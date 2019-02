Voz 1150

ni es edificante ni tiene ninguna gracia ni lleva a ninguna parte la retahíla de insultos y descalificaciones que Pedro Sánchez Pablo Casado y Albert Rivera han intercambiado hoy en sede parlamentaria es de vergüenza ajena realmente creen que esta es la manera ganase los ciudadanos mejorarían irse a casa el país vive una delicadísima crisis política con unas elecciones la vista que pueden determinar que nos metamos de lleno en la oleada nacional autoritaria que crece en Europa que se encuentren vías políticas para entrar en un nuevo periodo reconciliación democrática la derecha las ha planteado ese criterio arropada en la bandera hay señalando como traidores a todos los que discrepen Pedro Sánchez no puede caer en la trampa así no se sale del fango no conocen la impotencia con el ruido díganos españoles cómo piensan recuperar el pulso democrático afrontar sus problemas y regenerar un sistema oxidado lo demás sobra y mientras el Congreso se divertía en el Tribunal Supremo seguía el juicio sobre el proceso catalán que sin duda tendrá un gran impacto en el futuro inmediato del país la televisión impone desde los jueces los acusados pasando por los abogados defensores se nota que todos son conscientes de que sus actuaciones están expuestas a la vista todos se notan las formas hizo notan lo trabajados que están sus ejercicios sólo desentona la Fiscalía que abunda en imprecisiones y en saltos constantes entre las intenciones de los hechos el ejercicio de hoy la fiscal Consuelo Madrigal ha estado lleno de despropósitos confusión de documentos dudas constantes imprecisión en los datos repeticiones a veces da la impresión que durante estos meses se ha construido un relato mediático de los acusados como Superman hice la maldad que ha cuajado sólo así se entiende preguntas sobre su presencia en número de actos reuniones manifestaciones mítines de protestas que exige irían el donde la ubicuidad al final de la mañana