Un recorrido por los escenarios de los últimos días de la vida de Machado en compañía del hispanista Ian Gibson

Voz 0564 00:00 todo terminó aquí en Collioure a las tres y media de la tarde del veintidós de febrero de mil novecientos treinta y nueve murió Antonio Machado tenía sesenta y tres años y tres semanas antes había cruzado la frontera con los suyos dos días después murió su madre mañana se cumplen ochenta años de la muerte de Machado el hispanista Ian Gibson nos cuenta en Collioure en que he estado llegó el poeta

Voz 0767 00:24 digo destrozado llegó después tras terrible Exilio y cruzando la frontera a partir de ahí no pudo llegar el vehículo al final porque había tanta gente miles y miles de personas bar el cante error huyendo hacia fuera

Voz 1 00:42 con los aviones metralla

Voz 0767 00:45 la gente sin protección

Voz 1 00:47 una su último

Voz 0564 00:50 no camino había empezado mucho antes primero fue evacuado de Madrid a Valencia luego a Barcelona cuando la capital catalana estaba a punto de caer tenía que irse de inmediato cuentan que por lo general desaliñado aquella vez se puso su mejor traje

Voz 0767 01:05 apócrifo a ver si es verdad parado sino verde ven trova dijo España desgana yo creo que él que oye que da si Madrid no y aceptado lo que ocurría estar allí para claro tienes que pensar en la madre si no tiene la madre yo creo que sí habría quedado dijo varias veces yo habría preferido irme con vosotros que no no yendo al exilio

Voz 0564 01:26 llegaron a Francia en una situación muy penosa diluvio se empataron al llegar a la estación de Colliure preguntaron a un joven ferroviario por un hotel barato y les recomendó el lugar donde se alojaba el hotel Buñol Quintana hoy en día el edificio está cerrado en el treinta y nueve lo regentaba Pauline una mujer que simpatizaba con la causa republicana les facilitó comida ropa también tabaco el ferroviario se llamaba Jack al día siguiente al ver en el registro del hotel el nombre de Antonio Machado se sorprendió

Voz 0767 01:54 cuando se da cuenta de que hay un alguien alguna español huido cuando que se llama Antonio Machado pregunta si es el Antonio Machado o bueno resulta que si extremando por este chico ha estado estudiando castellano uno de mis poetas sus poetas preferidos es un tal Antonio Machado tenía apuntados en su cuaderno poemas de la primera época de Machado de la soledad y se lo lleva

Voz 0564 02:20 a Ian Gibson le gusta pensar en la reacción del poeta yo me imagino

Voz 0767 02:24 en este es el momento de emoción este hombre que ha perdido todo bien joven francés hablan francés y el chico habla español bastante bien copiados estos poemas de la primera época y luego presta libros bueno todo esto me parece a mí un pequeño episodio maravillosas

Voz 0564 02:43 Salut fue empeorando días antes de morir pidió a su hermano José un entierro estrictamente civil la noche antes de su funeral una vecina tejió una bandera republicana para cubrir el féretro algunos presos españoles acudieron al entierro antes de volver a su calabozo

Voz 0767 02:58 el vinieron políticos algún un republicano de Perpiñán o incluso de de París periodistas claro la gente aquí no sabía quién era mucha gente la mayoría no sabían quién era Antonio Machado pero claro el alcalde de que acaba de morir en

Voz 2 03:14 en el famoso poeta republicano español

Voz 0767 03:17 de hacen todos los honoris los restos de

Voz 0564 03:20 echado siguen hoy en Collioure para Gipson el mejor lugar posible

Voz 0767 03:23 él simboliza todos los exiliados España no resuelto todavía alta en absoluto abocaría yo por la evolución la vuelta de los gastos a España entonces hasta que francas no estoy fuera en las cunetas habían recuperado los más de cien mil víctimas del franquismo que estar aquí para que la gente sepa que tuvo el éxodo no porque sirven parece la tumba poco a poco el olvidando que él estuviera aquí

Voz 0564 03:53 Iván Si alguna vez visitan el cementerio reconocerán la tumba enseguida está justo en la entrada siempre rodeada de banderas republicanas y casi siempre acompañada de Flores también de un buzón en el que algunos depositan mensajes es un lugar de peregrinaje para muchos también de adolescentes que acuden con sus maestros Nini rinden homenaje leyendo poesía como hizo el propio Gibson este lunes

Voz 3 04:16 estancias son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde más dura el limonero mi juventud veinte años por tierras de Castilla historia ayuda

Voz 4 04:28 los casos de recordarnos ni un seductor mañana hará Newman Brad domine si lo has con las Reis mito P aliño y Duma ha habido más recibí la flecha que Messi no sí y dos cuanto ellas puedan del Dios bizarra la Darío hallen mis venas gotas de sangre está Obinna pero mi regreso pero esta demanda del día a la SER no más

Voz 5 05:06 de un hombre de abuso que es Messi

Voz 4 05:14 hoy en el buen sentido de la UE existe una Roma Navas de los tenores huecos coro de los grillos a la luna

Voz 0564 05:37 no

Voz 4 05:38 a distinguir me paro las conoces como escucho ante es una conversó con el hombre que va con mi que habla sólo de hablar a Dios un

Voz 5 06:00 sí ha visto elogio es buena

Voz 6 06:09 que me enseño el sexo de todo

Voz 4 06:13 el afilan toro

Voz 7 06:15 ah sí

Voz 4 06:20 el K nos estamos técnico me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo

Voz 8 06:30 con mi dinero traje que me cutre y la madre han sido el en mi alimenta

Voz 4 06:42 le echó yendo de hecha como cuando llegue el día el último día de la nada de él de todos ven

Voz 5 06:59 eh pero de aquí a