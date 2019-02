Historia de la magia en España

Voz 1 00:00 lo y cosa por inútil que sea que no tenga en ocasiones su cabida no siempre hemos de estar revestidos de los serio algún tiempo es preciso dedicar a lo jocoso no hemos de emplear nos tanto en el trabajo que Nour tenemos algún rato para lo divertido fuerza es templar la fatiga de las tareas con el alivio del lícito entretenimiento para que consiguiendo en una suspensión gustosa el descanso Se Reiter el trabajo con un grupo de vigor y aliento para esta idea propuse en mide a ofrecerte alguna obra que paladea pase el gusto de modo que separase las potencias de cualquier otro cuidado y me pareció que para conseguirlo no podré encontrar otra más a propósito que la del presente libro

Voz 0772 00:55 comenzamos este último bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando en la voz de Jorge Sánchez un fragmento de la introducción del libro que tengo en mis manos un libro de un sacerdote Blooming Get publicado en mil setecientos treinta y tres juegos de manos osea arte de hacer diabluras

Voz 0772 01:15 buena relación de el tema que queremos tratar a continuación que es la historia del ilusionismo de la magia en España hasta pues prácticamente inicios del del siglo XX que es quizá una de las épocas más desconocidas en la historia de de la magia este es el tema principal de una de las conferencias que también queremos anunciar desde aquí unas conferencias de un ciclo de conferencias mágicas dentro del marco del IX Festival Internacional Magia de magia de de Madrid que de la primera conferencia será el próximo día veintidós de febrero continuará el día uno de marzo la última el día ocho de marzo también viernes a las siete de la tarde ahora contaremos un poco los detalles de los contenidos de los protagoniza estas de estas conferencias Ricardo Sánchez bienvenido a Ser Historia

Voz 2 02:07 tres gracias Ricardo Sánchez es

Voz 0772 02:10 es mago es buen amigo es el encargado de una tienda que seguramente muchos de los que nos y muchos de los aficionados que en los escuchan de la de la magia en en Madrid conocerán perfectamente que es magia estudio en la calle San Mateo también comparte con nosotros este micrófono aquí en Ser Historia pues el el director de este noveno ya inmadurez todo Festival Internacional de Magia de Madrid Jorge Blass Jorge bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0249 02:35 muchas gracias Nacho

Voz 0772 02:38 imagino que Jorge el tantos años el año pasado no se te ocurrió la idea de hacer este ciclo de conferencias mágicas para hablar un poco de historia de la de de la magia es un tema muy apasionante por desgracia muy poco divulgado no aquí en Ser Historia hemos hecho nuestros pinitos hincapié en muchos de estos temas pero todavía necesita hacerse mano no

Voz 0249 03:00 desde luego sobre todo porque la magia tiene una historia apasionante y muy desconocida no la gente a veces ve la magia como un entretenimiento como algo y es verdad que lo es no pero pero también tiene un componente histórico una hay hay bueno pues grandes dinastías de magos hay hay juegos de magia que que han ido perdurado a lo largo de las generaciones y que han marcado épocas han habido ha habido de todo ha habido pasiones muerte amor sea es son grandes historias si son reales no es más son y entonces la verdad es que el año pasado con estas tres conferencias que que hiciste y sobre las fantasmagóricas sobre la historia de las mangas y sí también habla después de la figura de judío ni de Robert Sudán y bueno pues se abrió un campo bastante interesantes del festival que aparte de ir a ver shows de disfrutar de de la magia en directo pues también haya una parte cultural una parte que que aporte al conocimiento de aquellos que quieran descubrir qué hay más allá de de la magia

Voz 0772 04:02 Ricardo tú conferencias el viernes día ocho de marzo la magia en España antes del siglo XX escuchábamos ahora por ejemplo como decía un fragmento de la introducción de este libro de de Pablo Minguez a mí me llama la atención que muchos de los grandes libros de magia están escritos por sacerdotes por curas sexo porque es

Voz 2 04:21 bueno yo creo que por la porque tú no eres cura ni yo tampoco lo estamos muy alejado de ello verdad no no pero además sigue sigue a través de familias iré sigue constantemente en principio también es porque son los que más en la cultura que sobre todo la la magia yo creo que hasta el siglo XX que también hay un montón de curas escribiendo que se fundamenta en la idea del uso de la culturas objeto de que glosa los primeros libros de magia hasta el Minguez que que se sale aquí no son libros propiamente de magia este primer libro como tal son acumulaciones de conocimiento después al final muy pocos magos profesionales escriben sus libros los primeros libros que hemos sobre magia profesionales son escritos por desvela dolores de magos profesionales o enemigos así que tarda mucho tiempo en escribir Il oscuras al final forman parte de esa primera entrada aficionados la magia porque después sí que es verdad que los los grandes escritores de viajes son aficionados aficionados que van recopilando les gusta escribir y les gusta buscar

Voz 0772 05:17 porque es es a mí me llama la atención Ricardo la la Inquisición por ejemplo la Iglesia ha luchado siempre contra todo aquello que que desbancado un poco el pensamiento religioso de os lo separaba de la de la sociedad no este tipo de juegos en muchas ocasiones han interpretado como supersticiones y sin embargo la la la si en definitiva pues con el trabajo de estos sacerdotes parece que como intentaba compensar no esta este este esta desventaja no en en esa balanza mágica

Voz 2 05:47 sí claro lo que pasa es que al final encontramos una sociedad que no no entiende muy bien no tiene muy claras las diferencias también es verdad que nosotros hemos a los magos y la idea creemos de la Inquisición nos imaginamos un tipo haciendo cartas existen yo contra él que también pasaba pero los los grandes ataques de la Inquisición fueron contra gente que hacía cosas que ahora mismo imagen no se ven tan claras como por ejemplo regurgitación gore si el sillas de la cabeza parlante como se habla en el Quijote entonces K son fenómenos que son muy complejos para la gente que te tiene una queda un poco mágica en el concepto no tiene muy claro que encontrarse la Santa Inquisición sobre todo yo creo que hace tiempo iban más en contra de los propios conceptos del engaño de lo que había detrás de lo del propio engaño de la idea de abrir la mente de la gente a ese tipo de ideas más que de la propia la idea ansía del efecto mágico que la Inquisición sabías por supuesto con casi total seguridad que el tipo que iba por juegos de cartas otros posiblemente un cuchillo de la nariz a estas cosas pues no tenía poderes está más cultivos que eso

Voz 0772 06:48 Jorge la historia de la magia está marcada precisamente de de quizá hasta comienzos del siglo XX que es un poco la la charla de Ricardo por estos prácticamente faquir es no más que magos faquir es no que hacían cosas extraordinarias

Voz 0249 07:01 pues cabida no gente que es verdad que probablemente supieran los secreto eso intuye eran pero eran más que nada lo que generaban en la sociedad con esos esas hazañas no que o de dudosa e inmoral no no tienen buen fin no era no era entretener más que nada no muchas veces era pues eso como aparece en el cuadro del Bosco el hombre robando la cartera a las monedas de oro tal sea que que sí

Voz 2 07:26 juglares gente que pues busca

Voz 0249 07:28 la vida es en definitiva Ricardo

Voz 0772 07:31 has comentado los regurgitación eres y así pues estos faquir es no en en la Historia de España hay varios que hoy los podemos incluir en la historia del ilusionismo de la magia que se caracterizaron por por esas hazañas no de de de hacer cosas son realmente sorprendentes como si fueran pues prácticamente el eh de antorchas humanas y cosas que que hoy nos no sorprenden muchísimo no

Voz 2 07:55 claro pero eso es porque lo vemos desde nuestro prisma actual de la magia el mago yo creo que no se aburguesado hacemos cosas más tradicionales a día de hoy pero así lo piensa el hombre incombustible los trabajadores los regurgitación es los que hablaban con el estómago que una cosa que la Inquisición sentado muy mal los ventrículo cosos la cabeza parlante

Voz 0772 08:12 por ejemplo ya aparecen El Quijote en uno de los pasajes

Voz 2 08:14 claro por Barcelona claro la cabeza parlante aparece el Quijote porque es una de las grandes creaciones de la magia en el Quijote también hablan de de escotilla una D'Escoto que que llega aquí al que le dan un montón de posibilidades mágicas porque claro el problema de qué ocurre con este tipo de momentos para nuestra forma de ver la imagen siempre son fuentes secundarias siempre oímos lo que opina un tipo lo que vio a alguien a través de un mago entonces se le añade un componente místico que que no este estrés precioso porque luego vemos los textos originales que haciendo un poco más prosaicas claro

Voz 0249 08:46 entonces ahora con la cuerda indujo comentábamos hace poco el el clara los documentos de los viajeros que venían de Oriente que contaban un poco aquella acuerda que se escondía entre los las nubes y muchacho por ella hay tal y claro no sabemos cuánto de real era no que que son

Voz 0772 09:04 efectos Cometa como diría sí que van creciendo es como una suerte de de de grano de de arroz que se va multiplicando por sí mismo hasta convertir una bola gigante que luego pasa a la fuente al origen y te encuentras que no hay no hay nada no lo comentábamos en la en la tienda no ahora hace hace pocas semanas rico tardó el hecho de que el por ejemplo el el el juego de la de la cuerda hindú

Voz 2 09:26 pues no es hindú no claro es que la María de las cosas al final los que dan testimonio dan testimonio de lo que les impresiona Sudán a través de lo que a ellos les impresiona personalmente eso debía crear también un juego de expectativas muy complejo porque luego hay muchas críticas teatrales de magos en aquella época de nombres como Calonge de Hermann Hesse mantenía siempre muy buenas críticas estuvo aquí en España ir tuvo muy malas críticas por detrás me imagino que esta gente recorría España con unas expectativas altísimas sobre todo estas cosas que deberían y lo vea magia en muchos casos muy buena pero que claro que sí hubo un poco de esa mística hasta que ya empezamos a entender que sobre las limitaciones de la de la magia se pasa un tiempo y que magos españoles

Voz 0772 10:06 hasta el siglo XX destaca un uno entre ellos pero más relacionados con la magia tradicional de de de de cartas de grandes ilusiones de escenario como las que hace Jorge

Voz 2 10:17 mira para destacar son todos al final de cartas se parece que las cartas lo estamos hablando como algo muy lejano pero que va desde los primeros textos originales de magia la la baraja acompaña el mago pues serían hay dos nombres principalmente en primero es Dalmau el toro sino pero es es muy importante porque es el primer nombre

Voz 0249 10:35 que es de de de Tortosa claro

Voz 2 10:38 el primero además el que va la Inquisición ese tipo y hacía magia con cartas ya había se había publicado ese publicada poco después el híbrido ganas a quedar que da fe de él los los chinos yacía mucha magia de cartas porque en aquel momento ya se hacía magia de salón sea de salones y el siguiente nombre en la lista ya da un salto muy grande porque es al siglo XIX y sería canon jeques el Merlín español este tipo la verdad que triunfó muchísimo empezó en España se fue por Latinoamérica y no sabemos cómo aprendió mucho ya volvió a España hizo una gira por España Italia Europa irá uno de estos que hacía las grandes cosas de publicidad son fantásticos que magia de salón eh alguna cosa de teatro pero sobre todo de salones tiene una cosa que es decir mucho hacía este esta cosa publicitario tan fantástica lo dirá la aún mercado romper huevos han puesto una señora Grecia señor pero bueno este hombre no es que hay una moneda

Voz 3 11:33 todo en Piotr que la moneda claro el tipo

Voz 2 11:36 al triunfaba seguía cascabel todos los huevos en lo que clásico tramo comida podrida es lo que dice la leyenda no beneficia ni siquiera es del porque eso te lo hacía Pinedo hacía un montón de magos pero

Voz 3 11:46 pero ya salían de marketing que maravilla

Voz 1 11:49 dejando a un lado ampuloso reminiscencias en este libro de secretos óptimos May propuesto dar a conocer al lector los juegos más modernos y sorprendentes que hoy por su ilustración reclama el adelanto de la época y darle a la vez detalles muy extensos a fin de que durante su estudio no incurra en vacilaciones de este modo podrá después de fijarse bien en ellos presentar sus sesiones lo más espléndidas posible ya sean éstas en teatros casinos o casas particulares saliendo necesariamente lo más airoso de su empresa

Voz 0772 12:23 en esta ocasión escuchábamos en la voz de Jorge Sánchez parte de la introducción de un libro clásico para la historia de la magia en España que es el prestidigitador Optimus de Joaquín parta gas un mago catalán que pasa por ser el pionero no Ricardo Sánchez mago director de de la tienda magia estudio aquí en en Madrid igual que imagino que también hablarás no en esta charla del día ocho de marzo la magia en España antes del del siglo XX parta gas es quizá uno de esos iconos no de de la magia contemporánea en España

Voz 2 12:59 claro apartadas es el que da el vuelco de sino que entran en el siglo XX con Calonge es sobre todo la herencia y a lo que tiene el hombre es que también funda la la primera tienda de magia buenas no es la primera coma Mallet en París sería una de las dos primeras tiendas magia más antiguas que siguen en activo de Europa IU también publica el libro que queda pasa un nuevo tipo de magia porque claro aquí ya damos otro salto de concepto no porque pasamos por la época de las fantasmagóricas estamos en el pasamos la primera parte del siglo XIX en la que empieza a aparecer el espiritismo si este hombre es el que empieza a hacer la magia espectacular la ex ideas basadas en espejos fantasmas y hay un cambio ya de concepto un poco en la magia no que permite una imagen poco más pausada ya se aleja mucho de las ideas originales de mercados tiene otras connotaciones pero claro lo que entiende él y lo que entienden practicamente todos los Magos de esa época no es el cambio de siglo de una forma en la que la tecnología empieza a entrar las las necesidades de la gente pasan por el espiritismo por las pues las nuevas formas de entender la magia es que también es así no hay una acompañamiento social que es muy interesante de ver a lo largo de los efectos que siguen haciendo algunos permanecen desde el origen de los tipos hasta hoy

Voz 0772 14:12 eh eh Jorge Blass mago lo hemos comentado en muchas ocasiones el este libro del prestidigitador Optimus o magia espectral no cuenta un montón de de juegos ya hay algunos de ellos que ya vienen perfectamente influenciados por las grandes corrientes de de magos por ejemplo tengo aquí el capítulo abierto el sueño aéreo no que es un poco recuerda la las figuras de Robert Sudán o también la metamorfosis no con el baúl de judío ni parta gas es quizá el el el puente de unión no de las grandes dinastías de magos europeos y americanos con la tradición que luego comienza en en España que prácticamente podríamos decir que comienza con él tú eres el último hijo no me has

Voz 0249 14:56 a la sombra mucho esta época de la magia porque los métodos que usaban eran realmente ingenioso si muchos de ellos somos hemos heredado desde luego oí bueno pues salto increíble a nivel mágico no de desarrollo de la magia de los shows de grandes de escenarios con esas grandes ilusiones que comentabas pues yo cuando veo un aparato a veces tiene la suerte de ver aparatos de esa época en en Los Angeles en el taller de John no o de Jamie estoy Meyer el propio en algunos de los aparatos de estos magos de te das cuenta de del nivel de detalle que tenían en en todo en la construcción en los métodos en en la forma de de crear las puestas en escena sea eran eran muy elaborados igual tenemos que aprender mucho de ellos yo creo que ahora hay que reinventarse de otra forma pero sin perder ese esa capacidad de innovación que tenían ellos irse un poco

Voz 0772 15:53 lo que hacéis casi año a año en este en esta ocasión el IX Festival Internacional de Magia de de Madrid que nos vamos a encontrar en esa magia de escena

Voz 0249 16:03 bueno pues ya superada la magia de cerca que empezamos el siete de febrero y vamos a ver

Voz 0772 16:09 con mucho éxito hacerle fantástica

Voz 0249 16:11 siempre se agotan las entradas es increíble ahora estamos en la magia de escena que hay ocho magos de distintas nacionalidades cada uno presenta lo mejor de su magia ahí lo bueno de este festival es que puedes ver en un mismo escenario magos pues de Corea de Brasil de China de Japón de Francia y cada uno tiene pues su impronta su forma de es interpretar la magia hay alta manipulación y mucha innovación con con Red chancanismo coreano que hace que hace un estilo de magia muy diferente luego tenemos a a Hanna en Japón que hace un número muy refrescante de ella tiene dieciocho años Si nos dejó a todos en Corea en el último Mundial muy sorprendidos con lo que hacía pero hay hay muchos están Miguel Muñoz que es de Madrid y es el actual campeón mundial de magia con un número bellísimo que ha cambiado también ha cambiado la forma de de hacer magia en escenarios un una propuesta nueva hay que que te deja con la boca abierta no sólo por lo que hace que es una técnica increíble pero por por lo que transmite con la magia no es otro es otro nivel ahí hay un montón hay ocho magos que realizan y magia es diversas todos los espectadores que vengan podrán ver el mismo show hasta el diez de marzo pite durante veintiocho funciones

Voz 0772 17:29 Ricardo tú crees que alguno de los magos españoles del siglo XIX merecería alcanzaría la la calidad para estar en en las historias de la magia tan tradicionales porque por desgracia son muy desconocidos no los los magos nuestros

Voz 2 17:46 hombre sí claro el problema es la la diferencia de los esquemas teatrales que aquí no tenemos esa tradición teatral tan grande sin embargo sí sí sí sí tuvo un éxito arrollador funcionó siempre de una forma fantástica sí siempre que entender un poco esa distancia espacial no que que al final la gran diferencia que nos encontramos aquí con los Magos extranjero sobre todo los británicos no es que no tenemos la

Voz 5 18:12 el equipo Diane Hall y a Cuqui

Voz 2 18:16 y más que se van poniendo la pasta ni las grandes producciones teatrales no significa que la tradición mágica no haya sido no haya sido muy potente Florenci les tenemos una entrada en siglo muy importante y luego al final lo que no puedo pero es que esa primera etapa del siglo XX no sustenten una cama importante que llevamos a frases son gas Kaká lo vamos a estas cosas de alguna forma se tuvo que llegar el una tradición potente pero más fundada en el salón que en el teatro

Voz 0772 18:44 en frase fracasaron y Ascanio son dos grandes magos de bueno de mediados de la segunda mitad del siglo XX que es yo siempre que voy a a Londres a tiendas de magia y hablo con los los encargados al preguntarme de dónde soy de España pues muchos me hablan precisamente no solamente de Tamariz que es un referente todavía sigue siendo un gran referente pero me hablan en en tiempos de más pasados precisamente a la figura de uno los libros de Ascanio de esas teorías de la magia que todavía que fue el primer el pionero en en escribir esas teorías de de la magia para presentarlos los Juegos delante del público poner nombres no a cada uno de los instantes del de los de las formas de los cuerpos que formaba la estructura de uno de estos de estos juegos han Ricardo brevemente un esta charla del del día ocho de marzo la magia en España antes de del siglo XX redundará es quizá un poco en algunos de los aspectos no que que hemos comentado pero sí

Voz 2 19:48 sí vamos a partir un poco desde la idea del del inicio un poco de lo que conocemos con Dalmau un poco la evolución que tiene la marca en España sobre todo a través de los libros de las publicaciones que es lo que le da un poco más de sentido un poco un hito Mario a la avance pero va a ser una cosa divertida porque va a haber magia también a ver magia claro Ricardo es mago todo hay que decirlo no puede salir a un escenario en hacer algo pero esperamos a ver cosas divertidas porque la el anecdotario mágico es muy muy rico y algunos personajes menos conocidos coincide con el Día de la Mujer así que hablaremos un poco de la mujer en la magia que tenga un papel muy divertido

Voz 0772 20:23 fenomenal pues son tres conferencias el día veintidós de de febrero la influencia de Oriente en la historia de la magia una conferencia que va a dar un servidor que no soy mago pero que intentaré hacer lo que lo que pueda pues todas esas influencias no de de China India Egipto de las culturas orientales del mundo antiguo o de de la Edad Media y cómo han influido muchas ocasiones no solamente con juegos sino también con la estética no sobre todo a lo largo de la historia del ilusionismo en antes comentábamos no la historia de la cabeza parlante pues ese también va a ser uno de los y de los temas que se van a tratar en esas grandes dinastías de magos que va a ser la conferencia que Manuel Vega ya Ana Tamariz de la escuela Ana Tamariz van a dar el día como digo uno de marzo en el Circo Price el día ocho como ya hemos dicho la magia en España antes de del siglo veinte por Ricardo Sánchez todas estas conferencias al igual que los espectáculos del novelón del noveno Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price Jorge hay una página web creo que decían que puedan comprar todas las entradas tanto para los espectáculos como para las conferencias

Voz 0249 21:33 el festival magia Madrid punto com Easy allí pueden de

Voz 0772 21:37 cubrir todos los temas Si las acciones que tenemos

Voz 0249 21:39 más un plazo es ver la conferencia a las siete de la tarde y a las ocho y media ver el show sea el mismo día puedes ver ambas cosas

Voz 0772 21:46 lo recomendamos desde aquí claro que sí pues para mí un placer compartir estos minutos de de radio con dos amigos dos maestros porque Ricardo es profesor de magia también todo hay que decirlo ya las dos cosas que es por Ricardo así que lo dicho Ricardo Sánchez de magia estudio en mago hoy entusiasta de la historia de de la magia y Jorge Blass sobre cualquier presentación mago y director de este noveno Festival Internacional de Magia de Madrid a los dos muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia