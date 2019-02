El Larguero: Análisis y protagonistas de la victoria del Atlético y entrevista con Jordi Bertomeu (20/02/2019)

Voz 0578 00:00 buenas noches bienvenidos al larguero y enhorabuena a los atléticos que han sacado un grandísimo resultado esta noche en el Wanda Metropolitano ante la Juventus dos a cero Manolete cómo estás hombre te he visto pegara unos botes en la silla que no te sal de

Voz 1372 00:52 eh soberbio más que la victoria hemos recuperado alcoholismo el chiísmo no ha muerto el chabolismo gracias adiós para el fútbol español que Madrid Barcelona dejarlos muchas cosas en evidencia a un golpe encima de la mesa

Voz 1375 01:07 ella ha dicho España sigue contando

Voz 1670 01:10 entre las mejores me han preguntado hace un rato han dicho bajar esta noche Manolete de digo por favor pero sí veinte

Voz 1372 01:16 casi lo hemos recuperado Castalla Camp volvemos a meter goles a balón parado cosa eso ya ya incluso enseguida pidiendo a San Isidro que el bar alguna vez se equivoca favor dímelo

Voz 1375 01:30 había un rebote Cerezo con el Bayern en el palco que se ha ido

Voz 1372 01:32 de de el palco por el gol anulado morada por eso es nuestro presidente no ha no intoxicar a los medios de comunicación Eagle prueba de que está cabreado con una cosa que no lo que bonito hasta el Wanda Metropolitano

Voz 1 01:45 bueno es que somos únicos Madrid entera se siente

Voz 0578 01:48 colchonetas bienvenido sea

Voz 1375 01:51 larguero después de Carrusel deportivo vaya segunda parte sobretodo enseguida vamos con Kiko Narváez con Gustavo López con Pablo Pinto pero lo primero en directo todavía en el Wanda Metropolitano después del Atlético de Madrid dos Juventus cero han marcado Jiménez y Godín es un resultado magnífico para la vuelta todavía están por ahí Pedro Fullana Marta Casas Miguel Martín Talavera hola tal amigo

Voz 1670 02:11 qué tal Manu buenas noches como te has quedado es que casi sí

Voz 1375 02:13 voce claro más cantar los goles de verdad y alguno más que podía haber cantado eh se eh

Voz 1576 02:18 el de Álvaro Morata no por ejemplo una falta muy light

Voz 0578 02:22 la verdad que Álvaro no tiene suerte Álvaro Morata que Lauren del bar

Voz 1576 02:24 le han quitado dos goles dos penaltis no sea que él enología no sé pero desde luego no pues mira

Voz 1670 02:31 le tengo dos penaltis quiere hicieron el de pedal con la que me en el partido contra el Betis el de Casemiro en el derbi y los dos goles que juego no no no se ha estrenado todavía la

Voz 1375 02:42 lo ha sido tremendo bueno enseguida ir con Iturralde también pero acaba de hablar el Cholo Simeone antes de ir a la sala de prensa va a ir enseguida la sala de prensa y ojo lo que ha dicho el técnico argentino del Atlético sobre el VAR

Voz 2 02:53 sigo insistiendo de que Éluard esperemos que ese ajuste que no salga bien lo que tengo claro veo un futbolista de un metro ochenta y siete y otros tanto kilo no se cae un apoyo en la mano porque si es al revés no es penal pero bueno será eterna la discusión que se hundía si la actuación y es la caída fue genial

Voz 1670 03:16 sí que está afónico el Cholo Simeone con todo lo que ha gritado bueno dos cero primero está Martín Talavera pendiente de esa sala de prensa donde todavía no comparece el Cholo nota nato e todavía no aparecieron y Massimiliano Allegri bueno bueno que era una diosa quedó ahí queda un ratito pues nada enseguida esperemos a que vaya Allegri primero el técnico de la Juve y luego el Cholo Simeone

Voz 1375 03:35 sí por ahí están preparar ya Pedro Fullana hay Marta Casasola Pedro hola Marta

Voz 1670 03:39 hola mano muy buenas hola mano buenas noches todavía los jugadores imagino que

Voz 0522 03:42 que no se ha ganado nada pero sí eh celebrando un muy buen resultado para la vuelta sí celebrando un buen resultado para la vuelta celebrando que ha sido una noche mágica hoy se apelaba al espía

Voz 0765 03:53 tú del Calderón y se ha conseguido en Uganda entregado para la causa un equipo que ha firmado el mejor partió la temporada a un equipo que ha apelado a los rasgos habituales del Cholo Simeone es decir con una gran defensa sin encajar en casa con dos goles de estrategia porque

Voz 0301 04:08 el primero de Jiménez viene de un saque de esquina el según

Voz 0765 04:10 lo de Godín viene después de una falta no marcaba de saque de esquina de esta del Atlético de Madrid desde el primer partido

Voz 0522 04:17 a Champions en Mónaco es decir hace cinco meses que gran día para recuperar la mejor versión rojiblanca

Voz 0578 04:23 ahora estoy con vosotros y yo hacía tiempo que no voy

Voz 0522 04:25 ya una segunda parte del Atlético de Madrid tan buena pegado

Voz 1375 04:29 repaso a la Juventus nada más y nada menos que a la Juventus de un Cristiano que ha estado bastante desaparecido en el en el metropolitano ya ha habido de todo ha habido en la segunda parte humana a mano de Costa que ha sido titular como adelantábamos en la SER a las cinco de la tarde lo adelantamos un ratito antes en la web luego lo contaba ya tala haciéndolo oficial a las cinco de tarde dábamos la titularidad de Diego Costa ya falla un mano a mano eh y que que que se cantaba en el en el en el Wanda luego Griezmann ha hecho una vaselina peor toca el portero lo justo seis para para mandarla al larguero luego ha habido el gol anulado a Morata por por dice el árbitro empujara Kjelling y ahora se lo pregunta todo a Iturralde esto ha hecho que se cabrear a Cerezo y abandonara el el palco lo ha llegado el uno cero con el tanto de Jiménez también han pedido eh falta de de Jiménez el dos cero que haya lo ha marcado Godín los dos centrales uruguayos le han marcado esos dos goles habido gestos también por ejemplo a Cristiano Ronaldo le han cantado Cristiano es una puta Cristiano es una puta Cristiano su moroso a lo que Christie no ha respondido a la afición del Atlético con una manita recordándoles que tiene

Voz 1 05:35 cinco Champions y que tiene cinco Balones de Oro

Voz 1375 05:38 ese gesto de la mano abierta los cinco dedos era para la afición del Atlético

Voz 1670 05:41 después de escuchar esto

Voz 4 06:00 bueno insultos a Cristiano Ronaldo en la grada

Voz 1375 06:03 el Metropolitano sobre todos los insultos lamentable la reacción del portugués con ese gesto que repito

Voz 1670 06:09 por lo demás en lo futbolístico ha estado desaparecido

Voz 1375 06:12 su vuelta a Madrid que enseguida los protagonistas que tienen que salir todos todavía los vamos a vivir aquí en directo en el larguero y enseguida al análisis como digo con Kiko con Gustavo López con Pablo Pinto con tala eh la polémica con Iturralde González pero además te recuerdo antes de que empiecen a salir todos que para el partido de vuelta el martes doce de marzo a las nueve en el Juventus Stadium no estará ni Diego Costa que ha visto en amarilla absurda en el minuto siete por adelantarse

Voz 1670 06:38 de la barrera que que que ya ha puesto una el Cholo como diciendo

Voz 1375 06:41 el pongo titular y me Elías está y luego otra amarilla que ha visto Thomas Party que también estaba apercibido y que también se perderá la vuelta eh sí que estará Griezmann

Voz 1670 06:50 puesto en Turín que ojo está apercibido de Cannes

Voz 1375 06:52 va a perderse el hipotético partido de ida de los cuartos de final que además se ha jugado el Schalke cero cuatro dos Manchester City tres otro partido de locos Ben Taleb ha marcado los dos para el equipo alemán el Kun Agüero que adelantaba al City luego se ponía dos uno el Schalke pero Shane con un golazo de falta en el ochenta y cinco empataba dos Sterling del noventa le daba la victoria a los de Guardiola han estado con uno menos también porque han expulsado a Otamendi ha habido mucha polémica llevarse lo pregunta también hay tú que ya adelantado en el el descanso del partido los problemas que ha tenido Del Cerro Grande el árbitro español de ese partido junto con Hernández Hernández en el bar porque no funcionaban los monitores no funcionaba bien la señal de el camión o de las

Voz 1670 07:36 Monet ahí está fuera del estadio y eso ha hecho que no

Voz 1375 07:39 pudieran ir a ver por ejemplo una mano qué es lo que tienen que hacer todos los árbitros como aguanta o tú adelantándose siempre a todos los demás a rebufo ya

Voz 1670 07:47 a la información de lo que ha pasado en el descanso en el partido de ayer

Voz 1375 07:50 manía e información directa

Voz 1670 07:53 siempre e Iturralde González certera de lo que ha pasado en este caso en ese partido

Voz 1375 07:56 ahora lo contamos todo además fuera de la Champions bueno la vuelta a ese partido también será el martes doce de marzo en Inglaterra el Schalke City dos tres para los de Pep y fuera de la Champions decía el Sevilla ya está en los octavos de final primer equipo de los cuatro españoles que hay en esta competición en la Europa League

Voz 1670 08:14 eh competición que ha ganado cinco veces después de haber ganado hoy

Voz 1375 08:16 a la Lazio con dos goles de Benger de Sarabia dos cero había ganado en Italia cero uno El Mudo Vázquez ha sido expulsado pero el Sevilla ya está en la siguiente ronda veremos si la acompañan Betis Valencia Villarreal que juegan mañana acción ha aplazado valorar el corte de mangas de Gareth Bale en el derbi madrileño a la espera de recibir más información del trío arbitral ha contado hoy The Times en Inglaterra que la Premier piensa en Javier Tebas como posible CEO ya vendieron la idea de que lo querían en el fútbol Italia

Voz 1670 08:48 oye sobre valió para que les hubiera en el sueldo

Voz 1375 08:50 palabras lo vuelven a subir con esta noticia que ha sacado de que la Premier quiere fichar también a Javier Tebas eh hemos quedado para dentro de un rato con Jordi Bertomeu el CEO de la Euroliga que nos va a aclarar exactamente qué pasaría y qué piensa él de que el Madrid pretenda dejar la ACB para jugar sólo la Euroliga pero hablamos con Jordi Bertomeu que hoy ha estado en Vitoria in continúan también los tres de pretemporada en Montmeló hoy eh Daniel ha sido el más rápido mientras que Carlos Sainz ha conseguido el noveno mejor tiempo ha dado noventa vueltas y una muy buena noticia eh lo contamos aquí hace dos años el Senado por fin aprueba castigar con hasta ojo cuatro años de cárcel al que huya después de provocar un accidente

Voz 0514 09:34 sí

Voz 1375 09:35 hasta cuatro años de cárcel el Senado aprobado esa modificación del Código Penal para endurecer las penas por imprudencias en la conducción una reforma que desde luego no habría sido posible sin la insistencia de Ana González que estuvo aquí en esta mesa y en estos micrófonos y que se quedó viuda después de que su marido fuese atropellado mortalmente en dos mil trece por un camión mientras iba en bicicleta a partir de ahora eso va a estar todavía más castigado cometer

Voz 1670 10:03 a tener la desgracia de atropellar

Voz 1375 10:05 alguien es terrible pero es una imprudencia y sobre todo salir huyendo es además de cobardes a partir de hoy un delito que se puede pagar con hasta cuatro años de cárcel huir tras un accidente por último Roger Federer estará en el Mutua Open de Madrid de tenis confirmado nuestro torneo en la capital que tendrá lugar en el mes de mayo todo esto portaba el Larguero once y cuarenta minutos de la noche hora menos en Canarias vamos al metropolitano

Voz 1375 10:56 empiezan a salir protagonistas el primero el Cholo acaba

Voz 10 10:58 de arrancar la rueda de prensa del técnico del Atlético eh darle

Voz 0514 11:03 el a de que nos explique ese gesto

Voz 10 11:05 lo que está dando tantas vueltas el gesto de la celebración

Voz 1187 11:08 que esto cuando marcaba el segundo el Atlético se ha llevado las manos a todos aquellos Ximo favorito a la Juve antes del partido

Voz 2 11:17 que todavía mantienen Viso con la segunda todavía la eliminatoria no no terminó así que hay todavía partido por competir y seguramente no tocará como bien dije recién sufrir ante un gran rival ya un equipo con grandísimos futbolistas en cuanto a al gesto ir

Voz 0522 11:40 era que los sentí porque poner a costa de poner a Koke

Voz 2 11:43 puede un mes y medio un mes que no jugaban había que tienes huevos así lo puse salió bien

Voz 1 11:50 Ricardo la derecha buenas noches dijo Bono que tu derecha que quería preguntarte el porqué vamos a ver qué pasa para que ese olvido a la pregunta

Voz 0578 12:11 le pregunta por el gesto que ha marcado cuando ha marcado el segundo gol helado

Voz 1670 12:14 digo Madrid se ha girado pero no así un gesto ni hacia el banquillo de la Juve ni hacia la grada donde estaban aficionados italianos ha sido un gesto de rabia de de tocándose pues eso sus partes eh seguramente mirando hacia otro lado hubiera sido mucho más punible pero en cualquier caso es un gesto feo eh que algunos están criticando y que le preguntaría a Iturralde enseguida sí podrían sancionarle uno seguimos escuchando a al Cholo en días resultado di obviamente no

Voz 2 12:39 contundencia de los equipos son los que te hacen llorar del partido o no en cuanto al al gol a gol me ha preguntado no

Voz 1187 12:48 algo lineal número eh

Voz 2 12:52 sigo creyendo esperando que lo del Éluard no siga ayudando a todo para ser más justo en todas las situaciones si ustedes creen sinceramente que una persona de ochenta y siete Se puede caer de esa manera en una acción de juego regalo

Voz 1 13:11 Diego Pablo aquí SC de la cruz para deportes el economista como se recupera anímicamente y futbolísticamente un equipo que las dos anteriores jornadas de Liga hace dos partidos que que quizá están por debajo de las expectativas y hoy sin embargo ante uno de los grandes de Europa hace un partido casi perfecto del minuto uno al noventa

Voz 2 13:31 de haber son humanos es yo siempre digo que ganar ganar ganar ganar y volver a ganar como decía don Luis no fácil muy complejo muy difícil yo obviamente no cuesta diariamente posicionarnos y está preparado para competir en una liga donde el Real Madrid y el Barcelona son muy fuertes en una Champion que ya lo vemos hay muchos equipos también poderosos entonces nosotros de nuestro trabajo y de nuestra fortaleza de nuestro crecimiento diario como club consecuentemente como equipo de a poco intentamos seguir creciendo

Voz 11 14:11 yo Trinidad crueles chino tres cambios en nueve minutos has dado una un golpe un golpe de efecto una una idea al equipo eh

Voz 2 14:20 lo sabían ellos había hablado en la previa del partido lo Junta Correa Ademar ya Morata le dije que iban a entrar que iba que la idea era refrescar el equipo en esa parte del partido Koke no estaba para jugar noventa minutos Costa no estaba para jugar noventa minutos Correa siempre como revulsivo es posiblemente uno

Voz 0765 14:43 la fortaleza es muy buena para el equipo entraron

Voz 2 14:46 en los tres muy bien y sobre todo jugaron en equipo jugaron en equipo y eso lo tiene que ser sentir

Voz 1670 14:53 la orgullosos en la vida no es fácil jugar

Voz 2 14:56 en equipo en nada en todo y hoy

Voz 12 15:02 sí aquí a tu derecha

Voz 0522 15:04 Javier Varela de la agencia Colpisa

Voz 1670 15:07 todo el mundo daba por hecho que iba a jugar Griezmann

Voz 13 15:09 junto a Morata hay bueno sorprendió con la sale a Diego Costa que es exactamente lo que buscabas con con con el hispano brasileño arriba ir porque apostar este luego por por Morata si ya había hecho el trabajo Diego o es que no estaba para jugar más cómodo

Voz 1670 15:25 dicho no yo usted me preguntaron a Jersey

Voz 2 15:27 Costa estaba para noventa minutos les responde que no hable hoy a la mañana con Morata contándole lo que lo que veía del partido y lo que necesitaba cara de cada uno de ellos para el partido y me lo dieron los dos

Voz 1375 15:42 y habló esta mañana con Costa con Moratti les explicó quién iba a jugar de inicio lo ha hecho coste y luego ha salido Morata que sale a la zona mixta ahora Fullana

Voz 0765 15:48 sí lo escuchamos

Voz 0105 15:51 al aire Italia e hemos que que pensar ya meter la cabeza en el partido contra el Villarreal pero hemos hecho un gran partido y sacamos un resultado que es muy importante para nosotros hacer gol dos golazos además dos goles anulados yo no sé qué pasa por tu cabeza hay que sientes cuando

Voz 1187 16:07 qué te pasa este tipo de cosas que tienes que hacer para que te bueno bueno

Voz 0105 16:14 para para que sea falta unos centrar más fuertes del mundo yo creo que hace falta un poco más no creo que que lo toco ligeramente y bueno para mí es gol que obviamente que lo he metido aunque sí se hubiera hecho falta también diría que es gol pero yo creo que no nos falta tenía que haber sido gol pero bueno hemos ganado hemos hecho lo que lo que teníamos y gracias a Dios no no no nos tenemos que quejar por ese gol

Voz 0765 16:39 te he dicho algo el árbitro para de esa juegas si te ha dicho algo en concreto del por qué te lo anula y luego me gustaría saber también si la eliminatoria está resulta conociendo como conoce al Juventus

Voz 0105 16:48 bueno nada le he preguntado

Voz 0765 16:51 a falta de árbitros me ha dicho que sí

Voz 0105 16:53 no lo he dicho nada más porque es dejarlo ahí hay que entender que es difícil también para ellos icono la eliminatoria contra un equipo como la Juventus nunca está cerrada de San visto cosas peores en la Champions lo que sí es cierto es que sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos el partido que temen que no se espera allí

Voz 1006 17:12 va a ser titular hoy

Voz 0105 17:13 no la verdad es que que no esperaba yo he llegado aquí hace hace poco ya para mí jugar este partido era muy importante ahí bueno por lo que por lo que habíamos preparado esta semana yo sabía que iba a tener mi oportunidad igual que que el las las semanas pasadas las la tuve fue para dentro pero no no valió

Voz 14 17:33 con este triunfo para el vestuario

Voz 0105 17:37 bueno nosotros trabajamos como como lo hacemos siempre

Voz 1670 17:39 desde que llegado este equipo me he dado cuenta rápido

Voz 0105 17:42 la dinámica del espíritu del grupo oí nada más que trabajar partido a partido ahora la cabeza contra el Villarreal allí es obviamente es una victoria importante pero ya hay que quitarse de la cabeza

Voz 15 17:52 de Álvaro en la segunda parte la medida que ibais fallando goles uno al travesaño tan un gol que se ha pasado por la cabeza porque eran ocasiones claras que iban al limbo

Voz 0105 18:02 bueno en el museo aprovechado es verdad que hemos tenido ocasiones pero hemos hemos sabido leer el partido perfectamente saber que ellos estaba en un momento de debilidad hemos ido a por ellos si hemos marcado dos goles creo que que está muy bien el resultado podía haber sido más contra un equipo como la Juventus que hubiera sido increíble pero bueno como he dicho antes creo que es un un gran resultado y que tenemos que que ir allí a

Voz 1375 18:23 a preparado

Voz 0105 18:24 para la Guerra Fría cero muy importantes a la vuelta verdad muy importante si es más una eliminatoria de doble partido que cuenta mucho el resultado fuera de casa así que estamos muy contentos de que de haber dejado la portería a cero

Voz 1565 18:40 luego la frase Álvaro Morata ha tenido minutos así

Voz 0765 18:43 aparte dice que no que no se esperaba a ser titular que ha llegado hace relativamente

Voz 0514 18:46 creo que en estos partidos quizás tienen galones

Voz 0765 18:49 otros ahora mismo en el vestuario del Atlético de Madrid aterrizar el Atlético de Madrid con esa mala suerte con el bar y todas esas jugadas hoy ha celebrado diciendo yo estoy aquí ese gol que al final le han anulado veremos cuando le dan el primero legal

Voz 2 19:04 solo no Talavera porque el equipo los años vamos porque estamos en un club donde para competir con los poderosos

Voz 16 19:11 tenemos que jugar en equipo

Voz 1375 19:16 ahí termina Talavera se acaba la rueda de prensa del Cholo se ella ha explicado el gesto aplicado lo que tú has dicho al principio lo que había hablado con Mora de con Diego Costa

Voz 17 19:24 eh no entiende el gol anulado a Álvaro

Voz 1375 19:26 Morata entiende la tarjeta amarilla Thomas dice que no puede ser que a los siete minutos por un paso delante una barrera la absurda Gail va a privar detener a Diego Costa

Voz 1576 19:34 en en Turín pero contenta y feliz y sobre todo

Voz 1375 19:37 te marcando en las en la rueda de prensa varias veces la palabra equipo dice que para poder competir a este nivel y con estos equipos el Atleti hay tiene que ser un equipo y hoy lo ha sido en la explica

Voz 1670 19:46 que ha sido ese gesto eh de de de llevarse las manos a sus partes porque entendía que era yo entiendo que si estuviera si hubiera hecho Mourinho estarían cayendo el doble o el triple de de palos y el estarían matando

Voz 1375 19:58 eh lo ha hecho el Cholo yo

Voz 1670 20:00 de verdad me parece que el matices que no se lo hace ni al banquillo de la Juve ni a la afición italiana se lo hace así mismo se lo hace a los aficionados del Athletic diciendo pero que pelotas pero qué huevos que es lo que ha dicho en la sala de prensa aún así ahora le pregunta hoy tú que ya está

Voz 1375 20:13 por ahí Iturralde González muy buenas

Voz 1670 20:15 hola buenas noches ahora te pregunto por jugadas polémicas Pero

Voz 1375 20:17 preguntaba el Cholo por ese gesto le puede pasar algo

Voz 0514 20:20 no no porque a ver no es un gesto le podría pasar si ese gesto es eh

Voz 0578 20:24 lo dedica a la Juventus IES

Voz 0514 20:26 que ya te digo ese plan un poco de de un como una afrenta como una ofensa a los juegos a los seguidores de la Juventus después de un árbol eso a su afición una su banquillo no entra al bar

Voz 1375 20:38 ahora te pregunto ahora jodas polémicas pero están por ahí y nos pedirán paso enseguida Fullana ahí Marta si sale más protagonistas pero está Kiko Narváez que ha estado comentando el partido en Carrusel hola Kiko muy buenas muy buenas Carreño está Gustavito López hola qué tal

Voz 0522 20:51 Manu muy buenas y está por ahí también Pablo Pinto hola Pablo

Voz 1375 20:53 muy buenas bueno es que hay tantas cosas buenas que hablar pero sobre todo que segunda parte que viven los cambios el Cholo que planteamiento como le ha comido hoy la tostada a Allegri como le ha ganado la batalla táctica que entrega de los jugadores Morata titular digo Costa titular luego sale Morata luego entra han le mar por Thomas Correa por qué estaba tan calculado todo

Voz 0522 21:14 que hasta el resultado sabe a poco Kiko si sobretodo se queda corto después de lo que hemos visto en los segundos cuarenta y cinco minutos Jarrai lo decía Gus en Carrusel con él la jugada de Derio Costa no estaba todo diseñado no es para mí en el caso de mejor es partido por ahora no es del metropolitano ya esta superado el tema del arsenal del Dortmund el Manu ha sido el guión de un director visto reflejado en los juego de categoría sorprendo viendo a mucha gente con la titularidad aéreo Costa ir después lo decíamos en Carrusel con la sensación de que los tres cambios si no había algún contratiempo ya lo sabíamos

Voz 0578 21:53 sin que no iba a hacer

Voz 0522 21:55 el y los habían ello para que estuviesen metido concentrado ya ha salido no sólo ha dicho el 11S sino

Voz 1375 22:01 la impresión de que ha dicho vais a jugar estos once y luego Tutu

Voz 0522 22:04 tú a mí me ha sorprendido lo que el sesenta y te lo cambie pero cuando ha bajado el tono físico la la Juve esa media hora de de de Le Mar Coll

Voz 1670 22:14 Correa Griezmann y Morata

Voz 0522 22:16 tocaba porque parecía lo mejor todo lo contrario arriesgar un poco en el Metropolitano hoy después si la cosa se pone pie mete el cuatro pivote en el centro del campo no a mí me parece por ahora una de las grandes obras maestra del Cholo Simeone hablando solo exclusivamente de este partido que después pedí a Turín con Cristiano y compañía

Voz 0578 22:33 no me puedes estar tirado pero para mí

Voz 0522 22:36 ahora a una de la grande obra maestra ante un equipazo como la Juve

Voz 1670 22:39 es la Juve Gustavo no es a cualquiera

Voz 0749 22:42 sí por eso te digo que que fue un partido que tácticamente me dejó muchísimas cosas un partido muy bonito analizar muy bonito de ver pero creo que si nos ponemos en la cabeza del Cholo Simeone creo que tiene que estar feliz por cómo se imaginó el partido cómo lo lo asimiló de la forma que Laure que esto lo decía Kiko recién no director de orquesta Eto'o CAI de la forma que tocó tocó las teclas necesarias emocionalmente y tácticamente no sólo con los cambios sino como lo fue desarrollando el partido impresionante el primer tiempo como es activo cualquier conducción que pueda tener Cristiano como desactivó cualquier asociación desde que pueda tener la confianza que eran equilibran te podía tener los alejó del área y esa era la mejor noticia del Atlético de Madrid y en el segundo tiempo cuando parecía que podía poner cuesta arriba el partido porque los diez primeros minutos la sube tenía el balón tenía la posesión sin crearle ningún problema ningún daño pero sí tenía el balón bueno a partir de de la ocasión que tuvo Diego Costa empezó a creerse el el Atlético Madrid que podía meterle mano a la Juventus y a partir de ahí fue todo todo del Atlético de Madrid dos sometió a la SER

Voz 0514 23:48 su parte que

Voz 1670 23:50 segunda pero Manu la vi con Messi ni Cristiano ha aparecido no no apareció nadie estaba te verdad es verdad

Voz 1375 23:55 han tenido dos buenas pero ha hecho dos paradones Oblak en que ha intervenido dos veces pero vaya dos para

Voz 0749 24:00 estos hecho fíjate lo que fue tácticamente que el partido que va por un lado para el otro con los detalles en juega estrategia veíamos la primera en un córner de Puebla de Griezmann en una falta lateral y tanto el Atlético de Madrid como la Juventus la jugada que tuvieron de peligro fueron de estrategia hay habla a las claras que fue el ADN cada uno de los entrenadores une el equipo de de autor de cada uno de ellos donde el autor más importante del actor principal fue digo Pablo Simón

Voz 1670 24:27 qué tal se ha visto el partido ahí en el Wanda bien no

Voz 0522 24:29 sobre todo para lo que nos gusta el fútbol

Voz 0749 24:32 a nivel táctico creo que una cosa

Voz 0522 24:34 sin saberlo la tele donde puede estar la ganancia sobre todo no eso el tiempo estaba de Bush y el tío higo joe a que al entrenador Thomas el Vaticano ingieren

Voz 0749 24:48 la cláusula

Voz 0578 24:51 creamos volantazo Equus el

Voz 0522 24:52 como el tema Manu de de del volantazo que pega o el Cholo Simeone en esa media hora con los cambios da a mí lo que me me ha llamado la atención en lo que va a perdurar y quedar en ese partido de la Juve sobre todo en caso de que se pase lo elimina

Voz 1670 25:05 Pablo Pinto también estaba ahí en el estadio es una de esas noches que bueno ávido ya muchas eh llevamos muchas en los en los años que lleva el Cholo las siete temporadas que lleva el Cholo en el Atlético pero la de hoy unas que de esas que se apunta en el calendario si yo estoy a me da un poco más a sus están un poco más fría

Voz 0578 25:20 ahí tengo un poco más Estado

Voz 0749 25:24 estás en un palco con hielo no

Voz 0578 25:27 has sitios Aguado ser vaya vaya a imagen que estoy de acuerdo

Voz 0522 25:33 Nico en que en esa galería el Cholo es uno de los grandes cuadros y lo que hemos visto sobre todo el segundo tiempo hemos estado vendiendo que esto iba a ser una eliminatoria de detalles de de decir de centímetros de milésimas el Atleti en el segundo tiempo ha podido meter cinco que ha podido meter la de Costa la de Griezmann el volaron a Morata y los dos goles que han subió al marcador es un a un partidazo lo que ha hecho el Athletic es verdad es yo estoy seguro que allí tocará sufrir como dice que corro allí habrá momento de de sufrir seguro vámonos esta eliminatoria ni mucho menos gas sentenció

Voz 0578 26:02 pero yo me te Re3 al Atleti sino meta ninguno vio Thomas Pablo I love de todo lo no lo veía como se le ha puesto una cara el Cholo que he dicho

Voz 1670 26:11 la bueno de verdad o Costa a ver

Voz 0578 26:14 yo he visto un millón de vecino quiero justicia totalmente Teo y estoy de acuerdo contigo porque esto es dando pasitos hacia adelante para gente de acuerdo contigo pero

Voz 0522 26:23 es es centímetro y cuántas veces dice oye te echa para atrás o te saco

Voz 1375 26:29 a un metro hice adelantan un metro y se adelantan más

Voz 0522 26:31 eh la ha cagado dio con la que no estoy de acuerdo pero me da coraje que he visto esa jugada miles de veces y le dice oye échate pero es que no adelantó metros y corriendo es

Voz 0749 26:42 Kiko centímetro hablamos hablamos de

Voz 18 26:45 pero hablamos de los cambios

Voz 1670 26:48 la del Cholo hablamos de de

Voz 0749 26:51 Correa cuando entró del mar de de digo Costa de de Morata pero el partido que hicieron los centrales

Voz 0578 26:57 sólo dije bueno podíamos de inmovilismo sobrinos ya no quiere sopla a favor

Voz 0749 27:05 pero después a parte cuando necesitado Vlad porque todo para importante también aparece

Voz 0578 27:10 sí sí sí si estas son las grandes noches que tienen

Voz 0749 27:12 esto jugadores no jugadores con jerarquía con experiencia que mandan que

Voz 0578 27:16 son laterales yo por ahí ahora eh por qué

Voz 0522 27:18 sí es verdad que el que lo que hace el Cholo le gana la partida táctica comentó Allegri pero pero hay un grupo jugadores que de un tiempo a esta parte estos siete ocho años le han seguido hoy hoy el partido más importante la temporada al final los tres tres de los cuatro de atrás son los mismos con los que empezó con Juan Prado sido

Voz 0578 27:36 la vieja la vieja guardia igual que cuando

Voz 0522 27:38 no nos toca jugar contra la Italia de Buffon Bono

Voz 1670 27:41 el compañía les Alabama Music como

Voz 0522 27:43 el Alavés Jaguar hablar también cuando los que están aquí con treinta y cuatro treinta y cinco treinta y tres

Voz 1670 27:49 se han salido yo creo que la han secado yo creo que el Cholo hoy tal ha dicho esta es la eliminatoria del año y esto me lo juego con los que los que llevo aquí con ellos cuando bueno porque lema

Voz 0578 27:58 para el banquillo ellos mismos los que sabe que no él habla mucho cuando dar ruedas de prensa cuando viajó en la distancia corta el haber mucho de hombres cuando habla tiene que poner a

Voz 1576 28:07 de tal y él tiene claro con quién se iba a jugar los los cuartos tiene claro que es lo va a jugar en en Turín es verdad que es una baja importante la de costes una poblada de más su guardia la tiene clara y sobre todo yo creo que luego hay que responderle yo creo que los Juanfran Godín que no está haciendo una temporada excelsa Filipe han dado un paso hacia el que lleva

Voz 0578 28:28 para hoy aunque iba directo a la titularidad de lleva tres meses parado de Isaías

Voz 0749 28:32 a la sensación Manu que este partido el Cholo Simeone lo tenían la cabeza antes del partido del Real Madrid pero no el partido en sí sino como juez

Voz 0514 28:41 lo de la forma de jugar lo quién iba

Voz 0749 28:44 estar en el campo que iba a hacer en el momento adecuado sabiendo que Diego Costa se podía llevar a recuperar que que ese podía ayudar recupere y si no había ningún contratiempo me es más creo que también al único que le falta a Lucas Lucas Oil

Voz 0578 28:58 no fin

Voz 0749 29:02 sólo en la cabeza el Cholo lucro que este partido lo tenía con Luca eso sin Lucas o con alguno de podía faltar creo que lo tenía mentalista hoy trabajado a la perfección

Voz 1670 29:10 es verdad que sale especialmente el central Juliana

Voz 0765 29:15 estamos ya con José María Giménez Josema buenas noches

Voz 0578 29:18 vaya vaya noche no memorable

Voz 0105 29:21 que que comprendo poder el los roles Igor Portu hora ganado era importantísimo convirtieran ahí bueno sí creo y somos una gran tarea de de Adele ofensivo pero en general no colectivamente a la hora de bueno de de tener ocasiones y la verdad que que fuimos bastante bastante inteligentes manejar el partido como queríamos manejarlo Isaías quiero partido de los detalle definan y tira

Voz 19 29:51 Jordán de ETA Vitoria pero no quedamos Bonet con esto no lo cojo Obama

Voz 0765 29:54 según que en en turismos ser durísimo

Voz 19 29:57 qué minuto donde donde exitoso infinidad

Voz 0105 30:00 desde que tienes que hacer un partido increíble que tenías que dar cada uno de vosotros lo mejor de vosotros mismos lo habéis conseguido una segunda mitad espectacular del equipo y como te decía eso creo que sabíamos quieren partidos que le iban a definirnos de taxis detalle la pelota quieta fue lo que lo que lo que marcó el partido no él él era abrir el marcador fue bueno según All pero bueno son todos de taxi que sabíamos que en lo defensivo teníamos están haciendo bien lo ofensivo tratar de aprovecharlo creo que así fue este hicimos un partido muy correcto esté sabiendo cuál era una de hecho yo he tenido anularla y a sus subo ofensiva que era una que no tiran centro así fue este ignorar que el y puso el equipo hizo un gran trabajo Josema y no hay favoritos venís de un partido medio malo en Vallecas mucho por vosotros este equipo Kravis que van por muerto se levanta de una manera espectacular como y no sé a ver este a nosotros como quien dice lo que hice nada fuera así son crítica constructiva la visión crítica que no sirven para nada pasa bueno ella sale por el otro la verdad que este equipo sabe lo que tiene que hacer para que lograr cosas importantes hizo creo que que tenemos esa hambre esa esas ganas de poder conseguirlo no vamos a bajar los brazos hasta hasta el último que tengo en gasas

Voz 1006 31:16 mal han vuelto a anular otro gol al Atlético de Madrid por el bar hoy Álvaro Morata crees que está siendo vistas las últimas semanas más fácil aplicar el barco en el Atlético de Madrid

Voz 0105 31:24 bueno son decisiones arbitrales el árbitro decidió que que era falta lo vio muy claro nada que decir a revisar nadan fue criterio dólares

Voz 15 31:38 eh la segunda parte de del Atlético de Madrid en el partido de hoy es para recordarla toda la vida no sólo ya por el partido que bizcocho sino por todo el ambiente que se ha generado en el estadio

Voz 0105 31:47 sí la verdad es que la fisión hizo su partido que necesitábamos nosotros eso se notó sobre todo como ya sabíamos que iban a aparecer chance es íbamos a tener era cuestión aprovecharla Ximo un gran partido como te digo pero no nos quedamos con esto seguimos creciendo y ahora quedan noventa minutos en Turín que van a ser fundamental ajenos a este partido que tú estás

Voz 1670 32:12 cuando Jiménez en directo tiramos a Adecco seguimos

Voz 1375 32:15 los demás protagonistas seguimos en el sanedrín con Kiko Gustavo Pablo Pinto Talavera en el Atlético dos Juve cero

Voz 20 32:21 sí

Voz 16 32:26 en Lardero arropa El Larguero facebook punto com barra El Larguero escribe Te al canal de Youtube

Voz 0578 34:57 salido Cristiano Ronaldo por la zona mixta ahora nos dice Marta Casas lo que ha dicho

Voz 1670 35:01 a lo mejor dicho lo que ha hecho porque no hablado pero Pedro Fullana unos pide paso de nuevo Pedro

Voz 1006 35:06 si escuchamos a coqueto hay que seguir con hay que seguir con esta dinámica ir con este trabajo hoy y que no sirva este partido de ejemplo para

Voz 0765 35:13 para los oyentes que habían sido una noche de las especiales no del espíritu el Calderón que vez es decir no sé si esto creéis que está prácticamente hecho si estaba poco ocho cómo lo ves el el Vestuario

Voz 1006 35:23 bueno lo primero pero siempre lo digo no que al final cada estadio diferente y el Calderón nunca nunca poderse lo mismo porque al final bueno cada cada estadio Francia no y poco a poco estamos haciendo del Metropolitan nuestra esencia no yo creo que hoy Koi la afición hasta diez igual que el día el Arsenal ida de continuar así para que bueno nosotros salgamos con con esa fuerza no como como siempre hacemos no bueno hay que esté todo que esté todo hecho la verdad que que no lo está la Juventus no mejores equipos del mundo tiene tiene un gran potencial arriba íbamos a tener que hacer un partido perfecto como hemos hecho hoy para para pasar eliminatoria Verdasco que este Atlético de Madrid que echado en falta cuando en ese estado no en falta no yo creo que al final hago lo que me dice el entrenador intento sumar como siempre ya sea jugando no jugando fuera del campo entonces bueno lo único que quiero es que el Atlético Madrid gane este lo más alto que de mis compañeros estén bien y hago todo lo que me pide el entrenador para para ayudar

Voz 14 36:15 aquí nuestro estacionado por aquí dicen no queda la segunda vuelta eso lo cinco de las cincuenta cambios que tiene que más

Voz 1006 36:22 desde las cinco Champions bueno habrá que darle enhorabuena porque las ha ganado

Voz 0105 36:25 bueno

Voz 1006 36:27 no se las señala aquí y la verdad es que que bueno sí que es cierto que queda la vuelta hay Ibon nosotros vamos a jugar el partido contrario humedades con toda la humildad del mundo como como siempre hacemos respetando al rival diese lo que vamos a hacer

Voz 0105 36:39 a ver qué consuelo a la Morata no porque ya lleva dos de dos dos que no le dan dos células

Voz 1006 36:44 ya mil celebraciones ya hechas no descubre la verdad que está rindiendo muy bien

Voz 1670 36:48 he venido a

Voz 1006 36:49 ha metido dos goles que hablaba de una existencia que un penalti que no le pitaron y bueno ojalá siga así con esta dinámica porque bueno porque les vamos a mi ciudad también como como a Diego Costa perjudicado

Voz 0765 36:59 por el VAR

Voz 1006 37:01 pero ya me hace gracia no perjudicado no los no sé si sería la palabra no pero sí que es cierto que que últimamente no pues bueno no está muy a favor del

Voz 0105 37:09 otros

Voz 15 37:10 con contó la adrenalina que avise son soltado ahí en el en el césped en la segunda parte una gran segunda parte no entraban los goles os anulaban tantos cuando ha visitado al vestuario que ha pasado cuéntanos

Voz 1006 37:22 no lo que hemos hecho es darnos un abrazo y decir que el Atlético de Madrid no el que él que todo Atlético quiere y el que el que nosotros mismos queremos ver dentro del campo no eso es lo que hemos dicho y luego tener humildad humildad sobre todo porque vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo contra contra la Juventus de Turín en su estadio oí muy Lass sobre todo y tener la cabeza bien fría porque va a ser un partido muy difícil iba a ser una una gran

Voz 0765 37:45 la talla bueno pues evidentemente va a quedar mucha eliminatoria por delante son noventa minutos en Turín pero la forma de afrontar los con este dos a cero lo delatan las caras de los jugadores del Atlético Madrid va a ser de forma mucho más optimista

Voz 1375 37:59 hay hay que hacer un partido casi perfecto en la Vuelta ha dicho que todavía estamos en sanedrín eco enseguida sigo con Kiko Gustavo Pablo Pinto Iturralde con la polémica Talavera pero nos acumulan las

Voz 1 38:07 las declaraciones los gestos

Voz 1375 38:10 qué pasa con Cristiano cuando ha salido por zona mixta Marta Casas

Voz 1431 38:13 bueno pues como te puedes imaginar mano estábamos aquí esperando el momento en el que apareciera el portugués Cristiano Ronaldo por esta zona mixta del Wanda Metropolitano se marchaba con rostro serio sin querer hacer declaraciones pero eso sí ha dejado una frase que bueno también lo hemos visto en imagen lo hemos luchado durante el partido cinco Champions cinco Champions decía el portugués Cristiano Ronaldo mientras abandonaba este Wanda Metropolitano

Voz 1375 38:35 eso ha sido en el campo acaba de salir ahora por esa zona mixta el gesto estáis viendo si queréis ya el vídeo lo podéis ver en la cuenta de Twitter del Larguero y en la cuenta de la cadena

Voz 1 38:44 SER está colgó el vídeo en el que pasa por delante de los periodistas Ile hacia todo según van dando no separa pero según pasa de largo dice a todos cinco Champions cinco Champions el Atleti cero el Atleti cero

Voz 1670 38:56 eso es lo que he dicho Cristiano que se iba con cara de mala leche pero ha dejado ese recadito pues no se algunos de los periodistas que le habrá dicho Si se iba a parar hablaron

Voz 1 39:03 y ha vuelto a hacer lo que ha hecho en el campo cinco Champions cinco Champions el Atleti cero ocho el gesto de el cero bien grande y con eso se ha marchado

Voz 0578 39:13 le hemos intentado parar

Voz 1431 39:15 dado que nos atender aunque sea tan amigos que amparaba

Voz 0514 39:18 Jiménez si simplemente eso

Voz 1431 39:20 cinco Champions el Atleti cero así se ha marchado el portugués del Wanda Metropolitano

Voz 1670 39:24 pues nada a Cristiano que estaba bastante frustrado porque es que está marcando goles en la en la SER ya en Italia pero en la Champions esta temporada iba a sólo un gol recuerdo en los años Honda está con el Madrid y no me acuerdo pero quince catorce

Voz 1 39:39 diecisiete Un año con la

Voz 1670 39:41 son números muy muy irregulares siempre mientras estaba en el Real Madrid parece que ahora eh la Juve no le están saliendo las cosas en Europa digo que lleva sólo un gol bueno esa imagen que podéis ver ahí que bueno que retrata tampoco también a a Cristiano Ronaldo no siempre hay que saber ganar hay que saber perder tampoco sorprende no lo del gestito de Cristiano cinco y el Athletic cero Si ya lo sabemos quiero decir entiendo que le pueda hacer eso a quién le ha insultado en el campo y tenga una reaccione tal pero ahora pasa hay por la zona de prensa y haces el mismo gesto en fin a ver si sale algo protagonista más pero Iturralde eh te pregunto qué hay

Voz 27 40:18 jugadas que que han hecho que por ejemplo Henri

Voz 1670 40:20 qué Cerezo se haya marchado el del palco pero antes de llegar a esa de en el minuto uno hay un bueno plantilla sobre Griezmann

Voz 0514 40:29 es una disputa de balón entre los dos para mí está bien

Voz 1 40:32 sin hacer nada no hay nada más eh Juanjo peligroso ni nada no no porque para nuestros G arriba a disputar el balón vale

Voz 1375 40:40 la tarjeta que estaban diciendo Kiko Gustavo y Pablo la amarilla a Diego

Voz 1 40:44 está por dar unos pasitos en la barrera es quiera pasitos muy pequeños es verdad pero pero lo estás comprando boletos como dice siempre que pasa que muchas veces en este tipo de

Voz 0514 40:53 partidos y a ver si es que se me entiende viene una cosa es el reglamento pero más importante saber leer el partido el reglamento hay que un poquitín hay que adaptarlo también al lo que te está pidiendo el partido no que según el reglamento se puede sostener porque adeuda un dos dos o tres pasitos bien pero es no es tanto le pega un grito Lehman las palabras claro es una cuestión de gestión de partir de saber leer el partido porqué porque luego así que te hace falta esa tarjeta para unas cosas superior una cosa más importante por eso yo siempre digo que la primera tarjeta en un partido fútbol es la más importante porque es la que pone el listón yo creo que aquí se les estaba superado por por la circunstancia no por el partido y lo quería amarrar muy pronto sí pero bueno mira la final no no puso a nadie

Voz 1670 41:37 si bien es una chorrada sólo tenía que haber enseño pero porque es más fácil decirlo ya está en tu sitio y ya está pero yo creo que el árbitro entendió

Voz 0578 41:43 Estado entendió que estaba medio vacía