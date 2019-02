La solución solo puede salir de la política

Voz 1150

00:05

lleva razón Jordi Sanchez cuando dicen los jueces que le juzgan que las soluciones no saldrán de este tribunal es obvio sólo pueden salir de la política todos lo saben y todos tendrán que plantearse cómo hacer las cosas de otra manera los que optaron por poner a los tribunales como parapeto y los que se resisten a rectificar una estrategia equivocada por eso las palabras de Sánchez conjugan con otras de la oveja negra del banquillo Santi Vila el solitario si pudiésemos volver atrás haríamos cosas diferentes ha dicho no hay que volver atrás pero hay que asumir que las cosas sean de hacer de otra manera y explicarlo a la ciudadanía ISS es el paso que no Sadar el independentismo mientras la derecha R que sigue agitando la bandera sagrada el artículo ciento cincuenta y cinco de pronto el Súper Domingo se ha convertido en un domingo me viste a un candidato alcalde la campaña para las municipales y autonómicas ha quedado descolocada de anticiparse las elecciones generales la noche del domingo veintiocho de abril tocar a ajustar las estrategias porque según los resultados unos habrán recibido viento de cola hay otros de cara por ejemplo una victoria socialista daría un empujón sus candidaturas y una victoria de la derecha podría dar solidez al tridente conservador pero también despertar a la izquierda y provocar cierta reacción defensiva especulaciones propias de tiempos confusos una convicción las ciudades serán un sujeto político determinante para el futuro de todos ellas pueden tener un papel decisivo para que se rompa la ceguera de ciertas élites frente a las emergencias que amenazan a nuestra especie si por ejemplo cuarenta grandes ciudades se pusieron de acuerdo en vaciar sus cientos de coches se avanzaría más se conseguiría más eficacia pedagógica hay presión política que confía en acuerdos como el de París que arrancan con las ruedas pinchadas la gran pianista Maria João Pires recibió ayer el doctorado Honoris Causa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en su discurso de agradecimiento dejó esta reflexión siempre he preferido hablar de transmisión en vez de educación da un sentimiento de continuidad nos recuerda que estamos atravesados por las cosas pero que no las poseemos podría ser