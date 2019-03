Luis XVIII huye de Francia

Voz 1626

01:11

Luis XVIII ya como los revolucionarios decapitar una su hermano Luis dieciséis por no largarse a tiempo y él no se iba a quedar esperando a ver qué intenciones traían Napoleón venía con ganas de bronca porque había estado aburrido como una ostra en una isla y sin poder pegarse con nadie el Rey aguantó hasta el último momento y tuvo la esperanza de que Napoleón no alcanzar a París como los franceses podían apoyar a ese loco emperador que había enemistado a Francia con medio mundo cómo era posible que los soldados les siguieran Si cuando no salían de una guerra ya los estaba metiendo en otra pues sería el carisma que tiene estas cosas Luis XVIII no hacía más que enviar columnas de soldados regimientos enteros para frenar el avance de Napoleón hacia París y los mucha meteros en vez de arrestarlo se unían a él hasta el mariscal Michel Ney que prometió a los dieciocho llevarle al fugado en una jaula cuando se encontró a su antiguo jefe se cambió de bando y sus seis mil hombres también Napoleón Leiva comiendo todas las fichas a Luis XVIII empezaron a correr chistes por París que le decían al Rey que no enviará más tropas a Napoleón que ya tenía suficientes hecho encima aquel diecinueve de marzo con el Bonaparte a las puertas de París Luis XVIII pensando que así no había quién reinará hice largo al día siguiente Napoleón entro en París e inició su histórico imperio de los cien días los últimos cien días de gloria del Bonaparte osea que no fue para tanto Luis XVIII sólo estuvo fuera tres meses