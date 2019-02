Antonio Machado, 80 aniversario de su muerte

Voz 1 00:00 radio

Voz 2 00:06 una mirada particular para observar

Voz 3 00:10 gol Elvira Lindo

Voz 2 00:12 era un niño que soñaron caballos descarto abrió los ojos el ni ellos el caballito novio poniendo caballito Opera o el Lillo por Dios hoy por la que lo conocí a a pobre pero te escapar a penas de Guido experto en Hilla al pues yo cerrada el caballito Colón se descendió en el mes europeos son que en lo desvela un caballito solía ya no volvió a soñar

Elvira Lindo buenas tardes hola buenas tardes a los Campos de Castilla de Antonio Machado como canta Paco Ibáñez mañana se cumplen ochenta años que mañana

Voz 4 01:09 cuarenta años eh

Voz 5 01:12 mañana habrá mucha gente allí en esa tumba sencilla en la que yo creo que que viste también a la figura de Antonio Machado no porque se ha hablado mucho de esa tumba incluso de traerlo ah aquí a España pero yo creo que es un buen sitio para que reposan sus restos porque no recuerda siempre que es allí donde tuvo que irse

Voz 3 01:33 por qué se concretamente esta canción para doy bueno no te tú siempre hay alguno por ahí detrás de esta pregunta

Voz 5 01:40 bueno yo creo que hay dos personas muy importantes en España que han musicado a nuestros grandes poetas una de ellas Serrat obviamente Illa otra persona indudablemente es Paco iba Paco Ibáñez no ir esta canción es eh tiene la apariencia sencilla que siempre tienen Machado pero tiene algo que definitivamente llega directo al corazón no

Voz 2 02:12 dicho que soñar un caballo descarto abrió los ojos allí ellos eh caballito no dio con el caballito ópera el niño por Dios soy eh por la que lo conocí a excompañera

Voz 0313 02:36 la primera es decía que mañana mañana durante todo el fin de semana habrá habrá mucha gente desfilando por porque he luego iremos con el retrato de alguien que hasta hace muy poquito a ver que nos cuenta pero yo quiero que sepa que hoy Elvira nos trae la figura de Antonio Machado La Ventana porque quiere escarbar en algunos ángulos menos conocidos tal vez menos reivindicados eso de su biografía

Voz 3 02:58 son muy interesantes no desespere de su compromiso de su de su peripecia vital que no era un tipo

Voz 0313 03:04 aburrido estuviera podrá en medio no no

Voz 3 03:07 qué hizo un montón de cosas no sé por dónde empezar

Voz 5 03:09 exactamente yo yo creo que hay personajes la pala poesía de Machado se puede acercar cualquiera porque como

Voz 3 03:15 estamos haciendo aquí el utilizaban las

Voz 5 03:17 palabras del habla las palabras del pueblo aunque luego conseguía una profundidad tremenda en sus versos pero siempre eran palabras que podíamos reconocer y entender

Voz 3 03:26 lo que es un limonero

Voz 5 03:28 fíjate eh lo lo que pasa es que es verdad que con los personajes hay veces que los man los manipuló amos tanto o bien para acercarnos a nuestra a algo nuestras ideas políticas aquí lo hiciera Machado los utilizado desde Aznar sabes lo hemos seguido en la boca de muchísimos políticos entonces yo creo que hay que sacarlo de de esa especie de baúl en el que metemos a los muertos y contar cómo era Antonio Machado a su pues sí es muy fácil acercarnos nos hace mucha compañía a lo largo de la vida pero también hay que recordar cómo era el personaje fíjate que en un año un invierno de esos que pasen Nueva York que hacía tantísimo yo cogía el metro todos los días leía una poesía ellos tenían una campaña en el mundo lo de poesía de diversos en el metro y de repente vi unos versos de Antonio Machado viaje con ellos muchos días me me me producía muchísima emoción leer por siempre estaban en inglés los ve

Voz 3 04:29 eso iba a preguntarte pero era

Voz 5 04:32 era en estos cuatro versos cuatro cosas tiene el hombre que no sirven en la mar ancla gobernar allí reímos in fraganti mientras iba yo mi línea uno eh leyendas esos himen sentía había algo como de sentirme acompañada no fíjate que leía algo muy parecido en un escritor en el súper célebre escritor americano Raimon Carme de él tuvo una una crisis como les ocurre a muchos escritores de inspiración de creación Isère retiro al campo y en ese campo en el que estaba retirado no tenía televisión no le llegaban los periódicos sólo le llegaba la radio y la ponía las noches no entonces tiene un poema al que se llama ondas de radio y a mí me me emociona porque además tiene que ver con la radio no tiene un poema que se llama ondas de radio en el que cuenta que se ha retirado aquí porque no no no se me ocurre nada porque quiere olvidarse de todo etcétera y de repente dice yo estaba pensando en estas bobadas por la noche sentado en la silla mientras escuchaba mi radio entonces de pronto Machado sus poemas dice fue casi como ver a un hombre de mediana edad enamorarse de nuevo algo extraordinario y también embarazoso entonces hice tonterías como colgar una fotografía tuya le habla Machado como colgaron una fotografía tuya o llevarme tu libro a la cama a dormir con él así abrazado con el libro en la mano una noche un tren me despertó al pasar por ni sueños lo primero que pensé con el corazón desbocado allí en el dormitorio a oscuras fue no pasa nada porque Antonio Machado está conmigo luego pude volver a dormirme he cogido tu libro manchado cuando salía a dar un paseo mi paseo diario presta atención decías manchado siempre que alguien te preguntaba qué hacer con su vida así que es hoy miré a mi alrededor tome nota de todo luego me senté al sol contigo en en un sitio junto al río donde viví son las montañas hice los ojos yo escuché el ruido del agua luego las abrí y comencé a leer últimas lamentaciones de Abel Martín esta mañana he pensado mucho en tía Antonio Machado yo espero sabiendo incluso lo que se acerca de la muerte que recibieran el mensaje que te dirige pero si no es así no pasa nada duerme bien descansa espero que tarde o temprano podamos encontrarnos y entonces te contaré yo mismo todas estas cosas

Voz 2 07:01 eh tú Soho una guerra con unas noches deberá llegar a noches sin embargo un Amaury Villa Ahmar Sara chispeante estrella de Grimau los ojos me repugna a más de Beverly Hills

Voz 6 07:25 tú me voy yo

Voz 2 07:29 para los tribus quema sus eh ponernos más que los que a

Voz 3 07:38 no tenía ni idea de esta historia es verdad Dios pero ni la más remota idea si de repente no descubre un escritor americano a través de la radio aislado de todo porque no me voy a sentir día acompañada porque le a unos tres versos de Machado en en el metro oye quieres que vayamos a a Colliure porque a mí me vaya Spinoza traido o sea traído material muy muy interesante

Voz 0564 08:03 todo terminó aquí en Collioure a las tres y media de la tarde del veintidós de febrero de mil novecientos treinta y nueve murió Antonio Machado tenía sesenta y tres años y tres semanas antes había cruzado la frontera con los suyos dos días después murió su madre mañana se cumplen ochenta años de la muerte de Machado el hispanista Ian Gibson Nos cuenta en Collioure en qué estado llegó el poeta

Voz 0767 08:25 llego destrozado llegó la respuesta el terrible Exilio y cruzando la frontera a partir de ahí no pudo llegar el vehículo al final porque había tanta gente miles y miles de personas

Voz 7 08:39 eh

Voz 0767 08:40 el cante error huyendo hacia Francia no

Voz 8 08:43 con los aviones ametrallado a gente sin protección alguna y tú

Voz 0564 08:51 su último camino había empezado mucho antes primero fue evacuado de Madrid a Valencia luego a Barcelona cuando la capital catalana estaba a punto de caer tenía que irse de inmediato cuentan que por lo general desaliñado aquella vez se puso su mejor traje

Voz 0767 09:05 yo no sé si es apócrifo y es verdad puedo

Voz 7 09:08 a ver dentro dijo

Voz 0564 09:11 España a desgana lo creo

Voz 0767 09:14 así en Madrid no he aceptado lo que ocurría a estar allí para claro tienes que pensar en la madre si no tiene yo creo que se habría quedado dijo varias veces yo habría preferido me con es que no no yendo al exilio

Voz 0564 09:27 llegaron a Francia en una situación muy penosa diluvio se empataron al llegar a la estación de Colliure preguntaron a un joven ferroviario por un hotel barato y les recomendó el lugar donde se alojaba el hotel Buñol Quintana hoy en día el edificio está cerrado en el treinta y nueve lo regentaba Pauline una mujer que simpatizaba con la causa republicana les facilitó comida ropa también tabaco el ferroviario se llamaba Jackson al día siguiente al ver en el registro del hotel el nombre de Antonio Machado se sorprendió

Voz 0767 09:56 cuando se da cuenta de que hay un alguien un Espanyol huido en que se preguntan si es el Antonio Machado ocupó buena resulta que si este mando este chico ha estado estudiando el castellano y uno veis poeta sus poetas preferidos es un tal Antonio Machado tenía apuntados en su cuaderno poemas de la primera época de Machado de la soledad y se lo lleva

Voz 0564 10:22 a Ian Gibson le gusta pensar en la reacción del poeta yo me imagino

Voz 0767 10:27 el momento de emoción este hombre que ha perdido todo bien joven francés hablan francés y el chico habla español bastante bien copiados estos poemas de la primera época y luego presta libros bueno todo esto me parece a mí un pequeño episodio maravilloso

Voz 0564 10:44 su salud fue empeorando días antes de morir pidió a su hermano José un entierro estrictamente civil la noche antes de su funeral una vecina tejió una bandera republicana para cubrir el féretro algunos presos españoles acudieron al entierro antes de volver a su calabozo

Voz 0767 10:59 el vinieron políticos algún republicano de Perpiñán o incluso de de París periodistas claro la gente aquí no sabía quién era mucha gente la mayoría no sabían quién era Antonio Machado para claro el alcalde que se dan cuenta de que acaba de morir en en Colliure un famoso poeta republicano español de hacen todos los honores

Voz 0564 11:20 los restos de Machado siguen hoy en Collioure para Gipson el mejor lugar posible

Voz 0767 11:25 él simboliza a todos los exiliados y España no resuelto todavía alta en absoluto abocaría yo por la devolución a esto es a España entonces hasta que francas no esté fuera no se abierto las cunetas no se hayan recuperado los más de cien mil víctimas del franquismo tenis que estar aquí para que la gente sepa que supo éxodo no porque si desaparece de la tumba poco a poco a olvidando que él estuviera Aziz

Voz 0564 11:54 Iván si alguna vez visita en el cementerio reconocerán la tumba enseguida está justo en la entrada siempre rodeada de banderas republicanas y casi siempre acompañada de Flores también de un buzón en el que algunos depositan mensajes es un lugar de peregrinaje para muchos también de adolescentes que acuden con sus maestros N rinden homenaje leyendo poesía como hizo el propio Gibson este lunes

Voz 9 12:18 estancias son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde más duras limonero mi juventud veinte años por tierras de Castilla historia ayuda

Voz 0767 12:30 los casos de Cordón doctor maño

Voz 10 12:35 un miles sido conocéis torpe aliño y Duma frío más recibida Flecha que Messi no Vigo cuanto ellas pueda

Voz 3 12:55 radio es territorio emociones pero que ahora mismo tiene que haber mucha gente emocionada yo lo estoy desde luego desde luego ir fíjate que una de las cosas que más me emociona en en la historia de Machado es lo unido que él

Voz 5 13:10 estaba sus hermanos por ejemplo a Manuel Machado que se llevaban solamente un año Manuel era un año mayor a su hermano José escribió un libro precioso que yo no sé si conoce mucha gente que se llama Últimas soledades del poeta Antonio Machado que es un recorrido por la vida Antonio muy un recorrido muy cariñoso ya hasta el final porque fue con José con quien murió Machado al otro lado de la frontera cuenta por ejemplo José yo he visto más de una vez a asomar las lágrimas en los ojos de Manuel al leer las composiciones de su hermano decirme después José no sé que tienen los versos de Antonio que tengo que hacer un gran esfuerzo para dominar me cuando los leo

Voz 10 13:50 si una colonia de lo que es quién va conmigo que él habla sólo hablara el elogio es plática cole es buena

Voz 11 14:11 UU El Secrero de todo

Voz 10 14:14 de la fila un toro muy

Voz 12 14:17 eh

Voz 3 14:20 déjame insistir en un punto que tú consideras muy importante en esta en esta en esta mirada un poco global de de Antonio Machado que es el compromiso totalmente va de entender el patriotismo si son patriota es son patriotas Dios esa palabra además con todas las letras pero es un patriota muy crítico con con muchas cosas de su país

Voz 5 14:39 más España y la isla detecta muchas veces a partes iguales porque hay que ser crítico también con lo que uno ama también hay que ver de dónde viene Machado porque mira ahora que está Vela del Campo I el al otro lado del cristal y que siempre compartimos vicios musicales hay que recordar que el que el padre de Antonio es algo que se llamaba Antonio Machado también que era más conocido como demo filo fue uno de los primeros por no decir el primer estudioso del folclore español catalán andaluz extremeño de la diversidad cultural española yo creo que fue algo que influyó muchísimo sea él se crió en una familia que no tenía mucho dinero con tantos profesores y estudiosos pero lo he leído pero eran muy muy leído si hay gente que transmitían eran poco como en la Familia Federico Garcia Lorca Federico García Lorca venía de una familia bien y la familia Antonio Machado estaban siempre a problemas con problemas económicos y luego esa cosa de Machado que ya lo vimos mayor en las fotos no y además siempre hacemos caso de este retrato en el que él habla de su desaliño indumentario sin embargo el tuvo una vida riquísima socialmente riquísima bohemia en Madrid aparte estudió en la Institución Libre de Enseñanza quiere decir que sus valores éticos el la idea de que España era un país culturalmente ha trazado que había que alfabetizada a la gente porque por ejemplo cuando él estuvo en Baeza decía no solamente el treinta por ciento de las personas en toda esta comarca sabe leer imagínate el la España que él visitó a la están en Segovia el estar en Baeza al estar en Soria una España muy atrasada Él se dio cuenta de eso yo creo que que su estancia como profesor de instituto en sitios así en ciudades pequeñas le cambio y le dio cuenta es como ver desde el campo cómo es la vida de tu país pero al mismo tiempo fue un hombre que disfrutó muchísimo de de los cafés en Madrid que además quiso ser actor que estuvo como meritorio en en la compañía María Guerrero fíjate que es algo que no no te imaginas no de repente verlo actuando ir desde luego que tuvo en la compañía de sus hermanos con Manuel Machado gracias a la institución libre de ida y aquello que se llama la Junta ampliación de estudios que permitía que estos jóvenes que iban a ser la élite cultural y luego no hubiera venido la dictadura permitió que gente ya de la generación de Machado luego vino la Generación del veintisiete que pudieran viajar al extranjero que era los erasmus Die por así decirlo de entonces no entonces él viajó a París con con su hermano y es una persona que está muy muy en su época es decir que él fue amigo él conoció a Oscar Wilde por ejemplo en en París el conoció a él fue amigo de Valle Inclán el fue muy amigo sobretodo de García Lorca por eso que dedicó unos versos estremecedores cuando lo mataron es decir que era una persona muy comprometida también estuvo en el II Congreso de Intelectuales Antifascistas en Valencia escribió un discurso para un mitin en Valencia para las Juventudes Socialistas es decir estaba con la República signos que llaman a acordar de mí el estado nos tenemos que acordar porque murió donde murió cuál fue su compromiso ético toda su vida no era un revolucionario pero era un republicano y lo fue hasta su muerte hizo cuando el catorce de abril él hizo él estaba entonces en Segovia fue de los que izar la bandera republicana en el Ayuntamiento cuando murió su hermano José puso la bandera republicana encima de enlatar

Voz 13 18:26 ah tengo como au tocar vi no

Voz 10 18:52 con a los Verdes vi no tira

Voz 15 19:00 sí

Voz 16 19:08 a mí no irá

Voz 3 19:18 estamos soñando caminos Elvira Lindo nos vamos con él

Voz 4 19:21 este hombre del que Mc Phau dijo

Voz 3 19:24 representa un modo de ser la estirpe romántica la sencilla bondad el vigor intelectual y la sincera melancolía un beso Elvira gracias