El debate de los jueves: ¿Está justificada la reacción de Cristiano Ronaldo en el Metropolitano?

Voz 1375 00:00 antes de Morales están por ahí ya nuestros debates don Antonio Romero muy buenas hola Manu qué tal muy buenas a todos los Gallego hola Gallego qué tal buenas noches en Barcelona Jordi Martí Jordi hola muy buenas ya anda por ahí también creo misil no creo que ha despertado la niña Miguel Martín Talavera una tala buenas noches más buenas noches como veo ya ha dormido no sabe Consuelo bueno antes de que venga el comandante Morales ponga todos en nuestro sitio vamos con el turrón ya visteis todos lo que hizo Cristiano Ronaldo en el campo insultos de la grada no los voy a reproducir pero ya lo habéis visto y los contamos ahí los hemos leído todos en insultos de una parte de la grada de Metropolitano que no representan a toda la afición del Atlético de son lamentables la reacción de Cristiano es cinco en el campo cinco cinco cinco Champions vosotros cero después en la zona mixta repite lo mismo ya fuera del campo en frío y ante la prensa nosotros perdón nosotros no yo yo cinco Champions el Atlético cero la pregunta es está justificada esa reacción de Cristiano ayer en el Wanda Metropolitano

Voz 1 01:06 sí oró yo pienso que la grada lo que dijo es llamarle a Cristiano defraudador fiscal no imágenes

Voz 1375 01:15 bueno cuidado cuidado cuidado vayamos por partes lo dijo Amorós ver Jordi está bien litigando desde que yo te conozco

Voz 2 01:23 a falta de segundos llegó a falta de de reflexión del nuevo Abbas

Voz 1375 01:30 ahora vas a aceptar el agrega

Voz 0239 01:34 o que una parte de la grada le diga las cosas tan graves que le dijo ayer a Cristiano Ronaldo Paradis se quedó corto

Voz 3 01:42 a ver yo los Verdi mete cuchara decirme los insultos algunos equivocado por ejemplo uno creo que era de

Voz 1375 01:49 oye mira mira es muy feo pero a esta hora se puede estar nadie era

Voz 1 01:56 puta

Voz 4 01:56 la Cristiano violador maricón estafador moroso pague

Voz 1375 02:01 es decir había cosas referidas a su bebé

Voz 0239 02:04 por qué desde que te conozco tú siempre ha sido muy duro con con la falta de respeto con el insulto esto va mucho más ayer el cachondeo

Voz 2 02:11 si eso es Jordi llegó a cinco segundos

Voz 3 02:17 hay hay insultos como por ejemplo morosos

Voz 2 02:19 como por ejemplo defraudador que tiene ya pero esto no son insultos no claro esos narrar y los otros tres Antonio Molero rally los otros y el es que no lo son pero muy bien tiene su pero en oro

Voz 3 02:34 entre tanto Antonio Romero como Jesús Gallego el asunto esto de Cristiano lo estuvieron investigando esto final ellos saben

Voz 1375 02:40 qué

Voz 3 02:40 él ha admitido que tiene una manía no me interesa eso ayer de Panamá ingresa que me interesa que no me interesa saber yo pensé en el debate era sobre la Amanita y eso es lo decía hasta justo indica la reafirma Amanita más gorda que conocemos estuvo esos insulto no perdona la manita de delitos fiscales que ha cometido Cristiano

Voz 2 03:02 no cometido por eso es cierto pero por qué no

Voz 3 03:08 discute Antonio una cosa que Cristiano admitido ante la justicia ya está que para Grillo a la realidad a mi me parece que me gasté un poco los temas repito a mí me parece impresentable explotador a mí también ambiente Armin presenta

Voz 0239 03:24 tú te presentes en el debate del Larguero defendiendo esos insultos que yo no voy a prepararlo Moroz inspira es que ya yo creo que ya basta ir

Voz 2 03:34 grosso pronto el temblorosa escaparate vestido eh Antonio

Voz 0239 03:39 yo voy a decir esto ya me voy a callar parece impresentable

Voz 1576 03:43 el debate es que en el día a mí me parece no el debate

Voz 0239 03:45 el que vosotros queráis no exenta esto que vengáis déjame terminar déjame terminar te prometo que me callo hasta el final de siempre

Voz 3 03:53 qué le parece impresentable

Voz 0239 03:55 justificar que una parte mínima mínima pero ruidosa

Voz 5 03:59 de la afición del Atlético de Madrid ICIO

Voz 0239 04:02 era o dijera en alto los insultos que acaba de reproducir Manu Carreño yo repito que estoy harto del mantra de que el público que paga tiene la razón eso hay que desterrar lo porque lo maleducado no tienen derecho a insultar porque pague mucha pasta por comprar una entrada y creo que si a cualquiera de nosotros ya dado le hubieran insultado la mitad una cuarta parte un tercio de lo que le dijeron ayer a Cristiano Ronaldo la respuesta de Cristiano Ronaldo ese hubiera sido mucho más dura no sólo está justificado sino que repito para mí se quedó corto y esto es ex novio

Voz 1576 04:38 el cable es injustificado en lo que hizo Cristiano Ronaldo y una vez más se equivocó el debate por mucho que haya gente que intentado torcer la voluntad de de los oyentes

Voz 6 04:47 sí de el presentador y director de este

Voz 1576 04:50 drama que Manu Carreño nos ha preguntado por los insultos que aquí los cuatro o los excluido Manu estamos en contra de cualquier tipo de insulto en

Voz 2 04:58 otra cosa es que un profesional

Voz 1576 05:00 tiene que estar muy por encima de eso Antoni igual no lo sabe si te voy a dar ahora mismo una sorpresa de fíjate que no sabía si pasa a salir aprendido del debate a los jugadores o a muchos jugadores les insultan Hinault todos hacen gestos os se meten con las aficiones rivales es hablaba yo con jugadores que han sido internacionales que quiso ser no a parir en un campo que Piqué y no han hecho ningún

Voz 2 05:24 pero qué te sueltan bici soltado alma dicen que tiene

Voz 1576 05:27 hicimos una opa no han eso que lo deje esto pero también el mal mira en caliente caliente yo una vez pueda admitirlo lo que es inadmisible una décima de Cristiano Ronaldo Liga pase las listas aplica pase por la duple no y nadie le pregunta que qué ha hecho de gesto que nadie quiere la tacha sin frío que se pregunta déjame terminar Antonio se mete no

Voz 0239 05:48 yo te dejo de serlo no mientras melanoma no pudo

Voz 2 05:50 a ver si me dejáis a mí porque pagar nada pero sí permite a Talavera gallego el que le pregunta antes de la poza que un periodista que pregunta

Voz 1576 05:58 cuatro le dice que has dicho que adquiere

Voz 2 06:01 no era el de la manita de preguntas mano no

Voz 1375 06:04 eso eso hemos oído igual

Voz 1576 06:06 él tenía que haber pasado tan si le preguntan él pasa hice nada se queda en el campo seguía del que es lo que hace cualquier futbolista menos Cristiano Ronaldo que siempre tiene que tener alguna salida de pata de banco y no tiene por qué decirle ni a la prensa ni a nadie ningún gesto ni cuántas Champions

Voz 2 06:22 sólo dices sólo piensa en él sólo puedo digo yo toca a ver si me toca a no hablado gallego hablado todavía no ha habido poco eh

Voz 1 06:30 primero quiere dejar una pregunta en el aire que le ha hecho Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid o a la afición del Atlético de Madrid pensando un momento Cristiano Ronaldo lo único que le ha hecho el Atlético de Madrid

Voz 1375 06:40 meterle gol es meterles goles ejercer su

Voz 1 06:43 procesión por la que le pagan y que por eso te tengan que llamar que ya es hora para decirlo Cristiano es una puta llevar una muñeca hinchable con la camiseta de Cristiano Ronaldo llamarte violador a coro eso es una vergüenza que le

Voz 1576 07:01 yo Diego Pablo Simeone eso del Real Madrid déjame terminar te recuerde lo Hammett de haberle esto algún gesto N de has visto algún debate unos bueno bueno no es que no esto es que sí

Voz 1 07:14 el presidente gallego yo te he dejado no es una vergüenza mayor violador violador su familia viendo el partido

Voz 7 07:25 es una vergüenza impresentable

Voz 1 07:28 impresentable no ha hecho otra cosa nunca al Atlético de Madrid que tratarle como a un gran equipo y marcarle todos los goles que ha podido cómo no se va a calentar Cristiano Ronaldo que por cierto lo único que hizo fue decir yo tengo cinco Copas de Europa y el Athletic cero que es una realidad

Voz 7 07:45 ni es un insulto ni es un menosprecio ni es una mente

Voz 1 07:49 tira es una realidad si estamos amparando a la

Voz 1576 07:53 su acción a la gente que va a la grada

Voz 1 07:55 la a insultar de esa agravará aún futbolista que lo único que le ha hecho al Atlético de Madrid porque es mejor menaje Cristiano dicho que comer

Voz 2 08:03 a mí me hubiera dicho si me hubiera dicho que estaba vino termino Cristiano Ronaldo

Voz 0239 08:10 núm

Voz 1 08:10 ha ofendido al Atlético de Madrid le ha tratado como un gran equipo y le ha intentado marcar todos los goles que ha podido esa gente que va al Calderón a insultar con esa graves obras está sobra

Voz 1576 08:21 no es verdad que la menosprecia de más de una vez diciendo el tipo de de de de

Voz 8 08:27 es verdad

Voz 2 08:30 dice grave

Voz 8 08:32 el que bueno

Voz 2 08:34 pero es lo que nos queda mucho

Voz 1576 08:37 mire es que lo que no esté luego lo que no se puede admitir es que a Jordi Martí a un servidor no estén dejando como que nosotros estamos

Voz 2 08:44 tras de la bandera y aplaudiendo y eso es y de hecho estamos de acuerdo Q2 cinco aquí el debate cuando a un jugador Lindsay

Voz 1375 08:53 el tan está bien que reaccione así o que no

Voz 2 08:55 eso es gallego

Voz 1576 08:58 lo que insultos personales durísimos hacia su familia ha recibido Diego Pablo Simeone cuando era jugador y cuando es entrenador recientemente por ejemplo entre otras de la afición del Real Madrid no recuerdo ningún gesto ningún gesto de menosprecio no

Voz 2 09:15 eso hacía la afición hacia

Voz 1576 09:18 no no porque eso no se lo hace a la afición

Voz 2 09:20 no no no no yo no sea manipulado escuchas de futbolista

Voz 1 09:25 este hombre ni hemos visto unas imágenes de futbolistas Simeone llevándose a la grada la mano a su paquete que las visto y todo esto

Voz 2 09:33 Lazio el H el ahora Ángel Lancho si vale yo estaría no es inminente sino que recibe lo tiene que resolver es su es tiene que ser un precio

Voz 1576 09:46 el tercer muy por encima de los prever

Voz 2 09:48 a Jordi Martí Jordi lo peor comienzo Simeone de jugador como bien sabe pero haber Jesús aquí ya has visto lo visto Talavera Jordi aquí ya somos todos bastante mayorcitos

Voz 3 09:59 para rechazar los insultos el debate no va de esto faltaría más lo hemos de fondo todos lleváramos en empieza muy mal o no Antonio simplemente te recordado que has empezado diciendo tú has empezado destacando algunos de los insultos

Voz 2 10:12 sí yo Antonio el derecho a Piqué en el campo desenfocada es hoy iba a Piqué ya no me parece cuál de las dos mitades tranquila te lo haga también estable que no cabe con Antonio tranquila mandó Calleja defendéis

Voz 1 10:34 a quién a Piqué lo defendí porqué por el gesto que hizo a la grada del español le defendió este esto era el de mandar callar a la grada y le defendiese porque dijo que decía

Voz 3 10:45 es que yo estaba aguantando lo inaguantable sus te estás confundiendo y no no no no el gesto de los cinco dedos de Piqué no no y el de mandar a callar a la grada también porque dijimos que sí lo dijiste en esto porque lo que se había dicho del era muy grave y ahora mismo por mañana como es Cristiano dices que no te das cuenta a Jesús pero por favor pero no pongas en Mis boca palabras que no he dicho lo único que he dicho es que uno de los insultos que es el de defraudador fiscal diferente vara de medir está perfectamente justificado Le acabo de explica pero Antonio lo investigó y lo llevó al final visitarle cristiandad Antonio el que situó en el pacto de conformidad con Cristiano admite

Voz 2 11:21 eso queda que la segunda cosa que te hemos pillado caminando está sí

Voz 3 11:27 sí porque es normal porque no podemos no podemos tolerar según qué tipo de insulina aclaró como decía y no el de moroso si gula cristianos y el temor eso sí Jesús bueno pero es que ya sabes que les les dijeron más cosas aparte defraudó el fiscal nos vamos que hicieron violador

Voz 2 11:42 son y termina yo

Voz 1375 11:45 por favor Cristiano no se le puede acusar

Voz 3 11:48 no no no se puede decir que sea un violador lo único que se puede decir es que hay una investigación policial abierta por la Policía de Las Vegas que pide una orden judicial para obtener ADN de triste

Voz 2 11:59 vale la ausencia puede y relación sus salir parar

Voz 3 12:06 pues en sacas de mis palabras de terrible si tú sacas Jesús de mis palabras que aprueba los institutos entonces

Voz 2 12:13 perdona estoy sacaron de canto que aprueban o que no te importan los insultos

Voz 0239 12:19 a Cristiano Ronaldo no voy a aprobar los a los

Voz 2 12:21 es importante que para ti que para ti no es lo mismo insultar a Cristiano Ronaldo que insultar por ejemplo a Gerard Pique Antonio eso es lo único que llevan

Voz 1576 12:33 es el último capítulo es el último capítulo de un currículo muy muy grande cuando sea respaldado va limpiando el escudo Se va limpiando

Voz 2 12:41 se dice que tal muy rico no son

Voz 1576 12:43 estos que les sobran a Cristiano Ronaldo y que hay otro jugador lo decir que Cristiano Ronaldo no inventó el fútbol con él que también les han insultado que también la estrella rival que también han ido a estabilizarle y están muy por encima

Voz 2 12:54 pero este chico nunca está por encima de

Voz 1576 12:56 las circunstancias no es profesional sí al menos seis

Voz 2 12:59 todo lo que es verdad que Cristo es al menos la aire este tipo de gesto

Voz 1576 13:03 dos y hay cosas que les sobran y le han sobrado en el Metropolitano varían sobró de muchos

Voz 1 13:08 venga menos sobre sido meter goles

Voz 0239 13:11 los que a Cristiano Ronaldo le han sobrado metropolitano

Voz 2 13:14 te los hechos a bueno el metropolitano ni muchos otros jugadores profesionales porque ayer no

Voz 0239 13:21 te los trenes marcador criminalizar a Cristiano Ronaldo porque ayer hace un gesto de hasta ya con perdón hasta las pelotas de esa parte de la grada que está insultando gravemente a hacer un gesto de yo tengo cinco cero repito me parece que Cristiano Ronaldo en esta ocasión no es que no esté no es que no se pasara es que se quedó muy corto

Voz 2 13:41 creo que esto se en el campo y luego en la zona amistad con la porque claro se quedó muy jóvenes echarse en frío tranquilamente

Voz 1576 13:49 quedes tú lo que hicieron gala puede creo que anda diciendo perdona es lo que está diciendo árabes

Voz 2 13:54 esta diciendo dónde pero es que te llame

Voz 1576 13:56 no no que lo que lo que está claro es que hay que insultar

Voz 2 13:59 entonces una afición oye insulte insulte a los truenos Ronaldo no insultado a nadie perdona has dicho que se ha quedado corto tú bordó por lo tanto entiendo que tú querías que dijera más por ello

Voz 0239 14:12 eso yo he dicho que yo en la posición de Cristiano Ronaldo seguramente iría mucho más allá gallego pero Cristiano Ronaldo no ha insultado a nadie

Voz 1 14:19 a nadie allí los oyentes Cristiano dijo una sencilla valoración yo tengo cinco copas el Atleti cero estáis justificando que es el insultara

Voz 2 14:30 sí lo que usted cosas bien determinadas cosas tan gordos pero como te puedes yo te dejo terminar pero no Jesus cómo te atreves OPI que a su juicio alargada de de que no te lo puedo comprar no cómo te atreves a decir esto cuando Piqué y retiró cómo te atreves a decirme estética los insultos termina lejano lo dice Jesús con toda con toda

Voz 3 14:57 viví miento aguantó puede decir Jesús Gallego justificados los insultos

Voz 1 15:01 Piqué se volvió a la grada del Espanyol Illes mandó callar todos comprendimos su reacción porque había insultado gravemente a él y a su familia no entendemos la de Cristiano utilizáis una diferente vara de medir porque dices que justifique amorosa nos utilizados parece muy grave gestión y seis una diferente vara de quinientos años después que nos acusen de justificar resultados de este calibre no te da un poco de vergüenza Jesús acabas de decir que hay una investigación abierta en Estados Unidos por una acusación estabas justificando por lo que le llamaron ahí es como si yo dijera que había algo justificado en lo que le decían a Piqué Misilo hubiera ocurrido

Voz 3 15:40 ha hecho que tendrías que retirar no tu palabra de que estamos justificados hizo has dicho que esto me parece de una gravedad insólita está claro que no

Voz 2 15:51 justifican los trabajos nadie

Voz 9 15:53 los que participan este debate justifica los uzbekos

Voz 1375 15:56 jo cómo está el debate cuando cómo está el debate están los oyentes no es que están no llamando por teléfono sino subiendo por la escalera está el ascensor lleno están los de seguridad no saben qué hacer porque todo el mundo quiere hablar Paco buenas noches buenas nota

Voz 5 16:13 es un poco estos Paco ayuda a echarle una mano que están como fieras madre mía es más fácil

Voz 10 16:21 vamos a vivir por desgracia mira que es difícil gracias sobre todo ello

Voz 1375 16:28 bueno donde nos llamas

Voz 5 16:31 desde Valladolid que un pueblo

Voz 1375 16:33 Paredes de Valladolid muy bien y eres de algún equipo

Voz 12 16:36 yo no soy fanático

Voz 5 16:38 ninguno Malí te me me tengo que quedar entre Madrid y Barcelona pues simpatizan más con el Madrid pero vamos que cuando el Barça juega bien me gusta

Voz 1375 16:46 muy bien bueno he este punto Mello pues nada dije idea ayer iría ayer qué piensas

Voz 5 16:52 pues ya yo pienso que porque habría que separar poquito a Cristiano jugadores que del cristiano persona como habéis comentado lo hizo lo de que tengo cinco Champions lo dijo dos veces que en el fragor de la batalla del partido pues es decir vale es Un señor ya treinta años creo que tiene no es un chaval de diecisiete que se calienta

Voz 1375 17:14 ante hay cuatro pues fíjate

Voz 5 17:16 la masa misma o para que yo esté un poco asentado pero bueno un calentón Le puede tener cualquiera pero luego el guía delante de las cámaras volver a repetir lo que le insultaron vale pero es que como se suele decir va va en el sueldo sabes que también un un médico a trabaja muy bien y salvavidas y de vez en cuando alguna de las además París este señor pues es un fenómeno como jugadores de ese indica

Voz 13 17:41 dime que es un fenómeno pero como persona pues oye

Voz 5 17:44 teniendo detallito que yo como seguidor madridista ni cuando estaba en el Madrid me parecía bien este año por ejemplo cuando gano Modric el Balón de Oro

Voz 13 17:52 tan siquiera al igual que Messi que tampoco

Voz 5 17:55 parece una falta de respeto para un excompañero como no lo no le gano no voy

Voz 1375 17:58 bueno sí

Voz 5 18:01 el gesto esté pues para está

Voz 1375 18:04 no está justificado lo que hizo

Voz 5 18:06 yo diría que no son puede hacerlo porque se les insulta pero lo insulto a una pequeña parte de el del Metro pues Ciudadanos no todo el mundo creía

Voz 0239 18:14 le dije yo a esa pequeña parte

Voz 5 18:16 claro yo cinco y el Atlético cero pues cuando dices eso te estás metiendo contaba aficiones creo yo que esto es es por considerarse una falta de respeto lo que te decía antes una cosa es ya con el calentón y ya delante de las cámaras repetido bueno me pasa a mí que está fuera de lugar

Voz 1375 18:34 pues nada Paco llamado gracias por llamarnos por escucharnos

Voz 5 18:37 a vosotros un abrazo voto para Talavera para

Voz 1375 18:40 Jordi no bueno tú como la parte de la grada de la zona mixta no pero la parte del campo una lejanía claramente en dicha obligaron al responder yo cinco vosotros cero y se mete con todo el Atlético y que eso no está justificado y eso es lo que ha hecho el señor Paco de Serra

Voz 1576 19:01 bueno si quisiera en tinieblas y quieren engañar

Voz 1375 19:05 en aquel debate va a estar hoy dividido da me da me da la sensación hola Enrique

Voz 11 19:10 buenas noches buenas noches donde nos llama masiva de Sevilla

Voz 1375 19:16 qué de Sevilla

Voz 11 19:18 bueno he dicho la perdóneme usted hombre bueno pues una noche en el otro no no nombrarlo ya ya ya ya bueno como aguantando álbum cabrito donde manda manda fotos eso

Voz 13 19:31 no lo he visto en televisión esto la risa más

Voz 1375 19:34 porque la risa va por barrios ya lo sabes tú Enrique

Voz 11 19:36 actualmente bueno yo le he preguntado que con quién en yo no me han contestado nadie no sé si estaba claro claro lo lanzaron una semifinal de Copa vosotros yo yo no te he contestado ya no no me han contestado será que nombre muchísimo

Voz 14 19:51 bueno desde Sevilla desde la Sevilla hispalense

Voz 11 19:54 Don Enrique Vila los cuatro que tiene por ahí están oyendo estar oye saltan y normalmente hay que aprenda

Voz 15 20:02 lo un poquito Berlinale el otro día la pausa la calma bien hablar y que no hablen los cuatro Alavés

Voz 11 20:08 pero claro eso no lo entendemos es que se vuelven loco hasta que el otro día se entendió vamos yo creo que es de lo mejor está escuchó en El Larguero el último título de igual que cuando entre

Voz 1375 20:21 estamos a Jesús Vidal dices es que iban un hombre que menudo tras

Voz 11 20:26 a cambie el temple que tuvo es impresionante señor aunque esta noche vaya con Jordi decir Jordi

Voz 15 20:34 también en el mejor jugador del mundo que lo tienen ellos ha algo que imputado adaptado de la uva o sea que

Voz 11 20:42 todos tienen algo negro que desconvoquen

Voz 2 20:45 Jordi no su moroso defraudador Antonio perdón usted disculpe escupe Antón

Voz 3 20:52 mio no diga sandeces porque el primero que ha denunciado la de Messi y que siguió juicios Hoyo osea que

Voz 0239 20:58 por favor pero Messi es su morosidad

Voz 3 21:00 ya sandeces como decía J condenado está condenado por tres delitos fiscales osea no me digas

Voz 2 21:05 tanto sobre en qué sobre lo de Messi no habla pero no sólo te lo de Messi lo de Messi Antonio lo he contado yo aquí la SER

Voz 14 21:13 dejada dejadas los uno de los oyentes Enrique crees que lo de ayer de Cristiano

Voz 1375 21:17 está justificado

Voz 15 21:18 la verdad de ningún jugador de su grupo puede dirigirse a una afición tan grande es así porque nosotros siendo sevillano como soy cuando nuestro equipo va a otros campo vamos a poner de Atlético y ahí uno insultos no conoció que sevillano John que debilitan tienen que jugar notas Antoni de Sevilla niveles di se dirige

Voz 11 21:42 a ningún por qué no ser personalizado como este

Voz 15 21:46 entonces cuando insultan a

Voz 11 21:50 nombres a Antonio Puerta cómo han surtido no estoy cambio lamentable todos fuera pues todos tenemos que renunciar a todo jugador de campo no eso sería una buena decisión nadie eso sería una buena decisión que teníamos que coger todo el mundo de reactiva no

Voz 2 22:07 a eso

Voz 0239 22:07 sí repito una lesión a los indeseables que dicen eso

Voz 11 22:11 bueno

Voz 0239 22:11 todo efectivos los todos todos en todos los campos se la primera vez que se haga la primera vez que se tome una decisión de esa manera tan drástica a lo mejor avanzamos damos pasos hacia adelante limpiamos de ese tipo de gentuza los campos de fútbol

Voz 1576 22:25 sí pero pero escúchame pero si es que en ese debate Enrique y los cinco estamos de acuerdo en cuanto a esos indeseado en contra pero que un jugador que es lo que está publicando Enrique Míguez y que jugador no tiene por qué dirigirse

Voz 1375 22:38 la grada jugadores para jugar ya

Voz 2 22:41 eso es sabatino justifica aunque una

Voz 1375 22:43 parte de la grada insulte a jugar ahora no justifica esa reacción a dar jugador ha jugado muy bien voto para Jordi para Talavera Enrique un abrazo y ánimo hay que ya entrenando noche mejores

Voz 5 22:55 un abrazo Henry cada eso alguna vez me da miedo otro debate te podemos llámame

Voz 1375 22:59 venga venga claro que sí

Voz 1576 23:01 dos José tiene Enrique eh

Voz 11 23:04 bueno mientras dio en el setenta Avalos cambio un poquito antes un poquito ante

Voz 1375 23:11 pero el apellido de los cambios de almacenes

Voz 11 23:14 Setién la cama

Voz 14 23:16 se tienta la semana que viene

Voz 5 23:19 así lo los dicho tú fíjate los cambiado nosotros así

Voz 14 23:22 se tienta en el Quique Setién hasta la semana que viene te oigo Enrique un abrazo y suerte

Voz 1375 23:27 hasta luego dos cero para Talavera para Jordi hola Antonio buenas noches Manu qué tal hombre cómo estás qué tal a Romero qué tal cuánto tiempo tal tocayo cómo estás hombre alegría así es muy bien muy bien

Voz 13 23:41 una Jordi Antonio muy buen día

Voz 1375 23:44 Martín Talavera grandes tal con estas es venido muy bien encantado también saludos a Gallego buenas noches un abrazo buenas noches

Voz 2 23:52 me gusta la gente educada como si aprenden todos a ver si aprendemos

Voz 13 23:57 eso por supuesto y estarse tranquilos en el debate no está a favor de noche me están dando en compañeros de redacción y de periodismo que les importan de la vida es dar un poco de exactamente dónde llamas de dónde llamas yo soy Alcantarilla Murcia y aquí estoy con el tobillo que ha sido el lunes vamos al p'alante como asilo

Voz 1375 24:17 ha sido eso

Voz 13 24:18 va en autobús no me he caído pero me lo torcido se fue el momento de si te quizá pero también porque la gente no me dejaba pasar cuando bajaba pero bueno cosas que pasa no llegó a decir que si modo quince moderado grave una te baja de reposo bueno sí

Voz 1375 24:37 la rápido eso sí espero que sí bueno tú dirás lo que ayer si te parece que está justificado o no venimos

Voz 13 24:43 yo no justificó los insultos del público porque fue vergonzoso que aunque éticamente vergonzoso auténticamente vergonzoso no se lo puedo decir es una puta violador maricón porque primero es una persona quiero que no se puede sacar sí que es un defraudador sí que es un moroso sí pero no se puede decir maricón puta violador hito esa esa clase de insultos es un un jugador odiado por quienes también a veces se busca elude del público pero ya

Voz 5 25:15 insultos graves que ha hecho es

Voz 13 25:17 ético radicales que son unos sinvergüenzas no se puede tolerar ahora hablándole después de eso

Voz 11 25:26 justificó dejarlo claro Antonio el voto nuestro no y ahora ya no no obstante no eso

Voz 13 25:32 no no Romero Antonio no no no intente tergiversar

Voz 2 25:37 percibe ahí ahí pero me da que iba bien Antonio

Voz 1375 25:40 por eso es termina has dicho que todos sobre ese justifica pero estabas en el pero

Voz 13 25:44 los pero no se justifica pero yo no no voy a hacer va a justificarlo Cacho Cristiano cinco cero cinco Champion recuerdo Cristiano que el Madrid ganó cuatro clases el Madrid no a pie de Cristiano pero recuerdo Sergio Ramos también lo recuerdo gracias a los españoles de Madrid yo lo recuerdo Cristiano Sergio Ramos es mucho mejor persona que tú más humilde que tu Cristiano para que lo sepas así que eso chulería de hacer simple cero demuestra ser una persona individualista eres igual que Mourinho quieras o no Cristiano eres igual que Mourinho

Voz 1375 26:23 Antonio te queda mucho puede que ha quedado el debate yo te me tenía todos los jueves de la semana que viene te vamos a aquel que mejor ese día

Voz 13 26:30 lo siento Antonio Romero yo justificó los insultos que el público eh que te para mi ha sido muy vergonzoso correo los ocho Cristiano no correcto nombre por lo tanto están por lo tanto luego una en la zona por lo tanto no creo que ver muchas de un cinco cero no yo creo yo creo entonces sino que de hecho es idiota no miren

Voz 1375 26:50 sí pero eso es Sergio Antonio corrígeme si me equivoco entonces la respuesta a la pregunta de si está justificada la reacción de Cristiano la respuesta es no no correcto por supuesto siento chicos puerto pero es así

Voz 2 27:04 Jason has estado muy bien un abrazo a ver si será una manita hoy quiso digo yo a ver si al cinco Champions ante votos sería liquidado

Voz 1375 27:15 hasta ganar

Voz 13 27:16 vamos vamos a ganar en el Bernabéu Canal Barça perdón vamos a ganar al Madrid perdón bueno

Voz 2 27:21 no no sólo la gente lo está los nervios está entendido la primera tú juegas juegas al fútbol Antoni pero

Voz 15 27:27 no

Voz 13 27:28 no no no juego pero si el Barça y ojalá que ganemos la Copa del Rey

Voz 1375 27:32 no es sensato pues nada recupera te el tobillo eh como ya te cuide el tobillo Antonio vale gracias un abrazo y gracias a ti por Ammari por escucharnos y cómo está el tema Samuel buenas noches hola buena una semana lo que pasa figura de dónde llamas

Voz 15 27:51 mira yo un saludo cambie para todo el mundo me estoy para ir discutiendo sobre este tema yo te llamo desde Madrid pero soy derrota de Caca

Voz 1375 27:58 eso te iba decir a centro de Madrid no te veo no te ve que estar aquí estar aquí viviendo currando

Voz 15 28:04 ya currando quince años aquí en Madrid

Voz 1375 28:06 si te dedicas me escapo a qué te dedicas soy soy administrativo de no sé muy bien tras trabajando ahora sí oyendo el larguero como debe ser y me gustó mucho me gusta mucho bueno a mi me gusta que me nos escuche que nos llame

Voz 2 28:20 lo de ayer te pareció que es justificable lo de

Voz 1375 28:23 Cristiano

Voz 15 28:24 pues mira mano rechazando cualquier tipo el insulto eso lo primero porque es que yo sigo sin entender a la gente que lo turca que eso es incomprensible porque es incomprensible alguno lo dejamos

Voz 1375 28:35 vale si no notan

Voz 15 28:37 justificado porque el coche vale porque yo creo que es que él no sabe perder y que es una rabieta que tiene como de niños chicos porque pues mintió tan grande como Cristiano con tantos título con tanta champions con tantas ligas con tantas copa tiene que dar un poquito más de ejemplo a la gente a los niños chico ya ya todo el mundo y tres yo vamos

Voz 1375 28:58 sí sí sí tu opinión y tu voto es el saque sin justificar lo que pasó en la grada no justifica es lo que hizo luego Cristiano

Voz 15 29:06 efectivamente eso sí yo les digo a Cristiano ya te digo que no se preocupe que cuando lo cuando lo invito a que cuando el Atleti lo lo elimina de la Champions se coja un avión venga papá Bakari y que se tomase venga vale una quita una tortilla de Camarón

Voz 10 29:25 por toda intenta quitar a Cameron

Voz 1375 29:27 si te suena eso suena eso pues nada figura que vaya bien la noche gracias por llamarnos mucha muchas gracias aquí saludo para todos otra Patitz Samuel un abrazo grande

Voz 1 29:37 hasta luego chao

Voz 1375 29:40 no no soy ya no que asumiendo la derrota cero pues no

Voz 2 29:44 es que todo el mundo dice todo el mundo dice bueno yo no yo no justo dejando al margen los insultos lo he dicho ya se puede ser ganar todos los Antonio que tú has entendido el debate si es que todo esto lo has entendido gracias por explicarme dijimos es propia

Voz 1576 29:57 sino al tiene que estar por encima de eso Carlos buenas noches

Voz 2 30:00 lo dices tú hola buenas noches de dónde eres

Voz 16 30:02 vamos Carlos de un pueblo haría siete kilómetros hacia tanto neveras niña viste el gesto ahí es verdad perdón viste gesto digo de Cristiano no si he visto todo lo bien que te parece

Voz 1375 30:22 es que está justificado la reacción de Cristiano buenos días

Voz 16 30:24 es que yo soy un amante del fútbol si bien no yo voy mira el Madrid Barcelona me encantaría con un buen Valencia Sevilla a la Liga Betis cualquier persona que se acabara el Monopoli yo te digo que a ver el mundo del fútbol sí sí es fuistes jugador entrenador árbitro ex jugador después entrenador yo digo que siempre han jugado siempre en los años setenta se insultaba a los jugadores y no pasaba absolutamente nada y los jugadores si tienen hecho cosas muy parecidas a que no regional la división es más yo creo que Cristiano está muy muy bien justificado porque es animar a un equipo vete animar a once jugadores no vete a meter corre con el rival sabes con quién sabe puede liar la noche entonces eso eso es la sociedad y los que vienen de abajo eso que van a aprender de una ya entonces no gustaría que un jugador que sabido hallar porque hay que aguantar yo tuve que aguantar muchas veces una y otra y otra yo trato jamás jamás

Voz 1375 31:52 respondiste a la grada

Voz 16 31:54 sí sí sí sí

Voz 1375 31:58 alguna vez te insultaron alguna vez respondiste

Voz 16 32:01 ya efectivamente

Voz 1375 32:06 estoy intentando hacer gran cosa eh

Voz 16 32:08 lo entiendes por y jugaste en primera división no no no no no llegué a jugar como mucho dos van en campos de chavalillos ya los chavalín toda la vergüenza que me daba que tengo lo Txapote por delitos de de mi equipo porque la sociedad dos padres los entrenar como si fueran Messi Cristiano si esto de empeñadas seis todo eso los tatuajes lleva años que los padres a los comen porque quieren que sean como Messi caballitos aún porque den para los padres si sembró no a que esté jugando yo lo de Cristiano lleno

Voz 1375 32:51 si lo si lo entiendes y lo justificó

Voz 16 32:53 si se entiende más ya verás yo te digo una cosa él bueno es decir ahora no pero él no mandó a tomar por sacó puedo decir otra cosa a nadie absolutamente a nadie o sea él con la prensa busca le pregunta si el contexto tiene su contestación a la grada le contestan son cien son doscientos no son los cincuenta mil bueno pues él se dedica esos cien doscientos o quinientos es decir no te metes persona porque yo también te voy a recordar sea es que los jugadores estamos a ciento ochenta pulsaciones por minuto en no piensa muy bien muy bien entonces lo que hay que hacer por parte de vamos a animar a nuestro equipo que ya es suficiente el otro ya se desquicia sólo vamos a pasar del cuanto más enormes a esa gente jugadores de estos cracks cuanto más los no mucho mejor Sapin ellos son el partido

Voz 1375 33:57 te agradezco el voto para Roma para gallego y te agradezco la llamada hay que no es escuches muchas gracias un abrazo Carlos

Voz 16 34:03 venga igualmente grandes crece un efecto

Voz 1375 34:06 todo aplausos si yo no tuviera tiene un efecto aplauso para para ponerse al Mondrian eso sé si lo busca Pablo en Internet y vamos a esperar a Internet cuatro uno en el debate de las llamadas en Internet casi cuatro mil votos está justificada la reacción de Cristiano sí treinta y uno por ciento no sesenta y nueve por ciento de los repasa un aplauso para los cuatro cortos

Voz 9 34:34 quise aquí habilitados para que venga Casillas de la Guardia Civil ha habido un relato que digo tengo que llamar seguridad que suban los