Chaqueteros

Voz 1925 00:00 Xavi Torres buenas noches tengo que decir que no sé en otros momentos de nuestra vida pero que ahora mismo los políticos españoles nutren la cara B día a día sin esforzarse ellos y casi

Voz 0136 00:27 esforzarnos nosotros porque no sale solo pero yo no sé si eso es bueno es malo bueno es otra cosa si significa que ese trabajar sus discursos sí que sus clases no se inspira pues muy bien pero puede ser todo lo contrario no que se dedican a repetir términos rimbombantes que los utilizan como técnicas de marketing que bueno eso también es hacer política el caso es que el adjetivo de hoy tiene historia la cara B de hoy banalizar la palabra chaqueta pero si ahora vamos a explicar la historia del término pero primero vamos a escuchar cómo ha usado la palabra Pedro Sánchez para definir Albert Rivera el presidente ha evitado decir explícitamente chaqueta pero pero sí ha hablado de chaquetas que no son menos es lo mismo tres veces la usado

Voz 1722 01:03 Miguel Rivera debía decir una cosa después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal y con el señor Icon el señor casado Le diré una cosa señor señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas

Voz 2 01:14 eso era la introducción ahora le dice qué tipo de chaquetas

Voz 1722 01:17 pasado domingo usted dejó la chaqueta

Voz 2 01:20 del supuesto liberal y ahora la otra se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la de la ultraderecha ahora vamos a escuchar de todo el vale vale pero

Voz 1722 01:29 primera debía un acoso después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal y con el señor Icon el señor casados de diré una cosa señor señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal

Voz 2 01:44 se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina la Bella ultraderecha chaquetas que se cambian que se ponen que se quitan decías que el término obtiene historia así que lo primero que hacemos como siempre será el diccionario

Voz 0136 01:55 lo dice que es el que cambia de bando o partido como sinónimos desertor desleal traidor aprovechado deshonesto un término que aparece en el siglo XVI y lo gracioso es que el chaqueta pero no era el que se quita una chaqueta para ponerse otra sino que las chaquetas eran reversibles y el color de dentro y el de fuera era diferentes seguro que te acuerdas años de Pancracio Celdrán el autor de El Gran Libro de los dos y hablamos con el justo cuando analizábamos el término traidor que por cierto hoy lo ha vuelto a repetir casado bueno pues él no nos explica que su chaqueta

Voz 3 02:26 llamamos Chuck que quedó aquí estoy cínico tan arribista por que estaría dispuesto a cambiar de bando sí que era que lo iba a ir mejor eran que hasta entonces había combatido en ese sentido me entero dicha que todo es tanto como decir esto ha añadido se predica también de quién vieja un partido o un credo para abrazar otro actividad innoble llamada antaño cambiar de casaca

Voz 0136 02:54 Nos cuenta también el origen del término

Voz 3 02:57 Villa ni a documentada a mediados del siglo XVI durante la elección en la que los católicos y los luteranos vestían casacas de colores diferentes en el otro lado la casaca protestante era del mismo color de la casacas atómica y el fondo saca católica edad el color nada casaca protestante cómodo las percepciones estabas Nador donde el día a quién se pasaba al bando contrario les bastaba con ponerse la casaca del retener a Fini de advertida al antiguo enemigo de sus intenciones de su canción

Voz 0136 03:34 bueno hablaba de católicos y luteranos también se dice que el italiano Carlos Manuel primero el duque de Saboya que daba su apoyo a España o a Francia según le convenía pues este hombre también vestía chaqueta reversible roja por un lado blanca por el otro esto serán los colores de la Casa Real de Francia y de España dos dependiendo del país en el que se encontraba se ponía la chaqueta por un lado o por el otro por un lado como las caras de la cinta no habrá que lo pienso la misma dientes Talavera cara B a nosotros lo que nos gusta es la cara B dice que se queda en ese en ese lado a su lado

Voz 1925 04:37 Pablo Sánchez leones historiador investigador en la Universidad Nova de Lisboa Pablo muy buenas noches

Voz 2 04:43 tal el chaqueta pero es el que no tiene claras sus bases que no tienen una ideología muy Ferrer

Voz 6 04:49 bueno seguramente sobre todo no parece no tener principios sabes es cómoda primera manera que podríamos definirlo no se distingue de un político con principios en que precisamente puede tener eh otros como diría Groucho Marx sino que gustan los que tengo yo creo que en realidad hay que verlo a lo mejor más sociológicamente y es lo que perdemos de vista si nos quedamos en esa imagen del que cambia la chaqueta como si fuese un oportunista no a preguntas porque ése puede ser oportunista y eso tiene que ver básicamente con el mecanismo de la representación en sí mismo sea está en el corazón de la política si uno no está bien visto lado a una base social de la que se siente con la que siente fuertemente vinculado en términos morales emocionales ideológicos del tipo que sea puede entrar en un círculo de reconocimiento diferente en este caso el de los políticos y con ellos entablar un tipo de relación que es un variable inmóvil entonces en contextos de digamos volatilidad relativa o de transición no de ser poca claridad en torno de las bases sociales serán estas posible

Voz 2 05:52 estamos ahora no de esos momentos sí yo creo que sí

Voz 6 05:55 bueno estamos en unos momentos y sobre todo con algún determinado tipo de de líderes políticos sobre todas esta situación se parece mucho lo digo para que alguna vez a de mediados del XIX cuando un partido llamado La Unión Liberal porque era un periodo también el que había solamente en principio dos partidos Si de repente aparecieron dos más uno colocado a la izquierda del Partido Progresista que demócratas a su vez complejo porque había dentro republicanos por primera vez que se llamaban a sí misma y luego surge otro partido que pretendía estar en medio de los dos grandes partidos el moderado Yell y el progresista IS interesante la comparación porque evidentemente las diferencias de profundidad son grandes porque entonces no hay democracia era así pero en cambio formalmente algunos parecidos interesantes esas son parte obsesionada con la unidad como este que llamamos aquí y Ciudadanos no cuya obsesión primeras la unidad de lo que sea de la Nación donde en aquel tiempo era de los de los liberales el caso es que en ese contexto se dieron un montón de tránsfugas de tránsfugas de los dos

Voz 0194 06:50 de cambios cambios de cambio de chaqueta y uno puede cambiar de chaqueta porque porque ha madurado es decir lo hemos visto en política e políticos que han pasado quizá no tanto

Voz 6 07:00 da así esa es Alfonso Guerra no lo sé no lo voy a centrarme lo contaré pero hay evoluciones también que son algo diferente sujetas que arrancaron Joaquín Leguina en un contexto con una ideología iban modificando la en el tiempo es es diferente y luego están los los tránsfugas puros que serían esos que los reservas del XIX y en el que eso de España pues abundan algunos notorios como Tamayo en su momento que es algo ya más digamos procedimental político el chaqueta entero yo creo que es es un tipo de político que parece no tener escrúpulos porque en realidad lo que no tiene una base social con la que constituye su referente ideológico morales sólidos y entonces en eso puede pagar han nombrado a Tamayo famoso tamayazo al final un chaquetón aunque sea circunstancial coyuntural puede cambiar el rumbo de la historia buenas lo que hizo de la Unión Liberal básicamente conseguir que los gobiernos moderados se mantuviera en quince años más en el poder al precio de luego llevarse la Monarquía por delante a que se paga también en precio por por permitir que los tránsfugas se salgan con la suya el caso del tamayazo también ese origen de la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid sabe de manera que los precios que se pagan colectivamente pueblo está fugas son alto perdón en este caso tránsfugas pero aquí hablamos de chaqueta que eso es un término distinto a mí personalmente me está el matí bueno a mí personalmente Summer se acuerda a mi infancia en la época de la Transición y aun teniendo que es eso entonces mucho y yo lo relaciono bastante con con una cultura como la del franquismo que que lleva fatal el pluralismo político y entonces considera que todos los políticos en el fondo al final hacen saquen turismo porque no tienen fundamentos porque en realidad ellos no tienen una base digamos de referentes morales fuertes y en cambio un régimen como franquista dictatorial pues tiene políticos como fuera de estos señores que parece que nunca se bajan de la moto Itálica es una gran falacia también verlo de esa manera como veía entonces digamos un sector de los conservadores españoles el proceso transitorio no ignoraba muchos de los Chuck heteros que era lo que iba a pasar en España todo el mundo se iba a convertir en chaquetas decía

Voz 0194 09:04 ya nos decías ahora como sinónimos apuntaba desertor desleal traidor aprovechado de son esto no es esto sí

Voz 6 09:10 vamos si yo creo que son categorías Un poquito a distinguir una cosa es el es el tránsfuga ya que vive de esa forma a hace actos políticos realmente negra de grados en cambio otra cosa es el chaquetón pero que es un tipo de que será mucho en el político profesional repito cuando uno no procede de una organización política que a su vez tienes sus referentes a Prince como principios muy sólidos la solidaridad la igualdad de repente puede aparecer en otro partido no pero también hay que recordar que es que nos hemos olvidado de eso pero que en la Unión de Centro Democrático es un partido que en un momento dado se llenó de Chuck heteros porque paso de tener una mayoría absoluta en el año setenta y nueve a sino recuerdo mal perder hasta la condición de grupo parlamentario que pasó con todos esos abundante pésimos pues hasta que sales

Voz 2 09:58 sí

Voz 6 09:58 es que te hace Pucela situaciones políticas en las que no queda más remedio que moverse

Voz 7 10:05 con con con vida

Voz 2 10:19 una vez que se mueve mueve te vas con el aire que más te conviene yo no sé pero esto José Mercé Ensanche no se lo ha Rivera no lo hubiera dicho cantando claro

Voz 5 10:29 hay que dice luego después mente de

Voz 2 10:32 por qué no me besas porque él me besas eso ya no lo veo tanto esta es como una veleta de José Mercé desde el año dos mil cinco Miguel Ángel te acuerdas de ilustres

Voz 1551 10:41 bueno sí sí ha habido dos a saber por ejemplo es que Sue presidente del Partido Popular que luego acabo ya no me acuerdo de

Voz 2 10:57 a ver si se está en la órbita de Podemos más voz que no siempre cambiar

Voz 1551 11:09 de partido tags y tiene que entenderse como una por decirlo con el lenguaje de de el Partido Popular como una felonía como una traición no no siempre porque yo creo que sí lo es cuando siempre se cambia a favor de los propios intereses sea la sinceridad el cambio tiene que ver con si los intereses del que cambia se promociona no no pero claro pasar en un momento determinado hablo hace años al Partido Comunista pues era realmente pensar que ahí iban a venir muy y muy cargados no bien que te iba a traer carbón entonces cuando el PSOE por ejemplo pues empieza ya figurase como una fuerza ganadora hay una serie de gente que que se arrima

Voz 2 12:05 lo más Caliendo subiré sí entonces sí

Voz 1551 12:08 Donald otros partidos porque creen que donde está en la expectativa está ahí no sé es dudoso que ese cambio sea sincero porque está digamos impulsado por la promoción de los propios intereses pero hay gente qué cambia en contra de sus intereses económicos crematísticos personales y de promoción política pero porque quiere seguir Suu sus convicciones si yo estoy de acuerdo con con Miguel Ángel no todos

Voz 0554 12:38 los miembros del Partido Comunista de los años de la transición que se pasaron al Partido Socialista cuando ya estaba en el poder y en una fuerza que podía repartir poder e influencia lo hicieron interesadamente fue eso formó parte de la crisis en general que tuvo el comunismo no solamente en España sino en toda Europa y que no fue otra cosa que ya el prólogo de lo que ocurriría unos años cuando en el ochenta y nueve aquello se vino se vino abajo el derecho a rectificar y a cambiar políticamente es un debe conocer los eso es una hecho otra cosa como ha dicho Miguel Ángel aquellos que evolucionan y cambiar siempre hacia al sol que más calienta a los el plumero eso todos sabemos quiénes son Italia el tempo a UCD pues efectivamente hubo gente que se acercó aquello cuando vieron que que aquel proyecto ya pues pruebas de circunstancias que no son del caso se empezó a desvanecer pues se pasaron a otro partido pero el hecho cierto es que hubo una serie de de franquista que se dieron cuenta que muerto Franco aquello ya no tenían ningún sentido mantenerlo como había millones de españoles que habían de una manera otra apoyar Franquet que muerto Franco dejó este no tiene ningún sentido SMS embarcaron en aquella en aquella operación

Voz 0656 13:52 sí yo creo que es un término ambivalente no sé que hay un cheque terrorismo bueno

Voz 2 13:57 a los rebeldes reversible

Voz 0656 14:01 entonces bueno cambiar diríamos es cambiar la chaqueta de color cuando que pilla hay en Turingia no el está con los con los protestantes si tiene salas las tropas no de Rey de España que llevan a entrar pues que te cambies eso los pobres es es muy comprensible no igual que es muy comprensible también el darse cuenta de que bueno de que uno está en un partido político que tiene un liderazgo que no que nuestras dispuestos digamos apoyar y entonces pues lógicamente pues busca ubicar en otro lugar no yo creo que el cheque terrorismo bueno tiene que ver con el pues con con la creencia en que en que tú tienes que seguir a tus principios y que son los principios en definitiva en los que al final tu ubican en un grupo u otro llevando te van llevando pero es muy minoritario ojo eh Ésta es la excepción entonces tú pues dices bueno yo no estoy de acuerdo con lo que estaba partida me paso al grupo mixto sobre hemos visto alguna vez no mientras que el saque terrorismo malo pues es el que está en política para forrarse que diría el otro IU o que está en política para acceder a cargos públicos y entonces pues donde tengan mayor posibilidades pues entonces a esos arrima no hay eso yo creo que es lo que hay que entenderlo como parte también de la política democrática es que hay mucha gente que está en política eso eso no quiere decir que la inmensa mayoría no esté por un compromiso personal etcétera que yo creo que es el caso pero hay muchas personas que se que son oportunistas entonces yo creo que ese es el el colesterol malo en este caso el saque turismo malo

Voz 2 15:46 a veces igual Sánchez Rivera que Biel será clave Sánchez les llamaba Rivera Chuck entero pero la de democracia alguno ya lo hablábamos ahora con con Pablo habido a algunos otros casos son los buenos de los más exacto del colesterol bueno y del malo empezábamos con el con el tamayazo los tránsfugas del PSOE de la Comunidad de Madrid que impidieron la llegada

Voz 0136 16:08 a Simancas a la Presidencia fue en las elecciones autonómicas de dos mil tres

Voz 8 16:16 no conocemos que existan precedentes de que se suspenda una votación porque no estén los discuto

Voz 5 16:21 claro

Voz 8 16:24 debe continuar se con lo con el

Voz 9 16:27 imprevisto

Voz 6 16:37 esta tarde

Voz 2 16:38 te vamos a tener un un repaso Rosa Aguilar después de diez años como alcaldesa de Córdoba con Izquierda Unida en dos mil nueve lo deja

Voz 10 16:46 se va al PSOE en dos mil quince si que sea filial PSOE la decisión que he tomado abre una nueva etapa cierra otra definitivamente estoy muy ilusionada yo tengo mucha fuerza mucha buena energía otra Rosa Rosa Diez ella dejó el PSOE para crear UPyD de tu madre

Voz 1925 17:06 sí

Voz 11 17:25 lo que no estoy aquí

Voz 0136 17:26 no porque tienen también deja UPyD fue Toni Cantó Él decía que para ser un españolito más cosa que tampoco porque en dos mil quince fichó por ciudadanos

Voz 12 17:35 en la única carrera que contemplo ahora es volver al teatro

Voz 2 17:41 pues ahí está sacando candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana me parece

Voz 0136 17:47 las también Sánchez ella decía que no pero se fue de Izquierda Unida en a Podemos

Voz 1925 17:51 si tuviera alguna preocupación sus la causa judicial me quedaría aforada ello entregó el acta que Izquierda Unida a todos los privilegios ya ha dicho muchas

Voz 0136 18:02 tenemos más Inés Sabanés por ejemplo ella tres cambios vale porque se murió de Izquierda Unida primero a Equo luego ya de Equo ahora Mari básicamente

Voz 13 18:11 algo un poco anunciado bienvenido retirando paulatinamente no creo que sorprenda mucho todo además yo quiero guardar todo la paz

Voz 0136 18:20 desde también nos acordamos Álvarez Cascos que sí fue del Partido Popular para crear Foro Asturias firmo

Voz 14 18:27 que lo sucedido en los últimos días no ha afectado es lo más mínimo a mi disponibilidad para abordar la tarea de recuperar el orgullo de

Voz 0136 18:37 el otro más del que ya hemos hablado Jorge restringe él pasó de Alianza Popular hasta final Podemos no es lógico que insultaba

Voz 15 18:46 una convicción eso está claro pero cómo definiría yo más rojo que esté Tablet y muy enfadados bien es decir una cosa importante los escraches

Voz 0136 18:56 bueno viene de que ha habido más Diego López Garrido y Cristina Almeida casos también los dos Un poco parecidos que empezaron en el en el IPC acabaron en el PSOE pero bueno supongo yo también que cada uno tendría sus razones para él

Voz 1913 19:35 para hablarnos de esta Quinteros vamos primero a la literatura que referencias trae pues un par de títulos el primero de Vizcaíno Casas se titula de camisa nueva chaqueta viaja este es un antiguo franquista que se convierten demócrata en la

Voz 2 19:48 posición después Rafael si la llevó al cine el protagonista fue José Luis López Vázquez

Voz 5 19:58 para toma tu regalo de cumpleaños que nombre el segundo

Voz 17 20:33 de piel de serpiente para mí es un símbolo de individualista dice mi fe en la libertad personal

Voz 2 20:48 peliculón así que la chaqueta que era

Voz 18 20:51 en piel de cocodrilo la verdad bastante hortera también era en esta película ese símbolo de la individualidad y la libertad personal y Elvis Costello ni tener son

Voz 0136 21:01 parte también imprescindible de la película Elvis también con su chaqueta

Voz 19 21:06 yo

Voz 13 21:19 sí habló donde no echa que teníamos en el fútbol no

Voz 2 21:23 en los jugadores sí pero los aficionados no

Voz 12 21:27 hombre y yo creo que también en las confesiones religiosas es más difícil esa la confesión religiosa vamos yo veo bastante relación

Voz 6 21:35 la forma de religión civil va de la mano se entiende edil hoy o a veces incívica pero vamos a casa es que es una forma en la que se producen conversiones sea porque el caso está de los soldados del que viene el origen es que esos soldados son los primeros de la historia soldados de soldada son mercenarios por eso pueden hacer chaqueta en aquella época la gente se mata no en nombre de con qué Dios ambas y ahí sí que es más difícil hablar de que claro bueno Mercer

Voz 2 22:02 varios en el fútbol sí que los hay que son los jugadores y esto si estos no tienen ningún problema esto es lo que exactamente

Voz 12 22:09 ejemplarmente canteras lo cual demuestra además que eso que la cuestión es que haya una base eso claro la gente del Atleti no se mueve contar en el baloncesto de la NBA

Voz 0136 22:17 ha hecho una camiseta ha hecho unas camisetas que puedes borrar bueno todavía son prototipos

Voz 18 22:21 vale pero puedes borrar el número y el y el nombre con una aplicación

Voz 2 22:24 por si se va a este caso no es cambiar de chaqueta en este caso es capaz de ganar la camiseta

Voz 0136 22:32 con quién vamos hoy pues nos vamos con los mejores con los Beatles han One

Voz 21 22:36 a mí eh

Voz 2 22:53 no obstante si estoy aquí es tía

Voz 2 23:03 muchísimas gracias por habernos acompañado la vista hasta mañana

