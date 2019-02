Joaquín sobre Setién: "No está perdiendo crédito, el míster está fuerte como nosotros. Estas cosas duelen, pero no"

Voz 1 00:00 de Joaquín buenas noches anoche arranque bueno juego estáis

Voz 0969 00:04 bueno estamos jodido porque tenían mucha ilusión puesta en esta competición trae un resultado bueno sabiendo que va a ser fácil pero claro te encuentras otra vez resulta muy muy adverso un cero dos la primera parte es verdad que bueno hemos conseguido acortar diferencia pero pero la segunda parte pues no nos ha dado yo es un equipo que ha resultado pues tienes que jugar con muchas cosa yo pierde pierde minuto a un equipo que sabe competir con experiencia Hay Nos ha dado desgraciadamente pues hemos tirado la primera parte creo que hemos tirado

Voz 1 00:39 casi entera casi entera hay defendiendo muy mal a balón parado con poca intensidad que le pasa al equipo

Voz 0969 00:45 sí desgraciadamente la primera parte no han mostrado hemos sufrido igual a esa ráfaga que este equipo tiene ya no paso allí en el partido de ida Hay otra vez pues eh nos hemos encontrado con esa con esa ráfaga que este equipo tiene de de de de de mucha intensidad los primeros minuto y no hemos sabido no hemos sabido contrarrestar eso desgraciadamente

Voz 0969 01:11 ya ha terminado normalmente pues bueno siempre de tener una o dos ocasiones y que te metan la DO normalmente no pasa pero desgraciadamente este equipo tiene mucha efectividad Hay tiene jugadores muy buenos y claro con un resultado ya la primera parte con cero dos pues siempre es muy difícil y al control remolque Inma pues a estas alturas de competición y con un equipo que que sabe competir

Voz 1 01:30 pues bien en confianza muy inesperada esta eliminación

Voz 0969 01:38 más que nada porque trae un resultado muy bueno tenía mucha ilusión puesto sabíamos que íbamos a tener competir pero allí demostramos que que bueno que que que haciendo las cosas como las teníamos que hacer y siendo un equipo inteligente pues oye vamos a tener opciones desgraciadamente nadie esperábamos que la primera parte no puso no pusiera resultado otra vez cero dos a estas alturas y con compitiendo como compite el equipo

Voz 1 02:01 pues está claro que no es fácil siempre azules eso porque el Betis es superior al centro la pasividad sido el arranque de partido es como si no no llega deja las pelotas no

Voz 0969 02:13 no sabría decirte sinceramente es verdad que la los primeros minuto Nos ha pasado igual que nos pasó allí está intentamos nosotros de tener esa pausa de de de intentar de controlar el partido que donde no volvernos locos de de intentaba pues bueno que yo llevaba un resultado a favor de ahí desgraciadamente pues en en tres contra otra marca dos Hole sinceramente no hemos sabido contrarrestar eso sea lo que nos ha pasado

Voz 4 02:39 está por ese inicio que dice que se ha intentado calmar un poco contra el partido a salir equipo un poco dormido porque es inexplicable eso primero minuto viniendo de la ida también como lo que ha pasado

Voz 2 02:49 bueno dormido no creo sí que es verdad que que bueno que lo que no queríamos era

Voz 0969 02:54 a volvernos loco ir a por el partido sabiendo que tenemos un resultado a favor y aunque normalmente nosotros solemos controlar el partido aún más sabiendo lo que había pasado en el partido de de ida que ellos un equipo que tiene mucha explosividad que tiene jugadores muy rápidos los primeros minuto pues bueno no es fácil contrarrestar eso entonces lo que intentábamos control

Voz 0969 03:15 ha sido encontrado dormido encontraba con esa pausa que que no que no se tiene que salir y a estas alturas de competición pues

Voz 1 03:24 con un resultado tan adverso pues los suele Joaquín te voy a preguntar por el míster cómo lo ves de cara a la gente da la impresión que está perdiendo crédito

Voz 0969 03:33 no está fuerte igual que estamos nosotros estas cosas duelen porque desgraciadamente pues teníamos mucha mucha ilusión y mucha esperanza de seguir adelante hemos hecho un trabajo enorme del año pasado para poder estar aquí pero el míster esta fuerte igual que estamos todo el equipo y un día jodido porque esta cosa no es fácil de dirigir de de de de similar pero o pero el equipo está fuerte y está con con la ilusión de que el domingo pues tenemos otra revancha que que tenemos que ganar oí a la semana que detener en una final que para nosotros sí que es una final ya esa es la la que puede salvar el tramo final de campaña no no es a la revancha que tiene el fútbol es la la Hope que afortunadamente pues siempre te da te da esas revancha para para para para salir adelante es el domingo nosotros no tenemos un partido importante para para seguir aspirando a estar en Europa que es el nuestro objetivo aquí pues a a los pocos días la final que para nosotros una final para poder estar en esa final de

Voz 1 04:35 de copas de la temporada más a la final como perdón ilusión de la temporada hombre por hombre por supuesto estamos a un paso

Voz 0969 04:43 pues de jugar una final sea hoy queríamos seguir adelante no ha podido ser nuestro objetivo y nuestro nuestro objetivo más primordial es el domingo por supuesto ganar y seguir en el puesto europeo o tanto Pocholo europeo y la la vuelta de Copa para para poder estar en esa final yo creo que que se ahora mismo lodo objetivo más importante que bueno que nos puede dar esa motivación y esa esa moral para para el final detrás

Voz 1 05:13 bueno tú lo visualiza como está el equipo todo lo visualiza es eso

Voz 0969 05:17 lo ves por supuesto que lo ves todo el equipo hemos salió de bache muchas veces si este equipo está preparado para para competir lo de lo de hoy pues está claro que dentro de lo malo hay que quedarse con lo positivo y lo importante es que la semana que viene a muy poco tenemos otra final y de hecho tenemos claro

Voz 1 05:39 el peso pesado más en estos momentos entre como tú que da la cara pero en el vestuario guardado gente que es lo que es el fútbol para manejar esta situación ahora por su puesto

Voz 0969 05:48 es que no no no

Voz 0969 05:51 afortunadamente no tenemos tiempo para para para quedar no en lo que ha pasado hoy si es verdad momentos jodido pero mañana ya hay que limpia el cabeza nosotros tenemos muchas seguimos teniendo opciones todas las del mundo para para para poder estar entre los seis primeros sí a pocos días tenemos una final que para nosotros una final el el jugar el partido de vuelta en Mestalla contra un grandísimo equipo y que con la la finales eh que motivación más grande que que poder jugar final afinan casa entonces es nuestro objetivo ahora mismo y el equipo está fuerte porque creo que el que hay jugadores con experiencia hay están enchufado y el míster es el primero

Voz 1 06:30 el demandada la afición en este momento en aquel con lo triste