El misterioso ladrón que roba las críticas de Carlos Boyero

cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita icono no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores el mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero hola Carlos buenas tardes qué tal y como eso

Voz 0588 00:47 yo no sé si tú recordarás muchas o pocas de pelis del espacio no no vale dos mil uno llegue a ser otra

Voz 0295 00:52 miras Guerra de las Galaxias

Voz 0588 00:55 pero no esta semana que si la de los Oscar

Voz 0295 00:58 está pero Gravity Kravitz no

Voz 0588 01:00 eh ganó un Oscar en en dos mil catorce por por Gravity si ahora poder repetir con Roma no el Oscar al Mejor Director Mejor Director Mejor director y está muy bien eh

Voz 0295 01:10 si usted mira que es difícil hay tirarte dos horas con al principio están club

Voz 0588 01:15 muy hija ella lo se queda de ella solita Colita y mantenerla la tensión y tenía como un clima esa película

Voz 0295 01:26 ah sí a mi me parece muy bonito disgustó y Cuarón ICO Aaron puede volver a ganar no lo creo

Voz 0324 01:33 yo creo que sí vamos si diez

Voz 0588 01:36 nominaciones si tuviera sentir

Voz 0324 01:39 ha ido de la lógica ahí se olvidara de que ese es un es un producto mexicano no aunque trabaje en fin americano es es una película pero además ferozmente mexicana no yo creo que no no tiene no tiene oponentes sea de Roma es es una obra de arte no si sino lo consideran así puede ser un un poco escandaloso porque además ya te contaba que el que las películas este año para el Oscar dices jo tienes bueno que hay hay alguna que estaba bien y tal pero sí que normalmente pero no pero no no lo normal no no no

Voz 0588 02:18 pero el número de nube de denominaciones albinos no han olvidado no quiero decir que está ahí sí gran favorito

Voz 0324 02:25 pero vamos que es es ser fieles a la a la evidencia y es que luego espero que colgarse llevará el el Oscar a la a la mejor película extranjera lo cual pues sería sería muy justo pero ya veremos porque están

Voz 0588 02:43 está muy loco esos son son muy suyos que ha rectificado lo de la ceremonia que que gana sean los premios es que maquillajes y lo habría fotografía montaje y corto corto de ficción no se darán durante los anuncios sino que llegarán durante la gala que por cierto como aspirante al Oscar al mejor corto de ficción está recordemos Rodrigo su madre

Voz 1537 03:08 cómo está tu padre decida la pelea con amigos esta así como gente solo no está solo en la playa hay mucha gente en la playa ahí donde estás ahí está vacía

Voz 1 03:43 cuántas cascando su maternidad

Voz 1537 03:46 mira no contaba

Voz 0324 03:52 están angustioso este corto te gusta ahora se vamos te quiero decir y lo he pasado fatal yo también

Voz 0588 03:59 debe durar yo también trece catorce horas Tomás y hacía tiempo que no recordaba

Voz 0324 04:06 tener tanta tanta angustia no el el tema es es fuerte no esa madre que su niño se lo ha llevado el padre no suponen que están separados y lo ha llevado a una playa de Francia Hay que habla Connelly que el niño le cuenta que papá ha desaparecido que estás solito en la playa ya hay un señor muy de repente a partir de un señal pero te quiero decir hay que ser muy buen director

Voz 0588 04:34 magnífico el IV Plan os a través del va a hacer una película que me dicen que es el que es el comienzo que arrancarán el final del corto ya veremos qué ocurre en aquel a quien en aquella playa joder pues mantener ese bueno haberse climas durante durante todo

Voz 0324 04:50 horas que podría haber ocurrido muchísimos todo no porque pensamos todo no claro cuando estamos casi nada y casi nada o en casi era o es lo más terrible del mundo un niño no está solo y amenazado vete a saber porque hay bueno hay asisten los ogros

Voz 0295 05:09 para para los niños y ojalá le vaya para los favoritos

Voz 0588 05:14 Rodrigo Soro Botello por cierto hablando de de los Oscar déjame que te diga una última cosa

Voz 0295 05:21 el Parlamento de la banda sonora

Voz 0313 05:29 bueno hay unos tienes en Madrid para que no se de aquí los cines Verdi donde se puede ver Roma es una de las poquitas salas de toda España que exhibe en esta producción de Enel Flick modere ese lío y hablaremos otro día de plataformas distribuidora también supo ver la favorita bueno pelis que tiene una cartera siempre muy interesante los Verdi no qué pasa que han colgado un cartel te voy a leer en un cartel nos enteramos a través de un Twitter otro día un tuit de de Cristina el Eiros el cartel dice él las críticas expuestas porque es verdad que en un corcho cuelgan ya lo sabes tú Sámano en pongan las críticas que se publican de las películas no y al lado de gas críticas está hay un cartel que dice las críticas expuestas son para disfrute general del público que esto recuerdan compondrá dice rogamos que el interesado o interesada especialmente en las críticas de Boyero se abstenga de continuar sistemáticamente

Voz 0588 06:26 cuando las caras llevándose las cada semana para su colección privada que el caso de las críticas robadas

Voz 0295 06:36 me encanta está muy bien que estén robando el problema

Voz 0324 06:42 de cualquier forma en los cines sí

Voz 0295 06:45 hombre proponen las críticas de las que hablo bien de la película

Voz 0588 06:49 así no no no no la pongo a parir yo no he visto no he visto ninguna tampoco que me que se tendría muchas gracias pero sí es la avería

Voz 0324 07:00 no estaría bien entre otras cosas mucha gente que que

Voz 0588 07:03 no esta no estará de acuerdo conmigo jamás sería un aliciente para entrar Alpine a que Boyero seguro que soy yo te lo han dicho muchas cosas según lo que diga Boyero pero me he sentido contrario es muy gracioso es tú sabías que había alguien hay que decir sí pero no estoy haciendo estoy preparado para todos pero así se empieza igual descubrimos un mercado negro de crítica miramos ahora mismo los cines Verdi de Madrid a comprobar cómo están las cosas Ignacio Barrón buenas tardes

Voz 2 07:40 hola Carles qué tal pues mira estuviera aquí por entrada de los cines Verdi estoy delante de los cortos en los que están colocadas las críticas pues podemos encontrar la de Kfar no está Green boca aquí la favorita por supuesto está Roma que casualidad o no es la única crítica de Boyero que has sobrevivido no sabemos si es porque está muy alto porque qué pero el caso es que es la única que siga que me corto pues hablando todos Raquel Villanueva la gerente de los cines Verdi me ha contado que el cartel lo han puesto porque las críticas de Boyero de las tres últimas semanas se las han llevado entonces procesando dicho basta ya no sabemos si es porque le gusta Boyero porque odia Boyero porque las coleccionar pero basta ya de llevarse las críticas esta misma mañana se han llevado la crítica de Kfar Nou

Voz 0588 08:27 anda que personal

Voz 2 08:30 el educada pero no lo es tanto porque se ha dedicado a recolocar el resto de críticas para que no quede el hueco y así no haga feo o sea que es mal educado pero no tanto

Voz 0588 08:40 o te gusta o tarde más o tarde más en descubrirse la fechoría

Voz 2 08:45 el caso es que tiene una fijación con Boyero excepto con la de Roma de momento están repuestas ya se han dedicado a irle poniéndolas iban a seguir haciéndolo hasta que deje de hacerlo porque realmente no vale nada comprar

Voz 0588 08:58 el periódico Los dos psicópatas su muy ordenados y hay que averiguar hay que averiguar quiénes

Voz 0324 09:03 saludo muy cordial al ladrón la ladrona de mis

Voz 0588 09:08 de mis critica si tal consulta muy bueno siga cumpliendo de artistas escuchando la radio que nos llame por favor y que es verdad si yo le espera aquí la entrevista no Ignacio

Voz 3 09:21 estoy aquí poco te imaginabas de todo pasan

Voz 0588 09:27 me pasan cosas muy raras en alguno no ha ocurrido

Voz 0295 09:31 pero pero si esto me sorprende gano me ha ocurrido por ahí porque algunas veces más de una vez por la noche

Voz 0324 09:42 bares así de de alguien que se pone

Voz 0295 09:45 hablar contigo y que me ha dicho que que que es íntimo amigo íntima amiga de Carlos Boyero Fislem pues mire usted eso es imposible y tal porque como yo es que soy yo estoy preparado para todo ah

Voz 4 10:15 con

Voz 0295 10:19 la

Voz 4 10:24 co

Voz 0588 10:33 enseguida hablamos estreno se paciencia

Voz 0295 15:26 la Ventana con Carles Francino pues aquí seguimos a La Ventana define con Carlos Boyero lo prometido es deuda hemos dicho vamos a hablar de estrenos de estrenos hablamos este viernes estrena

Voz 0588 15:51 es una mujer herida con Nicole Kidman como protagonista la mujer había trabajado en su juventud como policía encubierta en una banda muy muy peligrosa del desierto de California cuando el líder de esta banda vuelve a dar señales de vida ella comprueba que no ha superado el trauma de haber trabajado con él ver qué cosas peores

Voz 0295 16:27 qué tal esta otra película Carlos me lo habían vendido evacuar han contando por ahí que la mejor interpretación de Nicole Kidman que iban a dar

Voz 0324 16:36 Scary tal

Voz 24 16:38 sí pero está nominada

Voz 0295 16:41 yo creo que sí creo que no lo sé no lo sé

Voz 24 16:45 entonces es ella aparece

Voz 0295 16:49 desfigurada completamente pues es una alcohólica una tía machacada un poco como Charlize Theron

Voz 0324 16:56 sí es que estoy de de que El Asad primero Nicole Kidman ya está tampoco desfigurada por todas las operaciones que que se ha hecho el momento que era hierático caerán humo la máscara Osaka aumentar esos hasta extremos Saleh fea no hizo es que las mujeres guapísimas hombre guapísimo Se sea fe en hasta esos extremos como

Voz 0588 17:20 esto Charlize Theron sí sí consta Monsters es bueno porque era brutal

Voz 0324 17:25 se llevo el se llevó el Oscar ya

Voz 0588 17:27 si es que no está nominada Nicole Kidman está dominada no no no ahora que me han contado que vamos que estaba de para que le dieran el Oscar apeló

Voz 0324 17:36 Lula que la dirige una señora a mi me parece muy tediosa muy pretenciosa y

Voz 0295 17:42 aburrida a Valladolid dados a cien

Voz 0324 17:45 no una intriga policiaca sí sí sí es eso de de de una tía que que recuerda cuando estaba infiltrada Hay como su vida y su carrera se truncaron porque fue una experiencia feroz pero sí está contado con con con unas pretensiones y con RIM o qué

Voz 24 18:04 a mí me vamos

Voz 0324 18:07 yo ya te digo yo prefiero otras interpretaciones de de Nicole Kidman camisas

Voz 0588 18:11 me está criticaron no la colgarán tú crees en los cines

Voz 0295 18:14 no es

Voz 0588 18:18 cuelgan las que parece que la cuelga a ver si se iban también las malas pero bueno vamos a ver tiene buena suerte con la segunda

Voz 0324 18:38 otros tres esta semana es pájaros de verano una peli colombiana sobre el origen del narcotráfico

Voz 0588 18:52 es una historia real explica el origen de eso del narcotráfico en Colombia años setenta la juventud norteamericana fugada marihuana en plena época de los Heat Flower Power y todo eso y los agricultores colombianos se convirtieron en empresarios incluida una familia indígena del desierto de Guajira más

Voz 25 19:20 Hello

Voz 1537 19:27 para que lo cual no vino

Voz 26 19:31 y a Carlos

Voz 0324 19:34 es curioso que son muy curiosa habían contado ya precipitadamente que era una obra maestra no me lo parece pero tiene la originalidad y que el narcotráfico siempre lo lo está describiendo el el cine norteamericano fundamentalmente estas otra para Prado grandes estrellas si no esta es una mirada pues y contando T algo que que ocurrió que es en lo en los setenta cuando lo los indios los indígenas descubren con una anticipado el sentido del capitalismo que es mucho más provechoso traficar con marihuana la cocaína todas coreano marihuana que se la piden los los americanos hippies con pasta que pues que han descubierto que que colocándose con la marihuana colombiana pues que que es el subes al cielo no que es excelente toro ciertos es una película que recoge seis dice que es deudora del mundo de García Márquez que García Márquez vivió con con tribus indígenas pasó bastante claro entonces hablan pues de sus tradiciones de rituales de de la muerte de los sueños de el IBI desprende sensación de sensación de verdad que pero la realidad debía de ser bastante bastante parecida abarca una década de principios de los setenta hasta los ochenta y luego pues ocurre lo que lo que pasa siempre en estas movidas que después de la esplendor viene viene la ruina bien la las competencias no entre gente tribal con un sentido de la familia no y de las tradiciones enorme repito la es me parece me parece curiosa es una película y me parece distinta no

Voz 0588 21:38 pájaros de veranos estrena este viernes

Voz 27 21:44 eh

Voz 28 21:46 Hamilton de como tú a otro tipo tan

Voz 0588 21:55 la despedir hay cierre de La Ventana del cine como siempre con música que ha elegido el propio Carlos Boyero

Voz 0324 22:00 muy Brassens brazo a ese señor del que ya no habla nada no no te no no es verdad que a mí me parece uno de los mayores poetas que fíjate que empleó la palabra poeta no cantan es él no tenía nada especial fuera muy normal y es que había o las canciones más bellas del mundo era un un libertario auténtico con un sentido de la vida y un humor corrosivo ganan un verdadero ácrata uno de los ácrata es más inteligentes no podía ser ya te digo ofero podía ser tierno esta canción que se llama los enamorados de los bancos Bubble habla pues de los enamorados ese pico otean emplea el término picotear en los bancos públicos que cuando haya pasado el tiempo hoy en fin las nubes cubran cielo hoy y los días grises es sucedan siempre recordarán que lo lo más hermoso de desamor ocurrió picotear en los bancos públicos no pero es que tiene doscientas canciones negras en es maravillosas

Voz 28 23:13 a las familias de la familia entre Galán Neverland esconde Liza Brick de esa canción le