Ser Consumidor: La nueva Ley Hipotecaria (24/02/2019)

Voz 0927 00:16 han solucionado el problema de los novecientos dos los fraudes alimentarios carnes atunes rojos miel jamones y los engaños de la banca las eléctricas las empresas de telefonía o los seguros han impedido que la industria alimentaria ponga alimentos sin sanos en el mercado se han puesto bases para acabar con fraudes como las clínicas dentales han protegido a las asociaciones de consumidores han promocionado las energías renovables han puesto en marcha políticas para evitar tantas y tantas subidas de la luz se han visto algunos brotes verdes sí porque no todos son iguales pero los políticos se olvidan casi siempre de los consumidores y es bueno que lo tengamos en cuenta porque señores políticos no todo es Cataluña

Voz 0927 02:05 función Sonia Faura vamos a hablar de muchas cosas que les interesa no las cuenta ya no las resume Julio López los cambios energéticos llegan en plena batalla política

Voz 1389 02:16 el autoconsumo la pobreza energética la ley de cambio climático el fin a los coches diésel lo hablaremos con nuestro experto Jorge Morales

Voz 8 02:26 el plan del Gobierno promete llenar España de paneles solares y parques eólicos real

Voz 1193 02:31 este es una posibilidad para el país

Voz 1389 02:34 también en temas bancarios qué pasa con la ley hipotecaria con los alquileres que decidirá el Tribunal de Justicia Europeo sobre las hipotecas IRPH este lunes

Voz 1397 02:45 por supuesto cualquier mejora edición introducido algunas mejoras pero muy pequeñitas claro que están puesto que implica nada una parte tan grande de la población esa

Voz 1389 02:57 hablaremos también de intoxicaciones alimentarias de la mujer fallecida esta semana de la intoxicación por unos espaguetis

Voz 9 03:05 muchos casos más damos por supuesto la seguridad alimentaria Cox e infecciones graves nos alertan pero la realidad es que es fundamental aplicar prácticas higiénicas en manipulación y cumplir la legislación conoceremos

Voz 10 03:17 los una para repostar en las gasolineras con toda facilidad sin dinero sin tarjeta

Voz 11 03:23 es un sistema de pago con matricula autorizando actualmente para para para que las oiga

Voz 10 03:28 hoy conoceremos a Nacho Ares director de Ser Historia como consumidor además como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 12 03:38 el martes el veintinueve de enero de dos mil diecinueve me quedé sin línea de teléfono fija Internet llamé a mi compañías de telefonía ya Esther

Voz 0927 03:49 claro problemas de telefonía y el humor de El Mundo Today el Gobierno aprueba un decreto ley que obliga a los españoles a comprar el nuevo libro de Pedro Sánchez

Voz 0927 04:54 bueno Sanidad ya ha comenzado a investigar a los curanderos de la lejía está en manos de la Fiscalía el inicio por fin de medidas contra los piratas de las neurociencias con un peligro la mayor parte de los españoles no usamos las se hubo terapias la seudo ciencias pero es que de los que recurren a ellas el treinta y tres por ciento dejan otros tratamientos médicos o los tratamientos médicos como hemos contado aquí en más de una ocasión bueno cositas que nos afectan a todos también y que esta semana vienen muy de la mano de la política porque hay propuestas del Gobierno que nos interesan y que pueden cambiar mucho nuestra forma por ejemplo de suministrarán unos la energía en nuestras casas y con los coches etcétera es lo primero vamos a hablar de los temas energéticos

Voz 13 05:41 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 1112 05:46 Jorge Morales muy buenos días buenos días Jesús ingeniero industrial experto en energías

Voz 0927 05:51 lo bueno de las de siempre pero sobre todo de las renovables autor de Adiós petróleo que nunca lo decimos nunca nos acordamos dice en Twitter por ejemplo eso de que no debate con enmascarados si debe ser por eso como nosotros no somos enmascarados siempre que te llamamos estás con nosotros eh

Voz 15 06:05 exactamente yo si hay ojos detrás no tengo problema de bateas bueno cuéntanos a ver todo

Voz 0927 06:10 todas las novedades que ha puesto sobre la mesa los cambios que ha anunciado el el Gobierno la ley de cambio climático transición energética como lo cómo lo valoras

Voz 1193 06:20 déjame crees que te un pequeño resume si que es un plan integrado de energía de climas decir esto tiene que ver con el mundo de energía que tiene que ver con el cambio climático vale entonces tiene varias fases la primera de ellas es dos mil treinta dirá pues en todos estos calvos no buena diez años vista en el sector energético es poco porque hacer es las inversiones tardan mucho tiempo en hacerse efectivas y por tanto eso para nosotros es el corto plazo y luego hay una barrera más allá hasta dos mil cincuenta vale entonces de que se trata pues básicamente se trata de por un lado cumplir con los compromisos internacionales de España es decir esto no es ninguna idea genial de un gobierno bares sino que es que España en dos mil siete se empate en París se comprometió con casi doscientos países más en eliminar el el cambio climático se ven frenarlo en eliminar las emisiones de CO2 por tanto ahí hay unos compromisos internacionales que tiene que cumplir que es lo que ha hecho el Gobierno a decir bueno nosotros podemos hacer esto y algo más padres entonces ha puesto una meta de energías renovables en dos mil treinta muy superior a la que tienen en este momento unido europea con qué idea con la idea es decir oye que es que esto al cambio climático una oportuna ya no es un coste vale es que esto puede crear más de doscientos mil puestos de trabajo y además puede evitar no setenta y cinco mil millones de euros de aquí a diez años en comprar petróleo a otros países

Voz 0927 07:33 por ejemplo cuarenta y dos por ciento del consumo energético será de fuentes verdes cuando realmente Europa exige el veinticinco por ciento es decir por eso dices que más allá no de lo que es nos exigen

Voz 1193 07:42 claro bueno inicialmente España tenía el treinta y cinco en Europa en promedio es el XXXII usar siete que estaríamos diez puntos por encima la gente era bueno tampoco es tanto no bueno es que ahora mismo Jesús estamos en el diecisiete ya no sea llevado veinte años llegar hasta a diecisiete vale entonces claro duplicar la cuota es muchísimo mala es un esfuerzo enorme es eso significa que vamos a ver inversiones multimillonarias y esto se lleva a cabo en los próximos años tanto en energía solar como la energía eólica que son las dos energías que como sabes va nada más alegrías porque además de ser limpias son más baratas que las que adicionales así que esto que nos influye mucho lo que nos llevará esa que baje el recibo de la luz

Voz 0927 08:21 a qué buena noticia de sin modelo energético basado en las renovables cuando hasta hace no mucho lo que estaban haciendo era poner zancadillas no lo has contado aquí más de una vez

Voz 1193 08:29 claro de eso se trata hace trata de eliminar esas zancadillas realmente no de subvencionar las por eso yo te hago una pregunta porque la gente seguía estará diciendo bueno ya está ahora qué valor tiene un Gobierno que que ya convocado elecciones

Voz 0927 08:40 eso es esto qué recorrido tiene lo lo lo anuncian y es propaganda o realmente va a quedar en algo

Voz 1193 08:46 bueno yo lo primero que diría eso ya hay una parte del plan que es un compromiso internacional con Bruselas que se envía de hecho lo teníamos que haber enviado treinta de diciembre ya vamos tarde Alex no nos porque ya habían entendido que la situación política era compleja vale pero en fin pero ya llegamos tarde y ese es el compromiso a dos mil treinta sea el plan a dos mil treinta era un compromiso con Bruselas pueden y otro gobierno después un año después pongamos y cambiarlo sí sí pero ya es más difícil porque hay un compromiso internacional firmado por el Gobierno de España pero se podría cambiar ahora me pregunta es la siguiente quién le hace daño este plan sea es decir vamos a ver si somos serios por una vez en esta de energía en España eliminamos la ideas al día en la idea de que ser renovables significa rojo por dentro hay verde por fuera no vamos a ver a dos realmente esto a quién le perjudica más allá de las empresas eléctricas que por cierto aprovecho para decir que esta semana alguna de ellas ha batido récords estratosféricos de beneficio de sabio

Voz 16 09:38 exacto pues aparte de eso

Voz 1193 09:41 reflexionemos a quién perjudica a las alas la gente que se queda sin puesto de trabajo madre es decir por ejemplo los trabajos la minería del carbón madre bien qué ocurre que dentro del plan que ha presentado Gobierno también hay un plan que se llama de transición justa precisamente para protegerlos puesto de trabajo que se pierde no entonces yo me quedan ya hay respuestas decir oye porque España no es tan ambiciosa incluso más ambiciosas de gobierno si solo son ventajas para el país

Voz 0927 10:08 efectivamente bueno a ver cositas puntuales y sigue adelante lo de la prohibición de los coches diésel a partir del año dos mil cuarenta

Voz 1193 10:16 sí pero eso ya sí que es papel mojado partido siguiente

Voz 0927 10:19 ahí no se sabe puede llegar los siguientes quién sea decir sino sino en son estos que lo han puesto en marcha pueden echarse atrás no

Voz 1193 10:27 no no sólo eso sino que esto es solamente indicativo por una razón porque eso está en un proyecto de ley en un anteproyecto que ni siquiera va a entrar en la Cámara porque va a estar disuelta antes de ese momento Valencia por tanto eso es una idea es como una una especie de propuesta electoral pero que en lugar de estar en un programa electoral está en un en un anteproyecto de ley que habrá que rescatar en todo caso la siguiente legislatura siquiera esto hablaremos y ahora lo que se viene a decir es oiga de acuerdo con Europa dejaremos de emitir carbono en dormir cincuenta hay para dejar de emitir carbono en dos mil cincuenta pues hay que evitar que los coches tengan emisiones ha partido en mi cuarenta vale

Voz 0927 10:57 el autoconsumo

Voz 16 10:58 eléctrico era autoconsumo es una de las de los pies

Voz 1193 11:01 Ares fíjate antes te he dicho una cosa muy importante las energías renovables son más baratas si era si convencionales y por tanto Nos deberían bajar el recibo de la luz pero pero Jesús nosotros en esto ya tenemos mucha experiencia que algo nos cueste menos a una empresa no significa que a los consumidores nos vaya trasladar el ahorro es la prensa verdad

Voz 15 11:20 puede ser que se hace los edificios claro entonces qué pasa que con el autoconsumo sí porque si eres tú el que te pone la placa uno gestionan claro ahorrar necesariamente

Voz 0927 11:29 incluso lo puedes vender si no se

Voz 1193 11:31 ella produce más de produce es más de lo que

Voz 0927 11:34 de lo que estar generando eso te lo de Merchán

Voz 1193 11:36 emitir vender de una forma sencilla es mucha complicación y a un precio razonable bien pues de eso se trata también hay una parte muy relevante de la inversión renovables que no son ya grandes empresas las que ponen las centrales sino que eres tú mismo en tu tejado que te lo pones y te lo pones por una razón no porque te una ley sino porque te han eliminado las barreras que hacen que tú lo hagas sencillamente porque les sale más barato que pagar el recibo de la luz

Voz 0927 11:58 muy bien hoy un último tema porque esto da como efectivamente dices es para hablar de mucho pero por ejemplo una cosa que nos preocupa de la que hemos hablado aquí muchas veces que estos días ha habido precisamente movilizaciones por ejemplo con por el tema de la pobreza energética

Voz 17 12:12 si nosotros cobramos trescientos veinte euros y tenemos que pagar ciento cincuenta cada uno más el agua y la luz nos queda muy poquito nos hemos quedado sin comer pagar la luz ella es fuerte a veces te viene ahí pues pensaba que al menos pues mira esperma pero bueno no nos pasando del tope pero ya que ahí a son diez quince euros que dice quince euros pues para nosotros es un bonobús para un pacto va un transporte y hay gente que no pagar la luz claro será corta

Voz 18 12:47 esto cómo queda

Voz 0927 12:47 Jorge es un drama nacional

Voz 1193 12:50 que no está explícitamente compense que contemplado perdónenme ese paquete pero que sí que tiene algo que ver con esto que hablábamos el autoconsumo como les vas a decir a alguien que no llega a esos la apagar la luz a fin de mes que se ponga una placa solar que requiere hacer una inversión muy sencillo dentro de una norma que se está tramitando todavía y que seguramente era tiempo el Gobierno aprobar antes de de irse antes de las elecciones lo que se contempla es el llamado autoconsumo distribuido sea es decir en lugar de poner los paneles necesariamente el tejado de tu casa la puedes poner del tejado del lado y eso tiene mucha importancia la pobreza energética porque porque los ayuntamientos podrían llenar los edificios municipales de placas vale compensar la factura de luz de sus vecinos colindantes con esas placas no de forma que eso sería una solución a largo plazo a este problema pobreza energética puesto que las familias vulnerables Madé realmente podrían utilizar las cubiertas públicas eh de una forma gratuita por parte del Ayuntamiento María y así evitar pagar una gran parte al menos de su factura de la luz así que en esto de energía solar del autoconsumo también hay una de las claves a la solución de la pobreza energética además solución definitiva fíjate porque ahora no estoy hablando de subvencionar el veinticinco al treinta el cuarenta por ciento de la factura como hemos hablado otras veces vale ahora estoy estoy hablando de resolver a largo plazo algo que debía estar en la Constitución que es que cualquier familia debe tener derecho a al suministro de electricidad básico

Voz 16 14:13 pues esto si cinco millones de familias afectadas nada más y nada menos que el diez por ciento de la población Jorge Morales nuestro experto en energías como siempre el que más sabe muchísimas gracias

Voz 1193 14:23 complacer seguiremos analizando lo eh

Voz 16 14:25 habrá

Voz 0927 14:54 tras muchas cosas que también tienen que ver mucho con la actualidad y concuerda con los aceptan muy directamente a los bolsillos por ejemplo la nueva ley hipotecaria pero es que la banca nos ha traído estos últimos días noticias que nos hace

Voz 13 15:08 tan a todos o a casi todos Ike no siempre

Voz 0927 15:11 buenas y también tenemos la inminente decisión mañana en el Tribunal de Justicia dos sobre las hipotecas IRPH que afecta a nada más y nada menos que un millón trescientas mil personas hablamos de todo ello

Voz 21 15:26 cuidamos todo

Voz 13 15:27 al

Voz 0927 15:29 estos son algunos de los cambios de las nuevas hipotecas más transparencia en las cláusulas legales las cláusulas suelo estarán prohibidas e informará de forma personalizada al consumidor las entidades tendrán que evaluar en profundidad la solvencia del cliente habrá que visitar al notario un día antes de la de que se firme todo para aclarar cualquier tipo de dudas para llevar a cabo una ejecución de la hipoteca por impagos se amplía a doce cuotas sin pagar no tres como hasta ahora o el trece por ciento del capital en la primera mitad del préstamo hasta quince cuotas en la segunda mitad del préstamo el banco paga los actos jurídicos documentados se fomentan los créditos verdes para viviendas con mejoras en materia energética edificios también las comisiones de amortización se reducen a la mitad Manuel Pardos presidente Adicae muy buenos días

Voz 1397 16:19 muy buenos días le gustan los cambio

Voz 0927 16:21 nos faltan cosas le parece un paso importante o no

Voz 1397 16:25 Nacho es importante es los cambios de la ley hipotecaria española no existen del mercado hipotecario existen algunos mi que por supuesto cualquier mejora hicieran introducir algunas mejoras pero muy pequeñas claro que nos gustan puesto que implican a una parte tan grande de la población española

Voz 1112 16:47 usted cree que con esta ley se van a evitar muchos de los problemas habituales que ustedes desde Adicae suelen denunciar habitualmente

Voz 1397 16:56 esta ley hace algunos avances para alimentar un poco el gran negocio que eran las hipotecas para la banca española pero no ese cómo ha sido la trasposición de una directiva que buscaba una armonización es del capital inmobiliario en en Europa la titulización etcétera En no ha abordado lo que la grave gravísima crisis del mercado hipotecario español que además no puede volver ir Adicae cree que se tendrá que abordar puesto que el acceso a la vivienda y la financiación de la vivienda en España no pueden sería el de todos los hipotecas todos a la propiedad etcétera como estaba planteado en ese sentido bienvenida a las a las mejoras intentaremos que se utilicen a favor del consumidor pero

Voz 22 17:54 no hace falta

Voz 1397 17:56 da una reforma mayor en profundidad sin más de consenso de verdad no sólo entre los grandes partidos sino con los usuarios

Voz 1112 18:05 para terminar el lunes el próximo lunes mañana el Tribunal de Justicia Europeo analiza estudia dictaminará sobre las hipotecas IRPH de están esperando miles millones de usuarios a ver qué es lo que decide ustedes que esperan que puede pasar

Voz 1397 18:23 bueno es una vista previa que no terminada todavía con el problema que Michavila cierta confusión tienen que se ha pronunciado la Comisión Europea muy valientemente fundamente contará esta cuestión en España porque ha sido una cuestión típicamente española en las que la comercialización de esas hipotecas IRPH ha tenido todos los fallos que han tenido las cláusulas suelo las preferentes etcétera uno muy mala comercialización en ese atraído a muchos clientes de miles que tiene un Inter completamente desfavorable impuesto para la banca y y que creemos que debería cambiarse el Tribunal Supremo incluso tiene un voto particular de uno de los magistrados que ha puesto nota particular muy explicado muchos pálidos puede triunfar nada le europea mi causaron problemas pues bueno vamos a ver el problema lo tienen los usuarios un honor que la banca se haga cargo de las consecuencias de ese problema y si quieren negociar de verdad con los consumidores pues a los consumidores no quieren hundir a la banca en el IRPH ninguno pero la banca se resiste a cumplir con sus obligaciones y cambiar completamente su trato al cliente en estos grandes temas como solas y claro

Voz 1112 19:54 a ustedes denunciaban esta misma semana ya terminamos que

Voz 0927 19:57 los bancos siguen poniendo palos en las ruedas incluso con sentencias a dos a favor como en el caso de las cláusulas suelo concretamente el Banco de Sabadell no que siguen recurriendo en los tribunales

Voz 1397 20:08 bueno hay trescientas nada menos que te sientas mil demandas individuales más la macro demanda cláusula suelo que resolvería todo hay sin embargo no sé a lo existente y quieren ganar tiempo porque quiere ganar tiempo y se resisten a pagar pues claro porque en el arbitraje esta cláusula suelo que vino el la banca pagaba un tercio un treinta por ciento en cuarenta según cada cliente llegaba al acuerdo

Voz 0927 20:36 claro hay madre siempre políticas a favor de los más poderosos ir en contra de los más débiles en contra de lo que pueda parecer Manuel Pardos presidente Adicae muchísimas gracias como siempre

Voz 16 20:46 muy bien pagadas un saludo y un abrazo esto ha dicho de la ley Nadia Calviño

Voz 23 20:51 pero sobre todo se ha mejorado porque se ha reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta allí y eso es muy positivo vamos a hacer todo lo posible en lo que queda de legislatura para poder terminar la transposición de la ley puesto que aún faltan pues una serie de actos jurídicos íbamos a tratar de hacerlo antes de que termine la legislatura

Voz 16 21:13 Patricia Suárez presidente dada su fin cómo estás buenos días

Voz 24 21:16 muy buenos días Jesús bueno ya escuchaba

Voz 0927 21:19 el presidente de Adicae dice que bueno que es un avance sin duda todos los cambios en la ley hipotecaria pero hombre a él le gustaría que hubiera que hubieran se hubiera introducido otras otras mejoras la ministra por supuesto vende vende lo suyo todo es un avance importante sin duda lo es Patricia a ti qué te parece

Voz 24 21:37 a mi me parece que sí que ha habido un avance que sí que ha intentado corregir cosas por ejemplo importantísimo la evaluación de la solvencia

Voz 16 21:44 pero realmente es alto

Voz 24 21:47 como ejemplo el papel de notario que el notario sea la persona que te tengas asesorar sobre la transparencia Ono la cláusula sobre posibilitado no me preocupa porque al fin y al cabo un notarios un purista pero no es un economista y por tanto no nos podrá informar con corrección del alcance económico que va a tener esa cláusula en la nuestra vida en Navidad de la hipoteca ni a mí me me preocupa ese tipo de cosas me preocupa que no se haya dejado calificar el acta por los registradores yo creo que eso hubiese sido una mejora la transparencia pero bueno vamos a ver qué tal qué tal va que que creo que les consumidores también ya hemos aprendido mucho y que tendremos que exigir más a los bancos y sin ninguna duda es una un avance también pos ese ahorro de comisiones delegadas que eso hay que agradecerlo no que haya sucedido así

Voz 0927 22:35 más transparencia también importante el hecho de que ahora ya no tenga que haber un impago doce cuotas para que alguien se le pueda pueda ejecutar la hipoteca no

Voz 24 22:44 Xavi Alves cimiento anticipada a pie

Voz 16 22:46 yo kampora

Voz 24 22:49 poco fíjate yo perdóname pero yo yo echo en falta cosas

Voz 0927 22:52 claro claro claro

Voz 24 22:54 han sido medidas de reestructuración de la deuda porque él vencimientos cuando ya definitivamente dejaste de Pajares pero antes de eso se podría haber introducido

Voz 25 23:04 la previa con el banco que permitiese una

Voz 24 23:06 la acción de Palazón una conga carencia de pago un interés intereses unas medidas de reestructuración de la deuda Kinder

Voz 25 23:13 que editan incluso se vencimiento

Voz 24 23:15 porque al cabo esto además a la crisis quién quiere casas los bancos no las queremos las personas que queremos Elvira nevadas

Voz 0927 23:23 claro claro bueno creo que Tebas mañana Luxemburgo porque el Tribunal de Justicia Europeo trata el el polémico asunto de las cláusulas IRPH de las hipotecas IRPH que afecta lo decíamos antes a más de un millón de personas que piensas que va a decidir el tribunal

Voz 24 23:40 bueno mañana lo que hay es la vistes el juicio allí estará el abogado de José María Erauskin que defiende a los consumidores luego estarán los abogados de la banca también estará el abogado del Estado del Reino de España el del Reino Unido el abogado general todas estas personas a hablará anagramas que un tribunal que les ahora preguntas concretas sobre aquellas cosas que tengan

Voz 25 24:03 duda si después de eso la voz

Voz 24 24:06 en general anunciara eso será la base de mañana cuando va a ser el el la fecha de publicación de su informe y una vez que se haya publicado su informe que suponemos que será antes del verano vendrá la sentencia que todo parece ser que será en septiembre octubre de este mismo año yo creo que las cosas van a ir muy bien la enteremos un informe de la Comisión Europea que es muy bueno el informe en el Reino Unido que apoya a los consumidores españoles unos abogados que lleva años peleando por la defensa de de estos afectados que estoy convencida que lo van a hacerse fenomenal así que yo creo que que mañana ya os lo contaré a la vuelta

Voz 16 24:44 no creo que mañana

Voz 24 24:47 para ir bien y nosotros estaremos allí apoyando la causa

Voz 0927 24:50 perfecto oye y un comentario porque estos días mandaba una nota diciendo los planes de pensiones y los seguros también van a colapsar los tribunales contaba es el caso de un afectado que tenía un plan de pensiones al jubilarse opta por la receta mensual es decir guiri cobrando mensualmente durante quince años deja la esposa como beneficiaria él fallece sorpresa quién es el beneficiario

Voz 24 25:15 efectivamente habían fallecido dos dos si el beneficiario al

Voz 16 25:19 en casa nunca

Voz 24 25:21 había dicho a esa persona que esto iba a suceder así se le dijo que iba a cobrar una renta mensual durante quince años y nunca nadie les dijo pero si te mueres antes me voy a estar yo con el dinero esto las tres herederas las fichas lo reclamaron ganaron en primera instancia en segunda instancia perdieron pero ahora el Tribunal Supremo dice que no se de dijo con transparencia lo que iba a ocurrir es de sentido común que a cualquiera que le digan oiga usted qué prefiere dejárselo a sus hijas al banco padece está claro dijo evidentemente pero que tú llevas a ras de toda la vida

Voz 0927 25:57 planes de pensiones complejos pero en algunos casos tramposos Patricia Suárez presidente a su fin muchísimas gracias buen viaje

Voz 16 26:05 gracias a Dios un beso adiós

Voz 0927 26:55 más actualidad estos días han sido noticia varias muertes por unas intoxicaciones semanas atrás comentó otra también hubo una intoxicación alimentaria ocurrida hace años pero que ha vuelto a la actualidad concretamente puro unos espaguetis la noticia la habíamos dejado correr pero no son preguntado tantas veces y desde tantos sitios que es lo que pasó con esos famosos espaguetis que hemos decidido llamar a una experta para que nos aclare estas y otras cosas que tienen que ver precisamente

Voz 16 27:21 con intoxicaciones alimentarias el microscopio Beatriz Robles muy buenos días hola te enóloga de

Voz 0927 27:31 los alimentos experta en seguridad alimentaria bueno esto no se parece que se han amontonado todos los casos el en el en las últimas semanas no

Voz 25 27:40 al menos la repercusión social que ha tenido eso sí

Voz 0927 27:43 claro oye lo de las sillas ahora ha salido muchas informaciones diciendo cuidado que ahí unas setas que se pueden comer pero que efectivamente necesita un tratamiento Italia yo creo que eso nos ha pillado a casi todos por sorpresa no es tu es así

Voz 26 27:58 sí

Voz 25 27:58 sí sí eso sí bueno de hecho la la legislación que regula la comercialización de setas ya lo tiene he visto hay dos especies la entre las que está la la Melilla es la labor quela la el Bella que no se pueden comercializar sino tienen un tratamiento previo el tratamiento previo no es simplemente la cocción es también la delegación que es la que aquí abajo con los compuestos negro tóxicos que son los que producen síntomas más graves generalmente hay que es y también que en el caso de las Melilla los síntomas no suelen ser graves la intoxicación puede ser gastrointestinal y a veces también incluso neural tóxica hay algunos síntomas neurológicos pero son auto limitante es tampoco poco no son graves me deja secuelas

Voz 0927 28:44 lo que sí es una intoxicaciones lo que vosotros ya te diga el síndrome del arroz frito que es el caso que se ha conocido que ha que que se ha hecho viral que es el de los espaguetis un chico que ocurrida hace muchos años eh no sabemos porque has salido ahora

Voz 16 28:57 de hace unos espaguetis los deja a temperatura ambiente durante varios días en casa los vuelve a comer fallece

Voz 25 29:05 en los tecnólogos rendimientos la gente que trabajamos con seguridad alimentaria siempre estamos insistiendo Ipar tenemos un poco pesados con el tema de las temperaturas no dejar nada temperatura ambiente porque bueno aunque normalmente las intoxicaciones alimentarias la relacionamos con problemas digestivos y demás otras veces vemos que pueden ser muy graves entonces en este caso el síndrome de la Rota está producido por una bacteria que conocemos perfectamente conocemos el síndrome perfectamente pero en este caso se ha hecho viral a raíz de un vídeo que salió en Youtube que bueno con un tono un poco sensacionalista que hacía eco de este caso que sí que está recogido en la literatura científica pero qué pasó hace diez años con unas buenas prácticas de manipulación cocinar los alimentos no dejarlos más de dos horas a temperatura ambiente nunca meterlos a a refrigerar y comer los en un plazo corto de tiempo dependiendo del alimento pueden ser dos tres días o incluso cuatro en el caso de algunos alimentos no tendríamos ningún problema sobre todo a la población que esté tranquila que es un caso extraño pero que ya se ha hecho viral y parece muy impresionante pero en realidad está perfectamente conocida la bacteria hay perfectamente controlada con prácticas normales

Voz 0927 30:20 sí lo dejamos al aire libre durante muchos días Karol los bichitos se reproducen lo puede puede ser un problema mucho más serio la leche cruda

Voz 24 30:27 la noticias cordial también por qué

Voz 0927 30:30 cálido por ahí el presidente cántabro hoy la verdad es que no nos ha gustado mucho eh bebiendo leche cruda directamente casi de la vaca

Voz 25 30:38 no no son todo nada haber entiendo entiendo los motivos que es potenciar el desarrollo local a apoyar a los ganaderos pero cuando seguramente no es la mejor manera porque venimos insistiendo que la leche cruda puede dar muchos problemas incluso en explotaciones que estén controladas se está viendo en Estados Unidos a los Estados en los que se permite la venta de leche cruda están aumentando los stocks infecciones alimentarias y algunas son muy graves como la brucelosis el año pasado aquí en España ya hubo un caso Poor y de meningitis producida por por la histeria a partir del consumo de de queso elaborado con leche se cruda en embarazadas y en grupos inmunodeprimidos esto es muy peligroso

Voz 0927 31:22 oye y los Beatriz y las toxinas producidas por hongos por ejemplo nos contabas en frutos secos en cereales en frutas que está diseñadas

Voz 25 31:30 sí se conoce poco porque es un fenómeno que aparece en alimentos son aparentemente muy seguros por si como los cereales los frutos secos en nuestro entorno que que los que se comercializan estos productos que se comercialicen están controlados hasta hay unos límites máximos están controlados no hay mayor problema sí que podemos tener más problema posible secamos frutas en casa por ejemplo que que quedan a lo mejor no quedan bien destacadas CRAM con un poquito de humedad o frutos secos que recogemos nosotros ahí sí que puede haber problema son unas toxinas que están están producidas por hongos y que bueno el hongo sí que lo vemos el el micelio que son esos pelitos así con aspecto eh como de peluche que aparecen en algunos alimentos lo típico es el pan Bimbo pero

Voz 24 32:21 me también frutos

Voz 25 32:23 dadas en especias el problema claro es que es que han producido toxinas en problemas nos lo va a producir la toxina puede ser un problema gastrointestinal agudo que también es leve pero si consumimos durante mucho tiempo productos que están contaminados con estas toxinas sí que podemos tener problemas ya crónicos y en algunos casos relacionan con cáncer hepático

Voz 24 32:46 no

Voz 1112 32:46 le pues Beatrice Robles que muchísimas gracias

Voz 0927 32:50 tecnología de los alimentos experta en seguridad alimentaria creo que vamos a tener que hablar más de una vez de todo

Voz 16 32:54 estas cosas eh somos que somos alguna vez

Voz 0927 32:57 es un poquito descuidados y nos metemos en unos líos que se pueden evitar perfectamente Beatriz un beso como siempre

Voz 16 33:03 a eso es a Dios gracias hasta luego

Voz 16 33:58 que lo venden ancianos que lo venden a discapacitados y queríamos que nos lo explicaran han dicho que no que todo

Voz 0927 34:04 es legal y que no nos van a explicar cómo captan a todas estas personas a las que ya saben ofrecen un jamón les dan una charla salen pagando por almohadas y colchones la friolera de tres mil euros incluso dejaron de caer en su charla con nosotros que ha habido denuncias contra otros medios pues nada aquí esperamos sin parar de denunciar prácticas como éstas sólo faltaba porque hay futbolistas que se vienen arriba con los gritos en contra pues nosotros con las insinuaciones y colarse amenazas ni digo yo nos vamos a las redes ya las app donde vamos a dar una buena pista para ciertas cosas por ejemplo para aparcar

Voz 0927 35:07 Sonia buenos días buenos ya Jesús comentarios en las redes

Voz 0133 35:10 el programa anterior hablamos sobre la medida que impondrá Baleares acerca de la prohibición de circular coches diésel y gasolina por las islas respecto a esto David Martín comentó que espera que los siguientes sea el tabaco

Voz 16 35:21 que ha causado muchas más muertes

Voz 0133 35:23 Mikel decía haberse aprende la Unión Europea medidas concretas y a corto plazo la polémica de los milagrosos colchones y almohadas que ahora mismo acabas de comentar los oyentes comentaron que es una vergüenza y una estafa un caso que ha atraído mucho de que hablar Save the Children denuncia unos vídeos de unas menores youtubers que promocionan maquillaje

Voz 0927 35:41 Sara Rodríguez decía lo veo genial

Voz 0133 35:44 lucran con los niños padres que con tal de no trabajar no les importa explotar a los niños en cambio Alfred no estaba de acuerdo pedirán la prohibición de los estuches de maquillaje

Voz 16 35:54 de las princesas de las muñecas y las armas de juguete

Voz 2 36:00 consumo

Voz 0133 36:35 te fijas de tu banco nada poco totalmente o no en todo

Voz 0927 36:40 los resultados de la última encuesta plantear

Voz 0133 36:42 vamos actúan de verdad las administraciones de consumo contra los fraudes en total el noventa por ciento de los oyentes creen que no actúan las administraciones contra los fraudes exactamente un sesenta y uno por ciento dijeron que muy poco un veintiocho por ciento que nada

Voz 16 36:56 o sea el noventa por ciento que no vale exactamente están conmigo nos vamos a Lassad y las web

Voz 0927 37:04 mundo Mons

Voz 16 37:06 sí

Voz 0133 37:07 Santiago Caballero responsable del proyecto Automatic buenos días en primer lugar nos podría explicar brevemente qué es automático

Voz 11 37:15 sí que es un sistema de pago con matricula utilizando actualmente para para para tenías oiga

Voz 0133 37:20 pagas con la matrícula pero cómo se puede registrar esto

Voz 11 37:25 sí bueno muy sencillo a través de la Beato Martiricos la web que te subes dobles punto punto com registra datos son básicos en nombre de la matricula de tu culo oí también te pedimos el

Voz 27 37:38 me aporta habitual por ejemplo si es bien no diésel por ejemplo para que luego puerta para cien tú medios de pago normalmente es una tarjeta de crédito o incluso emitimos también en el campo pero cómo funciona

Voz 0133 37:51 el método de pago se hundiera

Voz 11 37:54 la para repostar en el caso de gasolineras pues directamente te bajas del coche y halal la cartera el surtidor cómo utilizamos carriles que ya tiene pagos que que ya están en el surtidor introducen los cuatro dígitos como te comentaba antes como ya ya te te hace por defecto te puedes cambiar pero normalmente hay uno que está todo iba repuestas y el según cuelgas el directamente te puedes marchar sin ninguna tarjeta también ningún método de pago animará es totalmente transparente para para el usuario

Voz 0133 38:27 pero se puede en toda España en todos los Parking eso gasolineras

Voz 11 38:31 pues actualmente estamos en tanto en España como en Portugal tenemos ciento cuarenta puntos de servicio principalmente en España la redes más conocidas son al campo y Petro Prix pero bueno también tenemos el master

Voz 24 38:44 señor

Voz 11 38:47 Pepe interesada que consulte la página web para llegar donde estamos disponibles Illes en Portugal también estamos en la casa y a nivel parking hemos empezado hace poco bueno tenemos a unos dos párkings en Madrid en unos y otros campo de piedra

Voz 0133 39:03 aquí tenéis pensado ampliar los puntos más más sitios

Voz 11 39:08 sí actualmente estamos ampliando lo que pasa que

Voz 1397 39:12 empezamos a nivel internacional

Voz 11 39:14 sea como en Portugal en España vamos a empezar con varios parking cualquier para el fin que tenga va por ejemplo los sistemas de de Ekin unos sistemas de acceso al parking bastante habituales se podrían integrar con un grupo de la solución sin problema pero siempre el comercio tiene que contactar antes con nosotros

Voz 0133 39:31 se puede registrar más de un vehículo en la misma aplicación

Voz 11 39:35 sí sin si piensa tomar diez vehículos que bueno la verdad es que utilizar a mucha seguridad

Voz 0133 39:42 pues muchas gracias Santiago Caballero responsable del proyecto Automatic

Voz 11 39:45 vale gracias a vosotros

Voz 19 40:25 como son famosos compañeros etcétera como consumidores en SER Consumidor sin mala uva

Voz 28 40:33 ah

Voz 0927 40:39 la mano derecha que repita el juramento

Voz 17 40:43 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que podía a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que su nombre Nacho Ares

Voz 0927 40:53 Nacho muy buenos días muy buenos días cómo estás Jesús placer que estés aquí en Ser Consumidor director de Ser Historia ya le conocen ustedes egiptólogo dispuesto a pasar nuestro test de consumidor dispuesto primera pregunta te sabes la historia de la Pisa egipcia efectivo no era pupilla eh Beck cuánto vale un kilo de pollo

Voz 17 41:14 ostras ni idea tres euros trece eh cuántas veces has pedido Loja reclamaciones varias varias veces soy bastante quisquilloso con esas cosas

Voz 0927 41:23 un huevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta entre cincuenta y sesenta cuando te llama algún comercio al por teléfono cuelgas directamente le atiende es aguantan poco mucho destruyen la Lista Robinson y jamás me han llamado que miran más a los alimentos la grasa que llevan el azúcar basal si me gusta o no es y no te han cobrado un plato en la factura de un restaurante que haces te callas lo lo dices lo suelo decir soy bastante molesto coges la fruta en la tienda con cuenta eso sin ellos con guantes carne o pescado carne te comes los yogures aunque estén caducados si un médico me dijo que nunca caduca con Prodi comprar productos de temporada de cercanía o o lo que igual que la pregunta antes las que me gustan ropa de marca low cost o combinan locos como ahora mismo comprar productos falsificados imitaciones el pecado gastronómico que te das aunque sea de vez en cuando

Voz 17 42:20 no un chuletón de estos de más de seiscientos gramos de caerse de espaldas

Voz 0927 42:25 cuando compras ropa mira si es de tinte au oscila la puedes lavar en casa como las

Voz 17 42:31 con agua fría nunca planchazo la verdad es que me da igual va todo para dentro y ya está

Voz 0927 42:37 tienda tradicional o gran superficie supermercado etc etc etcétera las dos cosas de quién te hacías más del Banco del seguro o de la compañía eléctrica o del operador de telefonía de ninguno de ellos saber la comisión que te cobran los bancos pues las tarjetas que llevas ahí en la cartera

Voz 17 42:55 creo que no cobro creo que no me cobran ninguna pero no estoy solo

Voz 0927 42:59 cuando te piden el de ni cuando pagas con tarjeta te alegras lo ponen mala cara

Voz 17 43:03 lo suelen enseñar yo lo suelo mostrar yo para que no haya problemas ella también Colacao muy con la k te llevas cosas de los hoteles e pues no la verdad es que no semana sí semana no voy a un hotel comiendo con tu pareja aguas hacías lo dejas el móvil lejos no tuvo guasa que raro eh

Voz 0927 43:20 los pocos cuánto hace que no renegó hacías la tarifa de telefonía

Voz 17 43:25 la edad es que para eso soy bastante dejado me dejo convencer ni miro dinero Thaçi tradicional Over Khadija hay suelo coger un taxi aunque ahora me lo estoy pensando

Voz 0927 43:37 reciclar botes bolsas papel vidrio

Voz 17 43:40 absolutamente todo esto separado perfectamente cierras el grifo cuando te estás lavando los es lo que estás comentando sí sí absolutamente te da nunca hace frío

Voz 0927 43:48 qué haces pides otro deja que te lo

Voz 17 43:50 quién tiene microondas sólo no tomo café pero vamos si pido un colocado un suelo pedir y está frío suele pedir que me lo callé

Voz 0927 43:57 Nacho Ares director de Ser Historia muchísimas gracias gracias a un plaza era un placer

Voz 16 44:44 Jesús Soria César Díaz muy buenos días

Voz 1193 44:47 buenos días asesor jurídico de CECU

Voz 16 44:50 empezamos empezamos venga primer caso

Voz 10 44:52 gente no tiene línea en el teléfono ni internet reclama pero no les dan solución sólo larga

Voz 12 44:59 el martes veintinueve de enero de dos mil diecinueve me quedé sin línea de teléfono fija Internet llamé a mi compañías de telefonía ya vino un técnico de la empresa Telefónica a la que pertenecen a la línea de ellas Ter y me dijo que iba a la central sí me restaurará el servicio para por la tarde no se me restauró el servicio después de vaya llamada pasó un técnico de ellas Esther hizo una especie de paripé Mehdi hijo que para el día siguiente ya tendría solucionado el problema todavía no tengo servicio vuelve el mismo técnico Esther me dice no puede hacer nada que llame a atención al cliente de Jazztel su única solución es que espere hasta que ellos se pongan en contacto conmigo

Voz 0133 45:53 sí

Voz 24 45:54 hasta cuándo tiene que esperar censar bueno la verdad es que creo que ya esperado demasiado suave

Voz 1193 46:00 pues ya como como ya saben todos los oyentes pues lo primero que hay que hacer es reclama la compañía salvo que lo haya hecho ya que

Voz 24 46:06 vamos a por todas las ha hecho pues entonces sí puede acreditar

Voz 1193 46:09 que ha que ha reclamado con un número de referencia o con o a través de un escrito sino la respondido y choques pero lo que era la solución lo que te que hacer es acudir Oficina Atención al Usuario de Telecomunicaciones la antigua secretaria Estado telecomunicaciones para reclamar la inmediata inmediato alta o o restauración de servicio y además las compensación porque usted periodo en el que no ateo servicio

Voz 0927 46:33 es tres W punto usuarios teleco punto es me pero bueno pues ya lo sabe complicaciones hay problemas Luo más complicaciones todavía para intentar resolverlo

Voz 10 46:43 Carmen compró un reloj siempre tiene la misma avería nos lo explica

Voz 26 46:47 comprar un reloj de alta gama hace dos años nos costaba mil doscientos euros automático y hemos tenido una serie de problemas con él ha sido hasta tres veces el muro separaba lo hemos llevado a casa ha vuelto ya la tercera vez cuando lo hemos enviado nos han dicho que se había acabado la garantía teníamos que pagar el arreglo como no estábamos de acuerdo entonces hemos dicho cuándo devolverán el reloj que ya tomaríamos otras medidas porque no nos parecía lógico el tema nos ha sorprendido que hace un par de días Nos han llamado diciendo que el reloj estaba arreglado entonces a ver si vuelve a pasar otra vez lo mismo que es lo que podemos hacer hombre

Voz 0927 47:24 has apaga hombre tiene derecho a que le den el dinero o no lo tiene que dar la marca o el establecimiento

Voz 1193 47:31 lo primero es Carmen nos dice Si ese la garantía legal lo la garantía comercial porque entiendo de comercial no es esto lo que está reclamando que lo que lo mire pero vamos vamos a suponer que la garantía legal como ya sabemos todos es de dos años lo que tenemos que saber es que cada vez que el reloj lo tiene la empresa para repararlo todo ese periodo está interrumpido los dos años de garantía con lo cual a los dos años que lo compramos hay que sumarle todo ese periodo en el que ha estado el reloj reparando se vale y además lo que tenemos que saber también es que la reparación de una garantía de seis meses incluso que éste fuera de los dos años Rosa es decir sin olor si el reloj no lo reparan justo el último día que acaba la garantía aún así tenemos seis meses de garantía por esa reparación mal entonces tenemos que tener todo esto en cuenta a a sopesar dentro de ese plazo lo mejor es que que pida otro reloj o la devolución de dinero porque es lo que siempre bien

Voz 0927 48:26 lentamente es muy bueno no ha salido

Voz 13 48:28 en diciembre contratamos una excursión con excursiones para

Voz 10 48:31 ceros Enter Travel SL cuando empezábamos el guía nos dijo que la excursión no era la que no sabía enviado la agencia que a él le habían dado otro programa nos quejamos pero nos dijo que tenía que hacer es su programa punto entonces decidimos abandonar la excursión volvimos al barco en taxi reclamamos y ahora nos dicen que teníamos razón pero que no nos devuelven el dinero Nos costó noventa euros y nos ofrecen un bono de cuarenta euros para otra excursión es decir para beneficiarnos deberíamos hacer otro crucero qué podemos hacer vayamos Rafa no

Voz 1193 49:08 pues sí un poco sino porque ya que te llegan directamente que no tiene que no te lo van a devolver y si acaso esperar bueno pues bueno esto ya es un poco despropósito hay algunas empresas que exceden en directamente que tienen mucha cara

Voz 0927 49:22 claro les obligan a hacer un nuevo crucero para beneficiarse de otro viejo otra excursión

Voz 1193 49:26 claro claro si es un despropósito entonces nosotros aconsejamos es como creo que esta empresa no está al Sistema Arbitral de Consumo en un mecanismo alternativo de resolución de conflicto que directamente se a juzgado como ya hemos aplicado muchas veces como la demanda no superados mil euros necesitamos abogado ni procurador simplemente yendo jugado pidiendo un formulario demanda incluso descargando la de la página de Abogacía del Estado hay con instrucciones para saber cómo poner una demanda lo que ha aconsejado directamente ya que han reclamado y no les han hecho caso así que acuda

Voz 10 50:01 decidí cambiarme de Vodafone Become somos conexión para ello ético ha pedido a Vodafone la portabilidad por tres veces por tres veces Se lo han rechazado sin dar ninguna explicación por ello ético ha decidido poner una queja a Vodafone para intentar saber la causa o causas del mencionado rechazo y así poder subsanar el problema puedo hacer algo yo

Voz 0927 50:25 puede hacer algo en este problemón bueno pues

Voz 16 50:54 César Díaz asesor jurídico muchísimas gracias a vosotros la próxima

