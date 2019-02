Hora 25 Deportes: El día del Cholo (21/02/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 4 00:08 ya llegó buenas tardes sabe también el fútbol europeo toca Europa League no después de la gran victoria del Atlético de Madrid en Champions de Cristiano Ronaldo no no no yo no me refería al otro estas diciendo que no no sabes lo que hizo Simeone después del gol del Atlético de Madrid que hizo pues mira

Voz 5 00:32 que no lo

Voz 3 00:39 acabo de hacerle Ángels Barceló lo que hizo Simeone ayer después del del partido de muy buen gusto no es para qué nos vamos a engañar pero vamos a la Europa Ligue en directo en está jugando dos equipos la vuelta de dieciseisavos de la Europa League en Villarreal Villarreal Sporting en la ida había ganado el equipo amarillo cero uno en el partido que se jugó la semana pasada en Lisboa Xavi Isidro como estará bien mola

Voz 6 01:13 bueno pues en la vuelta está ganando el Sporting de Lisboa por el mismo resultado cero uno cuando estamos en el setenta y ocho de partido vale gol de Bruno Fernández al filo del descanso lo que pasa es que los portugueses están jugando con un hombre menos ataca el Villarreal busca el segundo en la eliminatoria que le ponga por delante le clasifica de momento si no hay goles sino en más goles iremos a la prórroga

Voz 3 01:33 así que igualada la eliminatoria y en Mestalla están jugando el Valencia y el Celtic en la ida había ganado el equipo de Marcelino ya cero dos como está Ximo Valdano

Voz 1269 01:42 pues está en el minuto treinta y cuatro de la segunda parte desde hace diez está ganando al Valencia uno cero gracias al gol de Gameiro que ha salido en la segunda parte así que a este uno cero en el sumamos el CO2 y todavía más el Valencia está en octavos

Voz 3 01:55 así que sentenciada esa eliminatoria a favor del Valencia luego a las nueve jugarán en el Villamarín el Betis y el redes de Francia recordemos en la ida empate a tres así que la eliminatoria está igualadísimo también tenemos hoy Euroliga de baloncesto ha terminado el partido del Herbalife Gran Canaria que ha jugado en Moscú con el CSKA el Herbalife ya no tenía opciones prácticamente de meterse entre los ocho mejores ha perdido ciento siete ochenta y cinco y luego van a jugar un partidazo en el Palau el Barça ayer Baskonia vuelve al Palau el Barça después de haber ganado la polémica Copa del Rey el pasado fin de semana bueno pues enseguida repasamos todo esto y escuchamos ya para empezar vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 7 02:39 hola recién llego quedada metiendo paquetes Ficosa ya veo que está aquí vamos que está hablando en gol del señorito esto no come entre Cristiano bueno y que por supuesto le doy la enhorabuena al Atlético me alegro de que hay ganado sinceramente sí pero vaya que tampoco se pase eh que parece que han hecho la tienda de niegan que no se pasa bien bien pero con moderación

Voz 1284 03:13 no siempre que queda la vuelta que el dos cero es un gran resultado pero que queda la vuelta deja vuestro mensaje

Voz 5 03:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 03:37 señor Gallego a ver si pone usted las declaraciones de Ike que son todo verdades como un templo nadie quiere escuchar gracias civil primera veinticinco Deportes

Voz 5 03:51 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1284 03:58 voy a descansar un poco de Piqué que bastante hablaremos del la semana

Voz 9 04:02 que viene que si no habéis caído en ello la semana que viene en cuatro días en cuatro días hay dos Real Madrid Barça en el Bernabéu

Voz 10 04:12 fíjate si vamos a hablar de Piqué pero vamos a Villarreal porque tenemos noticia hay buena noticia en ese partido de la Europa League Chelsea Xavi así

Voz 6 04:20 es acababa de marcar el Villarreal acaba de empatar el partido en el setenta y nueve gol de Pablo Fornas por tanto se pone por delante en la eliminatoria queda nueve minutos para el final de partido si os toca va así mañana al Villarreal estará en el bombo del sorteo de octavos ahora mismo

Voz 1284 04:33 Valencia Villarreal estarían clasificados empezando

Voz 11 04:47 me le le echo a Ángels Barceló el gesto de Simeone ayer en el banquillo

Voz 4 04:53 claro porque no lo podía es ver vosotros claro es que esa imagen la verdad

Voz 3 04:58 impactante luego llegó a la sala de prensa el Cholo

Voz 11 05:01 sí le preguntaron a qué venía ese ese gesto de ella

Voz 3 05:05 dársela hermanos a sus testículos y señalar a la grada Ésta fue su explicación en cuanto a

Voz 12 05:14 el gesto y la verdad que lo sentí porque poner a costa de poner algo que puede un mes y medio mes

Voz 13 05:20 que no jugaba creía que tiene huevos misterio bien él

Voz 11 05:26 sí que sintió que que había tenido en mucho de él

Voz 3 05:31 eso para poner a Costa y a Koke y la verdad es que el partido de Costa fue impresionante cómo está la lástima es que vio una tarjeta amarilla y no podrá estar en el la vuelta el día después la resaca dulce del Atlético de Madrid como es Pedro Fullana bueno estar muy buenas

Voz 14 05:49 bueno satisfacción por el resultado y por la imagen ofrecida ofreció el equipo quizás la mejor versión de la temporada en el día más importante en El Vestuario admiten que tenían el partido muy

Voz 3 05:57 soy muy preparado y que además salido todo

Voz 14 06:00 según lo previsto a la perfección eso sí tiene los pies en el suelo porque dicen que no hay nada hecho todavía creen que en Turín van a tener que sufrir que van a ver unas Juventus bien diferente a la que vieron ayer pero que si el nivel del Atlético es el de este primer partido tienen mucho ganado Simeone ha dado descanso a los jugadores para que estén tranquilos esta semana pensando ya luego en el la Real y luego en el partido de vuelta y hay que decir gallego que el Atlético de Madrid nunca ha dejado escapar una eliminatoria de ninguna competición donde ganó el primer partido veinti cuatro veces ha pasado esto las veinticuatro pasó el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone y las noticias no terminan sólo con la Champions porque también está ya más que encaminada a la renovación de Jan Oblak Se va a hacer oficial en los próximos días será el segundo jugador mejor pagado de la plantilla después de Griezmann va a cobrar diez millones de

Voz 3 06:45 euros como contábamos el fin de semana en Carrusel Deportivo

Voz 14 06:48 y además va a ver aumentada la Klaus la recesión que era la gran preocupación del Atlético de Madrid veremos si llega o no a los ciento cincuenta millones de euros que era lo que quería

Voz 3 06:56 el mente todo salió magnífico ayer en el Metropolitano todo fue buenísimo bueno excepto una cosa a Cristiano Ronaldo se le llamaron muchas cosas desde la grada llevarle moroso defraudador bueno es un hecho demostrado que no pagó los impuestos cuando los tenía que haber pagado pero también otras cosas indecentes realmente lamentables vergonzosas y eso eso hay que cuidarlo eso hay que evitarlo eso hay que erradicarla por cierto hoy la Comisión Nacional Antiviolencia ha propuesto una sanción para aquel aficionado del Athletic de Madrid por llamarle de alguna manera que en el partido ante el Real Madrid celebrado hace pocos días en el Metropolitano después del choque donde había ganado el Real Madrid agredió de una manera despreciable a un aficionado del equipo blanco porque iba con la camiseta del Real Madrid fue por detrás cobardemente y le dio un puñetazo en la cara la Comisión Antiviolencia Le propone una sanción de seis mil euros dos años sin entrar a ningún espectáculo deportivo no está mal pero me parece poco con esta gente hay que terminar ocho y XXXVIII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1284 10:05 mañana es el sorteo de los octavos de final de la Europa League donde va a estar ya seguro de Sevilla que se clasificó ayer tras ganar en el partido de vuelta

Voz 3 10:13 el Ararat hecho dos cero en su competición predilecta

Voz 1284 10:18 donde seguramente va a estar también el Valencia porque quedan poquitos minutos para que termine su partido ante el Celtic Ximo más mano la eliminatoria está sentenciada en Mestalla

Voz 1269 10:27 hay tanto quedan dos minutos para llegar al noventa más lo que añade el arbitro que supongo que no será mucho así que alegría para los XXXIII mil valencianistas que hay en el estadio decepción aunque eso lo están pasando en grande durante todo el día en la ciudad los tres mil quinientos escoceses que están animando al Celtic y que de momento no están causando muchos problemas

Voz 3 10:46 lo han pasado bien esos tres mil y otros cinco mil que han venido sin entrada a disfrutar de la playa a la cerveza y el sol del Mediterráneo que es lo que han venido

Voz 1284 10:55 parece que también puede estar mañana en el sorteo el Villarreal que está en paro

Voz 3 10:59 cuando uno con el Sporting de Portugal cuanto que

Voz 6 11:01 da Xavi bueno pues estamos en el ochenta y siete ochenta y ocho ya dos minutos más el añadido sigue el uno uno estaría clasificado el Villarreal que ha tenido la ocasión clarísima en las botas de toco de Camby para rematar la faena no lo ha conseguido ojo la Sporting que no está muerto aunque juega con uno menos que el añadido uno uno el Villarreal estaría en el sorteo luego

Voz 3 11:21 las nueve Betis Rennes

Voz 1284 11:23 en la ida al partido loco empate a tres la eliminatoria está igualada favorece ahora por los goles

Voz 3 11:30 conseguidos en Francia al Betis pero se prevé un partido abierto cómo está el Villamarín a poco tiempo para que comience ese partido va a haber ambiente cómo sale el equipo de Setién Fran rojillo buenas

Voz 1284 11:41 hola Gallego buenas tardes unos cuarenta mil béticos aproximadamente que van a venir hoy hay dos mil franceses en la grada que están animadamente pasándolo bien el Betis que ya tiene once que rápidamente detallamos Joel Robles

Voz 0684 11:54 está Mandi Bartra van a jugar los dos junto a Sydney como centrales Joaquín banda derecha guardado banda izquierda William Carvalho con canales lo Celso en el enganche arriba Hesse Il Oren igualadísimo eliminatoria los censos Inma Gil Aimé marcaron en Rennes cualquier empate por debajo

Voz 3 12:14 de los tres goles le vale al Betis bastar divertidísimo esperemos que luego en el Larguero nos cuenten que también se ha clasificado el Betis para sorteo de mañana como lo hizo ayer el Sevilla que derrotó al Lazio y que piensa ya en el gran partido del próximo sábado Sevilla Barça había preocupación en el Sevilla Manuel Aguilar porque ayer Jesús Navas terminó con problemas el partido el Sevilla ante el Barça partido a las cuatro y cuarto el sábado en el Pizjuán cogerá querrá vengarse de de la goleada por ejemplo en la vuelta de la Copa del Rey Manolo Aguilar buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes lo va a intentar aunque ya hemos visto que está bastante mejor en la Europa League que la Liga y ayer había preocupación y hoy sigue habiendo la porque lo mejor es que Jesús Navas no tiene rotura amor clara aunque está prácticamente descartado por no decir totalmente para el partido del próximo sábado pero no hay lesión muscular es la primera exploración si está lesionado Escudero lesión muscular en los isquiotibiales me aproximadamente un mes de baja eso sí recupera Banega que estuvo sancionado en el último partido así que el Sevilla recibirá al Barça con la intención al menos de dar buena imagen de llevarse la victoria porque Liga le hace muchísima falta para no perder la cuarta plaza en Sevilla que va a ser uno de los pocos en ese sorteo de mañana seguramente ningún equipo quiere tenerlo como rival aunque en ese bombo de mañana para sortear

Voz 1284 13:37 somos de final va a haber otros grandes de Europa vamos a repasar cómo están las eliminatorias porque en esta ronda ya van a quedar equipos de mucho nombre José Antonio Duro como esta Navidad están acabando seis partidos gallego podemos contar del primer turno en octavos con el Nápoles que le está ganando dos cero al Zurich el Dínamo de esta red tres cero ante Victoria apliquen el Salzburgo que está goleando al Brujas el Arsenal uno de los cocos que aunque perdió en Bielorrusia está ganando tres cero a Bate Borisov está ganando también el Eintracht de Frankfurt cuatro uno al Shakhtar va a pasar el Zenit de San Petersburgo que le está ganando al Fenerbahce y a las nueve además del partido del Betis tienen ventaja por la mínima el Inter frente al Rapid Viena uno a cero el Chelsea ante el Malmö el Benfica ante el Galatasaray ambos dos a uno e igualan el Leverkusen cero a cero ante Krasnodar y el Dinamo de Kiev dos dos ante Olympiacos en esos partidos que comienzan en cuarto de hora

Voz 3 14:24 bueno pues en pocos minutos va a terminar el partido del Valencia y el Villarreal los dos se metería en enseguida volvemos pero miramos ya también al fin de semana el líder el Barcelona va a Sevilla como decimos

Voz 1284 14:35 el equipo de Valverde inicia una serie de partidos realmente

Voz 3 14:41 complicados porque primero tiene esa visita al Pizjuán próximo miércoles visita al Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la vuelta de Copa con empate a uno en la ida tres días después se jugará en el Bernabéu el partido de la segunda vuelta de Liga también entre el Madrid y el Barcelona tiene que pensarse mucho Valverde que hace haber rotaciones Santi vaya Barcelona como es

Voz 12 15:09 buenas lo que tiene que hacer el Barça recuperar cuanto antes a Luis Suárez preocupa Luis Suárez en el Barcelona vamos a ver si reacciona del delantero el Fútbol Club Barcelona porque sin los goles de Suárez sabe el conjunto azulgrana que es muy difícil prosperar en ese tramo vital de temporada en la Champions League esa copa Linda deseada que tanto quiere Leo Messi y hoy en Barcelona esperando a Luis Suárez han escuchado un futbolista que les ilusiona muchísimo a los azulgranas es Frankie de John ha hablado por primera vez en los medios del club y viene con la lección aprendida gallego dice que el Barça es el club de su sueño

Voz 3 15:44 los elogios desmedidos a Leo Messi

Voz 19 15:46 o exponiendo que

Voz 20 15:48 siempre he soñado con jugar en el Barça cuando era un niño me gusta los jugadores el estadio es el club de sueños Mi sueño es convertirme en un jugador importante ganar muchos títulos Ése es mi objetivo por supuesto estoy impaciente por jugar con Messi para mi es el mejor de todos los tiempos

Voz 12 16:06 un último apunte el Barça se ha reunido hoy para identificar a los radicales que la liaron con bengalas en Lyon en los próximos días se reunirá la comisión de disciplina del club azulgrana para tomar las medidas oportunas

Voz 3 16:18 aquí también han elevado hoy una queja a la UEFA

Voz 12 16:21 la quejarse por eso porque dejaron entrar a los aficionados al estadio en contra de la voluntad del Barça

Voz 3 16:27 el Real Madrid bueno el Madrid juega el próximo domingo en Valencia el Levante luego afronta los dos partidos con el Barça y la vuelta un a otro partido de Copa del Rey tiene la vuelta de playas recordemos que Solari en el último partido de Liga ante el Girona en el Bernabéu hizo rotaciones no le salieron bien el Madrid perdió la gran pregunta es qué va a hacer este fin de semana Solari pensar sólo en el Levante o Javier Herráez pensar en los dos partidos con el Barça bueno pues qué tal Gallego buenas noches va a pensar en ese partido pero va a poner a Vinicius que él cree que fue su principal error en ese partido frente al Girona que al final le costó caro al al equipo jugó la segunda parte así que Vinicius irían más para ese partido frente al Levante donde nuestra Sergio Ramos por sanción

Voz 1284 17:11 sí estará en principio Opel estaban pendientes en el club

Voz 3 17:13 Blanco de la posible sanción Abel recordemos que la Liga actuó de oficio pero el Comité petición ha dicho que de momento no hay sanción para Bale así que el galés recordemos que hizo un corte de manga en el Metropolitano en el partido frente al equipo colchonero por tanto estaría Gareth Bale el próximo domingo hoy también en Madrid ha recibido sus futbolistas los coches anuales aunque esta vez el acto ha sido a puerta cerrada

Voz 1284 17:35 antes de volver al final del partido en Mestalla ya los últimos instantes en Villarreal hoy en San Sebastián Roberto Ramajo e habéis tenido una iniciativa con un jugador de la Real Sociedad unos chavales

Voz 1825 17:47 cuéntanos la buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes alumnos de nueve años del colegio inglés San Patricio de aquí de San Sebastián han rodeado a Shanghai veintiséis años metidos en una en un vestido de radio con el jugador de la Real Sociedad ya caro han pasado cosas como ésta escucha olas

Voz 21 18:02 ya Álvaro te quiero hacerle una pregunta

Voz 1269 18:05 cuando te dio el ictus tenías miedo

Voz 21 18:07 por si no iba a volver a jugar a fútbol

Voz 1284 18:10 hola Álvaro bueno principio cuando esa palabra ictus pues sí que parece algo algo muy muy grave y que muy claro que los niños

Voz 3 18:18 con un ídolo futbolístico hablando de un problema tan grave como un ictus ha quedado genial como genial ha terminado los partidos de Mestalla el Valencia está en octavos de final el Ximo

Voz 1269 18:31 súper al tramitar el Valencia que ganó uno cero gracias al gol de Gameiro en el XXIV la segunda parte la única nota negativa vamos a estar atentos a ver qué tiene Garay que se ha tenido que retirar lesionado

Voz 3 18:42 muscular mente en la primera parte y también pasa el Villarreal Xavi así

Voz 6 18:47 el ser sufrió hasta el último segundo la tuvo dos para el Sporting de Lisboa y eliminar al Villarreal no la enchufó el submarino estará mañana en el sorteo Trigueros se retira lesionado el Villarreal pasa ronda

Voz 3 18:57 seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1 19:58 un hombre veinticinco Deportes

Voz 26 20:45 baloncesto Euroliga o ese jugaban dos partidos

Voz 3 20:48 ya os hemos contado en el Herbalife Gran Canaria

Voz 26 20:50 terminó hace ya tiempo su partido en Moscú CSKA ciento siete Herbalife ochenta y cinco los canarios ya no tenían opciones de meterse entre los ocho primeros ya

Voz 3 20:59 ahora se va a jugar en el Palau un partidazo Barça Baskonia los dos peleando por conseguir un buen sitio de cara a la siguiente fase y el Barça que vuelve delante de su público tras haber ganado la Copa del Rey en Madrid

Voz 1284 21:14 cómo está el ambiente Chaves hizo buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes pues bueno extraordinario porque además lo Verón mosaico con una especie de de veinticinco y las copas ganadas por el Barcelona cuando le hagan el pasillo que sólo va Fer el Baskonia al Fútbol Club Barcelona en unos minutos el Barça sabe que hoy ya no podrá ser cuarto porque ha ganado al Olympiacos pero sigue ahí con ese gran objetivo porque aún quedan jornadas y el Baskonia que es séptimo con once victorias necesita también la victoria en el Palau para buscar lo mismo estar entre los ocho primeros puesto voy es el jugador descartado por el Barcelona recordemos toco Shengelia Granger son las bajas del Baskonia por tanto de momento no hay ninguna relación con él el último partido frente al Real Madrid ninguna pancarta ninguna cosa que haya podido verse pero esto aún no ha empezado en ocho minutos empiezas de Barça Baskonia con XXV copan ya lo están diciendo porque veinticuatro lo doy mañana juega el Real Madrid vuelve a la competición el equipo de Pablo Laso tenaz

Voz 3 22:15 perder la final de la Copa juegan ante el Bayern yo hoy en la previa más allá de hablar de la Euroliga Pablo Laso ha querido zanjar el tema de de la final del domingo y Van Gaal

Voz 12 22:27 Álvarez como ha sido qué tal Gallego se ha sido muy claro del entrenador del Real Madrid dice que no ve un error humano en la última jugada el famoso rebotes de Randolph canasta de Tomic dice que no han recibido ninguna explicación al respecto habla de bochorno defiende que el comunicado el club les representa todos Pablo Laso

Voz 27 22:43 yo soy el primero que lo entiendo el error humano es más que hace tanto si unimos la última jugada a errores humanos para mí la última jugada no es no se gustan todos los recursos que se ponen en la mano de los árbitros pero quedó me alegra es que probablemente la mayoría de vosotros estáis aquí porque el bochorno de la última

Voz 12 23:08 no con el Madrid recibirá al Bayern de Munich a las nueve de la noche veremos cuál es el ambiente del Whiting tras la Copa en lo deportivo la baja de Tom Kings Rudy Randolph son duda ojo porque el Madrid Si gana mañana certificará su clasificación para el play off a falta de siete jornadas para el final de la fase regular

Voz 3 23:24 si fuera de la Euroliga Xavi desde el parado estamos pendientes también de la selección de Scariolo que juega mañana en Letonia ya estamos clasificados para el Mundial de China pero bueno hay que ver el rendimiento que da esta selección alternativa mañana en Letonia

Voz 1284 23:37 así es como lo zen como la gran novedad sin jugadores NBA sin jugadores Euroliga seis y media

Voz 28 23:43 era la Riga ahora

Voz 1284 23:45 nada que decir que como bien decías España está clasificada para el Mundial pero hemos partido de la última ventana en Madrid el equipo de Scariolo sólo pudo ganar ochenta y cinco ochenta y dos pero bueno vamos a ver porque España el objetivo que tiene es ganar a Letonia ganar el último partido en Tenerife frente a Turquía

Voz 3 24:06 gracias a eso hasta al larguero en la NBA Bueno en la NBA está todavía la competición parada después de estar pero hay una noticia que viene de Norteamérica hay que habla de un jugador que podría ser el número uno de del próximo draft y que ha tenido una lesión gravísima Javi Blanco buenas tardes Gallego que además según la imagen que está llegando puede haber sido porque se ha roto una zapatilla y esto va a traer polémica

Voz 29 24:28 estábamos hablando de ción Williamson jugador universitario para todos el clarísimo candidato a ser número número uno del próximo draft es un jugador con un físico espectacular que hace unos mates increíbles que es capaz de poner un tapón a tres metros de altura que pone imagen viral que dio la vuelta al mundo y le comparan bueno pues con con Lebron James o sea casi nada que la comparación era bastante buena ya anoche en el duelo universitario entre Duke y Carolina del Norte a los treinta y tres

Voz 3 24:54 mundos de iniciar el partido se lesionó

Voz 29 24:56 fue efectivamente al al hacer un giro de repente les reventó la su zapatilla izquierda en ese giro ese movimiento se lesionó la rodilla afortunadamente parece que no es tan grave como parecía en un primer momento puede quedarse solo en un fuerte esguince osea que no se perdería seis mencionaba eso parece pero claro imagínate pues el jaleo que hubo porque

Voz 12 25:17 la zapatillas de la marca Nike enseguida ha tenido que hacer un común

Voz 29 25:19 cada uno ha salido a la chico toda la ayuda que necesite otra marca como Puma aprovechó la situación diciendo eso hubiera pasado con unas pumas ha montado un jaleo impresionante pero bueno vamos a quedarnos aunque parece que la lesión no es grave como decías hoy vuelve la competición en la NBA tras ese parón por el All Star el Boston Milwaukee porque puede ser la primera vez bueno creo que va a ser la Piet que veamos a Mirotic con la camiseta a los Bucks junto a Janis ante lo culpo y hay otro partidazo en la costa oeste en las costas de hoy en la Conferencia Oeste entre Houston Lakers Harden contra Le Bron

Voz 3 25:53 gracias Javi y en Montmeló un

Voz 13 25:55 nuevo día de pruebas de los Fórmula V

Voz 3 25:58 lo Manu Franco cómo han ido hoy los Ter buenas tardes

Voz 30 26:01 hola muy buenas tardes pues último día de pruebas y entre las cosas que hay que destacar que el dando Norris el compañero de Carlos Sainz con el McLaren ha hecho un simulacro de carrera algo que era impensable en otras temporadas con Fernando Alonso no tiene este simulacro casi hasta empezar la temporada el PIN la primera jornada de es el mejor tiempo en cualquier caso ha sido paralizado juzgue pero con el Renault que lo ha hecho con neumáticos de calificación in estos que es lo que sí queda claro es que esto les sigue ahí pero sobre todo que Ferrari tiene un coche que parece muy muy rápido

Voz 3 26:32 hasta divertido gracias mano esta semana cerramos el programa con uno de los te mazos del nuevo disco

Voz 31 26:38 novedades Garbiñe ultraligeros de nueve se llama el nuevo trabajo de estos gallegos va a ser uno de los discos

Voz 32 26:51 este año sin duda

Voz 3 27:03 ya metido al Valencia en octavos de la Europa

Voz 26 27:05 Se ha metido también el Villarreal esperemos que se meta al Betis José Antonio Duro alguno de los grandes también ya ha clasificado el Arsenal y el Nápoles se han metido todos los que juegan hoy como locales Cintra H de Frankfurt Salzburgo ascendió a San Petersburgo y aquí lo dejamos