Play Segunda (21/02/2019): Las rachas de Segunda

hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento ochenta y seis la segunda ahí bienvenidos a la jornada diecisiete de la Liga Un dos tres una jornada que empieza con el Real Oviedo las esta plaza es increíble pero hace dos meses Anquela estaba cuestionado en el banquillo y al final ha conseguido darle la vuelta a la situación ahora los carbayones suman dieciocho puntos de los últimos veintiuno son el mejor equipo de dos mil diecinueve no sólo están amplió sino que el ascenso directo está tan sólo a a seis puntos sólo han perdido contra el Real Zaragoza otro equipo que desde que llegó Víctor Fernández está en racha a los maños han sumado quince de veinticuatro en ocho partidos en los mismos encuentro que estuvo Lucas Alcaraz solo sumó cinco así que Víctor ha hecho el triple de puntos que Lucas no sólo salido del descenso sino que le ha dejado ocho puntos y se pone a once de los playoff así las cosas luchará el acceso directo repetirá el Zaragoza la remontada de la temporada pasada en la segunda vuelta para jugar repelió no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos en Segunda con un equipo de Primera con José María Sandra a los mandos arranca a Play Segunda y arranca hables segunda otra vez sin dos de los tres titulares de este programa no está Alejandro Rodríguez no está pago Hernández pero os aseguro que estoy viene acompañado tanto derecha como izquierda otro dos que bueno suele les ella habituales de este mamá y que al final José Antonio Duro muy buenas seguro que sí está muy acompañada de giro muy buenas quiénes son los que viene Iván Álvarez muy buena nota de las quejas muy buena en los que hablas tan bien si puede ser mediante no que ninguno de vosotros dos pensaba decir que voy a vamos a hacer denomina pero como hubo duro Iván no ha querido que tenga es esa opción pues no se la vamos a la redacción buscamos a sube a Gonzalo estamos aquí alguien que no salido hacia el programa yo he ascendido ya sólo queda que ascienda al al a dos trascendido a primera a Play Segunda Segunda pero lo importante en este programa es ascender a Primera Amine Iván Benet de Segunda B con la Cultural que prefieres adscrito todo a primera o una segunda que las últimas uvas segunda ronda fíjate egoísta ha sido el tío eh venga vamos entre duro Iván os contamos lo lo que tenemos que mucho y además bueno si breve vamos a analizarlo

Voz 1704 02:41 semana con Joseba Etxeberria y Sergio Sánchez la igualdad continúa entre los cinco primeros están en un pañuelo de dos puntos así que vamos a hablar de los dos partidazos de la jornada y también de la destitución de Rodri en Almendralejo

Voz 3 02:53 bien hablaremos lógicamente de la última hora y las novedades de los partidos más destacados de esta jornada veintisiete se enfrentan entre sí cuatro de los seis primeros clasificados líder contra sexto en el Albacete Real Oviedo segundo contra cuarto en el Málaga Deportivo y nos espera además Juan Antonio Anquela el entrenador del mejor equipo de dos mil diecinueve que vuelve al Carlos Belmonte donde jugó con el alba

Voz 1704 03:13 esta semana además en vez de una historia vamos a tener tres el Extremadura ofrece volver el abono a los que no de sufrir mientras busca un nuevo entrenador el técnico del Numancia López Garai es protagonista por su renovación no os lo vais a creer pero el Reus sigue sin pagar a sus jugadores a pesar de la llegada de los empresarios

Voz 4 03:31 que que vienen de Norteamérica terminaremos con

Voz 3 03:34 las Javi Piles de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Benger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana con el cierre de Jaume a Beira que pone la firma a una Segunda deprime

Voz 1704 03:45 en la jornada veintisiete comienza el viernes a las nueve con un Tenerife Mallorca a las cuatro el sábado Albacete Oviedo a las seis un Nástic Cádiz y a las ocho en Santo Domingo en Alcorcón Las Palmas para las ocho y media queda el último del sábado que es el Osasuna Zaragoza a las doce en la matinal del domingo el Sporting Rayo Majadahonda para las cuatro Almería Córdoba a las seis dos choques Málaga Deportivo que es partidazo en Lugo a Elche y a partir de las ocho el último de la jornada del domingo en Almendralejo Extremadura al Numancia de Soria

Voz 3 04:13 el líder de Segunda División es el Albacete con cuarenta y nueve puntos uno menos cuarenta y ocho tiene el Málaga los dos en puestos de ascenso directo también tiene cuarenta y ocho el Osasuna que es tercero cuarenta y siete tienen Deportivo cuarto y Granada quinto y un poquito más atrás viene el Oviedo con cuarenta y dos que cierra los puestos de privilegio muy cerquita el Cádiz séptimo con cuarenta y uno y el Mallorca octavo con cuarenta por abajo ya descendido el Reus tenemos actualmente último al Nàstic con veintiún puntos los mismos que tiene el Córdoba hiciera a los puestos de descenso el Extremadura con Veintitrés no se pueden relajar ni el Lugo que tiene veintiséis ni Rayo Majadahonda y Tenerife que ambos suman veintisiete A

Voz 1643 04:50 si uno la jornada veintisiete en la Liga bandos tras una jornada que analizamos desde ya aquí en Segunda

Voz 6 05:08 Giving otra vez tenemos cinco equipos

Voz 1643 05:10 en dos puntos para vivir una nueva jornada con el lider

Voz 6 05:12 en juego y encima en la jornada veintisiete I

Voz 1643 05:15 los enfrentamientos directos por el ascenso Albacete Real Oviedo Málaga Deportivo el empate de Osasuna en Soria ante el Numancia le impidió ser líder de Segunda los navarros empataron en el descuento con un gol de Roberto Torres que es su noveno tanto en esta Liga no fueron capaces de aprovechar ese empate del Albacete en La Romareda frente al Zaragoza que lleva cinco partidos sin perder tampoco pasó del empate el Deportivo que vio cómo le igualaba el Nàstic el colista en los últimos minutos estos errores los aprovechó el Málaga para recuperar la segunda plaza después de ganar en el Cerro del Espino al Rayo Majadahonda con gol de Adrián González que ha marcado otro de los últimos goles del Málaga también ganó el Granada en Córdoba el Real Oviedo sumó su tercera victoria seguida ante el Alcorcón para colocarse sexto por delante de un Cádiz que ganó al Tenerife con dos goles en la segunda parte el Alcorcón se descuelga después de sumar tan sólo cinco de los últimos treinta y tres puntos acumula además tres derrotas seguidas el Mallorca goleó al Lugo lo hizo con doblete de Dani se quedó octavo por detrás aprieta Las Palmas tras ganar al Sporting los de Paco Herrera rompen una racha de tres empates consecutivos y se sitúa a cinco puntos de los play off mientras que los asturianos se quedan ya a nueve puntos de la sexta plaza después de sumar su tercera derrota en los últimos cuatro partidos para victoria importante la del Elche que doblegó al Extremadura en el Martínez Valero dio un gran paso hacia la salvación abriendo ya un hueco de ocho puntos sobre los extremeños y once sobre el Córdoba is sobre el Nástic la derrota de la Extremadura por cierto provocó la destitución de Rodri y el Almería sumó tres puntos en su fin de semana de descanso ya que no jugó ante el Reus y suma más tres en la tabla con ese partido ya eliminado del calendario en las últimas semanas hemos tenido muchas rachas algunas han sido malas y otras han sido buenas todas esas rachas de las últimas semanas desde que arrancó el año las ha recopilado José Antonio Duro

Voz 2 07:06 va de rachas el asunto Ejido empezamos por las de arriba pero no por una cuestión de hundir al resto sino por lo llamativo por ejemplo que es la solvencia la solidez del Albacete Balompié del líder como local ya que el alba de Ramis no pierde en el Belmonte hice de poco la verdad veremos este fin de semana ante el Real Oviedo de Anquela ya que son muy llamativos por ejemplo los dieciocho puntos de veintiuno que tiene el conjunto asturiano en las últimas jornadas es difícil de comprender IMAS así de rápido pero quiero que queden patentes las rachas de

Voz 1704 07:35 Osasuna los rojillos han sumado XXVI

Voz 2 07:38 de los últimos treinta y tres y eso que últimamente empataron la solidez de un de porque sólo ha caído en tres ocasiones o por ejemplo los dos goles que ha encajado el Málaga en las últimas seis jornadas son muchas seguro que de alguna me olvido pero son difíciles de no identificar las que han sacado al Alcorcón de la lucha por los puestos nobles esto en cuanto a lo negativo una victoria de los últimos once choques para los madrileños que llevan la fantasmagórica cantidad de cinco de los últimos treinta y tres puntos si ya de preocuparse de verdad tenemos al Elche como una victoria fuera lo compensan los de Pacheta en el mar quiénes Valero eso sí la solitaria victoria por ejemplo del Rayo Majadahonda en los últimos doce partidos esto va más allá que lo del Alcorcón y luego tenemos la depresión total en Almendralejo tras la marcha de Enrique Gallego desde Lugo los del Francisco de la Hera han sumado únicamente dos puntos en los últimos cinco partidos

Voz 1643 08:31 pues así las rachas de las últimas semanas en la Liga un dos tres y así bien a la jornada veintisiete de segunda división que como cada semana analizamos en Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria muy buenas

Voz 1894 08:44 hola buenas tardes y también el que más sabe de

Voz 1643 08:46 segunda de toda España nuestro compañero de Movistar Plus hola Che muy buenas

Voz 7 08:51 muy buenas qué tal Joseba otra vez cinco

Voz 1643 08:54 equipos en un pañuelo de dos puntos luchando por los puestos de ascenso directo dos dual los directos importantísimos en esta jornada

Voz 1894 09:02 sí la verdad es que sí otra semana se está se está apretando tuvo no y bueno llevamos ya veintiséis jornadas así que el primero tenga sólo dos puntos más que que el quinto puesto pues bueno es algo que que explica muy bien de esa igualdad no de hecho pues bueno yo creo que que los equipos Arribas están ya están poniendo la directa hay iban bebiendo que de los once primeros equipos sólo el Alcorcón ha perdido a la igualdad es máxima

Voz 1643 09:35 Sergio un pedazo de A Albacete Real Oviedo y el Albacete es está invicto en casa tres partidos han sido lejos de Carlos Belmonte pero recibe al mejor equipo del año dos mil diecinueve bueno y aún Anquela que jugó en Albacete hace ya tanto o no

Voz 7 09:53 sí sí ya estoy montando el tiempo pero seguro que le trae buenos recuerdos son tres victorias seguidas del Real Oviedo ha ganado seis de los últimos siete partidos se ha metido en playoff yo creo que llega bueno con la moral por las nubes con esa sensación de que puede dar un golpe sobre la mesa bárbaros si consigue ganar en el Carlos Belmonte donde nadie lo ha conseguido hacer todavía el Albacete Annie Zaragoza medios muy buenas sensaciones me gustó mucho igual que cuando visitó Riazor pues un titán sesionó porque no era lo que se esperaba del equipo de Ramis la visita a La Romareda en una Romareda volcada con su equipo con veintiséis mil espectadores con buen juego por parte de los delitos Fernández yo vi un equipo muy sólido un equipo que en ningún momento ese complejo ni consiguió meterle la presión atrás y ahora tiene otra la prueba de fuego el Albacete estamos viendo que está respondiendo a lo que realmente bueno podríamos ver en partidos como el de Zaragoza o podemos ver en el partido frente al olvido son los que suelen te pueden dar la medida no incluso son partidos que tal y como están las cosas son ensayos de pero yo ahora al Albacete tiene al Oviedo después visita al Cádiz después bueno aunque parezcan partido fácil ni mucho menos creo que lo sea porque tiene que ir a Tarragona al Nou Estadi pero luego de llegan unos partidos Un poco más plácidos después va a tener opción de puntos veremos porque luego también son equipos están abajo como puede ser el caso del Extremadura o luego también bueno tiene la visita a Lugo los últimos los próximos tres partidos yo creo que van a condicionar mucho qué pasa con el Albacete porque va a estar arriba está claro yo creo que las sensaciones son que va a estar arriba pero si va a estar en ascenso directo se va a quedar un poquito más abajo partidos con el Oviedo partido con el Cádiz yo creo que van a decir mucho después del buen rendimiento que dio en el partido contra el Zaragoza

Voz 1643 11:34 un Albacete Oviedo Oviedo que lleva de los últimos siete partidos seis victorias tan sólo ha perdido contra ese que ha dicho Sergio contra el Real Zaragoza es un gran partido ese Albacete Oviedo Joseba pero hay también lo que yo considero ya una final por el ascenso porque en se enfrentan Málaga y Deportivo a partir de ahora cada vez que haya una enfrentamiento diré esto como este que hay ahora entre segundo y cuarto empieza a ser muy importante también ese colabora particular

Voz 1894 11:58 sí al que cada vez que pues bueno digamos que queda menos aunque todavía queda mucho pero pero esos pequeños detalles pues pues pueden contar no esa esa diferencia de goles golaverage particular bueno ir al margen de que ese partido sean en segundo

Voz 7 12:14 en contra el cuarto y a todos nos suena a primera división

Voz 1643 12:21 ya son un partido con con mayúsculas en una semana Sergio que yo veía que ha tenido varios de contrastes entre dos equipos que además ha enfrentan a este fin de semana como son Extremadura y Numancia no el Extremadura buscando el tercer técnico de la temporada que puede ser además uno de la casa Si sigue Vílchez y el Numancia sin embargo confiando en López Garai y ofreciendo una semana más son la cara y la cruz que acabó dando la segunda durante cada semana no el que le va mal buscamos soluciones hay que le va de lo que tiene

Voz 7 12:51 sí bueno y también hice un palo el Numancia de la última jornada Palot tremendo no con parte de Osasuna en el último instante pero para va palo gordo el del Extremadura se metía con todo el Elche perder puerros pero bueno pues te deja tocado sobre todo por las sensaciones de decir bueno que estoy viviendo ni a uno de los rivales de mi Liga son tres entrenadores ya no en el Extremadura en lo que llevamos de temporada primero empató Juan Sabas ahora le toca Rodri Peaches vamos a ver si continúa o no porque se había hablado de muchos candidatos el banquillo yo creo que van a esperar también a ver qué es lo que sucede en esta jornada hay por parte del Numancia yo creo que bueno confiar siempre bueno no y que los jugadores también tengan esa sensación de que desde arriba se está transmitiendo que además Maiz está permitiendo confianza en el técnico no porque suele tiene bien de cara a la que se aprieten los machos de que cada uno una posición para esta jornada Gil porque no de cara también a la a la próxima temporada el extrema pero necesitan una reacción urgente es verdad que todavía las distancias con los puestos de salvación son mínimas pero necesita necesita reaccionar ya porque el tiempo va pasando tradiciones que así son muy pequeñas pero poco a poco vamos sirviendo también como mentalmente pues te podía aceptar a Extremadura ha hecho bastantes incorporaciones en Gran Vía no ha llegado jugadores tan importantes como Reyes que fijaos cuando en la pasada temporada estuvo en el Córdoba funcionan como revulsivo tipo con esos fichajes no arranca ya confidencias combustible al coche no y no termina de ponerse en marcha necesitan una reacción urgente y si no yo creo que tampoco también habrá otro cambio bueno una llegada de nuevo entrenador después de tener a Villa como interino

Voz 1643 14:22 el domingo a las ocho juegan a Extremadura en Numancia en Augusta del Numancia que las últimas temporadas no echa entrenadores lo vimos con Anquela Icon Jagoba Arrasate Anquela siguió hasta que él quiso marcharse allí Yagoba estuvo tres temporadas hasta aquel también quiso cambiar de aires esta semana Joseba ha quitado ya lo dos mejores partidos no podrá elegir entre Albacete Oviedo y entre el Málaga porque ya ha preguntado por ellos así que no se delante de que encuentro te vas a sentar en la tele aunque yo tengo muy claro que él Osasuna Real Zaragoza por ejemplo no me lo pierdo

Voz 1894 14:51 sí a ver yo creo que que el partido de la jornada pues es ese ese Málaga de porque que hemos hablado no porque bueno son pues dos equipos que están arriba y sobre todo pues lo dos plantillas muy muy completas no muy bueno que creo que que tienen no armario todavía pues se queda la parte más importante la competición y ahí bueno y al margen del desgaste pues esos equipos que tienen esas plantillas y ese fondo de armario pues pues bueno al final te da garantías porque bueno siempre Anne lesiones en febrero marzo el tema de la acumulación de tarjetas Si bueno la verdad es como te he dicho antes pues ese partido vuelve a a primera división no y bueno luego hay partidos muy interesantes en la jornada final eso Osasuna Zaragoza al Albacete Oviedo y bueno ahí hay partidos quizá pues el el Lugo eche también en dos equipos que que quieren salir de esa desazón un poquito delicada ahí bueno

Voz 7 15:56 eh

Voz 1894 15:57 ese Extremadura Numancia al final pues en Extremadura pues tiene que reaccionar muy bueno en el fútbol pues ese la barrera psicológica no lo mismo que el baloncesto dice de esa barrera de los de los diez puntos pues el fútbol tanto para para la permanencia tanta tal y como para el ascenso directo yo creo que todo lo que sea más de un partido más de tres puntos con tres puntos más más golaveraje perdido pues ella yo creo que eso empiezan poco a pues a complicarse noi y ese partido también pues pues pues se importante

Voz 1643 16:29 hay tantos partidos Serge tan bueno que os ha costado cuántas horas elegir el de este fin de semana

Voz 7 16:35 pues es lo que pasa que lo hicimos con montón de tiempo así

Voz 1643 16:38 cuando el Málaga

Voz 7 16:40 después de unos meses así que bueno que alguna vez lo aceptamos no porque es cierto que no cuando son partidos tan gordos pues no hay que tener muy buen tino el fácil pero cuando nos toca otro partido que es un poquito exista se quiere un poquito más ligero pero bueno yo creo que muchos buen muy buenos partidos no como estabais comentando vosotros ese Málaga para mí es el partido sin duda alguna estrella porque son los equipos están peleando por subir que son los equipos que vienen de descender de mucho peso con mucho presupuesto que embarcaron en el partido de ida jugadores como Carlos hay que podrían estar perfectamente en algún equipo de Primera División para mí es el gran partido pero también te tengo mucha atención puesta en el Almería Córdoba y me parece que el Almería si consigue mantener un buen ritmo pude meterse en la pelea arriba después de muchos años sufriendo hoy de de tarea nada más que metido en ska en escapar de abajo el Córdoba se juega el puesto Torres si no consigue una victoria posible no yo con empate con muy buenas sensaciones va a ser muy complicado que continúe al frente del Córdoba que luego tiene al Málaga en casa una así que vamos a ver de qué de qué es capaz en ese partido el equipo blanquiverde pero es otro de esos encuentros en los que yo creo que hay mucho mucho en juego pero sin duda alguna de que hay que ver

Voz 1963 17:51 el Pallars el partidazo al equipo

Voz 1643 17:54 fíjate estamos hablando de que el Extremadura busca el tercer técnico lo mismo le puede pasar al Córdoba la próxima semana así que veremos lo que ocurre en esta jornada lo que sea lo contáramos el próximo jueves en segunda Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 9 18:07 gracias venga hasta luego vamos a conocer

Voz 1643 18:09 por ahora la última hora y las novedades de bueno pues de esos dos partidos más atractivos de del fin de semana que sin ninguna duda son el que enfrentan al primero y al sexto y al segundo ya cuartas en empezamos con el partido del líder el Albacete que recibe al Real Oviedo el sábado a las cuatro de la tarde primero contra sexto Albacete Juanma Sevilla muy buenas

Voz 4 18:28 Oscar qué tal muy buenas Oviedo cale González hola

Voz 1704 18:30 buenas tardes Oscar el Alba Juanma con mucha

Voz 1643 18:33 baja quizá demasiadas

Voz 4 18:36 alguna por lesión y alguna que otra incluso por contrato si ahí bajar de todo tipo en primer lugar tres por lesión el capitán Álvaro Arroyo Gorosito Giuliani Valderrama por sanción se lo va a perder a ley Sebas que lo había jugado prácticamente todo por uno la cláusula que tienen su contrato como una especie de cláusula del miedo que tienen estos Susaeta con el Real Oviedo le impide enfrentarse a su ex equipo durante dos temporadas la año pasado fue la primera temporada de Susaeta en tierras manchegas esta es la segunda así que tampoco puede jugar el jugador vasco que por cierto se encuentra en un gran momento de forma así que hasta cinco bajas tiene Ramis pero esto Albacete Óscar está demostrando que tiene plantilla que tiene fondo de armario así que todo hace indicar que tendrá su oportunidad y yo creo que el torito Acuña será el elegido

Voz 1643 19:20 para estar en el lugar de esto sí

Voz 4 19:23 ETA esos son los posibles alternativas que baraja Ramis veremos a ver finalmente cuál es el equipo que presenta el Albacete para intentar ser líder seguir por cierto invicto en el Carlos Belmonte donde todavía no ha perdido ningún partido

Voz 1643 19:34 yo doy un dato cebarse pierde su primer partido de toda la temporada hasta ahora había jugado en los Veinticinco partí dos en el once de Luis Ramis hace los meses de Cali estaba la cuestionado estaba casi con un pie en la calle si perdía mira ahora suma dieciocho de XXI lleva tres victorias seguidas está en playoff y no sólo eso es que tiene a tiro incluso el ascenso directo si ganar Albacete sí

Voz 4 19:59 incluso ya se mira al ascenso directo

Voz 1643 20:01 no era nada pensaba sable esto

Voz 4 20:04 hace dos meses en el mes de noviembre diciembre por ahí pero bueno el ominosa metido en play off con un dos mil diecinueve espectacular es el mejor equipo de este año tanto en Primera como en Segunda División seis victorias en siete partidos el único encuentro que perdió fue contra el Zaragoza y además porque parece que la suerte tampoco del lado azul ya por fin ya tocaba sea anteriormente la pelotita no entraba por pequeños detalles perdidos perdía esos encuentros pues ahora parece que todo está un poco ya de

Voz 1643 20:30 del lado de el Oviedo sin ir más lejos

Voz 4 20:33 pues bueno tiene pocas ocasiones pero aún así es efectivo concede atrás lo mínimo y eso también evidentemente es importante en Segunda División y así pues ha concebido esta buena racha con la confianza incluso de ahora pues afrontar esta prueba de fuego para el Oviedo han que la tiene a toda su plantilla disponible que esto también es muy importante porque lleva dos jornadas consecutivas de esta forma algo que no sucedía desde la jornada cuatro siempre con cinco seis bajas por sanción por lesión muchas lesiones armas de larga duración que tuvo bueno mañana tendrá que hacer un descarte en principio se espera que sea al igual que la semana pasada Forlín Tejera estaba entre algodones durante estos días pero parece que llegará tiempo bueno además que esta al Oviedo arropado por unos trescientos soberanistas allí en el Carlos Belmonte no sólo el hecho de jugar este partido a domicilio donde el Oviedo ya conseguido más triunfos lejos del Tartiere que en las tres temporadas anteriores sino también que se mira Un poco más allá porque viene un calendario duro pero el olvido afrontar cinco de los próximos ocho partidos en casa

Voz 1643 21:31 pues no te muevas ahí Calais porque está escuchando las aquel allá así que lo vamos a preguntar si tiene no tiene alguna baja para mañana el partido Albacete Oviedo en el sábado a las cuatro de la tarde digo yo partido partidazo con letras mayúsculas Juanma Sevilla Gala González muchas gracias y hasta la próxima semana que ganar mejor

Voz 4 21:47 hasta luego un abrazo hasta luego pues con toda la información

Voz 1643 21:50 vamos con el protagonista de este juez pues el Oviedo el sexto visita al líder lo hace en su mejor momento de la temporada con seis victorias último se partidos y Anquela ha sido capaz de reconducir una situación que en el Oviedo parecía que se había torcido antes de Navidad se habló incluso de ultimátum para el técnico hace dos meses y como en Play Segunda queremos mucho Anquela ley queríamos llamar para felicitarle en las buenas y no tenga que llamarle siempre en las malas Juan Antonio Anquela muy buenas

Voz 10 22:16 hola muy buenas visita al

Voz 1643 22:19 es un campo donde todavía no ha ganado a nadie

Voz 10 22:23 mira es evidente que lo que está haciendo las cosas muy bien sea ahora mismo sea mejor porque el primero y primero por mérito propio nada más

Voz 1643 22:34 si vas a tu casa porque tú jugaste en el Albacete además

Voz 10 22:37 si haces deja hace ya muchos años estuvimos un año

Voz 1643 22:43 dice que el Albacete es lo mejor el Albacete es el mejor de lo que llevamos de Liga pero el mejor del dos mil diecinueve Anquela es el Real Oviedo

Voz 10 22:52 sí pero bueno últimamente o cogió una buena dinámica hemos ganado varios partidos y ahí estamos intentando intentando hacer las cosas bien y a ver si podemos encontrarnos a lo que realmente interesa pero no es fácil no es fácil porque la segunda cosa igual que lo gana los pierde Si un hijo que hay que intentar es siempre ser lo mismo estar tranquilo en todo momento

Voz 1643 23:22 tú decías hay muchos jueves en el programa En la segunda está preciosa bueno más preciosa que este año es muy complicado

Voz 10 23:28 sí pero el juicio me decirte eso lo decía hacen

Voz 11 23:32 mucho claro hace cuatro años lo menos hace cuatro años sea que os diga siempre está muy competida hay cualquiera

Voz 10 23:40 que no me que de no me equivocaba

Voz 1643 23:45 sí cada año la verdad es que está más igualada que es imposible cómo cambia el fútbol no lo decía yo hace dos meses estaba ese cuestionado también dado incluso un ultimátum yo no sé si te sentiste muy acorralado y dos meses después es todo lo contrario

Voz 10 23:59 no nunca nunca me sentí por lo menos bueno aquí la gente del club siempre he dicho que estuviera tranquilo que si eso trabajando lo voy hacer cómo funcionaba esto se que no soy yo también que estas me extraña nada no me extraña nada nada pero para nada para nada hubo ya sabes cómo funciona hay aquí el el que el que viene todos los problemas para bien y para mal es el entrenador y estar tranquilo

Voz 1398 24:27 a mí lo que sí quemó te voy a decir es que

Voz 10 24:29 poca cosa te vi curso ni una coma en mi manera de trabajar es propio del en la buenas

Voz 1643 24:38 sí que se ve muere con sus ideas lo que sí te escucha decir en a que en aquel momento será que en el Real Oviedo son todo finales si es que es verdad es un club en el que la presión de la afición y de la grada es altísima

Voz 10 24:51 sí pero como todos lado que no vayan a la gente no lo hubiera complicado claro que es complicado yo quiero lo quieren ganar todo con pues como todos los equipos que quieren hacer es no pero dices que soy alguien en todo lo todo lo que puede ser una decisión que no tener aprecio sino en no hablar me topo no son solo porque esto funciona así lo que no tiene no tiene otra manera de ver y entender que juego

Voz 1643 25:18 y luego viene dieciocho puntos de mentido imposible así suena a tópico pero verdad ni antes era ahí está malo ni ahora soy tan buenos

Voz 10 25:26 no yo lo tengo muy claro yo venía él llegó cuando perdíamos yo nunca dejé de creer en mi equipo y ahora llegan pues tengo pues tengo las mismas dudas también curva y lo mismo miedo porque porque la segunda edición ya sabes lo que te metes en una dinámica de ganar y te meten una línea de perder pierde y no hay más pero nosotros estábamos cuando bastante mejor de lo que de lo que no me lo decían bastante bastante bastante mejor incluso en algún partido que no ganaron que no ganaron bien resultado abultado si me apuran el juego fuimos en algunos momentos mejor que el rival es ese jugo eso no tengo la menor sin embargo ahora pues igual son más práctico o no sé lo que soy pero ahora tenemos la suerte y la fortuna de ganar que aquí al final lo único que vale

Voz 1643 26:14 de hecho no sé cuál es el secreto de que todo cambie ven pusiste tres centrales protegía al equipo poquito más atrás carrileros largos a media extremo si la verdad salido de lujo

Voz 10 26:24 si no hubiera aparte de lo que le lo tenemos los extremos es decir que intentamos adaptarnos a lo que a lo que teníamos en ese momento es que la gente no sabe los problemas que hemos tenido nosotros somos una plantilla de veinte xx del primer equipo y el filial que hemos hecho una mano muy bien somos veinte ilesos veinte hemos tenido lesionado hasta ha habido momentos que se no hemos dicho ni mu muy muy hemos seguido y hemos seguido hemos seguido poseídos sin ningún problema y la gente se ha hecho fuerte la gente se ha creído ha creído lo que Apple sobretodo es que el fútbol es un poco de de cabeza de cabeza cuando tú un vestuario retracto metido todo implicado y todos quieren ir creen en lo que se está haciendo es equipos hace fuerte y nosotros queremos tirar siempre por ese camino una vez que lo conseguimos yo tras verse

Voz 1643 27:17 pues no sé me has dicho antes diez estamos en el camino de luchar por algo bonito esa esa la sensación que tenéis que estáis en el momento decisivo de la temporada en la que te juegas iba a ser para un lado para el otro

Voz 10 27:28 una todavía todavía todavía queda mucho partido lo que lo que es evidente que ahora es el momento de no quedarte de no quedar descolgado que es lo que todos buscamos lo que verlo colgado esta tarde ahí llegaron al último partido poco una esperanza como llegamos el año pasado la comida que el año pasado que se va a ir porque él es lo que yo sé que no fuera por el golaveraje no sé que otra otra cosa es decir que vivo peleando hasta el último segundo tuvimos por el correage pasó a jugar el Numancia porque porque no ganó claramente soy nada más

Voz 1643 28:07 el último partido que es el

Voz 10 28:10 pues no lo sé no varía nunca me

Voz 1643 28:14 sabe mucho en Play Segunda durante la temporada hasta que no llega al final lo que hay que mirar no es la posición sino los puntos los puntos del Oviedo dicen que ahora estáis a cuatro del ascenso directo eh ha soñado subir con el Real Oviedo alguno eh

Voz 10 28:29 Sean soñar siempre sueña pero luego hay quisiera ver lo que hay lo equipo que hay por delante yo sueño con con hacer un buen equipo y yo tengo un equipo de fútbol nosotros vamos a cualquier lado lo tengo clarísimo yo tengo un buen equipo de fútbol indigente que cree en lo que yo no puedo decir oye vamos a seguir sí es que es muy difícil que hay quien no sabe no a lo hasta el último día porque la igualdad extrema mira ahí te gana cualquiera te gana cualquier el día quién les que que tu equipo no está acertado o el día que por equipo no juega no juega bien pero tenemos clarísimo es que empatamos eso eso lo tenemos clarísimo y a partir de ahí hay que además Ximo en cada partido oí en todo momento

Voz 1643 29:26 tienes toda la plantilla disponible sola raro bien desde hace dos meses había hasta hasta seis bajas y sin embargo uno Albacete de Mister no juega a Susaeta por contrato ni tampoco se mejor para lo supongo

Voz 10 29:38 bueno cuando volver mañana vea lo nuestro que de verdad cuenta que hay alguna baja

Voz 9 29:44 no no no no digas todavía para no

Voz 1643 29:47 en en Zaragoza

Voz 10 29:49 aquí se ha mientras sea para otros Theorem va muy bien

Voz 9 29:55 en este campo

Voz 10 29:58 no obstante el verano vaya nada más no no engañamos ahí es imposible engañarnos porque a ellos trabajan y todos lo saben todo del rival actúe y que por eso es proyecto de esta categoría que porque porque no se concede absolutamente nada

Voz 1643 30:16 eso digo yo muchas veces que a muchos que oculta la convocatoria las lesiones y al final en el fútbol en Primera Segunda todo el mudo Se conoce todo el mundo habla todo el mundo en algún amigo en otro al final todo es imposible ocultarlo como es imposible ocultar para nosotros en en Play Segunda que no gusta Hay mucho hablar con Anquela que no gusta todavía más que le vayan bien las cosas así que Juan Antonio quela muchas gracias a este ratito en esta vuelta momentánea a Play Segunda a la que fue tu casa y mucha suerte en tu casa en Albacete este fin de semana

Voz 10 30:44 pues muy bien pues muchas gracias muy amable

Voz 1643 30:46 pues habrá que estar atentos porque decía que Anquela no tenía baja por segunda semana yo iba para este partido dice el míster que una tiene pero claro el sábado por la tarde no lo vamos a saber de lo que ocurra en este partido ante el Albacete y Oviedo van a estar pendientes los protagonistas del segundo partidazo que tiene esta jornada porque el domingo a las seis tenemos un partidazo en La Rosaleda se enfrenta segundo y cuarto el Málaga recibe al Deportivo de la Coruña que como he dicho ya a Etxeberria es el partido de esta próxima jornada veintisiete Málaga hasta ajusto Rodríguez a gusto muy buenas

Voz 11 31:19 hola buenas tardes en Coruña nos escucha Franco

Voz 1643 31:22 hola Fran qué tal muy buenas de empezar que extra el cómo era el partido el de la gamba

Voz 0688 31:28 pues bueno lo que haga falta eh nosotros estamos dispuestos a ir a Málaga con con todos los percebes del mundo

Voz 1643 31:35 los percebes en febrero

Voz 11 31:38 no sé si tú te tres percebes para acá

Voz 0688 31:41 ahora lo llevo los bebés y me llevo los puntitos tan bien que no hacen falta venga

Voz 11 31:45 sí une Pepito si quieres también te vale con tu tinto de verano

Voz 1643 31:49 Justo lo notará cuenta que ha dicho que que ha dicho que te diera todo eso que se llevó los tres puntos río

Voz 0688 31:54 sí es verdad eso me me hasta mañana aunque espetos sí

Voz 1643 31:58 sí ahí el de acaba justo acuérdate de lo mismo eh

Voz 9 32:04 y eso tú has sido claro yo casi me Fran

Voz 11 32:10 tiene llevamos lo lo tendrá que trabajar por aquí la Rosaleda se lo algo al Reus por ejemplo o el quiere nada o el Granada empató las cual mal bueno puede ser el Deportivo todos los equipos que se hasta el punto pero luchándolo me luchar y encima en el que rinde como queráis llamarlo pero había que jugar en un campo también que estamos muy mal estadios que yo no sé cómo es la liguilla permite jugar al régimen se en ese campo pero bueno que ganó cero temas recuperara Kitty bares y ajustado pues blanco que Adrián uno de los jugadores más en forma de la plantilla Ikea renovado Wang

Voz 10 32:53 pero su contrato aquí

Voz 11 32:55 el partido del partido la plantilla no ha hablado mucho todavía porque aquí está lo del juicio dos de clubes tras el jeque Al Thani el presidente del Málaga Fernando hoy ya está visto para sentencia y luego también de encontrar toda Adrián no es que si están hablando solo porque se prevén unas grandísimas tras en La Rosaleda ni están preparando un crecimiento Nouri mediante el como una apelada el choque que ceda su abono a otra persona para que vaya bueno muchas cosas yo supongo que a partir de mañana bueno pues la plantilla empezara ya a hablar un poquito de Deportivo porque se muestra cauta tranquila

Voz 1643 33:39 buenos que va el Málaga al asalto del liderato si el Albacete el sábado no gana al Oviedo abre la posibilidad de que haya cambio de líder puede ser en Málaga Si gana pero es que si el Deportivo gana al Málaga y el Albacete ha tropezado también puede acabar de líder el Deportivo el domingo por la tarde un deporte Fran que viene de ver cómo les empataba el colista en casa y encima tiene Nacho González el centro del campo en cuadro no sé si recupera alguno para Málaga bueno

Voz 0688 34:04 este es el partido de los interrogantes eh porque mira por ejemplo el Depor se ha ido a entrenar hoy a puerta cerrada eso suele ser la antesala de un cambio de sistema

Voz 1643 34:13 por lo tanto no sabemos muy bien qué es

Voz 0688 34:15 que quiera hacer Nacho González porque además se ya se ha puesto especial interés en que hoy no pudiésemos expiar nada a través de los recovecos del Estadio Riazor claro ahí está pero como te digo siempre que se iban allí suele haber cambio de sistema en el último mes de competición hemos visto al Depor con tres centrales con extremos

Voz 1704 34:35 jugando con el medio del campo en rombo con un solo punto

Voz 0688 34:37 bueno pues vete tú a saber por dónde van las probaturas de González que como dices está muy pendiente también de otros interrogantes los de la enfermería por qué Carlos Fernández Mosquera Vicente han podido entrenar hoy pero llevan bueno pues Mosquera quince días de baja Carlos Fernández cerca de un mes Vicente tres cuartas partes de lo mismo si había quedado el medio del campo del Depor como un solar sólo con Pedro Expósito y Álex Bergantiños disponible y afortunadamente bueno pues parece que empiezan a entrar en la dinámica Vicente y Mosquera por lo tanto aliviaría en esa parcela donde sí

Voz 1643 35:10 juntan tantas bajas pero habrá que ver

Voz 0688 35:13 sí después de un periodo de baja sobretodo prolongado el de Vicente si están en condiciones de poder disputar un partido completo de alta intensidad como se supone que va a ser este de de Málaga donde como dices el Depor podría ponerse líder pero qué quieres que te diga Oscar yo casi que no sé si apostar por eso porque en lo que va de Liga las cuatro ocasiones en las que el Deportivo ha tenido ocasión de ganar y situarse en lo más alto de la tabla la ha dejado pasar de largo una de ellas el pasado fin de semana ante el Nàstic y es que el Depor aquí en casa se ha mostrado intratable con todos los equipos de la zona alta y sin embargo pues se le encasquilló dado a la pistola ante el Nàstic ante el Numancia ante el Lugo bueno pues equipos de la zona medio o medio baja de la clasificación así que bueno

Voz 3 35:55 a última mente está ganando fuera ganado en Los Cármenes

Voz 0688 35:58 ha ganado también en El Molinón desde el año dos mil catorce no gana tres partidos consecutivos fuera de casa si consigue romper esa racha y hacerse con la tercera victoria estaría en lo más alto de la tabla a ver si rompe entonces esa maldición que está escribiendo el equipo de Nacho esta temporada de no querer coger el liderato

Voz 1643 36:16 pues yo no sabía justo es eso te has asustado te ha tranquilizado cada vez como de coger el liderato falla pero es que se le dan mejor los de arriba abajo tú

Voz 11 36:22 estoy temblando me estoy digo no

Voz 7 36:29 no no es no lo desesperado ni langostinos hombre

Voz 9 36:31 no no no no no yo no creo que yo tengo una casita

Voz 1643 36:35 que te vaya bonito lo vimos no sé si la va a llevar Fran Silvano Velez de alrededor que está entrenando a prueba con el Depor

Voz 0688 36:41 sí la verdad es que el Depor es otra de las incógnitas ya te digo esta es la semana de los interrogantes eh porque están pendientes de Krohn Dehli que es la única baja confirmada para este partido porque está sancionado una Well pero el Depor ha recurrido al TAD para intentar levantarle la sanción el que bajas seguras Krohn Dehli si la baja se supone que pueda ser de larga duración y ahí los servicios médicos tienen la última palabra desde la dirección deportiva se les ha dicho que ya digan si Krohn Dehli está KO para lo que resta de temporada o no si causa baja el Depor podría fichar y por lo tanto se movería en el mercado si lo de Krohn Dehli no es para más de cinco meses bueno pues evidentemente tiene que recurrir a un

Voz 1704 37:20 jugador que esté libre con esa ficha que tiene disponible

Voz 0688 37:23 ahora mismo Carmelo del Pozo el director deportivo

Voz 1643 37:26 pues han recurrido a este

Voz 0688 37:28 colista que como dices ha hecho buenas campañas en el Reus pero bueno pues viene de estar parado este año fue uno de los futbolistas que el equipo de Xavi Bartolo no no dar de alta por problemas económicos esta semana teníamos oportunidad de hablar con el técnico del Reus y nos decía que bueno que es un grandísimo futbolista hay que ellos únicamente por el tema económico no habían podido darle de alta y bueno pues aquí está entrenando ya a la espera de ver qué es lo que sucede con él porque fútbol tiene pero por un lado viene con una rodilla un poco tocaba tiene treinta y cinco años viene de estar parado osea que se le ha dado el periodo de prueba para ver qué tal se desenvuelve y bueno pues yo creo que todo el mundo tiene claro que como el mercado de jugadores libres tampoco está muy sobrado si al final la baja de Carondelet no permite ir a otras opciones del mercado se acabará quedando el portugués

Voz 1643 38:17 pues partidazo el domingo a las seis de la tarde en Málaga Deportivo quizás dependiendo de lo que pasa en el Albacete Oviedo con el liderato en juego para los dos equipos Justo Rodriguez Hermida que disfruté el partido pegarnos un buen homenaje inicios obra algo no lo manda es para Madrid vale no te preocupes estamos un abrazo

Voz 0688 38:34 cabezas de las gambas Óscar sean que sean unos opina

Voz 1643 38:36 para chupar muchas gracias hasta luego a así viera la jornada veintisiete en la Liga dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 1643 39:01 un dos tres y cuatro son las píldoras que cada semana entre Segunda nuestra nuestro compañero y narrador de la Liga Gol esto Ruíz Pardo esto es muy buena sí

Voz 9 39:10 qué tal muy buenas tocar esta semana Alex se ha borrado

Voz 1643 39:12 dice otra vez otra vez sí ya lo sé otra sigue con el juicio del proceso es que parece que a juzgar a él incluso

Voz 1963 39:19 lo a como desde luego lo que el equipo con igual es motivo suficiente para que cuando la cabecita eh

Voz 1643 39:26 sí yo creo que por eso sí que faltando pero bueno otro como excusa de claro José la vamos a aceptar a ver qué aceptamos barco como animal de compañía que le vamos a a hacer lo que sí tenemos que aceptar es como dicen la sevillana mira a la píldora cara a cara que es la primera vez

Voz 1963 39:39 pues venga la primera vez me BG la racha yo creo que todo el mundo sabe por dónde van los pero no y es que en el Principado de Asturias en el Carlos Tartiere el Real Oviedo luego está en una pujanza tremenda ya no sólo por estar en zona de play off lugar que ya ocupa sino también por intentar dar caza a los que están peleando por el ascenso directo un tanto de Sergio Texas Allen sirvió al conjunto de Juan Antonio Anquela como con tocar Bayón para imponerse a la Agrupación Deportiva Alcorcón el conjunto azul ha ganado seis de sus últimos siete partidos seis texto tiene cuarenta y dos puntos hizo está ya cinco de Granada donde por va a ser muy difícil que continúe con este ritmo de punta G pero si lo consigue atención porque el Real Oviedo dos se quiere poner la coronas

Voz 1643 40:20 bueno hay que les vaya bien a nuestros Juan Antonio Anquela eso de la primera vamos a verla segunda verse también que conocemos aquí en el programa

Voz 1963 40:28 dice algo hace González pone laSexta y ustedes verán pero que de qué me estás hablando si te diré que de nombres americanas y que también todo el mundo desde que para ver que sea hablamos Adrián González tenemos que sólo tenemos que ahora a la Costa del Sol a Málaga donde Adrián González pues una buena Victoria no fue en La Rosaleda por el Cerro del Espino ante el la onda pero ese tanto en la segunda parte ese cero uno ganador de Muñiz es una barbaridad porque no sólo le permite volver a la zona de pienso directo Pino que ahora ya suma cuarenta ocho puntos al igual que el Club Atlético Osasuna tan sólo está a uno de liderato y Adrienne González anotó ya su sexto tanto de la temporada máximo goleador

Voz 1894 41:09 P La conjunto malacitano además

Voz 1963 41:12 con ese triunfo ya van seis partidos consecutivos sin perder del Málaga Club de Fútbol que parece que vuelve a narrar bueno

Voz 1643 41:18 pues protagonistas dos jugadores uno del Oviedo y otro de el Málaga a que van a ser protagonistas en la jornada veintisiete porque juegan partidazos con ese Albacete Oviedo y es en Málaga Deportivo ya tenemos la una y la DO vamos con Andrés

Voz 1963 41:32 la tercera vuela ileso el vuelo de ni de Dani Rodríguez un gallego que llevó la pasada temporada bueno llegó el pasado mercado de verano al Real Club Deportivo el Mallorca un equipo intratable en Son Moix que se impuso por tres a cero ante el Club Deportivo Lugo ya la temporada Dani Rodríguez lo único que exija le estaba faltando un poco era ver portería porque todo lo demás lo estaba aportando al conjunto de Vicente Moreno seis de Dani pendiente bien un doblete fue partícipe también en esa última jugar en el penalti donde anotó Lago Junior el mayor casos bajo tiene cuarenta puntos está tan sólo dos de empleo sus últimos cuatro partidos censos Moss se han saldado con victoria del bueno de Dani Rodríguez del otro día que además está de bárbara empieza algo Deportivo Mallorca a dar síntomas de que por lo menos en casa es un equipo de mucho fear

Voz 1643 42:22 el Mallorca que a veces parece que se metan en empleo gracias a este doble este de Dani sigue optando esos puestos de play off pues eh es un doblete y dos y dos son cuatro la píldora que no falta

Voz 1963 42:34 y es la que falta que viene con nombre de teoría la teoría de Darwin aquí estaba la para los equipos Astroc y Portugal que esa chica de Cruz de fútbol y ha del Granada Club de Fútbol equipo en el que la temporada pasada desde luego dejó un nivel impresionante y es que en la selección natural de la Liga unos tres el Cádiz fue capaz de imponerse al Club Deportivo Tenerife en Carranza lo hizo por dos con los tantos de Edu Ramos Jairo Izquierdo con esos cambios el futbolista que parece que hace unas semanas propuso a Álvaro Cervera Iker dando pues buen nivel están dando buenos resultados con un eslabón incorporación también de Ager Aketxe como titular en los últimos Marcelo Ariel el Granada que llevó incluso tres parecía raro para el conjunto de Diego Martínez seis poder cantar Un triunfo a pesar de que las tentaciones no eran negativas sí que lo puedo hacer además remontando un resultado viéndose muy pronto por debajo en el marcador en el Nuevo Arcángel pero fue capaz de ganar el Granada Club de Fútbol y por tanto la teoría de Darwin donde Darwin Mateos ahora en el cada vez que va para arriba buscando play off un Granada cuya herencia es ahora mismo pelear el ascenso de

Voz 1643 43:39 pues Darwin Machel jugador del Cádiz es de Granada con los dos ha peleado oí con uno está apelando actualmente pues subir la primera esta veces se para de tiran mañana lo mismo tiras para la tierra leales a visitar es el mejor estadio del mundo que dice él

Voz 1963 43:55 pero se va esconder o me va para esperando con altas

Voz 1643 43:57 como seguros y lo tengo en busca y captura

Voz 1963 43:59 ah bueno saberse sendos Conde tanto porque el Club Deportivo Tenerife necesita a chicas rededor de pro como él porque porque recibe a las nueve de la noche al Real Mallorca yo te va a ser el primer partido de gol así vamos a abrir la jornada no te digo que el sábado a las cuatro voy a estar en el campo deslindes voy a estar dos tres TVE en el Carlos Belmonte parece Albacete Balompié Real Oviedo hay el mismo sábado ocho y media hay que decir de lo que nos vienen El Club Atlético Osasuna Real Zaragoza dada con la rivalidad si lo que te juegan ambos en fin yo creo que nos vamos a poner las gotas este fin de semana

Voz 1643 44:34 así que el sábado tienes doblete

Voz 9 44:36 el sábado tengo dobleces parece me río yo del doblete de Dani Rodríguez el doblete es el tuyo donde dos partidos casi seguidos dos tres esos mérito

Voz 1963 44:43 te digo yo que este a cambio manejando el domingo libre y tú ya sabes que una vez se acaban los partidos empieza lo de verdad

