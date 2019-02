Manu Carreño: "No sé si hay algún jugador más egocéntrico en la historia del fútbol que Cristiano Ronaldo"

Voz 2

00:42

no no nos sorprende tampoco no no se habló de cinco Champion te otra cosa porque cuando ganó la la última lo que estaba más interesado él toda la gente que le rodea era de la cinco Champion había conseguido él y no las cuatro que había conseguido con el Real Madrid sí sinceramente está en ese club está de no cinco campeón ha ganado cuatro ya ha ganado cuatro desde que está con nosotros desde que está en este equipo porque anteriormente correcto exclusivamente uno y cuando tiene que estar celebrándolo aquí con todos nosotros lo primero que se te viene lamente que ya voy a coger puerta correcto estoy ganando