Flash deportes SER de las 10:00 horas (21/02/2019)

esto es lo de noche se completa la semana de competiciones europeas con los partidos de vuelta de la Europa League dos de ellos desde las siete menos cinco en Mestalla Valencia Celtic ganaba el Valencia en Escocia cero dos en la ida bajas de Rodrigo pichichi paulista por lesión más dos sancionados Roncaglia y con doble arbitrará el colegiado alemán hay Pekín y en el estadio de la cerámica Villarreal Sporting de Portugal ganaron los de Javi Calleja cero uno en la ida SER pierden hoy Cáceres sin Jaime Jaume Costa por sanción los lesionados pionera Bruno arbitrará el colegiado checo lo ve cerrará la jornada el Betis Rennes a las nueve de la noche empate a tres en la ida Setién pierde a Junior Tello y Francis por lesión y arbitra el colegiado húngaro Karsay clasificado el Sevilla que se imponía ayer en el Pizjuán dos cero al hacho con goles de Belbeder is Arabia y completados también allí los partidos de ida en los octavos de la Champions con Atlético Madrid dos Juventus cero la grada insultaba a Cristiano Ronaldo y el responde cinco Champions y el Athletic cero y la plantilla rojiblanca pasa Koke y Juanma

habrá que darle la enhorabuena porque las ha ganado no entonces bueno pero es una realidad él tiene cinco Champions nosotros no tenemos ninguna nos sentimos mal por ello todo lo contrario lo piensa así es que es la realidad

el bar anulaba un gol aparentemente legal a Morata sí valieron los de Jiménez y Godín y se perderán el partido entre Turín Thomas Diego Costa por acumulación de amonestaciones en el otro victoria del Manchester City dos tres en campo del Schalke partido también marcado por el bar los dos goles de los alemanes fueron de Ben Taleb de penalti marcaban para los ingleses Agüero Sarney Sterling los partidos de vuelta en Manchester y Turín el próximo doce de marzo además en baloncesto vuelve la Euroliga jornada veintitrés a las seis de la tarde CSKA de Moscú Gran Canaria a las nueve Barça Baskonia por el larguero pasaba el director ejecutivo de Euroliga Jordi Bertomeu ante la posibilidad de que el Real Madrid abandonase la ACB para jugar sólo la competición europea ahora mismo las reglas de dicha competición no lo contemplan pero no sería escollo

a los once propietarios entre los que está el propio Real Madrid les conviene económica y deportivamente seguir juntos

Voz 2

01:55

a los once clubs se sienten cómodos porque los once juntos han iniciado un proyecto muy ambicioso yo creo que los once clubs se considera entre ellos imprescindibles responde al hecho de que agravaron nadie puede creer que uno de ellos sea prescindible