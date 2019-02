"Se pudo acabar con ETA y no interesó" (II)

Voz 0313 00:00 la letra de esta canción de Manel que estamos escuchando cuenta la la estupidez y el drama de las guerras

Voz 1 00:06 su miseria y lo absurdo

Voz 0313 00:08 enviar gente a morir sin ninguno

Voz 1 00:11 tuvo claro a veces por razones espurias

Voz 0313 00:13 soldados al menos no el que combaten en el campo de batalla tienen entre comillas el consuelo de ver o antes se veía el enemigo de cara saben más o menos a dónde van o a dónde les mandan el caso de los agentes encubiertos de los soldados no no declarados oficialmente diríamos esa es otra historia estamos conociendo con detalle aquí en La Ventana gracias al libro de de Fernando Rueda yo confieso gracias a Mikel Lejarza el lobo que nos ha contado algunas cositas sólo algunas de su historia de más de cuarenta años como agente encubierto no te puedes imaginar Miquel sigues ahí verdad

Voz 2 00:47 no no te puedes imaginar ahora mientras

Voz 0313 00:49 mientras escuchábamos los anuncios la cantidad de conversaciones que se han cruzado aquí en el estudio yo le quiero preguntar esto yo le quiero preguntar lo otro

Voz 1074 00:56 Ivonne se decía tú estuviste

Voz 0313 00:59 de alguna manera en la cocina o aledaños de los GAL

Voz 3 01:05 yo he sabido y esa pausa que has hecho no vamos a ver no no es una pausa la estrella es el hecho de que uno sabe cosas pero Carlas no se puede decir

Voz 1074 01:26 vale vale vale ahora no pero si si contamos en el libro al quite quite Fernando el quite de mil novecientos ochenta y dos antes de la llegada del PSOE al poder a principios a Mikel su oficial de caso que era el responsable del le manda al Hotel Meliá Illes dice que se va a reunir allí con unos empresarios que él no conoce pero que se limite a preguntarles que ellos ya saben de qué preguntarles unos precios cuando Mikel llega allí me imagino que con una grabadora eso ya no me acuerdo entonces se encuentra con que estos lo empiezan a dar precios más o menos de portal tipo de ETA vale esto por el tipo de te vale vale aquello cuando Mikel transmite la información le dice a su filial de caso pero que estáis haciendo seis meses después a Mikel lo mandaron a a México durante dos años

Voz 0313 02:22 mal por lo tanto lo de aledaños de la cocina sirve eh oye Miquel cuántas veces eso cuántas veces has cambiado de cara

Voz 3 02:36 de cara a la empresa de cirugía una vez nanas una vez

Voz 4 02:41 pero pero mi

Voz 3 02:44 mis cambios son con chinos yo procuro cambiaba de aspecto continuamente cumbre es una manera de otra manera

Voz 0313 02:53 si te si te cruzas con unos si te cruzas con un familiar o con un amigo de un amigo íntimo que que hace tiempo que no ve este reconocería

Voz 3 03:03 no él me he cruzado soy yo he constatado de que no de que no me decían

Voz 0313 03:09 el como por eso te decía como te aguantas tú de no de sí que estoy aquí

Voz 4 03:16 pues es

Voz 3 03:19 es la historia de un de un personaje como digo no la historia de un agente negro no quedaba otra es tienes que vivir con eso que Saber vivir es lo más importante saber vivir con eso no

Voz 0125 03:31 Mikel a mí siempre me dirás si sin honor perdón

Voz 1074 03:34 continúa continúa perdona

Voz 3 03:36 no aquí TICs en el caso mío yo no se lo llevan los siempre bastante bien siempre lo he dicho y a Fernando le que muchas veces no sea también influye mucho en la forma de pensar de cada uno los aspectos debido a cada uno en el sentido de Unió por ejemplo yo soy una persona religiosa una persona creyente una persona de fe y eso me ayudó muchísimo saldando nuestras hay sabes tú has vivido conmigo los últimos momentos de los últimos meses e sabes que hemos vivido momentos muy duros yo he vivido momentos muy duros y tú has estado mío en ocasiones en esa fe as a mí me ha hecho que yo pudiera seguir hacia adelante con fuerza siempre no eh

Voz 1074 04:20 sí a mí eso es una de las cosas que yo tengo que reconocer que más me ha sorprendido a la hora de escribir el libro no como alguien que ha vivido todo lo que él ha vivido todo lo ha hecho realmente ha encontrado el ese apoyo hasta tal punto que él lo era y cuenta en el libro cómo estando en el sur de Francia ya

Voz 5 04:45 eh como miembro de de ETA pendiente de de

Voz 1074 04:48 curso de formación se llevó a Lourdes a a otros tres etarras Hilari dejó en la puerta de la iglesia no entrase estuvo a a allí a rezar cuando usted que cuando allí todos eran super ateos no y sin embargo

Voz 3 05:05 piense eso inciso Fernando menos me pide la oreja los dos

Voz 6 05:09 así

Voz 7 05:13 oye Miquel una cosa cuando antes comentabas cuando te preguntaba lo de la cocina de los GAL y Fernando narraba el episodio de los empresarios de a tanto el etarra de esta categoría de la

Voz 0313 05:21 otra lo que no cuentas lo que no puedes contar es porque es secreto porque es delito

Voz 8 05:29 yo creo que las dos cosas vale vale no te comas

Voz 2 05:32 pero si yo estuviera intervención ya ya ya ya ya ya ya no hubo seguro que a mí me jarros de las dos cosas claro

Voz 1826 05:42 eso es oye y hay cosas que sí que cuentas que son durísimas como que en un momento determinado dices que se podría haber acabado con la banda con ETA en bueno eso sí eso quiero que no se acaba porque no le interesa

Voz 1074 05:54 o no acaba de interesar que eso sea así

Voz 3 05:58 es una cosa que yo nunca he podido

Voz 4 06:01 comprender he yo

Voz 3 06:05 creo creo que en aquel momento como no esperaban que la operación fuera tan importante creo que ya entonces les llenó tanto que que dijeron pues hasta aquí no de hecho cuando yo digo lo que me dijeron no y ellos me dijeron me acuerdo que iniciaron y esto creo que se dice en algún otro libro la película no le dijeron ahora ya sabemos todos lo sabemos dónde viven todos lo sabemos donde están sabemos donde no están etc

Voz 4 06:34 me dicen tú que tienes

Voz 3 06:37 que pongamos un puesto de pipas eh ahora somos nosotros los lo somos los que sabemos todo nos necesitan no era la forma de pensar de momento de la diferente y me lo contaron así no

Voz 0313 06:50 ya lo que pasa es que llegaron a la conclusión de que se podía desarticular a ETA antes de lo que se hizo y que haya motivos en fin que nos acaban de concretar os quiero escuchar eso es muy duro sobre todo hay o leerlo en este caso vamos hay una anécdota

Voz 5 07:05 que Miquel llega un momento en el

Voz 1074 07:07 la última redada ya cuando hacen dos redadas la última gran redada se cuenta perfectamente en el libro y eso lo digo es que es muy interesante de verdad dónde ir en el cual Miquel les dice va ahora te vamos a sacar Se acabó ya la infiltración te vamos a sacar ya veremos a ver qué hacemos y tal y entonces Mikel les dice no mesa queréis porque ahora Si yo voy al sur de Francia Choi el jefe de ETA porque con todos los que habían detenido que eran toda la cúpula el digamos el él era miembro de la cúpula de ETA era el el jefe infraestruturas él habría podido hacerlo y entonces les dice me pega un tiro

Voz 5 07:47 en el en el brazo iraquí

Voz 1074 07:50 o me tenéis primero y yo me escapo me de un tiro voy al sur de Francis hoy el jefe de ETA y me dijeron que no porque no querían acabar con ETA por lo que fuera

Voz 0125 07:59 por eso te quiero preguntar Miquel porque si hay algo que me llama la atención es que digamos acabas acabas acabas de estar infiltrado en ETA y luego te dedicas cambios de tercio hileras a la economía le das al tráfico de drogas le das a otro tipo de delitos no tú te has quedado enganchado a esto tú estás pillado con ser espía doble agente topo

Voz 3 08:22 lo que lleva cuarenta años en esta vida más de cuarenta años lógicamente es porque está enganchado no eso es es un veneno vuelvo antes ha dicho no es una especie de veneno que que lleva dentro y cada vez más también me gustaría morirme con las botas puestas no cubrió los seguir haciendo cosas por mi país a mí lo más importante es es trabajar para España Països que dejar vivir me para ellos es lo más tarde

Voz 0125 08:56 pero en Miquel tú has descrito muy bien lo que es ser un agente negro alguna vez te han ofrecido o tú has tenido tentaciones porque tú has visto el lado oscuro también el lado de los malos y también el lado oscuro de los buenos alguna te han ofrecido o te han entrado tentaciones de ser un agente doble

Voz 3 09:16 no no mica sobre la verdad que no me ha pasado nunca por la cabeza

Voz 4 09:23 tampoco detenido

Voz 3 09:26 en un ofrecimiento Ny nada tampoco que pueda haber pensado eso no no no no la verdad es que yo he sido siempre

Voz 4 09:34 Leal total primera mi servicio y por supuesto de París

Voz 3 09:40 pero totalmente esa podrán decir lo que quieran de mí pero yo más leal

Voz 8 09:45 habrá otros tres más veloz cuántas veces te has encontrado durante estos años al borde de dice

Voz 0313 09:50 uf me han pillado esto se acaba

Voz 4 09:55 muchas veces muchas muchas ocasiones porque son muchos años en muchas experiencias muchas vivencias

Voz 3 10:05 muy difícil resumir un libro y cuarenta y cinco años que los como

Voz 0313 10:10 Hernando yo lo definiría como el más listo de la clase tú tú sigues vivo por eres el más listo de la clase o alguna vez te has tenido que defender digamos de de forma extrema

Voz 3 10:21 yo nunca me he creído el más visto la clase yo creo que soy un tío de lo más normal siempre he pensado que los negros lo mejor es que sean personajes normales no preparados porque luego fallan por sus propios tics de esa preparación no no he tenido en situaciones sí por supuesto es extremas como la que habéis contado antes no incluso antiguamente la primera vez cuando ya donde ya me dicen que yo con los servicios inteligencia y querían acabar conmigo el no sé qué quizás esa fe que he tenido siempre me ayudó tanto que que ha habido algo con lo cual he podido salir de de todos mis atolladero que han sido muchos físicos

Voz 0313 11:12 antes te preguntaba si vas armado tienes buena puntería

Voz 8 11:17 tengo tengo eso es que practica a menudo

Voz 3 11:23 no es eso una cosa es innato observa desde pequeño desde pequeñito tiraba con todo sirvieron una pierna daba en el blanco

Voz 2 11:33 tenía un arco con yo me estaban abre no estaban hablando

Voz 1074 11:38 de de sus ligues dejó pero este gusto eh

Voz 0125 11:42 sí oye Miquel déjame preguntarte por una cosa me de califica bastantes de personaje no y a mí uno de las cosas que más me ha fascinado los personajes como tú es la posibilidad de poder llegar a intimidar con un compañero de comando sea la posibilidad de poder llegar a intimidar con un enemigo que a la vez es el de ayudar no intimar tú has llegó a intimar con con con alguien de ETA las llega a contar tus cosas tus problemas y encima haciéndome todo dentro de esa mentira no que rodea no pero no se has tenido un compañero de viaje con el que has podido incluso en algún momento hasta llorar o compañero o compañera

Voz 3 12:20 madre intimar con una etarra no en la cama pero nada más nada más no yo tenía tenía dos personajes ha dicho que si entonces no ha entendido bien pero intimar de intimar

Voz 2 12:35 me implemente Míster Snow

Voz 0125 12:37 bueno es que nos hemos quedado todo claro

Voz 2 12:40 no tampoco que te puede dar un revolcón se puede contar aunque

Voz 1074 12:46 pasado ya años con una no con más de uno

Voz 3 12:48 con compré así así declara no sea que luego había los personajes dos los muchachos no lo sé más medio millón el otro lo llamábamos billón el otro pollo que esos dos personajes estaban siempre muy pegados a mí no yo los veía más con más normales comparando pues los demás ical por aquello de que cuando estás mucho tiempo mucho tiempo con las personas a unos pues decaer mejor no dentro de de lo que ya sabes como son no como techo después con el tiempo uno de ellos entrego no sé qué pasó pueden pero vamos que si luego bueno teniendo muy claro mi postura ni siquiera tienen yo lógicamente y nada cero ya que ellos Nicolas terminas

Voz 1826 13:45 hoy antes de que acabáramos había me gustaría que Fernando contara porque yo sé que no ha sido fácil el proceso desde que escribes preservar todo el trabajo que que habéis hecho que habéis tenido que tener mucho cuidado tu especialmente para pasarla la editorial los primeros manuscritos no podía ser nunca a través de un ordenador ni de un pen drive me ha recordado cuando antes decías cuando Lady los primeros escritos a Mikel lo había leído en papel porque ha tenido que ser muy meticuloso con mi sabéis habéis visto que había por parte de alguien interés de sabotear el trabajo

Voz 1074 14:20 vamos a ver la verdad de que yo creo que puedo decir es que visto lo que había pasado en otros países los agentes secretos no tienden a permitirles que que cuenten determinadas cosas y Mikel desde el principio estaba decidido a contarlo todo a contarlo todo quiere decir que cuando él decía las cosas malas que había vivido ya faenas que le habían hecho etc etc bueno pues eso implicaba a la al servicio secreto implicaba la policía implicaba la a la Guardia Civil sí porque todo el mundo se suponía que iba a implicar a ETA es así no lo cuenta no es decir el sea sea abierto pero claro cuando te abres puede ser que haya mucha gente que no le guste el hecho es que el servicio secreto a ver cómo lo digo hubiera preferido que el libro no hubiera salido ya lo que pasa es que se han encontrado yo creo con qué es más antiguo que todos ellos no existe otro agente que cobre del servicio secreto más antiguo que Miquel y entonces bueno pues yo no sé si puedo decir que no les hago no sé si les ha gustado mucho no Miquel

Voz 4 15:35 pero no no Fernando

Voz 3 15:40 tú sabes muy bien lo hemos hecho muchísimas veces yo me desnudo dio cuenta con mi experiencia no mis problemas mis sensaciones Luis quizás yo me equivoqué cuando Dalí el despacho que director dijo podía escribir un libro de de grandes momentos malos tú está quizás me quedé la forma en que él se expresaba pero yo mis sensaciones Peace momentos malos etcétera son estos son así

Voz 1074 16:14 a ver si alguno más lógico noches no

Voz 3 16:16 el problema es de que cuando yo cuento mismo informados invadan sensaciones pues algunos quedas mal que lo voy a hacer yo no he ido a escribir un libro sobre los servicios ni sobre otros servicios minada no eso sería otra historia totalmente diferente sería primero sería muchísimo más duro e ir segundo yo sería pues lo sé me ha ido no lógicamente osado

Voz 1074 16:42 no yo dejé mi el ejemplo es a Mikel en los años ochenta le le meten en prisión le pilla la policía en una operación si cuando le pillan en esa operación esa era una operación en la cual es la Guardia Civil había hablado con Miquel para llevar a cabo el secuestro de Paquito en Francia traerlo a España para hacerle hablar y para hacer todas esas cosas Mikel se había enfrentaba la Guardia Civil pues esto es a lo que creo que se refiere Mike sabía enfrentar la Guardia Civil porque una vez secuestrado ha traído a Madrid e interrogado Mikel lo que quería era que el se soltara en su pueblo Isaac Se acabó ya dejarle andar dicen bueno pues estoy decía pues no le van a creer lo que cuenta no se tienen semana no hablo de quedado pero el hecho es que la Guardia Civil quería no la Guardia Civil alguna persona

Voz 3 17:30 es eso lo que quería empatizar

Voz 1074 17:33 a alguna persona para colgarlo de unos ganchos de carnicero y él dijo pues conmigo no vais a contar para llevar a cabo cuando cuenta estas historias que él puede estar más o menos contento de alguna de esas hay tal pues claro hay siempre alguien que sea

Voz 0313 17:50 oye Miquel conservas buena relación con conservas buena relación con algún compañero

Voz 3 17:57 buena relación supuestos hubiesen seis y muy el guardia civil de todos lados yo de la Guardia Civil no tengo vamos a al contrario con la guardia y médico de maravilla mis mejores amigos están ahí siempre se han portado conmigo maravillosamente bien no he tenido nunca problemas con ellos en este caso que estamos hablando no era la Guardia Civil era común un jefe de la mañana ya está muy bien es batido muy diferente al resto en la policía tengo buenos amigos pero los que tengo son muy buenos amigos

Voz 1074 18:29 el entonces un jefe de la Guardia Civil que era lo que quería colgar civil o no

Voz 0125 18:34 o miembro del cuerpo

Voz 3 18:38 ejercer labores sí se

Voz 4 18:40 el

Voz 2 18:41 no no no era un guardia civil un guardia civil Guardia Civil Mikel Zabala operar

Voz 0313 18:47 Mikel dos últimas cosas que te que preguntar la primera como hemos arrancado la La ventana con una canción de la banda sonora del lobo y cerraremos esta hora con otra que ahora escuchará te gustó la peli

Voz 4 18:59 para mí así poder

Voz 3 19:01 no lo que voy a andar que hubiera hecho otras maneras es decir a gusto se hubiera sido

Voz 0313 19:10 pero oye Miquel y la última que es la que yo me planteaba que al principio que tenía ganas de hacerte cuarenta y pico de años te ha merecido la pena

Voz 3 19:20 sí sí porque si uno está satisfecho consigo mismo lo más importante en la vida yo me siento satisfecho conmigo mismo con lo que yo realizado solamente tengo un problema que me hubiera gustado haber hecho mucho más

Voz 9 19:38 no

Voz 10 19:41 a la hora de esa para el sábado

Voz 0313 20:19 Fernando Rueda felicidades por la parte que te toca que es mucha del del yo confieso de verdad un abrazo muy grande compañero

Voz 1074 20:25 gracias a ti porque hoy a salir hoy ha salido el libro y hoy han encargado la segunda edición después de esto la te mataremos Flor

Voz 0313 20:32 desde la tercera Mikel Lejarza Lobo gusta me encantaría un día verte la cara pero si no puede ser pues un habrá abandono grato de todos

Voz 2 20:40 no voy voy intentaremos un abrazo a todos los que te venga suerte eh