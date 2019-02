Juan Cruz: "Puedo saber qué le pasa a la gente por su mirada"

Voz 1179 00:00 Juan azul grana que relación tiene Juan azulgrana con el mar estaba lejos a pesar de que vivía a tres kilómetros del mar el mar era para mí como una visita extraña a la que acudía encuentro siete digo Plaza del Charco que te dice el lugar donde aprendía a leer quién te enseño había unos señores allí que habían estado en el exilio llevaban libros María Zambrano el Hernanes Unamuno pero antes Mi madre negó un recorte de periódico en mi casa solo había prospectos para leer yo era chico muy enfermo entonces ella me leía yo leía con ella ese recorte que era de un terremoto maremoto que hubo en la isla de La Palma

Voz 1274 01:05 año mil novecientos cincuenta y seis ese suceso íter aprendí este memoria claro prácticamente fue tu madre te lo leía

Voz 1179 01:12 una y otra vez una y otra vez mi madre calculó que durante un mes me leyó lo mismo yo aprendí a leer con ella ella tampoco sabía leer mucho

Voz 1274 01:23 Bosnia o a tu madre Juana Ruiz Calzadilla

Voz 1179 01:29 era la alegría de vivir que esta va siempre sonríe

Voz 1274 01:33 siendo hablando

Voz 1179 01:35 que era pura vitalidad no quizá es la persona más alegre que yo conocí hasta que tuvo noticia de su enfermedad decidió callarse para mí eso nunca lo he podido olvidar ni soportar es una de las razones por las que escribo para aprender de esa sensación de soledad que ya mostraba

Voz 1274 02:03 cuando se les tenías como tu madre enferma

Voz 1179 02:06 mi madre se puso enferma cuando yo tendría veintiocho años veinticuatro murió cuando yo tenía treinta y tres ahora yo te vi hace rato pesar el programa que estabas como preocupada por algo yo desarrolle entonces una una experiencia curiosa yo por el tono de voz IP por la mirada de la gente puedo imaginar qué les pasa saber que están pensando también en otra cosa que esa les tiene muy concernidas

Voz 1274 02:54 tú eres consciente de que tienes una voz inconfundible si eso me dice la gente porque Juan Cruz ha elegido Juan azulgrana deseo de ánimo

Voz 1179 03:04 porque desde chico yo escuchaba la radio la radio me dio la sintaxis para poder leer de corrido cuando ya supe leer y no sólo eso sino que me dio el ritmo de la escritura me dio el fútbol hice hoy día mejor la radio de Barcelona en Tenerife en mi barrio que las radios de Madrid entonces me hice del Barça Mis primeras redacciones en el colegio

Voz 1274 03:34 afirmaba como Juan asume digamos que en casa Juan Cruz había prospecto sabía un suceso de un terremoto La Palma había un aparato de radio que había llevado tupé

Voz 1179 03:47 padre a casa tu madre tu padre

Voz 1274 03:50 es una persona muy importante también en tu vida que esto abuelo

Voz 1179 03:53 sí mi abuelo Silverio era asmático como yo compartíamos el como sea decía ahí el Fuji fue ir a un hombre que tenía me misma enfermedad pero era tremendamente fuerte ido burros yo lo veía domar burros y claro si él tomaba burros y el Che Guevara era guerrillero yo como asmático podía hacer de todo y me lance

Voz 1274 04:20 pero tú como asmático pasas mucho tiempo en la cama no que que paso cuantos era pequeño no sé cuándo te diagnostican la enfermedad

Voz 1179 04:28 que a los dos años ya yo era asmático entonces era muy húmedo el el lugar donde vivíamos y eso me producía mucha angustia easy to the muchos ataques de asma entonces esos ataques de asma atemorizar a mis padres y un día Giotto que en lateral de la cama donde yo estaba en su propia habitación había algo yo le dije a mi madre que me ocultado a casi todos no porque me pudiera preocupar esto que no nada esto es una cosa por si te pasa lo del otro día y eso la evidencia de que aquella era una bombona de aire me quitó para siempre los ataques de asma así fue una impresión como sí hubiera una rasga dura en en la vida no como si hubiera un antes y un después de ese esa impresión porque claro ellos sufrieron mucho

Voz 1274 05:34 esa esa enfermedad por lo que tienes esta voz supongo la tienes desde te reconoces con esta voz de sin pie tú dices que aunque no eras hijo único te sentías como hijo único porque te protegían todos tus padres tus hermanos entiendo también los vecinos las vecinas tienes esa sensación de haber sido un niño muy protegidos

Voz 1179 05:55 sí yo era muy protegido mi madre tenía que salir a la calle a recorrer un largo trecho dándome la comida yo era extremadamente mimoso y eso me me ha durado toda la vida lo que pasa es que ya yo soy el que anima a los otros

Voz 1274 06:16 eso te iba a preguntar cerrado la vuelta a la persona mimada se ha convertido en alguien que da mimos exacto

Voz 1179 06:25 yo estoy muy preocupado siempre por las personas yo me pregunto por qué porque tengo que estar siempre preocupado por por esos deseos por su manera de de de añorar cosas que ellos no han conseguido entonces me dedico otro día mentalmente físicamente a tratar de mejorar les la calidad de su alegría no alguien me pide un teléfono si yo no lo encuentro no me parece que esa persona va a sufrir por mi culpa cursi

Voz 1 07:03 la la

Voz 2 07:05 no

Voz 1 07:06 no

Voz 3 07:10 no

Voz 1179 07:18 aquel tiene miedo Juan con la muerte por el dolor al dolor de las personas cercanas me tengo miedo también a Guerra le tengo miedo al hambre le tengo miedo a la guerra civil yo supe la Guerra Civil porque yo tengo setenta años nací en el cuarenta y ocho en la Guerra Civil seguía entonces pues siguió el odio las palabras de odio la el insulto todo eso me da mucho miedo yo escrito un libro que se titula Contra el insulto titula contra la sinceridad porque a veces exigimos la sinceridad como parte de la nobleza ir muchas veces esconde la sinceridad lo innoble que es destruir al otro como una palabra El silencio que Le tienes bueno a mi a mi me gusta mucho escribir en el silencio pero estoy con las radios yo duermo con mi mujer pues tenemos una radio que pasamos por la casa con la radio ahí está Mara Torres con su faro por cierto hay un faro en Fuerteventura que es maravilloso en el que vivió una de las grandes poetas que he tenido a América Josefina Pla y hay un cartelito que está puesto ahí recordándole que ella era hija de un fan nació allí pero es uruguaya no Paraguay haberlo paraguaya Josefina Pla Far era que ha escrito que tenga que ver con el faro pues el en ese en ese faro hay una invocación del mar como el lugar por donde no sólo pasan los barcos sino las almas el Faro es fundamental en nuestra historia isleña no Faro de China de horquillas en hierro que es el último que dice adiós a los barcos IES Faro de Fuerteventura que está en realidad en la Isla de Lobos tienes que hacer un día el programa de esa soledad que te dice a ti la soledad Juan en qué momento

Voz 1274 09:51 te sientes solo

Voz 1179 09:53 cuando no puedo ayudar cuando no puedo Allegra Aliens cuando ya no se puede esperar

Voz 4 10:14 eh

Voz 1274 10:23 Juan Cruz este Farrow esta noche gira alrededor de las cartas ahora que dices lo de hacer felices a los demás hay un Experience que quiero que me cuentes qué son esas cartas que escribían a los que miraban a Venezuela desde tu tierra desde Tenerife y que siempre llevaban esa frase no por aquí todos bien gracias gracias adiós cuéntanos esa historia relacionada con las cartas

Voz 1179 10:48 tenían las mujeres de los que habían ido emigrantes en los años cincuenta y sesenta Venezuela que como yo era él del barrio que sabía leer y escribir venían a verme para que yo escribiera sus cartas todas las cartas empezaban así por aquí todos fulano de tal me alegro de que el recibo de esta Mi carta te encuentres bien de salud por aquí todos bien gracias a Dios e inmediatamente después venían todas las desgracias eran entonces las muertes la falta de dinero el hambre todas las cosas las personas contaban sus dramas yo los reproducía un día cuando en España se le reprochaba a la gente que dijera algo de Venezuela en tiempos recientes yo escribí un artículo contando es una chica venezolana que vive en Suiza lo leyó en Facebook y se convirtió en viral y ahora todavía tres años después la gente me sigue enviando ese momento

Voz 1274 12:01 sí todos bien gracias adiós para mí

Voz 1179 12:04 es emocionante porque gracias a Venezuela es mi madre tuvo el primer la primera una cocina de gas que hubo en casa gracias a Venezuela hubo el primer libro infantil o de cualquier clase en mi casa se titulaba Gustavito tenía sesenta Vito gracias a Venezuela pasaron muchas cosas por eso para mí Venezuela es un tesoro de mi memoria cuál es la última carta que ha escrito Juan Cruz aman no te acuerdas Manolo escribí una José Antonio Marcos anteayer porque estaba yo recién operado de cataratas no podía escribir al ligar al ordenador por último Juan Cruz que es para ti la noche hay una carta que te quiero contar cuántas Mela cuéntanos las no puedo darle nombres propios fue una carta de mensaje telefónico yo venía de entrevistar a Pedrito el futbolista y esto en mi tierra El Médano de pronto abrí el teléfono había un mensaje a una persona que había tenido relación conmigo en mi adolescencia y que vive vivía vive en la Península y nosotros los carteles íbamos como adolescentes a través de la actualidad española una revista ella decía en su mensaje evidentemente enviado a otros que en ese momento se está suicidándose yo me quedé muy inquieto yo recordaba que en aquellas cartas ponía su dirección yo recordaba la dirección de esa mujer aquella chica remite entonces yo llamé a la policía al uno uno dos dije que yo era un periodista para que no pensaran que era una broma y que una persona en tal sitio que seguía viviendo allí lo sabía sectas dando entonces fueron allí la salvaron alga veces días ya me dijo que no tenía que haberlo hecho pero que me lo agradecía y ahora todos los años en julio me manda un mensaje agradeciendo

Voz 1274 14:47 quién ha sido el foro de tu vida Juan mi madre

Voz 1179 14:51 mi madre todas las personas que de niño me ayudaron a hacer una persona alegre a pesar de las contrariedad y mi nieto mi hija mi hija me han enseñado muchas cosas me ha dado fuerza para no quejarme de banalidades porque veía mostró en un momento determinado de su vida una fortaleza que sólo le he visto a mi madre

Voz 1274 15:26 muchas gracias por habernos acompañado esta noche