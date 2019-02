"El cierre de los colegios especiales abocaría a nuestros hijos al fracaso escolar y emocional"

Voz 1

00:00

seis Patricia Giralt de Madrid soy mamá de una niña con necesidades especiales Sofía tiene en símbolo de Down con doce años se su con escolares el colegio especializado bueno la verdad que la familia que no bastante inquietud con todo lo que acontece espectáculos colegios especiales todas las noticias son que hay que ir sí los porcentajes incluso Ferraz se ha estado hablando de cerrando espacios especiales para todos estos niños que tanto lo necesitan los tacha de muchas veces que son los padres agregadores porque otros llevara colegio especial en cuanto tienen que entender que hay niños que necesitan unos espacios adaptados para su mayor desarrollo yo como como madre intento dar a mi hija las mejores herramientas para poderse desarrollar plenamente en la sociedad entonces mi hija Sofía esta especial debido a su discapacidad su personalidad y que más necesita unas ratios muy pequeños Hunan una forma de trabajar con ella hay unas herramientas que son muy distintas muy personales muy especializadas luego las el Barça cuando sale del colegio unas también practica Sofía está trabajando con Canta Juegos Sofía critica por las tardes en clases de baile moderno en su barrio en atracción entre Sofía está demostrando por ejemplo ya está completamente incluida la sociedad quién está segregada nos vamos todos de manifestación a Valladolid el sábado a las doce horas en la Plaza Colón Arinaga os concentrada hemos contra el cierre de los colegios especiales como propone el Cermi donde quedarían muchísimos niños pues abogados pues a a un fracaso escolar sobre esto no