España pierde La Florida

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

no

Voz 1626

00:21

y si la Florida hubiera seguido siendo española el protagonista de CSI Miami en vez del posturitas de Horatio Caine sería el comisario Roberto Sánchez que de asesinos sabe un rato de series sabemos de asesinos de series ni les cuento pero no ha podido ser porque hace hoy dos siglos justos que la Florida tuvimos que dársela a los yanquis el veintiuno de febrero de mil ochocientos diecinueve España y Estados Unidos firmaron el Tratado Adams Onís o tratado de las coloridas da igual cómo lo llamen el caso es que les tuvimos que dar todo lo que tuviéramos al este del Mississippi a esas tierras les salieron muchos novios desde que hace cinco siglos el español Juan Ponce de León se empadronada en aquella península tan Florida a la que llegó el día de la Pascua Florida ya a la que no se sabe por qué extraña razón llamó Florida los franceses la quería los ingleses la quisieron yo al fin mal se la quedaron los estadounidenses porque estuvieron listos supieron cuando actuar cuando España estaba en su peor momento con el más tuerza de Fernando VII llevando el país a la ruina con los liberales dando guerra con las arcas del Estado tiritando estaba España como para dedicar esfuerzos a defender un territorio a siete mil kilómetros el que sí olió la que se avecinaba fue el ministro plenipotenciario de España en Washington Luis de Onís que años antes de aquel mil ochocientos diecinueve advirtió de que cuida in que Estados Unidos ha puesto lo ojo en La Florida pedazo de profeta Él mismo tuvo que firmar aquel veintiuno de febrero con el representante estadounidense John Quincy Adams el Tratado por el que decíamos adiós Florida adiós