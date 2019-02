Borja-Villel, director del Reina Sofía: "El arte es cuestionar todo lo que ves"

Voz 1 00:00 primero que venida lamenta sido Morgan Morgan pregunta siempre a los invitados qué relación tienen con el mar pero en este caso quiero preguntarte por tu relación con el mar de los cuadros de Sorolla pues yo te diría digamos

Voz 1377 00:16 dos cosas una que todos los todas las pinturas y que tienen que ver con el mar total toda obra de arte tiene un elemento de ático tiene un elemento de desconocido y el mar es ese ese elemento de desconocidos se esa cosa inabarcable que hace que te atraiga una vez y otra vez y luego en segundo lugar que aparte de eso que he vivido en una ciudad con mar y por tanto para mí era importante digamos el estar siempre cerca del mar y lo sigue siendo hoy incluso estando en en Madrid en Madrid ahí sus propios mares que son de de otro tipo pero

Voz 1 00:57 parte de eso hay un elemento of actuales que no sin haber no sabes nadar siendo de Castellón bueno

Voz 1377 01:04 aparte de la familia de mi par de mi padre eran marineros se dedicaban a calmar normalmente ahora supongo que habrá cambiado en aquella época no sabía nadar y yo creo que a nadie se le ocurrió enseñarme aprendí

Voz 1 01:20 cuando te metes en el mar de cubre sólo hasta las rodillas

Voz 1377 01:24 no no me gusta me gusta ver el mar pero no me gusta

Voz 1 01:27 no me gusta meterme demasiado porque has elegido del baremo Morgan

Voz 1377 01:32 bueno me lo han preguntado ahora cuando entraba primero es lo primero que se me ha ocurrido porque de hecho era un pseudónimo real en cuando estudiaba en la Universidad militaba en cada mes en un partido distinto era el seudónimo que tenía digamos Underground

Voz 1 01:50 Underground bueno este Morgan es Manuel Borja Villel el director del Reina Sofía le tenemos aquí te tenemos aquí en calidad historiador del arte para que nos ayude a entender algunas cosas pero me gustaría que nos fuéramos a la infancia que lo hacemos siempre con todos los gatos pardos como era los colores de la infancia en Burriana

Voz 1377 02:12 los colores de la infancia bueno esto es fácil los colores de la infancia son el verde de los naranjos y en naranja del fruto porque va vas y el mar básicamente son los colores que a los que asoció mi mi infancia has dicho

Voz 1 02:27 siempre que son importantes las relaciones de amistad que se establecieron en aquella época que de hecho no sé si en la infancia adolescencia o la juventud pero que sigues manteniendo esos amigos de los quince de los veinte años no

Voz 1377 02:41 lo sigo manteniendo que soy un desastre soy totalmente disfuncional a nivel de digamos del día a día y los veo muy y muy poco lo cual prueba que ellos sí que son muy buenos amigos pero está claro que uno es de creo que lo decía Max Aub Ortega no recuerdo que uno es de donde hace el bachillerato que los años de de dan de la adolescencia son los que te marcan que digamos tus amigos para toda la vida son son los que haces en ese en esa época

Voz 1 03:10 hielo a todos lo días en los Salesianos en Burriana que tiene una importancia fundamental en tu trayectoria vital y profesional porque ha reconocido alguna vez lo que soy parte de ahí

Voz 1377 03:26 sí sobre todo porque en una época en la cual toda la enseñanza era de memoria donde por ejemplo había una asignatura en Bachillerato que era literatura donde el profesor te recomendaba que no leyes es los libros porque se considera una pérdida de tiempo lo que te perillas que te es es de Moria

Voz 1 03:43 las obras de los autores sino ver las leídos digamos a eso es absurdo

Voz 1377 03:47 nos llegaba una cierta enseñanza en esos momentos tuve un profesor que se llamaba Vicente Osés que Nos enseñaba a pensar a ver nos mostraba diapositivas que era una revolución las de Si te vas y no nos enseñaba a mirar a ver que que tenían el luego era un profesor totalmente estaba separa digamos que rompía con todo tipo de normas por ejemplo en una en aquella época se valoraban los exámenes las notas eran de uno a diez cinco era aprobado cuatro suspenso El por ejemplo si alguien el mejor no se sabían la lección pero daba una explicación totalmente imaginativa le ponía un quince ni uno ni cuatro ni diez sino quince diez seis y entonces todos los alumnos tenían notas extrañísimo más pero eso que realmente te planteas es el aprendizaje de otro de otro modo

Voz 1 04:40 cómo puede un profesor hacer que pienses delante de un cuadro pues bueno primero y haciéndote ver que el cuadro cualquier obra de

Voz 1377 04:50 arte lo que te hace es ver el mundo

Voz 1 04:53 yo te lo hace ver siempre de un modo distinto hacemos una prueba vamos a imaginar que estamos en clase por es el profesor Manuel Borja Villel es una luna intenta hacer me pensar delante del Guernica que por dónde empezaríamos

Voz 1377 05:11 pues empezaríamos primero primero por ejemplo para preguntarse por qué un pintor que cuyos materiales son los colores son y los tonos de repente te hace una cosa que es blanco y negro eso un segundo porque lo hace tan grande tercero porque escoge un evento histórico otras te das cuenta que es alguien que está tratando de representar un mundo en el cual no se reconoce un mundo que no es suyo el blanco y negro es el el color del cine de la fotografía que no es de un pintor y por tanto está tratando de es de utilizar su

Voz 2 05:53 en su técnica o

Voz 1377 05:56 Suu digamos lo que su trabajo con otro tipo de de técnica por otro lado un tamaño tan grande está tratando dirigirse a mucha gente se no es algo íntimo porque lo que considera considera que está representan no es un hecho histórico yo un hecho histórico es el bombardeo de la población civil por los la aviación alemana por tanto es la industrialización de la muerte es digamos es un primer acto en un acto en el cual no es una de las primeras veces en que en el cual la población civil sufre directamente los horrores de la guerra

Voz 1 06:37 a alguien preguntaría qué hace ahí un toro que hace una lámpara que parece Consol

Voz 1377 06:44 alguien preguntaría es hoy tendría explicaciones la lámpara puede ser la ilustración el toro puedes el propio impecable muchas cosas pero hay algo también muy interesado muy importante una obra de arte y es con lo de que lo que diferencia el conocimiento digamos artístico de cualquier otro tipo de conocimientos el enigma el hecho de que es una pregunta que te siete planteo una pregunta que remite a otra pregunta IS estar continuamente cuestionando te aquí mismo y lo que ves es aquello que hace que el conocimiento artístico sea muy especial y que creo que Seat no ha sido tan importante para siempre para incluso sabemos por ejemplo que en en las lenguas occidentales existe una palabra que es arte pero hay otras lenguas por ejemplo maya no hay una palabra que no existe la palabra arte lo más parecido lo que ellos utilizan cuando quieren hacer digamos algo parecido a lo que nosotros denominamos Arte tiene que ver con las con con la con la cura con el sanar porque para ellos digamos la experiencia artística tiene que ver con lo mágico tiene que ver con la trascendencia y por tanto este este elemento Nick mágico creo que es algo que es general en todo lo que en cualquier dimensión no experiencia estética

Voz 3 08:02 y no

Voz 1 08:28 precisamente esta noche estamos dedicando el faro a hablar de la luna porque una vez al mes intentamos hacer girar el programa acerca de algún elemento vinculado con el faro en este caso estamos hablando de la luna que ha sido el gran enigma para el ser humano durante mucho tiempo de hecho inspirado a los artistas a los escritores a los poetas la luna aludiera a cuanto más sabemos de algo

Voz 5 08:56 más belleza se pierde

Voz 1377 08:59 no necesariamente se pierde belleza ese pierde conocimientos se pierde democracia cuando creemos que sabemos demasiado o cuando creemos que sabemos que tenemos la verdad y que te hemos queremos imponer esa verdad que siempre es parcial a los demás lo que nos enseña el arte lo que no se enseña la experiencia de la luna es que el otro está fuera el otro tiene una vida propia al otros enigmático que es necesitas un poco de humildad para poder acercarte al otro para saber que hay otro tipo de conocimiento y eso en una época donde la migración es una tragedia donde una gran parte de la humanidad viven no ha continua este digamos entender que la diferencia que el que existan otras personas con otras creencias con otros hábitos es algo consustancial al ser humano creo que es muy importante y ahí el arte el hecho artístico la experiencia artística la experiencia de la cura es es importante

Voz 1 09:56 qué es la luna para un artista

Voz 1377 10:00 la luna para un artista es como cualquier cosa es lo que quiera puede ser todo puede ser un punto para Kandinsky puede ser un enigma para un artista romántico puede ser un campo de fuerzas para un artista como Paul Klee que trabaja con líneas de fuerza y por tanto puede ser una cosa la contraria y eso no quiere decir ni una contradicción y significa que que todo tiene digamos muchas aristas esto tiene muchas perspectivas

Voz 1 10:32 Manuel Borja Villel porque lo primero que hacemos cuando somos niños nos dan un rotulador in papel es dibujar

Voz 1377 10:42 supongo que Poor y del mismo modo que una de las prime una de las reacciones digamos que nos marcan en la vida es cuando eh Nos descubrimos es un espejo es el entender que el mundo no sólo eres tú sino que hay una fuera que incluso tu cuerpo forma parte de ese afuera el dibujar es cómo externalizar gestos cosas que sientes ya al Esther analizarlas al objetivar las es modo también de de entender las un poco

Voz 1 11:16 dónde va Museo de futuro se habla de museos multi experiencia en el Reina Sofía lo habéis hecho me puedo imaginar con dieciséis aquella experiencia de conciertos frente al Guernica con Radio tres y y vais a repetirlo esos gusta queréis convertir el museo en algo más que cómo lo hemos entendido hasta ahora que es a la contemplación de los cuadros

Voz 1377 11:41 bueno de hecho seguramente no hay un futuro sino mucho sí depende de lo que hagamos en los próximos años se decantará hacia algo mejor o peor esperemos que mejor pero si algo de esto tuviera que destacar de cara digamos al futuro a nivel artístico es la Trans disciplinario el hecho de que Jean no hay digamos una limitación por disciplinas o digamos una forma determinada específica de entender la práctica artística sino que hay muchas si de repente hay artistas que pintan pero al mismo tiempo están haciendo una Performance delante de la pintura o están haciendo un vídeo o crean un relato el relatos ficción o es documental es justamente este espacio entre las disciplinas este espacio entre los límites en una sociedad que se empeñan en poner límites a la propia sociedad yo creo que es posiblemente el futuro también es digamos

Voz 1 12:42 es un futuro optimista es una esperanza de futuro que mostraba el el arte Nos vamos a ir despidiendo decías al principio de esta entrevista que había muchos mares que no había uno solo de todos los que conoces cuál es tu favorito

Voz 1377 12:54 a mi favorito pues debería ser el de Burriana que es el primero que vi pero ya que estamos aquí los mares de los techos de Madrid tampoco

Voz 1 13:04 nada mal claro lo decías aprecie decías Madrid también tiene su te referías a los

Voz 1377 13:08 Estecha echarse para mí es un cuando ves estos cielos ves los techos si tienen la suerte de vivir en pisos relativamente al alto para mí tiene algo de una experiencia similar a a digamos a este a estos horizontes amplios que que el

Voz 1 13:26 siempre nos despedimos preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es o que ha sido es el faro de su vida

Voz 1377 13:36 el Faro de mi vida pues y de hecho yo te diría que ahora mi compañero