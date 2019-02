El Larguero: Hablamos con Carlos Simeone y José Luis Morales (21/02/2019)

Voz 1 00:00 qué pena que nombra mañana pleno español en el bombo de la Europa

Voz 1375 00:40 ayer se clasificó al Sevilla ganando dos cero al ha hecho esta tarde le ha ganado el Valencia uno cero al Celtic de Glasgow se clasifica también el Valencia empataba uno el Villarreal con el Sporting de Portugal se clasifique al Villarreal pero el Betis ha caído uno tres en casa eliminado el Betis nos pide pasado Roquillos Rocky

Voz 0700 00:58 sí porque el gran capitán de la plantilla del Real Betis Balompié con cara de circunstancia logicamente Joaquín buenas noches

Voz 0969 01:04 anoche aunque bueno juego estáis bueno ha dicho estamos jodido porque tenían mucha ilusión puesta en esta competición traemos un resultado bueno sabiendo que no iba a ser fácil pero claro te encuentras otra vez con resulta muy muy avales un cero dos la primera parte es verdad que bueno hemos conseguido marcar haya cortado diferencia pero pero la segunda parte pues no nos ha dado ellos un equipo llantas resultado pues tienes que jugar con mucha cosa yo pierde en pierden minutos un equipo que sabe competir con experiencia Hay Nos no desgraciadamente pues hemos tirado en la primera parte creo que hemos tirado

Voz 0700 01:42 casi entera casi entera hay defendiendo muy mal a balón parado con poca intensidad que le pasa al equipo

Voz 0969 01:48 sí desgraciadamente la primera parte no es mostrado hemos sufrido igual a esa ráfaga que este equipo tiene ya no paso allí en el partido de ida Hay otra vez pues eh en un controlador con esa con esa ráfaga que este equipo tiene de de de de de mucha intensidad los primeros minuto y no hemos sabido no hemos sabido contrarrestar eso desgraciadamente verdad que que bueno que que definió que que que que ha terminado normalmente pues bueno siempre de tener una o dos ocasiones y que te metan las DO normalmente no pasa pero desgraciadamente este equipo tiene mucha efectividad Hay tiene jugadores muy buenos y claro con un resultado ya la primera parte con cero dos pues siempre es muy difícil lidiar con remolque que mal pues a estas alturas de competición y con un equipo que sabe competir

Voz 2 02:33 Pajín confianza muy inesperada está la eliminación

Voz 0969 02:38 sí bueno inesperada y más que nada porque trae un resultado muy bueno tenía mucha ilusión puesto sabíamos que íbamos a tener competir pero allí demostramos que que bueno que que que haciendo las cosas como las teníamos que hacer siendo un equipo inteligente pues oye vamos a tener funciones desgraciadamente nadie esperábamos que la primera parte no puso no pusiera resultado otra vez cero dos a estas alturas y con compitiendo como compite este equipo

Voz 0700 03:05 pues está claro que no es fácil siempre azules eso porque el Betis es superior al centro la pasividad Si del arranque de partido es como si no no llega deja las pelotas no

Voz 0969 03:16 no sabría decirte sinceramente es verdad que la los primeros minuto Nos ha pasado igual que nos pasó allí esa lo intentamos nosotros de tener esa pausa de de de intentar de controlar el partido que donde no volvernos locos de de intentaba pues bueno que yo llevaba un resultado a favor de ahí desgraciadamente pues en en tres contra otro enmarcado Hole sinceramente no hemos sabido contrarrestar eso sea lo que nos ha pasado

Voz 2 03:42 está por ese inicio que dice que se ha intentado calmar un poco control el partido ha salido equipo un poco dormido porque inexplicable Pedro minuto viniendo de la ida también lo que pasó los dos

Voz 0969 03:52 bueno dormido no creo sí que es verdad que que bueno que lo que no queríamos era volvernos locos por dos partidos que tenemos un resultado a favor y aunque normalmente nosotros solemos controlar el partido aún más sabiendo lo que había pasado en el partido de de ida que ellos un equipo que tiene mucha explosividad que tiene jugadores muy rápidos de los primeros minuto pues bueno no es fácil contra eso entonces lo que intentábamos controlado no sé si ha sido que me ha entrado dormía encontrado con esa pausa que que no menos

Voz 0700 04:24 tiene que salir oí a estas alturas de competición pues con un resultado tan adverso pues los Joaquín te voy a preguntar por el míster cómo lo ves de cara a la gente da la impresión que está perdiendo crédito

Voz 0969 04:36 no está fuerte igual que estamos nosotros estas cosas duelen porque desgraciadamente pues tenía mucha mucha ilusión y mucha esperanza de seguir adelante hemos hecho un trabajo enorme del año pasado para poder estar aquí pero el míster está fuerte igual que estamos todo el equipo y un día jodido porque esta cosa no es fácil de dirigir de de de de similar pero pero el equipo está fuerte y destacó con la ilusión de que el domingo pues tenemos otra revancha que que tenemos que ganar oí a la semana siguiente tenían una final que para nosotros sí que es una final

Voz 0700 05:13 esa es la bala que puede salvar el tramo final de campaña no

Voz 0969 05:16 no es la revancha que tiene el fútbol a las once que afortunadamente pues siempre te da te da esa revancha para para para para salir adelante es el domingo nosotros no tenemos un partido importante para para seguir aspirando a estar en Europa que es nuestro objetivo pues a a los pocos días la final que para nosotros una final para poder estar en esa final

Voz 2 05:38 de de Copa gran eclosión de la temporada pasar a la final como perdón elusión de la temporada hombre por hombre por supuesto estamos a un paso

Voz 0969 05:46 debe de jugar una final sea hoy queríamos seguir adelante no ha podido ser nuestro

Voz 2 05:54 efectivo y no otro

Voz 0969 05:55 Nuestro objetivo más primordial es el domingo por supuesto ganar y seguir

Voz 3 06:01 el puesto europeo o europeo

Voz 0969 06:05 y la la vuelta de Copa para para poder estar en esa final yo creo que que se ahora mismo los dos objetivo más importante que bueno que nos puede pueda esa motivación y esa es amoral para para al final detrás

Voz 0700 06:17 bueno tú lo visualiza como está el equipo todo lo visualiza es eso

Voz 0969 06:20 lo ves por supuesto que el equipo hemos salido de bache muchas veces si este equipo está preparado para para competir lo de lo de hoy pues está claro que dentro de lo malo hay que quedarse con lo positivo y lo importante es que la semana que viene a muy poco tenemos otra final de hecho tenemos Capriles

Voz 0700 06:43 dos pesos pesados en estos momentos entre como tú que da la cara pero en el vestuario guardado gente que sabéis lo que es el fútbol para manejar esta situación ahora por su puesto

Voz 0969 06:51 no no no no un afortunadamente no tenemos tiempo para para para quedar no en lo que ha pasado hoy si es verdad momentos jodido pero mañana ya hay que limpiar cabeza nosotros tenemos mucha seguimos teniendo opciones y todas las del mundo para para para poder estar entre los seis primeros tía pocos días tenemos una final que para nosotros una final el jugar el partido de vuelta en Mestalla contra un grandísimo equipo y que con las que la en de motivación más grande que que poder jugar la final en casa entonces es nuestro objetivo ahora mismo y el equipo otra fuerte porque creo que el que hay jugadores con experiencia hay están enchufado y el míster el primer

Voz 2 07:33 Joaquín que el mando a la afición en este momento en la que con lo tristes también

Voz 0969 07:37 sí es complicado porque nosotros somos los primeros jodido los primeros que que estamos decepcionados de de de de de no haber sacado adelante con el buen resultado que ven que que traía muchos pero pero bueno que que nosotros lo sentimos mucho porque porque lo es estábamos compitiendo bien habíamos hecho un gran esfuerzo para para llegar hasta aquí no poder estar en eso octavo pues siempre jodido este equipo no se no

Voz 0700 08:05 a los brazo y el domingo tenemos que seguir compitiendo porque bueno pues este es el mensaje Manu en el capitán del Betis para abrir el El Larguero tras ser eliminados en la UEFA Europa

Voz 1670 08:15 dando la cara con la tele que ha dado el partido nada más acabar el encuentro lo

Voz 1375 08:18 el sábado a la tele a la a los medios oficiales

Voz 1670 08:21 el club ahora hablando con las radios en directo doce menos

Voz 1375 08:23 de casi enseguida completamos el resto de titulares pero está ya empezando Quique Setién en la sala de prensa

Voz 1415 08:29 hola favoreció hola qué tal buenas noches Manu después del petardazo de hoy acaba llega Quique Setién ha respondido a la primera pregunta es difícil superar una eliminatoria encajando tantos goles

Voz 1757 08:40 sigue hablando esas yo creo que es estas son extras son aparte del fútbol la opción de perder siempre hay que contemplarla esto yo yo vamos a ver es el primer partido que perdemos en Europa League está la realidad es verdad que es el partido más importante pero la trayectoria que hemos hecho yo creo que no ha sido no ha sido mala es verdad que que se nos habían puesto las cosas bien para poder superarla pero al final hay que hay que superarlo ideal con el rival siempre tienes que contar no no podemos pensar que que vas a ganar todos los partidos ni qué pasa superan y que vas a tener la suerte de cara siempre hay que dar valor también a los rivales y hoy el rival ha hecho muchas cosas bien igual que en el partido de ida como mínimo acertado seis veces en nuestra portería nosotros pues tratamos de defender estábamos preparados pero a veces aún sabiéndolo no es fácil de contrarrestar no no yo los fracasos en el fútbol eh

Voz 4 09:46 sí

Voz 1757 09:47 son son decepciones realmente no porque uno lucha se prepara a conciencia todos los partidos en los analizas tratas de contrarrestar al rival pero hay que tener en cuenta que el rival tiene también su potencial hay tres o cuatro futbolistas en este equipo que son muy buenos y eso hay que contemplarlo igual que los nuestros pero un día uno tiene está más acertado que otro pero fracasos yo acaso pues sí si lo que es contemplar como un fracaso pero la realidad yo lo trataría más como una gran decepción porque yo no puedo recriminar absolutamente nada mis futbolistas de del de la implicación de las ganas de los huevos de todo lo que han echado y han puesto hoy en el campo y la ilusión que tenían por superar este partido la realidad es que el fútbol es esto es a veces está lleno de decepciones y otras veces de alegrías no

Voz 5 10:46 Ricardo López del nueve y medio te preocupa que tu equipo siendo tan radical con tanta identidad pueda facilitar un poco el diagnóstico del rival explorado a partir de estos nuevas posibilidades para atacar mejor y para defender mejor

Voz 1757 10:59 claro que para nosotros ésta es una una un objetivo permanente la de tratar de atacar mejor y defender mejor permanentemente ponemos imágenes de cómo defendemos muchas acciones Hideki cómo deberíamos a mejorar para mejorar también los aspectos ofensivos sirvió de finalización mucho mejor por supuesto que lo trabajas y que lo analizas con detenimiento y nos tratamos de crecer día a día en estos aspectos pero hay cosas que por mucho que tú quieres

Voz 1375 11:34 está dándose tiene las explicaciones en la rueda de prensa ahora volvemos a y con Florenci con el entrenador del Betis en la noche dura para el beticismo les ha eliminado del rehén uno tres ha sido terminar el partido y ha escuchado esto en el Benito Villamarín

Voz 1 11:58 qué importante pitada importante en el Villamarín

Voz 1375 12:03 yo no sé si todos contra Setién no no o contra el palco contra la directiva o contra los jugadores pero hoy había cabreo porque nadie esperaba que el undécimo de la liga francesa eliminar al Betis iba aunque ello cómo se han ido los béticos sobre todo en no contentos con con lo que ven ya por delante a partir de ahora pero hoy señalando sobre todo al míster siguen confiando en Setién no Rocky

Voz 0700 12:26 la mayoría no la mayoría no alguno que otro he dicho que desde el primer día hay como el primer día pero la mayoría argumentando incluso el porqué ha dicho que no cuando se le ha preguntado bajando por las escaleras al término del partido y con el Betis eliminado

Voz 2 12:40 tiene que ser palada

Voz 7 12:42 la sesión

Voz 8 12:56 de la inmigración no tengo confianza en ninguno de hace tres meses y ante tampoco ahora yo desde que juega para el equipo hay que mete gol en la otra portería no el equipo de hoy es de vergüenza el equipo francés que yo cuido a Francia y fui más relajado que tomaron sería la eliminatoria allí aquí Hervé Pini allí aquí me dan los dos laterales que no estoy de risa de película de niño

Voz 9 13:22 han votado el año pasado para esto no sale plantean otra beca no sabe los cambios

Voz 10 13:28 los cambios muy tarde

Voz 9 13:30 yo yo para mí la verdad que que nunca me ha gustado yo ya

Voz 2 13:34 planteo el partido flotando

Voz 8 13:35 tampoco tiene claro como el primer día

Voz 0700 13:38 como el primer día dice este aficionado del Betis el caso es que tiene la posibilidad lo ha dicho también Joaquín de rectitud a ese crédito que está perdiendo minutos pasando a la final de Copa en el Benito Villamarín así que el jueves el día que juegue en Valencia Día de Andalucía tiene la gran la gran bala en la recámara para salvar el tramo final de una temporada que se

Voz 1375 13:59 puede complicar mucho Sevilla Valencia Villarreal mañana en el sorteo de octavos a la una del mediodía junto al Arsenal cénit Frankfur Nápoles Salzburgo Dínamo de Zagreb Benfica Dínamo de Kiev Chelsea Krasnodar Slavia de Praga e Inter de Milán y además

Voz 11 14:15 ven que ha eliminado al Betis por supuesto en Hoy tenía

Voz 1375 14:19 hemos eh a al comandante Morales que se va a enfrentar al Real Madrid aquí en el Larguero jugador del Levante va a estar aquí en un ratito la resaca del Atlético Juve que enseguida tenemos protagonista

Voz 1670 14:28 ya he aquí en El Larguero que

Voz 1375 14:31 seguro que te va a sorprender para hablar de la resaca de lo que pasó ayer en ese Atlético dos Juve cero IU dos sonidos del día uno Luis Rubiales hablando sobre Javier Tebas y sobre los rumores que dicen hay en Inglaterra para que lo fichen yo anoche dije a ver si se quiere subir el sueldo otra vez bueno pues hoy ha hablado Rubiales por la mañana presidente de la Federación

Voz 12 14:51 Ana que reaccionan de una manera airada Hay que seguir dándoles cariño y tener paciencia con él damos ya sabemos cómo son

Voz 13 14:58 yo tiene que el interés de la Premier por llevarse ya te vas

Voz 12 15:02 nada bueno no lo sé si si está buscando otro aumento de sueldo eso no es una cuestión mea

Voz 1375 15:07 si es que no hace falta ser muy listo pues eso bueno eh y otras sonido del día ha habido

Voz 7 15:12 Euroliga de basket le ha ganado el Barça siete siete

Voz 1375 15:14 el seis siete a Baskonia con estos gritos en el Palau Sant Jordi Barça siete siete Baskonia seis siete oído esto ha sido solamente la Peña Drac mil novecientos noventa y uno a la que no ha seguido el resto de la afición gritando Madrid cabrón saluda al campeón en un día en el que Pablo Laso el técnico del Madrid de búsqueda ha vuelto a hablar no había abierto la boca desde la final de la Copa del domingo ya dicho esto sobre lo que pasó en la última jugada ese error arbitral del último segundo que le dio el título al Barça fue para Pablo Laso un error humano o no

Voz 15 15:54 bueno yo soy el primero que lo entiendo el error humano es más que aceptan si unimos la última jugada a errores humanos para mí la última jugada no eso no se usan todos los recursos que se ponen en la mano yo de los árbitros obrero quedó me alegra es que probablemente la mayoría de vosotros estáis aquí por el bochorno de la última jugada

Voz 1375 16:19 no no es un error humano así de directo y declara ha sido Pablo Laso entonces que has sido sino ha sido un error humano lo ha dicho el técnico del Madrid de basket doce menos cuarto hora menos en Canarias vamos al Villamarín que sigue hablando Quique Setién perdónenme podría poner un capuchino entresacar

Voz 2 16:36 vale yo quiero un aquí esto vale

Voz 16 16:39 pues para mí un distrito pero con una no Becilla de leche

Voz 2 16:42 vale no cortado pero descafeinado seis marchando cuatro cortados los toros que demuestre lo mismo y todos son iguales Volkswagen micros y Rogue One tuareg en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 1375 17:02 sigue hablando el técnico del Betis en la sala de prensa Florencio hablar

Voz 2 17:05 de su plantilla

Voz 1757 17:07 no me queda no puedo hacer ahora esto y esto otro hay una serie de cuestiones que aquí entiendo yo que las asumimos todos y además ya trabajar con estos jugadores que son los que tenemos

Voz 1576 17:21 Quique teniendo en cuenta la rapidez como ha comentado del equipo sobre todo en las bandas

Voz 1375 17:26 las está hablando Quique Setién siguen esta sala de prensa ahora vamos a ir con Florencio Ordóñez para resumir el final está ya por ahí Benjamín Zarandona hola Benji muy buenas tal estaba ahí también Axel Torres que ha estado viendo el partido hola qué tal qué tal muy buenas bueno enseguida os escucho que aquí cada uno tenemos nuestra Unión y Florencio Ordóñez tiene la suya Axel Torres tiene la suya Benjamín la suya los aficionados del Betis ya hemos oido mayoritariamente lo que pie San que no confían en este en este eh entrenador en Quique Setién y bueno es una noche amarga y dura para los béticos pero parece ser por lo que oigo parece ser por lo que oigo que el Rehn ha cortado la racha de títulos que el Betis venía ganando en los últimos años empecé a mirar yo he dicho pues la Copa de dos mil cuatro dos mil cinco la Copa del setenta y seis setenta y siete La Liga de los años treinta no he visto más títulos pero debe ser que Setién ha venido y ahora ya de pronto se ha acabado la racha títulos con el con el técnico bético hay yo recuerdo que el equipo por si alguien se le olvida está jugando la semifinal de la Copa del Rey recuerdo que el equipo está jugando Europa hasta hoy porque Quique Setién lo metió el año pasa en Europa a a cuatro puntos de la Champions octavo a cuatro puntos de la Champions pero yo sé que muchos quieren matar a Setién porque luego fuera del campo y fuera de los partidos pues ha tenido tres o cuatro momentos que es verdad que no ha estado muy fortuna o en algunos más en otros menos pero sinceramente oyendo todo yo digo parece que el Betis Coiper exigen más que el Atlético de Madrid que es una decepción por supuesto que no te tiene que echar el que es un décimo de la liga francesa por supuesto pero es que parece que el Betis ahora va a ganar tiempo tiene que ganar las tres competiciones la Liga la Copa y la Europa League porque si no es un desastre de Setién pero que hagan a los últimos años me podéis decir el último título del claro es que al final hay tanta inquina tantas ganas de darle que claro que yo lo respeto si es que esta es mi opinión pero lo bese dice Jove que

Voz 1670 19:25 hemos ganado los verdiblancos dirán que hemos ganado los últimos años

Voz 1375 19:29 bueno esa opinión pero no tiene porque ser la buena ni mucho menos me interesa la vuestra ahora los pide paso Florencio que está acabando esa rueda de prensa Rocky la pregunta a los béticos si ya los hemos oído para ti Benjamín que ha pasado esta noche

Voz 0282 19:42 no sé lo qué ha pasado para mí la opinión y la siguiente yo creo que al final el Betis no les pone lo monto no pueden remontar un cero dos sea no se puede poner otra del Rennes conoce los llegó que salió dormido y le ha costado la verdad la auténtica realidad la costó muchísimo entrar en el partido menos Maca metió lo cesó parecía que el veintiséis podía haber remontado pero al final bueno fíjate que está o sea está muy bien porque si años ha jugado eh

Voz 7 20:09 muy bien eh Le veo ahí Pino Joaquín hecho

Voz 0282 20:12 partido extraordinario porque ha defendido ha trabajado ha puesto dos o tres centros que nadie ha llegado a crea ocasiones pero realmente jugador también para mí clave el del Rennes que en el momento adecuado esos cuatro cinco minutos de pausa Ben Arfa Kathryn en la cabeza fatal a el mejor jugadora de largo del Rehman ha dado una pausa creo que el Rennes ha estado mejor en muchos momentos el Rey ha estado mejor físicamente que el partido de ida ha defendido mucho mejor que el this hoy y luego en ataque hasta mucho mejor tuvimos ocasiones esa la auténtica realidad Erviti bueno pues es que no se puede poner otra vez cero dos en Gaza

Voz 1375 20:49 totalmente pensaba que el partido iba a ser fácil

Voz 0282 20:52 te iba a ser como la primera en el partido de ida y realmente la realidad que es que no no ha podido USA han intentado crear ha llegado ha llegado pero no ha podido lo de garantizar

Voz 1375 21:02 Hervelle bética ha sido peor El renacido sido mejor en los dos partidos en los ciento ochenta minutos ya merecido

Voz 1670 21:07 lo pasara a los octavos de final

Voz 1375 21:09 de no sé si alguna vez en octavos de final de oro tal y yo creo que no no

Voz 11 21:12 H nunca nunca nunca había estado en esta ronda que que ha terminado hoy de hecho jamás había llegado después de Navidad vivo a una competición europea es histórico de ahí que haya viajado tantísima gente al rehén porque están viviendo la temporada sueños y a mí me parecen un buen equipo ella lo comentó el día del sorteo que percibía que que no se lo tomaba mucho en serio la gente porque no tiene mucho nombre y es verdad ahí lo ves en la tabla de la Liga francesa a mitad del campeonato y puede parecer que es que es peor de lo que realmente es tiene muy buenos jugadores no sólo a los dos jugadores de banda son muy buenos en en velocidad en transiciones tanto Nyan como te hacen un roto y más a un equipo que juega con carrileros largos que por ahí se puede compensar en algún momento y luego tienen gente que sabe mover la pelota Isabel dar pausa Granier un humo lo peor que tienen es que defienden peor de lo que atacan yo creo que es un equipo que tiene déficit defensivos que de hecho hoy en la primera parte en el tramo final de la primera parte el Betis les ha pillado en contragolpes cuando ellos ganaban cero a dos y eso me ha parecido muy llamativo el gol llega en una acción de transición luego hay otra jugada en la que el Betis puede empatar a dos que también le coge la defensa muy adelantada del del Rennes pero luego en la segunda parte cuando parecía que peor estaban creo que han conseguido tener posesiones largas le han quitado la pelota al Betis y probablemente han sido mejores en en los ciento ochenta minutos aunque para mí el Betis en la ida fue superior durante más minutos que ellos pero en el partido de hoy creo que ellos han tenido un gran inicio

Voz 1375 22:42 yo yo yo final en el que han aguantado muy

Voz 11 22:45 muy bien con la pelota intentando defender con balón

Voz 17 22:48 los franceses Manon celebrado la clasificación casi como sueldos y me extraña bueno y hoy se ha podido comprobar que Julian Stephan el entrenador del Rennes aprendido muchísimo más del partido de ida que el entrenador del Betis Quique Setién Allende Aida el Betis se encuentra con dos goles antes del minuto diez Se va rehacer cuando encaja un tercer gol antes del descanso y en la segunda parte es muy superior al Rennes tan superior que incluso los franceses venían aquí sabiendo que las opciones eran mínimas para meterse en octavos de final pero ocurre lo mismo que ocurre en el partido vida sale mucho más enchufado el Rennes el Betis en casa sigue sin soltar un partido en el que sea muy superior al al rival no se come al rival hoy ha salido como como a verlas venir se ha encontrado dos goles en contra porque este equipo defiende muy mal muy mal

Voz 11 23:34 eh a balón parado y otra oveja ha tenido que ir

Voz 17 23:36 Moll que no solamente ha llegado el gol efectivamente otra vez con con con una contra un centro magnífico de Canales

Voz 1375 23:42 qué le pasa la pelota y cuando parecía que la segunda

Voz 17 23:45 ETA podía ocurrir hoy va a ocurrir lo mismo que en Francia eh

Voz 11 23:48 si bien el Betis porque lo peor que tiene este equipo eh

Voz 17 23:51 en defensa cuando el aprieta al Rennes el Rehn sufre muchísimo el Betis ha tenido opciones de hoy ha tenido disparos a puerta pero cuando llegó el minuto veinte veinticinco hay amigo hayan empezaron a fallar la fuerza bajo podía lo físicamente a juego con Joaquín y con Guardado de carrileros casi todo el partido y al final ha acabado cansado lógicamente hay ocho minuto otra vez Joaquín de carrileros no sé cómo va a llegar a final de temporada Joaquín con tantos minutos en tanto a partir de ha jugado los tres central

Voz 1375 24:18 les mandé a Sinde bueno es verdad que que que el Reina ha sido mejor eh ha sido para mí el primer gran tropiezo en lo deportivo de Setién desde que está en el B

Voz 11 24:28 pero Axel Pi se tiene está cuestionado en el Betis o no me importa ser opinan estarlo parece que lo está digo ahora digo Pratdip por tuyo no lo cuestión haría Si yo fuera alguien del Betis es decir no no lo gestionaría por qué porque tienes que ver como estaba el club antes de que él llegara creo que el crédito de lo que hizo la temporada pasada tiene que contar creo que esta temporada desastrosa no está siendo creo que lo de hoy es una decepción y sobre todo cuando vienes de empatar a tres Flora de da la sensación de que va a pasar y por lo tanto todavía te hunde más ver que cuando llega el partido que casi veías como un trámite y cuando sabes que todos los demás equipos españoles han metido te quedas fuera tú el a última hora irá duele duele evidentemente pero en el cómputo global de lo que fue el año pasado y cómo están funcionando todas las competiciones este año yo creo que no hay motivos para pensar que Quique Setién tengas ser destituido ni incluso cuestionado parece muy muy precipitado pensar eso yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de hecho a mí sus declaraciones contra el Leganés no me gustaron nada creo que hay que respetar todas las formas de jugar me gusta como juega el Betis no me gusta tanto cuando Setién quizá habla con un cierto desprecio de los modos de jugar de los otros equipos eso para mí no es no es bonito ni es justo creo que al fútbol se puede jugar de muchas maneras pero si valoramos su trabajo creo que su trabajo está siendo bueno y lo digo hoy que han caído eliminados ante el Rennes

Voz 1375 25:56 totalmente eso es lo que piensa pero es verdad que hay una corriente negativa y que y que yo creo que muchos piensan que como en la Copa que lo mejor es que se lo carguen pero ahora sí al nivel de aficionados cada vez son más los que

Voz 17 26:10 no quieren así tiene hoy anotada cuando llegaba la pelota la banda y la tocaba Setién con la pierna o o o la o con la mano los silbidos eran por parte de muchos aficionados a nivel de clubes a nivel de club y la idea es que Setién siga la próxima temporada que cambia algunas cosas que cambie algunas cosa que que que los partidos sean siempre de la misma manera hay que también haya alguna capacidad de sorpresa por poner un ejemplo eh dependiendo del rival cuál sea pero ojo porque el objetivo era éste un Beitia en crecimiento en mano es verdad que el último título fue en el dos mil cinco pero el presupuesto cada de mayor y la plantilla que tiene el Betis ahora creo que pocas veces en la historia la tenido es un Betis en crecimiento y un Betty en crecimiento no contemplaba cae en dieciseisavos de final contra él un décimo clasificado de la liga francesa

Voz 1375 26:58 tiene que quedar es el objetivo entre los seis primeros

Voz 17 27:00 los siete primeros pero ir a Europa en cualquier caso la próxima temporada para continuar ese crecimiento si es verdad que tiene una bala muy importante el próximo jueves en Mestalla si Setién mete al Betis en la final de la Copa del Rey evidentemente todo se va a calmar ya metido al Betis en la final de la Copa que suma Quart aquí en tu estado yo sino que Metall Betty entre los seis primero porque sino igual hay otros planteamientos de cara a la próxima temporada que todavía tiene un año más

Voz 1375 27:27 a todas estas dos modos de todos modos el equipo

Voz 11 27:29 decías mano está cuatro puntos de la Champions

Voz 1375 27:32 pero tú no puedes convertir ahora está decía

Voz 11 27:34 acción y una hipotética decepción en la semifinal de Copa que será entiendo que viniendo después de esta todavía estará más caldeado el ambiente no quiero anticipar nada pero me me sitúo en esa hipótesis tú no puedes convertir en un drama eso porque es que tienes a tiro de piedra incluso pelear por la Champions que el cuarto que ahora mismo es el Sevilla viene con un ritmo de puntuación bajo que da la sensación de que no va a estar tan cara a la cuarta plaza que si generas un ambiente positivo puedes pelear de ello en cambio sí lo generas negativo de que todo es crisis note va a ayudar en nada eh bueno

Voz 1670 28:08 yo creo que estamos todos en la misma bueno todos tiene que ganar partidos de Manu

Voz 1375 28:12 sí sí la trayectoria pero que pero que tiene que ganar pero es que que es que os oigo hablar a veces si digo pero bueno el siguiente entrenador del Betis que se prepare porque tiene que ganar la Europa League ganar la Copa del Rey meter al equipo en Champions no sé cuándo que va vamos a ver los últimos veinte años del Betis que ha ganado al Betis

Voz 7 28:27 no me fastidie fututo luego que caiga mejor

Voz 16 28:31 esos años atravesó algo que las declaraciones no han estado bien lo que quiera

Voz 1375 28:34 sí pero que por fútbol y por resultados está en general se está siendo injusto con Setién

Voz 0282 28:39 sí se está siendo injusto hicimos

Voz 1375 28:42 con Setién y sobre todo Sevilla nosotros no estamos yo estoy en Madrid Sevilla pero doy mi opinión que para eso me

Voz 7 28:47 sí

Voz 1375 28:48 por resultados se está siendo injusto no muy injusto con pero bueno no sé igual el siguiente entrenador que venga va a ganar la Copa seguro va a meter al equipo en Champions iba a pelear la Liga

Voz 17 28:59 bueno pues a lo mejor no es cuestión tampoco de que es atraviese caiga mejor o peor pero sí es verdad que reaccionar aficionados hay aficionados gerente lo tienen atravesado yo no creo que sea por resultado APIA aficionados y periodistas

Voz 1375 29:11 que seamos resultado cada uno ese día

Voz 17 29:14 la veterana algunos deseamos resultado Manuel lleva dos victoria en la última hace ocho jornadas de Liga eh no ha ganado a pesar de eso está a cuatro de la Champions y por supuesto Aído ha ido hacia adelante en todos salvo hoy que ya ha caído eliminado en la Europa League en Copa del Rey también ha ido muy justito las eliminatoria aunque está ahí con un paso para meterse en la final que es el objeto

Voz 1375 29:32 dimos jugar en Europa el año que viene sí sí sí

Voz 17 29:34 ante está entre los primeros que estaba entre los seis primeros eh que está ahora están puntos y ahora está fuera del objetivo que sigue y grasa

Voz 1375 29:41 mira que viene ya cuando esté dentro del objetivo lo aplauden entonces lo reenvió por eso digo que es que se va a jugar mucho de momento el jueves y se mete en la final de Copa recito esto va a quedar sola

Voz 17 29:51 salta tus papeles pero si no en Liga

Voz 0282 29:54 lo único que de los primero eh yo demasiado ser humano mucha presión mucha presión si yo creo que demasiado y al final lo que tu decías es que el Betis así que no juegue una semifinal de Copa del Rey pues desde el año dos mil cinco no que lo ganamos en el Vicente Calderón

Voz 1375 30:08 si nos ponemos Rufino enseguida y queremos jugar la Champions ganar la Copa Vuelta

Voz 0282 30:12 pues tu dijimos una cosa balance que lo que está hablando tú el Liga estamos a cuatro puntos de Champions instamos a punto de Europa League hacía muchísimo tiempo que no juega tres competiciones europeas es cierto que hoy ha sido un poquito es una decepción porque el Rennes tener da la recesión

Voz 1375 30:28 ah sí

Voz 0282 30:29 no esperaba al Betis caer hoy contra el Rennes es auténtica realidad

Voz 18 30:32 Muere una final de Copa del Rey trampa

Voz 0282 30:35 Alicia eh que el Valencia es un señor equipo también no sea una decepción ahora bien lo que yo creo es lo siguiente que lo estaba volando el partido en el a la Copa al Rey cuando juega en casa al Betis mismo resulta a favor un empate a uno otra vez se ponen el español delante vale te pones dos cero con el Valencia en casa IT empata al Valencia a dos y ahora vienes con un tres tres Itu juegas en casa otra vez y se pone otra vez cero dos eso y lo que es lo que yo creo que hay tiene que mejor abortó

Voz 1375 31:04 ninguna duda un abrazo Javier otro para ronquidos para Florencio un abrazo a todos de un minuto y repasamos el resto de equipos de la Europa League

Voz 3 31:44 Ikea El Larguero Instagram arropa El Larguero facebook punto com barra

Voz 1375 34:57 bueno a las doce y cinco menos en Canarias seguimos en El Larguero de la Cadena SER enseguida tenemos al protagonista que tiene que ver con lo que ayer pasó sobre todo tiene que ver con uno de los personajes de ayer en el partido Atlético dos Juve enseguida con la resaca de sepan pido que ha dejado mucho mucho de lo que hablar precisamente de eso de uno de las cosas de las que ayer ocurrieron el debate de este jueves novecientos cien ochocientos teléfono gratuito que puedes llamar ya ya está sonando las líneas ya estás sonaron novecientos cien ochocientos ojo la pregón he visto el gesto de Cristiano verdad Vista la reacción manita cinco Champions yo el Atlético cero la pregunta esta noche en el debate con Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí Miguel Martín Talavera es esta pues si ya estoy llevando a fregar pero sí de hecho la pregunta la pregunta es está justificada la reacción de Cristiano ayer en el Metropolitano crees que sí o crees que no

Voz 4 36:03 esta justicia

Voz 1375 36:04 todo lo que ayer hizo Cristiano Ronaldo llama que aquí hablamos mucho nosotros pero también tienes que hablar tú mojón T novecientos cien ochocientos llamada gratuita al teléfono del Larguero de la SER novecientos cien ochocientos está justificado lo que ayer hizo Cristiano en el Metropolitano enseguida vamos al debate con Romero Gallego Jordi Martí y Miguel Martín Talavera Pedro Morata en Valencia muy buenas qué tal Manu buenas noches ha caído el Betis P pero el Valencia sigue estará mañana en el sorteo exacto

Voz 17 36:31 hoy además será en principio lo previsible con el cero dos de la ida aunque hemos visto un equipo el del Celtic mejor por lo menos en los primeros treinta treinta y cinco minutos de partido mejor que el partido de la ida pero luego ya cuando se han quedado con un hombre menos el Valencia que ha hecho un partido mejor que el del Celtic Klasnic en la segunda parte ha empezado apretar y estando además con un hombre menos al final Gameiro que ahora está en racha y Gameiro al final casi le rebota la pelota en la en la espinilla ya terminado haciendo el el uno cero que al final ha sido el definitivo tres cero para el Valencia en la eliminatoria la parte buena esa que el Valencia va a estar en los octavos de final la parte buena también que Guedes va cogiendo poco a poco minutos y ritmo aunque le falta todavía muchísimo para ser el Guedes de la primera vuelta de la temporada pasada neto ha vuelto

Voz 1375 37:19 jugar con el dedo índice roto pensábamos que

Voz 17 37:21 eh podía darle un partido con el cero dos de la ida más o menos resuelto Jaume para que se fuese preparando para el partido de vuelta de la Copa del Rey frente al Real Betis Balompié y la parte mala Manu que sea lesionado Garay en principio es un tema muscular ir hasta después del parón del veintitrés de marzo no se va a poder contar con él porque le hemos preguntado felino Si prefiere alguien o no prefiere a alguien de de de los equipos que han quedado en el bombo que quién no dice que quiere evitar mano a los españoles

Voz 25 37:53 a mí no me gustaría enfrentarme a un equipo español no equipo español prefería que no tuviésemos ese enfrentamiento después de los que está pues bendito sea el que venga no nosotros vamos a tener la máxima ilusión o por pasar la eliminatoria

Voz 17 38:08 a ver si toca el Dinamo de Zara o el Slavia de Praga Easy ojito no vaya secreto que humor

Voz 13 38:12 hay Arsuaga por ahí ahí te iba yo ahí te Bayona que nos

Voz 1375 38:15 es que no pretendía Emery history

Voz 13 38:18 esto que Emery por favor hombre sería una eliminatoria

Voz 17 38:20 la de Champions realmente de Champions y

Voz 1375 38:23 pronto exactamente enhorabuena el valenciano abrazo Morata

Voz 11 38:26 hacia margarina el gol de Gameiro mete a los de Marcelino en el

Voz 1375 38:29 hemos de mañana también el Villarreal que ganó cero uno en Lisboa y hoy ha empatado a uno Xavi Isidro hola

Voz 11 38:34 qué tal mano muy buenas posee que es merecido eh el pase del Villarreal en los octavos de final fíjate observamos al principio de esta eliminatoria decíamos bueno el Villarreal que hace que la eliminatoria les sobra el objetivo pasa por la Liga bueno postrero que la venido Fran

Voz 17 38:46 Kamen te bien al Villarreal jugar contra el Sporting de

Voz 11 38:49 Lisboa contra el cuarto clasificado de la Liga portuguesa ganó allí empató aquí ha sido muy

Voz 1375 38:54 pero el Villarreal se le ha complicado la eliminatoria porque

Voz 11 38:57 lo de Funes Mori es para hacérselo mirar vaya regalo le ha dado a Bruno Fernandes no es el primero que queda ya esa temporada de hecho cometido bastantes errores en defensa al final lo ha aprovechado el equipo portugués para marcar el cero uno en el descuento de la primera mitad igualaba la eliminatoria la suerte eso sí se ha puesto del lado del submarino porque en la segunda parte Jefferson ha sido expulsado doble amarilla para mí justa la expulsión y a partir de ahí bueno pues ha entrado el mago ha entrado Santi Cazorla ha hecho lo que ha querido ir la vía real está espectacular este tío hace un año el dijeron así no iba a poder construir juego pues fíjate el cojo está siendo el mejor

Voz 1375 39:31 el Villarreal de largo le ha dado un balón tocó

Voz 11 39:34 el cambio para que la ceder atrás y saca gran marcando el uno uno y con ese gol y un poquito de suerte porque es verdad que la última jugada dos tenido para para el Sporting bueno pues el Villarreal ha conseguido el pase cinco partido desde el regreso de Calleja dos victorias tres empates clasificados para octavos y ahora a pensar en el Wanda Metropolitano todo esto es lo bueno sí Thibault lo negativo atención porque Manu Trigueros ha jugado los dos los diez últimos minutos del partido cojo ha recibido un golpe en la rodilla se marchaba una hora después de acabar de la cerámica e con muletas e inmovilizada esa rodilla en la primera exploración nos dicen desde el club no son muy positivos mañana le hacen pruebas definitivas pero podría sufrir lesión importante en la rodilla vamos a cruzar los dedos porque lleva una temporada nefasta en ese sentido y ahora que se estaba recuperando parece ser que se va a perder se puede perder gran parte de lo que resta de temporada

Voz 26 40:27 muy feliz viendo estar en la siguiente fase a ver ahora es el rival que nos toca no pero pero bueno tenemos ilusión por por también está competición y y bueno me las cosas están saliendo mucho mejor ya no hay están felices y a seguir no tenemos que seguir con con esta intensidad con trabajo hoy ya que si seguro que queremos para delante en las dos competiciones por cierto Xavi

Voz 11 40:46 si va a Gerard Moreno será preguntado precisamente por el estado de de Manu Trigueros se decía que no éramos más muy positivo y luego ya a partir de ahí ha comentado no todo lo que ha sido el partido todo positivo

Voz 1375 40:57 para la esta mañana Xavi

Voz 11 40:58 hasta luego de un abrazo bueno H en ese bombo

Voz 1375 41:01 Sevilla Valencia Villarreal y además Arsenal que se le complicó la eliminado

Voz 1670 41:06 en la ida pero la resuelto muy bien hoy bueno están todos los favoritos no

Voz 11 41:10 sí creo que el Shakhtar que ha caído hoy es probablemente la gran sorpresa también el Leverkusen que estaba en una buena dinámica desde que llegó Peter Bosch creo que estaba reactivando al equipo y en Bundesliga estaba subiendo muchas posiciones son para mí las dos sorpresas de de la noche y los dos equipos más o menos grandes que que han caído pero como indican yo creo que los favoritos son más o menos los que podíamos intuir los dos italianos y los

Voz 10 41:31 los ingleses eso es son los los más fuertes

Voz 11 41:33 de los posibles rivales para los españoles que juega bonito

Voz 1375 41:36 Sevilla Valencia Villarreal a ver la siguiente ronda pero sí pasan Arsenal Chelsea Nápoles Inter Benfica también bueno una es un cartel que que puede quedar bonito y el único país con tres nosotros sí sí sí

Voz 11 41:48 he estado cerca de ser cuatro son ya puede haber duelos entre equipos del mismo país mañana ya que por ahí mañana una con

Voz 1576 41:56 digna sería evitar que frente y Villa Valencia Villarreal

Voz 11 42:02 vale más asequibles pues desde luego Slavia de Praga me parece a mí el más flojo Dínamo de sangre Pound que tienen una buena generación con el español Dani Olmo brillando creo que sería el segundo más asequible todo lo demás no dar que no

Voz 1375 42:16 lo hicimos todos Un poco de Krasnodar este verano el ex del día

Voz 11 42:18 cada vez es más complicado para mí es un río un nivel similar al del Rennes equipo que en principio cuando te toca puedes pensar que es sencillo pero que te puede complicar tiene buenos jugadores y es muy competitivo la liga rusa desde hace algunos años está en un nivel de ser el segundo mejor equipo de Rusia por detrás del centro

Voz 1375 42:36 para mí pues a ver qué pasa mañana a la una sorteo de la Europa League con tres españoles Sevilla Valencia y Villarreal ha caído el Betis esta mañana Axel un abrazo hasta un abrazo doce y doce de la noche está por ahí don Carlos Simeone el papá del Cholo hola Carlos buenas noches

Voz 1357 42:52 pero hola quitar bueno mira a usted

Voz 7 42:55 hace dos Cunit así íbamos con usted

