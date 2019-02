Publio, recepcionista en un hotel de montaña

el pulió cómo es eso de ser recepcionista en un hotel de montaña tú has visto el resplandor no

si no da miedo bueno a ratos da miedo pero bueno más lo humano que luego se lo que luego extra terrenal

pues nada porque la gente está muy loca así en resumidas cuentas no sacó sale un poquito y hay mucho borracho y esas cosas

te has encontrado mucho loco ya mucha borracho

pero vamos a ver pule una cosa no se supone que la montaña va la gente sana

uy Dios la montaña no sé si lo acataran algo porque primero tienen que coger doping para subir bien alto

pulió te dan mucho la lata aparte de los borrachos no sé si te piden cosas extrañas

pues hombre a mí mismo lo que Farrar me han pedido

cosas de esas pulió ajena se puede ser tan buen mozo o no

Voz 1834

01:17

no no no se puede hay que prepararse menos yo vamos a trabajar que ayuda ayudaría mucho para estas cosas