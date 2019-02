Lalalá 1x38: Rosa Tovar

Voz 2 00:00 Alá

Voz 0335 00:17 hoy se ha acercado a la radio una mujer a la que me consta definir con una sola palabra porque es cocinera pero también investigadora articulista traductora seguro que me dejó algo tenemos en la Cadena SER a Rosa Tovar autora de libros como un banquete por FARC cocinar costumbres de los judíos españoles tres mil años de cocina española o libros monográficos como arroces o masas también ha traducido libros de Jamie Oliver de Rose Levi verán Brown o de Joe Jackson y asesorado a Paco Morales chef del restaurante Noor sumergiéndose en la en los orígenes de la cocina árabe como veis una apasionada de la gastronomía de la que aseguró que vamos a aprender mucho con Rosa cómo está

Voz 3 00:53 hola buenos días gracias a la Cadena Ser a vosotros como las de tu interés por la gastronomía supone no remontamos a muchos años atrás no

Voz 4 01:03 pues ya desde la infancia es en mi casa se cocinaba bien mi madre era buena cocinera y tenían me en en aquella época en las casos había personal porque todo lo más complicada la vida

Voz 0533 01:23 hermanos me recuerdan que yo eso no no no tengo recuerdos pero ellos sí los mayores me recuerdan que yo estaba siempre en la cocina preguntando por esto por lo otro tocando las cosas oliendo las buscando las razones de lo que hacía no sé a qué

Voz 0533 01:46 bueno yo entonces vivía en Salamanca sólo pero es igual estamos hablando de los años de los años cincuenta de principios de los cincuenta

Voz 3 01:53 supongo que el mero hecho de ir a hacer la compra ya era muy distinto completamente no sepa se quién nada no se parecía nada pero

Voz 4 02:03 ni la compra era como diría yo mucho más real en el sentido de que las cosas estaban

Voz 0533 02:24 no como ahora que viene todo empaquetado estamos todos suelto más crudo no totalmente crudo irreal que es lo que es más bonito de es una cosa que yo he encontrado otra vez por ejemplo en Méjico El México en los mercados

Voz 5 02:41 que ni siquiera tienen cámaras

Voz 0533 02:45 y definió sean las productos está ahí puestos encima de un mostrador se ve que se venden todos en el día o los tienen que tirar porque Messi no se estropea día

Voz 0533 03:00 los mercados de mi niñez en esa cercanía a los pollos todos colocados así una encima al lado del otro con la cabeza colgando por por por el borde él era no sé los huevos se iba con la Weber a comprar los huevos Hotel los envolvían en en un trozo de papel de periódico en cucurucho veían con papel de periódico y ahí te metían los huevos todo era no sé muy distinto tampoco digo que sea mejores era distinto y como lo cuenta así

Voz 0335 03:38 creo que de alguna manera estamos volviendo algunas de esas cosas no lo de lo de ir con la Weber o al menos con tu propia voz

Voz 0533 03:43 sin saber si no tenemos no es no sólo estamos es que tenemos que hacerlo porque el mundo sino no se ahoga se hagan plástico en en envases en tenemos que hacerlo es una cosa obligada hay que ir con la bolsa en el bolsillo cuando sales porque no sabes lo que vas a comprar y tienes que llevar tu bolsa

Voz 0533 04:07 lo de lo que sea para comprar no no ya no se puede que hay en ese sentido hay que cambiar el mundo porque sino nos hagamos

Voz 0335 04:17 y como es la transición de esa niña que siempre está preguntando cosas en la cocina a bueno tomar la decisión de dedicarte a esto profesionalmente de convertirá en eso

Voz 0533 04:26 pues fui difícil en el sentido de que yo desde pequeña y se cocine y mi casa cocine pero en aquella época personaje del cocinero no se parecían Nadal de ahora ser cocinero no era lo que soy era un ser bastante oscuro bastante escondido muy no muy bien considerado entonces a mí no sé ni se me pasó por la cabeza de decir en mi casa que yo quería ser cocinero vamos es que no es que me lo prohibieran es que yo ni lo planteé desean unirse me ocurrió porque

Voz 0533 05:08 no era posible no se me ocurrió ahora eso no quiere decir que yo no me dedicara la cocina en cuerpo y alma a leer todo lo que caía en mis manos a estudiar estudiar me todos los libros de mi madre desde luego luego comprar y leer y buscar información encontrar porque yo creo que cuando una cosa te interesa la cabeza siempre está alerta es como si llevara una antena siempre dispuesta a algo que es del campo que te interesa encontrar y entonces empecé a hacer asociaciones de platos de aquí o de allí esto se parece a esto o esto se parece a estos yacía en el siglo tal pues ahora sea igual a encontrar la relación entre en las cocinas del mundo o la relación entre y técnicas que se aplican a

Voz 0533 06:11 es decir mirarla cocina no de frente sino por detrás les parece una cosa absurda lo que estoy diciendo pero solo

Voz 5 06:22 vi muy bien ha explicado cuando tradujo el libro de de de de

Voz 0533 06:28 la de las tartas pasteles y de los bizcochos de deberán Vaughn ella explicó una cosa que yo encontré que era exactamente lo que yo hacía es no mire usted la receta por delante vaya usted por detrás

Voz 0335 06:42 entender la lógica no entender

Voz 0533 06:46 a qué lugar general de la cocina perteneces a receta Hinault al revés es decir por lo general la gracietas miran

Voz 1298 06:57 como una receta es una ruta

Voz 0533 06:59 ETA y te dicen cómo se hace

Voz 1298 07:01 pero esa receta pertenece a un tipo de técnica o a varios tipos de

Voz 0533 07:07 técnica ahí en los platos de la cocina moderna de hoy a muchos tipos de técnica diferentes y eso es lo fundamental para poder comprender la cocina bien poder estudiarla a lo largo de la historia porque las cosas están ahí los seres humanos las han utilizado

Voz 0335 07:25 pero en qué momento dejas de nutrir de toda esa información para bueno para tu propia satisfacción y para la cocina de tu casa y te conviertes en divulgador a en qué momento empiezas a compartir todo eso con la gente

Voz 0533 07:40 bueno en primer lugar entré en la cocina cuando un amigo me dijo que lo tú como cocinas porque no te dedicas profesionalmente a la cocina porque yo quien tu casa como mucho mejor que en los mejores restaurantes de España y entonces sí que monte un negocio pero realmente el Inter el interés por enseñar

Voz 0335 07:58 pero qué negocio es

Voz 0533 08:00 tenía una un negocio muy complejo porque era daba comidas a a presidentes y eso de bancos de aquí de Madrid de esa comida sana

Voz 0335 08:14 privadas dijera mi vagas para gente

Voz 0533 08:16 que tenía que hablar de cosas que no podían ir a un restaurante entonces yo a empresas bancos sin también tenía una pastelería artesanal también tenía un un catering para bodas pequeñas como de ciento cincuenta a ciento ochenta personas comuniones o cosas de ésas y luego cocinas de encargo para cocina de encargo para alguien que quería dar una cena en su casa y que apadrinó una cosa que luego se hace se ha hecho más tarde pero entonces yo lo empecé en los años ochenta que era pues prepararla una comida llevarla una casa hay que pareciera que la vía sí

Voz 0335 08:58 yo tú él se fue a domicilio que

Voz 0533 09:00 eso que es como una de las tendencias de los últimos días

Voz 5 09:03 sí sí y además tenía una fábrica de salsa

Voz 0533 09:07 coge

Voz 8 09:09 fue demasiado para

Voz 0533 09:10 junto entonces no se comprendió aunque había gente que venía yo vivía entonces en las afueras de Madrid venían de de Segovía de Toledo de de Ávila de de Madrid desde luego a comprar salsas ya con venían con sus neveras para llevarse cosas porque yo lo que hacía era ofrecer la cocina en kit que también se hace hoy en las tienen en las tiendas de congelados no que es decir yo le doy la salsa tenía una serie de una guarnición que tenía ofrecía la guarnición y luego al lado estaba la carnicería y la pescadería pues compra usted el filete de solomillo y tiene usted aquí las alas a la guarnición llega a su casa el el gusto que le daba gente poder ofrecer a los invitados una comida que ha hecho él pero que tú le has ayudado pues eso era había gente que lo comprendió

Voz 0335 10:07 con todo el el origen de la que el panorama no

Voz 0533 10:10 adelantó Miquel sí pero para particulares

Voz 0335 10:12 ah sí por qué no yo no me dediqué a hacer

Voz 0533 10:15 salsas en grandísimas cantidades como luego se han hecho que se venden por litros eso pero vamos yo hacía salsas de verdad eh no eso que sabe todo a glutamato mono sódico es esas cosas que te da lo mismo que te den una pues y platos de ciertos caterings que te da lo mismo que te den un lomo de cerdo con no sé qué que un todo sabe igual

Voz 0335 10:40 ahora Juan Fernández el que hasta hace poco era el segundo de cocina Ángel León en a poniente

Voz 0533 10:45 sí está en su restaurante

Voz 0335 10:48 Thelma con todo un trabajo de investigación con las alzas ir recuperando muchas salsas olvidadas no de origen francés porque parece que tenemos en mente cuatro cinco salsas no que si la mayonesa el ketchup la salsa de soja y parece que no no salimos de ahí no ya a la riqueza de las alzas

Voz 7 11:05 las salsas son un mundo sólo Mondo son un mundo hay un libro uno de los libros que he escrito

Voz 0533 11:12 que no es está con yo lo escribí de otra manera la editorial considero que lo lo es Camacho vamos lo hizo pedazos le quito bueno lo publicaron muy mal pero lo que sí están ahí son las todas esas salsas que ahora nadie están actualizando la tu a la a todas la eh

Voz 5 11:37 la lave Lute todas están ahí

Voz 0533 11:41 se puede modernizar yo las modernizar un poco en ese libro hay no hay qué perderlas ya sabéis quita la nata el exceso de mantequilla pero es que la gente antes pasado mucha hambre y entonces cuando comía quería comer medio kilo de mantequilla y un litro de nata

Voz 9 11:59 que existe antes escribir libros a traducir los escribir cuál fue el primer no

Voz 0533 12:05 las claves de la cocina que es un manual de cocina porque bueno es que no te explicado que yo tuve que dejar mi negocio por circunstancias personales sí que no vienen al caso aunque el negocio estaba ya empezando a lo tuve que dejar aquí entonces pas me pasé a ser profesora de cocina entonces las dudas de mis alumnos fueron la ayuda más grande que he tenido en mi vida para comprender la manera de enseñar a escribir

Voz 0335 12:41 sus dudas

Voz 0533 12:43 claro sus preguntas claro porque cuando a ver cuando tú trabajas en un tema tu solos en el tuyo

Voz 1298 12:49 das cosas por sabidas porque Baptista

Voz 0533 12:52 son elementales vas a explicar porque no se ponerte el cacharro ya que llevas pues es algo natural

Voz 0335 13:00 los auriculares

Voz 0533 13:03 no tienes por explicarlo

Voz 0533 13:08 las dudas que te plantean es que te obligan a bajarte al suelo otra vez te obligan a pensar no sé nada tengo que empezar de cero y eso es fundamental entonces este libro está descatalogado habría que publicarlo otra vez pero es muy grande y setecientas páginas tiene setecientas y pico recetas estaba organizado como no como un manual corriente como se sigue en escribiendo quiso una cosa incomprensible que es en aperitivos entrada sopas carnes Into de sables un manual y te dices se mete en una persona que empieza a cocinar dice pero que came como lametón reloj y cómo lo enciendo a qué temperatura tiene que está como tiene que ser la fuente todo unos explica en en los manuales yo no sé si tú has abierto alguno lo has visto en general no se explica entonces

Voz 0335 14:16 mejores y peores pero sí entonces yo lo que

Voz 0533 14:19 dice fue organizar el libro por los cacharros de la cocina decir el puchero donde todo lo que se hace en el puchero que es desde sopas caldos hasta postres mermeladas todo en la cazuela la sartén cazo el horno la saltadora adora y entonces es mucho más fácil porque ya partes de un utensilio

Voz 0533 14:52 entonces vamos a la parte de atrás de la razón

Voz 0335 15:21 y cómo llegas a a la traducción de libros cuál es el primer encargo

Voz 3 15:26 el primer encargo es

Voz 0533 15:29 porque yo le pedí a un amigo que además esa gente que es el que llevó las tres mil años de cocina española en la agencia de Carmen Balcells de pedí oye me puedes buscar alguna traducción porque en ese momento me venía bien algo de dinero porque estas profesiones tampoco son como para hacerse millonario y entonces ahí empecé la primera que hice fue la de la de verán Vaughn lo que pasa es que no luego esa esa la dejaron arrumbado yo creo que fue un error porque cuando la publicaron ya había muchas tartas de estas de ahora llenas de flor y podios y eso que es lo que enseñaba hacer esta señora repostería americano pero buena repostería americana buena cuando es buena excelente lo que pasa es que muchas veces como todo también aquí hay buena repostería excelente repostería abominable

Voz 0335 16:31 oye tú tuviste que traducir la famosa receta de la paella con chorizo May Jamie Oliver

Voz 0533 16:37 si no lo encuentro tan grave yo creo que vamos a ver son interpretaciones nosotros también hacemos interpretaciones y no ponemos el grito en el cielo no hacemos aquí una cosa y la llamamos Ros Rosberg los ingleses no nos de no se ofenden o hacemos cosas francesa sí pero son versiones versiones de cada lugar década cocina de cada persona de cada cocinero son versiones tan claro Jamie Oliver no tienen idea de lo que es una paella no le puedes pedir ni tampoco me parece que lo voy a decir con todo el respeto hoy ni tampoco me parece normal y se esa esa esa especie de cosa chovinista de los valencianos Gil que la paella que si no tiene que voy a que si tiene que si éste no tiene ni idea que si esto sea vamos a ver la paella es da fe de una fusión de mil cocinas del mundo

Voz 0335 17:44 quizás si supiéramos más de de esos orígenes de los platos de los orígenes de la cocina veríamos estas cosas de otra manera no yo

Voz 0335 18:16 durante muchos años los veinte últimos años han recibido mucha atención los los cocineros creativos que bueno los que se daban se mandaban cosas no no es así tú tienes la sensación de que durante toda esta época hemos dejado demasiado de lado demasiado olvidada toda la herencia gastronómica toda la parte histórica de la cocina ya no digo la las recetas tradicionales que también sino estábamos mirando tanto hacia adelante que nos hemos olvidado un poco de mirar hacia atrás no cosas que también ahora nos parece nuevas de tan viejas que son

Voz 0533 18:52 y en parte sí en parte no yo creo que los grandes cocineros jamás han dejado atrás Nile a la historia en en hasta el punto en el que ellos pueden que conocer ni la tradición

Voz 0533 19:15 hay muchos medianos

Voz 0533 19:25 yo sólo visto por ejemplo en mis clases cuando yo es que yo lo que quiero aprender esa Sferificaciones y yo soy tu profesor hay lo que te tengo que enseñar esa preparar una cosa buena para edificar porque si vas a especificar agua era un decir no que sea eso no tiene interés ninguno tienes que especificar una cosa deliciosa no no vale

Voz 0335 19:49 cómo nace la relación con con Paco Morales porque él ha estado presentando lleva varios años presentando menús inspirados en en la historia de la cocina árabe en buena medida se ha apoyado en dos investigaciones

Voz 0533 20:01 sí bueno lo que es que llevamos trabajando ya muchos años en va bastantes años antes de que la abriera el resto durante ya estábamos trabajando pues mira él entonces no no no yo leo lo la cocina árabe la León traducciones no no hablo árabe lo que pasa es que tengo amigos Ara vistas que que amigas más bien porque son las que trabajan con bueno es que yo soy de una familia de lingüistas lo sí gente así no yo no me he dedicado a nada de eso pero si tengo relación con personas que me ayudan en ese sentido no veras él entonces llevaba la cocina de lo Hotel de las Letras donde estaba al trapo y ya no sé si se llama detrás

Voz 0335 20:52 no ya no se ha convertido en una cosa

Voz 0533 20:54 así bastante vulgar no es lo comido allí pero el aspecto por fuera no me convence mucho pero bueno él entonces llevaba hacía una cocinada

Voz 1298 21:06 sí

Voz 0533 21:07 y en ese hotel entonces la directora a un poco de cosas de era Blanca Fontán una gran amiga mía y amiga de otros amigos míos yendo entonces un día me invitó a comer allí y me dijo yo no te voy a presentar a Paco Morales voy a decir lo dijo le dijo delante de mí tú tienes que trabajar con esta señora porque la necesitas ya ya empezó

Voz 0335 21:30 para hizo caso Ipad hizo caso entonces

Voz 0533 21:33 es empezamos un trabajo de

Voz 6 21:36 di di

Voz 0533 21:38 meros ir porque claro los cocineros tampoco tienen un conocimiento de la historia de la cocina como a lo largo de los años yo conseguido tener a base de estudiar y estudiar leer y leer y leer y practicar

Voz 0335 21:53 claro es que la cocina de Paco Morales en Noor resulta muy interesante porque no es como ir a comer a un restaurante de Marruecos de donde el siglo XXI

Voz 0533 22:02 eso es una cocina árabe que habíamos solo

Voz 0335 22:04 dado o que no conocíamos no no

Voz 0533 22:07 porque entonces la cocina les hacían España hasta dónde está él ahora en el siglo están en el siglo XII doce trece era parecía la de Marruecos de entonces pero nada parecida a la de Marruecos de hoy entonces yo lo empecé situándola en la historia eran necesarios situarle en la historia me decir de dónde partimos vamos a hablar de donde nace la cocina del mediterráneos y en eso consistió en mi trabajo durante los años que trabajaba en otros restaurantes y todavía no tenían no estaba construyendo mi trabajo consistió en situarle en la historia

Voz 5 22:50 en en en en la historia referida a la cocina naturalmente claro claro porque es de estén

Voz 0533 23:00 bueno sí algunos por ejemplo algunos califas de Bagdad que se interesaban por la cocina pues de esos hablábamos porque la el cocinero en aquella época estaba muy bien considerado también como la época clásica de Roma y Grecia eran gente culta que podía asistir

Voz 5 23:17 en las reuniones y a hablar sea ya había califas que ese informe

Voz 1298 23:23 esposas de califas que si ocupaban de diseña platos de decir

Voz 0533 23:28 como ha supongo que no bajaban a la cocina a ensuciar las manos pero sí a decir cómo había que hacerlo es de eso sí pero en el resto de cosas era de los salen como los alimentos que había quien era antes de la llegada de las primeras cosas de Asia luego lo que vino de Asia en qué momento a lo largo de la historia en de una manera ordenada las cosas vinieron de África lo que luego les llegó de América

Voz 9 24:00 recuerdas algún hallazgo leyendo un libro algo que te sorprendiera especialmente que dijeras ostras esto esto es muy interesante pues por ejemplo

Voz 0533 24:10 sólo la llegada del arroz redondo a Valencia por eso digo que lo valenciano que no se pongan tan

Voz 1298 24:18 es decir vamos a ver los árabes cuánto tiempo tenemos

Voz 0335 24:23 no mucho eh por qué te veo con cara de que esto es una una clase entera disparidad no vamos a ver los

Voz 5 25:15 ella es un personaje muy importantes

Voz 0533 25:19 pero los monjes españoles en a partir del siglo XV decidieron ir españoles y Portugal

Voz 5 25:27 es es decidieron unirse a a las misiones de de de China

Voz 0533 25:32 en Japón y está llena China conocieron en el valle del Yangtsé que es de donde es originario el arroz redondo el clima del Yangtsé con respecto al de lindo es más templado de manera que cuando trajeron las redondo pues hacia el siglo XV dieciséis a las costas españolas pues descubrieron que se plantaba en lugar de salir dos granos salían verano saliera cantidad

Voz 0533 26:08 entonces es cuando el arroz pasó a sustituir al trigo y la cebada en los pucheros

Voz 0533 26:18 eso lo descubrí en un libro de un señor que es un historiador valenciano que se llama Joanne Iborra hagas talde que se llamaba oyes Eamon lloroso sea ollas y monjes sin donde cuenta cómo los monjes de Santa María de Valldigna traje convirtieron unos Medal es que había por allí en campos de arroz y ese es el origen del arroz redondo en España sea que estamos hablando del siglo XV XVI

Voz 0335 26:52 estos libros los tienes tú en tu casa eres de ir a a las bibliotecas la Biblioteca Nacional lo no sé

Voz 0533 27:00 este libro lo compré porque yo también di clase durante una varios años di clases Anne en el CETI que me parece que quiera no me acuerdo cómo se llamaba de Denia en la escuela de cocina para profesionales de Denia llena en Denia yo lo primero que cuando lo primero que hago cuando llego una ciudad es ir al mercado y a una librería son los dos sitios que hay que ir lo primero luego ya me paseo muy bien esa librería encontré este libro de este señor que yo no conocía estaban en valenciano escrito y se lo regalé un amigo yo ahora no lo tengo pero lo leí y me ha escrito otros libros es historiador de es profesor de la Universidad pero muy muy preocupado por este y ahí es donde descubrí esto para mi fue una sorpresa

Voz 1298 27:57 una sorpresa que me abrió que me hizo entender muchas cosas

Voz 0335 28:02 hace unos días Ferran Adrià en Madrid Fusión presentó sus proyectos in entre otras cosas dijo que que ya no podíamos hablar de vanguardia que la vanguardia de la cocina no puede durar tantos años Ike el futuro de las sociedades para triunfar pasa por el conocimiento de repente Ferran Adrià quitó el foco sobre sobre todas estas técnicas no todas estas cosas que nos han cegado durante tantos años dijo que lo más importante era saber saber de forma ordenada el conocimiento de calidad

Voz 7 28:34 no pero eso para todo para todo se puede estar de acuerdo hombre para cualquier cosa si tú no

Voz 5 28:40 aves de periodismo no puedes hacerlo entrevistas sino sabes de cómo se hace una cama no puede ser Kelly

Voz 0533 28:49 pero esto es lo que me estoy poniendo en en todos los niveles pero esto supone un giro

Voz 0335 28:54 en en el discurso de la gastronomía en España

Voz 7 28:56 bueno un giro en el discurso de algunos en la gastronomía

Voz 0335 29:44 quizá los que mantenerse este discurso desde hace tiempo ha visitado un poco invisibilidad

Voz 0533 29:49 no es que nuestro trabajo es muy invisible y hay que aceptarlo así a mí no me parece una tragedia es un trabajo de fondo que estamos ahí pero no vamos a ser estrellas por eso nunca ha sido así en la historia el que a estudia en profundidad las cosas pues luego lo pone en manos de los demás para que lo utilice

Voz 3 30:13 más allá de cuál sea su trabajo concreto dirías que las mujeres han estado en visibilizar afrontaron in relacionadas con la gastronomía total

Voz 0533 30:20 al menos que yo sólo defino como los hombres son

Voz 7 30:24 las mujeres hacemos distritos es así por desgracia

Voz 0533 30:28 sólo he padecido lo he sufrido lo he vivido en propia carne

Voz 3 30:35 de qué manera de qué manera

Voz 0335 30:37 ha sentado Dati pues que lo que tú di

Voz 5 30:40 dice sólo lo que es que es muy difícil de explica es una situación en la que puedes caer en y

Voz 0533 30:49 injusticias

Voz 1298 30:52 al el definirlo vamos a ver yo creo que

Voz 0533 30:57 es una cosa de de cultura milenarias es decir en la cultura occidental es machista por naturaleza porque es una cultura que se basa en cualquiera de las tres occidental y digo occidental ya no tan occidental porque también es la misma de los de la de la cultura del Islam las tres grandes religiones monoteístas son machistas por naturaleza porque lo llevan porque las culturas de las que provienen ya eran así entonces no es una cuestión que digas es que en los hombres son unos malvados que maltrata una Alan ver independientemente de que haya hombres que son así sino que todos vivimos sumergidos en un mundo que es así también es cierto que los hombres tienen ciertas ventajas por el hecho de ser hombres con las que nacen y que muchas veces no no las ven Illes es muy difícil prescindir de ellas cosa lógica yo no no sonoro critico me parece que es una ventaja es difícil renunciar en beneficio de otras personas que son las mujeres que no han nacido con esas ventajas

Voz 5 32:25 eso lleva a que aquellas personas que no son capaces de pensar de analizar de así

Voz 0533 32:33 situación

Voz 5 32:35 se nieguen a aceptar que

Voz 0533 32:37 una que una mujer sea pueda ser una chef con dos estrellas como era por ejemplo Maria Martí que cuenta ella en una entrevista contó que un cliente encantado con la comida que le dieron pidió que saliera Elche y salió de ella

Voz 1298 32:55 ella es mujer es sí

Voz 0533 32:58 sudamericana bueno caribeño caribeña es además yo creo que es mulata con lo cual el tío se quedó no no yo quiero que salga el chef yo soy Elche yo soy la este restaurante no se lo quería creer eso queda idea de en qué concepto tienen algunos del género masculino a la mujer como cocinero

Voz 0335 33:27 este curso se ha puesto en marcha en la mayoría de los colegios públicos y concertados de Huelva un proyecto piloto están impartiendo una asignatura de cultura gastronómica a los niños de segundo de Primaria les enseñan todo tipo de cosas relacionadas con la gastronomía recetas pero también integran un poco eh el tema de la alimentación en en varias cosas en las matemáticas a la historia como te imaginas tú que sería ahora la sociedad española sí de pequeña ya hubiera tenido esa asignatura en el colegio o la las de mi generación pongamos que en los años setenta ochenta si después de la Transición Se se pusiera una asignatura de Cultura Gastronómica seríamos no hacer todos un poquito más flacos no habría tanto sobrepeso con veríamos o de otra manera

Voz 0533 34:18 es posible que no nos dejáramos Engel engañar por la publicidad como los dejamos engañar porque la realidad es decir la gente te dice no no eso no no puedo comer tocino o unos torreznos que yo no te digo que te influir de torreznos pero porque compras con más torreznos un día al año no te vas a morir y sin embargo se desayunan todas las mañanas uno al Maddalena llenas de grasa de Cocu y De Palma que en mucho peor que yo te comen Medio Cerdo

Voz 3 34:48 no eso es una exageración pero pero que es muy

Voz 0533 34:50 mucho peor que comerte un torrezno un día de vez en cuando sean en yo creo que tendríamos una mejor alimentación por una mejor información

Voz 5 35:03 que que es fundamental

Voz 0533 35:05 estar informado ser curioso porque la vida la curiosidad es es el alma de la mejora del pensamiento y de todos hay que ser curioso basal hablan un supermercado ITEL es las etiquetas lo menos que puedes hacer porque te lo vas a comer hizo lo vas a tus hijos a tu marido o a tu amante tienes que leerlo lo que lo que te vas a llevar de decir por ejemplo tú comprendes cosa más absurda que una nata desnatada piensan lo una persona de personalizar pedir la nata en nata tiene un treinta y cinco por ciento de grasa mínimo sino no es nata usted no puede comer nata pues sustituyó Alá hay otros productos hay otras maneras de sustituir hay maneras de hacer salsas que no tengan nata y sin embargo sean igualmente exquisitas pero no sustituye a usted la nata por una cosa que está llena de gelatinas a harinas para darle un espesor a la leche de la que están compuestas entiendes no sea la nata desnatada con el dieciocho por ciento de Gaza un sucedáneo sucedáneos no me gustan me gustan los sustitutos

Voz 0335 36:33 Rosa dólar un placer hablar contigo podría estar mucho más rato hablando de de comida porque sabe un montón muchas gracias por haber venido a la Cadena Ser o no

Voz 0533 36:43 dice no ha quedado en el tintero medio mundo culinario

Voz 3 36:47 habrá que dar otro día

Voz 15 36:51 de nada

