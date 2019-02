"Se pudo acabar con ETA y no interesó" (I)

Voz 1 00:00 esta canción que estamos escuchando Montserrat Domínguez buenas tardes

Voz 0313 00:03 qué tal buenas

Voz 1 00:05 de esta canción forma parte de la banda sonora del lobo

Voz 2 00:07 el papel y que protagonizaba Eduardo Noriega no tú no la vista de la Pelosi yo sí la vi era una peli bueno ahora le preguntaremos al lago de verdad que que que que le pareció pero una pelea que está muy bien una peli muy bien rodada con con jugar con mucha tensión y tal otra cosa es ya lo que tenga de de verdad a menos verdad el el

Voz 0313 00:27 el personaje buenos decíamos que hoy vamos a hablar de este de este libro yo confieso cuando uno escribe unas memorias de este contenido no lo puedo hacer de cualquier manera Mikel Lejarza ha pedido ayuda a uno de los periodistas que tenemos en este país que más y mejor conoce el tema del espionaje de los de los agentes infiltrados de los de los encubiertos toda esa madeja tan difícil de de EC entrañar a veces se llama Fernando Rueda que enseguida vamos a saludarles pero para que entiendan porqué había que pedirle ayuda bueno es que en este libro se cuentan cosas como lo acaban a escuchar a continuación cuando ETA empieza a sospechar que el lobo que ahí hay truco

Voz 0502 01:03 sabemos por el movimiento en catalán que han oído en las noticias de la BBC que tenemos un agente infiltrado de los servicios secretos españoles diese gente eres tú te llaman el lobo de la forma en que me lo dijeron me salía una risa espontánea me partía de risa nadie se lo podía imaginar Gorka estamos hablando en serio yo seguía llorando de la risa Ezquerra de verdad lo dices en serio sí sí por eso te he contado lo mío de verdad basan serio Gorka tómate lo en serio yo llevaba dos pistolas Browning grande y Lafayette Pere más pequeña casa Kay se las entregue pelas metes por el kurdo sois unos putos mierdas me tenéis aquí tres meses tirado esperando común puto cabrón escondido como un perro lloró venís y me acusa de ser un agente secreto si soy un agente ahora me voy con vosotros y me pegaba un tiro me aleje se quedaron fríos

Voz 0313 01:56 yo no me extraña Fernando Rueda buenas tardes Sáez ha quedado cara escuchando lo que tú has escrito verdad como cómo suena eh es que sabes qué pasó una cosa

Voz 1095 02:07 Mikel leyó el libro en folios y luego cuando llegó a papel si lo volvió a leer se hizo me llama y me dice oye que es durísimo el lenguaje sobre todo en el en el principio pero eso me reí ahora no porque realmente el lenguaje lo está

Voz 3 02:25 la viene digo jode que duro o no

Voz 1095 02:28 luego ha habido gente que lo ha leído huy índice es verdad que es duro pero como narras sobre todo esa primera parte se Ebro o no en la cual está pasando por situaciones como la que habéis dibujado en el cual él le están a punto de matarle es decir le han descubierto

Voz 3 02:47 cuando él lo narra lo narra lo narra mi lo narra con

Voz 1095 02:51 esas palabras yo podría haber suavizado haber quitado lo lo los tacos pero en aquel momento es que es una situación para escribe yo creo eh a lo mejor me equivoco para describirla así por qué era tan duro tan duro tan duro que alguien cuando está en esa situación no habla diciendo hay que qué mal lo pasé

Voz 0313 03:09 hay seguros de lo que decía que no pero es vacaciones Alice eso que hemos escuchado suena a verdad ese es es el barro que te oye es de las pocas personas que conoce luego de las pocas que lo conoce y además hace años que os tratar luego te preguntara qué tipo de relación tenéis tu cómo qué concepto elegiría como podrías definir cómo podría explicar que alguien durante más de cuarenta años haya sobrevivido a la cantidad de historias que les ha tocado con las que le ha tocado lidiar desde cuál es el carácter de el rasgo de su carácter más más más potente más predominante

Voz 1095 03:45 yo creo que es el más listo de la clase yo he conocido a muchos otros infiltrados en que ha tenido el servicio secreto a lo largo de todos estos años la mayor parte de ellos son juguetes rotos es decir gente que hizo sumisión que incluso la hicieron bien y que de repente llega un momento en que han terminado el servicio secreto se convierte para hay un problema y quieren quitarse los de enmedio cuanto antes con Mikel lo intentaron es decir cuando Mike la filtración en el setenta y cinco intentaron quitarle de en medio al demandaron a Valencia le dijeron bueno todavía estábamos en el franquismo tuvo ocupa de de de movimientos sociales en el Hospital de la Fe de Valencia por aquí el cogió ideal en cuanto pasado unos meses él por su propia voluntad se cogió en su moto se subió al sur de Francia porque la vía no pero la cara porque él quería seguir en el en el combate él quiso demostrar rodeado de etarras que no le reconocían Él fue el que cuando el el servicio secreto vio que él seguía entonces dijeron bueno pues oye este nos puede ser de utilidad y así lo ha hecho en cada zona de de su vida primero durante catorce o quince años persiguiendo etarras para identificarle metiendo en en otro tipo de operaciones y luego cuando se acababa eso él se buscaba la siguiente de Operación Cataluña él se busca una tapadera entonces el servicio fue que no sé es necesario decir Él ha sido el que ha ido generando esas necesidades que han sido super útiles al servicio yo cuál es tu relación

Voz 0313 05:21 con Miquel como la definidas colegas hoy sus amigos sois conocidos

Voz 1095 05:27 somos muy amigos es decir somos yo lo defino como somos amigos con de parejas no quiere decir que que mi mujer y la mujer de de Mikel son amigas que aparece en el libro el censo otro

Voz 0313 05:40 bueno otra de las novedades de del del libro

Voz 1095 05:43 lo porque ha sido su compañera su su su

Voz 0313 05:45 soporte de su tapadera en en más de una ocasión

Voz 1095 05:48 ha llevado a hacer hacer misiones que llevan cuarenta años juntos eh que decir que ha sido para mí lo más importante ha sido la la persona que en determinados momentos le ha sacado de las profundas depresiones en las cuales cayó por cierto no por por bandas terroristas esto sino por culpa del propio servicio que en algún momento también la intentado quitárselo del medio pero bueno él siempre ha vuelto

Voz 0313 06:11 pues sabemos es casi que saludemos al amigo no Mikel Lejarza buenas tardes

Voz 4 06:16 buenas tardes sea arratsalde on

Voz 0313 06:18 esta Mike el nombre a todos

Voz 4 06:22 bueno pues mira estoy recordando mis momentos de la época antigua ya casi olvidado de cuando tenía que ir a catorce kilómetros por el monte para poder hablar desde una cabina con dirigentes he visto negro para poder hablar con vosotros

Voz 5 06:39 hoy eso que es un lugar inhóspito oye ese concepto de de de agente

Voz 0313 06:46 no con el que tú has sido identifica durante muchos años exactamente qué significa una gente negro

Voz 4 06:52 la gente negro es el que me chateo que yo lo diga pero eso es que es realmente vivos en la en algunas películas el GPS no eso es que el que no figura ningún sitio el que trabaja realmente para una serie de operaciones especiales y demás pero que si caes caes IT dejó de seguir no claramente tú asumes responsabilidades la gente negro es el que es realmente el secreto de verdad

Voz 1095 07:27 el que pie matizó el que trabajando para el servicio secreto no está en nómina por lo tanto si le detienen cuando te han detenido el servicio secreto ha desmentido que te conociera no

Voz 0313 07:39 pero tú sigues cobrando no al menos

Voz 4 07:41 sí sí no voy a decir que no la verdad

Voz 0313 07:45 y eso se paga como con Un sobre para que no consta de o como cómo cómo se hace eso

Voz 4 07:51 claro lógicamente no podemos estar Si tú no estás el nómina no aparece es oficialmente pues tiene que ser todo extraoficial

Voz 0313 07:58 el fondo reservados o como se llamen bueno realmente

Voz 4 08:04 de todos los servicios de inteligencia su partida de fondos reservados para para ciertas operaciones especiales o para personas en el caso como envío pues pues hay que para de esta manera no

Voz 0313 08:17 oye Miquel estamos aquí con Fernando estamos aquí compañeros y compañeras con muchísimas ganas de preguntarte de todo yo lo que planteaba la al abrir el programa me lo reservo para al final eso es responder a eso al final pero Montse Ana y Roberto y fauna y Fernando yo queremos preguntarte muchas cosas Ana de tu negociado sabe un montón

Voz 0125 08:36 que sabe un montón

Voz 4 08:38 esas sí tiene cosas para dándole por la cabeza

Voz 0125 08:41 si no estaba pensando fíjate en la primera pregunta hablando ahora de de de de de esos fondos reservados no con que sepan hoy el Estado te ha amenazado con quitarte estos fondos ahora con esta entrevista y con las que vas a hacer por la promoción del libro

Voz 4 08:56 no no directamente no lo que pasa es que uno ya sabe mucho tener en cuenta que yo practicamente que nos hemos criado juntos el servicio de Dios no sea que comenzó en el año setenta y dos y yo empezaba con la para trabajar el setenta y tres éramos eh de aquella familia entonces no lo cual que no voy a saber yo ya que de lo que es el servicio secreto lógicamente también tengo que decir que ahora el servicio se ha cambiado una barbaridad así ahora no es para bien tengo que decirlo claramente para bien pero mucho mejor físicamente Miquel escasea no

Voz 0125 09:38 por la Policía Nacional de infiltrarse sin saber ser espía sin saber moverte en esta doble vida sin conocer prácticamente nada de Hita en la década de los noventa You luego entrevistado en la década de los noventa quería decir me encontré yo con algún otro infiltró lo lo entrevistamos allí en la SER el pasado octubre no tiene nada que ver contigo es otra historia completamente diferente pero yo de él los de leer un poco tu libro y haber estado con esa persona te hago esta pregunta no debería formarse a los topos y a los infiltrados para realizar estos servicios poder llevar mejor lo que supone tener una doble vida que no es poco

Voz 4 10:16 anda que lo ido yo para que pudiera haber una academia de formación he luchado como como el que más pero bueno no esto no hay manera de que de que suceda de todos el mismo está vinos Pino que muchas veces lo mejor lo mejor que yo lo tengo comprobado que el mejor piropo yo creo que es que una persona de la calle no no hubo una persona que tú forme es un regalo eh se pueden formar un ramo y muchos eh no hay ningún problema pero para estos menesteres es totalmente diferentes no lo mágico espionaje y lo Ramos es totalmente diferente en el puesto dos cero cero siete de película ya no existe

Voz 0125 11:00 hola Miguel yo soy Serrat Domínguez y tengo muchísima curiosidad porque nos cuentes como dices que estás en al al servicio o estás en nómina de sido de quién sea es decir quién te pague en sobrio con fondos reservados nunca he pensado pasarte definitivamente a la empresa privada lo digo porque por lo que estamos viendo resulta bastante más rentable ya sabemos que todos los funcionarios se encargan en algún momento de que el Estado paga mal lo que te puede dejar tirado y sin embargo por lo que vemos de Villarejo todas sus empresas tantísimos miembros de las fuerzas de su ex miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que luego han tenido una carrera muy larga desde luego parece que no les ha ido mal económicamente

Voz 6 11:43 prestando sus servicios a las empresas privadas tú has tenido la tentación de hacerlo aparte de a rachas de manera

Voz 0313 11:51 el Times por cierto desgaste a trabajar con Villarejo alguna vez

Voz 4 11:56 la última y no convivía dejo nunca no me voy a ocurrido de ninguna manera conocía su forma de trabajar lógicamente pues ni soñando no

Voz 0313 12:08 cuando cuando perdón perdón a micro cuando dices conocía su forma de trabajar que que no te rías no aquel al que te refieres

Voz 4 12:14 pues lo que todos sabemos que el a la guerra La guerra de dosieres era la época de la guerra lo que pasa es que él tuvo unos apoyos importantes ir bueno pues es lo que mono se en momentos clave diciendo no él de alguna manera pues llegó un momento en que formó su empresa en Sussex esas etcétera Yi lógicamente el resultado muchísimo más rentable ir esos dos y de los empleo para poder hacer dinero no lo sé y para eso hay que valer rosa cada uno somos como somos

Voz 0125 12:47 pero tú nunca te has planteado

Voz 4 12:50 no vamos a ver que a mí no me del servicio de inteligencia no no me ha podido en ningún momento poder ir a la empresa privada etcétera lo que pasa es que yo mi mentalidad no ha estado en ese camino no yo siempre he tenido que buscarme una cobertura para poder trabajar en los trabajos que yo realizado no una cobertura que he tenido yo quién la tu vida esa cobertura me ha proporcionado dinero extra siempre esto Rosalía perfectamente el servicio a totalmente claro tenían la posibilidad de que yo tuve la posibilidad en Barcelona de de quedarme de asesor de entonces yo no

Voz 0313 13:37 sí sí sí

Voz 4 13:40 pues sabía que el el trabajo que estábamos realizando por petición del que declaró por petición de él y del trabajo que están realizando era un trabajo que yo sabía que a mí me iba a casa lo tenía claro pero el trabajo este trabajo ya cuando cuando ya ha realizado un trabajo en el cual no has podido llegar aún final que tú hubieras querido entonces tú siempre lo que estás buscando más más y más es una enfermedad que te entra dentro puedes dejarlo

Voz 0313 14:22 el dinero claro entonces hay una cosa Miquel Isère pregunta Fernando también que conoce mucho de esto pero entonces es un problema que ha habido contigo o es un problema general de que no sé si es de España o todos los países todos los gobiernos al final son agradecidos con esta figura

Voz 7 14:37 gente que que se infiltra que se encubre que se que se incrusta por ahí en en en bandas en mafias tal

Voz 0313 14:44 nuevo abono bueno estoy acabado y luego me entiendo de todo esto es un problema tuyo es un problema general

Voz 1095 14:50 lo que me gustaría citar textil Miquel me dejas

Voz 4 14:58 lo que me

Voz 1095 15:00 el libro se Toni Verdasco fue pistón que estuvo infiltrado en O

Voz 0313 15:05 la peli magnífica también seis

Voz 1095 15:08 el en una mafia de Nueva York durante dos o tres años o le tuvieron que sacar vive como Mikel escondido han pasado los años tiene el mismo riesgo idóneo asco a través de un contacto le dijo que través de un periodista de Xavier Mina ver Le dijo le mandó a Mikel la siguiente frase sí Miquel hubiera hecho el trabajo que hizo en España en Estados Unidos le habrían dado la medalla del Congreso sería un héroe nacional

Voz 0313 15:33 bueno tener una metralla en dos mil diez así un poco de escondidas pero te la dieron no

Voz 1095 15:37 como discreta

Voz 4 15:38 sí sí sí bueno pero lo es de agradecer también porque a ninguno lo hubiera ocurrido se le ocurrió anteriormente ni yo lo hubiera hecho sea bueno dentro de todo dentro es una ya normalita no tienen muchísima gente pero yo lo que tengo que agradecer es que la postura de

Voz 8 16:00 sí sí sí sí loca

Voz 4 16:02 el momento pues significó para mí fue importante

Voz 1095 16:06 oye oye Miquel

Voz 0313 16:08 has armado si si vas armado eso que decía yo al principio que se cuenta además en el libro ese da entender de que ETA ya no existe afortunadamente no está disuelta como organización y tal pero es tú todavía de vez en cuando mirando para atrás saber si hay algo

Voz 4 16:25 yo todavía voy continuamente mirando atrás de los lados dando cuatro vueltas era rotondas ir yendo me hablar con vosotros he como he dicho a lugares inhóspitos

Voz 1095 16:38 es cierto que hay un dato que hay que tener en cuenta que para que la gente entiende porqué Miquel cuando ya acabado ETA sigue el dato es muy claro en el IRA acaba el diez de abril de mil novecientos noventa y ocho en el Acuerdo del Viernes Santo ocho años después Denis Donaldson alguien que es una figura similar al al lobo es asesinado en su casa de campo de un tiro con una escopeta de caza de su señor entonces claro el IRA el Sinn Fein dicen nosotros no tenemos nada que ver quién ha sido un loco que ni le tenía ganas ya ha matado con lo que ha podido un lobo solitario eso

Voz 4 17:14 ese es el problema Fernando lo vamos a dar mucha belgas no nadie ahora no es cuestión de terrorismo y no he es mucho más con Bono lógicamente para los poderes también no sé si mañana alguien me mata pues bueno un delincuente loco que tenía que quería cinco minutos de gloria hizo que se acabó

Voz 0125 17:39 el IRC tolva irreal además lo que dices Miquel porque ya no es que te maten es que alguien te reconozca que te de un botellazo se me ocurren un bar que te rompa la cabeza no sea

Voz 4 17:47 cualquier elemento de estos tipos

Voz 0125 17:50 Nos distorsionador nos podemos encontrar es decir

Voz 1826 17:52 hablando hablando de coincidencias en un bar a mí del libro hay varios capítulos pero uno sobre todo antes lo hablábamos de cómo te encuentras creo que es en julio de dos mil uno meses un par de meses antes de los atentados de las Torres Gemelas así como Mohamed Atta en el que te encuentras que tú lo ves que lo reconoces el Café Gijón de de Madrid

Voz 7 18:11 las que era él quién era que quiere de este tipo ya tenías datos de quién era

Voz 4 18:15 no en ese momento no no los dos que yo estaba con unos personajes también poco pitos de realmente está con con con un tal Fernando Baskets que que fue el creador del Chile no imaginaros que era un enemigo yo no el chileno aquí ya hubo en España varias veces incluso fueron los que los que realmente llevaron el peso de padre de Julio Iglesias para ETA para ETA

Voz 5 18:46 el mire era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chile va a ser los oyentes es si tu no perdono pero sí que se que Mikkelsen

Voz 4 18:52 es bueno pues estaba con él con con Richard Solomon un un personaje peculiar porque no sabíamos exactamente si era agente de la CIA o ex jefe de la CIA renegado he no teníamos la seguridad Asimismo con largura que era un hombre importante en francés

Voz 1095 19:16 ha tocado Renan Garrido tuvo

Voz 4 19:18 problema gravísimo y bueno aparecieron tres personajes y entre esa pequeñas cueste lo que en el momento no sabía qué era ETA no yo hablé con Fernando Vázquez les dice por las costuras por las formas que hablaba etcétera lo que poco que yo podía escuchar hoy a hablar de armas cosas del Mundobasket y Fernando las que nadie dijo nada no te preocupes estos quieren hacer la guerra Estados Unidos claro yo escuché eso sepas ha dado un par de minutos dice voy al baño a los baños de metafísica una cabina telefónica dice esa cabina telefónica llamé a de servicio y dije me dijeron a ver si me interesa donde iban

Voz 8 20:11 yo lo dije bueno pues

Voz 4 20:15 poco tiempo después en septiembre estamos hablando de julio tres finales en septiembre todos sabemos cuál se muere cuando salió la imagen de este pájaro yo me tiraron de los pelos no lógicamente luego supe que que Fernando que tenían una casa en Salou que allí se movía gente muy extraña etcétera que dice si había sido avisado no sé si de los míos y los míos avisaron a otros y esos otros avisaron es un avisado