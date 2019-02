Cómo cantaría Bunbury el tema 'Malamente' de Rosalia

Voz 1 00:00 patria una marca yo no veo rojos y azules

Voz 2 00:13 por ellas y más matarle baños Londres

Voz 1 00:17 el Partido Popular ya uno los problemas no soy yo tu problema

Voz 4 00:42 buenos no cierra la puerta esa posible alianza o contar con los apoyos de los de los independentistas a partir de personas

Voz 5 00:49 no pero como tampoco me cierro a

Voz 4 00:51 a entenderme conciudadanos con Podemos o con el parto

Voz 5 00:54 ha popular que se ya donde ligar te lo digo en serio

Voz 7 01:01 claro ha una cosa rarísima que tampoco chicle no lo encuentro pero como la peli aquella sabes consigo pues no encuentra

Voz 0419 01:09 sienta en el asiento

Voz 7 01:12 existe bueno da igual Toni Martínez buenas tardes estas radios sin chicle Especialistas secundarios de haría Aróstegui Sheila Blanco Pilar de Francisco felicidades felicidades

Voz 8 01:25 hoy es el día Delgado interna

Voz 7 01:27 al final del gato ya que de la Torre no debate debate gato siga todo no

Voz 9 01:37 estamos planteado mejor si tanto si no estás usarás usar en sí

Voz 10 01:44 a ver si es que las personas con guitarra usando el chicle venga bajo tono iba comenzamos con el Rey cómo cómo

Voz 0230 01:55 españoles de bien que somos no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho esto es de cajón de madera de pino puede haber ley sin democracia porque ahí

Voz 10 02:10 regímenes democráticos que tiene ley pero no puede haber democracia sin respeto a la ley

Voz 0230 02:17 esta frase del Rey es porque estos días escuchamos algunos políticos independentistas decir que el deseo democrático está por encima de la ley esta mañana por ejemplo uno de los acusados Josep Rull ha dicho esto el dilema eh

Voz 11 02:29 imperio de la ley a principio democrático

Voz 12 02:35 nosotros ponderar vamos siempre los dos elementos Si tienes que ponderar

Voz 0230 02:43 entre la ley y otra cosa es que no estás en la ley sobre todo esto no tiene discusión sobre todo si la ponderación la hace uno mismo que es el derecho de Juan Palomo yo me lo como

Voz 13 02:55 todos los nada de la nada

Voz 0230 02:59 otro tema distinto es qué artículo de la ley es el que hayan vulnerado y aquí nos encontramos con el papel de la fiscalía que está llamando mucho la atención

Voz 14 03:07 no

Voz 15 03:10 estos está publicándose está comentando hay como un run run sobre

Voz 0230 03:14 la Fiscalía el interrogatorio de esta mañana de la fiscal Consuelo Madrigal ha tenido momentos que podríamos llamar de anti clímax narrativo con esta coletilla un tanto pasamos a vale entonces pasamos a otra cosa decía Consuelo Madrigal una fiscal muy especial que enfocaba su interrogatorio muy claramente hacia intentar demostrar la existencia de violencia empezaba a hablar al rededor y a preguntar alrededor de un dos

Voz 16 03:45 momento que contenía una frase que mostraba que el acusado tenía la intención de no si llega a ser más cierto que sí

Voz 0230 03:53 yo respondió al acusado nuevos que no existe ese documento y la fiscal ha no existe pues entonces pasamos a otra

Voz 10 04:01 un poquito de anti clímax porque no pero es que ha pasado si un poco de desconcierto en la sala todo el interrogatorio iba creciendo el fiscal tiene acorralado

Voz 16 04:11 acusado debido a ser más cierto que usted cogió el puñal se dirigió a casa de la víctima yo abusando de su mayor fuerza física acabó tres puñaladas a todos los platos

Voz 0230 04:21 no es que ese día estaba en Nueva York un cáncer pensamos pivote gorra decepción sobre todo decepción en la sala hasta cachondeo del abogado de la defensa porque la fiscal quería sugerir sugería no quería sugerir no estaba sugiriendo que una manifestación detractores formaba parte de un plan de violencia y el abogado de la defensa ha preguntado si hubo lanzamiento detractores escuchamos

Voz 17 04:53 es decir la concentración de tractores ante la Delegación del Gobierno no se produjeron con violencia lanzaron los tractores contra

Voz 10 05:00 la delegación vengo lesionados estarán Bilbao la respuesta la respuesta era no

Voz 0230 05:11 está siendo un poco raro esto pero que sepamos digan no quede constancia de que el Tribunal Supremo un día una fiscal argumentó que una manifestación detractores formaba parte de un plan de violencia y que el abogado de la defensa contra tanto diciendo que no había habido lanzamiento detractores las acusaciones van bien cuando se encaminan hacia desobediencia malversación van bastante bien pero cuando llegan a interrogar para intentará demostrar violencia hasta ahora por lo menos tropiezan un poco a ver si después tenemos tiempo de poner el minuto completo para que no penséis primero que me lo invento segundo en segundo porque realmente parece un chiste menos mal que Vladimir Putin ha anunciado que apuntará con sus misiles a Estados Unidos y que además en los misiles colgará un cartel que ponga esto ahora está ya la tercera guerra mundial en los que éramos

Voz 9 06:08 no sólo quedará el caso vamos hola

Voz 1262 06:21 empezamos hace teorías con un tuit de denuncia a cargo de Don Varo nos traficantes de drogas no cobran la bolsa pues están cometiendo dos delitos los récords están para batir los el Twitter fotón si sigue con este estilo de vida tan competitivo podría morir en seis meses pueda hacerlo en tres vamos ahora con Johnny Cash que tuiteó sobre alguien realmente notable era tan feo que le decían cállate que calladito estás más callado muy interesante que nos propone bueno verás vosotros de personas sois decís pilas a a sois normales si decís pilas pequeñas si de las pequeñas pero no las pequeñas películas que son pequeños pero

Voz 1 07:01 que todo

Voz 1262 07:07 tuviste Bin sobre gente que se toma demasiado en serio su profesión era un agente de la condicional

Voz 13 07:13 se podría

Voz 18 07:36 huy

Voz 15 07:51 en las sesiones parlamentarias que se llaman de control al Gobierno tienen unas normas

Voz 0230 07:56 las muy estrictas casi siempre estas normas favorecen al Gobierno son de dos turnos cada uno del Gobierno siempre cierra y además miembro del Gobierno que tiene que responder conoce previamente la pregunta con lo que puede preparar durante una semana que esto tiene poco mérito por ejemplo aquí pregunta Dolors Montserrat

Voz 19 08:15 cuando se dio cuenta de que los independentistas leí iban a pedir la independencia

Voz 15 08:19 responde Carmen Calvo el mismo día que usted

Voz 20 08:22 el uno de octubre de dos mil diecisiete estando

Voz 21 08:25 este sentada en el Gobierno y consintiendo un referéndum

Voz 20 08:27 hola

Voz 0230 08:31 que rasca a veces con más ingenio veces con menos Pablo Casado comenzado su turno con una broma sobre el libro de Pedro Sánchez su cita sobre Fray Luis de León que atribuye a San Juan de la Cruz

Voz 1722 08:45 señor Sánchez lleva usted dos meses sin aparecer por el Parlamento eso sí que recuerda las ausencias de Fray Luis de León de las que habla en su libro o no

Voz 22 08:52 eh

Voz 0230 08:55 no lo sabemos Pedro Sánchez atribuye la cita de Fray Luis de León el decíamos ayer a San Juan de la Cruz que por eso Juan de la Cruz

Voz 10 09:02 te iba a decir ayer sin vivir en él Teresa

Voz 0230 09:08 por cierto que habéis hablado en La Ventana hace un momento con Benjamín me ha parecido que mientras glosaba el libro ha hecho un comentario diciendo vamos a ver si lo podemos escuchar en el que dice bueno algunas citas las hace bien pero a todos los Italia y si chulo hay una cita también en la que se comparten colchón de parte en opinión comparten opinión pero esto que tendrá que resolverlo Isaías yo creo que el dicho se refiera que comparte en espacio y tiempo

Voz 10 09:35 Juan Carlos últimamente es decir si hay tema no no porque sino los hoteles todo el mundo comparte con Rajoy entonces y nada así pues Messi bueno

Voz 0230 09:45 después de esta introducción parlamentaria tan poco de chiste si hace una pregunta que ya conoce el Gobierno así que suele ser una pregunta muy genérica

Voz 10 09:52 la pregunta es qué balance hace balance

Voz 0230 09:55 te hace de su Gobierno el presidente respondió también en breve

Voz 15 09:58 un balance razonable positivo normal

Voz 13 10:06 y luego ya viene

Voz 0230 10:07 el me tienen intercambiado eh el mitin de Casado que es como un poco polvorín pues ya se lanza a máximos

Voz 9 10:13 han estado ocho meses mal gobernando España

Voz 1722 10:18 yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo

Voz 0230 10:23 nunca nadie dos absolutos en una frase con esta frase de Casado Sánchez pasa a ocupar el primer lugar en el ranking de personas que nunca nadie hizo nada en tan poco tiempo que hasta entonces ocupaba José Luis Rodríguez Zapatero por designación de José María

Voz 23 10:36 Aznar permítame que decirles que mi opinión nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo

Voz 0230 10:43 vamos a ver sí coinciden yo creo que hay más pausa en Aznar

Voz 1722 10:47 nunca nadie hizo tanto que acabó mal en tan poco tiempo no es lo mismo e a las

Voz 0230 10:54 Pedro Sánchez ha puesto en marcha la máquina de hacer frases en cuatro segundos

Voz 9 10:57 mire usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentiras

Voz 10 11:06 cómo como lo ha dicho yo creo que es más de película

Voz 0230 11:08 de si usan tienen sí sí

Voz 10 11:11 casado hablar con lengua larga resultó patas cortas te mentira no debería haber dicho las piernas

Voz 13 11:19 cada el Grammys

Voz 10 11:25 depende también depende de si las patas son de Pablo Casado de la mentira Usted tiene la lengua larga para el insulto y las patas cortas las tiene la mentira que es también es llamarle en continente Patti corto

Voz 24 11:37 culta y con ello pierde la razón es que usted insulta porque no tiene razones ni argumentos para oposición

Voz 0230 11:44 se nota la irritación de Sánchez en la cantidad de veces que le dice usted por segundo

Voz 1722 11:48 usted usted

Voz 10 11:50 no está hablando de Catalunya usted

Voz 1722 11:53 poniendo el independentismo usted está dibujando una España en la que solamente caben

Voz 10 11:58 lo que piensa como una es crear

Voz 0230 12:01 Albert Rivera ha hecho una pregunta con un truco que hace a veces el truco consiste en sorprender al presidente con una pregunta que en la que estaba escrita así lo hizo el día que le preguntó por la tesis doctoral os acordáis que Sánchez descolocado pero ya Sánchez más veterano Llanos responde no entra al trapo y sus diputados le aplauden Rivero protesta aplausos socialista esta gran respuesta al paro

Voz 21 12:22 no

Voz 0230 12:23 claro protesta Riviera porque los socialistas habían aplaudido una no respuesta declaración de principios de Rivera a lo conde de Montecristo

Voz 15 12:30 yo me metí en política para que no haya presidentes como usted

Voz 1 12:33 esto fuerte consagrar una vida

Voz 10 12:36 evitar a Sánchez y espero como hay una competición por ver quién le da más fuerte el preso

Voz 0230 12:41 ponente Dolors Montserrat presenta su candidatura

Voz 10 12:44 se va a pasar a la Historia

Voz 19 12:46 como el toro Price pescadores el traidor de Moncloa y usted va a pasar a la historia como la relatora de su fracaso

Voz 0230 12:54 cuánta gente en la historieta Irene Montero de Podemos hace una pregunta también de cortesía

Voz 21 12:59 señor presidente cuál es la valoración que hace de estos ocho meses de gobierno

Voz 0230 13:02 bueno respuesta de Sánchez a Irene entre el balance y la valoración no podía ser muy distinta

Voz 24 13:06 la valoración que hago señora Montero es positiva razonables ha dicho antes al señor casado

Voz 0230 13:10 claro me gusto me gusto Irene Montero ha denunciado la existencia de una orden secreta para hacer recortes como los del PP

Voz 1509 13:16 estas me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es

Voz 21 13:19 decreta para que ningún ministerio pueda gastar más del cincuenta por ciento de lo presupuestado que ya era ridículo por el señor Rajoy quiero que usted confirme si esto es así

Voz 0230 13:28 y en esa denuncia ha recordado a sus seguidores que si al PSOE no le vigilan se hace el PP

Voz 0419 13:33 quiere que cuando creen que ustedes nadie les ve

Voz 21 13:35 se comportan como el Partido Popular del señor Montoro exactamente igual

Voz 0230 13:40 Albert Rivera se queja de que el socialista catalán Miquel Iceta haya hablado de indultos adelantándose a las sentencias Osés

Voz 21 13:46 el señor Iceta propone indultar ya ha adelantado las sentencias propone indultar a los posibles condenas a los golpistas del uno de octubre en Cataluña

Voz 0230 13:55 y a continuación Rivera anuncia que él no indulto hará lo cual también es adelantarse por lo menos tanto como Iceta pero riberas una persona con talento muy capaz de criticar lo que está haciendo en el mismo instante yo sí

Voz 21 14:05 voy a contestar yo me comprometo aquí en el Congreso de los Diputados a no sentarme nunca en una mesa fuera de la Constitución a no aceptar ni uno de esos veintiún puntos que son una vergüenza para España

Voz 0230 14:15 ya no hacer indulto Sánchez tralla frase para Rivera se ve que las frases vienen preparadas de casa porque son cortas y con juegos de palabras a cual más ingenioso

Voz 25 14:23 nosotros hemos venido aquí a liderar el cambio Yuste lo uno

Voz 10 14:27 lo que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente

Voz 25 14:29 eh

Voz 10 14:32 ha sido llevamos el cambio usted sólo se cambió de chaqueta palabras diríamos no diríamos si un juego de palabras pero luego insiste en el concepto usted debe tener un armario lleno de chaquetas y otra vez otra vez la chaqueta

Voz 1722 14:47 el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la delantera derecha con lo

Voz 0230 14:57 pero bueno lo que vamos a escucharlo es al juez Marchena al presidente de la Sala del Supremo que esta juzgando a los dirigentes políticos que declararon la independencia de Catalunya

Voz 26 15:05 entonces no le preguntemos donde está la justificación donde está el respaldo de su actuación haga una pregunta por favor que no que no exija una valoración jurídica que por otra parte ya la ha hecho el cuál es la pregunta

Voz 0230 15:18 el juez estaba pidiendo a la representante de la Abogacía del Estado que concretara su pregunta porque la abogada del Estado estaba preguntando a Josep Rull con qué porcentaje de voto de apoyo a la independencia pensaba el acusado que se puede promover la independencia siendo esto una pregunta política

Voz 27 15:36 la cuenta el de el mandato independentista supuso un cuarenta y siete coma ocho por cien de los votos emitidos el veintisiete de septiembre de dos mil quince eh lo que suponía un veintinueve coma cincuenta y seis del censo electoral total eh usted considera que con eso había es el principio democrático que justificaba su actuación

Voz 0230 15:59 pero esto es una pregunta políticas no tiene que ver con los hechos es como usted piensa porcentaje pero esto las acusaciones a veces está pasando en este juicio preguntan por opiniones y el juez se descoloca un poco le dice pregúntele por favor por por los hechos luego la fiscal está metido tantos errores de datos de fechas depreciaciones de documentos que ya hay crónicas que lo están contando los errores de la fiscal que es una cosa llamativa hay crónicas lo cuentan no es aquel momento ya ha pasado esto curioso pero decíamos antes un trances pensamos en otra cosa se ha confundido hay de documento estaba atribuyendo un documento al acusado un documento en el que hablaba de movilizaciones y resulta que era otro documento que no tenía nada que ver con el acusados pido paciencia porque os quiero poner los cincuenta y cuatro segundos de ese momento del juicio lo quiero poner integro para que veáis que no es un chiste intervienen el juez el abogado de la defensa la fiscal el acusado son cincuenta y cuatro segundos y se entiende perfectamente

Voz 26 16:57 y una pregunta relacionada con la expresión multitudinaria en consecuencia se podrá espectacular dicho multitudinaria espectacular pues las dos expresiones entonces si es tan amable

Voz 28 17:09 se le ahora mismo les digo el folio en el que sí

Voz 26 17:13 que ya le digo ya le digo señor presidente que es expresión no está

Voz 28 17:19 no está estaba en la hoja de ruta de la ANC usted

Voz 26 17:22 no la conocía pero pero aquí estamos hablando de conceptos diferentes éste es la hoja de ruta firmada por las organizaciones ha que hecho referencia no hay en ningún caso

Voz 0230 17:33 un planteamiento de aclara la movilización

Voz 26 17:36 al siglo hubiese sido ninguna dificultad pero no lo hay no existe por tanto simplemente señor presidente no me puedo posicionar sobre un elemento que normalmente que no existe entonces

Voz 12 17:49 pasamos a otra cosa

Voz 0230 17:52 bueno pues perturbadas los pensar mira se ha equivocado la metedura de pata los los documentos se llamaban igual en un año y medio de instrucción no ha tenido tiempo de prepararlo bien pero es que una hora después seguía interrogando sobre manifestaciones y la fiscal cree tener de nuevo acorralado al acusado preguntándole estas movilizaciones de las que estamos hablando eran las que usted quería en la hoja de ruta el acusado perplejo responde pero sí ha quedado claro que ese documento no era mío vamos a escuchar esos veinticuatro segundos en los que la fiscal insiste en preguntar algo que una hora antes ya habían demostrado que no existe

Voz 26 18:29 no se referían a esta movilización es a la que se refería la hoja de ruta de la que hemos hablado al principio a estas movilizaciones no ha quedado claro no ha quedado claro que la hoja de ruta que yo firmé no hacía ninguna referencia movilización ninguna

Voz 11 18:45 si usted quiere insistir Cistierna

Voz 26 18:48 en apuntar una cosa que no es pues insista tantas veces como quiera

Voz 0230 18:52 bueno es posible sin bueno es que muchos Thomas E ha habido muchos Thomas esta mañana es posible que en los próximos días aparezcan más datos más precisiones cosas que hasta ahora no se conoce no juicio es muy largo a veces los culpables más culpables se comportan con inocencia a veces los inocentes más inocente se comportan como culpables a una escritora lo han acusado de plagio y ella ha respondido me sorprende mucho estas acusaciones voy a consultarlo Coming Ebro

Voz 10 19:18 te lo cuentan

Voz 1509 19:21 Cristians es una escritora brasileña de novelas de romance que ha sido acusada de plagio ayer en Twitter Courtney Milan que es la escritura de más éxito en este género denunció que en el último libro de Cristián titulado Royal lo había fragmentos de libros suyos tirando del hilo se han encontrado hasta veintiséis autores a los que había copiado así también os digo que se entiende mucho mejor que en los últimos cinco años haya publicado XXIX le

Voz 10 19:44 es la César ya bueno con esta polémica la escritora publicó

Voz 1509 19:50 los tuits en el primero decía acabo de despertarme con la angustiosa noticia de que mi trabajo tiene copias de otros autores decía que estaba cancelando la venta de sus libros escritos por un gol y es decir a un negro e indicaba que además el Ghost Fighter no le contestaba las llama

Voz 10 20:05 tras en el segundo tipo

Voz 1509 20:08 en el segundo tuit de día dando unos minutos que voy a acoger pruebas volveré bueno pues os aviso que ya se ha borrado de todas las redes sociales

Voz 10 20:15 no ha encontrado pasemos a otra cosa La Ventana con Carles Francino

Voz 7 20:32 aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio como nos ha amenizado el tiempo de publicidad Iñaki de la Torre con bonos a tocado a todo a todos nos ha tocado pero estamos arriba Berlín

Voz 29 20:45 el hoyo por cierto hablando de música

Voz 26 20:49 no claro

Voz 1 20:52 sí

Voz 7 20:58 a modo capítulo de voces cruzadas con Shaila Blanco venga ya vamos ahí va la cosa de bandas desaparecidas Madrid pero qué hago yo siempre van bien pero no

Voz 1509 21:10 era con una buena noticia porque aparece las bandas tributo no a que esta es una cosa que que desde hace unos años se lleva muchos músicos y dueños de salas se ponen de acuerdo y claro les sale rentable bueno aunque no es la banda auténtica pues la gente se va a casa contenta de escuchar sus canciones favoritas cuna de las bandas que más bandas tributo tiene ese silencio yo os invito el silencio y hay conciertos de tributo Héroes del Silencio Porto a España pero varias varias distintas eh así que como Enrique Bunbury su vocalista tiene esas hordas de fans que te con él vamos a mezclar estas voces cruzadas Bunbury con el fenómeno fan del momento así que cantara como cantaría Bunbury el hit malamente de Rosalía

Voz 13 21:54 venga

Voz 30 21:54 eh

Voz 6 21:59 cristalinos luego tuvo como suelo yo Estopa

Voz 31 22:15 alguien cruzando el pasillo gala

Voz 13 22:19 a ah

Voz 32 22:26 mira mira mira

Voz 13 22:31 va a venga

Voz 1509 22:45 seguimos hablando de de bandas desaparecida Rosenborg

Voz 10 22:49 a contar

Voz 1509 22:52 vamos con REM con rentas noticia estos días si ya eso sí porque pues Donald Trump pausado la música de REM para uno de sus vídeos políticos y claro la banda que es pero simpatizante de Trump pues ha logrado silenciarlo de las redes así que bueno aprovecho íbamos a hacer un cruce explosivo

Voz 10 23:08 qué y quién mejor para cantar a REM a él no

Voz 1509 23:15 decía que no puedo hacerlo si se le metemos en un brete porque es cantar en inglés pero bueno nada que esta artista

Voz 10 23:20 o sea que exactamente peccata minuta

Voz 1509 23:23 así cantaría Rafael el éxito

Voz 10 23:25 Losing my religion

Voz 33 23:33 eh

Voz 34 23:36 es muy clara ni Qiu mi día pueda con

Voz 32 23:50 con no ha no

Voz 34 23:55 se han

Voz 1 24:00 hay serio o

Voz 32 24:04 a mí hay hay entes spot chivo era ayer el alto Aitor no o no si tú ahí

Voz 34 24:32 tú

Voz 32 24:35 Alcoraz Ahmad I

Voz 35 24:41 sí

Voz 32 24:43 hay ya

Voz 1 24:50 ya

Voz 10 24:55 qué termino

Voz 1509 24:58 otra banda desaparecida pero que renace de sus cenizas que es Quinn que no sé si sabéis que este domingo en los Oscar va a tocar Queen bueno va a tocar

Voz 10 25:06 sí el cincuenta por ciento de Queen

Voz 1509 25:09 hay Amey Roger Taylor y también el el cantante este que se parece mucho a Freddy que no es Freddy que lo imiten esa Lambert un poco puedes cruzadas no nos están copiando la si nos lo están robando bueno la luz de todo por la radio se sí pues me han rápido y que ya está muy escuchada por los imitadores de Freddy como la cantaría nuestro querido Joan Manuel Serrat yo no me

Voz 9 25:31 eh regional y por favor por favor

Voz 1509 25:34 como si sin playa vamos allá vamos a poner no vamos a poner un piano hispanos Esplá un piano acústico que yo creo que Serrat se encuentra mucho más a gusto mucho caso pues es de mucho en eso venga vamos vamos ella

Voz 1786 25:46 la dudar al plan no

Voz 25 25:53 el Killen dure Keane manda a quién es

Voz 13 26:38 Naciones eh

Voz 7 26:56 pensaban que eso es que quedaban por favor más

Voz 1262 27:02 Hoto hoy justamente hace una semana que nadie celebrábamos el Día Mundial de la Radio os acordáis

Voz 10 27:07 sé perfectamente porque yo me acordaba bueno

Voz 1262 27:10 éramos jóvenes se hace siete días bueno pues para celebrar esto que hace una semana de la radio porque un poquito en los quedó esté fuera colgado vamos a hablar

Voz 10 27:20 de

Voz 1262 27:23 había en medio que es la radio con un experto un historiador especializado en Historia de radio que se

Voz 10 27:29 profesor de Aranoa qué tal populacho

Voz 1262 27:35 usted además de historiador es una amante

Voz 37 27:38 yo pienso yo pienso de que la radio además la oportunidad de decirle en persona en una ocasión a Su Majestad el Rey Juan Carlos tras el encuentro la Zarzuela elige Juan Carlos I la radio es la hostia eso de desgracias así y seguro de el segundo buenos días

Voz 1262 27:53 mundo buenas migas bueno esta clonación se basaba en hechos históricos no porque usted he tenido la oportunidad de estudiar el origen de la radio y su influencia en grandes personalidades de la historia esto es muy fuertemente

Voz 37 28:04 luego Ángels mira la radio

Voz 7 28:08 la radio presente

Voz 37 28:09 de tales hechos históricos y en la vida de los más insignes personajes por ejemplo sabíais que Julio César emperador romano siempre se llevaba las termas los sábados por la mañana un transistor para escucharlos cuarenta principal

Voz 10 28:21 es del cuarenta al uno no era fan de disco ya estaba en aquella época lo da todo

Voz 37 28:27 de Play pruebas escritos en los que se escritos en lo que se dice que Atila rey de los hunos Atila jamás emprendió una batalla en pos de la conquista de nuevas tierras sin antes de Kutxa por la mañana en la radio la previsión del tiempo

Voz 10 28:39 Jordi Carbó de ahí exactamente lo obsesionaba a la hora

Voz 37 28:42 crearon pueblos idea que lleva paraguas requisito poder a pecho descubierto eso Atila Atila se conoció tila

Voz 10 28:49 mira mira mira de los unos y si es que que conoció el tiempo gracias a la radio no

Voz 37 28:54 por supuesto eso de mirar al cielo a la cielo Isabel qué tiempo iba a hacer es cosa de siglo XX con la llegada a España de la industrialización y las fábricas de cuñados

Voz 10 29:00 durante su antes a a raya a Radio osea que la radio es tanto es que os cuñados que fuertes esto y tengo más datos a este programa bueno pues no sólo seis cuatro horas bueno cobraremos menos que los que hace Carrusel no eso si tenéis en mente el cuadro de La última cena más The Beatles y Xavi si no sé si me

Voz 1262 29:23 del del pozo lo ha comentado alguna vez exhibiese todavía

Voz 10 29:27 no pero hay mensajes ocultos en la última

Voz 1262 29:29 de Da Vinci radiofónico sí sí sí sí quiero

Voz 37 29:32 dijesen el Judas Iscar yo te ves como sutilmente está tapando elude derecho si llevaba un Audi un auricular acude estará escuchando Carrusel deportivo el Celta Depor

Voz 10 29:41 sesenta después de que se llamaba Jesús Jesús claro el metió la bronca se cabreo que estoy aquí esperando

Voz 37 29:50 lo traicionó quiero decir con esto lo importante que ha sido la radio a lo largo de la historia la crucifixión de Jesús de Giselle por ejemplo sea que la codecisión de Yesa

Voz 10 29:58 es por culpa de la radio bueno gracias a la gente que yo era más Nelson Mandela encarcelado durante dieciocho años en Isla Robben vale pues en su en sus memorias

Voz 37 30:10 escribe que dieciséis de estos dieciocho años se los pasó no esperando su puesta en libertad sino a que acabará el bloque de publicidad de lo que me dice

Voz 10 30:18 pero que esto está lo que me parece más creíble profesor

Voz 1262 30:27 bueno pues muchísimas gracias por haber datos históricos de la radio

Voz 10 30:30 cumple algún día oye si queréis su algún día por Museo de la Radio tienes tu museo de Arroyo donde está venga que no es mi cuarto de baño pero tengo los transistores pasar ya tiene evidente Vide también ahí me encanta gracias buenas tardes no a vosotros que de cosas

Voz 0230 30:45 dentro descubrimos

Voz 38 30:50 no

Voz 7 30:56 vamos a ver que esta semana todo por la radio nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco

Voz 0419 31:00 el Día Internacional del gato día grande los meses fundador de Plataforma los datos gracias llegaron otro abrieron la veda llega acuerdo

Voz 10 31:10 que una vez lo preguntéis en Internet desde a tiempo eh al momento legendario sí debe existir lo estaba aquí

Voz 0419 31:22 bueno eso nadie se acuerda ahora hay una nueva especie este dos mil diecinueve es el día de los castells el año lo spot Castells es el nuevo Brown drones tengo con Youtube es por grabas tu programa de radio con tus amigos y lo cuelga en Youtube también en vídeo hemos hablado aquí de señoras fetén hay pago de esta también todopoderosos Arturo González Bertín lo hace mejor de Bertín Osborne hice una estos referentes la ruina de los guionistas Ignasi tanta

Voz 1509 31:52 el hito más fuentes en qué consiste en la

Voz 0419 31:54 en a cuentas tu peor anécdota invita al público a que suba contarla y luego Thais quién tiene la vida más triste vamos a escuchar

Voz 39 32:04 muy a Nueva Orleans de viajes me encontré al protagonista de a uno de los protagonistas de The Wire In the teme que es la serie de los mostradores un sonajero sea Davis

Voz 15 32:16 todo de negro total que me encontré con que me encanta me hice una foto con él la subí al facebook como amigos ganar primer comentario

Voz 39 32:24 lo de mi madre quién es ese negrito

Voz 15 32:29 y de repente el comentario de mi madre tenía más la ex que la foto

Voz 32 32:33 nadie me iría a verla

Voz 0419 32:35 la historia de añadía mi madre al Facebook acaba bien sea en mi mi padre esa nota asistido de niña día mi madre a Facebook y es lo mejor que me ha pasado la vida eso nunca otro ejemplo de podcast jirafa del Canal Play es también un programa nuevo a ellos hacen entrevistas por ejemplo en el último programa fue Ernesto Sevilla chanante habló sobre sobre su relación con los haters sobre los ordenadores de Youtube

Voz 23 33:01 muy bien yo la verdad es que sí lo llevaba estupendamente y además siempre me dicen lo mismo entonces no tiene mucha imaginación Iker que es lo más repetido

Voz 9 33:12 pero bueno eso aplastante suele dentro no todo lo que te puedo

Voz 10 33:14 sí pero hay gente que pretende hay gente que me voy por la calle

Voz 40 33:17 dicen cabezón pretende que me caiga bien esa

Voz 10 33:21 Pérez encabeza no

Voz 0419 33:25 pobre hombre bueno confesión pero que hacen estas fotos más es hoy la fuerte Instagram Amer la de La Ventana y ochenta ochenta y ocho mil seguidores en Instagram ella inaugurado el podcast si es lo que parece un leit ahí del canal FIP veta Landa podcast ir ella lo hace con su pareja el locutor Enric Sánchez

Voz 10 33:50 bueno pues por fin por fin que llevamos

Voz 41 33:53 una semana ya en redes sociales diciendo que empezamos un programa tenemos ya tres mil seguidores tres mil tumbados que han decidido seguir no sin saber qué va a pasar aquí hoy claro esto es una mierda y que de repente bueno semana vendremos todavía ya veremos no digo que podría ser que podría ser mierda sí pero ya tenemos como tres Kiko que a lo mucho que lo malo será si la semana que viene tenemos como mil y pico no abandonaremos os creéis quedarse

Voz 0419 34:17 a mí no me queréis quedarse no venirse abajo en el primer programa os imagináis Orson Wells en la guerra de los mundos mira Apocalypse Now se va a creer nadie yo no con esto no estoy Orson Wells pero si llegas a no salgo de casa pero bueno es buena estrategia todas formas adelantar tenemos haters ir de otros estrenos de canciones David es ese el cantautor de Youtube en más de medio millón de seguidores ha hecho un tema con frases de películas de su infancia me han alegrado la vida he visto que a pesar de llevarnos diez años bueno quizá alguno más compartimos referentes veo más difícil en vuestro caso va a cambiar

Voz 42 34:54 aquí he visto pues Villarino Tras que sí que estás completamente era tan

Voz 43 35:05 habla de Agra do I más E

Voz 13 35:16 bueno sí

Voz 0419 35:19 oye estaba ahí y en Mary Poppins bueno he dejado lo mejor para el final El gran youtuber ese mes Dani es el cura Youtube es muy famoso porque te te puede pasar confesión Él es profesor de religión en sus clases lo enseña con mantra en un videojuego también es rapero ya ha ganado el Premio Bravo de Nuevas tecnologías de la Conferencia Episcopal Española que nos habían dicho que no ya ya premio esta canción es su declaración de intenciones puras hoy

Voz 44 35:49 se hacer el Col puertas tu odio los insultos cimentada gira hoy en You practico el dos de acoger tanque soy libre por experto Fura sus sueldos Fura Tous Sevilla Esther Rincón dotado Loli los insultos y mentira tu cortó de acoger aunque me pueden Bertolucci

Voz 0419 36:09 pues que yo yo es totalmente te dan ganas de ponerle una X pero no la declaración de la renta en el jurado de Factor X

Voz 7 36:16 a mí sí que me imagino que yo no tengo nada que yo no veo

Voz 10 36:23 el de hoy es el Día Internacional del gato no si disparate mírame mírame

Voz 7 36:34 para Juno

Voz 0419 36:38 pero tiene catorce años vale

Voz 10 36:40 sí sí bueno con catorce años pues ya no morirá pronto eh oye

Voz 1 36:48 tres días

Voz 10 36:52 bueno no puedes planificar ahora

Voz 1 36:57 vamos asumir madre a ver qué tal

Voz 7 37:20 el detalle ya está hecho aquí

Voz 1786 37:23 bueno vamos a tener un campeonato de pastel nada pues bueno

Voz 1 37:27 sí

Voz 25 37:38 Angelines

Voz 1786 37:52 bueno realmente hoy me he traído a la guitarra porque simplemente quiero hacer una cosa que reproducir algo que hizo hace muchos años para unas cuantas amigas los Rolling Stones son unos chulos Royal sólo uno gritó uno unos aquel hay que las aguante yo dije No hay muchas canciones de los Rolling Stones que yo llamaba de broma para niñas de colegio privado y entonces son este tipo de canciones mucho más tranquilas de los Stones de

Voz 10 38:12 incidido en su carrera que son muy bonitas Jesús una maravilla de y Camps

Voz 1786 38:19 para siete concretamente por cierto bueno el caso es que si la compañeras mías de Cuba por cierto bueno el caso es que yo me he traído unas cuantas canciones que seguro que muchos no conocéis y que son muy bonitas para introducirse dentro de los Rolling Stones de los primeros de los dedos por ejemplo hay una realidad que es una canción de los años noventa pero os recuperaban el espíritu de lo que habían hecho los sesenta que era la de New Faces

Voz 1 38:45 sí

Voz 45 38:49 que en dicha aquí es que que si cambias salsas sobre lo que ser auxiliado me estoy echado como Dani lo sirven lleno yo creí que

Voz 1786 39:23 a su poca destinen verdad si es que en los sesenta Josema New Faces para este noventa y cuatro del mundo Lounge luego hay una canción de los sesenta propiamente que era Lady Jane

Voz 1 39:36 sí sí sí

Voz 45 39:40 su vez Today gana el sí me me me y es de

Voz 10 40:20 no hay otra muy bonita también de los sesenta al principio cuando grabamos siempre tenemos esa aquí si éstos para denigrar o para alabar porque no sabemos si nos gusta o no

Voz 1786 40:29 es para amarte para mal

Voz 7 40:32 está muy claro como decías Francino es muy

Voz 1786 40:34 el ruido de los Stones resulta que no se les perdona ahora pero el principio Rolling serán esto un poquito de rock'n'roll hay una muy bonito también que se llamaba tres el la tristeza o el azules ojo de palabra

Voz 0230 40:45 las siete vuelve

Voz 46 40:57 sí

Voz 45 41:08 y todo

Voz 46 41:20 sí sí

Voz 1786 41:30 y también se maciza año hay otras muy bonita también tu criado

Voz 29 41:37 que tú vales están más o lo dejas Take it Kent

Voz 45 41:50 muy que es que es el de yo Chendo

Voz 46 42:18 remataban con la lancha tras darse a la halal

Voz 13 42:35 eso se lo dejas armado

Voz 1786 42:39 Jack así bueno esta es un poquito anteriores así que es de setenta y dos creo puestas de sesenta y seis sesenta y siete la es si tiene una fecha

Voz 45 42:49 eh

Voz 1 42:52 estoy sentado como en medio

Voz 1786 42:54 nada porque todos mis amigos han casado

Voz 45 42:58 Bendtner FLI mí

Voz 46 43:07 ves que esté dos este que estará en avisó sede y seis andaluces

Voz 45 43:24 no mamá

Voz 1 43:34 una día

Voz 10 43:39 hoy entre el voces cruzadas e Iñaki

Voz 7 43:43 luego te acaba mal

Voz 45 43:47 se echa de sí