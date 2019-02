Chanel apuesta aliviada por el chándal ahora que ya no está Karl Lagerfeld

Voz 1 00:00 la patria

Voz 2 00:05 es una marca de rojos y azules yo españoles circula cuyas tripas vino por eso es el más cálido

Voz 1 00:14 abre ya que tratar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los bleus manos soy yo tu problema

Voz 4 00:43 no le preguntemos

Voz 5 00:44 dónde está la justificación donde está el respaldo de su actuación haga una pregunta por favor que no que no exija una valoración jurídica que por otra parte ya la ha hecho cuál es la pregunta

Voz 2 01:00 se pregunta fundamental pregunta fundamental a ver quién está en todo por la radio Toni Martínez está sí sí sí sí sí sí

Voz 0503 01:08 Especialistas secundarios El Mundo Today si Lucía Taboada

Voz 2 01:13 aquí estamos Luis Piedrahita

Voz 0503 01:15 de la Torre ya es José Antonio Páramo sí estará señor

Voz 2 01:19 de las escaleras está haciendo creo que no está subiendo a eh se sabe que es una pena es una pena que hoy no esté Susana Ruiz

Voz 6 01:31 o es una pena siempre

Voz 0313 01:34 pero hoy más hoy más porque qué pasa una ordenanza del Ayuntamiento de Palma va a fijar el número máximo de mascotas y animales que pueden tenerse en una casa particular que serán tres en el caso de un piso normal cinco en el caso de vivienda unifamiliar hay otras normas además total que esta tarde ante un ratito a eso de las ocho menos veinte

Voz 2 01:55 le vamos a compartir con oyentes Historias de

Voz 0503 01:58 eh cómo viven de qué manera cuántos son

Voz 0313 02:00 tal cuántos son en la familia de mascotas en la casa a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta yo lo dejo ahí pero hubiera encantado de escuchar a Susana menos ya palabra soy previsor ya lo cuento ahora sí

Voz 2 02:12 pero quién es que hoy me ahora a alguien para que se apunten el teléfono que haga esto mira ya está sonando ya cuantos mascota eh ahí están en el límite esto yo lo que no sé si vale inusual canario un perro ya señor sí esto está entrando porque

Voz 7 02:31 es la

Voz 2 02:35 bueno va venga va ese lo haremos después el Vaticano ordeno el Valle de los Caídos que acate la

Voz 8 02:41 decisión del Gobierno para exhumar a Franco no sólo no se opone el Vaticano ordena que acate como Stop voz

Voz 9 02:46 el disco en una carta del Vaticano al Gobierno

Voz 10 02:49 la Santa Sede deja por escrito no sólo que no se opondrá a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos sino que dice explícitamente al que tiene que acatar lo que decidan las autoridades civiles españolas

Voz 8 02:59 para completar la película de Berlanga el prior tendría que encerrarse

Voz 11 03:06 cada y cantando No nos moverán pese a todo aquí permanente al pie del gallo

Voz 8 03:12 el Papa ordena al priori coincidiendo con esto un momento de nostalgia

Voz 12 03:17 el acuerdo primera caloría chispas

Voz 8 03:25 la primera colonia chispas esto es un anuncio de los años ochenta si eso cuando surgió una colonia con el nombre de chispas que era un poco contradictorio porque

Voz 1353 03:34 eh

Voz 8 03:36 por qué era una colonia es una colonia destinada a adolescentes para que se sientan mayores ya llevas colonia amigo amiga ya ya llevas Colonia ya no da igual ese olor a rata muerta que arrastra

Voz 1353 03:47 después de una semana sin lucha arte

Voz 8 03:50 a llevas colonia porque tu dolor importa pero al llamarle chispas

Voz 0230 03:56 vuelve un poco al efecto de hacerse mayor suprime

Voz 12 03:59 que es paso a Polonia

Voz 0230 04:01 soy mayor ni colonia se llama chispas es un poco contradictorio pero bueno sigue teniendo éxito esto viene a cuento viene a cuento del estreno del primo

Voz 8 04:10 el parlamentario de vos senador lo cuenta Pepa Bueno se estrenaba el primer senador ultra en la Cámara senador en representación de Andalucía votado en el Parlamento regional para Vox Ciudadanos y el PP los socios del cambio ese senador impidió que el Senado español aprobará una declaración que Recha

Voz 13 04:29 hasta la violencia en el deporte por motivos machistas homófobos o racistas

Voz 8 04:35 fíjate eh su primera fobia chispa

Voz 0230 04:39 promoción que rechaza la violencia en el deporte por razones Matos

Voz 8 04:42 si estás homófobas racistas y Vox lo rechaza como tenía que ser aprobado por unanimidad al oponerse el machote de Vox pues no ha podido ser aprobada estaban de acuerdo todos los partidos desde el PP

Voz 13 04:58 hasta Bildu todo el arco parlamentario y un solo senador de Vox la tumbó

Voz 0230 05:03 aquí parece que el senador tenga superpoderes pero no es que esto es porque el reglamento dice que tiene que ser unánime no escasea Super Bowl él solo la tumbó otra cosa generacional podría ser que el senador de voz fuera como David el gnomo que siete veces más fuerte que tú

Voz 14 05:23 soy tu serie

Voz 12 05:33 a veces más fuerte que tu Eiffel luz

Voz 15 05:37 al final bueno pues ya tenemos la primera actuación de un parlamentario de Vox vetando una moción contra la violencia

Voz 1353 05:42 porte ojo que no lo Stringer rebelión como Juanito

Voz 4 05:45 no

Voz 16 05:47 a coro de ángeles

Voz 2 05:52 muy bien

Voz 4 05:55 empezamos tan libro al presidente del Gobierno que como era de esperar está dando para muchos a última hora a cargo de Manolo García Trevijano

Voz 0779 06:02 Pedro Sánchez estará firmando colchones en el Corte Inglés de Callao

Voz 4 06:09 para que luego digan que las redes sociales no sirven para nada

Voz 0779 06:12 lo útil lo desmiente el mula voy a meterme en Facebook a ver si mi mujer me quiere a ver si podíais con esto que nos cuenta hombre reunió cada vez que hablo por teléfono tengo que mirar cuántas cosas se ha activado con la oreja la última llamada ha sido el bluetooth La linterna el tono de llamada de repente estoy suscrito a la revista Harvey serán cuando un malentendido desemboca en un ataque de sinceridad de Plans Boozer los preservativos son nueve euros quiera una bolsa por cinco céntimos hombres un ahorro importante pero para ser franco no la tengo tan grande

Voz 4 06:44 ha acabado con el tema de la raza

Voz 17 06:50 que es Mickey es que es la gente este ejemplo nos lo pone a España

Voz 0779 06:54 me parece racista que pinten a Will Smith de azul pudiendo elegir para el papel alguien azul

Voz 0503 07:05 venga después de las twiterías llegan las nota

Voz 2 07:07 decías del Mundo Today

Voz 1981 07:11 luego vendrán podría ganar el Nobel de la Paz por el enorme esfuerzo que ha tenido que hacer para contenerse y no provocar la tercera guerra mundial para una persona normal puede que no sea una gesta pero para él ha sido un trabajo y un sacrificio descomunal contenerse dice la Academia Sueca debemos reforzar esta actitud porque si ve que no se lo agradecemos quién sabe si podría desplegar todo su arsenal nuclear mañana mismo insiste el coche de la Guardia Civil acude al juicio del SES con un collarín y sin atreverse a mirar a los ojos a dos acusados el coche ha declarado con una mampara para sentirse más seguro mientras recordaba ante los pues las docenas de pegatinas que le pusieron

Voz 1353 07:50 portada la carrocería si le ha quebrado el claxon

Voz 1981 07:53 causa de la emoción ha tenido que ser retirado de la sala con una grúa porque no se tenía en pie Chanel apuesta aliviará por el chándal ahora que ya no está Carla García

Voz 0230 08:04 los tacones estos tacones nos estaban matando confiesan desde la compañía a partir de ahora la moda es ir en pijama y zapatillas viejas y al que no le guste que no mire confirman las modelos de alta costura

Voz 20 08:16 a última hora Arman cuéntanos tras conocerse la amistad entre Rivera y Malú Alberto Garzón se enrolla con Charo la cantante de la orquesta Fantasy gracias armar has dicho hablamos ahora con algunos Tito

Voz 1981 08:27 lares breves Tinder lanza una versión de la aplicación en la que sólo sale tu actual pareja as mujeres respiran aliviados al descubrir que no hay obligación de menstrual en los días rojos del calendario el bebé de la portada de Never Mind alcanza finalmente el billete dos declarar despacho sostienen las paredes de su casa llenas de fotos de restaurante dos tuiteros preguntan de qué les ha servido convertirse en expertos en Venezuela si ya nadie habla del tema ni Jesucristo tendrá que resucitar el Sábado Santo porque el Domingo de Resurrección ya tocado de vocal en una mesa electoral

Voz 21 09:11 tras despediría

Voz 0230 09:25 como todo el mundo sabe no hay nada más importante para un dirigente político que el rigor en los datos la precisión la exactitud por ejemplo Pablo Casado asegura que con el Partido Socialista se destruyen seis mil puestos de trabajo al día con el Partido Popular se reabren se creaban seis mil puestos de trabajo al día

Voz 23 09:44 en España se destruyen seis mil empleos todos los días y cuando el PP dejó el Gobierno se creaban seis mil empleos todos los días esa es la diferencia

Voz 0230 09:56 pero eso fue ayer hoy han cambiado las cifras el PP ya creaba siete

Voz 23 09:59 mil porque hoy en España se destruyen todos los días más de seis mil empleos cuando dejamos el Gobierno en España se creaban todos los días casi siete mil empleos

Voz 0230 10:12 personas más que estaban trabajando sin saberlo pero como sabéis hay mucha precariedad de una frase a otra otra vez mil personas iban a la calle en un tercer acto

Voz 23 10:23 eh

Voz 24 10:23 seis mil personas a la calle todos los días con el partido

Voz 2 10:27 seis mil personas trabajando todos

Voz 1353 10:29 dos días de un acto a otro y mil personas

Voz 8 10:32 están bailando la precisión el rigor los datos hay muchas preguntas sobre datos en el juicio del hay muchos artículos hoy muchos comentarios sobre el papel de la Fiscalía en general hoy de las acusaciones en general hay mucha gente que se pregunta cómo puede ser que siendo los delitos tan claros tan clamorosos la Fiscalía no acorralan a los acusados hay diferentes opiniones por ejemplo el periodista Ernesto Kaiser ofrecía esta mañana en Hoy por hoy una opinión técnica eso fue la instrucción

Voz 4 11:06 un lo que otros

Voz 8 11:15 opinan que la Fiscalía no se lo ha preparado bien otros dicen que los acusados son muy hábiles que como son políticos profesionales son muy hábiles otros sugieren incluso que puede haber un inicio de un pacto para rebajar la acusación y otros opinan que el problema de las fiscalías que los delitos tal vez tal vez tal vez

Voz 1353 11:41 no estaban tan claros pasados era que están cansado y se quieren acostado

Voz 8 11:47 se está extendiendo también la impresión de que una acusación exagerada permite a los acusados presentarse como víctimas una acusación exagerada que no se acusación exagerada tal vez podríamos llamar acusa generación

Voz 4 12:03 a alguien

Voz 2 12:07 estamos estaba estable Ur vamos a urge urge porque es todo para largo vamos a escuchar treinta segundos

Voz 8 12:15 el interrogatorio esta mañana a Jordi Sánchez el ex presidente de la Asociación Nacional catalana con el fiscal preguntando por la famosa manifestación en la que hubo dos coches varios coches con desperfectos hasta seis siete han discutido dos coches de la Guardia Civil destrozados

Voz 25 12:36 pidió permiso a la Guardia Civil para subir al vehículo no yo ahí ya lo digo porque sólo leído yo en algún momento creo que fue con la dije que pedí permiso no la verdad ya te he dicho la verdad yo no pedí permiso yo lo comuniqué con la misma claridad que yo digo que yo lo comuniqué también digo que teniente me dijo suba suba que ya no le viene de ahí al vehículo y era evidente que ese vehículo había estado ha colgado de personas durante toda la jornada fundamentalmente profesionales de los medios de comunicación no

Voz 8 13:10 bueno para ser una rebelión armada parece que había una cierta cordialidad no es una rebelión un poco de Gila

Voz 0230 13:18 me subo al coche eso a suba era para lo que tiene el enemigo esto esto no quiere decir que sean inocentes o que no fuera gravísimo lo que sucedió en Cataluña pero si haces una

Voz 8 13:30 acusa generación

Voz 0230 13:32 corres el riesgo de que la realidad aparezca poca cosa así un señor Le llamas nada fina a fin hacia Adolf Hitler Adolf Hitler estaba el Fielder hemos capturado Hitler llegas al juicio y no invadido Polonia exterminado a seis millones de judíos pues se queda una excepción pues ya lo mejor es un asesino en serie que ya ser mala persona mala diríamos pero no pero no lo pero es que a lo mejor a cargo veintiséis eh

Voz 8 13:54 pero como no es Adolf Hitler queda un poco en fuera de juego por causa de una acusación a esto también la semana que viene declara Mariano Rajoy como testigo seguro que ahí se aclara todo

Voz 4 14:07 es el vecino el que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde

Voz 3 14:19 ajá

Voz 17 14:24 Especialistas secundarios vamos yo voy a presentaros hoy un ejemplo inigualable de de oportunista de una persona pretende sin disimulo aprovecharse de forma rastrera de la coyuntura política actual para ganar pasta presentó al artista el eliminó o la Will qué tal va tan bien tan viva Nacho acaba de iniciar su carrera como cantante

Voz 0779 14:48 lo ha hecho aprovechando el juicio al coqueta un poquito la verdad es que el tirón del juicio

Voz 17 14:54 mucha Jordi de forma indisimulada disimuladamente rastrera justo ahora ha el disco que se llama Se llama juicio Mi corazón es un ejemplo de sutileza leo el título a algunas canciones si me permites tu alma de sedición culpable de llamarte Rebelión en mi pantalón una determinación en mi habitación o Indep en la calle unionista en la quita la de protesta señorita con la venia el Tribunal fin de semana en un hotel rural hemos visto las canciones una de forma patética de alguna manera

Voz 0779 15:30 alusión al al juicio buena mi manager me dijo que si tiraba por ahí pues podía petardo lo bastante aburrido

Voz 4 15:36 la toma mayor Arévalo admira canción cantó

Voz 17 15:47 como era de prever si los títulos tan lamentables las las letras de canciones

Voz 0779 15:51 son aún queda alguna de la canciller Angela a ver por poner primero la de Ana de cuando que me con músicos de ska a ver si le gusta Iñaki toquecito Riley toquecito ska contenía muy social adicionales

Voz 1322 16:07 mira

Voz 28 16:15 no ha de ser visión no sé si rebelión pero sí malversación malversación malversación malversación porque el dinero de mi madre me lograra con botellón botellón

Voz 4 16:27 era una vergüenza ajena

Voz 17 16:36 comparable con doce de Leticia Sabater no sabe lo que significa Vergüenza ajena no pero supongo que bueno no culpo a estas animal y las de culpable a Marte

Voz 1353 16:48 estaba buscará que ese rollo tango es preciosa

Voz 17 16:52 sí

Voz 0684 16:59 culpable de a martes culpable de a Marte que creerte tanto a vos a la cárcel visto tiene razón no que si a Soto del Real que tiene presos con mucho arte culpable culpable y a Marte te quiero vos desde aquí

Voz 26 17:21 ninguna parte

Voz 17 17:24 es bastante patético pero más tu acento argentino

Voz 12 17:27 soy

Voz 4 17:35 con la venia de escuchar otra gente heavy

Voz 0779 17:40 pero el tribunal fin de semana en un hotel rural heavy es dar es duro y oscuro

Voz 0684 17:47 ahí está la India tribunal Vindel de un hotel rural invitar New ni la Policía Nacional gallina ir ruta a caballo era algo gritar

Voz 4 18:15 no funciona si no me rayo pero como esto esto es lo que sí lo sé

Voz 17 18:25 como toses y dado que si lo podían quitar la hora ahora estudie Areva la dijo tira no bueno yo creo que es bastante lo dejamos aquí Willis

Voz 0779 18:38 oye me acaban de decir que sabe que a lo mejor en uno de uno de mis temas en Pekín

Voz 17 18:46 bueno Willie muchísimas gracias por venir gracias por esta oportunidad dos premios un poquito de música

Voz 4 18:54 pero antes antes lucía buenas tardes buenas tardes

Voz 1322 19:00 después mira leía esta semana en redes una noticia que me ha fascinado es que Internet está democratizado tanto el amor y el sexo que en Reino Unido han creado el equivalente a Tinder para vacas y toros como llama cada vez es una aplicación que permita ganaderos ver imágenes edades ubicaciones y perfiles de más de cuarenta y cinco mil vacas y toros para llevar a sus dueños a cruzar las evidentemente y hasta que las vacas aprendan a utilizar smartphones aquel trabajo placeros los básicamente la interfaces la misma que en Tinder hay un perfil con la descripción de Labaka en plan toro de pedigrí de diecinueve meses de edad del condado de Dorset no busca nada serio hay varias fotos para testar bien el producto puedes aprobar si desliza a la derecha o rechazarse deslizarse la izquierda como como en Tinder pero cuando desliza la derecha son aún Mujica que me parece precioso sí la verdad

Voz 4 19:59 ha dicho

Voz 1322 20:02 vale entonces el Museo de que explicase puedes ver exactamente cómo va a encajar con compañeras que puedes verla al este con tendrás o como dijo será para las vacas dar a luz lo cual es más seguro para las propias familias

Voz 0684 20:16 claro

Voz 1322 20:16 bueno según los creadores sobre un tercio de los agricultores de Reino Unido utiliza Ajax y entre los inversores atención que está

Voz 29 20:24 Murray en

Voz 1322 20:28 no está teniendo bastante éxito el invento éste a ver si lo traen a España sirve para ver cómo estás

Voz 30 20:34 en el mercado

Voz 3 20:48 paz

Voz 2 20:59 a ver en todo por la radio pide paso como como cada dos por tres por otra parte José Antonio Páramo que

Voz 30 21:06 tuvo que firmar contratos con la letra pequeña nuestras dudas pues amigo

Voz 17 21:11 quién llamó paso claro

Voz 4 21:15 a lo largo del año hay muchos

Voz 31 21:16 vientos que necesitas eso pues que alguien te ayude y sepa de verdad no te preocupes porque tengo la solución al alcance de la mano te tienes que hacer de legalizadas y sentir el poder de un abogado tantas veces como necesiten porque con la tarifa plana delega alitas podrás consultar por teléfono abogados expertos en todas las materias de derecho

Voz 20 21:34 cómodo fácil verdad ir por cuanto por cuánto cuánto

Voz 4 21:38 el precio de quince euros nada venga vamos con el teléfono no

Voz 31 21:42 doscientos cien seis seis tres este momento que cantamos me gusta mucho novecientos

Voz 8 21:47 cien seis

Voz 4 21:50 pero por legal

Voz 17 21:52 a el

Voz 22 21:57 dos cuando prender estar callado

Voz 4 22:06 vamos que a todos a todos los que estamos a lo de las palabras Carlas sección necesarias

Voz 1353 22:12 como el segundo agujero de un botijo porque en ocasiones asomados al abismo del Val buceo no encontramos la palabra que dé nombre a lo que tenemos delante a veces Nos falta es insignificante que como el segundo agujero del botijo permite que nuestro contenido salga de la oscuridad

Voz 8 22:30 nuestras cabezas a refrescar a nuestros contertulios

Voz 1353 22:35 vamos con la primera primera actores Ésta es una palabra que es necesaria actores que hacen siempre el mismo papel eh son Penn por ejemplo Sean Penn hace siempre de Sean Penn que es como de persona normal pero con dolor de estomago eso haces hombre que todas las películas a y nadie ha sacado tanto partido actoral aún estreñimiento como son Pen estreñimiento que viene durando ya sus buenos cuarenta años que no interesa perderlo no interesa a perder es estreñimiento y lo malo es que no es fácil mantenerlo tanto tiempo y hay que llevar una dieta a base de plátano verde arroz cemento Portland todo ello junto a ingerido el día que por lo que sea Dios no lo quiera el suelte todo lo que lleva dentro se acaba su carrera actoral el mundo las dos cosas a la vez muchos actores se hacen acompañar por esa intensidad a lo largo de su carrera como podemos llamar dar al hecho de encallar unas carrera actoral en papeles de intensidad gástrica urge una palabra que da nombre al hecho de representar siempre papeles de tránsito actoral lento e intensidad intensivo intestinal espesa como podemos llamar a ese fenómeno yo propongo

Voz 4 24:00 encasillarse encasillarse la definición quedaría

Voz 1353 24:06 tal que así

Voz 29 24:13 a exiliarse

Voz 1353 24:17 tendencia de un actor a interpretar todos sus papeles con idéntica intensidad gaste Tour adorado eso es encasillarse

Voz 4 24:30 vamos a Corot actuará siguiente y la siguiente vamos allá

Voz 1353 24:40 todos sabemos lo que es un surfista es un animal anfibio con mechas en el pelo se desliza seductor entre las olas mirando a los presentes una maravilla lo ves desde la orilla luchando contra las fuerzas del mar debatiéndose entre las marejadas y cesó o qué bonito que proeza que duró una mierda mierda lo duro de verdad es lo que hacen sus males

Voz 4 25:05 esa madre de surfista esas madres

Voz 1353 25:08 con el corazón en un puño esas madres ya de Smart dejadas a fónicas de gritar no os vayáis tan a lo hondo en la orillita que os vea yo hasta que no hagáis la digestión nos ponéis en el pleno lo de la madre del surfista eso sí que no tiene nombre y urge una palabra que den nombre a esa criatura amante sufriente que observa un surfista desde la barrera cómo podemos llamar a esa madre o padre novia o novio de surfista surfista que lo pasa mal desde la orilla

Voz 4 25:40 me pongo si se puede decir de las dos maneras dependiendo de si os queréis decir bien normal propongo

Voz 1353 25:52 a retomar cómo podemos llamar Caixa madre o padre novia o novio de surfistas surfista que lo pasa mal desde la orilla yo propongo su Freestyle

Voz 4 26:07 la definición quedaría tal que así

Voz 29 26:16 Frist

Voz 1353 26:18 persona vinculada afectivamente un surfista y condenada a padecer mientras éste disfruta sufridor de playa eso es sur diseño

Voz 4 26:32 vamos a ir

Voz 1353 26:35 ir a tomar algo por el centro ir a tomar algo por el centro que en las ciudades normalmente la zona de ocio suele ser el casco antiguo el viejo Viejo convertirse tiene que ver con el mundo casco y sales a cenar o de un pub o de una madriguera de topo y la gente siempre dice qué hacemos ahora pues vamos hacia el centro y allí ya vemos antiguamente era una frase muy de político español verde cuando decían vamos hacia dentro ya veremos en el ocio es una querencia escrita a fuego no hay una palabra que dé nombre a esa tendencia a buscar locales bares garitos por el centro como podemos llamar a esa tendencia humanista que nos lleva a buscar con afán de cerdo trofeo dentro por el centro yo propongo

Voz 4 27:25 antro por centrismo

Voz 1353 27:29 son puesto antro por centrismo efectivamente la definición quedaría tal que así

Voz 4 27:35 no

Voz 29 27:42 por fin

Voz 1353 27:44 la tendencia irrefrenable ir al centro a tomar fuerza hacen Trip PETA que la ciudad ejercen las horas de ocio querencia del joven a ir a lo viejo eso es antro por centrista

Voz 4 28:02 no tenemos tiempo para mí

Voz 32 28:08 alma

Voz 1353 28:10 tenemos tiempo para una más sí vale bueno pues ya para terminar vamos con la palabra de nuestro oyente nos la manda e rumbo soy hoy precisamente hoy por ser bis la de mañana es realmente necesaria la distancia que separa a dos personas que se llama en esos kilómetros no son iguales pon que yo estoy enamorado de Yola Yolanda está de Erasmus en Teruel pues aunque los kilómetros sean los mismos la distancia que hay entre mi corazón y el de Yolanda no es la misma que la que hay entre la FIBA le entre la Cibeles y el Torico de Teruel no es lo mismo te pongas como te pongas se ponga el Instituto de pesos y medidas como se ponga no es lo mismo día surge una palabra que dé nombre a los kilómetros que nos separan de los seres queridos urge una palabra que dé nombre a la distancia que nos separa de aquellos a los que que querríamos tener cerca urge una palabra que dé nombre a la distancia

Voz 8 29:12 qué que separa a dos corazones que laten enamorados

Voz 1353 29:15 lo bonito Room sos hoy propone

Voz 4 29:21 Tristán la definición quedaría tal que así

Voz 29 29:31 en la rumba

Voz 1353 29:38 hay espacio que media entre dos corazones enamorados intervalo del lugar que separa dos personas que se tienen

Voz 4 29:50 antesala de la Tristán

Voz 2 29:58 el mira con cara de decir vamos a ver si te das tan mira a acuñar un término para que has dicho

Voz 4 30:12 me encanta adulto

Voz 2 30:19 vamos a ver vamos a vamos a ampliar nuestro vocabulario millennials tengo una palabra que me ha gustado mucho está usando mucho Chan últimamente yo aprendo cosas por Chan es un es el foro más grande de imágenes de Internet ha pues bueno la palabra es fumen fume fume gijonés que confeti Homer fume tu no viene la de la fusión de baby boomers generación Z ninguna todo claro

Voz 33 30:47 ya sabéis lo que sabéis lo que eso sí para estoy si las generales

Voz 9 30:52 entonces alguien de la generación Z que comparte ideales con un baby boomers

Voz 8 30:56 sí

Voz 9 30:58 es un término que se usa mucho en su foro de política fichan eso está

Voz 33 31:03 padres no he sino si vamos más o menos Arsenal no pero me refiero que se

Voz 9 31:10 es como más conservador que no no tienen como siempre la generaciones venideras siempre son como más moderna este es más conservador de la All right pero vamos esto no tiene nada que ver porque quería simplemente acuñada Cedrés y hablar de esas palabras con al que no es verdad que sentía en bares entiendo lo hablar de esas palabras con anglicismo que de repente surgen en un periódico ahí que nos intentan meter con calzador lo rebotan en Menéame un tipo de hacer de tuit y cuando tiene mi retiro llega un espabilado y con ustedes esto es nulo

Voz 8 31:42 somos

Voz 9 31:45 de esas palabras y como por ejemplo los mini yo el que lo que ellos no es más que ser pluriempleado o los este me encanta este me encanta Cannes los freelance sabe sabes lo que hagan no no no no no no eso es una movida que se originó en los años noventa como de lo pegarnos para no tener que comprar productos en contra del capitalismo rebuscar en cubos de basura osea verdad es ser pobre no hace falta acuñar un término al ser pobre pues estos términos que que que nos decoran cortó Curie la la realidad nos hacen creer que la mediocridad es bien no no moderno ser pobre es una putada luego tenemos los los du ers que son gente que se dedica veinticuatro horas a su trabajo vamos

Voz 2 32:30 explotar explotado hundir cubre los no

Voz 1353 32:33 luego luego tenemos el oeste

Voz 9 32:35 el Lessing es no salir de tu casa de casa de tus padres hasta que ellos es mujer y luego tenemos el guardó Robin que el guardia Robin no es más que coger y comprar algo y luego devolverlo tras haber te lo puesto o sea lo que es ser un caradura no obstante luego tenemos el como Living que este este lo lo he visto hoy un artículo en que es tener más de cuarenta años tener compañero de piso osea a ser pobre no hace falta estos términos y luego en el nuevo uno que me ha gustado que esto no inglés pero pero también lo lo apuntan como algo bonito las vacaciones es decir ocupaba vacaciones con más trabajo

Voz 4 33:11 no

Voz 9 33:17 no tenemos prisa maricón hondo que que es muy bonito vivir en piso de quince metros cuadrados poniendo te purpurina ahí de verdad si un milenio al designa con anglicismos un término relacionada con el trabajo o la vivienda no te están innovando probablemente que están engañando

Voz 4 33:31 sí sí señor él millennials sabios

Voz 34 34:19 estamos siguiendo con los Rolling Iñaki son figuraciones mías no no muy duro Rolling gol nos Halo Running es como Vic que estabais entusiasmados con la sesión de canciones de los esto estuviese muy brillante ayer muchas gracias muchas gracias entre volvería pero ayer más con la guitarra muchas gracias vamos a seguir también porque entre característica del que también es verdad que hemos buenas técnico de sonido

Voz 26 34:38 pero como os gustó lo de canciones de los Stones que son para aficionados a los Stones porque no son como la que puesto al principio este sí existe ya Evin insiste el Fanny perdón que es un rock'n'roll lazo tremendo hay gente que cree que los Stones son sobre todo esto no eso es la mitad de los Stones entonces detraído algunas de las canciones que yo pues allí para que las veáis verdaderamente grabadas por ellos para que eso para coger esa ambición con otras canciones que no son tan conocidas pero que son maravillosas este tipo de canciones de tiempo medio que os canté ayer ni digamos un poco más melódicas las hay en todas las épocas de los Rolling Stones os voy a poner lo primero una que cante ayer que se llama Sitting on a Phelps Iker empieza con modo así muy florido unas guitarristas acústicas no te las esperas de los Stones pero fíjate que inocentes

Voz 21 35:28 a Airbus

Voz 26 35:30 no no no si tirar Affairs que sentado algo así como el medio de la nada es sentado en medio de una linde pero se está refiriendo como siempre Jagger tan misógino a en cuanto aparecieron las chicas que estropeó todo porque estéis os aburguesado y todo lo demás claro esto lo decía el tío con veinticinco años que se creía que no se iba a Burgess Alice aburguesado un poquito más con un par de castillos en Inglaterra

Voz 4 36:25 otra canción que canté ayer

Voz 26 36:26 luego también se recopiló en otro disco que también estaba tiene flowers pero bueno cada una en un disco es un poco largo de explicar pues Take it or leave también es así pues una cosa muy campestre sí pero limitó malo o déjalo esto es una canción preciosa ya digo de los Stones de la época más florida de hecho ya digo que hay un disco Flowers que recopila montón de canciones de estas y luego hay una muy graciosa que os puede recordar a los Beatles de hecho es cuando los dientes estaban en su mayor apogeo cuando todavía daba en conciertos en directo cuando hacían canciones digamos que melódicas así entregadas al público antes de empezar a hacer experimentos no es una canción esa más antes de algo me pasó ayer y veréis que gracias a porque realmente podría ser de los Beatles

Voz 21 37:42 cero anda ya

Voz 4 38:05 con su silbido mito y todo es maravilloso lugar más acaba todo ves eso es ya pero era

Voz 26 38:12 esto es tan un disco precisamente creo que se que se llama Lepe Bligh es un poco pero en fin bueno pues hay otra canción de esta tónica que que ya es de lo esto es a los sesenta pero luego ya empezamos

Voz 1353 38:26 hay siguen haciendo canciones que son más tipo la Haditha

Voz 26 38:29 como el Times Waits for No One que es una canción The only rock and roll del disco de It's only rock and roll pero que tiene canciones pues eso un poco más Popelio ya empiezan a mejorar el sonido hacerlo un poco más sofisticado y menos rock'n'roll y entonces graban sea el tiempo no espera a nadie y que es bastante bastante pena aquí todavía no estaba Wood esos principios de los setenta y ya digo es el only rock en el caso un disco muy famoso pero después ya por ejemplo sin los vamos a final de los setenta en el setenta y ocho ellos empiecen Teresa la música disco está ese disco que se llama Some girls en el que está Miss You que saca el tema tan listo que se canta en falsete pero tienen también esta especie baladí tan maravillosa tipo disco tranquilo que sumaba vistos Bardem la bestia de carga era esto una canción maravillosa discos aunque eres tiene tres o cuatro patatas pero tiene seis siete canciones bastante bonitas y luego está otro tema que os canté ayer que aunque

Voz 2 40:38 es de los años noventa es del noventa y cuatro resulta que está

Voz 26 40:40 Brando espíritu lo quemaban el pop así más

Voz 21 40:44 barroco de los sesenta

Voz 37 41:05 eh

Voz 26 41:19 lo hacía porque tiene el mismo sonido que el City ese puesto al principio que el año sesenta y tantos bueno pues estas del noventa y cuatro de Hawst donde había otra canción Francino me estaba haciendo gestos de sino iba a poner Sweet Virginia que claro country realmente bueno pues en ese rollo country esa cosa Tex Mex de la frontera hicieron esta es Sweet Hartz together ahora bien un solo de acordeón bonito de Flaco Jiménez que es uno de los tótems del Tex Mex

Voz 22 42:09 María

Voz 26 42:22 muy bonitas a todo un aficionado a los Stones el atrás estas Kaukenas y luego hay una última os la canté ayer también de última yo también cierro con ella que es uno de esos tanta de los tantos temas que hace que fecha siempre para los discos de los Stones donde canta además normalmente son una cosa tranquila muy folk como este Display empleo

Voz 21 43:05 las porosas pero también

Voz 22 43:09 este ejercicio de sacar de nombres grandes de la música canciones que no son las de siempre dijimos menos conocidas excantante también

Voz 4 43:15 por ejemplo la semana que viene te lo hago de los Beatles verás como veis las cosas cuando empezó un formato pues venga pues es decir ese Stones con los Rolling que esto que está bien dicho la gente dice siempre que lo que mona y los rockeros son los estados los Rolling más Francino

Voz 2 43:34 no os Beatle bueno mañana tenemos dos nombres propios si en la escena del rock del blues del soul muy interesantes en La Ventana de la música te esperamos Susan Santos y Aurora de metralla imitar

Voz 26 43:45 también para hacer sufrir