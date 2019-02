Voz 1 00:00 es probable que no sólo hayan existido este tipo de mujeres en el puedo

Voz 2 00:04 no detrás mozo aunque Gustavo Adolfo sólo habla de ellas también es conocido hoy está documentado la existencia de numerosas brujas residiendo en Tarazona hay un gran número de historias documentadas no legendarias relacionadas con brujas y brujos incluso el propio Tribunal de la Inquisición decidió fijar en Tarazona una sede porque eran muy numerosos las cantidades de temas de brujería que había que que juzgar

Voz 1532 00:27 hay precios también tremendos a ver las Paul les creo que son veinticuatro mujeres socavando de veinticuatro mujeres arcadas Tamarite estamos hablando de siete mujeres el caso de las bufa de Amur de estas mujeres son llevadas a Logroño allí son veintitantas las que muere es decir que ojos son procesos en tremendos no

Voz 0772 00:56 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental Bécquer Las brujas ya utilizamos varios fragmentos de él cuando realizamos nuestro programa desde Soria haciendo especial hincapié en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer este escritor sevillano que a raíz de muchos de sus trabajos gracias a ellos se ha podido recrear Se ha podido reconstruir parte de nuestro legado quizá más antropológico no escuchábamos ahora el testimonio de algunos investigadores de algunos científicos hablando del mundo de las de las brujas que todo ello precisamente lo conocemos a través de ese legado literario de de Bécquer Elena Cid bienvenida a Ser Historia hola qué tal el edad es la la directora y productora de este documental Bécquer y Las brujas una producción de dicen Tropic Films que ahora nos contarás al final cuando lo podemos ver en estas fechas en en en España Elena la figura de de Gustavo Adolfo Bécquer que es algo que refleja es muy bien en el documental y que también remarcó decimos este programa especial en en Soria es que es capaz de de bueno hacer ese llamamiento no para que no se olviden estas tradiciones más antropológicas algunas de ellas un poco oscuras no luego en la segunda parte de la charla hablaremos de la famosa historia de de la tía cáscara una historia que conoces muy bien como como buena aragonesa pero que en definitiva gracias a Becker se ha podido seguir el hilo o no de muchas de estas tradiciones populares lo importante que eso supone para la la la investigación etnográfica hay antropológica

Voz 1320 02:32 sí es una de las cosas que menos conoce la gente de Bécquer no que se le tiene como el poeta

Voz 5 02:37 el romántico pero era una

Voz 1320 02:40 es una que estaba muy interesada en que las leyendas no se perdieran con el paso del tiempo entonces esto es un poquito lo que él hizo cuando fue a la zona de viruela la zona del mítico Moncayo fue recogiendo todas las historias que había alrededor alrededor del pueblo detrás que es el pueblo de las brujas por antonomasia en la zona de

Voz 0772 02:56 bueno quizá mal lo que comentabas ahora no es la la idea de de Bécquer como escritor romántico todos esos vínculos con la muerte con lo brujería mil también con aspectos mucho más y humanos historias de amor propiamente románticas tal y como el propio nombre indica pero el apego de todos estos autores a los elementos más oscuros historias de fantasmas de brujería de de de cementerios estoy hemos coincidido muchos años trabajando en Khartum milenio por ejemplo sabemos un poquito de de eso todos esos temas fascinaron a a Bécquer lo dejó por escrito es quizá uno de esos grandes legados de lo que nos ha dado

Voz 1320 03:33 querer a un gran romántico y el sentido del romanticismo que tenemos ahora no tiene nada que ver con el que había en el siglo XIX entonces ellos estaban muy interesados por todas las historias de fantasmas y todo el aspecto de vinculación con la naturaleza en su aspecto más siniestro entonces eso es un poquito lo que él sobre todo reflejan su obra sobre todo en las leyendas pero yo creo que también en las Cartas desde mi celda que es quizás la obra menos conocida de Bécquer

Voz 0772 03:56 un trabajo que dejáis perpetran reflejado en en estado documental Bécquer Las brujas otra de las facetas de Bécquer precisamente es ese su apego por por viajar y conocer in situ los sitios no nos comentabas ahora el el hecho de que él se desplazó por por eh Aragón para para conocer los escenarios donde sabían bueno donde había tenido lugar muchas de esas leyendas que luego él puso por por escrito en sus trabajos pero que también le gustaba no ir ahí in situ y documentarse en la en la fuente y preguntar a la gente que recuerda vía de esas tradiciones en ocasiones pocas generaciones no antes de que viviera en el siglo XIX

Voz 1320 04:34 sí era uno de los objetivos de debe que prevé que por ejemplo empezó una obra que era la historia de los templos de España el quería recoger mucho de las tradiciones de las historias que que había una España consideraba que vivimos que vivía él en tiempo muy acelerado todos iba a perder imagínate que hoy hubiera ahora ya estarían poco alucinado

Voz 0772 04:53 bien no dan como estaría seguramente con todo lo que está sucediendo en Hoy le llamaba tanto la atención el el el el hecho de instituciones como la Inquisición no por ejemplo que que ha marcado precisamente también muchas de estas historias de brujas dándole esa guinda no más y más más negra no a muchas de esas leyendas

Voz 1320 05:11 realmente una de las cosas que se ha hablado muy poquito de Bécquer es cómo podía saber tantas cosas sobre brujería porque dentro de las Cartas desde mi celda dedica las seis las siete de la ocho al tema de la brujería y el Neuromante que se la carta número siete entonces hay incluso él está escribiendo sobre conjuros de dónde saca este hombre toda esta informa son probablemente fue porque en casa de su tía tenía una gran biblioteca Jay descubrió sobre todo todos los románticos leía sobretodo por ello creo que es uno de sus grandes referentes no el otro gran autor romántico

Voz 0772 05:43 aquí dedicamos un programa hace ese poquitos meses a la figura de Edgar Allan Poe precisamente comprábamos no con la figura de de Bécquer esos elementos comunes que había como escritores románticos como escritores góticos no sea utilizada este este término para para recrear esos escenarios en los que se desarrollaban sus sus historias historias en las que muchas ocasiones hablando de brujería casi el el término brujería y lo femenino o la brujería la mujeres algo que van ligados no es tanto historias de brujos sino historias de brujas

Voz 1320 06:18 porque sí porque Sedano no bueno con lo de las mujeres empezamos ya un poquito mal desde el Génesis directamente entonces buena era la concepción que tenían de la mujer no el origen de todos los males de ahí se expandió y cuando empezaron esa caja saca de Brujas esa esa transición de la pizzería la brujería el pacto con el demonio pues entonces acabaron perdiendo sobre todo mujeres yo creo que también eran la parte más indefensa no de toda la población el momento

Voz 0772 06:45 que por esa idea también un poco preconcebida hay machista de que la mujer contaba con una cierta debilidad que hacía que el demonio se manifestara o pudiera entrar en ella mejor que en en el caso de nosotros no de los chicos

Voz 1320 06:59 directamente ya La Biblia está con ese tema y te lo está diciendo entonces realmente fueron ERE dando todas esas ideas y al final pues acabó en esa caza de brujas en ese gran calificaron donde ya lo deja muy claro donde la mujer como un ser muy débil es muy susceptible a corrompida el demonio no es una barbaridad pero es una barbaridad que que que está ahí fueron tres siglos de caza de brujas ya es bastante bastante grotesco verlo no desde nuestra perspectiva

Voz 6 07:28 mi puertos secos les que no he podido ver al actual bruja sin sentir un estremecimiento involuntario estaba encogida colocada junto al hogar entre un sin número de trastos viejos dichos cántaros marmita las cacerolas de cobre en las que la luz de la Jauma parecía ciento implicarse con sus brillantes y fantástico reflejos al calor de la vía que yo no sé que nunca charro que de tiempo en tiempo remo guía la vieja con una cuchara tal vez sería un guiso de patatas para la cena pero impresionado a su lista hay presente aún la relación que han hecho de sus antecesoras no pude menos de recordar oyendo el continuo hervidero de Enciso aquel pisto infernal aquella horrible cosas en nombre de las brujas del matutino de Sexpe

Voz 0772 08:25 escuchábamos un nuevo fragmento de este documental Bécquer Las brujas cuya directora Helena Aziz nos acompaña en estos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser Elena el escuchábamos un poco dramatizada la la voz del propio Becker como deja por por escrito esa a esa interpretación no esa visión que tiene él de uno de los casos que recrea perfectamente en este documental Bécquer y Las brujas que es el caso de la de la tía Gasca Nos lo puedes contar brevemente es una historia realmente rocambolesca Hay grotesca hay terrible al mismo tiempo no

Voz 1320 09:01 la tía cáscara Se supone que es una bruja que estaba allí entras More hice el acusaba de todas las cosas clásicas que es el acusaban las brujas no de maldecir los campos ha ganado

Voz 0772 09:11 cuando hay problemas hay que buscar un chivo expiatorio

Voz 1320 09:14 ahí está la bruja van a ser ese gran chivo expiatorio entonces a toda la gente del pueblo se volvió contra ella se le persiguió hasta el momento en que se le da muerte pues estas muertes como soy una bruja no siempre se cree que sigue estando en la zona

Voz 0772 09:29 y al final qué que pasó como cuéntanos porque la la recreación que hicisteis con actores de de este caso es bastante terrible no porque interpreta muy bien el momento de de de la muerte incluso la la duda no que que tenían los propios conciudadanos vecinos de de que a ver si estamos haciendo bien unos estamos pasando tres pueblos no

Voz 1320 09:49 eso es lo que suponemos que pensarían no en el fondo estás matando a una vecina de tu pueblo una persona que ya habían visto y convivían con ella de hecho la supuesta bruja se cree que se llamaba Joaquín abona que es un apellido muy común en toda la zona sigue habiendo por aquí gente familiar de hecho se supone que hace común en un par de generaciones que esa familia desapareció pero después son tiempo después de Becker también fue Wanderers una persona un periodista que iba investigando por la zona y encontró a sus familiares era la familia la GAL las Hall Gasca eran las brujas buenas estaba lo que es la tía vas Gasca que son por un lado y por otro lado las galas

Voz 0772 10:28 en cualquier caso vosotros para para este documental Bécquer y Las brujas y os recrearon un conjuro no también

Voz 1320 10:35 sin que que dio cierto reparo

Voz 0772 10:38 los a los actores porque nadie cree en estas cosas pero al final siempre tienes la duda no de que si realmente puede haber alguna fuerza extraña detrás que que que acabe contigo que te haga cualquier tipo de mal no

Voz 1320 10:50 sí siempre está siempre está siempre está ahí es que además contamos con con la ayuda de María que es una doctora súper especialista en el tema de la brujería Nos hizo un conjuro completamente ex profeso para el documental y además introdujo elementos de de la zona de la zona del Moncayo con lo cual le daba todavía más realismo de manera que hasta las trece interpreta a la bruja dice que cuando lo ensayaba le daba verdadero pavor está ensayando esto encima para más inri donde grabamos fue allí en la misa a Fernando S mató a la cáscara sabes dónde estábamos grabando podíamos ver el barranco donde se tiró a la bruja

Voz 0772 11:23 qué muerte más y más horrible llevado comentar no yo he visto el documental en varias ocasiones sí realmente es espectacular no la forma que tenemos de hacer que el espectador se introduzca un poco en la en la Historia no porque es un tema realmente que quizás podríamos pensar que es manido pero realmente avisa aportado infinidad de elementos nuevos dando nuevo un buen un nuevo giro nuevo sentido a toda esta investigación sobre el tema de la brujería

Voz 1320 11:52 sí además es que nos quedábamos un poquito con con esa duda de existió la tía Gasca donde será un punto que queríamos también investigar incluso fuimos al archivo episcopal en Tarazona hay encontramos una persona que probablemente sí que fuera esta tía Gasca es un poco un tema porque dicen hay gente que dice que si hay otra gente dice que no porque no salió reflejado el asesinato en los periódicos de la época es algo que no se sabe pero lo que está claro es que un muchas mujeres fueron asesinadas por por aquellas zonas como bien sabemos no tanto por la leyenda negra de la Inquisición que en España no fue para tanto como se dice sino también por los tribunales civiles y por la gente del pueblo sobre todo

Voz 0772 12:30 qué lectura ha hecho el el público que feedback tenéis de de la historia que ese cuando porque en ocasiones podemos pensar incluso que es casi un una suerte de de documental de terror

Voz 1320 12:41 bueno es un documental un poco atípico porque es verdad que el documental histórico pues pues tiene una forma de ser muy estructurada y siempre es un poquito igual que buscamos hacer algo completamente diferente entre ir alternando entre Gustavo Adolfo Bécquer y la brujería era una apuesta diferente entonces eso es algo que realmente el público agradecido bastante por ejemplo a que estamos teniendo ya que nos estamos saliendo de la norma y además estamos en una sociedad ahora mismo que sí que va deprisa entonces el ir cambiando de temas ir conociendo a becas desde un punto de vista muchísimo más personal más allá de su obra es lo que nos interesaba saber quiénes Becker como pensaba que él interesaba eso es lo que intentamos yo eso es lo que reflejan las cartas entonces tiene una forma un poquito innovadora pero a la vez es verdad que si les las Cartas desde mi celda es que ya lo hacía Becker pues en el fondo las cartas es un cambio de tema constante de una carta la siguiente nada tiene que ver

Voz 0772 13:29 es quizá la la mejor manera no de conocer a un autor a través de de de su legado artístico en este caso no las las cartas el legado literario que de alguna forma es el propio reflejo no de las vivencias de en este caso de Bécquer y su apego su tu valoración personal de temas tan sugerentes como La

Voz 1320 13:49 brujería sí totalmente es que además ahí lo puedes ver ya no es que hable solo de la brujería tienes la carta sexta pero en la Carta Séptima es la construcción del castillo pero el Neuromante que es una carta también muy llena de conjuros Si de monstruos y cosas que se oyen luego tenemos la carta octava que es la la la leyenda de Dorotea que yo creo que una carta que no conoce nadie básicamente según hemos ido preguntando incluso por la zona no se había leído la gente pero que merece la pena leerse porque es una especie Cenicienta al revés donde en lugar de llamar a la madrina lo que ya más a la bruja y se convierte en una y es una de las primeras brujas detrás como el origen de la estirpe de esto nos habla Becker tan pronto te habla de Dorotea como te está hablando de su miedo a morir o como hace el camino desde la ciudad la comparación de la vida rural y la vida de la capital es Becker el que va cambiando de historia va cambiando de idea el te está contando lo que le apetece contarte en el momento y es una manera de entender aún funcionaba Becker yo es algo que hemos pretendido reflejar en todo el espíritu el documental

Voz 0772 14:48 un documental que donde lo puede ver la gente

Voz 1320 14:50 pues se va a estrenar el diecinueve de febrero se estrenará en Zaragoza en los cines Aramón el veintiséis en el Palacio de la Prensa en Madrid el veintiséis de febrero y el cinco de marzo en Sevilla que son las tres ciudades más importantes para la vida de Bécquer

Voz 0772 15:02 además también está detrás de televisión Aragón y Canal Sur imagino que se proyectará más adelante en estos canales de televisión no es así

Voz 1320 15:10 más adelante sí que se se podrá ver en la televisión pero la verdad es disfrutarlo en cine es completamente otra experiencia

Voz 0772 15:16 desde luego que sí yo lo recomiendo desde aquí en estas fechas que no sea propuesto Elena Aziz directora y productora de este fantástico documental Bécquer Las brujas Elena vecina muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia