Ray Loriga: "La culpa es inherente al ser humano"

Voz 3 00:20 Matongué Aragón libreta contra el más ser sea lo normal no lo llamaría baila baile de lo normal

Voz 1995 00:27 que hoy el comité organizador de los Juegos Olímpicos decide si acepta la inclusión de cuatro nuevas disciplinas en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro que son la escalada al sur del skate del BRIC temen

Voz 4 00:40 bueno tienen algo de partirse al cuello desde luego sí sea hacer deporte es poder partirse el cuello es que ustedes no hubiese Criteria no que te pueden partir algo bueno no es deporte

Voz 3 00:51 tú te has criado en una época donde se bailaba brillante sí ganado pero sí e incluso algunas películas así en la época muy famosa de break dance Electric bungalow esta es la banda sonora de Electric bueno esta era una de ellas me acuerdo que salían a escena de que todo el mundo se quedó tú nunca aprobase siquiera no no ese movimiento eléctrico los brazos no haya jugadores pudo hacer todo lo que hacía la nueva novela de Ray Loriga si tú la sábado domingo y cuenta les

Voz 1995 01:23 historia una historia sobre la culpa chulas tales y sobre esos momentos en los que huir de la realidad resulta mucho más fácil que que aceptarla sábado domingo emite toda la todo el interés durante muchas décadas en la vida de uno de cualquier persona todo lo interesante se concentra en sábado domingo sí lo lo interesante en el sábado el domingo a las veinte

se sábado

Voz 1807 01:48 que es un poco la historia del libro de alguna manera está partida en sábado y domingo lo único entonces que entre esos dos días hay veinti tantos años de diferencia entonces es cuando cuando llega una especie de domingo final que te preguntas qué es lo que hice aquel sábado y sobre todo que he hecho con mi vida tú te lo voy a hacer te es experta en algún domingo sin saber qué había hecho el sábado

hombre si alguna vez se sí sí sí sí

Voz 1807 02:19 y no es recomendable pesado pero todos pero cómoda hablando es saber a alguna vez ha pasado

Voz 1995 02:25 el año mil mil novecientos ochenta y ocho

Voz 1807 02:29 porque mil novecientos setenta y bueno porque quería que la Historia o tuviesen medio larguísima elipsis de veinti tantos años veinticinco veintiséis y hablar de una adolescente dos adolescentes que se meten en un lío un sábado y que de alguna manera al al narrador le persigue la duda de qué pasó anoche idea seguido persiguiendo que durante toda su vida

Voz 3 02:58 el lo puso un poco en mi época de joven aunque le quite un poco algunos años Altuna hablo tu primer libro es del noventa y dos Mi primer en libros del noventa y dos tanto tantos

Voz 1995 03:10 tres años el ochenta y dicho tú estabas así sin oficio ni veneno

Voz 1807 03:14 no pero ya estaba no estudiaba periodismo trabajaba estaba en una tienda de ropa empecé a trabajar a los diecisiete años rápidamente cambiar este este camino si no para no tener que hacerlo bueno yo en realidad me quién trabajo

Voz 5 03:33 encontré en el periódico aquí me

Voz 1807 03:36 me aceptaron un vendedor de una tienda de ropa estuve ahí cinco años y era lo que me permitía el poder escribir no porque no aquella época en medir la universidad me puse a trabajar tuvo cuando dejé ese trabajo me entre en Periodismo pero ya ya estaba empezando a

Voz 1995 03:55 este una rueda

Voz 1807 03:57 una a mi llegada la facultad fue nefasta porque llegué con un decalaje de edad

Voz 1995 04:05 todavía habrá gente a los pantalones me los vendió a pues sí si hay

Voz 1807 04:10 gente porque era una una tienda bastante principal en la calle Serrano que tenía tenía mucho éxito en la época no voy a decir que no se puede decir más vendíamos la ropa de Miami Vice

Voz 4 04:25 está muy de moda en aquella época los que tengan la edad para recordar los borrarán

Voz 1807 04:30 ir vendía hombre y mujer y la verdad es que sí mucha gente le

Voz 1995 04:36 sábado domingo el título de la nueva novela de Ray Loriga sólo podría ser más atractiva si hubiera incluyó también viernes

Voz 3 04:43 pues por la tarde concretamente enseguida seguimos hablando de todo ello

Voz 1995 04:59 año mil novecientos ochenta y ocho los sindicatos UGT y Comisiones Obreras paralizan el país con una huelga general histórica contra el Gobierno de Felipe González

Voz 8 05:08 a millones de trabajadores un noventa y cinco por ciento de la población activa ha secundado la huelga de hoy

Voz 1995 05:15 Pedro Almodóvar estrena Mujeres al borde de un ataque de nervios en y Perico Delgado se convierte en el tercer español en ganar el Tour de Francia tras Ocaña iba a Montes

Voz 9 05:32 pero puede que todo el número uno al fondo el arco de triunfo para rubricar el triunfo

Voz 1995 05:38 ese año la televisión introduce una novedosa versátil tecnología

Voz 10 05:45 el teletexto Televisión Española ofrece gratuitamente un servicio de teletexto que se llama Telecinco Telecinco les ofrecían información nacional e internacional noticias de economía el trabajo

Voz 1995 05:56 también en mil novecientos ochenta y ocho El protagonista de la última novela de Ray Loriga sábado domingo vive un suceso que marcará de por vida Rey del escritor español que más etiquetas ha soportado a lo largo de su carrera literaria aquel enfant terrible de la literatura nacional que no sabemos si fue enfant terrible alguna vez vaya camino de cumplir los cincuenta años supera los veinticinco de una sólida carrera literaria reconocida internacionalmente las novelas de Ray Loriga se han traducido a más de una decena de idiomas está entre las más valoradas por crítica lectores y compañeros de profesión por su con su último libro prohibición ganó el Premio Alfaguara en dos mil diecisiete y ahora publica sábado domingo libro que cuenta Nos cuenta la misma historia dos veces desde el punto de vista de la misma persona la diferencia entre las dos versiones la marca el paso del tiempo Ray buenas en un hola para que sabemos que no existe eso que que se llama La la la culpa castellanas a una manera intensa e indeleble de vivir la culpa

Voz 1807 07:04 he pensado mucho en la culpa que aparecen muchos de mis libros no creo que sea exclusivamente castellana y hablo con amigos ni siquiera cristiana habló con amigos de otras religiones Sean hebreos árabe eso yo creo que todas todas las formulaciones sociales la religión es una de ellas tiene una sensación muy similar a lo que llamamos la culpa castellano cristiana lo pienso que probablemente hay dos maneras de mirar esto que somos lo que somos porque lo dice la Biblia hay otra cosa que la Biblia dice lo que somos es decir que le ponen nombre esas sensaciones que que ya estaban allí no ya que la culpa bíblica es la mezcla de muchas culturas y de muchas lenguas debe ser que esas sensaciones Sony inherentes desgraciadamente al ser humano

Voz 1995 08:00 uno de los protagonistas son uno de las estrellas mejor dicho de los principales de de tu novela Vips chico once Madrid que está López Dielo que este es un Vips muy muy famoso que significaron los vips para vips es una maravilla de venden comida presta hace poco había de todo que significaron los Bigs para tu generación

Voz 1807 08:22 ahora son solo los restaurantes efectivamente porque que ayer yo una entrevista para la televisión hicieron de Vince López de Hoyos porque sale la novela ya no es lo que era claro porque sólo se va a comer antes era el lugar donde íbamos a gente de mi edad íbamos a pasar el rato no entra que tomaba algo que miraba las revistas había revistas extranjeras que no llegó es también tienen un horario que es veinticuatro horas al principio Radavan a las cuatro de la mañana a las cinco casi veinticuatro horas si habrían muy temprano hubo uno antes de los bits que os llamaba que estaba en la calle Fuencarral que ese sí habría veinticuatro horas que también íbamos If un poco el sustituto luego pusieron VIP sabe ahí se juntaba su Rascón Medina no sea contaba lo peor de cada casa pero también para las tardes iba a dar había libros sabía revistas había luego películas es un día salieron los los videoclubs y me acuerdo que Alex de la Iglesia lo hace años estábamos nos encontramos en un Vips que solíamos ir mucho a mí me dijo en vez de esta chorrada de Generación X ordenación se que nos tenían que haber llamado generación Vips porque decentes estábamos allí es Yeda pero era un lugar de encuentro eran muy caras las dejaban entrar estar ahí ahí te podías tomar una cerveza

Voz 1995 09:48 me vio la obligación de recordar que hábilmente aunque con escaso éxito los niños de bits lanzaron su propia competencia que se llamaba Vox

Voz 1807 09:59 si no lo inventó Amancio Ortega lo de hacerte la sino basado el equipo ha servido en exponía uno enfrente del otro igual que hace ahora Amancio Ortega con grandes bolsas bueno los y pusieron en sitios fantásticos

Voz 1995 10:12 G revistas películas y por supuesto también discos las novelas de Ray como las estanterías es están llenas de música de hecho tu editorial debería tomar nota incluir un CD cumplís con con la naviera nosotros hemos permitido ya la libertad de Play with como alto aunque vale este libro sábado domingo empezarían ganando así

Voz 11 10:38 es robota explotan el

Voz 1995 10:43 Tino lo haría con ese auténtico tsunami disco alemán que inundó Europa en los setenta avanza la novela Hay deberíamos entonces muy repasa los clásicos del pop español de los sesenta Con

Voz 2 11:01 hola

Voz 12 11:04 olvidar

Voz 13 11:05 de añadiendo por último de incluir una nota de Play

Voz 1995 11:20 Lys donde incluimos una referencia a los Beatles a través de Paul Cartney Ringo Star

Voz 14 11:26 hay de que

Voz 1995 11:34 digamos la década de los setenta con Take the way home de Supertramp

Voz 2 11:45 domingo aparece también la banda sonora de Michel Legrand

Voz 3 11:48 compuso para la película Las señoritas de Ruth Porta

Voz 2 11:58 Antonio Hernando hemos de nivel de Kate muy parecido

Voz 3 12:08 el del arranque con Rafael escuchando a El Puma real

Voz 1995 12:18 pero entre todas las canciones que sonaron en el libro así es suena en el libro hay una que nosotros esos ha aparecido que podría ser en cierto modo una sinopsis o al menos un punto de partida para la historia que cuentas

Voz 2 12:37 las te gusta tu Pleiss sí

Voz 1807 12:43 la verdad es que me gustaría explicar que no todas esas canciones que me gusta es algunas algunas sonaban mientras que el autor de ese día la historia pero por ejemplo pues todos los Beatles Michel Legrand la canción de de Tony Orlando incluiría también el Pumas

Voz 3 13:05 devoción lo y en concreto él

Voz 1807 13:08 pero de motos tiene mucho que ver obviaron me gustaron mucho de motores hay mucho que ver porque es de repente el último verano

Voz 5 13:18 es de lo que dice la canción

Voz 1807 13:22 la historia es digna del fin de una inocencia que estoy contando bien no es el último verano que narrador es decir que inocente

este tú

Rumanía

Voz 1995 13:38 bueno mayor también un montón de discos sin lugar de escribir libros escribiera las canciones

Voz 3 13:45 cuál te hubiera gustado votar

estas

ella lo hagan no

Voz 1807 13:51 Marta Donada escribirle una canción que me gusta pero hay tantas piezas de la Velvet cualquiera de los Beach Boys tanta canciones o cualquiera de Atahualpa Yupanqui también por no decir todo

Voz 1995 14:06 en inglés en esa tienda donde nos contabas que trabajaba en la calle Serrano alguna satén diste algún músico

Voz 1807 14:13 sí lo he contado alguna vez de tuve la suerte de atenderá Miles Davis mala ustedes

Voz 1995 14:20 en diste

Voz 1807 14:21 pues casi la mitad de la tienda porque el hombre era un fanático de la moda entró yo llevaba en parte de de guardaespaldas gigantes yo así sin mirar mucho todas las persas lo puso allí en el mostrador con sus guardaespaldas se dejó lo pagó en efectivo que me lo llevas lo llevas tú a lo que me ha tenido muy bien y eso lo fía llevar al al Palace me regaló dos entradas para el concierto que tenía esa noche en Madrid Iturbe y tuve el placer de poderle decir Gracias Mestre Davis pero las compré hace seis meses yo lo tenía expreso de entrada llevaba seis meses esperando escuchar a Miles Davis

Voz 1995 15:01 bien la ropa

Voz 1807 15:02 le quedaba estupenda se puso puso parte de lo que había comprado sólo puso en escena

Voz 3 15:07 el queda muy bien tenía un estilo es alguien que tiene

Voz 1807 15:12 antipático pero parece que no todos no amigo estuvo encantador estuve con eran su habitación mientras se probaba algunas cosas y de un hijo me metí en favor puedes decir que me bajen un poquito el aire acondicionado que tengo que soplar la trompeta esta noche vieja tímida y entonces fabrican recepción y eso lo arregle el hombre encantador como usted

Voz 1995 15:34 por ello se que viste sea tú fuiste el mozo de espadas de ese sí

Voz 1807 15:41 el único momento que lo vi en mi vida pero es una maravilla porque como te digo tenía ya todos los discos que había publicado hasta entonces pero que era la época de tú tú la que que que hizo para en el homenaje al al obispo conforme Nobel de la Paz

Voz 3 15:59 sí tenía toda su discografía me encanta los Itu inversiones tanto en vías de las bandas que actúan Tirso trabajo solitario

Voz 1807 16:06 en fundó entró lo envié mucho

Voz 1995 16:08 verde con pandilla esas de ir a un sitio con una banda y tú que haces promoción en España a Méjico tienes que ir a costa de muchos sitios no envidia que se de

Voz 3 16:17 ir con grupo al fin de amigos

Voz 1995 16:21 sí sí claro envidio

Voz 1807 16:24 cuando viajo tanto con una banda de rock ni uno solo no que es un poco triste lo no tiene con qué comentar con con quién y no con cómo se llama en él se dice se comer séquito se quitó se no hombre cuando viajamos es verdad que estás con la gente de promoción con tu equipo de prensa que son colegas a estas alturas ya amigos muchos amigos íntimos y bueno eso te hace un poco las los las funciones pero cuando era muy joven tenía muchos amigos músicos y a veces me colaba la indicaban me colaba en la feria con ETA me iba con ellos que tenía el mejor trabajo porque no tenía que tocar no no no no es casi mejor serán los gustos la banda claro era amigo de la banda ancha a veces cuando no tenía mucho que hacer no tenían trabajos decía venga súbete vámonos a Murcia a tocar y entonces me iba con ellos y luego al bajaba y como todo el mundo se confunde decían tú tocar la batería tu que toca el amigo ya yo parte de lecturas y eso me divertía

Voz 1995 17:28 han pasado ya

Voz 1807 17:29 por ejemplo con Los Ronaldos dejaba dejaba mucho con otros grupos de amigos

Voz 1995 17:34 la buena época muy divertida en han pasado poco más de veinticinco años que publicasteis la primera novela lo pierde todo ha cambiado sustancialmente tu oficio desde entonces

Voz 1807 17:46 no lo básico supongo escribir el final es estar sentado muchas horas de trabajo que sucede en tu cabeza no está como medio lo sedes los tiempos de Cervantes de Melville no ha cambiado básicamente no haga cuando yo empieza a escribir las tres primeras novelas las escribía a máquina y ahora en ordenador esa puede ser una pequeña diferencia pero el trabajo es el mismo

Voz 1995 18:14 pero que te reformulado en estos veinticinco años desde que publicasteis primera novela lo peor de todo ha cambiado sustancial sustancialmente el lector

Voz 1807 18:24 no no lo sé y en España en general nunca casi un país extraordinariamente al lector las cosas como son ahora se dice que es por la competencia de las es digitales de las pantallas de no sé qué pero yo creo que no es verdad porque cuando yo iba al colegio me acuerdo que que tuviésemos afición por la lectura en una clase cuarenta había una chica que se llama Beatriz aún Querol de esa estudiaba en Madrid yo Irán Nos más libros pero nadie más realmente leía de hecho hay lo que hace ya muchos trabajos a mis compañeros de clase porque no se quería leerlos los obligatorios de la escuela Lazarillo Luis de León y a mí me divertía entero les hacía ya en los trabajos

Voz 4 19:13 ha cambiado una paga claro hombre lógica en manos y gafas de sol a veces un sacapuntas

Voz 1995 19:21 Daniel Giménez acaba de publicar una novela titulada Las dos muertes de Ray Loriga es cierto que te dejó elegir dónde morir sí cierto

Voz 1807 19:29 esto me propuso había leído su libro anterior cocaína hay un libro que habían hecho grupo de amigos esa malos plagiar vistas que me había gustado mucho lo que hacían y me comentó esta idea de de matarme en un libro oí me gustó en él me gustaba cómo escribía y le dije lo único déjame tu lo que quieras pero déjame elegir dónde

me puedo morir que es una cosa que donde no

Voz 1807 19:56 desde dónde lo de GM Matas como quieras pero pero déjame donde que es una cosa que pocos tenemos ese privilegio de hacer

Voz 3 20:04 el Madrid Pepa

Voz 4 20:06 si te mueres en la boca en Buenos Aires en el barrio de La Boca en Buenos Aires eh

Voz 3 20:12 esta dónde te gustaría bonito yo sabía que es una muy buena pregunta pero así no sé yo creo que en Madrid en casi cualquier madre se bueno pues nada

Voz 16 20:29 además es bastante probable que esas cumplir pero espero sinceramente

Voz 1807 20:35 para dar un poco

pero te estás haciendo va a tener

Voz 1995 20:42 la última novela de Ray Loriga se titula

Voz 3 20:44 el sábado domingo reedita Alfaguara como toda su obra es muy recomendable como toda su persona también es muy el gracias a vosotros vamos siempre

Voz 14 20:56 no me eche