Voz 0194

00:00

como estaba previsto los mítines se han trasladado esta mañana del Senado al Congreso ayer la sesión de control en el Senado se convirtió en un acto de campaña y hoy ha pasado lo mismo en el Congreso todos contra Pedro Sánchez los que lo han estado siempre como Pablo Casado los que en algún momento llegaron a pactar con él un acuerdo de investidura como Albert Rivera e incluso los que le dieron sus votos para la moción de censura Iliana apoyado hasta el último momento como Irene Montero enfrentamientos agrios alejados de cualquier contenido político llenos de chascarrillos insultos y medias verdades cuando no directamente mentiras yo no sé si el cuerpo de la españoles va a poder aguantar este ritmo hasta el día de las elecciones porque parece claro que los líderes políticos no piensan aflojar salvo quizá en los días más sagrados de la Semana Santa de todo lo que se ha dicho hoy esa frase Pablo Casado dirigida a Pedro Sánchez nadie ha hecho tanto daño a España en tan poco tiempo esta frase ya no es que no soporto check lo que no soporta es una clase de historia de primero de primaria después de haber Rivera preguntándole al presidente del Gobierno si no se avergüenza de haber aceptado los veintiún puntos de los independentistas algo que es absolutamente falso pero qué más da si queda bien en la retórica de Rivera que se abraza a Vox pero que considera que el PSOE está fuera de la Constitución según están en sus mítines y se crecen llevando su responsabilidad irresponsabilidad al límite dando carta de naturaleza a la mentira con el objetivo de que los ciudadanos la gente que tiene que votar les crea e ignorando el peligro de que ese tono esa crispación esos insultos lleguen a la calle los que se erigen como únicos defensores de la unidad de España ponen todo de su parte para que la división sea cada vez más profunda y no estoy hablando sólo de catalán