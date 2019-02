Davide Cito: "Se abre un nuevo camino de transparencia en la Iglesia"

Voz 1727 00:00 en la corresponsalía de la SER en Roma estaba un hombre Davide chiquito que es profesor de Derecho Penal canónico que es asesor de

Voz 1 00:08 el Papa Francisco en la luz

Voz 1727 00:10 sea contra los abusos sexuales en la Iglesia el Papa ha tropezado con resistencia sido valiente con esta convocatoria veremos qué es lo que puede conseguir que salga de aquí podemos saludar ya a Davide cito buenos días buenas Dios muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana ese buen trabajo eh hay mucha expectación con esta cumbre realmente va a salir además de de un reconocimiento de la iglesia de que existe esa realidad algo concretó algo de luz para el futuro una directriz que evite que vuelvan a producirse los abusos

Voz 1 00:49 yo creo que sí en el sentido que tomar conciencia de un problema arrepentirse hablado es ya es un modo paga poner en marcha una actitud nueva yo creo que esto es lo que el Papa quiere hacer pretende con esta convocatoria yo creo que ése en algunos países ya estoy existe pero en otros también yo creo que puede ponerse en marcha esta esta nuevo camino de transparencia debe de profundizar en la verdad de las cosas

Voz 1727 01:21 qué papel va a jugar el Papa en la cumbre

Voz 1 01:24 yo creo que el Papa va a ser él el que impulse el que está presente que impulsa a las personas que tienen su responsabilidad en las diócesis los distintos países del mundo pagas que tomen conciencia de su responsabilidad no sólo han tenido sino también ante la iglesia hay a la sociedad de este papel que tienen de velar paga que la iglesia desde agote su ministerio de modo correcto todo hace hace en el en con los menores y con todas las personas necesitadas

Voz 1727 01:54 Francisco ha sido está siendo un Papa valiente no le ha dado miedo tomar decisiones o abrir debates que sabía que eran difíciles en la jerarquía católica se ha enfrentado a grandes resistencias dentro de de esa jerarquía al convocar esta cumbre el querer abrir puertas y ventanas

Voz 1 02:13 yo creo que sí aunque creo que la gran mayoría de la gente está de la de los obispos y de la de la puedo fiel se da cuenta de que hay que apoyar el Papa en todas esas medidas que manifiestan el deseo de renovación de la Iglesia ID en a entrenarse con los problemas sin miga la caga a otro lado

Voz 2 02:34 el celibato obligatorio está en cuestión está encima de la mesa se debate en esta cumbre yo creo que no porque no es directamente no es una problema que directamente afecta aunque

Voz 1 02:46 la verdad es que no los sé me imagino que no el problema del celibato es más bien el problema es de los abusos de conciencia los abusos de poder que pueden también manifestarse en abusos sexuales que no están directamente relacionados yo creo con el celibato

Voz 1727 03:03 las víctimas las víctimas de abusos se quejan de la falta de transparencia que no pueden acceder por ejemplo la instrucción del procedimiento canónico eso puede cambiar

Voz 1 03:15 bueno yo creo por un lado el la las actas del proceso del procedimiento canónico están en la los las personas que está acusada tiene derecho como en cualquier país de saber las actas que que que que le afectan al mismo tiempo las víctimas pueden acceder de algún modo cuando en el proceso canónico piden también se se se se ceban como como parte civil es decir pegados no pueden Cobo también tampoco pasa en todos los procedimientos civiles que de conocer todas las actas de todo sólo al final a lo mejor saben la Seng conoce la sentencia tienen posibilidad de A Day sean escuchadas de saber lo que ha dicho el la persona acusada ir a responder a eso sí en cualquier caso el proceso está entre el fiscal el acusado

Voz 1727 04:10 el celibato obligatorio no tiene que ver pero me gustaría saber qué reflexión hace la iglesia católica qué reflexión hace el Vaticano sobre la abundancia de este tipo de casos en el seno de de su iglesia

Voz 1 04:23 esto es el pobre va el celibato directamente pegó lo que afecta es la madurez afectiva es decir el celibato no eso no tiene que ser si es una depresión sexual de un algo bueno entonces no no vamos a ningún en donde la Iglesia está reflexionando el Papa habló también en la formación de los seminarios religiosos que haya una madurez afectiva es decir de celibato es un modo pegó para ejercer un verdadero cariño afecto como hace han hecho muchos antes muchas personas de Ahmad realmente eh aunque sin la mediación de una familia física de algún modo pero que pegó esto sí hay que reflexionar sobre el tema de la madurez afectiva porque eso sí que es el tema que puede llevar a todo esto en una

Voz 1727 05:10 está llena de periodistas que quieren hablar con usted Esther Palomera buenos días John muy bueno hay agradecían las las víctima muy decepcionadas no el en la primera toma de contacto cuando llegaron a allí a Roma al Vaticano que para acabar efectivamente au para cumplir con la tolerancia cero el tomarse en serio este asunto la Iglesia debía comprometerse a expulsar del sacerdocio a todos aquellos que eran

Voz 3 05:37 y ha denunciado

Voz 1727 05:40 a condenados por un delito como como este esa es una de las cuestiones que que demandaban pero también la apertura de los archivos vaticanos para para conocer todos los cosos que había y sobre todo que la iglesia colabore en que todas estas personas que pertenecen al Senado Iglesia Jan cometido semejante atrocidad se sienten ante la justicia ordinaria hasta dónde está dispuesto a llegar el Vaticano en esta en estas reivindicaciones de las víctimas

Voz 1 06:09 bueno pegó lado de que cada persona una persona que ha cometido este delito no pueda seguir un ministerio con menores todo esto ya existe que sea todo el mundo sea dimitió de criticar también dependes también si la persona estaba era tenía una culpabilidad acertada en el caso es decir la Gambia uno de los casos son ya dimitido del estado clerical días ahoga ya es así los archivos Vaticanos de algún modo un consejos van a impago además más más cosas conservan en parte todo este material yo no sé en en la medida en que pueda hacer justicia yo no creo que haya una una un se puede impedir que se puedan conocer las cosas los casos a veces se mezclaron más elementos no sólo de este problema concreto sino otros elementos que a lo mejor están protegidos de una eres de de una ciudad de la de la conciencia de las personas porque han salido a veces en la concesión de la dirección espiritual en cosas que están protegidas por motivos de feo de espiritualidad que la justicia civil la iglesia de lado ayuda intenta dice que en algunos países está obligada la justicia canónica a llevar a la justicia civil en los en los países donde no es obligatorio pero sí que dice que hay un deber moral de ayudar a las víctimas y sus familias familiares adjudica da todas las facilidades para que acudan a la justicia civil porque también es importante de hecho es un delito civil es ante todo un delito fiscal

Voz 1727 07:46 eso sí quizá sea esa orden sí que saldrá inequívocamente que caso conocido caso puesto en manos de la justicia

Voz 1 07:54 bueno en los países donde eso es obligatorio si en los países donde ese no es obligatorio yo creo que no se puede obligada sepuede canónicamente decir que hay un deber moral no jurídico si tampoco hay un deber jurídico civil aunque yo creo que en este caso yo creo que es un la Iglesia se puede hacer con

Voz 1727 08:13 dice de países donde no se condene el abuso de menores

Voz 1 08:17 esto no la Iglesia lo condena en cualquier derecha civiles estarán

Voz 1727 08:22 encubrimiento del delito también

Voz 1 08:24 en el derecho civil que puede existir bien no la Iglesia no puede encubrir nada que puede ayudar a las familias que vayan a la justicia civil tales todas las facilidades

Voz 1727 08:35 yo no lo he le preguntaba pero sabe que igual no me he explicado decía usted en aquellos países donde no sea obligatorio llevar un caso de abusos ante la justicia civil les ya no lo era

Voz 1 08:44 noto donde la Iglesia no tiene esta obligación yo creo que eso lo haga no porque está obligada por la ley civil sino por un deber moral que tiene de de que este caso se lleve también a la justicia civil yo no sé si va a salir unas cosas concreten eso pero sí una indicación en este sentido llamo señor chicle una lo dijo hace unos diez ya lo ha ido en esos años muchas veces

Voz 1727 09:07 Nos queda un par de minutos Ernesto El Cairo

Voz 0587 09:10 voy a preguntarle un poquito por la prehistoria de esta de este de esta conferencia usted recuerda que el Papa Francisco viajó a Chile en dos mil dieciocho se desmintió las acusaciones de abusos sexuales tuvo una actitud muy dura en relación a este tema luego se disculpó dijo que en fin que el arzobispo Chiclana le había abierto los ojos está asociada a esta conferencia una lucha de poder interna dentro de la Iglesia con personas como Carlo Carlo Maria Cano que pide que acusa en agosto del dos mil dieciocho a Papa Francisco de encubrimiento en el caso de desvío d'Or macarra

Voz 1 09:55 yo no creo que directamente pues esto tenga que ver con el caso no en cambio sí que el caso chileno me parece que demuestran una cosa El Papa sólo no tienen y todos los elementos ni puede hacer una batalla suya en todo el mundo con lo cual tiene que contar con la Utah con la responsabilidad los elementos degradados que bien a las iglesias locales de él puede impulsar que todas y les locales pueda hace un examen de conciencia tomar la responsabilidad a tomar las medidas y apoyar todo porque de hecho a él no sabe el llegan informaciones que a veces están equivocadas él de algún modo en principio cae a los obispos porque son sus sus colaboradores sondeo del con lo cual en principio que a los obispos se después Águila abre los ojos noto caso entonces él está dispuesto a decir hace un mea culpa Ibor de esto demuestra que hace falta una cumbre de este estilo para que todos los obispos se den cuenta que son responsables en sus diócesis de lo que está pasando

Voz 1727 10:58 terminamos no puedo evitar preguntarle si esta recomendación general de poner en manos de la justicia civil en definitiva de atender a las autoridades civiles en cada país en el caso de abusos que usted que es igual de aplicable en un caso español que nada tiene que ver es la exhumación de Franco del Valle de los Caídos parece que el Vaticano les escribe al Gobierno le dice es recomendado al prior del valle de los caídos que se ponga a la orden de las autoridades civiles en este caso me imagino que usted comparte esta reflexión

Voz 1 11:28 sí ya te vas porque él va el Vaticano no sé si cuenta algo en en la N era yo creo que el Vaticano lo que puede hacer es apoyar los que están implicados en este caso no sé la verdad que no lo conozco bien el Monasterio en la Iglesia es en España y el Gobierno que se pongan de acuerdo cada una obedezca a la baja

Voz 4 11:48 al a la autoridad que está