Repasar el A, E, I, O, U

buenos días Pepa buenos días a todos llevamos cuarenta años de democracia pero ante los disparates que se oyen creo que nos vendría bien repasar el teórico la democracia real importa más que la ley había declarado el presidente Torra en Onda Cero la semana pasada lo mismo afirmó ayer el conseller de Territori de la Generalitat de Cataluña Josep Rull ante el Supremo o el día anterior el ex conseller de Presidència Jordi Turull con un apéndice escalofriante al Govern le tocó ponderar dijo para decidir si obedecer el mandato ciudadano o las resoluciones judiciales Se dijo igualmente en el juicio desatendidos al Constitucional porque no tiene autoridad moral meses atrás en su época de prejuicio nada ir eufórica podemos llegó a afirmar que la verdadera autoridad procedía de la calle que el Parlamento era un ámbito burocrático de validación en los últimos días está hoy se ha acusado a Sánchez de asaltante ilegítimo del poder algunos hablan con soltura de golpe de Estado otros hablan de fascismo alguien dice que la unidad de España es un bien moral ocurre que nos hemos vuelto locos hemos olvidado la capacidad incendiaria de las palabras el efecto corrosivo de los conceptos adulterados no hay democracia sin respeto a la ley en democracia las sentencias de los tribunales no son elementos a ponderar son decisiones a acatar la calle lo dicta las normas la unidad de España es muchas cosas pero no es un dogma y menos un dogma moral Sánchez llegó a La Moncloa de forma constitucional etc etcétera tener que recordar el ha o Ud de la democracia revela la profundidad de nuestro problema sin cimientos sólidos que pretendemos construir