Voz 1551

00:00

José Antonio el telegrama es para el Rey Felipe VI señor su mensaje ante más de dos mil juristas a clausurar el congreso mundial del derecho que le había otorgado el premio de la paz y la libertad precisa que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia sino inseguridad arbitrariedad y en definitiva quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad el Estado de Derecho no es la barra libre ni el libre examen donde cada uno decide qué normas cumple cuál es exalta Se acabó el recreo a cumplir entendido