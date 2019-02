El ladrón de los Cines Verdi que tiene fijación con Boyero

Voz 1375 00:00 yo por cierto hablando de de los Oscar déjame que te diga una última cosa

Voz 2 00:14 bueno hay unos tienes en Madrid para que no sea de aquí los cines Verdi Don

Voz 0313 00:18 se puede ver Roma es una de las poquitas salas de toda España que exhibe en esta producción de Enel Flick modere ese lío ya hablaremos otro día de plataformas distribuidoras también supo ver la favorita bueno pelis que tiene una cartera la siempre muy interesante los Verdi no lo que pasa que han colgado un cartel te voy a leer en el cartel nos enteramos a través de un tuit el otro día un tuit de de Cristina el Eiros el cartel dice en las críticas expuestas porque es verdad que en un corcho cuelgan ya lo sabes todas las amaron las críticas que se publican a las películas no ya al lado Vegas críticas está hay un cartel que dice las críticas expuestas son para disfrute general del público que es recuerdan por otra época dice rogamos que el interesado o interesada especialmente en las críticas de Boyero se abstenga de continuar sistemáticamente

Voz 1375 01:11 cuando las caras llevándose las cada semana para su colección provecho el caso de las críticas robadas

Voz 3 01:21 me encanta está muy bien que estén hombre el programa de cualquier forma en los cines siempre ponen la proponen las críticas de las que hablo bien de la película no no no no yo no he visto no he visto ninguna tampoco es que me diría muchas gracias pero sí es la avería estaría bien porque entre otras cosas mucha gente que que no está no estará dar

Voz 1375 01:50 acuerdo conmigo jamás sería un aliciente para entrar Alpine a que la Boyero seguro que viene te lo han dicho muchas veces

Voz 4 01:58 según lo que diga Boyero contra

Voz 2 02:02 el muy muy gracioso tú sabías que avión un alguien por ahí espero que vendrá por ahí pero no estoy estoy preparado para todo pero así se empieza igual descubren un mercado negro de críticas mire vámonos ahora mismo a los cines Verdi de Madrid

Voz 1375 02:21 a comprobar cómo están las cosas Ignacio Parro buenas tardes

Voz 5 02:25 hola Carles qué tal pues mire aquí entrada de los cines Verdi estoy delante de los cortos en los que están colocadas las críticas pues podemos encontrar la de cazaron algún esta gran boca aquí la favorita por supuesto hasta Roma que casualidad o no es la única crítica de Boyero que has sobrevivido no sabemos si es porque está muy alto porque eso pero el caso es que es la única que si aquí en me corto pues estaba hablando por Raquel Villanueva la gerente de los cines Verdi y me ha contado que el cartel lo han puesto porque las críticas de Boyero de las tres últimas semanas se las han llevado entonces basta ya no sabemos si es porque le gusta Boyero porque o de Agüero o porque las tradicionales pero basta ya de llevarse las críticas hecho esta misma mañana se han llevado la crítica Kfar now estaréis pensando qué persona más maleducada pero no lo es tanto porque se ha dedicado a recolocar el resto de críticas para que no quede hueco así no haga feo

Voz 1375 03:22 o sea que es mal educado pero no tanto no tarde más o tarde más en descubrirse la fechoría

Voz 5 03:30 el caso es que tiene una fijación con Boyero excepto con la de Roma de momento están repuestas ya se han dedicado a irle poniéndolas iban a seguir haciéndolo hasta que deje de hacer

Voz 1375 03:42 no porque realmente no vale nada comprarse el periódico Los dos psicópatas soy muy ordenado bien hay que averiguar hay que averiguar quiénes

Voz 3 03:48 pudo muy cordial al ladrón no la ladrona de mí de mis críticas citó el consulta

Voz 1375 03:55 muy buenos y de vértigo estás escuchando la radio que ya llame sí sí sí yo le espera aquí la entrevista abrazos gracias cuando te imaginabas de todo pasan me pasan cosas muy raras en algo no ha ocurrido