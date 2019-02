Vayas Donde Vayas | José: un trotamundos que ahora disfruta de Japón

Voz 1 00:00 cinco y veintidós Cuatro veintidós en Canarias

Voz 2 00:06 tú eh de barcos Pestano sin nada con Marina García una ola

Voz 3 00:19 soy Jose Bono que era juez hijo de auto Usero culo inquieto por elección tengo cuarenta y cinco años y vivo en Nagoya en Japón desde hace dos años con mi mujer imitado pelitos Milosz dos perras esta historia

Voz 4 00:41 bueno pues este es Jose nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas que nos lleva como escuchábamos hasta Japón Nos escribió hace unos días por Twitter imaginar CIA buenos días buenos días chicos pues está en contacto con él pues FT

Voz 5 00:55 la mente en Nos escribía este mensaje Hola agentes actualmente vivo en Nagoya antes se vivido en Los Angeles China Senegal donde nacieron mis dos hijos en verano me modo si queréis que os de la Torre a un poco más decírmelo muy bueno vuestro programa vamos un trotamundos absolutamente el año que viene toca

Voz 1 01:18 otro vayas donde vayas te dos y cambiar sino puede volver a usarse encontrase en contacto siempre tiene que estar

Voz 5 01:24 Yves Le dije que me explicase pues que la había

Voz 3 01:26 llevado a Japón pues vine a Nagoya Japón buscando un sitio limpio seguro y bonito donde criar a mis hijos aquí trabajo de profesor de Física de Ciencias Matemáticas en la Nagoya Internación las CUP vivo fuera de España desde dos mil once cuando me fui de profesor visitante a Los Ángeles desde Vallecas que era donde enseñaba en Puente de Vallecas saludó a esos Ciudad de los Muchachos cambio me picó el gusanillo de la enseñanza internacional Si ir allí me fui a China donde descubrió una cultura hay un país fascinante luego de ahí me fui a Senegal Dakar donde nacieron mis hijos además pues estaba fenomenal porque estaba muy cerca de España pero la inseguridad y la contaminación del país Nos fueron empujando poco a poco a tomar la decisión de marcharnos acto lugar ya ha sido llegué a aquí a Japón aunque bueno donde ganó no podemos abogar

Voz 6 02:22 Nos vamos a dos no

Voz 7 02:34 eh

Voz 4 02:35 bueno atentos a referencia que me voy a marcar restos con El señor de los anillos fundó dice cuando un pie fuera de casa nunca sabes a dónde te puede llevar pues esto es lo que ha pasado un poco a José no que tengo entendido de profesor internacional ya no ha vuelto a poner un pie en el

Voz 1 02:50 España bueno de hecho ya está pensando en eso otra vez no ahora dos jaca menudo cambio de de Japón arroja no hace fresco precisamente hilaridad en Japón que dice

Voz 4 02:59 pues la vida en Nagoya es una ciudad de más de dos millones de habitantes está en el centro de país a unas cuatro o cinco horas en coche de Tokio y hay un gran factor que ha determinado mucho en la vida de José con su pequeño Mi vida

Voz 3 03:13 Goyas muy tranquila

Voz 4 03:15 trabajo durante una semana de ocho a cuatro y media y los fines de semana los paso en familia

Voz 3 03:21 pues haciendo el burro por los suelos con mi dos nenes de tres años o viendo alguna película o algún programa actualidad de España con mi mujer o bueno vamos a alguno de los de los numerosísimos parques que hay en esta ciudad bueno nada de lo que hacía cuando era un poco más joven en cuanto a salir y tal pero es una una vida estupenda

Voz 4 03:44 así que da igual Vallecas Dakar Nagoya el lo que está claro es que la vida con con hijos te cambia radicalmente

Voz 1 03:51 y ojo que remolcar es Japón con lo limpio que está todo es una una garantía de podríamos decir que ha cambiado las copas por revolverse en Japón con sus peques algo más podríamos llamarlo incluso como vivir en Japón siendo español y con mellizos

Voz 3 04:04 yo ya no es que tenga muchas cosas turísticas que digital que visitar pues tiene mucha naturaleza hay muchos parques como atracción turística principal está el castillo Nagoya que está en un parque espectacular que hay que ir al centro de la ciudad y aunque fue reconstruido en el siglo XX puede ser bastante fiera a la época en que fue construido originalmente en el siglo XV por ahí he y por los alrededores de la ciudad no como a trescientos kilómetros ha así está Nagano que fue una ciudad olímpica de deportes de invierno de noventa y ocho Si además de instalaciones de de esquí pues tiene unos paisajes espectaculares unas cabañas que recuerdan a Suiza de hecho aquí pues ganaban los Alpes

Voz 8 04:49 por eso sí

Voz 9 04:52 a mí

Voz 6 05:10 explica

Voz 4 05:11 esta es la recomendación de Jose no si viajamos de Japón hay que visitar los Alpes japoneses no sé si es hacíais idea pero lo explicaba muy bien cerraba los ojos se veía un poquito ahí el escenario pero bueno lo dejamos a los oyentes en Twitter una foto por si acaso se animan se anima yo me lo voy a apuntar pero no se va a tener tiempo de irme tan lejos

Voz 1 05:30 yo como estuve la semana pasada pues no hace falta es que no quería desvelarlo pero Juan

Voz 10 05:34 y hay que decir que a Nagoya otra cosa que tiene muy guay es el Museo del Ferrocarril de Japón toda la gente que le gusta las cosas frikis de trenes romántica tiene

Voz 1 05:43 todos los trenes bala ahí todos los puestos haya sido uno detrás de otro

Voz 4 05:46 lo que es que Japón el tren bala en caso de fundamental es encanta muchísimo que echa más de menos pues echa de menos no ha nombrado la tortilla sea equipo tortilla no comida así en general primero primero el primero que no echa de menos muchísimo la comida

Voz 5 06:03 la familia y los amigos y me ha dicho algo que me sonaba un poco distinto que era que echaba de menos su equipo de baloncesto que era jugador

Voz 4 06:11 baloncesto y allí a lo mejor pues lo ha negado

Voz 10 06:14 esto me animan a mí me dio la impresión desde esos países en los que yo mido uno setenta Hay poco era de los más altos de ese es fácil jugar concepto

Voz 4 06:22 no no o al resguardo juegan pues a lo mejor

Voz 5 06:24 no es un deporte que lo llevé mucho lo que sí me ha dejado su mensaje en especial para el programa muchas gracias por

Voz 3 06:31 una por esta oportunidad de contar algunas cositas sobre mí compartir con con gente que espero que en escuche y que esté pensando en irse al extranjero y felicidades por el programa que gracias al desfase horario me permite disfrutarlo de buenas a primeras un abrazo muchas gracias

Voz 1 06:49 un abrazo fuerte claro para adelante has Dati por escuchar para el somos La ventana es verdad pero claro esto es un gran cinco se cumple mi teoría de que entre otras muchas cosas la radio es capaz de contarte ahí con tu país en este caso y otra cosa es que era cumpliendo es que vayas donde vayas hay un español estaba cumpliendo hay algún otro que nos está escuchando desde algún sitio exótico o no exótico nos da igual a Portugal notado padecer exótico seguro porque estamos aquí en el estudio de la SER en la Gran Vía

Voz 4 07:21 como nos lo pueden contar Mari pues al email de buenas arroba Cadena

Voz 5 07:24 SER punto com al Whatsapp del programa seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro todo muy bien y etiqueta como ha hecho José