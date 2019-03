Cortéz comienza la conquista de México

Voz 1626

00:22

es ambicioso y atrevido como él solo iba a su bola le mandaron desde Cuba a darse una vuelta por las costas cercanas con un recado no funde es ciudades no invada limita te a reconocer el territorio a explorar y luego te vuelves nos lo cuentas Ésas fueron las órdenes de su jefe Diego de Velázquez porque tú lo digas dijo Cortés ya hace hoy justo quinientos años el catorce de marzo de mil quinientos diecinueve el extremeño con treinta y cuatro años y ansia viva por conquistarlo todo todo el todo desembarcó cerca de un pueblo que se llama Botón Chan comenzaba la conquista de México israelí Aba la primera bronca por lo de siempre porque en lugar de entrar dando los buenos días y pidiendo las cosas por favor lo hizo por las bravas Cortés que había partido al mando de trece naves con quinientos treinta de sus chicos veinticuatro caballos y dos mil cerdos llegó a Plutón Chan en la desembocadura del río Tabasco y lo primero que montó fue una misa la primera misa cristiana del México continental los nativos les llevaron agua y comida para que se alargarán con su diosa otra parte pero cortés no tenía intención así que ordenó que les llevaran más agua y más comida los nativos inflaron les dijeron Si queréis agua la acogida al río vuestro Dios vuestros consejos para vosotros sois hombres terribles mandones así describe las crónicas aquel encuentro que Cortés continuó empeorando esto de Platón Chan les dijo se ha acabado a partir de ahora este bonito pueblo se va a llamar Santa María de la Victoria aquello que le dijo su jefe de no invadan no funde ciudades sólo explora se lo pasó cortes por las plumas del caso