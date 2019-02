Desayunología: los desayunos del futuro

empezamos a ver lo que llamamos el desayuno digital el desayuno T que en este caso no es decir desde la cama a través de tu smartphone y con un solo clic de conectan directamente con empresas que en poco más de diez minutos quince minutos te van a traer ese desayuno a tu casa de alguna forma bueno pues estamos empezando a generar esa misma relación que generamos con el hotel que sube el desayuno a eh la habitación en este caso pensamos que es un punto que los próximos años va a crecer de una forma muy importante

Voz 0335

00:59

también he hablado con Mar Coloma fundador de una startup de Barcelona llamada fotos for Tomorrow podríamos traducirlo como la comida del mañana le he preguntado si se puede conocer a una persona por cómo desayuna dice que sí