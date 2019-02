Morales: "Simplemente los jugadores del Madrid ahora están al nivel que se espera de ellos"

Voz 1 00:00 José Luis Morales hola hola buenas noches cómo está el Comandante bien de Santo ya al Ayuntamiento de mañana

Voz 1375 00:08 con ganas no de que llegue Domingo veinte cuarenta y cinco ese ese partido que le decía alemán no siempre es un partido para vosotros grande bueno la primera vuelta ya les Mohamed la oreja vamos a ver qué pasa el domingo no

Voz 2 00:19 no nacional son partidos que uno tiene marcado en la en la GER tal como partido de los que gusta jugar aquí bueno muchas ganas como tú has dicho no ya en el Bernabeu pues pues seguimos sacar los tres puntos en casa ha votado

Voz 1375 00:39 lo pasa es que entonces fue al al Madrid de Lopetegui no en el mes de octubre ves que ha cambiado mucho crees que ha cambiado bastante poco mucho el Madrid de Solari

Voz 2 00:50 bueno creo que simplemente luego los jugadores están a nivel que se espera de ellos no sí que es verdad que tenía jugadores que tienen apenas había tenido por eso con con el Mike Huckabee y al final pues se pasa facturando al ante uno de los jugadores es cierto que que se o Madrid pues bastante cansado sí que es verdad que ahora pues con Solari también pues San ganado esa frescura ahí ya cogió el ritmo de partidos que verdaderamente es el que marca el Madrid no bueno igual que es complicado

Voz 1375 01:25 oye cómo se prepara el partido ya ya sé que hay cosas que no se pueden contar no pero pero como como preparáis el partido durante la semana cuando llega el Real Madrid algo que lo haga distinto a otra semana simplemente ya la expectación del partido en sí ya lo hace diferente todo

Voz 2 01:40 el tipo de entrenamiento dos es el mismo no enfocado a al equipo rival mi lo que no puede hacer daño de ellos si se les podemos hacer daño nosotros prácticamente durante toda la temporada entrenamos igual no es verdad que que es lo que cambia es que no hace falta motivación me decía que el partido no juegas contra contra el modelo mejor equipo del mundo tampoco madre y como Barça Atlético de Madrid cuando esa a Messi y al final pues son los que me hace falta hacer nada más por la motivación porque sí sí

Voz 1375 02:17 en donde se le puede hacer daño a este Madrid

Voz 2 02:21 bueno creo que no es otro que hicimos en el Bernabéu que a la espalda ahí encontrar pues he el equipo que acumula mucha gente en la parcela ofensiva ahí Yves descuida bastante fue espalda ahí te deja espacio para correr y creo que he donde más daño se lo puedan hacer el día del Bernabéu ya ya estamos bastante partido de esas acciones cuando recuperamos observando si conseguía su primera objeción

Voz 1 02:52 creo que lo demás se lo puedo hacer

Voz 1375 02:54 es decir es que juegue Marcelo refilón

Voz 2 02:57 creo que lo máximo universo son jugadores que que están capacitados para hacerlo bien cada uno con sus cualidades Marcelo creo que por sus características ofensivamente la puerta muchísimo al Madrid muy irregular pues al contrario no creo que eso que que viene de del filial que que que ha mamado la segunda ver con Marie y defensivamente fue secuestrado J

Voz 1375 03:28 y enfrente este Levante no que como decía alemana antes está está más cerca de de del objetivo estéis duodécimo treinta puntos pero miras hacia arriba dices bueno a seis Europa miras hacia abajo dice siete el descenso van a seguir sumando no ese es el objetivo de de este Levante pero se sueña con porqué no intentarlo de lo de Europa

Voz 2 03:49 bueno nosotros vamos a fumando para para llegar a los cuarenta y dos que son lo que los puntos que marcan la la permanencia año tras año aunque es verdad que últimamente pues la permanencia está en puntos más más bajos pero el objetivo primordial es llegar a esos cuarenta y dos y luego pues como todos los equipo once mi tomen las personas somos excepcionales que no pensar en algo más bonito

Voz 1 04:21 tú eres un futbolero no

Voz 1375 04:23 es decir te gusta mucho el fútbol ves mucho fútbol eres un tío está siempre pendiente del fútbol no

Voz 2 04:29 sí me gusta me gusta verlos sobre todo en los partidos de de la semana anterior a ver si me explico bien la semana anterior veo el partido del rival que que nos toca las siete semana eh

Voz 1 04:44 pero eso porque te lo marca el míster au lo haces tú no no no que va no no lo veo yo para para

Voz 2 04:51 para ver cómo cómo están los jugadores y Londres donde tiene pues lo que hemos dicho quién tienen problemas aunque sí que es verdad que luego no durante la semana pues el cuerpo técnico hacen un gran trabajo de de vídeo que que no lo no lo resume un poquito más que ninguno de ellos tienen mejor que nosotros

Voz 1375 05:10 soy un poco de entrenador contigo mismo quiero decir que ya le gustaría a todos los entrenadores que todos sus jugadores vieron vídeos de los de los equipos a los que se van a enfrentar una semana antes no está bien es por por afición no esos por profesionalidad por afición no

Voz 3 05:23 sí siempre he visto a nuestro fútbol desde que era pequeño me iba con mi padre antes tener televisión por cable en canción más complicado eh

Voz 2 05:34 no bajamos al Bari estamos toda la tarde viendo los partidos no como como los horarios son muy parecidos a los que tenemos ahora pues ha partido desde las cinco de la tarde hasta que la es

Voz 3 05:48 pero si yo estoy

Voz 2 05:51 y habrá pues prácticamente lo mismo no ahora en casa pues sobre todo es el de la el partido de la semana con el que nos toca Hay bueno yo alguno con ellos otros más que interesante

Voz 1375 06:03 oye Yeste José Luis Morales a sus treinta y un años es el mejor José Luis Morales desde que empezó a jugar al fútbol en tu opinión si tú tuvieras que abre un videoclub o vídeos de esta temporada dirías joder esté Morales yo creo que es el mejor Morales desde que empezó a jugar

Voz 2 06:19 sí sobre todo en el fútbol profesional no una bella a la mayoría de edad creo que sí se puede decir que que estamos viendo a lo mejor sí que es verdad que cuando Juan problemas pequeños pues se suele destacar un poquito más pero al final el doce doce creo que me hace crecido futbolísticamente en el fútbol profesional no creo que por números se se está viendo no que que año tras año pues lo voy superando este año pues esto es muy cerca de superar en lo que pasa hoy y sobre todo pues me estoy que no me con uno uno en la posición de sí

Voz 1 07:02 habitualmente jugando y además alemán ídolos

Voz 1375 07:05 la afición claramente no sea amoral esa sea se ha erigido un poco en el líder de este equipo no el agente pide la camiseta la camiseta Morales ha es algo más que que el que mete los goles no para el equipo

Voz 0796 07:15 se ha convertido en un icono lo lo lo decidió él así hace ya aproximadamente unas tres temporadas coincidiendo con el descenso con un gesto yo creo que todo el mundo le le agradecerá siempre y es el de permanecer en una plantilla en la que todo el mundo quería casi marcharse no buscando una recompensa en primera división yo elijo no no yo he sido responsable máximo responsable el descensos yo me quedo aquí para devolver al equipo a la máxima categoría se gestó la gente nunca se quedó terminada agradecer yo creo que además en el devoluciones agradecimiento Morales está dando lo mejor de sí en cada una de los de los partidos ya se ha convertido en un icono en un símbolo a la vez cualquier niño que busca la firma que busca la foto con con José Luis esa convertido en cualquier momento en cualquier rincón Miguel además en que no le duele ni un minuto el el pararse hacerse las fotos que sean necesarias ayer estuvo justamente en un centro comercial en en en una sesión de firmas es un espectáculo ver cómo Morales eh ahora mismo no solamente un símbolo para el Levante mismo para lo que significa dentro y fuera de vestuarios sino también para la afición lo que supone la figura de José Morales

Voz 1375 08:20 en sueñas con que de ella me Luis Enrique algún día

Voz 2 08:24 hombre sería bonito creo que poder jugar él en la selección española es algo bueno que una vez llegado el fútbol profesional lo que con lo que uno sueño no es evidente que que hay muchísimos jugadores españoles bueno es muy complicados y que convocatoria tras convocatoria pues se puede felicidad a veintitrés en lo que va son unos privilegiados no y al final no trabaja para para para conseguir los retos que se propone esto no sabe que la selección española porte creo que ese sería un premio a un trabajo que se hace desde el club entonces mi trabajo día a día me ayudaran excompañeros ya que el fin de semana y estar bien estancia por cien para para que levante continuado punto si continúan sacando los partidos adelante si una vez se se he pues hay muchas veces que que Madonna todo el trabajo de de los jugadores los queda a los veintitrés que si lo considera oportuno

Voz 1375 09:30 oye lo último venimos hablando estos días también con alemán de de tu compañero otoño no cómo cómo estáis en la plantilla como cómo estáis llevando el asunto de Toño García

Voz 2 09:40 bueno intentamos que sobre todo en lo deportivo no me afecte lo menos posible todos queremos que esté com con nosotros lo antes posible también un poco más es te puedo decir es algo que te lo estamos manejando como sus sí pues abogado del y el propio club que es la verdad que tiene no tenemos suficiente información porque creo que serían poco desestabilizar el vestuario lo que pasa es que nuestra nuestro apoyo lo tiene la familia yo el club Fi que puede contar con nosotros es lo que necesitan

Voz 0796 10:19 a mí me gustaría preguntarle Manu por Paco López no porque ha supuesto la figura de este entrenador para el Levante desde que llegó hace poco menos de un año y que lo cambia absolutamente todo incluso cambiando hasta el sistema de juego esta temporada para tratar de adaptar a los jugadores a un dibujo para que se sienten más cómodos cuando las cosas no están saliendo bien que le ha dado Paco López que no tenía ninguna experiencia en Primera este equipo para tenerlo como lo tuvo el año pasado con una salvación milagrosa como lo tiene este año

Voz 2 10:46 mono que lo que el cambio de mentalidad sobre todo

Voz 1 10:52 cuando llegó Paco

Voz 2 10:55 pues el equipo

Voz 4 10:56 no obstante eh

Voz 2 11:01 jodido no porque hay muchos partidos me el dos que nos costaba sacar el resultado hasta que llevo él cogemos una racha me de un partido gana ganadores de diecinueve participaciones es cuando llega un entrenador nuevo que que te te puedas desde la grada ahí te hace ver que dentro del campo no están disfrutando pues

Voz 4 11:28 qué

Voz 2 11:30 no creo no porque al final estando dentro pues es complicado no goza además todos los pensamientos negativos el no nos transmitió muchísima confianza nos transmitió muchísima tranquilidad una de sus palabras pero una vez suprime la frase fue que dentro de pero no juego no no teníamos que sufrir que ella había bastantes problemas fuera del fútbol que no podían hacer sufrí tenemos que jugó a disfrutar jugar al fútbol que tres que cuando oye antes de que llevan ahora

Voz 1 12:05 entonces estamos poquito

Voz 1375 12:07 pues nada Paco López en el banquillo haciéndolo de chapó llene el campo este gran Levante liderado por José Luis Morales que que este domingo recibe al Real Madrid pues nada comandante que descansa estoy bien mañana buen entrenamiento porque lo del comandante que ya no me acuerdo porque era lo de comandante

Voz 2 12:22 bueno es verdad que como con Aíto alemán el año el descenso a Segunda división en el vestuario estaba no con toda la vida aunque que hace que que las permanecía se concibe sí bueno pues como consultando loco me Familia de gente pues me decidí coger galones para tomar que el gol Cova con el Rayo Vallecano que y que puede el primer día que él lo celebra si puede ser día de momento la cosa muy bien pero

Voz 1375 13:04 viste el uniforme y se cuadró El Vestuario no

Voz 2 13:08 no porque hay dos bien yo me hubiera ido Juanlu pues las cosas han ido bien y bueno pues contento por haber puede haberse boli por haber cocido todo es que en su día

Voz 1 13:23 hacían falta tanto vestuarios no tiene pinta que vaya golpe

Voz 1375 13:26 estuvo en el vestuario debates con el comandante Morales pues nada un abrazo gracias por estar en el Larguero suerte contra el Madrid y con lo que queda de temporada