Juan Pedro Rísquez: "Hay problemas de suministro en toda Europa"

Voz 1995 00:16 usted decirme que es primera necesidad es una pregunta sencilla que forma parte a su juicio esa primera necesidad piensen lo hacen les contamos algo importante porque simula pasado usted seguro que le ha pasado a alguien que tiene usted cerca en bajar a comprar algo a la farmacia medicamento común e medicamento normal entre comillas medicamento para el que por ejemplo no hace falta receta si da el sí para los niños o el PRI imperante para atajar las náuseas ir a preguntar a farmacia farmacéutico o la farmacéutica no hay puesto que es de historiales suena la semana del once al diecisiete de febrero la semana pasada se han denunciado desabastecimiento de ochenta y seis medicamentos algunos tan conocidos tan básicos en el botiquín de una casa como si todos los padre del mundo saben de lo que habla peldaño Miguel Prim gran entra en coma cien OME para Fall pero también hay escasez se lo contábamos aquí hace unos días escasez de medicamentos oncológicos imprescindibles por ejemplo contra la leucemia como él Flood carabina lo hará Marcos excompañera de informativos de la cadena SER Laura buenos días

Voz 1276 01:29 qué tal Toni buenos días quiso que está pasando bueno pues mira según portal Farma que es el portal que tiene los datos en tiempo real de falta de suministros en siete mil farmacias españolas actualizados esta misma semana hay como decías ochenta y seis medicamentos en falta de ellos veinticinco es decir un treinta por ciento aproximadamente están en desabastecimiento oficial reconocido por la Agencia Española de Medicamentos y cómo se mide digamos y un fármaco tiene no problemas de suministro bueno pues se mide si un sesenta por ciento de las farmacias dentro de una misma provincia no lo tienen durante al menos tres días de una misma semana y durante un único día prácticamente ninguna el setenta por ciento lo tiene dispar

Voz 1995 02:08 entre hablar de provincias se producentes abastecimientos distintos según las provincias

Voz 1276 02:13 claro depende si hablamos de de algunos fármacos muy conocidos que mencionabas antes como el da el sí o el primera estos sí faltan en en todas las provincias y también analgésicos tan cotidianos como el ibuprofeno falta en la gran mayoría en todas menos menos en dos provincias caso distinto es el de la amoxicilina uno de los antibióticos que más se prescribe este también tiene el lema de suministro pero en apenas cinco común y cinco provincias e en este lote también hay anticonceptivos como lo hete en falta en toda España o el admiro que es para la coagulación o por ejemplo el tranquilo Racing que falta en cuarenta y siete de las cincuenta y dos provincias hay que decir eso sí que todos estos fármacos que hemos nombrado si tienen sustituto sólo hay cuatro que ese consideran Instituto

Voz 1995 02:56 pues en fin este es un problema nuevo

Voz 1276 03:00 no fíjate si si no es un un asunto nuevo que el cima que es el Centro de Información de de medicamentos del Ministerio de Sanidad habla de cuatrocientos sesenta y seis medicamentos hospitalarios también ojo con con problema de suministro si te parece vamos a hablar de los medicamentos oncológicos para ver un poco la dimensión de de este problema está por ejemplo el caso del creo que es clave para los enfermos de cáncer de páncreas para que puedan hacer la digestión porque sustituye a una encima que ellos dejan de producir durante la enfermedad hace un año ya contábamos aquí en la SER que que existía este problema y ahora sea crucificado porque apenas tres provincias poseen ahora mismo este fármaco ya hay cerca de cuatro mil nuevos diagnosticados cada año en nuestro país pendientes de ese de ese desabastecimiento que empezó hace ya cuatro años y también estamos muy pendientes lo mencionabas antes de la carabina aún un medicamento para tratar a los enfermos de leucemias muy grave eso con recaídas que son unos mil doscientos al año y en este caso por ejemplo la sociedad de Hematología alerta de que no hay una alternativa terapéutica fiable para quienes necesitan por ejemplo un trasplante de médula osea el Ministerio de Sanidad asegura que el problema va a estar resuelto para finales de marzo pero hasta entonces nos dicen que van a importar la Flood Gravina más imprescindible de otros países europeos pero bueno habrá que verlo

Voz 1995 04:17 bueno enseguida le tratamos de entender las causas lo que vamos a tratar de de hacerlo lo digo que lo consigamos tú misma recogidas las declaraciones del presidente electo de la escena española de Hematología García hace unos días que explicaba por qué faltan ciertos medicamentos oncológicos y no suelen faltar por ejemplo los antibióticos

Voz 6 04:34 los antibióticos son rentables para las compañías y este tipo de fármacos los oncológicos específicamente los de cánceres de la sangre no son tan rentables son para menos personas los márgenes de beneficios son pequeños

Voz 1995 04:50 lo del concepto de buena y mala suerte no se puedes tener una enfermedad rentable yo esto es tener buena suerte puedes tener una enfermedad que no es rentable es muy duro asumirlo de esa manera Laura

Voz 1276 05:03 si el problema digamos es eh el problema parte un poco de de de todo el complejísimo daría para varias horas de radio problema de de las patentes no vamos a intentar simplificar lo muchísimo para que para que los oyentes intenten entender algo básicamente una empresa que produce una innovación farmacéutica tiene derecho a explotarla en exclusiva veinte años más cinco de prórroga y que puede solicitar y que de hecho pues vamos a ser honestos la mayor parte de las veces pues se les se les concede si además se les autoriza pero en la práctica casi nunca se acumulan esos veinticinco años porque las solicitudes de patente tardan mucho en tramitarse los ensayos clínicos pueden dilatar años así que la media de protección en Europa de una patente es de trece años y medio a partir de aquí se empiezan a producir genéricos y que pasa pues que una vez se pierde esa patente el medicamento se queda con el precio con el que salió al mercado por ejemplo en los años noventa mientras que los nuevos fármacos que van saliendo pues tienen unos precios muchísimo más inflados desde la asociación acceso justo al medicamento no se explican que en ese momento los laboratorios utilizan el truco digamos de la de la falta de rentabilidad para justificar sus precios abusivos empiezan a decir que han tenido problemas en la fabricación problemas de suministro para retirarse así de los circuitos y poder presionar al Gobierno para que éste acepte subir el precio en la comisión interministerial para no ceder a este chantaje Sanidad puede hacer varias cosas uno obligar a estas empresas a que cumplan la ley a que lo suministren dos importar el fármaco de otros países o tres promover el genérico pero esto tampoco es una solución mágica Toni porque promover un genérico tarda también años cuando esas empresas ya han hecho la inversión pues el laboratorio que estaba reteniendo el producto lo vuelve a suministrar para combatir la competencia

Voz 1995 06:46 insistimos que varios motivos que no es solamente una causa ahí vamos a tratar vuelvo a decirles de comprenderlo Laura Marcos muchísimas gracias no queremos sobre todo a alertar a nadie no queremos alertar pero si queremos comprender qué sucede en estos desabastecimiento de medicinas que son además muy utilizadas en nuestro país para muchos es casi primera necesidad también hablamos de medicinas imprescindibles para la supervivencia de enfermos graves para comprenderlo mejor hemos llamado Juan Pedro que exhibiese vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos Juan Pedro buenos días buenos días porque voy a la farmacia no tienen voy a hablar en primera persona porque medio sí

Voz 7 07:23 no hay determinados medicamentos que como ni comer

Voz 8 07:27 estando a lo largo de estos minutos pase tan produciendo problemas de abastecimiento no de abastecimiento de falta de suministro

Voz 7 07:35 y esta problemática

Voz 8 07:37 canas una primera exclusiva de España una problemática europea se están produciendo en numerosos países de Europa y no sólo se puede poner el foco aquí en España no

Voz 7 07:48 sí sí pero va a la formación

Voz 1995 07:51 la sino hay eso yo que lo cual pongamos el foco en El Aquila

Voz 8 07:56 la transmisión también un poquito de tranquilidad Ha al respecto porque el noventa y cinco por ciento de problemas de suministro desabastecimiento de medicamentos tienen solución tiene solución porque eso medicamento que tienen otra presentaciones sustituibles y que van a permitir que el paciente que necesita un medicamento determinado sea una marca osea otra pueda adquirir ese medicamento

Voz 1995 08:20 yo le pregunto por el seguro que pueden encontrar pero por ejemplo entre esos medicamentos que hablamos más de mil seiscientas son hacías han denunciado que no queda a poca no sé lo qué es pero voy a leer lo que es el abocar comprimidos de Fleck hay ni anida indicados para problemas cardiacos el señor que va por apodo apoyo a tocar y no hay no es una opción se muere

Voz 8 08:43 eso yo quisiera distinguir entre aquellos medicamentos que tienen en su posible sustituto que tienen una solución fácil que tengo una solución que se la proporciona el farmacéutico las abren veinte mil farmacias que tenemos van a van a tener al profesional sanitario que es el que va a solucionar ese problema sobre la marcha no otra cosa sería ETA falta de suministro en aquellos medicamentos que no tiene sustitución como a comer dado el tema de apagar el creo que esa comentó también antes o otro tipo de medicamento que efectivamente no tienen esa sustitución si tienen alguna alternativa terapéutica en el caso de la Fly cainita existen medicamentos genéricos que tienen ese principio activo pero no son sustituibles por el farmacéutico no hay algunos medicamentos que por el rango terapéutico aunque tengan un medicamento genérico no pueden ser sustituido inmediatamente por el farmacéutico IN eso acaso que si estoy comentando que tienen una incidencia muchísimo menor tendría que haber una actuación de farmacéutico derivando al médico para que le modificase el tratamiento no

Voz 1995 09:45 no queremos alarmar a nadie tocan en Buenos días hola buenos días tú cuando llegas a España tú tiene tiene una mala salud de hierro que decían no pero tú cuando llegas te es una manera de expresar lo siente llamó la atención el precio de los medicamentos son bastante más baratos que en el resto de Europa

Voz 9 09:59 si no no hay indudablemente no sólo esto pero también es importante apuntó la importancia de la sociedad española es muy diferente exprese a tu entras y compras es sales yo creo que es la sociedad española realmente se nota en el trato es otra vez en ese sentido España es diferente imitar es este que es un valor añadido a todos los medicamentos es el trato y la proximidad de

Voz 10 10:22 cuando hay medicamentos cuando algo yo no tengo

Voz 1995 10:26 después de momento no han además que los estos tapones para los oídos por la noche esto es siempre una marca a otra qué suerte tienen de momento mejor de vamos a hacer una pequeña pausa insisto no hay que alarmar a nadie no pasa nada seguro que encontrar una solución pero mucha gente se sorprende nosotros los primeros medicamentos de primera necesidad muy comunes no están no no hay no hay en ningún sitio enseguida seguimos hablamos de esto mientras tanto Rosa buenos días

Voz 11 11:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 11:02 con Toni Garrido hablamos del desabastecimiento de ciertas medicinas en las farmacias españolas en los últimos meses conseguir conoce bien el ex vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos Juan Pedro riscos Stop Coll por imperan de da el sí sí voy a explicarlo porque explica lo paracetamol para para niños sin perdón muy difícil era una prueba para ese Juan Pedro es que lo confundo siempre con el otro está el da el sí hielo aprieta eso es la base de la civilización moderna en el Dakar

Voz 12 11:42 la familia no sea un pie vas caminando

Voz 1995 11:44 no es padre que pones el pie en el Chelsea y el otro en el apretando en distintos motivos pero concretamente de Stop el porque son muy comunes porque fallan porque no están

Voz 8 11:58 bueno en el caso que has comentado lo incluso en el incremento de la demanda piensa que se está usando ahora para estamos en periodo de gripe catarro así cuando hay un incremento brutal de la demanda pues puede dar lugar a falló

Voz 1995 12:11 pero es solamente existe esa presentación

Voz 7 12:14 con ese principio ustedes ya saben que no saben también ya de antes que es ahora cuando vamos a Efe efectivamente hay veces que aunque aunque

Voz 8 12:24 previsiones sean una previsión es razonable pues la demanda supera a esas previsiones

Voz 1995 12:30 la semana pasada había mil novecientos veinticuatro farmacias españolas esas veintidós mil sin sin demasiada sí se ya digo a mí

Voz 8 12:40 de él como comentábamos el tema el si tiene es una preocupación menor porque existen ibuprofeno pediátrico y de diferentes laboratorio y fabricante de genérico que pueden perfectamente hacer son exactamente iguales que que si original y que pueden pueden a solucionar el problema de de esa demanda

Voz 1995 13:02 hablemos si le parece de de lo importante porque si lo puedo sustituir pero es terrible pensar que somos pacientes rentables pacientes no rentables dependiendo de la rentabilidad de nuestra afección vamos a tener un medicamento no lo vamos a tener sobre el tema de las patentes Si la ley usted tiene algo que decir desde luego

Voz 8 13:22 bueno es un tema complicado un tema que por supuesto está

Voz 7 13:25 la legisla o a a nivel europeo oí la afectación de la patente y la entrada de

Voz 8 13:31 y con una vez que se concluye esa patente cuestionó periodo establecido que sean comentaba esta mañana que aproximadamente pueden tener una media de trece años pero que en el lo anormales que al paso de diez años más uno el el fabricante jazzista una presentación genérica sobre una marca correspondiente sobre el tema y habría que enfocarlo sobre El problema de fabricación esos problemas de adquisición de principio activo eso incremento puntuales de la demanda y bueno si hacer una reflexión sobre cómo cuarenta Atón el el precio del medicamento en España a un precio muy bajo con respecto a todo su entorno esto pues también

Voz 1995 14:08 lo que es pero no podrías no puede ser que el problema entonces lo tengan el entorno Si el precios bajo aquí lo mejor que es justo el precio que debe tener fuera aunque tienen el problema del precio pudiera ser

Voz 8 14:18 era una solución cuando

Voz 10 14:20 probar una autovía iba un coche no en sentido contrario nada My todo vienen de frente a lo mejor ahora eh pero no puede decir que no

Voz 1995 14:28 para algo objetivamente bueno y es que tenemos una medicina medicamentos accesibles renunciar a eso en favor de subirnos a un tren simplemente por el hecho de incrementar los precios porque no parece que nuestro entorno el hecho de que los medicamentos sean más caros mejor y por ejemplo el desabastecimiento que es de lo que estamos hablando ahí no parece que el precio influyan eso

Voz 7 14:48 eso está claro pero pero sí es una realidad palpable y la isla empresa farmacéutica pues entiendo que que no

Voz 8 14:55 trabajan tampoco tienen que obtener una seria de resultado aunque sea un problema de salud

Voz 1995 15:01 porque tienen que tener resultados las empresas son el

Voz 8 15:04 si no no habría industria farmacéutica que ya vemos entonces

Voz 1995 15:06 los lo reconocen es lógico entonces hablamos de recursos y de beneficios veamos los recursos que necesitan para fabricar medicamentos que tienen que ser basta usted acordó conmigo muy eficientes seis eh

Voz 7 15:19 pero no rentables claro pero

Voz 8 15:22 yo creo que la la situación que se está produciendo ahora mismo y pudiéramos enfocar el precio pero yo creo que no es la realidad la realidad es una la situación global también de planta de fabricación de adquisición de de principio activo y que están afectando ya he aquí el problema de desabastecimiento fue es exclusivo de España podríamos pensar que el factor principal sería el precio pero es que no es así que si tengo muchísima paz Sopeña donde se están produciendo también esto ha problema de desabastecimiento con eso es también un factor

Voz 10 15:53 la más añadir en entonces seguir una una nueva derivada

Voz 1995 15:57 a todo esto que está no nos afecta pero será bueno conocerlo vamos a añadir el factor geopolítico porque para muchos también en todo esto

Voz 13 16:05 esta música que suena tiene que ver con el desabastecimiento ya hemos centrado bien con esta música sabes de qué estaba

Voz 1995 16:14 el vicepresidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Carlos Reginald una denuncia en ese sentido

Voz 14 16:19 hace unas semanas hay problemas con el pecho que he lo que son distribuidora establecidas y todo eso acopio

Voz 1995 16:30 el problema

Voz 14 16:33 el escenario es Brexit de la vuelta de la esquina

Voz 1995 16:37 el Brexit dentro de seis semanas y parece que están haciendo acopio de medicamentos por lo que pudiera ocurrir porque cuando se Brexit será festivo bueno no sabemos que nadie sabe lo que ocurre en Vitoria pero cuando se Brexit llega festivo efectivo festivo no no es nunca los medicamentos del Reino Unido ya no tendrán los mismos controles de envasada donde los mismos procesos de fabricación y las medidas de seguridad van a seguir diferentes legislaciones ellos tendrán un hay ante nosotros tendremos otra en los últimos meses sabido Reuniones de Alto Nivel entre la industria farmacéutica y la Agencia Europea el medicamento para afrontar una situación cuyo desenlace será dentro de mes y medio ni nada no queda nada el treinta de marzo en Londres con incertidumbre Condal sí esperemos la corresponsal de la cadena ser Begoña Arce muy buenos días están haciendo acopio de medicamentos los británicos por lo que pueda suceder

Voz 0273 17:25 pues están haciendo acopio es algo que no está cuantificado que no consta oficialmente no hay cifras no hay datos pero está ocurriendo a los farmacéuticos están viendo casos de pacientes que llegan piden grandes cantidades de determinadas medicinas y al parecer hay casos de personas que están consiguiendo las recetas de sus médicos de familia diciendo que se van de vacaciones que necesitaron una Mallorca ciudad pero es un truco que significa simplemente que la gente tiene miedo de quedarse sin la medicación que necesita por la posibilidad de ese Brexit sin acuerdo atención porque si hay un Brexit pero hay acuerdo hay un periodo de transición y de momento todo esto se aplazaría hice acopio se discute se está discutiendo claramente en foros de internet nacientes por ejemplo con diabetes que estar acumulando insulina porque no se fían de que el Gobierno les garantice el suministro hay testimonios de de personas con casos de epilepsia en la familia que están haciendo también ese acopio medicamentos por ejemplo para la alta tensión problemas cardiovasculares antiinflamatorios en fin medicación diaria innecesaria cuyo suministro podría peligrar y la gente lógicamente pues tiene miedo

Voz 1995 18:28 vivimos en este este caos de incertidumbre pero Begoña los planes el Brexit no solamente afecta a la industria farmacéutica de una forma muy directa como estamos contando pero también afecta a la investigación al desarrollo a procesos que de repente se interrumpen porque grandes multinacionales no quieren seguir invirtiendo han congelado sus inversiones en el Reino Unido porque no quieren seguir emitiendo hasta no saber qué es lo que va a ocurrir es profundo el el caos en el que viví más

Voz 0273 18:56 bueno el problema de de las inversiones en general en todos los sectores de la economía están paralizados porque evidentemente como dices con la incertidumbre del Brexit nadie quiere invertir y saber qué va a pasar la además son inversiones que siempre se hacen a medio plazo es decir no se hacen inmediatamente necesitan años llevan dos años todas las empresas de todos los sectores diciendo es que ellos no pueden improvisar ir para que os deis cuenta pues por ejemplo el Gobierno ha pedido a las empresas farmacéuticas que almacenen provisiones de medicamentos para seis semanas es Hessel la nota oficial la sanidad pública ha comenzado también hacer acopio los médicos de familia están facilitando recetas a sus pacientes el Gobierno y la sanidad están diseñando rutas suplementarias de transporte para las medicinas habrá unas listas de fármacos en caso de urgencia a los que se va a dar prioridad en el suministro el Gobierno no revela

Voz 1995 19:51 para la tos

Voz 12 19:52 hay una medicina un medicamento para la tos si buenísima solicitarlo

Voz 0273 19:59 subir muchas gracias buenos decía que el Ministerio de Sanidad no revela cuáles de esos stock pero el ministro decía hace unas semanas que era el mayor comprador de frigoríficos en el mundo de de los más grandes que existen en el mercado para acumular medicinas y también comida bueno lo dice o un poco en tono

Voz 8 20:18 no desentendido jocoso pero

Voz 0273 20:20 sí es totalmente cierto y la verdad es que las situaciones de gran incertidumbre

Voz 1995 20:25 pues imagínense ustedes en este momento en el Reino Unido era una afección cardiaca severa au pues teniendo que tomar insulina sin saber exactamente qué sobaco lo que va a ocurrir dentro de un mes y medio el día treinta de marzo Begoña cuida te esa todos bueno hay hubiera cualquier problema han tenemos a al vicepresidente del del Consejo General

Voz 12 20:47 de farmacéuticos algo que dicen los medios tomando pastillas llámanos mañana Begoña Arce corresponsal en Londres muchísimas gracias

Voz 1995 20:56 no vamos a alarmar pero nos preocupa si tiene que ver con el Brexit sí tiene que ver con la vigilia activo para nosotros es de primera necesidad saber que la farmacia va a tener lo que necesitamos así que les rogamos Juan Pedro Ruiz que es vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos que hagas otra que sigan trabajando nos va bien

Voz 7 21:15 en en ello estamos ahí la verdad

Voz 8 21:17 para nosotros es también una preocupación seria estamos trabajando y me consta también que la Agencia Española del Medicamento está trabajando ir retomando un poquito la las palabras de todo en el comienzo de la farmacia española marca España es uno de los pilares básicos

Voz 7 21:31 de efectivamente de alguien también tengo difícilmente lo exportamos

Voz 8 21:35 qué habría habría que intentar exportarlo y estamos recibiendo todos los días de la plataforma de Consejo General de Dismeva toda la información sobre los problemas de suministro de desabastecimiento una plataforma que basa

Voz 7 21:46 y a la que no va a poder permitir prever todo este te problemas de suministro de medicamentos y a hacer actuaciones precisas pues estaremos pendientes porque nos interesa mucho muchísimas gracias por su visita

