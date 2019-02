Jordi Bertomeu: "La Euroliga es una empresa, no una federación"

Voz 1375 00:00 dejadme que salude a esta hora de la noche al director ejecutivo de la Euroliga que había estado en Vitoria presentando el luego de la Final Four de esta temporada que se va a disputar en Vitoria veremos si con Baskonia bueno está Fernández en Vitoria hola Kevin muy buenas hola Manu buenas noches

Voz 1264 00:16 estoy en Vitoria donde hoy ha sido el epicentro del baloncesto europeo hay mucha ilusión en esta ciudad porque el segundo fin de semana de mayo va a llegar la Final Four algo por lo que quiere el vez vasco N llevaba hasta diecinueve años peleando y que va a tener la novedad es que se va a alejar de las grandes urbes no va a ser París no va a ser Moscú al que por cierto le ganó en la votación no va a ser Berlín va a ser una ciudad pequeña y eso seguro que va a generar un gran ambiente de baloncesto en toda la ciudad conmigo el CEO el General Manager el hombre que más manda en la Euroliga Jordi Bertomeu que ha estado en esta presentación de que de escucha a esta hora de la noche en el larguero

Voz 1 00:52 Jordi Bertomeu buenas noches hola buenas noches gracias por atender a los micrófonos de la SER bonito luego no de de la Final Four

Voz 2 01:02 bueno es algo que que es más ciudad que que Euroliga es más conectar el evento con la ciudadanía y con los lo que tiene de bueno esta ciudad que son su monumentalidad su gastronomía porque en definitiva lo que se trata es es ayudaba ciudad ATA ser vista en todo el mundo y creo que hay que poner el centro en esto más que nosotros no más que más que la institución es que ayudamos con estilo

Voz 1 01:29 más ciudad que baloncesto pero en una ciudad muy de baloncesto no

Voz 2 01:34 bueno también de baloncesto porque tenemos el balón pero me refiero que que que Euroliga quizá es es es es menos relevantes más relevante Vitoria-Gasteiz es más relevante de la comunidad de aquí que tantos años ha soportado a baloncesto que tantos años que ha estado esperando este momento no supo que ellos también

Voz 1375 01:56 veremos si está Baskonia veremos a ver quiénes van a esa ahí hay for en un momento en el que se habla y no separa y usted estado hoy por la tarde en Vitoria dando esa rueda de prensa con la presentación de ese luego de Euroliga pero se habla de lo que ha pasado en la en la final de la Copa del Rey en en nuestro país la amenaza del Madrid de dejar la ACB para jugar sólo la Euroliga como se habla mucho se le muchos escribe mucho y probablemente nadie sepa más que usted de lo que puede pasar supongo que está usted una situación complicada pero para los oyentes de la Cadena SER y del Larguero podría un equipo sea el que sea no jugar una competición doméstica jugar sólo la Euroliga

Voz 2 02:35 bueno yo creo que hemos de ir con mucho cuidado porque en nuestros momentos neón yo no me siento nuestra opción complicada en el sentido de que no pasa nada es decir no tengo ninguna ninguna extracción de conflicto enfrente mío el tengo que tomar ninguna decisión y todo lo que pueda ocurrir en estos momentos no va más allá de una mera especulación Si tengo que responder a una pregunta hipotética en relación que prevén las normas sobre un equipo que no juega la competición nacional pero pueda jugar la Euroliga y lo primero que hay que decir es que la Euroliga es una empresa la obligando es una federación claro y por tanto eso quiere decir que la manera de gestionarse esa manera empresariales propietarios que ese siendo narró otro Grammy hay toman decisiones en tanto decisiones creen que son mejor para su competición esto nos da una flexibilidad danos permite tomar decisiones sin sin trámites burocráticos ya tirándonos siempre a las desde el momento ya para los días

Voz 1375 03:35 si no no no perdón usted le iba a decir que si definitivamente a los oyentes que son muy de baloncesto que entienden mucho el baloncesto que es que les gusta mucho ver partidos de básquet en la Liga ACB en la en la Euroliga pero por entender un poco lo que usted le dice a nuestros oyentes es un poco parecido a la NBA lo que deciden los clubes es lo que se hace no dependen de nadie más

Voz 2 03:56 exactamente es es es es un buen ejemplo sábado muchas distancias pero desde el punto de vista digamos de de de gobierno de toma de decisiones ese mismo Se reúnen los propietarios de la empresa y estos señores son los que al final deciden porque su futuro su futuro económico sobre todo y por tanto el último es que los que suben todas la responsabilidad sean también los que asumen toda la decisión y eso es cómo funciona la Euroliga desde hace muchos años por tanto insisto que este sería un caso volviendo a la pregunta nosotras tenemos prevista la posibilidad de que un equipo pueda jugar la competición europea no jugando la la Convención Nacional estamos pensando en el futuro un equipo en Londres que probablemente no disputaría la competición nacional porque no hay una competición nacional de suficiente nivel era el futuro puede puede puede plantear muchas cosas y una empresa tiene que ser flexible tiene la capacidad de tomar decisiones en función de de lo que la realidad le impone no

Voz 1375 05:00 lo que pasa es que esa esa decisión no la toman todos no la toman creo que son once clubes que son los que tienen licencia se llama licencia a que son los clubes que firmaron ese acuerdo desde dos mil quince hasta dos mil veinticinco y que son once si esos once clubes se reunieran para una hipotética votación para decidir si un club sea el que sea

Voz 1 05:20 pude jugar la Euroliga sin jugar la Liga

Voz 1375 05:23 doméstica la del país que sea si esos once clubes votan y sale mayoría aunque sea mayoría simple está aceptada la decisión

Voz 1 05:29 no claro

Voz 2 05:32 sólo once porque somos los propietarios en el futuro con la ampliación de la Euroliga esto pasa a ser XVI propietarios todos los participantes eran propietarios hemos tenemos en terminar este proceso es decir no es que sea once que tengan mejor condición que los demás es porque tradicionalmente han sido los once que han jugado todas las competiciones Iggy son los propietarios y la idea es que en pocos años éstos sean los centros los dieciséis participantes que tengan la misma condición pero como tú dices estos los actuales propietarios que básicamente son estos onces que tienen la mayoría capital de la sociedad son los que deciden los que toman el acuerdo en función de lo que ellos decidan Se Se tuberías

Voz 1375 06:10 para eso le va a preguntar enseguida Pacojó nuestro hombre de Bastia que está por ahí les saludo ya a Francisco José Delgado hola Pacojó muy buenas buenas noches Manu buena no que tienes alguna pregunta para el señor Bertomeu también algunas pero esto supondría también Jordi que habría que cambiar los estatutos de la Euroliga porque hay un artículo creo que si no me equivoco dice que no se puede jugar la Euroliga sí1 uno juega por ejemplo la ACB eso habría que cambiarlo en una votación también

Voz 2 06:35 y esto pasa por una revisión de estas reglas no es un tema estatutario nosotros tenemos unos unos a unos reglamentos internos que cada año se revisan años se amplían por otro lado no que siendo veinte páginas ya son casi seiscientas no Jay efectivamente esto pasaría por por una la decisión Inca a la que antes hacía referencia comportaría una modificación de las reglas para que esto fuera posible pero esto tampoco sería ningún misterio de desde esto pasa en todas las temporadas con muchos temas y por tanto se cambia la norma si se diera un caso si su caso los clubes lo estudiarían verían Si la norma actual primero se debería lo que es bueno para la compañía que es lo fundamental insisto esto es una esto es una empresa no es una federación es una observación primeros los clubs los propietarios de decían que es bueno para la compañía una vez decidido que es bueno lo que es bueno para el futuro la compañía el siguiente paso sería actuar en consecuencia si esto comporta modificar la regla pues se modificaría seguramente y sino pues pues

Voz 1375 07:40 ah y abogó alguna pregunta para Alberto tome una tengo tres muy

Voz 1024 07:44 el rápidas Jordi muy buenas noches

Voz 2 07:46 hola buenas noches y yo quería preguntarle si el río

Voz 1024 07:48 el Madrid es uno de los diamantes de la Euroliga quiero decir que sí a la Euroliga en ese modelo hipotético si le gustaría que el Real Madrid siguieran la competición si le reporta beneficios el que siga estando o no en la ACB

Voz 2 08:02 es que esta es una pregunta tipo Federación es decir los que al Euroliga al interés que esté el Real Madrid es que la Euroliga no es más que el resultado de los clubs es decir la Euroliga no es una entidad independiente es el Real Madrid del que es accionista propietario conjuntamente con otros diez por tanto la Liga obligando a un tercero que decide si me interesa que esté el Real Madrid no es relevante la larva la Euroliga es la decisión de todos y por tanto es evidente que tenemos un club con un Real Madrid que es accionista esta compañía que es un club muy importante como lo que es el Panathinaikos Barcelona de Moscú de los otros seis que faltan

Voz 1375 08:40 qué le da igual a la Euroliga le le dijo a la ACB no

Voz 2 08:45 no yo lo que quiero decir es que la Euroliga no tiene una posición externa eso la Euroliga son los clubs por eso empezaba esta esta conversación diciendo No somos una federación somos un grupo de la Euroliga yo suelo Ejecutivo nombrado por once propietarios para gestionar esto Ellos deciden y por tanto no es que a mí como Euroliga me parezca bien o mal es que ellos son los propietarios ellos solos que deciden por tanto entre ellos tienen que tomar la decisión no no no no no es que nuestros tengamos unas unas preferencias no preferencias es un hecho objetivo que hay once propietarios les que las once propietarios asiente cómodos juntos vale quedarme aquí lo sientes expresada bien pero entiendo que que que es necesario explicar las expresadas

Voz 1024 09:28 sí yo yo creo que esto ha explicado perfectamente pero usted sabe por dónde va mi pregunta quiero decir los propietarios ante un equipo tan importante como el Real Madrid no les beneficiaría que equipo estuviera fuera es decir la decisión lógica sería que lo propietarios aprobarán que un equipo tan importante como el Real Madrid estuviera en la competición fuera como fuera

Voz 2 09:45 hombre en mi opinión personal crecimiento de proximidad que tengo de de Estado que os lo podéis imaginar diría que los once clubs se sienten cómodos porque los once juntos han iniciado un proyecto muy ambicioso que empezó hace muchos años pero que sobre todo se lanzó hace dos años con este nuevo concepto Liga Europea yo creo que los once clubs se considera entre ellos imprescindibles y esto obviamente responde al hecho de que nadie puede creer que uno de ellos sea prescindible porque los once se han empeñado en llevar esto adelante y creo que hasta ahora bien

Voz 1024 10:19 tengo un arbitral y es la diferencia que hay entre la ACB y la Euroliga la Euroliga hace unas semanas reconoció públicamente errores en un partido de baloncesto entre el Barcelona y el Zalguiris verdad

Voz 2 10:30 sí es una cosa que no es la primera vez que la hacemos ya varias veces un protocolo que recordamos los clubs y cuando hay un error manifiesto que afecta de manera muy directa yo el resultado al final del partido nosotros lo lo publicamos lo explicamos tal como lo vemos nosotros que a veces eh es para confirmar que efectivamente los árbitros lo han hecho bien otras es decir que lo han hecho mal porque a veces también hay hay en este sentido hay otras otro tipo de explicaciones pero siempre intentamos cuando vemos que hay debate sobre algo que raramente consideramos que ha definido alzaron partido dar una opinión

Voz 1 11:08 le preocuparía que algún día alguien

Voz 1375 11:11 se cabrear a con un arbitraje en la Euroliga y amenazara con dejar la Euroliga

Voz 2 11:18 hombre me preocuparía me preocuparía poco porque a la Euroliga tiene otro mecanismo de funcionamiento de es decir que que yo creo que los culos Cruise cuando juega la Euroliga evidentemente buscar el resultado deportivo pero están embarcados en un proyecto a largo plazo que tiene poco que ver con arbitraje bueno o malo es decir están embarcados en una sociedad que va a dar rayar un proyecto de competición europea donde ellos solos propietarios sean vuelvo al principio no somos una federación una entidad en la que entras y sales es decir es alguien que es propietario de una empresa yo no no creo que ningún club de los once propietarias actuales tenga intención de vender su participación en la empresa es que hay que verlo así tanto desde este punto de vista una reacción en caliente ante el arbitraje que evidentemente también pasa en la Euroliga donde yo creo que nadie le iba a decir que la Euroliga no podemos los trajes los tenemos por desgracia pero aquí también quiero decir que deberíamos ser más tolerantes con los errores arbitrales o al menos igual de que cuando hay un error de un jugador que hay una gran tolerancia y un poco menos de de ganancia con los deberes de entrenadores ya hay una nula tolerancia a los errores arbitrales yo creo un poco de equilibrio también estaría bien

Voz 1024 12:33 le quiero preguntar una cosa más con respecto al nivel arbitral hará que los árbitros están en el foco como hay árbitros de España que pitan en la Euroliga me gustaría que usted le contara qué nivel cree que tienen los árbitros españoles en el concierto europeo si yo no estoy equivocado los árbitros que pitaron el clásico la final de la Copa del Rey están designados esta semana para pitar Euroliga

Voz 2 12:54 pues los árbitros españoles son como en general baloncesto español de lo mejor que hay en Europa los clubs españoles son de los mejores los árbitros españoles son de los mejores y que haya habido una una situación digamos conflictiva en un partido de la Liga Nacional no tiene nada que ver con la Euroliga nosotros no podemos estar contaminados por lo que pasan en cada una de las ligas nacionales porque imagínate que esto sería casi imposible gestionar a nuestro lo que nos preocupa es que estos árbitros mañana a hagan un buen arbitraje como han ido haciendo durante toda la temporada y esto es lo que nos preocupa a nosotros lo que ocurre en otras ligadas lo miramos con respeto y no tenemos lo que decía

Voz 1375 13:32 qué le pareció para terminar lo que pasó en la final de Copa qué valoración hace Bertomeu

Voz 2 13:36 pues me parece que cuando uno hace tantos esfuerzos como la ACB ha hecho para organizar un evento como éste y que les salga también y que tenga la mala suerte de que al final se olvide todo lo bonito que ha sido por los últimos diez segundos pues me parece a veces un poco injusto pero bueno el deporte las injusticias tampoco se han sólo infrecuentes por tanto

Voz 1375 13:54 habría que sancionar

Voz 2 13:57 yo no yo en mi competición todo mis medidas lo que tienen que hacer los otros dos competiciones no soy nadie para dar opiniones

Voz 1375 14:05 termino diciéndole cree que el Madrid va en serio con la amenaza

Voz 2 14:09 esto esto no preguntar a ustedes a ellos yo no he hablado con nadie del Real Madrid en estos momentos en realidad es que no no no pienso hablar de esto porque no es un tema que que me afecte a mí yo creo que hay que tomar hay que respetar las relaciones de los clubs con las ligas nacionales y nosotros no tenemos por costumbre interferir desde luego no voy a hacer ha estado nadie del Real Madrid ha puesto en contacto

Voz 1024 14:29 con ustedes para preguntarle

Voz 2 14:31 no nosotros hablábamos con los clubs si yo estaba hablando con los Cruise prácticamente todos los días no con todos porque no hay tiempo pero claro te hablo con todos los clubs pero nosotros no tenemos ninguna posición oficial sobre esto ni no ha pedido ningún posicionamiento oficial guía anticipo que no que no es que no nos corresponde hacerlo porque es que no tenemos ningún problema nosotros encima de la mesa aquí lo que ha habido un anuncio de un estudio que será ver qué idear después todas las especulaciones que entiendo entretenidas y que son divertidas pero que que que comprenderá que para nosotros no le podemos dar más relevancia hasta que esto no se convierta en un hecho yo creo que estaremos todos de acuerdo dista mucho de que esto sea un hecho

Voz 1375 15:15 señor gracias por estar en el en el Larguero que vaya bien la la Final Four este año en Vitoria ya veremos lo que pasa a partir de la temporada que viene

Voz 2 15:22 muchísimas gracias vosotras gracias

Voz 1375 15:25 la luego Jordi pues nada va cojo las palabras de Jordi Bertomeu el director ejecutivo de la de la Euroliga el CEO de la Euroliga en unas horas en las que según va avanzando y ha ido avanzando la jornada hasta esta hora de la noche no parece que en el vestuario el Madrid que haya demasiado esa esa

Voz 1024 15:41 bueno yo creo que los jugadores iban bajando un poco el sufre que no está bajando todavía a estas horas la la directiva a ver públicamente no lo van a decir pero alguno ya empieza a mostrar en declaraciones a través de las redes sociales públicamente como top quiso como Rudy Fernández que están más preocupados por olvidar y pasar página y que todo siga igual que por tomar medidas drásticas si romper porque ellos saben que romper con la ACB sería no jugar la Liga no jugar la Copa no jugar la Supercopa hay contratos que ellos mismos tienen que se verían afectados de manera publicitaria y seguramente también contratos económicos con el Real Madrid los jugadores tienen en la cabeza que eso no sería positivos ni para el club ni para ellos no lo van a decir de manera pública pero ya hay un sector del vestuario que claramente está más porque esto se baje esto siga esto continuó está que por una ruptura con con la liga ACB o con la con la competición doméstica sólo jugar la Euroliga