Por la mentira hacia el Imperio

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa alguien sabe porque él pin pollo Pablo Casado miente siempre que habla gran mérito si recordamos que no calla nunca ni siquiera haber debajo del agua unos levanta la ceja derecha otros apretar las mandíbulas casado miente es como una marca registrada de la casa el emblema que le distingue ayer en el Congreso tuvo el cuajo de afirmar que cuando llegó Sánchez al Gobierno se creaban seis mil empleos todos los días y ahora se destruyen seis mil empleos todos los días porque esta mentira tan gruesa para que tanta desfachatez porque resulta que en dos mil dieciocho el empleo creció en quinientos seis mil doscientas personas casi un tres por ciento respecto a dos mil siete el mayor aumento desde dos mil seis Entonces da igual porque a sus fieles no les importa la verdad sino el grado de chulería de eso había tiene Casado que debió aprenderlo en el máster mientras aquí anda la izquierda siempre tan lista inteligencia en estado puro acarreando será retazos cuando menos conviene no tienen arreglo ni tan siquiera cuando son medio socios pueden inhibirse el síndrome del escorpión venga de clavarse Gijón es por todas las partes blandas los llevan en la sangre que no había más que ver a Irene Montero con qué ferocidad sin que acaba con los socialistas sigan con el guiñol de la porra que el trío de Colón se los comerá vivos