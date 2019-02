"Sí a multar por no limpiar excrementos y meados en la calle, no a poner un límite de mascotas en casa"

Voz 1 00:00 al

Voz 1727 00:11 en la acabamos de contar Palma quiere limitar a tres el número de animales no humanos por piso hasta un máximo de cinco Si viven en una casa empecé en un piso Itu cuántos tienes dándoles mí los mismos

Voz 3 00:25 es que tú Pepa uno no encierra además hay quién supera ese límite buenos días

Voz 4 00:29 buenos días soy José un andaluz afincado en La Mancha tengo cuatro dos Galgo grandón y uno Sporting eso dentro de casa ha por cierto tengo una casa aquí en el jardín tengo dos tortuga el hecho que o cuatro cuatro pero implica una gran responsabilidad responsabilidades que no tiene aquellos dueño a quién pertenecían en este caso eran tres cazadores y un cuarto tiene una chica que no podía tirar de un perro de cincuenta Quino pensando que eran el perro de escote ex quisiera quedarse de pequeñitos ya es menuda responsabilidad tienes una gran familia

Voz 3 01:06 desde luego un abrazo setecientos cincuenta euros de multas si los propietarios no recogen los excrementos se diluyen con agua los orines en las calles buenos días

Voz 5 01:15 bueno hasta aquí bebé de Vélez Málaga como propietarios de mascota yo cada vez que salgo a la calle salgo con bolsitas necesito de la correa metió siempre con sus heces etcétera etcétera etcétera sí por lo que sea me quedado sin bolsa Utebo una las hace más de una cojo pues siempre mi paquete de pañuelos en el bolsillo se que no es lo más limpio pero al menos no la dejó en la calle en distintas por lo menos aún no tenemos la normativa esta de la botellita de agua pero no la menos malamente

Voz 3 01:47 gracias Pepe pues eso es lo que hacemos también de aquello no es exactamente lo mismo que tú buenos días

Voz 6 01:51 hola Pepa Bueno que llegan hace jugando Yecla yo vivo en el campo y tengo seis perros cuatro grandes quedó pequeños eh dos pastoreo alemán eh eh don mestizos de Martín Fiz domésticos pegue todo hembras todas adoptada

Voz 1727 02:08 claro pero vive en el campo ojo en Palma hablamos de una normativa que va a afectar a la ciudad está son las siete menos diez ya seis menos diez en Canarias

Voz 3 02:22 palma va a multar a quién no recojan los excrementos y limpie los orines de sus mascotas en la calle Montserrat bienvenida buenos días

Voz 7 02:29 buenos días en Barcelona tengo una mascota muy mayor y enferma bajo con mi botella mis bolsas tiro a agua después de subsistir pero mis vecinos no están de acuerdo también les molesta creo que hay muy poco amante de los animales muy poco respeto

Voz 3 02:47 gracias Montse José de Madrid es usuario de un perro guía es decir que

Voz 8 02:52 co bien adiestrados igual que nuestros pero hago una cosa básica que siempre son colectivo que tenemos muy claro lo prohíbe imperio como la norma muchas veces por discapacidad pisamos las cacas de los demás porque la gente no la recoge y me parece absolutamente lamentable

Voz 3 03:12 lamentables y José un abrazo y la normativa limita a tres el número de mascotas en viviendas y familiares a cinco en las unifamiliares buenos días

Voz 9 03:20 hola buenos días soy Araceli de Zaragoza yo convivió con dos animales el piso pero me parece un poco fuerte que las autoridades puedan limitar lo que uno quiera tener dentro de su casa si lo tiene en condiciones higiénicas y sanitarias correctas es que no sé creo que ya estamos llegando a unos límites un poco fuertes a la hora de de restringir las libertades individuales esa es mi opinión venga muchas gracias gracias