El Cine en la SER: Las mujeres olvidadas por los Óscar asaltan la cartelera (22/02/2019)

Voz 1463 00:23 Oscar ponen fin a la temporada de premios que ha estado marcada por el éxito de Roma que aspira a diez estatuillas la induce a no ha logrado crear una favorita que haga de contrapeso a la película de Cuarón pero será difícil que gane una historia en español blanco y negro y encima de Netflix y mientras en la cartelera esta semana llegan nuevos estreno lo que se han quedado fuera de estos premios dos películas dirigidas por mujeres son destruye con Nicole Kidman y podrás perdonarle algún día con Melissa Mc Carthy por supuesto hay cine comercial vuelve Cómo entrenar a tu dragón tres cine de autor con la vuelta de Godard la historia sobre el narcotráfico de Ciro Guerra en televisión los malos padres y madres se van a ver muy reflejados en la segunda temporada de mira lo que has hecho la serie de Berto

Voz 1463 02:05 ya es quizá la noche más importante para la industria de Hollywood los Oscar se celebran este domingo en un año un poco atolondrado en el que la Academia pues eh no ha encontrado presentador después de la dimisión de Kevin Harbour escándalos en Twitter después de esa rectificación sobre la no retransmisión de premios técnicos entre ellos fotografía montaje en las críticas de directores como Cuarón Guillermo del Toro ir finalmente pues es sí estarán incluidos en en la retransmisión de la ceremonia Elio Castro hola

Voz 5 02:34 hola qué tal contento con estas decisiones yo creo que es que la la ceremonia es que lucha contra algo que es casi físicamente imposible que es que sean cortas sea corta no entonces son muchos premios La ceremonia son como son y es como antes me apuntaban fuera de micrófono que es como adelgazar a un elefante no que un elefante de no sé cuántos pues pese como mosquito pues no tiene que ser algo tiene que ser algo así como largo pues tedioso quizá porque este tipo de ceremonias no están hechos para la la televisión comercial no que es algo que a lo mejor se tienen que plantear

Voz 1463 03:06 de hacerlo en Youtube aparte era José Manuel Romero y yo no sé si a ti te parece hola qué tal y si te parece que que el hecho de que no haya presentado aunque se rumorea que pueda aparecer Whoopi Goldberg su último rumor puede deslucir la ceremonia

Voz 6 03:21 bueno pues en teoría un poco siquiera puede deslucir especialmente por el monólogo inicial no luego por la gala no el de sabio rollo de la gala no nunca tiene problemas el presentador porque siempre tienen muchos Academia ya anunciado vamos un un sin fin de de estrellas que van a presentar los los Oscar pero ese presentador ese monólogo inicial quizá que es como el termómetro de cómo va a ser la gala político socialmente pues sí sí que se pierde este año y no sé cómo lo solventan supongo que con un número

Voz 5 03:46 se cálculos espantar a eh

Voz 1463 03:49 pero claro es lo que decía Elio que hacer una gala ahí

Voz 6 03:52 sobre todo que llevan seis meses intentando que sea televisiva en cadena comercial es muy complicado porque buscan audiencia hay esto es una vez al año y tampoco tiene que quedar tanto resultados

Voz 1463 04:02 bueno pues entre esos presentadores estarán José Andrés Javier Bardem y Diego Luna

Voz 5 04:07 sí entre los hispanos sí parece que José Andrés va a presentar ya lo dicho a la Academia uno de los clips de las películas nominadas a mejor película entonces parece ser que puede ser Roma porque él se ha implicado mucho con el tema latino recordemos que en la pelea que tuvo con el porque de lo que le costó un restaurante en una de sus hoteles en fines una persona yo creo que muy respetada por la comunidad latina y por la comunidad americana

Voz 1463 04:31 además los restaurantes tienen lista de espera larguísima en Los Ángeles el saque creo que sí que es una es alguien que que que tiene ese esa cosa que la televisión yo creo que también buscan esta gala es tener a caras conocidas

Voz 5 04:44 sí de diversos sectores que presente porque también va a haber un senador también va a haber otros digamos figuras del mundo extra cinematográfico que ese que se implican en la ceremonia

Voz 6 04:54 que simboliza el compromiso latino político

Voz 1463 04:56 pues sí pero bueno ahí con el compromiso la tiene político porque decíamos que la favor la película del año ha sido sin duda Roma de Alfonso Cuarón supimos de ella pues a propósito de esa pelea entre Metlicic and después Cuarón se quedó sin la Palma de Oro pero ganó en Venecia y ahí empezó su carrera hacia los es Oscar diez nominaciones entre ellas mejor película dirección fotografía guión y actriz para Khalid Aparicio la primera actriz de origen indígena que logra estar nominada

Voz 2 05:25 porque juego

Voz 1463 05:27 no creo yo no quiero

Voz 2 05:29 estoy niñita

Voz 7 05:31 esta red yo esto esto la subida vano Hart mamá

Voz 1463 05:36 bueno pues qué posibilidades tiene de de ganar mejor película realiza que se que cero piejos mejor película

Voz 5 05:44 mejor película pues la cosa está si así no porque dado que es una categoría muy especial y que hay que sacar una mayoría absoluta de votos no hay que se hacen diversas ponderaciones aflora que está muy de moda esto

Voz 1463 05:56 más difícil que es el presidente del Gobierno en España

Voz 5 05:59 pues eso hay que ponderar no se dice también el juicio el pulso pues entonces no pues pues puede ser una sorpresa relativa sorpresa puede que que que que gane que sería muy merecido o puede ser que Green Book pues se se alce con la con el Oscar a la mejor película yo creo que tiene muy seguro o casi seguro el de dirección y el de guión para Alfonso Cuarón ya por supuesto el de película en habla no inglesa

Voz 1463 06:23 a ver a ver a ver otro es

Voz 6 06:26 eh que mide un poco no sé si la la valentía la sorpresa no sería sigan a Roma mejor película sería la la la valentía un poco de decir vamos a

Voz 1463 06:33 debe vamos a premiar lo que no quiere Spielberg

Voz 6 06:36 es es el caso de una o una película eh en español porque claro lo lo demás de blanco y negro esto INEF Luis bueno está dentro ya de del juego no cae comentábamos hasta dentro de ellos entonces pues bueno yo creo que espero que sea así el problema es pues que no sé si es la película de consenso de este año artísticamente yo creo que es la película del año como decías pero a los Oscar ya sabes cómo votan y entonces el consenso puede era algo tan buenista OTAN buen rollito como Green Book no que que le gusta tanto que nos señala a los blancos en una película sobre racismo entonces pues puede ser la película de consenso Quique Cuarón pues sí que se lleve dirección IP cinta extranjeras

Voz 5 07:16 seguramente hay una cosa que es curiosa en esta temporada de premios por último que es que otros años pues la película pues no sé qué productores Si sindicado actores y sin embargo este año por ejemplo batata ha ganado Roma pero productores ha ganado ningún IN de actores cáncer osea que está todo muy muy dividido y eso también nos dice que pues hay unas divisiones dentro del mundo cinematográfico en Hollywood

Voz 6 07:44 el mayor temor puede ser que la película populares anunciaron y luego reto

Voz 1463 07:48 que gane las indie de Jordi

Voz 5 07:53 no le temo muchísimo a esa opción

Voz 1463 07:55 la vais de Green Book que es verdad que ganó el premio de los productores es la comedia de Peter Farrelly el era uno de los dos hermanos Farrelly de los de Algo pasa con Mary hizo todo esto protagonizada por Viggo Mortensen y Maher salir Maher sala que suena a Óscar también a repetir la hazaña como actriz actor secundario es una historia es verdad que hay tres películas de temática racial tenemos infiltrado en el caucus Lee es una leche bien grande a todos a toda esa médica blanca votantes detrás mató el racismo tenemos Black Panzers decía un crítico negro en redes sociales hace poco que era la primera vez que había una película de temática racial donde ser negro no era algo malo sino algo de poderío y eso es lo realmente muy importante y luego Greenberg que como decíamos es la película de Peter Farrelly que es una historia de amistad de de critica el racismo sí pero todo como con mucha conciliación

Voz 5 08:46 acaban reclamaron que está buscando

Voz 8 08:50 me interesa no soy doctor en Medicina soy músico voy a iniciar una gira por el sur más profundo les supondría un problema trabajar para un hombre negro

Voz 5 08:59 yo vieja no habrá problemas

Voz 1463 09:03 que ojalá ganara Viggo Mortensen a mejor actor se lo tiene complicado

Voz 5 09:07 tiene bastante complicado en su categoría yo creo que fíjate de las tres que has dicho tú a mí la que menos me gusta es infiltrados Flandes Paulino por nada sino porque me gustan más otras que ha sido me parece más cañera de de Spike Lee esta me parece que es una película de manual de estas que se pueden enseñar en las escuelas de cine diciendo mira si tú quieres hacer una película que tenga este contenido social pero Adele

Voz 1463 09:29 que si amable pero además Cristiano el cadete no de que sea tal

Voz 5 09:34 es una película en ese sentido perfecta y a mí me gusta y me lo paso bien es verdad que es blanquita es verdad que tiene muchos defectos cita Black panza pues yo creo que tiene el mérito es sobre de que en el mundo de los superhéroes haber hecho por fin una película que haya tenido muchísimo éxito muchísimo éxito comercial y es verdad que la cuestión racial ese está en el centro que yo creo que que bueno es un buen año aunque a mi me parece que la e insisto me presta

Voz 1463 09:57 es gorda están cumplidos

Voz 5 09:59 o con calzado por ser Spike Lee no me no me quiere imaginar la cara de España

Voz 1463 10:04 admite Farrell pueden ser el el me me de la noche no porque es que Spike Lee eh bueno es que este año en la categoría de dirección es ahora vamos hemos hablado de los actores ahora retomamos con las actrices pero al hilo de la categoría a la categoría de dirección es una categoría muy curiosa porque hay tres extranjeros un negro estoy fatal pero es que es la primera vez que consigue estar nominado en dirección en los Oscar con toda la carga que lleva tiene un Oscar honorífico pero ninguno por dirigir una película está Alfonso Cuarón por México que es verdad que haciendo Oscar por Gravity Pavel paligorskita Word y además un griego Yorgos la antiguos por la favorita esto eh peste este abrirse a lo extranjero que bueno es un poco el Hollywood del Billy Wilder y si bien no sabe todo

Voz 5 10:51 sea yo creo que sí que es un un reconocimiento de que Hollywood está abierto siempre al talento dádivas de la diversidad no y entonces ahora yo creo que en esta categoría sí que es verdad que Cuarón es el el favorito como en la de actor que antes mencionaba así se nos escapó decir parece que Rami Malek puede ser el gran triunfador de la noche no bohemia Rapsodia

Voz 6 11:11 sí es muy curioso cómo se abren a a la diversidad y es verdad que mirando las la categoría de mejor cinta extranjera los directores nominados dices yo creo que si los americanos se miran realmente van a decir tenemos un pro

Voz 1463 11:23 de más porque hay más nivel casi os hasta

Voz 6 11:26 Moreda está Word pero es que hay mucho nivel en esa categoría entonces bueno los hay entre los actores a mi me encantaría que lo ganara Viggo Mortensen porque creo que está maravilloso y los otros juegan a favor con lo que siempre les gusta mucho a los Oscar que es la transformación física Christian Bale lo ha hecho en mil ocasiones está muy bien Rami Malek los parece que que parte en cabeza y lo tiene acariciándolos

Voz 1463 11:47 las actrices porque Glenn Close después de ese discurso de los Globos de Oro se posicionó en primer lugar Lady Gaga bajó totalmente pero no sé si pensáis que la cosa ha podido cambiar Ike Olivia Colman puede ser la tercera en discordia

Voz 5 12:01 yo creo que está entre ellas dos eh pero la verdad es que Glenn Close ha estado sino me equivoco siete veces nominada por películas que bueno cuadragésimo plazo fatal no sea hemos crecido con Glenn Close nunca un Oscar no oí eso me parece que también puede ser que la que la Academia a uno de esos ejercicios de compensación que porque la película es flojito Se salva

Voz 1463 12:23 sobre la buena esposa no

Voz 5 12:26 que que tampoco olvidada ya pero que no era una gran película pero ya realmente es la que levantara la película pero sí me parece que puede hacer esos ejercicios de de compensación yo creo que fíjate la favorita puede ser la la más perjudicado la que salgo un poco más perjudicada de la noche me da esa idea también impresión porque ha partido un poco también como favorita no sí al principio de nominaciones y luego se ha ido desinflando

Voz 1463 12:48 es verdad que en los Bafta ganó todo menos lo importante

Voz 6 12:52 el queda vela la la película confían mucho buenos y nos lanzamos que que esta jugaron por delante es es una película de las tres actrices que realmente son tres protagonistas las han dividido por categorías para entrar en todos los premios pero yo siento que apostar apostaría por Olivia Colman yo creo que está gustando mucho su papel que es muy muy complicado en una película mucho más solvente que que la del Glenn Close pero pero lo veo lo veo abierto y puede jugar mucho a su favor el efecto este contrapeso de de Hollywood vamos a despedir Arlene con Glenn Close puede ser su última oportunidad de tener la única ya el Oscar que eso puede influir mucho en detrimento de un Olivia Colman que

Voz 0457 13:27 un un rostro puramente casi Televisa

Voz 6 13:30 vivo hasta ahora ha tenido papeles muy pequeñitos en el cine y que a partir de ahora se va a hablar mucho de ella cuando sea reina Isabel II

Voz 1463 13:36 eso nos queda mucho por ver bueno también eh animar desde aquí a ver si hay suerte es el séptimo director español que opta a un a un Oscar por mejor cortometrajes Rodrigo sólo voy en por madre e hija bueno pues esperamos que esta vez sí se consiga un Oscar para España y además madre que es un corto que que está muy bien si hay otro española Nuria González que producen cortometraje de animación irlandés que se titula ley ETAP termine hasta afincada en Irlanda en una empresa de cine de animación así que también le mandamos mucha suerte a ella y bueno sólo decir una cosita ya a dar paso al primer estreno porque tiene mucho que ver es que en las mujeres en esta gala pues se siguen siguen siendo muy pocas las nominadas Un y un veinticinco por ciento de las nominaciones son para mujeres esto quitando las interpreta las las digamos Cam cada candidatura sabes si lo digo interpretativas que sí que están muy muy aquí paradas y hay pues cincuenta y tres mujeres nominadas frente a ciento cincuenta y nueve hombres entre las que se han quedado fuera pues dos directoras que estrenan película esta semana

Voz 11 14:40 nada

Voz 1463 14:45 eh los Oscars se podrán seguir en cadenaser punto com y en los servicios informativos de la Cadena SER con José Manuel Romero las redes sociales ya que estén muy atento los seis anoche decíamos que vamos con uno de los estrenos que sí que ha conseguido alguna nominación pero no de las más gordas tiene mejor guión adaptado mejor actriz para Melissa Mc Carthy y mejor actor de reparto para Richard England es eh podrás perdóname algún día la película de Mariel Heller que bueno es la historia real de la escritora Ali Israel le que acuciada por las deudas después de años sin encontrar la inspiración y la falta de credibilidad de los editores pues comenzó a falsificar cartas de escritores famosos con ayuda de su amigo gay restos los otros no

Voz 12 15:26 venga hombre yo cargando con ellas todo el hay gente esperando no es necesario que me falte al respeto a ustedes han vendido libros míos y quién es usted Israel tenemos muchos ejemplares de su último libro

Voz 1463 15:41 Elio qué te ha parecido pues este último libro

Voz 5 15:43 lo que nadie quería era una biografía de este Dauder y además me parece que la boicotearon porque era una biografía digamos poco oídas a su entender bastante poco respetuosa no entonces es curioso la película la verdad es que empieza de de de una manera que parece que no te va a enganchar pero yo creo que poco a poco te va interesando de esta mujer que falsificaba cartas de famosos no hoy en plena era de los Face Music de las cosas falsas de lo que debemos creer o no debemos creer también nos pone muchas veces en duda de que si todo lo que hemos aprendido así es verdad o también ha sido falsificado de alguna manera sido falsificado porque todo ha sido un poco interpretado no oí es decir que sí que veamos una carta y que parezca real no la Deimos por supuesto que real de un personaje histórico dices bueno quién intervino en esta carta realmente la escribió realmente no se Napoleón hola vivió o alguien se hizo pasar por él no entonces por otra parte me me gusta Melissa Mc Carthy en este papel porque normalmente la asociamos mucho a la comedia gamberra hay demacrada y aquí está haciendo un ejercicio de contención muy muy muy grande en papel es poco habitual no y sin embargo yo creo que tiene hay camino por desarrollar o sea que yo creo es una película para ver tranquilo para ver es que sea un gran peliculón pero es una película curiosa

Voz 1463 17:00 y luego es un papel nada agradecido porque mira que es arisco el personal

Voz 5 17:05 si ese si lo que me gusta mí

Voz 6 17:07 la película especialmente yo creo que es en la parte de guión creo que la construcción de la heroína está bien hecho porque te da esa esa visión de que no sólo es una falsificador a sino que tienen problemas en casa su soledad que es un ser que sólo sabe convivir he aprendido solo a vivir con su gato entonces esa parte de la construcción en una película que siempre es más complicado porque tienes menos tiempo que que la televisión de donde yo estoy acostumbrada a ver esas heroínas pues sí que me gusta hay irreal mientras sorprende porque yo creo que es una película que debería haber tenido quizá algo más de reconocimiento porque es un biopic debían y curioso que por ejemplo el de el de el vicio del poder no también es ha jugado muy a favor Alan Mackay los insertos que tiene la película pero yo creo que tenía bastantes posibilidades porque es una historia que que no estaba explorada mucha gente no no lo conocía dirigida por una mujer Melissa Mc Carthy es que esta espectacular Isaac agradece mucho este nuevo registro porque la cambia totalmente en el imaginario de la gente y como la teníamos eh pensada y leída no

Voz 1463 18:06 a mí me parece interesante como película sobre la soledad y luego lo que decías de las falsificaciones es que a mí me recordaba a Max Aub que es inventaba este tipo de cosas en Mentón pintor eh que dijo que era amigo de Picasso se inventó una biografías inventó que había descubierto los cuadernos todo lo había hecho él hizo una exposición en México hasta qué punto jugaba o no con con los lectores hasta qué punto este lado humorístico no de de reírse un poco de que aquí me parece que sí que está muy bien apuntado en esa elite literaria o intelectual no que se muere por tener un ejemplar de cuando en realidad no sabría distinguir

Voz 5 18:42 si eso no no no y que hay escenas que te dicen oye pues mira sabemos es científicamente lo legalmente que esta carta no no es de la autora que vendemos no pero la voy a seguir vendiendo no porque hiciera que dices tú bueno no solamente en el mundo de la literatura y de la historia del periodismo ahora esta el tema de despido

Voz 1463 19:00 el su hijo Felipe hasta que se inventó cuántas veces se habrán intentado cosas así lo hemos dicho cosas normal el la actriz Gwyneth Ser

Voz 5 19:10 claro no pero bueno por lo menos no no y no inventadas o sea que yo creo que sí que es una es una película a tener en cuenta

Voz 1463 19:16 pues Melissa Mc Carthy está nominada al Oscar también creo que es la que junto al It's a la que menos posibilidades tiene pero bueno ahí está podría darse la sorpresa ella destacaba que precisamente el lado oscuro de su personaje que es una lesbiana antipática que vive con su gato era lo que más le había interesado

Voz 14 19:32 jugar en Irlanda

Voz 1463 19:34 pues hubo bis

Voz 14 19:37 yo

Voz 15 19:38 no lo que más me gusta es que mucha gente no conocía la historia de Israel gusta la idea de que van descubriendo la ella hizo trabajos esta es una historia maravillosa sobre gente olvidada invisible que ha quedado en el olvido y me maravilla lo que ya fue su historia y ha sido un placer trabajar con esta directora creo que debería decir esto más redes sociales pero que no las Miriam Reyes

Voz 1463 20:05 bueno muy sincera Vanessa Bacardí pues vamos a pasar con otro estreno también de otra directora que no ha logrado nominaciones está así que no ha logrado ninguna es destruir de Karin Kusa ama la directora de películas como Jenifer bodrio de series como Half al Anca Fire destruye es un thriller de venganza con una irreconocible Nicole Kidman que interpreta en dos tiempos digamos que cuando cuando era joven era una policía infiltrada en una banda de bueno de atracadores y de narcotraficantes hay en la actualidad como agente eh acabada que pues se quiere terminar con aquellos criminales con los que convivió

Voz 16 20:40 pero si cosas peores

Voz 0057 20:46 pues yo gente culpa mía se lo que es

Voz 10 20:52 celosa asusta no quería su parate

Voz 1463 21:00 pues de Nicole Kidman en uno de esos papeles que gustan a la Academia pero que no ajustarse

Voz 5 21:04 sí pero pero que ya quizá estamos un poco saturados de equipo de de actrices que eso que tienen que afear Seo de figurar sin poco el rostro para no para para tener así un reconocimiento ya lo hizo ella en las obras que se puso esa nariz que fue tan conflictiva

Voz 1463 21:20 Juande podrían haber encontrado a una Lady Gaga

Voz 5 21:24 también no no no bueno pero la película yo creo que no está me vamos te distraes un thriller es una película de tensión que yo creo que está bien y juega con el efecto sorpresa está bien construida porque te iba por un sitio y digo más para no destripar pero pero bueno película aseveró bien sin ser mucho sórdida muy thriller negro quizá muy tópica no de los de los papeles en este caso quizá quizá un poquito menos porque es una mujer no la que la protagonista con problemas de alcohol con pasado turbio con no sé qué hay en fin pero yo creo que que la p Nicolas para quien busque solamente eso pasar un un rato más o menos bueno viendo un thriller pues está bien

Voz 6 22:06 sí yo lo que decía Elio el problema de la películas que ya la hemos visto que no vale con colocar a una mujer en el centro de la historia es el problema que creo que lo confía todo a esa mujer Ia la interpretación queman que está bien pero bueno está transformada físicamente y el despliegue que hace es verdad que los andares son muy lo ha borrado mucho no que aparecen Cowboy pero también es verdad que que se colocan en el centro la trama una mujer masculina izada que podían haberlo hecho de otra manera no no digo que tenga obviamente que hay que hacer una mujer sexy pero de otra manera creo que es un un poco todo forzado en en en la película y luego claro es un thriller al uso violento y quizá lo que más me interesa de los momentos de la película y el más emocionantes la exploración SIT la relación de madre e hija no de cómo ha y está vacía por dentro ese personaje de Nicole Kidman y no quiere relación casi con nadie está está rota y llegó un momento en el que no puede seguir ni siquiera con con su hija le hace seguirá adelante y esa es la parte más interesante de la finca toda la parte de thriller violento

Voz 1463 23:08 a mí fíjate que me parece que sí que es es todo muy forzado y que ese giro final me parece un poco tomado un no me gusta me sentó mal como espectadora pero es verdad que a mí me hubiera interesado mucho más a saber cómo llega con romperse un una policía os alguien que sin infiltren cómo llega a empatizar con ese grupo o a querer seguir con ese grupo eso me me parece más más novedoso o que me interesa más personalmente como para para saber qué cosas hace que el amor es el amor es la amistad es el el sentimiento es la explotación laboral en la policía que es que es lo que hace que esta chica acabe E dé un giro a su vida no pero bueno yo creo que es una película que es fácil de ver si es verdad que en este caso no se merecía merecía más nominaciones

Voz 6 23:52 tuvo para los robos de laminada arrojada pobre

Voz 5 23:56 que vea

Voz 6 23:56 no pero es verdad que utilizar el alcohol es Fassi para para entrar en la historia que no queremos decir más pero como te hacen entrar en la historia

Voz 1463 24:05 digamos con otro estreno que está dirigido también por una mujer es eh Mimi Ledger que bueno recupera la figura ahora muy reivindicada porque también hay un documental nominado al Oscar sobre esta mujer que es la abogada jueza Ruth Bader Ginsburg que con Felicity Jones de protagonista

Voz 5 24:20 el descenso es que en un skin

Voz 9 24:23 con qué cosas

Voz 17 24:27 si un tribunal federal fallara que esta es inconstitucional podría convertirse en el precedente en el que se pasaran en el futuro con hombres en Hesse juntos podríamos Terry padre el sistema in de discriminatoria

Voz 1463 24:47 es muy interesante lo que hace esta jueza y muy interesante también el documental R G R B G siempre lo digo mal nominado al Oscar sobre esta jueza que siguen activos a sus ochenta y tantos años

Voz 5 24:58 de ahí que hizo este cambio de decir

Voz 1463 25:00 bueno sí voy por la discriminación a los hombres a lo mejor entienden que también hay una discriminación hacia las mujeres muy inteligente que apareció la película

Voz 5 25:07 bien entretenida y muy comercial decíamos eso de un buque está muy bien vamos contando contando la la historia bajo los estándares de Hollywood más normal nos por así decirlo pero se ve con agrado y lo curioso es eso que utilizaba una discriminación hacia un hombre para luchar por las Peres el Felicity Jones yo creo que que está bien quizá un poco tópica no quizá un poco y sobretodo al principio pues poco sutil en algunos ejemplos que pone cara demuestre esa esa discriminación mejor que Rami Malek

Voz 1463 25:36 a punto

Voz 6 25:38 bueno es una película amable que presentaba pues es la llena de tópicos para presentar esta historia tiene un una primera parte muy familiar que que bueno es interesante en algún momento la parte por el apoyo que tenía de su familia por entender que también bebía mucho de su madre del espíritu feminista en esa época que él había que él había dado pero luego a la película se centra en el en en el juicio de por esta discriminación no contraria en este sentido y bueno es interesante eso pero se queda ahí pero bueno es un buen rato de fines

Voz 1463 26:05 pues muy interesantes todos estos estrenos recordamos que se estrena la tercera parte de Cómo entrenar a tu dragón para los que tengan niños luego hablaremos de niños con la serie Berto dos películas de autor Pajaros de verano de Ciro Guerra muy interesante para saber los orígenes del narcotráfico antes de Pablo Escobar vuelve Godard vamos a así podemos escuchar a Godard hablando de Catalunya esto fue en Cannes le preguntábamos porque es es una película en la que habla de todos los problemas del mundo muy bueno aparece una cartel ano que pone Homenaje a Cataluña le preguntamos bueno señor Godard esto es por Orwell o por Cataluña

Voz 10 26:41 sí

Voz 1123 26:42 yo yo yo quería referirme al libro Homenaje a Cataluña

Voz 1900 26:46 que George Orwell escribió en mil novecientos XXXVIII durante el montaje estaban ocurriendo los últimos eventos en Cataluña y Orwell ha inspirado a todo el mundo desde los clásicos el cine clásico que me interesa por ejemplo es anarquista como logra Orwell el cine independiente está muy cercano al anarquismo y por eso quise referirme a Orwell ya la Cataluña actual porque el cine es como Cataluña que tiene muy complicado existir

Voz 5 27:14 Cata

Voz 1463 27:19 pues Godard y todos los turistas salieron corriendo de la sala de este fondo exactamente pero bueno de Godard con su puro a través del Festa I'm no de la rueda de prensa recomendable también que sepan que ha robado muy poquito que casi todos son escenas de películas que recuperado de citas literarias todas con narradas por su voz en off pero muy recomendables siempre ver ideológicamente Godard sigue igual que siempre así que os despido gracias Elio gracias a vosotros Israel Suecia y bueno José Seguimos ahora con series

Voz 19 28:23 o es ante todo mucha calma son contra Trump

Voz 10 28:31 el

Voz 20 28:33 no

Voz 21 28:37 si abrimos ya la sección de televisión Dani Garrán hola hola muy buenas el padre no voy a ser padre pero podría podría de todas las te habría muerto bueno quince aprendido por todo lo que me vendría padre tener niños que no conozco

Voz 22 28:58 me daban a mí segura de que a las hay ahí no cobras tanto ya ya

Voz 1463 29:04 pero bueno como ha sido todo acercamiento

Voz 22 29:06 la pater pues mira eh me visto Ayala

Voz 0457 29:09 segunda temporada de de mira lo que has hecho la la Feria de Berto Romero que ya está disponible en Movistar Plus es de lo que vengo hablaros avanzamos tres años desde el final de la de la primera temporada cuando Berto y su mujer Sandra tienen su primer hijo llegamos ya a esta temporada de seis capítulos en la que todo se complica porque en esta ocasión está embarazada de mellizos y además tienen que lidiar con Luca su su primer Nene que no es nada fácil

Voz 1463 29:38 nunca fue buscado por todas partes

Voz 23 29:40 así es casi tres años más un buque estoy niños unos rebotes que no son normales

Voz 24 29:46 está a pobrecito que no quieres jugar con él

Voz 1 29:53 lo que pasa

Voz 25 29:55 alemanes e CDI Iron Man es demandan son de universos distintos

Voz 23 30:00 Superman Iron Man no comparten universos Superman y Batman si Iron Man Spiderman si Superman ha no aunque esté tirando su patrimonio por el retrete aún sigo teniéndolos superhéroes más poderosos reforma con chaval prefiera Superman tú lo cuentas estanterías a niños bueno pues

Voz 26 30:17 no se dio verdad

Voz 0457 30:20 decir que es que es difícil el el chaval también Berto tela eh

Voz 1123 30:25 te complica las series como como veis

Voz 0457 30:27 pero la serie en si también se complica porque además de los problemas que los protagonistas tienen para para confió a sus trabajos y sus vidas privadas de un embarazo de mellizos pues hay que sumar que Berto que se interpreta a sí mismo la afición está rodando una serie también sobre su vida

Voz 25 30:44 hay que estar casado también tiene sus cosas buenas se ya que a mí me flipa estar casado a que si no más

Voz 1463 30:50 y así le gusta que ha fabricado en la familia medida no

Voz 25 30:53 la serie A claro ya que habéis empezado bien sí muy bien la verdad muy bien tiene hace de Belén Cuesta es que no se ya está parcialmente basada en ella pero no es ella no es un poco el pie para nada no

Voz 0457 31:09 porque no es raro porque es buena esta feria que agrava con con Belén Cuesta con la que se lanza a eso que llama la meta ficción pues ayuda también a a a a la sería establecer constantemente un paralelismo con con la realidad de esta manera podemos ver cómo la vida de Berto comienza a desmoronarse ya desviarse un poco de esa serie que está grabando que en realidad el el camino que que él querría seguir y claro a la familia la ida de la serie

Voz 23 31:34 pues tampoco le gusta bueno que que os parece falta mucho trabajo hay que tocar el sonido el color y tal

Voz 9 31:38 yo no me parezco esa señora de claro mamá porque no eres tú por eso no lo hemos puesto tu nombre es un personaje un personaje que es tu madre creo que Mis amigas reducirán que soy yo ese personaje el mi madre pero no era exactamente tú es una versión de Ci la versión que más conviene a la serie porque le conviene a la serie que tenga esa voz de pito si es una versión de mi mejora me por lo menos

Voz 10 31:59 tranquila Ángela yo tampoco soy tan mayor bebé no lo tiene tan pequeña por cierto

Voz 23 32:03 ahora no lo estoy entendiendo sea esos personajes no sin vosotros están basados en vosotros sí pero no son vosotros una ficción así es como tú los ves no no quiero decir eso menos mal me molestaría que me dieras como un puto gorro dinero para un coche el día cotiza a mi hijo vale técnicamente es verdad pero el ya Vacie sin matices sin matices pues

Voz 1123 32:20 por ejemplo que te lo devolví después de un año y medio que querías que lo pusiera los créditos después de un año y medio la hermano les devolvió el dinero porque no era un puto gorro

Voz 9 32:27 me oye pues yo no sé si quiero que cosas que me han pasado una se llame yo tampoco es mi vida privada y no quiero que sean de dominio público

Voz 10 32:34 además papá no era tan estirado que pido tu opinión y te están dando

Voz 23 32:38 cómo podía ser tan egocéntricos para pensar que estoy hablando de vosotros cuando solo estoy hablando de mí

Voz 1463 32:44 bueno esto de las aficiones tienen sus problemas ida para mucho Daniels ha hablado de esta serie con sus protagonistas y creadores a convierto Romero también con la actriz con Huarte que esta fantástica con más actores que que participan ir con el nuevo director con Javier Ruiz Caldera que bueno es un fichaje

Voz 0457 33:02 qué te han contado es un fichaje hizo pues mira me interesaba mucho es todo hablar con Berto de de cómo se había lanzado a esto de de auto ficción y cómo trabajaba con con los guionistas en este sentido y esto me contaba es muy parecido a escribir

Voz 0057 33:15 cualquier otra ficción tú te distancias en cualquier ficción para escribirla en esta es es igual los materiales con los que trabajo siempre son siempre tiene que pasar un filtro y es que tienen que ser adecuados o pertinentes para estrella queremos contar entonces yo no voy a forzar a contar historias reales mías anécdotas sólo porque está haciendo un alto ficción ni al revés entonces yo simplemente pensamos historias y veamos como la traba maestra por ejemplo esto es lo que queremos contar y luego en no sólo yo los tres guionistas intentaban meterle la mayor cantidad de deber

Voz 0457 34:01 de hecho me llegó a comparar Berto un poco lo lo que hacen hace bien mirado que hace chocó con Fargo bueno pues esa es la la ambición beber de confundir un poco al al espectador no de de que hacían los hermanos Cohen de decir que estaba basada en hechos reales invitarle a jugar no poco con los límites de la realidad y la ficción

Voz 0057 34:21 no hay ninguna voluntad en de explicar mi vida que tampoco da para una serie ni de nada más es simplemente usar ese recurso que yo creo que es interesante porque cuando pero cuando juegas con tu supuesta imagen pues es como cuando tú ves una película y al principio pone basado en hechos reales los Coelho lo hacían a principio de Fargo no es verdad es mentira pero eso coloca al público en un sitio distinto e interesante

Voz 0457 34:47 sí también hay hay varias escenas por ejemplo en las que Berto claro que se interpreta a sí misma

Voz 1463 34:52 maravillosas desde ese récord

Voz 0457 34:54 ha sido por la calle no hay también juzgado por el resto de los padres por por su condición de famoso y también le preguntaba porque quería saber si si esto le preocupa un poco en en la vida real se ha usado la serie para mostrar esa frustración

Voz 0057 35:07 yo creo que es un ejercicio casi psicoanalíticos de expresar miedos deseó los fantasmas rincones oscuros pero todo el equipo guionistas para es es es lo bonito de la ficción con y en un momento dado la serie le metió una bronca a la gente que me pide fotos me desahogo

Voz 27 35:29 hoy les les insulto

Voz 0057 35:32 hoy porque lo haces porque te gustaría hacerlo mejor si yo hubiera apetecía hacerlo tengo una serie ver lo meta ahí claro

Voz 0457 35:44 ferias hablando también de de de de como se ve como creador de cómo utiliza serie para expresar o más que expresar más bien vomitar no ciertos puntos de vista o temas que que tiene la cabeza nos contaba pues pues que hará muy feliz con con toda libertad creativa que tenía

Voz 0057 35:59 yo es que reivindicó mucho el papel de la ficción como como una herramienta liberadora es como cuando juegas a un videojuego a mi me gustan los videojuegos donde de hecho de guerra mató un montón de gente quiere decir eso que yo mate gente me gusta hacerlo no pero el videojuego así para eso está para que hacemos una serie para revolver nos las tripas las nuestra y las de los demás

Voz 1463 36:21 bueno pues la verdad es que esta serie pues bien así un poco incluida en esta oleada de ficciones semi realistas que han creado varios cómicos por ejemplo Luis infantil o Philippe Bach feed back siempre lo digo mal e incluso aquí en España pues lo había hecho Ignatius con con el fin de la comedia acá cual se parece más para vosotros

Voz 0457 36:39 pues mira yo le pregunta Berta antes de que hablemos sobre sobre estos referentes no en los que se se podía haber fijado para su serie Mencía precisamente que se fijó en ellos pero para evitar caer en lo mismo

Voz 0057 36:52 yo he usado contra referentes yo he intentado tener claro lo que no quería hacer antes que lo que quería hacer esto es yo creo que es interesante ver yo por ejemplo a tenor de lo que de lo que me comentas no quería hacer Louis si no quería hacer Louis ni el fin de la comedia ni tan sólo sea infiel o o Larry David o cualquiera de estas porque me aterroriza que pudieras venir los periodistas y el público a decirme bueno has has hecho algo que ya hemos visto entonces durante el proceso de creación de la Serie A lo que intentamos es encontrar nuestra historia nuestro tono y una vez lo hemos hecho he visto series de de también frecuentemente de cómicos que tienen su propia historia como Master of no como FLI Bach como catástrofe con las que he encontrado conexión incluso con Killing que no no es lo mismo en para nada pero de repente encontrado conexión inmediata vas haciendo haber entrado como en un terreno que otros están explorando pero no te sé decir de dónde viene uno traga tragar tragar tragar y luego vomita algo que tiene muchos colores

Voz 1463 38:03 si me sí

Voz 0057 38:05 la visto bueno serias la visto buena a hacer

Voz 1463 38:07 también es un poco lo que lo que hace a Woody Allen en sus primeras películas cuando él se ponían como protagonista no que era un alter ego de él contando cosas que sí que podían pasarle en su vida pero siempre te queda esa duda de si había tenido una novia cómoda hayan Quito en Annie Hall o no no no sé

Voz 6 38:25 no a mí me puede recordar pero creo que que es muy propio y muy español lo lo que hace y quizá el recuerdo que puedas tener hoy perdón el boli

Voz 27 38:33 Eloy

Voz 6 38:35 vi es curioso porque lo hilo central sobre todo había parte de su vida familiar indudablemente no que era soltero separado con sus hijas y demás pero era su trabajo como como monologuista Berto lo podría haber centrado en eso no de cómo va haciendo bolos o cómo va con buena fuente de monologuista y no lo hacen dado en la paternidad y la maternidad y en el entorno familiar y en la familia eso también es muy español porque su familia los secundarios son muy buenos desde los amigos hasta el hermano hasta la madre entonces eso también conecta mucho yo creo con con nosotros y no es una serie de pareja o de hijos au de laboral sino que es una serie eh familiar y es una sátira muy muy chula

Voz 1463 39:15 ojo porque Buenafuente tiene un cameo en el capítulo final izquierda y luego tienen una cosa que yo creo que en esta temporada también por la aparición de buena fuente pero también por el propio personaje que se ha creado Berto de de sí mismo que es atreverse hacer un personaje muy muy oscuro o que lo puedes decir jo vectores mejores machista no la serie Porta aparte cambia hay una cosa que me gusta mucho es que se esté haciendo de la media en España que teníamos esas comedias de televisión generalista dramas o thrillers y ahora ya tenemos comedias más interesante entremedias que que yo

Voz 0457 39:52 llevamos tiempo viendo en pues en Estados Unidos y que las hemos comentado y que en las han encantado siempre parece que que ya que llegan aquí pues no deja de ser un un reflejo un poco quizá un poco caricaturizado lo que hace Berto de de cómo se llega a ser padre en la sociedad actual de cómo hay que comportarse para ser un padre moderno para estar en la onda convalidar con el día a día mira escucha

Voz 25 40:17 pues es la clase de esto sabía una madre que les estornudo en la cara puede ser

Voz 26 40:22 claro no les diga nada porque te los encuentras cada día

Voz 10 40:25 qué alegría a todo habría que tener un niño no solo

Voz 26 40:27 seria eh no te puedas arrepentir toda la arrepiento lo devuelvo

Voz 1 40:33 no no tranquilos

Voz 25 40:37 tampoco hay que gritar de uno en uno de uno y cinco aluda a compartí Lucas Lucas de aquí tienes tu merienda deja dejado cariño

Voz 28 40:48 no podemos competir con eso con que con hamburguesas fría si no pasa nada nada que su madre soluble la crema de brócoli Guinozzi mierdas de esas estas hamburguesas frías tienen más sabor que todo lo que han con esta semana juntos

Voz 24 40:58 ya sabe Laura que comenzó

Voz 25 41:02 si se pregunta mamá dónde habéis comido me encanta que está muy bien

Voz 1463 41:12 imaginando Juan a ganar comprando hamburguesas a mansalva

Voz 6 41:15 venga de la serie especialmente para conquistar la segunda su cruzada un poco también anti runner pues me tienen loco tipos

Voz 0457 41:23 suele pues mira además de de de todo esto de de la alimentación de los grupos de de padres de Whatsapp que deben ser terroríficos las tenemos también las funciones del colegio aguantando a otros padres que que son muy pedante

Voz 1463 41:37 pues por la tarde porque vamos tan pronto es un acto entre escuelas las familias que en un parque por la mañana arrolló

Voz 25 41:43 banda si la voluntad del método de enseñanza del centro es crear lazos con otras comunidades educativas

Voz 1463 41:48 lo que no tenemos suerte quieres no

Voz 1123 41:51 a parte lo más también garaje

Voz 25 41:53 con cianuro nos va a venir bien aguantar el espectáculo y la verdad es que

Voz 0457 41:57 el capítulo capítulo muy bueno pues yo le preguntaba Alberto sobre sobre esta forma retratarnos y es una caricatura real de los padres de la forma de de educar a sus hijos hasta qué punto pues es Ali y hasta qué punto pues lo está exagerando yo esto me contaba es

Voz 0057 42:13 cierto que nosotros no lo que intentamos no es es no juzgar pero sí retratar ya es la primera temporada ocurría que tratábamos una sociedad un poco esquizofrénica un poco sobreactuado sea unos padres sobreactuado que se implican de más que le de más sobre la paternidad Ike racional Santo de una forma obsesiva en esta segunda temporada en la que todos los personajes tan en crisis todos los personajes tienen miedo de convertirse en lo que no son o o a perder lo que tienen o haberse equivocado en sus decisiones es verdad que este retrato es como muy continuo

Voz 0457 42:54 sí es verdad que dice la redacción

Voz 1463 42:59 lo malo

Voz 0457 43:00 que en esta segunda temporada los los personajes que ya conocíamos pues es están como llevados un poco más al límite que dejan de lado muchas veces el tema de la de la paternidad para enfocar pues otros problemas que tienen hitos

Voz 0057 43:13 dos están planteándose qué hacer con su vida si los ligues que por las noches son los adecuados Si su salud está que ponerse ahora manos a la obra para volverse un runner Si Si las decisiones que están tomando los hijos en el cuáles son las adecuadas a queso someterlo un debate casi parecieron referéndum es verdad que va por ahí pero tampoco yo creo que no es premeditado no sale solo sea empezamos a vomitar cosa no salen nuestra visión de del mundo que es un poco perpleja porque yo creo que lo que sí que tiene esta sociedad ahora es que cuando la contemplas yo me quedó como paralizado tengo tengo tantos estímulos pasan tantas cosas todo el mundo está tan nervioso que la serie tiene eso laSexta nerviosa está tensa

Voz 1463 44:02 la verdad es que no hay una escena en la guardería en una asamblea de padres en la que hace una parodia del proceso suicidios escuchamos la clase nuestro

Voz 7 44:13 los hijos esta clase se llama la cosa la ratas

Voz 29 44:16 sí y la otra línea Se llama la clase de los pandas y también están los delfines y los leones les gustan los animales pero desde el finés hispanas está bien porque son animales simpáticos pero las ratas sigue otra vez lo pienso reconozco que yo fui la primera sorprendida pero lo escogieron ellos higiene creemos que es importante que empiecen a tomar sus propias decisiones por pero los doy estaban pero es que las ratas son animales asqueroso si portadores de enfermedades de deja queremos que nuestros hijos sean los ratas

Voz 1463 44:43 bien ponerse yo qué sé los tumores

Voz 29 44:48 exigen poner son los nazis o los de la ETA no es que el derecho a decidir tiene que tener unos límites

Voz 25 44:54 a ver digo yo a ver una cosa

Voz 23 44:57 si hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar

Voz 26 45:01 qué os parece bueno aunque es un derecho a decidir castrado

Voz 1463 45:06 eso sí

Voz 0457 45:09 mente pues claro yo le pregunta Berto si con esta escena lo que quería era pues explicar el derecho a decidir y esto me dijo

Voz 0057 45:16 nunca nos planteamos ideológicamente ningún en ningún sitio pero sí que teníamos ganas de de de explicar cómo todo lo que nos pasa la vida se filtra hasta el rincón más insospechado ICOM o una reunión de padres puede acabar convirtiéndose en un debate velado sobre lo que está pasando en en el mundo a nivel político me gusta mucho esta forma esquina de tratar las cosas no bueno desde un ángulo in espera

Voz 0457 45:45 la verdad que que la serie está más más tensa como como decía Vértice nota puede ser que también sea porque la sociedad está más tensa eso es lo que opina le preguntaba si él con tres hijos que tiene la vida real nota que haya algo de niño fobia a su alrededor

Voz 0057 46:03 ah no nos no sé si hay niño fobia hay todo fobia pero yo creo que la vida ha habido siempre simplemente ahora parece que nos damos más cuenta porque la gente grita más pero me parece bien que haya espacios a mí me parece bien que ya hoteles donde no vayan niños yo tras que sean eminentemente familiares sea que problema no creo que sea niño fobia sea así hay diferentes opciones si p'alante lo que sí que hay es muy mucho postureo asiático te caen mal los niños pues estas lo lo gritas a los cuatro vientos y crear un grupo en Twitter de gente que grita contigo hay más ruido pero yo creo que lo los problemas y las sensibilidades a las mismas

Voz 1463 46:45 la verdad es que es es una ser interesantísima porque con esto de la comedia permite hablar de muchas cosas muy yo creo que el coger la paternidad que luego la segunda parte vergüenza también metió varias escenas sobre paternidad está resultando porque es es algo en lo que todo el mundo o gran parte de la sociedad se ve representado de alguna u otra manera

Voz 6 47:05 es curioso también como vergüenza quizá la segunda temporadas más floja que la sorpresa de la primera notan bruta y sin embargo aquí con Berto el crecimiento en esta segunda entrega como está cerrada la historia esos seis capítulos todo todo las bromas los chistes el drama del que hablabas Pepa está también hecha me ha sorprendido muchísimo porque para una segunda temporada no es habitual ese crecimiento tan tan tan brutal en una serie que que es que es imprescindible

Voz 0457 47:33 sí a mi a mi me pasa igual yo yo reconozco que que cuando llegó la segunda temporada me dio un poco de pereza decir vale voy a volver a verla o enfrentarse otra vez a esta serie pero es verdad que es que sea cualquier prejuicio que pueda tener una persona es una serie para padres eso para padres primerizos Bob no no lo es la puedes disfrutar igual porque tienen muchos elementos de de humor pero también tiene muchos elementos en en esa parte de drama como de sobre todo los personajes secundarios de cuestionarse un montón de cosas cuestionarse hacia dónde va su vida pero bueno ahora explico porque os ve algún corte más

Voz 6 48:09 de ellos cuentan y antes de que

Voz 1463 48:12 que sigamos me parece que es una serie muy antiguo muy que no le gustaría Vox porque es una serie que que te hacen te quitan las ganas de tener hijos no que es una de estas que quiere todo muchas de las metáforas bueno pues vamos a seguir con eso que hasta querías contar cualquier más sabemos