Contigo dentro: Crueldad sexual, sexo en la política y relaciones entre jóvenes (22/02/2019)

Voz 4 00:58 Rubén López es un tipo que me gusta mucho Rubén se presenta como socialdemócrata que feminista culé talaverano también está atento a cuanto se ataca a los que no somos heterosexuales porque dirige el Observatorio madrileño contra el al eje y fobia Rubén Rubén lo bien Twitter es culé que divertido culto futbolero que la otra tarde se preguntó en Twitter por Quino ha salido jamás un futbolista de ningún armario hay lo que he hecho yo de menos ir detrás irá al larguero así que permítanme que les haga la misma pregunta es imposible que todos sean heterosexuales es imposible y absolutamente innecesario nos van a seguir gustando cuando cuenten que además de tener sexo con su santa esposa antes tuvieron un novio que los apoyo para que llegaran tan alto los vamos a respetar aún más cuando cuenten que han sufrido por no poder reconocer que aman a otro hombre cuando admitan que dolía cada vez que la propia afición grita lo de maricón al equipo contrario Cannavaro fue uno de esos que se lucieron en mucha carpeta de homosexual y él rápidamente rechazó convertirse en icono gay asegurando en una entrevista que jamás había sospechado de ninguno de sus compañeros sospechar que verbos imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios sospecho que me engaña connota desconfiar de algo o de alguien sospeche de tanta habilidad considerar a alguien como posible autor de un delito o una falta la policía sospecha de mi sospecha de mi con pruebas porque si algo me gustaría es convertir en héroe al primer futbolista de Primera División que salga del armario sea del equipo que sea esta camiseta la saludamos entre todos

Voz 0401 03:31 a vender bocadillo buenas noches Elia Fernández buenas noches qué gusto

Voz 5 03:39 cuéntame quiénes así con un montón de papel esto sí es

Contigo Dentro en Twitter arroba Contigo Dentro pero dentro

Voz 5 04:58 ya pero esto de ser elemento de distorsión desde tan pronto y tan jovencita puesto lleva a tener sus consecuencias llegará esa ancianidad en la que en cuantos tíos me tiró todas las de pues vamos por partes por un lado la edad

Voz 0542 05:12 como te decía las personas más activas son las de entre treinta y uno y cuarenta años muy bien ahí SES Suiza Grecia Brasil son los que más parejas tienen a lo largo de su vida que se suicidó cree quince veinte

Voz 5 05:24 Suiza

Voz 0542 05:28 hombre es un país así pacífico

Voz 5 05:30 no que parecen rico preocupa al menos es verdad que son más felices no es como aquí vienen un paquete como sale de Brasil me cuadra que dijera así también pero pero Suiza sabes por qué se Mi referencias suizas son tan escasas que haya tira o ahí a una de cada país pero a mí me entiendes que así como

Voz 0542 05:51 bueno lo que nos dice suizas que tiene muchas parejas no que tengan mucha satisfacción sexual

Voz 5 05:55 bueno también es verdad es verdad que muchas parejas lo dejan y no me he encontrado con ninguno

Voz 0542 06:01 hombre muchas parejas las segundas como los Estados Unidos España en la media de parejas es la misma de una a tres que son las preferidas para mantener relaciones sexuales me sorprende me pues mira más de la mitad dicen que el está el el perrito digo Pagafanta con cuarenta y uno por ciento de los votos segundo lugar la amazona sea ella en ella encima de él eso se llama Amazon navegando

Voz 5 06:28 y la de veces que escrito yo esas cosas de mientras yo cabalgada

Voz 0542 06:31 pero yo no me he visto nunca de Amazon pues ya tienes tu literatura Pavón

Voz 5 06:35 la Bética Rato esto tiene el treinta y ocho

Voz 0542 06:37 esto de los votos el tercer puesto lo tiene el misionero con un treinta y cuatro por ciento

Voz 5 06:45 yo lo veo bien yo que yo quiero creer que cada uno se coloca como mejor le viene

Voz 0542 06:51 vienen vienen a Dante no tiene nada de

Voz 5 06:53 de lo de la postura esta de colocarlos los tobillos en los hombros de toman te así para verlo

Voz 0542 06:58 la que comenzase y la de los tacones en los hombros no viene bien es que el sesenta no es el la favorita el diecisiete por ciento

Voz 0401 07:05 el sí de hecho yo no tengo mucho tiempo con el sesenta y es que es una cuestión de tamaños

Voz 5 07:11 de que yo si no cuadro en justo en en en el cuadrante de la persona que está o sea es que me los tomo como como de mi tamaño entre hombres y mujeres de mi tamaño te cuesta a mí

Voz 0542 07:22 nosotras somos un poco del mismo tamaño

Voz 5 07:24 esa cuesta comer vaya yo ya te lo he dicho pero que no mezclo cosas

Voz 0542 07:30 no me gustó el amor de la el trabajo promesas que detenga por el pecado y una mente para los negocios pues eso sabes lo que pasa que yo no pienso en ningún proyecto de vida en común a ver son un polvo en el baño pues quienes me lo ponen muy complicado vamos a hablar de errores porque tres de cada diez prefiere una pareja dominante mientras que dos de cada diez prefiero una persona tierna impaciente a su lado te están llamando a las cuatro de la mañana de la risa no era no era interesante la llamada seguridad del Grupo PRISA

Voz 5 08:05 entonces nada

Voz 0542 08:08 no la calidad de la vida sexual no es la deseada pues para la mayor parte de los encuestados casi el sesenta por ciento dicen que el el mayor enemigo de la del sexo es el estrés después de eso la preocupación por la imagen sea más del treinta por ciento de los encuestados considera que una de los problemas y de las barreras a la hora de tener la vida sexual es su físico hala eso sí que es una putada también muy gorda de la que tenemos todos que que reflexionar es que el veinte por ciento de los que respondieron decían que los teléfonos móviles estaban siendo uno de los obstáculos para que ese sexo fuera eh todos los satisfactorio

Voz 5 08:47 absolutamente de acuerdo no sabes lo que estoy de que de esa luminosidad perenne que hay en todas las habitaciones en un momento determinado ya sea antes durante no porque es el otro área antes o después

Voz 0542 09:03 pues anotamos porque soy yo creo que todos tenemos además

Voz 5 09:07 ver si es que más si me falta ya echar un polvo y cogería decir señores se ha triunfado por la masiva que no lo ya no no lo he hecho nunca bueno pues no entonces todo llegar yo creo creo esperate yo creo que no lo he hecho llevo tantos años ya en Twitter

Voz 0542 09:23 bueno prevista grandecita un un abanico de posibilidades que no si es bueno bueno bueno pero el tema es que tratamos de ponerle remedio en caso de que no tengamos la vida sexual que que no os gusta una de las formas es la masturbación regular con juguetes sexuales a la que recurre tenían más de el sesenta por ciento de los encuestados no sé también que en intentar ponerle remedio mejoran su salud sexual con masajes por ejemplo o ejercicios de que el que hemos dicho que son súper importantes súper fan

Voz 5 09:52 de todo lo que sea mejorar

Voz 0542 09:54 la masturbación que siempre lo decimos importante conocerse uno antes de que conozcan los demás seis de cada diez encuestados dicen que se masturbaba un par de veces a la semana dos de cada diez dicen que un par de veces al mes y uno de cada diez que varias veces al día que digo yo

Voz 5 10:11 y yo pensaba que lo de la paja diaria era lo más frecuente varias veces pero varias varias veces ya es más complicado pero una ducha Jan no sé todos los días que te duchas es fácil pues ahí lo dejo Moreno Abel el próximo la próxima cosas que saque Lelu me tienes que traer porque me gustan mucho los datos

Voz 0542 10:33 yo yo esta estoy ahí hay aldea todo el tiempo esto son los resultados de esta encuesta que como te decía muchos no sienten no se sienten satisfechos porque el estrés les impidió disfrutar del sexo o no encuentran adecuado como llevas tú lo del estrés yo no tengo extras relativiza pero te digo esto de no encuentra el momento que es algo que de lo que también hemos hablado de cuándo las ganas lo están sincronizadas cuando uno tiene más que come

Voz 5 10:58 cada vez es echar un polvo

Voz 0542 11:00 pues fíjate que hay quién ha decidido ponerles remedio con un aparatito que se llama lo que vas a filmar la explicación es la siguiente dos botones como los de Amazon das conectados entre sí de forma Wireless tú dices

Voz 5 11:14 me he entendido nada para decir que no he tenido nada te digo una cosa mi madre que no se escuchan directo un beso mamá no sabe contar toda tu madre

Voz 0542 11:22 eh que entienda por favor exactamente los que son los botones de Amazon ondas que yo no lo conocía pues son unos aparatitos que tú puedes poner tu casa pegada a los electrodomésticos son la nevera donde sea que sí te conectan por wifi a tu ordenador entonces están directamente conectados con tu cuenta de Amazon para que para que se acaba el papel higiénico tu pulseras automáticamente hace pedido de papel higiénico vía Amazon alucina se te acaba el detergente de la lavadora lo mismo tienes al botoncito de la marca del detergente que quieres cuando se termina la al botón automáticamente te lo pide por Internet esto qué tiene que ver con el sexo pues que hay una manera de pedir sexo con un botón

Voz 5 12:02 tu de Amazon también esto no es Amazon pero menos mal porque sabes lo que pasa que es que yo soy de las que no comprar en Amazon por su política con los trabajadores toma ya aquí

Voz 0542 12:12 yo pensaba que íbamos a Jara Mazen yo explicado lo que eran los botones de Amazon para para situar el tema es lo ausente en esta misma filosofía pero es es botones sirven para tantear si tu pareja quiere sexo o no porque preguntar no vale preguntar no vale vale porque esto es como más cómo menos directo cada miembro de la pareja tiene un botón vale escucha Castán miembro de la pareja tiene un botón y cuando le apetece tener relaciones lo pulsa Preto me imágenes de su amiga tengo encanta

Voz 5 12:39 la liturgia aquellas Pin pues ahí gane lo escucha tú las al voto

Voz 8 12:46 es difícil no me apetece si tu pareja no da de vuelta al botón es que no quiere

Voz 0542 12:53 tiene un límite de tiempo menos Maresca es como el doble doble se puede esperar que el tiempo pase si no te dice nada entendemos que no quiere si lo mantiene presionado cuatro segundos te está diciendo que no insistas más pero hay una opción que me flipa que es que es hileras diez veces en sesenta segundos es que estás muy desesperado

Voz 9 13:13 y mira a Elia ahí de verdad no no no no puedo ver estas cosas

Voz 0542 13:18 bueno sí puede de la querella de acuerdo con

Voz 5 13:22 estas cosas yo no puedo con estas cosas yo que soy la que siempre tiene que decir toda la cara a la que no deja de ser la que no deja ninguna duda de lo que quiere en su cama y fuera de ella la insoportables si lo quieres llamar así pues bien igual

Voz 0542 13:33 esto te vienen bien para controlar tu un poquito no

Voz 5 13:38 bueno te digo aceptamos paro como animal de comparar resumirlo ellos mismos los fabricantes dicen sin reducir

Voz 0542 13:45 era de forma significativa la cantidad intentos

Voz 5 13:47 fallidos en cuanto a los preliminares dirigidos a comprobar si tu pareja está de humor para ello y que va a hacer en la máquina por mí que no puedo hacer yo

Voz 8 13:54 Arca el mal rato de de de decir que hay que decir

Voz 5 13:59 las cosas tranquilamente mirando a la cara sin ocultarse en tu me imagino hablando otra vez de un aparatito así con cualquiera con el que me quiera acostar

Voz 0542 14:09 si no se les abrirme un calendario de de Google Buzz tú has remota

Voz 11 14:38 hasta aquí el amigo tupido

Voz 0401 14:43 confieso que nuestro siguiente tema me fascina quizás porque lo he padecido ha quedado otra que querer aprender a sobrevivir a ello esta noche me gustaría que hablásemos de crueldad sexual muchos actos sexuales a implícita una crueldad manifiesta en otros aunque puede que no se magnifica en tanto no sobraban hasta aniquilar nos Laura Rojas Marcos doctora en Psicología Clínica Forense de la salud buenas noches

Voz 12 15:14 hola muy buenas noches la crueldad sexual tanto que existe no sea al fin al cabo no deja de ser un arma arrojadiza es incluso un arma de guerra en muchos casos no solamente en la guerra de verdad no sino también en la guerra que pudo ocurrir en el hogar en las relaciones de pareja o en las relaciones persigue aunque no sean pareja no y entonces así como yo a veces se utiliza para manipular el dinero el afecto la atención tiempo también se utiliza el sexo y eso lo puede utilizar tanto un hombre como una mujer

Voz 0542 15:52 es una usted que suceda en un solo género

Voz 12 15:54 no no tiene nada que ver con el género tienen más que ver con la personalidad con la manera de relacionarse con los demás con la forma en la que se percibe hice vive y la historia sexual de cada persona no y entonces eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta

Voz 5 16:12 veremos hoy intentemos irá un poquito hacia Lóriz

Voz 12 16:15 qué es lo que provoca que alguien sea cruel con la sexualidad bueno hay quizás el origen realmente está en la crueldad quién es alguien que tiene tendencias crueles y perversa pues aquellas personas evidentemente que no que no no tienen la capacidad para empatizar personas que son narcisista ego centrista que solamente buscan lo suyo personas que no conectan con otras no no tienen en cuenta las necesidades de otra entonces hay muchas maneras de crueldad y la sexual es una de ellas entonces yo creo en mi experiencia hay que centrarse en el acto de la crueldad no así como hay personas que que que evidentemente todos nos podemos equivocar no hoy todos tenemos una historia sexual hombre y mujeres dependiendo de la edad de la cultura de la religión o sea todos tenemos nuestra historia pero lo que sí encuentro oí probablemente no sé si estás de acuerdo es que las ciudad en general suele ser un tema tabú

Voz 5 17:22 no se habla no sea parece que no puedes decir que haya habido una persona que que sexualmente te ha sometido efectivamente no estoy hablando de una violación no pero es algo manifiesto sí por supuesto una relación también pero ese tipo también de crueldad

Voz 12 17:36 sexual como tú decías doméstica si ahora dando poco a poco en la que hay una persona que lo que hace es usar el sexo las el suyo

Voz 5 17:47 de la persona con la que está

Voz 12 17:49 con crueldad con crueldad ya sea causando dolor físico ya sea porque violación porque las parejas también hay violaciones siempre que se piensa en la violación en ese tipo de crueldad sexual pensaba que es desconocido o no donde hay incesto pero no eso en la pareja también ocurre también ocurre y hay que tener eso en cuenta también no las personas utilizan lo que sea para poder manipular a otras no y entonces el sexo que es una manera también para muchas personas no de de de expresar amor osea una cosa es hacer el amor otra cosa es tener relaciones sexuales y bueno yo creo que cada uno tiene derecho a utilizar o a explorar su sexualidad como quiera independientemente del sexo yo creo que la clave está en el respeto yo también evidentemente que sea consensuado sea lo que sea a todo lo que eso ceda las personas que estén implicadas

Voz 5 18:54 quieran estar en ese momento

Voz 12 18:57 más que esté bien psicológicamente y de salud porque una persona que estaba drogada o una persona que ha consumido mucho alcohol que realmente todos sabemos que entre no tiene tanto control sobre lo que hace y no hace puede a lo mejor ceder no pero sabemos que alguien que está si no es que no es la persona no es la persona no se puede aprovechar porque permitimos que alguien tóxico se mantenga nuestra vida distinguimos esa toxicidad

Voz 0401 19:30 o a veces ni siquiera

Voz 12 19:32 la verdad es que tengo que decir que es difícil a veces mucha fe cese muy difícil identificar a esa persona que es tóxica a veces es un familiar no solamente la pareja pero a veces según padre una madre un hijo o alguien del trabajo identificar a alguien que es tóxico para nosotros no es fácil porque todos somos tóxicos en algún momento tenemos de malhumor estamos pasando por un momento difícil estamos deprimido estamos cabreados todos somos tóxicos quizás lo que diferencia es la que la la perversión no alguien que es perverso a alguien que es consciente de lo que está haciendo su objetivo es hacer daño no eso es alguien que es tóxico eso puede

Voz 5 20:19 puede darnos una muestra de de que esa persona real

Voz 12 20:22 ante esta siendo tóxica en cuanto percibimos que tiene actitudes perversas y si tenemos sentimiento de inseguridad un miedo o muy claro o muy sutil no inseguridad dudas dudamos de nosotros mismos de nuestro criterio entramos en un bucle de pensamientos recurrentes angustia que debo hacer que no debo hacer incluso nos volvemos sumisos porque todos nos puede pasar no nos volvemos sumiso no solamente con la pareja con esa persona de repente tienen incluso una figura para nosotros de autoridad

Voz 5 20:56 no sé si meses seguridad Time algo que ver

Voz 0401 20:59 la idea del amor romántico tan extendida

Voz 12 21:02 bueno en la idea del amor romántico ese amor de Shakespeare no pues B vende mucho no lo vemos en las películas de Hollywood pero realmente el amor el amor del bueno no hizo lo llamó de porque hay manera de creer que son buenas que son constructivas que son desde el respeto y hay otras maneras de querer no que esto daría para rato no pero que no son no es querer bien como dice la escritora María Michelena no hay personas que no quieren bien no que que la posesión el control la manipulación tiene un papel muy importante en esa relación evidentemente quién quiere eso pero a veces no nos damos cuenta ahí caemos en eso no lo vemos en el ojo ajeno pero no lo vemos en el propio

Voz 0401 21:52 y en el caso de que lo percibe vamos lo sabemos lo identificamos que ha

Voz 12 21:59 pues una vez que lo identifica siempre siempre siempre recomiendan os recomiendo hablar con alguien alguien de confianza alguien sólido a alguien que no sea sumiso ni una persona dependiente emocionalmente pedir ayuda desde luego alejarse a la dejarse alejarse lo mejor y lo más sano lo más razonable nuestro instinto nuestra biología noticia que no sale nadie quiere poner la mano en el fuego quemarse no sea el instinto natural de nuestro mecanismo de defensa EEES apartarnos no todo lo que es tóxico sobretodo estamos hablando de tóxico perverso porque luego está también el estrés todos pasamos por momento y a veces no nos podemos alejar porque hay una parte de obligaciones irresponsabilidad ahí unos resulta desagradable pero lo que es perverso hay que alejarse definitivamente pedir ayuda no quedarse solo Ny aislarse nunca puedo salvarme es decir voy a poder recuperarme voy a volver a pensar que voy a volver a tener una sexualidad sana quería volver a elegir bien a amantes

Voz 5 23:09 pues bien

Voz 12 23:10 a recuperar si lo que me han quitado si uno se recupera pero también tiene que poner de su parte para recuperarse también tiene que pedir ayuda y dar ese paso también tiene que afrontar quizá un poquito pues la vergüenza que puede sentir no porque lo que le haya pasado es ver con todo sino porque esta persona veces sienten vergüenza no entonces estar en un entorno donde no hay juicio ni prejuicio donde te sientes libre pues evidentemente vas a poder hablar de lo que te ha pasado aprender de ello seguir adelante y pasar página rosa todos nos podemos recuperar en también te va a formar parte de nuestra historia va a formar parte de nuestra biografía en nuestra historia

Voz 14 23:57 pero el futuro

Voz 12 23:58 no tiene porque ser negro no independientemente de las cosas terribles que nos pasa no poquito a poco pues ir aprendiendo y tomarse el tiempo con cariño con paciencia y sobre todo con amabilidad Laura Rojas Marcos

Voz 0401 24:14 esa es que además de todo lo que he dicho que eres es decir que eres mi amiga

Voz 0542 24:19 muchísimas gracias feliz día de la radio porque estamos grabando este programa en el Día Mundial de la Radio

Voz 0401 24:26 me hacía mucha ilusión que fuese este día en el que esto

Voz 4 24:28 es es conmigo

Voz 15 24:29 hay muchísimas gracias un saludo a todos y a Ci muchísimas gracias amigos

Voz 5 24:56 puede que el poder y el sexo van de la mano es algo que la mayoría de nosotros ya lo sabe pero lo que parece una obviedad a veces se gesta donde menos se lo esperan a veces trae consecuencias que ni nos imaginamos como la vida política está efervescente nos hemos permitido el lujazo de invitar a un Padul analista político para que nos explique junto de poder tiene el sexo cuánto sexo tiene el poder buenas noches su propio Padrón buenos claro que esto suaves maravilloso es que la vida y el sexo son mucho más divertidos Contigo Dentro

Voz 19 25:35 aunque no siempre

Voz 5 25:38 tiene algún poder el sexo

Voz 19 25:40 eso es absolutamente poderoso es poder yo creo que detrás además de la mayoría de las personas que tienen poder manejar el poder siempre hay una componente sexual importante a veces positiva y negativa yo cuando trabajo entreno políticos no sabes cuántas veces me he encontrado que en las áreas de mejora o incluso algunas taras que me encuentro en los políticos con los cuales trabajo se derivan de una vida sentimental

Voz 0401 26:13 tal muchas veces sexual muy poco satisfecho factor

Voz 19 26:20 en sí sí muchísimas veces muchísimas de de hecho

Voz 5 26:23 para que el sexo afecta incluso a todas las personas

Voz 19 26:26 evidentemente además te contaré una un caso que me parece absolutamente para diplomáticos de la importancia que tienen sexo yo hace ya unos cuantos años en Italia conocí a un político italiano no puede hacer el nombre pues no no no es una cuestión obvia sin distinción de confidencialidad político italiano estaba practicamente como era uno de los candidatos en unas autonómicas en Italia de los favoritos es un político soltero de cuarenta años de grandísimo éxito Kane una noche armas y le conocieron cumpleaños de una amiga mía en Roma hay un me dijo que quería trabajar conmigo yo ya vivía en España cuando Le di cuando vino a verme a Madrid me comentó que quería trabajar conmigo porque sabía que yo era gay que había salido en el armario desde hace muchísimos años él tenía un problema importante era gay nunca había sido el mayo en Italia no lo sé que absolutamente nadie sabía a pesar que no no podía ni cuantificar lo Nini ponerlo encima de la mesa esa que esto estaba perjudicando mucho en su vida personal pero también profesional empezamos a trabajar de una forma muy rápida porque lo tenía yo le conocí espíritu de Navidad las vacaciones navidad el tenía las elecciones en primavera tenemos poquísimo tiempo empezamos a trabajar y además con ideas bastante claras sacarle todo estos nudos que él tenía que frenaban su capacidad de comunicación de demostrarse al opinión público como ganador entonces en este romperlos núm dos liberal de de nudos la parte más complicada más compleja en Italia que sabes perfectamente en Italia la situación a nivel de colectivo LGTB

Voz 9 28:20 pero bueno para la entonces cierto que entonces era llamarla hombre la malísima es que ahora con las nuevo o te cuento

Voz 19 28:30 tampoco es que no había ni matrimonio gay aquí en España el periodo ya de la del matrimonio gay con Zapatero en Italia por supuesto no había ni pareja de hecho ya entonces decidimos como último pasó de esa de ese entrenamiento estamos haciendo que saliera públicamente del armario lo hizo lo hizo fue tan impresionante la reacción del público que no sólo ganó la selección y por lo tanto fue el presidente de la comunidad y autonómicas en cuestión pero es que además su popularidad fue tan extraordinaria

Voz 9 29:06 claro que se convirtió realmente en un lío

Voz 19 29:08 desde el colectivo gay fue uno de los responsable además que eh que hicieron que en poquísimos años por lo menos la pareja de hecho fuera un derecho adquirido en Italia por lo tanto fue un gran resultado es el caso más emblemático que cuento

Voz 5 29:26 pues felicidades por por por este compromiso también político de esta persona porque ya que me lo has puesto dotando de la olla recoger qué pasa cuando en un partido que no hace unas políticas a favor LGTB se utilizan símbolos de LGTB te voy a poner un ejemplo clarísimo la última concentración en Colón donde cuando sube que el señor Rivera al al escenario aparecen dos banderas una el arco iris y otra de

Voz 20 29:58 el de la transexualidad Canal Nou que pintan queda quinta hay el señor también Maroto cuando de ahí cualquier firma en la que

Voz 5 30:05 está el PP impregnó implicada y entonces lo colocan ahí como en principio cometiendo el sexo está con el poder está con la política

Voz 19 30:13 eso es un uso partidista es un uso partidista yo diría distingue sería un poquito a los dos casos no en el caso de la bandera arco iris que vimos unas cuantas en esa plataforma

Voz 9 30:26 con poco poblada no

Voz 19 30:29 no no Pablo de plataforma donde subieron todas las autoridades todos los líderes practica

Voz 1112 30:34 hoy alguno dedillo o liderar ya no quedan mover Aldán líderes no tuvieron derepente efectivamente al lado de Heribert

Voz 19 30:42 a sale las banderas no pintaba mucho en esa fiesta bueno yo creo que podemos Podemos tacha de hipócrita de optimizar unos símbolos en de forma partidista en la realidad que no pintaban nada ahí pero también la realidad que Ciudadanos es un partido que a pesar que en Andalucía ha tenido que aguantar un acuerdo PP con Vox que evidentemente no puede no puede considerar como positivo para su imagen para su marketing con lo tanto está intentando manejar compensado como puede compensar con determinadas acciones como ha sido sacar la bandera arcoíris de algunos de sus representantes ahí sabes que además en mates

Voz 0542 31:25 y la transexualidad pero cuando hay una bota

Voz 19 31:27 Dion sobre leyes LGTB ciudad

Voz 5 31:30 ya no se levanta y se ausenta ese va etc

Voz 19 31:32 la mente es decir no hay políticas favorables claro ya masa más no sabe si sabes que en Madrid han presentado una propuesta de ley en la cual proponen Ciudadanos que la fiesta del Orgullo Gay ese una fiesta de interés Touring

Voz 5 31:48 Tico ya han dicho que no le Leandro

Voz 1112 31:50 a ellos sí pero le han dicho que no afecte a efectivamente pero pero yo pregunto

Voz 19 31:56 ello además yo estuve justamente ayer con Aguado le pregunté bueno pero cómo se combina no

Voz 9 32:02 cómo lo vais a sus mensajes

Voz 19 32:04 si ellos consideran que es importante justamente en este momento tan complicado con la entrada en una fuerza política tan retrógrada tan de extrema derecha tan anti colectivo LGTB que ellos intenten proteger de alguna forma todo lo que son practicamente el progreso social todo lo que se ha hecho en los últimos años en España y que de alguna forma que protegerlo no bueno me parece parece me parece una una consideración reflexión que puedo comprar

Voz 5 32:33 además no les va a quedar otra que empezar a actuar total ya están tan están ya tan el punto de mira con lo cual dicho sea de paso bienvenido sea todo lo que sea avanzar

Voz 19 32:43 la duda tardemos lo que tardemos todo

Voz 5 32:46 lo que sea avanzar bienvenido sea mínima duda que te parece que es más importante sí es que alguno de los dos es más importante que el otro el sexo o el poder que sería realmente lo más importante la gente está Ferrán más al la las al sexo aussie aferra más al poder o como dices que va siempre de la mano una cosa lleva

Voz 19 33:07 bueno yo diría que lo ideal debería

Voz 1112 33:09 ir de la mano no yo creo que un Haditha

Voz 19 33:11 general sin sexo suena un poco aguada no seas poderoso sea el no menudo rollo vivida no les yo creo el sexo es una de las cosas más importante en la vida le no me gusta y además lo hagas con quién te si no es con cuántas personas yo creo que es un elemento importantísimo y además por mi experiencia no suele la tuya cuando hay personas que por razones X tiene una desechó

Voz 9 33:39 cuál mala o o poco activa

Voz 19 33:43 o no tiene ninguna yo

Voz 1112 33:46 ah y no sé como explicarte veo gente

Voz 19 33:48 este enfrentamiento abierto pero yo creo que el poder sexos dan de la mano si es más importante el sexo el poder o mayor sinceramente creo que el sexo once tú y yo creo que bastante ser

Voz 9 34:02 el poderío lo que te conquista entre otras cosas porque

Voz 19 34:04 poder no siempre tan placentero ir recompensa tanto como el sexo no yo creo que el poder a veces yo creo que es un arma doble filo que además muy poca gente sabe gestionar muy poca gente consigue llegar al poder y luego gestionarlo bien bueno es que yo tenemos muchos Case los últimos meses en España de poder gestionado fatal

Voz 5 34:27 fatal es que yo además he dicho que tú eras analista político es consultor de comunicación de forma que es muy frecuente que los políticos recurra Nati para precisamente que su imagen lleve el una dirección y unos parámetros determinados oye su propio IESA inquebrantable costumbre de que en cada escándalo de corrupción haya sexo hemos escuchado desde volquete de putas con nombres tan significativos de nuestra política como el de Francisco Granados hasta que sí han firmado

Voz 0401 35:02 son casi

Voz 5 35:05 sentencias en burdeles

Voz 19 35:07 eh bueno esto a pesar mira yo a veces he tenido ciertas discusiones con mujeres especialmente con mujeres que se consideran a veces feministas no y otras no en el cual la Meana me han criticado criticando mucho el la el éxito que tienen los burdeles en España no donde además te vas por una carretera en otros países no existe esto no es verdad cuando llegué en España Felipe ganáis dirigió oye esto es el paraíso de los punteros

Voz 5 35:35 efectivamente sólo luego de repente yo tengo novio

Voz 19 35:37 Córdoba

Voz 1112 35:38 y si uno de los hoteles

Voz 19 35:41 es Nicole míticos resulta que pertenecía a un al obispo de Córdoba digo yo oye está ese chollo de país no con con cierta no me con con mucho todos con mucha libertad hasta esta semana

Voz 9 35:56 italiana que ha tenido un primer ministro como

Voz 19 35:58 Berlusconi se que que venga bunga pensar famosos bunga bunga

Voz 5 36:04 no las famosa lista de menores con las que ha tenido sexto

Voz 19 36:08 lo que le han llevado a dejar la política de hecho él sabe perfectamente que dejó la política porque el famoso caso

Voz 9 36:16 vi a una menor

Voz 19 36:19 marroquí pues se descubrió que había tenido además sexo y además con una con con no fue con fuerza que había asilo o unos consentido sexo que había tenido con con esta con esta niña en ese momento no yo creo que el tema de los de los burdel es en España es algo que casi siempre lesionado durante muchísimos años con los negocios yo me acuerdo cuando llegues Amaia gastan da mucha pasta y es muy deprimente cuando de repente me pasó en los primeros años ahora me pasa mucho menos me pasó cuando en los primeros años llamen España ha firmado un contrato con la empresa x de repente el señor X presidente de la compañía merecía oye no

Voz 9 37:02 no pasa por ahí a cenar ha tomado una copa hay putas e integrar como Kaká habitual

Voz 19 37:11 Ancelotti o alguna otro puticlub parecía de lujo eso sí de lujo parecía como algo obligatorio siempre me he negado además indicios pues mira no como como como como que no me va ese rollo casi sin ni siquiera tiene que te doy un bono un bono de infundir elude este lo es te lo gastas todo tú

Voz 5 37:31 no sé si sigue así

Voz 19 37:32 tengo conocer los últimos ahí me acuerdo mucho menos si ya estaremos Natra

Voz 9 37:37 más que destina de putas está atacando así a los futuros a cortar un poco por lo menos a este nivel ya no se ve también claro no iba a Pedro León que no sirve también y creo

Voz 5 37:51 empezamos a decir incluso a los conocidos que tenemos cuando nos enteramos que se van o se han ido les empezamos a recriminar esta actitud porque está muy bien cuando somos es la propia sociedad la que aparta a este tipo de personas totalmente

Voz 19 38:07 oye te invito yo a veces me teniendo que enfrentar en algún programa con una mujer es bueno

Voz 5 38:15 la derecha que no

Voz 19 38:17 conocían que en España puesto esto de ir seré puta a los señores era una cosa bastante incluso aceptada

Voz 5 38:26 en su detenerme en determinado tipo de

Voz 19 38:28 sociedad de mujer gente

Voz 5 38:31 el hechas sabemos o aparenta o quiere intentar aparentar mucho de pasta de que económicamente funciona muy bien y lo que más pasada en este país sólo burdeles así que efectivamente lo permites esto es es todo este entramado esto de de este entramado al que sí que cada vez estamos más acostumbrados para termina políticamente se pagan los escándalos sexuales o no

Voz 9 38:57 bueno en España o no en España para no

Voz 19 39:00 pensaba que hay como una especie de Cody de código entre los medios de comunicación que los escándalos sexuales no se sacan mucho

Voz 9 39:08 no me gusta no lo largo de la historia porque

Voz 19 39:11 sexo en España tengo quiere conocer es algo que en todo además en todos los ámbitos de la sociedad se ve como algo realmente privado además yo creo que realmente en España el sexo como algo ligado al hedonismo Ángel hacer cosas que en otras cultura más luterana calvinista Cd algo menos de hecho se utiliza más explota más el escándalo sexual era en Irán

Voz 5 39:33 pasan factura tienen que dimitir dimiten

Voz 9 39:36 todo ahí ahí ahí no dimite aquí

Voz 19 39:39 no pero por qué no está no es algo que pasa cuatro porque yo creo que sí Lega se liga a la parte privada especialmente al placer como España es un país donde la realidad son países muy hedonista nos gusta las cosas que nos dan placer yo creo que por eso se toca poco de hecho hay muchísimos gay que nunca cosas saldrán nunca que llegado a puesto de muchísimo poder pero tampoco a quién se ha atrevido a sacarlos

Voz 0542 40:08 no

Voz 19 40:08 no como escándalos icebergs por eso yo digo no no no aquí no en España de hecho de hecho bueno de mi amigo Miguel Sebastián sabes perfectamente que ha salido hace poco ha sido yo creo la salida de armario más

Voz 9 40:24 el Levante más relevante más doloroso

Voz 19 40:26 esa por cómo seguido por el escándalo relacionado a las escuchas de Villarejo ligado a Francisco González de BBVA la cosa terrible pero nos demuestra

Voz 9 40:37 la realidad de cómo sino sin

Voz 19 40:39 he sacado antes esa noticia no

Voz 9 40:42 ha considerado irrelevante no pues un abrazo desde aquí

Voz 5 40:45 para Miguel Sebastián sin duda una hora

Voz 9 40:48 esto para Miguel Sebastián por nunca aunque haya salido que haya salido del armario de esta manera

Voz 5 40:54 hay todo nuestro apoyo y nuestro respeto propio Padura muchísimas gracias por llenarme este estudio de políticos sexo oí todo tipo de

Voz 19 41:05 eres porque además mes sacas de de de esa política tan sombría y un poco siniestro

Voz 9 41:12 es que además en algunas tertulias con cada errancia les da muchísima Tapias un abrazo una rozó todos

Voz 0401 41:37 que suerte tengo que otra vez de vuelta comenzará dos personas mucho más jóvenes que yo para que entrasen en este estudio a hablar conmigo de sexo buenas noches Margarita buenas noches buenas noches Daniel buenas noches menos de veinticinco años tenéis no

Voz 13 41:53 Quito veinticinco perfecto

Voz 0401 41:55 sois de los afortunados que tuvieron educación sexual Margarita

Voz 0542 42:00 la verdad es que la educación sexual que tuvimos fue escasa sobre todo

Voz 14 42:05 en el colegio sea así que no se explicaron

Voz 0542 42:08 lo que es físicamente y los cambios que vamos a tener en la pubertad sin embargo la educación sexual de por sentir placer de San

Voz 14 42:16 ninguna

Voz 0401 42:17 Daniela alguien te ha enseñado cómo siente una mujer por ejemplo

Voz 13 42:24 no se Head en nuestras clases vamos saliendo de lo que es la biología pura

Voz 0401 42:27 sí sí

Voz 13 42:28 haremos las la en el colegio que estoy yo y luego en el instituto cero cero

Voz 5 42:32 me da la sensación de que lo que sí que son capaces de explicar es cómo es el aparato reproductor no algunos incluso te explica cómo poner un condón

Voz 14 42:40 si todas esas métodos anticonceptivos que hay pues para saber elegir

Voz 0542 42:45 Margarita del del preservativo

Voz 14 42:47 femenino pues la verdad es que no me acuerdo porque era charla fue como en sexto de primaria y luego intentaron hacer evitar que tuviésemos relaciones entonces

Voz 0401 42:56 intentaron evitar que tuviésemos relaciones se puede evitar que tengáis relaciones conmigo funcionó los años que estuve en el colegio así que así que a veces sí funcionan si por vídeos y cosas así

Voz 13 43:09 hombre también es verdad que la abstención es lo único que funciona al

Voz 5 43:13 pero Daniel no es exactamente de tu educación sexual a lo que te has encontrado después

Voz 13 43:22 pues muchas cosas es que al final lo que aprendes es a base del porno tristemente no tiene nada que ver con la realidad de una imagen y luego llegas al momento

Voz 0401 43:31 he vendido me llaman mucho la atención porque hace poco estuvimos también con cuatro chicos de vuestra edad que decía lo mismo que habían tenido que aprender por el porno Margarita tu también porque las chicas somos menos menos dadas a bueno menos yo que siempre digo que yo veo porno pero las mujeres parece que somos más reacias no informarnos por la pornografía

Voz 14 43:51 creo que lo poco que aprendí fue con libros de literatura romántica Hay fíjate

Voz 0401 43:57 se puede aprender de eso o sea que tú eres de las que aprendió que el amor es para siempre si por supuesto que había

Voz 0542 44:03 a una relación para toda la vida

Voz 0401 44:06 por supuesto Daniel tú también siendo un nombre Hess

Voz 13 44:10 que cómo estaba estructurada la suciedad siempre ha sido bueno los chicos con todo lo que podáis ya está en las sigan no sólo la pareja hay para toda la vida

Voz 5 44:19 cuando esa reflexión ahora que soy un poco mayores que ya no en sexto de Primaria que ya tenía vuestra propia relaciones sexuales cómo han cambiado de verdad porque me decía Daniel que a Tita

Voz 0401 44:31 han enseñado que tú p'alante no cumple con todo paran de claro tú has desmontado entonces tu propio aprendizaje

Voz 13 44:39 sí sí sí tienes que echar para atrás aprender de cero

Voz 0401 44:42 te has apoyado en este nuevo aprendizaje

Voz 13 44:44 en las parejas que vas teniendo

Voz 0401 44:46 tú Margarita has tenido que desmontar mucho de lo que te contaron

Voz 14 44:50 sí sobre todo ahora mismo tengo muchísimo trabajo por hacer y lo estoy pasando muy mal porque porque cuesta mucho precisamente destruir esa imagen del Príncipe que viene que te salva hay que es para toda la vida ahí de repente el Príncipe se va hito dices vaya es complicadísimo pero como no haces en quinta puyas quién pueda ayudar a desmontar todo es P

Voz 0401 45:16 sonaron del príncipe azul

Voz 14 45:18 que tanto daño hace porque a mí también me lo dice

Voz 0401 45:21 yo soy muy mayor pero a mí también me lo hizo quién te ayuda tiene esa ayuda de alguien sobre todo en mis amigos

Voz 14 45:30 también muchísima literatura

Voz 0401 45:32 mi esta literatura feminista tú Ingles también algo de literatura feminista Daniel

Voz 13 45:39 yo últimamente por desgracia Leo poco sólo me voy al Netflix pero algunas cosas sí que he leído algunos escritor Rosa Luxemburgo y todas estas cosas

Voz 12 45:48 más antiguo pero algo sí

Voz 0401 45:51 si os ha enseñado este tipo de literatura en el instituto en el colegio Margarita

Voz 14 45:56 no no no a mí me ayudó una sexóloga que estuve hablando un día con ella y ella me dijo mira pues esto titulas te pueden ayudar para dependencia emocional lo para tu hecha a coger tu salas y volar

Voz 0542 46:07 la épica en un viaje Margarita al perdonen no ha pasado nada es que has estado emocionante y eso me ha gustado mucho

Voz 0401 46:14 Margarita recuerdos más o menos tus libros de educación sexual de entonces así no te voy a poner en un compromiso pero en alguno de ellos alguien te hablo del criterio no nunca Daniel alguien te hablo del clítoris en algún momento de tu educación sexual

Voz 13 46:31 hombre el te lo tienes que acabar aprendiendo pero de primeras no

Voz 0401 46:34 de primeras no es un órgano que no está ni un solo libro didáctico de este país y es el único órgano que sirve para dar placer o sea que es ese grandes conocido tenemos muchos grandes desconocidos Margarita

Voz 14 46:49 pues sí en general todo porque a lo mejor no solamente estarme el

Voz 0401 46:57 lo que hemos aprendido sino que hay otras otros tipos de sexo

Voz 14 47:01 qué edades que ni siquiera nos las enseña

Voz 0401 47:04 vosotros estéis al tanto de la diversidad sexual Daniel

Voz 13 47:09 ah sí la verdad que es que ahora hay muchas más opciones que antes se estigmatiza van demasiado vamos sin razón ninguna

Voz 0401 47:16 qué haces cuando en vuestro entorno por ejemplo alguien insulta a una persona que es homosexual o cuestiona una persona que estarán sexual Bosch cómo reacciona es vosotros porque sois muy jóvenes con lo cual me imagino que depende de que lo diga pero cómo reacciona un una persona joven cuando ve a su alrededor demostraciones de homofobia de Trans fobia de de todo este tipo de LGTB fobia

Voz 14 47:43 quizá mi reacción no es la adecuada porque yo a veces reacción incluso con un poquito de violencia porque es como por qué dices eso no te entiendo pero no es que sientes mucha impotencia y frustración

Voz 13 47:56 en nuestro grupo amigos poco la verdad porque somos bastante abiertos y demás pero lo que suele pasar es con familia o compañeros del trabajo que sí que de repente sueltan algún comentario

Voz 0401 48:06 es

Voz 13 48:07 lo tendría que decir algo pero claro si voy a tener que trabajar con él todas las semanas final llevarme mal intencionados Callas

Voz 0401 48:15 qué podríamos hacer entre todos para ir limando este tipo de situaciones creéis que se puede hacer algo

Voz 14 48:22 sí aunque quizá los más adultos es más complicado porque ya tienen su su vida en su cabeza ya como les cambiadas esa visión pero si presentas amigos tuyos que a lo mejor de toda la vida les dices mira ella es lesbiana o el ex Rey pues antes a lo mejor como Le quieren ya de toda la vida estar juntos pues ya como que lo van entendiendo y lo van normalizando

Voz 13 48:47 pero que la normalización está la clave porque sobre todo la gente tiene miedo a lo extraño lo que no es como él cualquier cosa que se encuentra ya dice hoy podrás no puede ser bueno puede ser bueno y luego como dice Margarita que hay gente que dice bueno personal ha querido toda mi vida y ahora resulta que por ejemplo que es gay hice hostia pues a lo mejor los reinos son tan malos ni pervierten a la gente ni nada de esto

Voz 0401 49:10 alguien se ha enseñado lo que tiene el sexo de implicación emocional al que no ha hablado todo el tú me hablabas antes de que el amor para toda la vida a partir todos los se centraba solamente la implicación emocional o también te hablan de sexo solamente podías tener sexo con esa implicación

Voz 14 49:28 yo creo que más lo segundo que haya una implicación muy emotiva y que sea que esté segura de que quieres a esa persona para ya

Voz 0401 49:37 en fin siempre ávida esa implicación Itu Daniel has tenido implicación emocional tus relaciones sexuales

Voz 13 49:44 hombre no hasta el nivel que en plan estés seguro que la quieres pero un mínimo de conexión tienes que tener sino

Voz 0401 49:50 bueno para perder el tiempo que es cuando dicen que la gente joven no tiene sentimientos y que solamente quiere follar por favor

Voz 14 49:59 yo creo que eso no es verdad si precisamente pasa eso es porque tenemos demasiado miedo a sentir o a que nos dejen de lado y que por esas se da el consumismo que dicen de cuerpos pero es por SM

Voz 0401 50:11 no yo creo si ahora sobre todo

Voz 13 50:14 con todo la onda individualista que hay es una tú a lo tuyo pues joyas dejar los sentimientos aparte dedica te optimismo

Voz 0401 50:23 os dejéis de la gente que contamina es decir de la gente que es pues que es homófoba o de la gente que Strands fue va intenta AIS no relacionados con este tipo de gente

Voz 14 50:36 yo la verdad es que sí tengo bastante relación

Voz 0401 50:39 eh

Voz 14 50:40 pero intenta hacerles ver que lo que piensan está mal pero cuando ya ves que no hay opción pues ya intentas evitar ese tema de centrase en otros aspectos

Voz 13 50:49 sobre todo si es una persona que conoce de primera que no tiene relación con el pues para afuera y hasta ahora no sé si es amigo tuyo ya pues te implicas más la intentas enseñar que no es como él piensa y sino pues al final lo lo que dicen Margarita que te tienes que ir viendo poco a poco no te queda otra

Voz 0401 51:06 pues Margarita Daniel muchas gracias por participar en este pico y pala de informar hay normalizar la sexualidad porque a las mejores cosas que nos puede pasar es encontrarnos de tan joven como vosotros diciendo las cosas también muchas gracias

Voz 14 51:22 este tipo

Voz 22 51:24 y hablar

Voz 23 51:35 empieza sí

Voz 4 51:56 no sé yo hasta qué punto estoy capacitada para desmontar mitos como toda hija de vecino también tengo los míos deberíamos aprender analizar cuánto de verdad hay en esos mitos en los que nos escondemos para imaginar amantes magníficos que lo mismo fuera en esto de los mitos también hay mucha mierda Jaén

Voz 5 52:23 has deberíamos enamorarme de los que nos Despres

Voz 4 52:26 son menos aún de los que intentan domesticar nos cero pábulo a los que se ponen una medalla por simplemente tratarnos bien como si eso por sí solo ya gastara entiendo la necesidad de tener mitos sexuales no puedo evitar que me encanta personas que se ganan a pulso que cuando lo recuerdes haya alimentado su existencia de todas las cosas buenas que quieres en tu vida mitificar Rosa una amante y aunque no fuera especialmente virtuoso lo recordamos con todas las características para hacerlo mejor que cualquiera que esté cerca sin tener por qué hacerlo para que qué tiene que hacer la próxima persona con la que tengamos sexo para que nos guste en su justa medida para que no necesitemos adornar lo para admitir que lo quisimos en nuestra cama casi prefiero dejar de imaginar amantes que son mejores de lo que necesito no vaya a ser que se presente alguno de mis mitos y me di cuenta de que lo prefiero todo mucho más vulgar

Voz 0401 53:41 o confirme Mis sospechas de que no necesito imaginar

Voz 22 53:45 lo que puedo tener cuando quiera