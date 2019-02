La Vida Moderna | Tenemos portero

Voz 1 00:00 en en eh

Voz 2 00:12 en estos momentos comienza la vida moderna Abel Marta

Voz 3 00:21 como ya

Voz 2 00:22 es martes tres no comemos entrar en demagogia todo el rato pues populismo populismo todo el rato oí dos fuerte aplauso para Judas iscariense de una

Voz 0470 00:46 que para toda la vida moderna programa número Allen me dijiste el otro día programa número noventa y pico no noventa y dos Joyce el programa cuatrocientos noventa y ocho en total como ya se acerca el brama quinientos dieciséis recordemos que dijimos que íbamos quinientos mil quinientos dieciséis que sale al azar

Voz 4 01:02 da igual coincide con las votaciones

Voz 5 01:05 igual no no tardaron no esto queda quedando dicho queda mucho abriendo un par de semanas

Voz 4 01:11 claro es que vamos a cuatro programas por semana claro

Voz 0470 01:16 sí me prensa queda pues en la final el de marzo va a ser el programa especial si no pesa nada especial sí dijimos que el dieciséis iba a ser como un algo especial de cinco temporadas y montar una buena

Voz 2 01:26 en especial

Voz 0470 01:29 podemos ver como el programa de El hormiguero esto que hacen ellos de que van grabando cada día a los invitados y tal pero como no lo hemos dicho ya

Voz 4 01:34 creo que era era tu camiseta

Voz 0470 01:36 la Marc Márquez hasta bueno

Voz 4 01:39 confirmara un extremo cuando salta la noticia al periodismo tiene que estar ahí periodismo

Voz 0470 01:43 te apuesto pero vamos a ver estridentes no los mocos

Voz 5 01:45 camisetas me he puesto el traje gris Canario Ésta es la camiseta que llevaba puesta y que luego me pondré

Voz 4 01:51 ahora hay un paréntesis en la que no es una camiseta no

Voz 0470 01:54 el año en la español pero el otro dirigente que se había roto el pañuelo pero han pasado cinco días te podías haber comprado español Pedro otro país

Voz 5 02:00 duelo pero lo tengo lejos lo tengo entonces absoluta

Voz 0470 02:07 ojo que está más sucia la camiseta estaba demasiado lejos muy lejos bueno vamos a ver eh esto es la vida moderna es el XXII quinientos noventa noventas hora de la historia del programa hoy hay una cosa que dijimos que íbamos a empezar a hacer

Voz 4 02:22 qué pasa qué pasa una cosa que surgió un día

Voz 0470 02:24 aunque muy graciosa

Voz 6 02:26 y hoy vamos a volver a hacerla no no lo he comunicado te he dicho tema mamado Salazar hombre vas a abandonadas en la sala

Voz 0470 02:34 una sección que suele me he hecho el día con grandes y muchas chicas miran ahora con siendo claro teníamos una corazonada que no conozca de qué va esto títulos un extraño habrán pensado que era gente sabe lo que estamos hablando de la crisis no es una sección neurótico fenómeno bonita ni patriarcal no para nada de hecho tenemos preparada de momento que llegamos a tener una careta de mamando Salazar

Voz 7 03:04 ajá el vaya evito eh

Voz 2 03:19 es verdad que según lo dices amadas Salazar es ese a circular por una

Voz 0470 03:26 me una prima gitana

Voz 2 03:28 así La Sepulvedana Salazar Salazar

Voz 0470 03:33 por esto tiene una compulsión que inicialmente era llamadas al Salazar a ver el chaval que lo hizo se equivocó y lo digo mal y a raíz de hay decimos claramente racios equívocos con God is léxico

Voz 4 03:42 divertidas consecuente por supuesto como siempre en recordemos

Voz 0470 03:45 entonces alguien del público nos presta su celular eso miramos pues eso al azar mobbing unas Kroll llamamos a la quién sea charlamos cinco minutos exacto exacto entonces no va más allá es que no tiene como siempre siempre funciona suerte de que contar pero uno tres tuvimos suerte que la primera sí no hacemos rueda si alguien quiere dejarlo a bien hay algo en el fondo de un chaval aunque más vale pero aquel chaval adelanta claro por qué no le aconsejan porque tú crees que es el chaval de ayer el de ayer el pelo cree exigen como que es que él es son dos amigos y él es el que le mantiene los pies en la tierra vale vale antes duro enviado porque sin él ya tendría tatuajes en ella está el otro si aquí

Voz 4 04:31 el escenario ver aquí aquí hay dos escenarios en

Voz 0470 04:34 no está flipado piloto que le va diciendo al oído menor

Voz 4 04:37 sí

Voz 5 04:39 Estrella en contactos de este muchacho hombre Llamas que se llama Alfredo afea eh porque Alfredo es estaban perdiendo oí al vuelto han vuelto Alfredo hay alguien especialmente a quién dejó diría muchísimo que ya más no pero es que no no estoy Preguntada por si cae a tono había sería violentísimos novia Nuria sabe que está aquí

Voz 4 05:02 Nuria por la N cree que sí

Voz 0470 05:05 hola comunicación hay alguien más aparte

Voz 4 05:07 lo que no se ha creído que tiene

Voz 2 05:12 es verdad que sólo muy falso

Voz 4 05:17 hay dos norias aquí una tiene un corazón al lado intuyo

Voz 0470 05:21 qué es más vale tampoco es decir que no sino porque claro sí

Voz 4 05:25 la otra es otra Núria que no están lo

Voz 0470 05:28 bueno pues empieza el nuevo acuerdo a nivel producción como hacíamos esta mecánica Álex te llevo el teléfono no la cara

Voz 4 05:35 lo hacía muy profesional porque le damos al ex Kroll que no hubiera puede caer en cualquier momento

Voz 0470 05:42 no dice quién dice este chaval aquí el chaval del Murcia porque es que viene hay hay cuatro chavales del Murcia a tres ante el Murcia hay uno de El Pozo Murcia un aplauso para los chavales que han decidido

Voz 7 05:50 caer el muro

Voz 8 05:54 ah vale cuando cuando

Voz 0470 05:58 o cuando los cuatro chavales Talavera griten tú lo que tienen que gritar e Murcia por supuesto Murcia soterrada Murcia soterrar pero tenéis que ser cuatro siguiente muerte soterrada por separado no vale sólo cuando coincida

Voz 2 06:14 he puesto nervioso

Voz 5 06:17 de pensarlo eh tú ya está dando no sillas al tope dale para otro lado constantemente vale

Voz 2 06:26 gracias estaremos espinazo

Voz 4 06:31 cómo cómo era tu nombre perdona Alfredo disculpa está contento esto es algo algo sólo Alfredo abrió con gente sí dónde estás a gente aquí

Voz 2 06:42 sí mi sitio

Voz 0470 06:46 yo quise salir de sentarse a la mesa esta cada vez es más violento e pero vas a decir a quién llamamos

Voz 9 06:52 el la haber ahora ven ese mes en algún momento no yo me todavía les

Voz 4 06:58 vamos a encarar esto

Voz 0470 06:59 es que me malos Salazar son cómo se llama sonar quizá descubriendo nada bueno tú eres Antonio Alfredo Alfredo perdona ya decía que si queda con lo de su novia

Voz 4 07:11 hola bienvenidos a llamadas ha mamado a Lassad está mandando gracias a un afortunado

Voz 0470 07:16 dale tú que tanto que concurso

Voz 4 07:19 no era un poco tu suegra vamos de frente no

Voz 0470 07:22 vale efecto la radio la Cadena SER para que no que eso es lo que sí el ya el primer día el equívoco los chistes con mamá ya lo ya lo quemamos está claro que eso sea hoy es el título de tal y luego vamos a la persona

Voz 4 07:33 hemos el título sólo sólo el título no no y si estamos

Voz 0470 07:36 que son mamá si la persona se sienten poco suelte que no no no no yo no digo cada mejor sale de la persona no eso sin sacar el tema del personaje puede ser mamá sale pero si sale pero sí pero si lo saca a la persona no le vamos a cortar el rollo vale nosotros no vamos a dar pistas para nada pero si la persona quiere comer pollo a tope pero en ningún momento que será obligada

Voz 2 08:04 tengo entendido pero bueno vamos a ver venga llamando estamos hablando

Voz 0470 08:09 atención del momento cuelga Gales que es que no tenemos que tenemos que la

Voz 10 08:15 aunque estos al azar más al azar

Voz 4 08:19 además tienes cara estás con mucha confianza no está claro está tranquilo estás tranquilo

Voz 5 08:24 tenemos gente que habla el mire usted bien estamos ya se te nota que no tienen mucho cerebro tiene aprobado el cabrón si ves momentos de gran emoción hola hola con quién hablamos hola buenos días hola Ariel con quién hablamos con María Ángel María Ángeles qué tal llamamos

Voz 0470 08:45 eh llamamos de parte de Alfredo esto en la Cadena Ser es una sanción que sea mamá mamá Salazar pero no tiene nada que ver con eso

Voz 4 08:51 María Ángeles cuándo cuando fue la última es que le diste tu número de teléfono un desconocido

Voz 7 08:54 no

Voz 9 08:56 vale el chico pues hola hola qué di mi numero

Voz 0470 09:07 es que quién va a ser pues la pregunta

Voz 9 09:11 ahora mismo no quiero periodo no dado María Ángeles María Ángeles

Voz 0470 09:16 conoces algún Alfredo

Voz 9 09:19 sí lo sabemos poquico tonto pero lo peor

Voz 0470 09:31 bueno más que nunca falla del Alfredo se quiere ya tiene una una justifica al

Voz 9 09:40 pero María Ángeles Sanz compañera mía de la facultad

Voz 0470 09:43 de qué Facultad de Veterinaria de Murcia

Voz 2 09:46 perdona porque yo cuando cuando ha parado el dedo he visto

Voz 4 09:50 las opciones eh estar operando un animal Telefónica

Voz 2 09:56 la tenía guardada hasta contactó con el nombre maroma entonces claro yo les pareció

Voz 0470 10:05 lo explique porque son los pies

Voz 2 10:07 de claves tomar Ángeles

Voz 9 10:09 el sí ha dado no son muy bueno no tengo una pillo de usar un nombre y apellido de Romo a parar conocimiento de toda España

Voz 0470 10:25 claro esto es lo típico que en el email de la Facultad de Veterinaria claro que estar hagamos todo el

Voz 5 10:37 así María Ángeles pero te va bien en la eres

Voz 0470 10:40 binaria porque porque Alfredo no todos Un home les ha seguido la pista por Facebook dar pero está en la puta mierda estuviera claro está pasando al pues ahora mismo estoy apoyado en el regazo un señor mayor

Voz 9 10:54 dice que estar un buen momento vital pero es difícil de creer que yo sí que estoy muy bien bien no no no lo soy pero tengo una mujer como hoy termina termina la carrera no no lo ha llegado a qué te dedicas

Voz 0470 11:13 las entonces María Ángeles pero éste sí que todos los animales

Voz 9 11:16 la cita por Telefónica vencidos y me pero

Voz 0470 11:20 carrera pegó Paulita sagaces me compras para los apaches colector impulsado

Voz 4 11:28 Tito

Voz 9 11:29 Alfredo

Voz 0470 11:32 en este animal porque esto

Voz 9 11:35 no tengo ningún bueno

Voz 4 11:37 me mira a cotas más cotas les ha salvado la vida

Voz 9 11:42 no sé a varios gatos que me encontré nos cuide

Voz 0470 11:46 bonito cual María Ángeles color favorito si cuál es tu

Voz 9 11:51 comida el rosa y rojo el rojo

Voz 0470 11:56 voy a perro verdad rojo a que es el pintalabios es un un pantano muy bueno porque porque viola

Voz 2 12:07 perdona que te llame maroma te voy a llamar así

Voz 9 12:09 no no me mal que todo el mundo gracias a ahora

Voz 4 12:11 mismo pero poca gente profesionalmente

Voz 2 12:14 pues ahora mismo toda España

Voz 4 12:17 dando y esto ya sabemos porque estoy con esto ya acabamos la sección a saber Alfredo

Voz 9 12:21 ay ay ay ay como nombre simplemente hace que me tiren mucho para tiene mucho para atrás

Voz 5 12:34 donde de nada como alpinista Alfredo está tenso eh

Voz 4 12:37 hay gente yo yo veo

Voz 0470 12:40 hacía cuenta cuánto cuánto hacía que no hablamos con María Ángeles bueno nunca tienen nada

Voz 5 12:50 persona dos o tres años dos años soy hablar tiene quiero decirle algo ya Paco

Voz 9 12:53 para que nada queda

Voz 0470 12:56 pero aprovecha haciéndola está siendo frío y crudo alguna vez

Voz 4 13:00 a vosotros os preguntamos si

Voz 8 13:03 sí sí lo hubo

Voz 9 13:06 pero hoy hemos tocado nervio cantera íntimas de Muskiz el Sálvame de la mierda pero pero esto

Voz 0470 13:18 sin ironía

Voz 9 13:20 no no hay tiene como como todo en el estadio Travolta aquí la novia la novia por tengo una

Voz 7 13:35 el sí

Voz 0470 13:40 lo que empezó siendo Ana Rosa aprende

Voz 7 13:48 vale un aplauso para no

Voz 2 13:52 Nuria toma una muy buena decisión Nuria ha dicho Nuria ha dicho si jugamos jugamos todos se quiere sentar en Misrata

Voz 0470 14:01 vale Nuria Nuria

Voz 9 14:03 estuvo a qué te dedicas me termina como

Voz 0470 14:07 con con Ozil el caladero de Alfredo Alfredo está peinando la zona Alfredo hecha la pesca de arrastre vale Nuria conociste Alfredo cuando él conocía ya a María Ángeles

Voz 8 14:21 yo a posteriori a posteriori vale pero

Voz 0470 14:25 es que esto es muy tenso nuestro quede tú sabías que tú sabes lo había está con María Ángeles

Voz 11 14:29 Alfredo estaba con muchas muchas

Voz 0470 14:32 pero es el hacker de Murcia esto es cierto es como no pero que no sé cómo acabará esto no intensos muy violento Nuria cuánto te está incomodando esto

Voz 4 14:52 está tranquilo aquí lo está a la altura por encima por encima de

Voz 0470 14:58 bueno lo que va de por lo que tú decías que sí que conoces a María Ángeles pero tiene tienes alguna noción no no tenía recelo

Voz 12 15:05 días de donde puedes mandar un mensaje cariñoso Juan

Voz 9 15:07 eso sí hola me encanta

Voz 0470 15:11 qué bonito María Ángeles quieren todo yo voy yo no no no no no María Ángeles

Voz 4 15:17 tiene confraternidad entre ellas porque habéis bebido

Voz 2 15:20 mismo están

Voz 13 15:22 Sonia era una figura cuando por ahí

Voz 2 15:31 de estas aguas de Alcantarilla Murcia

Voz 0470 15:34 metáfora ese agua que acogió eh queda agua en Murcia ya sabes no lo iba a decir que estaban destinadas para Huertas casi no capas a que se pueda hablar entre no exnovia buen rollo además

Voz 9 15:50 María Ángeles que

Voz 0470 15:51 desde algún consejo de algo que tú sepas que le gustaba mucho Alfredo eh

Voz 9 15:54 o algo habilitar algo habitual

Voz 4 15:57 lo que no le guste

Voz 9 16:00 nadie no no llega a conocer los tanto

Voz 14 16:05 no estamos hablando de beso negro

Voz 5 16:07 sí

Voz 0470 16:10 Nuria tú quieres un buen amigo mío lo bonito acabar las relaciones ser amigos verdad Alfredo por supuesto siempre pasa igual siempre pasa igual encima te Princeton e incorporando estas obras sí que es verdad que sería bonito María Ángeles

Voz 4 16:25 que yo pudiera empezar ahora la verdad es que precios y acabada sería prefiero pero hay que ponga

Voz 2 16:33 felices los cuatro

Voz 13 16:36 a veinte bueno vale vale

Voz 9 16:39 el que se dedica tu novio Cobeaga

Voz 5 16:45 la Liga está más Maza que Alfredo cántabro claro

Voz 0470 16:50 no pero un caballo de vivo sin sin anestesia abre el hambre la abre las

Voz 9 16:54 la mitad y se curan sólo

Voz 2 16:56 sí

Voz 0470 16:58 María del Mar Homo eh vale lo que podía para acabar su parece parece acabar con con amor porque todo hace mucho barro

Voz 4 17:05 tenemos que tener amor eso es verle podríamos acercar no

Voz 0470 17:07 por eso tenemos que tiene Aramón son podíamos acercarles que ellos Carles unos de los efectivos

Voz 4 17:13 todo el mundo tenemos que es que no

Voz 0470 17:16 un momento pero Koke tiene tiene felices los cuatro vale les acercamos cómodos trenecito sí pero cuál no soltará música vamos de Performance reformas esto es increíble lo que un día fue en el programa de la crítica política

Voz 4 17:34 ya

Voz 7 17:37 tendremos que tenga no es todo el teléfono vale María Ángeles

Voz 14 17:56 bravo bravo maroma

Voz 0470 17:59 tal

Voz 5 18:03 Olga cuelga alcohol colgada María Ángeles que pasa al teléfono del muchacho claro

Voz 0470 18:08 pasa una cosa que no hemos colgado María Ángeles Allen no está aquí puedes colgar Miguel es que también lo donó a una donados Cabot

Voz 7 18:16 nada

Voz 4 18:20 la gente no te metas en política sustituyendo al espinacas

Voz 0470 18:23 cuando se levante el supuso tan Miguel Paco y hecho Miguel puede colgar el teléfono y lo ha hecho como el señor colgó el teléfono y mira mira mira lo que hago de todo Javed eh a la han caído los anillos Lina ahí está

Voz 4 18:34 cuanto más bonito Salazar no fue

Voz 0470 18:36 que nunca comunistas esta sección es verdad que no ha habido quiero decir es que ni siquiera esa busca mucho la comedia porque cuando hay vida sacó cuando la vida se abre camino

Voz 4 18:45 de la vida esta Semana Santa insiste la vida pasa por encima la comedia siempre siempre es verdad que es un momento vital siglas razón vital está por encima de la razón cómica efectivamente

Voz 0470 18:57 no quede muy bien desde hoy y que puede decir

Voz 4 19:00 más cosas

Voz 0470 19:02 hemos empezado brama todavía no Allen no yo no he dicho lo de darle Koke empezamos vale pues toda la vida moderna toda la puta ser una aplazar porque empezamos un día más

Voz 5 19:45 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 2 20:00 hola buenas noches le atiende lector

Voz 7 20:23 siempre hay va

Voz 0470 20:25 metió pinchando globos con boli llevamos dos días no está mal no no si está seta de está bien ahora programa tira una feria de pueblo pero pero se abre más paso eh

Voz 2 20:39 es que la picando no está ordenada

Voz 0470 20:42 claro no impreso y además estamos en una situación que ayer hablamos esto quedaba en precampaña está el el estanque está está moviéndose mucho si surge la vida de Tassos no hay muchos chapoteo en España de España está tensa

Voz 4 20:55 el fangos y ahí es donde surge la vida el agua estancada

Voz 0470 20:58 ahora mismo somos como peces aquí no por salir del agua casa nacido vida muchas veces sí sí llegan con lo cual esta es juntos renta una vez más el programa es un reflejo de problemas además España esto de la vida moderna es el programa número no lo he dicho antes no ella normalmente ya sé que aquella ya virtud aquí lo acto luego hacemos lo que no sabes a mí me da mucha tranquilidad eso es esquema

Voz 4 21:24 que es una cosa tú tú tienes esto es el escritor programan tu cabeza

Voz 0470 21:27 sí porque cien por cien caos tampoco pueden ser es verdad

Voz 4 21:30 pero que el cada vez más mínimo el que lector el escritor ya es una percha here que lejos de bambú

Voz 0470 21:35 pero tiene que haber algo sino estos el acuerdo este programa de Caixa sobrado vaya hombre hoy lo que se va más tranquilo el nuevo no se queda luego la resistencia y ahí ya sé lo que aplauden ahí toda la vida moderna programado

Voz 4 21:53 allí hace monólogos aquella me

Voz 0470 21:56 yo no quería porque a veces que lo he hecho una cosa mala monólogo sí que ya me lo viciado por cada hombre para no estará ahora nombra por supuesto cada chip nazis si te irónicos risa irónica que lo un monólogo de actúa y hacer eso sí es verdad no sé cómo pinchar las ruedas en la rueda claro

Voz 4 22:17 Messi fueran buenos

Voz 0470 22:20 ayudar ayudaría que a lo mejor no era irónico era un poco pero no puedo hacerlo bien la resistencia aquí hay que legislar esto es las modernas drama número no no ya están aquí un día más cómodo titanes un abrazo para que la puta

Voz 2 22:37 el donde el demagogo

Voz 0470 22:44 se extrajeron desayuno hojaldre de Cantabria en Cantabria absenta para combinar

Voz 4 22:51 con mejor maridaje hojaldre ya

Voz 0470 22:53 no hay que esto ya no estoy no lo paga por Copito aquel otro el uno de marzo pero todo esto gratis era madre una madre que Miso esto gracias a tu señora madre que debe pintar para entretenerse momento momento momento o acércate al micro para que no se oye por favor ver sábado se acerca un chaval con Bono con look de Picasso que el desierto bueno yo te dije que luego estaba equivocado pero que mi nombre que me llame Ignatius por el protagonista de La conjura de los necios que la novel

Voz 4 23:19 hola te puedes tocar la cámara digan Messi tú no eres

Voz 0470 23:23 estaba mal viene con casi una camisa violeta y una gorra de esta contratación bueno el cuello

Voz 4 23:28 tú eres tal cual Ignatius Reilly verdad agoniza de la Iglesia que se intentado llevar mil bese esa novela Shine nunca se ha podido pero ahora que te conocemos a lo mejor saber la cosa es que el la madre mía

Voz 0470 23:41 muchacho ha pintado y que es que si te ascensión que lo que sí

Voz 4 23:43 yo creo que la madre también pintaba fíjate era una señora mayor que se entretenía pintando cosas la casualidad si al micro a Mickey vestido como

Voz 5 23:52 cómo te llama perdona tu madre Anabel pues una prensa para un cuadro

Voz 7 23:57 que la verdad

Voz 5 24:04 es que es bonito eh esto no es eh

Voz 0470 24:09 supone vale vale igual lo que va a tu madre no por detrás habla con tu madre Pau preguntarle vamos a hablar con ella vale vale ver venga hombre

Voz 4 24:20 hoy por detrás el número de teléfono tu madre gracias

Voz 0470 24:23 y en verdad si se vaya tienes un nuevo Papa llegar a tu casa padres madre madres en el sofá Oren Jero eh marcando huevo está claro yo sé muy bien estaba el sigue hablando nadie eh don Néstor voy yo ahora

Voz 4 24:45 sí vamos vamos a comentar muy rápidamente porque ya vamos

Voz 0470 24:48 vamos mal otra vez fatal de tiempo que la modalidad de programa feria de pueblo es terrible terrible terrible sin montar aquí la semana pasada dije volvíamos para más canónicos con y con todo no

Voz 4 24:58 quiero agradecer a las huestes que hoy en este programa el verbo débil su Melo agradecerlo porque además llevan el vodevil a sitios externos al programa llevan el vodevil dónde está la vida eh como por ejemplo pues que te digo yo en el partido de Rayo Athletic el otro día sí que al final palmo el Rayo Athletic Atleti y ahí estaba en nuestras huestes joder ahí estaba nuestros pretorianos ahí estaba esta gente que que que que acaba exiliado

Voz 0470 25:31 yo no no hay que elegir hay que hay que elegir no somos partidarios de esto hombre no somos particulares sí ella no quería renunciar a nada clara moderno puta te mato no

Voz 4 25:48 cómo pero no hay que elegir ahora apostemos sólo por por moderno que es lo que hizo la gente del Zaragoza que se desplazó hasta Albacete al mítico Carlos Tartiere no Home no perdona

Voz 0470 26:00 te lo montes Carlos Belmonte perdón me ido al debido

Voz 4 26:03 de dónde se juega el mítico Real Club Albacete Balompié

Voz 0470 26:06 sí Sociedad Anónima Deportiva nombre magnífico

Voz 4 26:09 sí Albacete Balompié Reale

Voz 0470 26:11 desde sabes hay seis siete clubes Real no es el Albacete Wisin real almacén

Voz 2 26:22 al vida moderna en el Huici bueno la gente que fue

Voz 4 26:25 de un agente fue desde Zaragoza hasta Albacete también

Voz 2 26:29 creyó que era bonito hacer esto

Voz 7 26:40 joder yo estoy matando el caso más tardes pero ojo

Voz 0470 26:42 el segundo que me apunta Le Pen ha hecho el zorro que el Albacete no es real que lo has dicho tú no real evidentemente no va a ser el Real

Voz 4 26:48 por qué no han querido está Pablo I para ilustrarnos verdad

Voz 0470 26:53 es un gran club pues poco establo dice que no

Voz 4 26:56 no no real vale ojo porque hay sitios donde sí que ha encajado aquí vemos a héroes no héroes que están solos en la grada gritando moderno ante la estupefacción digamos el resto de la grada pero en Castellón

Voz 10 27:09 un poquito en casi todo el fondo así sur vamos a verlo

Voz 0470 27:20 usted está creciendo eh también también electo fíjate que finalmente no me gusta insiste mucho en estas cosas pero esto también porque creo que poniéndolo mucho al conseguir una grada entera

Voz 4 27:29 sí sí sí sí sí sí hizo que afectó a altavoz

Voz 0470 27:32 es un efecto llamada no sólo el fútbol

Voz 4 27:34 de cable a cualquier nos ha mandado varios vídeos también de fútbol sala de de gente eso Estafeta también cuando vais a saber a los padres que van a los niños jugar nombrado hombre

Voz 2 27:42 si podía haberse evitado ya del ajedrez yo estoy muy bien un peón

Voz 0470 27:50 haciendo un enroque largo vengo no

Voz 4 27:53 la apertura un poco atrevida pero ojo que esto claros uno uno aquí lanza la idea recordemos ya los ahí viene de del taxista que el que insultaba Rivera llamándole moderno nosotros lanzamos la idea de por favor que modernos simplemente como insulto bonito

Voz 0470 28:06 esto y a la vez antigüedad no es que todo bien

Voz 4 28:09 lo podemos es que hablen de moderno ya en su estribillo

Voz 2 28:16 canción digo yo eres un moderno eso

Voz 4 28:29 atención cancelaran el We Sing

Voz 0470 28:32 pero lo hará mientras entraba la gente famosa

Voz 5 28:35 me gusta mucho cuando quieren lanzar una indirecta que arquero

Voz 0470 28:38 la a un primer plano Pablo esto cuando inútil

Voz 4 28:42 a Groucho Marx estos esto lo prendió yo de mi hijo claro ese mi papá la merienda

Voz 0470 28:50 sí lo tienes que dar

Voz 4 28:53 esto también se puede volver en nuestra contra nosotros encantados hemos está este fin de semana en la Copa disfrutando de la es

Voz 0470 28:59 el partido y no

Voz 4 29:01 partido final íbamos a ver imágenes que nos ha mandado

Voz 14 29:04 es un aficionado

Voz 0470 29:06 de momento cuando ya estaban dando el título al Barça ya ya escucha cosas vamos a vernos esto yo gracias gracias gracias gracias con el ansia de un criminal casos Merlo

Voz 4 29:25 comerlo recordemos también que bueno joder el esto también el otro día vimos que nadie me invitó a ese partido

Voz 2 29:34 no

Voz 4 29:36 tuviste ayer en la final de esta bronca también la fila por favor no mientas que te invite el jueves me invita a la semifinal poco al Tenerife coño ya a vale

Voz 2 29:47 les gustará ver a sus compatriotas

Voz 0470 29:51 Medio pabellón de Tenerife preguntando en Vic pero yo no sabían

Voz 4 29:55 que para la final también teníais sí hombre sí sí sí tenía

Voz 0470 29:57 te amo nadie para semifinales dice Barça te lo envié por email al más viejo Nuria arroba yahoo punto es si tengo que revisar esta no

Voz 4 30:06 eso y la película esta fecha dineros a películas sí

Voz 0470 30:09 es verdad

Voz 4 30:10 bueno e Masip que también le gritaron moderno el sido mucha gracia porque más más iba el Valladolid se lo gritaron muy cerca de de que efectivamente lo Imaz sitio este fin de semana ojo a lo que ha hecho el Valladolid juega contra el Barcelona perdió uno cero que es como casi ganar contó al Barcelona entre otras cosas gracias a los paradones Pablo

Voz 11 30:33 José Rial va saca el centro Messi vaya ya intentaron pitar un penalti lo acaba

Voz 8 30:52 sí sí

Voz 0470 30:55 pero yo no lo tenía muy ubicado a si eh pues mira no no tiene portero del puerto de les Barça no saliera al Barça

Voz 4 31:02 te lo poco agradecida esta gente

Voz 0470 31:06 cero quédate al final y al final perdió uno cero tú que es casi gana casi ganar pero la casualidad yo espero perdiera también tiene que joder parate quinto veinte perder luego perder y con perros en la última jugada se lo preguntamos

Voz 2 31:22 más buenos días

Voz 0470 31:24 pues sí no no perdona más y Sara transacción gracias por atendernos cómo estás enhorabuena es lo primero

Voz 9 31:41 bueno muchas gracias no pues no podemos encantado no por el partido pero los para

Voz 0470 31:45 llama esto de llamar porque es que además es que es que Quique no tiene problemas si no doble falta quizás teléfono

Voz 2 31:56 es muy breve aparte de darte la rabona

Voz 4 31:57 los paradones es simplemente el día que te llamaron moderno hace dos semanas creo que fue en el estadio del Valladolid tú lo hiciste lo escuchaste

Voz 9 32:05 pues no la verdad

Voz 0295 32:09 lo que pasa con un compañero sigue hay algo hay pero comentó el Sevilla se Jordi ha visto entonces señor no yo te bueno me he enterado ni tampoco

Voz 0470 32:19 no no no te enteras hay gritan de todo

Voz 4 32:24 es lo más feo lo más feo que tú hayas identificado que te han gritado desde una grada que puede ser

Voz 0295 32:28 no cualquier cosa de animales

Voz 0470 32:31 es muy grave alguna vez han llegado a decir estado de todos el insulto muy graves e animales y nombre pero pero dices animales que de pronto digan enumera en nombre de animales que comienza a sacar

Voz 4 32:45 sí

Voz 9 32:46 es mi mono mono pero claro porque Jordi mucha imaginación

Voz 0470 32:55 estas llamarlo una vez sucio simio de circo Jordi disculpa ya claro es que por por darle un poco pero esto estar midiendo un ochenta y dos setenta y dos kilos no Jordi

Voz 9 33:06 sí sí correcto

Voz 0470 33:08 va a cambiar eso

Voz 9 33:11 que cuando se hallaba muy mayor estás Jordi

Voz 0470 33:13 estás metido aquí a transformar que punto de para ver tu valor de mercado estamos hablando de seis millones de euros en el mercado ahora mismo no Jordi cuidado eh no no lo tenía controlado pues se millones cuestas aquel podría fichar a Jordi para que asentarse claro eh hay que decirlo luego con Gavela si quieres hablaremos la serie hombres semillas anejo eh

Voz 4 33:37 que balón ahora para harías en tu vida

Voz 0470 33:41 la pregunta tan profunda

Voz 4 33:42 que preparado para que Schuster viene por la escuadra en la vida que tu quisieras para que bonito

Voz 9 33:48 pues no sé si has pillado ahí te algo Jordi

Voz 4 33:51 claro tío quemada aunque está muerto un perro algo lo que sea

Voz 9 33:55 pues no sé pues eso no tengo ninguno pero un momento Jordi

Voz 0470 34:01 también valor de mercado Periodismo en los últimos años desde dos mil diez y ahora mismo me esquí mira la gráfica el momento más alto valor de mercado pero con mucha diferencia

Voz 4 34:10 qué has hecho

Voz 9 34:12 con penalti a ver si hubiera claro claro que sí

Voz 0470 34:15 dos mil catorce cuando estabas en el Barça costaba tres millones luego bajarte un poco estuviste in un millón de de mayo dos mil dieciocho asumió como un como un cohete Jordi es bueno hay que decir que el Barça pues claro verdad David Broncano está aquí todo acuarios de preguntarte qué cuánto gana por qué el en el otro negociadas en el otro programa Jordi que nosotros lo que estamos abogando porque

Voz 4 34:42 fondos dejen ya de gritar esa cosa tan fea de

Voz 0470 34:45 cabrón no queremos que vuelvan a Jackie que permiten modernos criterios

Voz 4 34:49 moderno exactamente tú cómo lo ves parece muy bien

Voz 9 34:52 la verdad profunda de comer a cualquier otra cosa

Voz 0470 34:58 por ejemplo para Jordi pues teniendo el a de un testarazo que finaliza contrato el treinta de junio dos mil veinte atención y que a día de hoy cuesta más que Fabri y que Yago Herrerín es tanto Sevilla el tanta apoya

Voz 2 35:11 Paquin Face muchísimas gracias

Voz 0470 35:15 un aplauso para llevarla encima

Voz 2 35:17 los dos

Voz 7 35:20 eh

Voz 0470 35:22 lo hemos sabido hacer no

Voz 4 35:25 si se quiere venir al Murcia

Voz 0470 35:26 sí es verdad que como socialistas de Murcia vale pues un aplauso para que queda

Voz 7 35:31 aquí diciendo movernos por favor

Voz 0470 35:43 sí

Voz 16 35:44 es Leo le hemos ropa bonita

Voz 0470 35:58 en su travesía Juan tener una problemática se que esto siempre es un problema para ti pero claro porque lo último

Voz 4 36:05 invitados gente así que si fuera por mí

Voz 0470 36:08 viendo es que lo que yo entiendo que es una putada que siempre te digo es que ya nos queda poco tiempo caro lo tuyo lo último porque claro siempre lo tu gordo

Voz 4 36:13 el hombre cuando se puede hablar con un portero de tercera fila

Voz 0470 36:19 cómo te dirá colgado

Voz 4 36:22 cuando cuando tiene uno la oportunidad de hablar con un portero totalmente desconocidos pocas veces en la vida adscrita a Messi ya

Voz 17 36:32 a ver vamos a ver El otro día te diría guardan te lo de lo de hoy para mañana

Voz 5 36:36 pero lo que hace es invitado no claro quizá el problema no es un tema interesante compró cuanto llevamos de programa cuchillos hallando hemos pasado diez minutos en serio pero bueno

Voz 4 36:45 pero por lo menos para en Youtube sí que se mantiene el programa entero teen aunque no entre para la edición de que se emite a las cuatro de la mañana que a quién le importa

Voz 0470 36:54 entre los invitados que quedan venir a las cuatro relató beneplácito para que en el programa de radio no no no no

Voz 4 37:04 pero en emisión analógica clásica

Voz 0470 37:07 en la puta ser en cuanto se acabe el programa

Voz 4 37:10 puesto

Voz 5 37:11 en seco por supuesto sacrifica me cortó con una sierra eléctrica hasta mi pecho esta demagogia tales apuntaló

Voz 0470 37:20 mucho para edición en cuanto yo diga eh

Voz 5 37:23 que duró Don Juan Ignacio Delgado Alemany da permisos doy permiso para amputar Mis sexy eh la emisión en analógico de la de la emisión en analógico

Voz 4 37:32 eco de la Cadena SER esto es un contrato ya en mi riñón al doctor Cavadas

Voz 0470 37:38 para que se lo ponga a Vidal rap y si en algún momento la hacen falta firmo con vos

Voz 17 37:46 de canario Ari vale Allen pues en cuanto ha dicho entonces Nacho lo de lo de lo de que

Voz 5 37:51 queda poco tiempo cortas ahí en seco e son cortos que cae un yunque lo digo otra vez para que lo pueda cuadrar mejor con nuestra faltó temple cuando tú tú lo puedes hacer esto no Alex de que va a Juan que

Voz 4 38:05 vamos a hablar de Twitter como brillar ahora la verdad es que aquello Twitter muchas veces la sección La con las cosas que previamente puesta en Twitter sí creo que vale la pena reflexionar sobre Twitter hay una gente que acaba de hacer un documental sobre el tema que se va a estrenar próximamente en Movistar y creo que es un momento de presentar

Voz 0470 38:27 pese a Alejandro a Beatriz Jean

Voz 4 38:30 Antonio los creadores del documental titulado abro y lo abro y lo que

Voz 7 38:37 punto Prost

Voz 0470 38:45 el suelo alejándose pasan el cobro de saludo más de dos

Voz 4 38:53 hay que también os parece viene el trato no saldremos a las cuatro de la mañana pero en Twitter se deja esto

Voz 0470 39:00 eh Alejandro ya vino con el juego

Voz 8 39:03 ah sí

Voz 4 39:06 el trato que nos Alice en la radio salir solo en Youtube

Voz 5 39:11 a los del Vox bueno yo parece si podemos

Voz 4 39:13 en un pequeño tráiler dura treinta segundos de cómo queremos fomentar para abrir boca sólo como

Voz 0470 39:19 conduce la entrevista

Voz 14 39:22 Journalism sale visto mi nombre era encantador y fantástico y maravilloso entonces salía y entraba con otro ni que sea macho orondo era un auténtico hijo de puta éramos entraba ahí a dinamitar los bloques luego voy a abandonar a lo que lo que yo hubiera como hongos el control no puedo no lo puedo en censurar

Voz 0470 39:51 imagínate Twitter no vale perfecto un aplauso para

Voz 7 39:55 no

Voz 2 39:57 estrena este sábado en cero de Movistar

Voz 0470 40:04 cadena mejor cara parecido ha visto a lo mejor

Voz 4 40:09 aquel cuando yo me metí en Twitter lo hice porque me dijeron que había alguien haciéndose pasar por mí yo me metí por la curiosidad

Voz 0470 40:16 sabes quién pero

Voz 4 40:19 yo sé quién te lo dijo que fue

Voz 5 40:24 club tú te lo dije

Voz 4 40:28 yo me acordaba

Voz 0470 40:31 lo siento lo siento España porque le metió en Twitter cuando me decía esto es yo te mande un SMS usted lo conocía pero te quería conocer porque yo era tu fan

Voz 4 40:40 y entonces yo creo que no

Voz 0470 40:43 entonces te mandé un sms alguien me dejó tu número te dije Juan Ignacio hola qué tal sin Muchachito Jaén pero te juro que me acordado te he visto actuar hemos crecido hay en Páramo ya hay alguien creo que si te haciendo pasar por pues mira el monstruo que has que no voy a buscarlo y mientras yo me acuerdo determinar

Voz 4 40:59 la actuaciones y la gente que quiere que acaba de terminar la actuación ya me has contestado por Twitter que no era yo era una persona que se hacía pasar por mí pero no para otro Lear era super amable

Voz 0470 41:10 todo el mundo de la joder muchas gracias como tú eres el fondo es verdad en el fondo

Voz 5 41:17 es que la gente amable tiene bordes

Voz 0470 41:20 claro que como tú pues tiene otros amable

Voz 5 41:22 porque en el fondo era era por llevar la contraria acaba cabo no es no es cómo intentan boicotear T

Voz 0470 41:28 es que claro como pueda joder

Voz 4 41:32 este tío siendo muy simpático pero ellos no contaban que en realidad soy yo Zwick Juan Ignacio J pues Navy gracias por recordármelo no me acordaba que había sido

Voz 0470 41:40 te mando un mensaje pues yo me me me metí

Voz 4 41:42 con la curiosidad también va por eso dije que ahora porque Pepe club me dijo esto está divertido que al principio era muy divertido ahora ya no es tanto

Voz 12 41:52 sí hombre a mí me sigue pareciendo divertido de aves

Voz 4 41:55 me parece divertido pero por lo visto el prisionero a la gente iba muy a saco y ahora la gente se corta más

Voz 12 42:00 pero yo creo que ahí esa es como cuando en cuando cuando vivía Franco en aquellos tiempos cuál es la censura era más divertido saltarse la no ser más sutil y engañar a la gente yo creo que Twitter ahora están esos fósiles Ia los inteligentes nos viene mejor que

Voz 5 42:17 como te he dicho antes es la kryptonita de Twitter como que la kryptonita porque a ti te da todo igual estamos todos ahí no hay que escribir esto cuidado con la has cuya con tal de repente tu compañero

Voz 4 42:31 que si hay que si hay gente que lo estropea mucho tiempo personalmente les hace mella yo realmente no me importa demasiado hasta disfrute un poco a la gente la kryptonita claro es que yo me lo tomo a lo mejor corregirme pero yo por ejemplo en Facebook yo no actuó como actuó en Twitter porque yo yo creo que Facebook lo identifico más con Juan Ignacio Delgado Alemany

Voz 0470 42:53 la familia claro el hijo de Nuri Javier

Voz 2 42:57 el padre de Javier la casualidad

Voz 4 42:59 yo yo científicos Facebook por quién soy yo en cambio en Twitter por ejemplo yo en Facebook nunca hubiera puesto Juan Echanove hijo de puta

Voz 0470 43:07 twitter sería raro porque tampoco sería aún no lo iba a llegar pero pero no a la madre de

Voz 5 43:13 de hecho no cómo cómo fue aquello tú llegaste a contactar con Juan Echanove hablamos aquí a eso eso sí en la vida moderna es que lo pido disculpas y contexto

Voz 4 43:24 el contexto era borracho con Twitter

Voz 12 43:27 eso se habrán el documental también que ha hecho la gente borracha con Twitter abrasa el misterio

Voz 4 43:32 no ahora en serio yo pido disculpas porque sé que es una sobrada pero no no es quiero decir no es justificar me decir que cuando yo puse aquello a lo mejor ya tenía dos mil seguidores o sea yo puse aquello y digo yo acababa de empezar a en Twitter Illa yo yo porque aquello cogiendo a quién le importa es verdad que luego no no es el mismo contexto tener más o menos seguidores cree

Voz 12 43:51 Pedro Sánchez le pasó lo mismo también lo les pasa

Voz 5 43:54 que el paso pues que el ponía hace mucho frío hoy

Voz 12 43:57 tenía lo mejor doscientos seguido lo cual de repente es el presidente Bono

Voz 5 44:00 ah y les conocía todo seguramente osea cuando empiezas son tus amigos los que cuando

Voz 0470 44:04 decía ser malos colegas claro comiendo una pizza cojonudo ahora ese es el primer tuit

Voz 5 44:12 en el documental hombre es que buenísimo

Voz 4 44:15 es que Twitter se divide entre la gente que se lo toma en serio y la gente se lo estaban broma y pienso que la gente soltaban broma entra muy bien en ese teatrillo y elige un personaje a través del cual expresarte ahí pero hay gente que se lo toma en serio y empieza a rebuscar en tu historial los famosos tuits antiguo que vamos a ver es que qué mierdas tengo yo del gilipollas quiera yo hace cinco años

Voz 10 44:40 al final lo que está pasando es que los de Twitter la gente que está en Twitter que tiene muchos followers se lo toman serio pero antes era gente que se lo tomado a broma ya que preguntase por ejemplo un tío hace un chiste malo decía

Voz 0470 44:51 hombre James gane el director de guardia

Voz 10 44:54 es de la que dice el le despidió por unos chistes que había escrito hace ocho años quién hace más daño un tío que hace un chiste malo que tiene mil followers o diez años después un tío que se pone a rebuscar coge esos chicos

Voz 12 45:09 si lo llego hombre comunicación leyendo ideas bueno claro hay seis hombres

Voz 4 45:16 está entendiendo para los doscientos seguidores que te ríen las gracias exacto pero ese ese tuit lo quité contexto lo pones el informativo de Televisión Española ya ridículo pues muy fácil de es contextualizar porque lo que tú decías a alguien un bar viendo un partido de fútbol puede decir hábitos hijo de puta a nadie le parece mal eso pero no no no

Voz 5 45:36 ahora te puede parecer mal pero se a entrar sale el calentó fuera

Voz 4 45:41 casi lo escribes parece que si eso es que ella sido escribe

Voz 5 45:45 lo sacas una semana después de que una patente

Voz 4 45:47 de no se de como para para para darle más eh

Voz 0470 45:53 pantalla azul quieres

Voz 4 45:55 que al escribir algo parece que eso ya tiene que ir a misa simplemente porque está escrito en el Twitter de audio podíamos investigar Twitter sólo de audio punta de limón Spotify

Voz 12 46:09 que tienen hasta diez minutos de duración

Voz 4 46:13 no

Voz 12 46:15 pues escuchar audios del Río es que hay un montón

Voz 4 46:18 esto que la gente que viene por ejemplo tú te metes en Twitter y lo puede dar mucho si nunca te has metido en Twitter si la gente que tiene ya el saber de que fuera una ciencia gente que está acostumbrada a hacerlo no le parece mal a mí por ejemplo me parece mal que la gente se lea saco realmente no me lo tomo en serio

Voz 12 46:36 lo malo es que se eleva a saco y ese Mut de Twitter está un poquito saliendo fuera ya no sabíamos en todas partes y nos tomamos en serio todo todas para

Voz 4 46:43 pero eso es lo bonito

Voz 0470 46:46 por qué no te da igual

Voz 5 46:50 hay casos flagrantes de eso pues jabón Gabri

Voz 4 46:52 el Rufián cuando la entrevista Alia

Voz 5 46:55 se está hablando Twitter

Voz 4 46:57 por si está como en Twitter todo el rato en Ruiz Ana Rosa está acomodando FAS casi todo el rato que muestra la marcha que funcionan mucho mejor leídos que que normal claro en Twitter pues ser contexto no sé qué pero luego hay que ser muy buen actor para interpretar los con Ana Rosa adelante pero te tiene que vivió la historia de la televisión en eso porque hasta hace poco no existía esa

Voz 10 47:20 la Rufián hace un poco lo que lo que hacemos todos qué es que vemos la tele con el móvil en la mano

Voz 5 47:24 no va a criticar a

Voz 10 47:27 a a los hijos Tros pido eso otra estas cosas y nosotros lo que hemos hecho en el documental idea de de Antonio fue vea yo Nos pusimos a a investigar

Voz 5 47:38 todo Twitter lo que han dicho todo antes que es terrible pues eso como cuando hablas tú cuando habla con los ver todos los entrevistados se pero apoyándolo que decís un complemento tú habla

Voz 12 47:54 las de del de De Juana está no de Juan Echanove de Albert Rivera osea toda vez liberarle Dios me gusta exacto

Voz 5 48:04 hemos hecho ha sido eso poner poner poner en pantalla a vale vale ahora yo voy a hablar en el documental te vamos a ver a ti hablar vamos a ver el tuit que tú muy tal mencionando en ese momento pues la gente estará muy moderno y moderna moderna

Voz 4 48:20 la tesis del documental cuáles

Voz 12 48:25 los documentales reflejar como Twitter en España se ha valido de humor para evolucionar y como a muchas personas que no debían de ser serias y tomarse Twitter ha en serio

Voz 4 48:37 en serio han lo han tomado en su favor han tenido que

Voz 12 48:39 meterse en el mundo del humor como por ejemplo el mejor ejemplo que tenemos el documental es la cuenta de policía como el humor en Twitter lo ha reventado tanto que cuentas oficiales gente seria ha tenido que adoptar el lenguaje de Twitter para poder triunfar entre los tuiteros porque

Voz 5 48:55 quiero la vida

Voz 12 48:57 pues tenemos el caso de policía que fue como la primera cuenta yo creo que en España de repente hizo un chiste no la primera cuenta quiere decir esto oficial tiene

Voz 5 49:07 tres millones de followers se nos olvida la que el F

Voz 12 49:12 millones de la tesis muy absurda

Voz 4 49:15 el chiste no nos reímos pensarás

Voz 12 49:17 podría resumir en cómo la sociedad española infunde en Twitter en el hecho de convertir Twitter en patio de colegio de chiste Si peleas como Twitter luego ha repercutido en la sociedad española la manera en que consumimos en que vemos tele en que nos expresamos en que hace política para iría

Voz 2 49:35 como se nota de Pedro

Voz 4 49:40 gente por ejemplo yo yo también puse David Bowie hijo de puta pero él no lo puedo leer por lo que fuera no se acaba el pero bueno decidió amablemente eso fue a la tumba como enseña no lo quiso responder me porque no quiso ponerse a mi altura

Voz 2 50:02 en cambio lo está más abajo bueno pues muy bien

Voz 12 50:09 pero sobre Prince vamos fuera Twitter vamos a enseñarle Twitter a la gente cómo es realmente es

Voz 0470 50:18 Mayo ya corta pero tiene un límite también

Voz 2 50:22 por primera vez gira hacia mí la pantalla del ordenador

Voz 0470 50:26 el alcalde el tiempo como es todo lo opuesto ya vale yo sólo te tipo

Voz 4 50:31 Beto tú me has puesto el tiempo vamos cincuenta minutos ya les me apuesto Nacho ya vale

Voz 0470 50:38 eh

Voz 11 50:40 vale

Voz 0470 50:41 se ha quedado fíjate yo me he entendido hoy periodista de fracaso de pero fíjate que te hablar

Voz 4 50:47 dentro eh yo estoy estoy cuando hay que cuando hay que ser visto

Voz 6 50:51 Johnny como me pongo histriónico cuando hay que cuando estamos Aralar a la pongo

Voz 4 50:57 pero cuando a él que di

Voz 5 50:58 vulgar sales citando filósofos en el puto documental si cuando hice yo

Voz 2 51:05 dejar todavía sigue entrando el que se hacía pasar por eso

Voz 7 51:10 igual

Voz 12 51:12 te imaginas que lo contactados a él sale el falso Ignatius visto porque realmente yo creo que tu parte es una de las más inteligentes el sentido

Voz 4 51:19 es que siempre pasa eso de teorizar sobre Twitter

Voz 12 51:22 por no hablar solo sobre la experiencia que hemos tenido en

Voz 5 51:25 me al señor Mayor busca jugar no estoy en Twitter parece claro que hay la promoción

Voz 0470 51:31 de la promoción

Voz 5 51:34 el día veintitrés F si a las nueve de la noche el veintitrés enfermo estupendo para tuitear también

Voz 0470 51:43 siempre es pastas porque

Voz 12 51:45 ya sabemos cuál es bueno están arriba

Voz 0470 51:50 por venir hoy para informarnos sobre el mundo de Twitter