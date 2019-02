Sofá Sonoro: La eternidad de Sarah Vaughan

Voz 2 00:00 los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá Sonoro de la Ser dirige y presenta Alfonso Cardenal

Voz 0084 00:20 al Saura Vaughn es una de las voces más atinadas del jazz un artista con una carrera extensa brillante que ha compartido noches con máis de Elvis Busi tiene Spy o Charly Parquer un talento descomunal que rodeaba que era capaz de hacer cosas como ésta bienvenido al sofá Sonoro

Voz 0084 01:18 esta semana dedicamos el programa al disco que publicó socavón en mil novecientos cincuenta y cinco junto al joven Clifford Brown que moriría un año después un álbum poderoso al que Sara siempre tuvo entre sus favoritos un disco que llegó hace más de sesenta años un mundo muy diferentes que los recuerda Lucía Taboada

Voz 1322 01:40 el uno de diciembre del año mil novecientos cincuenta y cinco una mujer negra en Montgomery Estados Unidos sesentón la fila de los blancos en el autobús el conductor Blanco blanco exigía Rosa Parks que así se llamaba que ese cambiar al fondo de pie pero ella agotada tras una jornada de diez horas y sobre todo humillada se negó

Voz 1322 02:04 la policía la detuvo hoy es incidente prendió la mecha del movimiento contra las leyes que segregaban El País en función del color de piel allí en Estados Unidos el televisor por primera vez a la nación una conferencia de prensa del presidente Eisenhower un momento para la historia

Voz 1322 02:32 en los libros Historia quedó también el fatídico accidente de Lehman

Voz 10 02:35 coche salta de la autopista la gran prueba automovilística de las veinticuatro Horas de Le Mans setenta y cinco personas resultan muertas y más de cien gravemente heridas al producirse explosiones e incendios en las tribuna o el golpe de Estado en Argentina contrajeron Juan

Voz 1322 02:51 para la historia quedó también una fecha el catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco ese día a España ingresó en la ONU

Voz 0084 03:30 nuestro álbum de esta semana llegó en un año con discos eternos con Chet Baker en su mejor momento con los coletazos finales del reinado de Billie Holiday con Miles Davis cogiendo velocidad de crucero una época dorada del jazz en todos sus niveles desde el jazz vocal al más experimental a ese mundo y en ese contexto llegó este álbum que junto a Sarah Vaughan con Clifford Brown una grabación eternas que vamos a repasar en compañía de la periodista y escritora Noemí Sabugal que tiene Noemí en tu opinión este disco que lo hace

Voz 11 04:05 tan inmortal tan especial pues esta grabación está considerada como uno de los grandes discos vocales de jazz Sarah Vaughan fuera primera desde desde luego la principal vocalista no de la revolución del vivo en este disco se ve muchas características de ese estilo no que rompía las restricciones anteriores por ejemplo les la la perfección de Vaughan en esta improvisación vocal los solos de los instrumentos además como has dicho es un disco único porque lamentablemente Clifford Brown pues moriría un año después con veinticinco años nada más un accidente de coche así que grabar con él pues fue una oportunidad única

Voz 12 04:39 y a mí personalmente me me encanta la presencia en el disco de La flauta de Herbie Mann que

Voz 11 04:44 era un instrumento pues no muy habitual en ese momento Iger miman después hizo un carrerón no con con la flauta y fue fue uno de los grandes

Voz 13 04:52 es toco contado hasta quinientos los cambió el estilo de León

Voz 11 04:57 ya has acercándose a otras músicas entonces fue fue muy importante eso también XXXI

Voz 0084 05:03 los tenía son abogan cuando este algún llegó a las tiendas en mil novecientos cincuenta y cinco una época en la que Sara ya era una una estrella tras sus éxitos en Columbia en qué momento se encontraba de donde venía

Voz 11 05:15 la artista pues Sarabia ha pasado la primera mitad de los cuarenta cantando en bandas no como la de Heinze allí pues había cosas conoció a los principales músicos del vivo dice Dizzy Gillespie hay Charlie

Voz 14 05:27 a que estos había pasado la banda de Billy extraen ya habían llegado otros Miles de Blakney Dexter Gordon

Voz 0084 05:32 cosa que bueno imagínate empataron acciones claro a

Voz 13 05:36 había cantado en los mejores ya había estado con con los mejores músicos no Iker ya en la segunda mitad de los cuarenta inicia la carrera solitario muchas actuaciones en clubes principales en los cincuenta que ya es la década en la que estamos pues ya estaba preparada para firmar con con la gran discográfica del momento no con Columbia en esta discográfica bueno pues ya la enfocaron un poco a las baladas más

Voz 11 06:01 comerciales que tuvieron mucho éxito oí la verdad que ella no le gustaba demasiado o no por eso se pasa Mercury es un poco lo mismo

Voz 0084 06:09 qué hizo Columbia no contestó con con Aretha Franklin

Voz 11 06:13 sí hombre claro a ver el el éxito comercial cuando tú sabías que una cantante iba a tirar por ahí que por ahí digamos tiraba las ventas pues aprovechadas eso no pero yo creo que hay Sarah Vaughan siempre estuvo buscando esos espacios donde ya pudiera desarrollarse artísticamente más no y por eso ya deja Columbia hay filma con Mercury no que tenía en mar si este otro sello donde podía hacer grabaciones más personales de ellas entonces yo creo que ella sí tenía esa intención de búsqueda otra cosa es que convenía muy mucho que tuviera éxitos comerciales

Voz 0084 06:50 claro es Mercury Records Sara firmó un contrato dual por el que estaba obligada a hacer como comentábamos discos más comerciales al estilo de de sus éxitos en Columbia pero también contemplaba una serie de discos más centrados en el jazz como el álbum que nos ocupa esta noche que tiene maravillas como este April in Paris

Voz 0084 08:46 un disco que pone los pelos de punta en el que Sara está acompañada de un sexteto de lujo liderado por un hombre como Clifford Brown músico que murió muy joven como comentábamos que está en parte muy olvidado pero aunque en este álbum muestra todo su talento junto a unos músicos sensacionales y que van cuajando en un sonido muy muy global Noemí

Voz 11 09:07 sí yo creo que es una maravilla lo bien que se entiende no la perfección de del disco a mí me da la sensación además que que en las dos sesiones de grabación ellos eran conscientes no de esa de esa buena sintonía que que se que se estaba dando entre ellos no buena parte de la trompeta aquí for Brown y como he dicho la flauta de Harbin Man que a mí me parece espectacular y me parece muy original pues bueno ya por citarlos a todos pues porque saxo y millones al piano creo que hacen también unas unos solos estupendos no pues yo Benjamín al contrabajo y la batería para completarlo no entonces creo que fue pues buenos músicos muy bien conectados con una idea de de libertad no de poder hacer un una grabación muy personal que eran las que Sarah Vaughan se sentía más cómodo ahí podía buena

Voz 14 09:57 aprovechar también todos sus registros y todas sus capacidades creativas

Voz 0084 10:02 para nuestros los discos en las que trabajaba más agusto con menos presión de tener que crear sencillos que funcionase en las listas de éxitos que tuvieran unas ventas importantes no era más como sus pequeños caprichos de estrella consolidada hacer estos álbumes con un sonido global en con con los músicos que

Voz 11 10:20 sí con como decías antes pues ya llegó

Voz 13 10:23 a un a un acuerdo con con su con su discográfica ese un quid pro quo o no que llegó a un ni ni para tiene para mí no os voy a

Voz 11 10:31 grabar los discos que vosotros queréis los hijos comerciales pero me vais a dejar también desarrollar mis discos de ella

Voz 12 10:38 las no es verdad que después en el primer disco de oro lo tuvo en África con una canción que se llama Broken Heart Melody que bueno

Voz 14 10:46 si la escuchamos ahora yo creo que nos damos cuenta ya no le gustaba nada eh dice que era muy cursi

Voz 11 10:51 vamos ahora pues claro vemos que efectivamente es una canción cursi muy pegadiza eso es verdad no pero ella también el poder desarrollar esta parte de de la carrera eh con esas formaciones eligiendo los músicos pues fue lo que hizo también que al final se quedará cinco años soy Mercury no es más después se fue y volvió a a otra vez a la discográfica no sea que encontró ahí un poco la manera de combinar ambas ambas cosas no

Voz 0084 11:18 la quizá la la maldición de las grandes divas de la música le pasó también a a Nina Simone My baby just esos éxitos con canciones niños que no te acompañan toda la vida hablamos un poco de de los artistas que participaron en este disco SIS son unos nombres más de la larga lista de artistas y estrellas que acompañaron

Voz 29 11:41 en choques desde el envés tremendamente afortunada de poder estar en el mundo del espectáculo en bandas con Charlie Parker o el Espai tipos así me educa

Voz 20 11:50 no hay que hay de que ahí sí

Voz 19 11:55 sí que he y el sí misma Azca eh a así que ahí once cliché

Voz 30 12:15 Uruguay

Voz 4 12:20 sí

Voz 19 12:22 eh

Voz 30 12:30 anda

Voz 19 12:32 eh aquí

Voz 20 12:37 a ahí

Voz 0084 12:52 una vocalista inmensas abogan que efectivamente cuanto con todos los grandes del jazz y sobre todo del be bop que ponía este disco entre sus favoritos si tiene mucho material donde elegir porque creas Noemí que era tan especial para para ella este disco

Voz 14 13:08 bueno yo creo que como hemos comentado no era ese tipo de discos en los que ya se sentía más artista más más música más en su estilo no pocos músicos

Voz 11 13:17 hay también la posibilidad de llevar la voz donde quisiera no ese ese registro tan tan creíble que tenía aquí en este caso yo creo que es muy especial porque todos eran conscientes de lo redondo que había quedado no de de cómo se notaba esa sintonía y y además yo creo que fue una grabación especial de estas que que que parece que todo sale bien lo que todos los músicos entienden creo que ella siempre dijo además que a uno de sus favoritos durante en muchísimos años luego lo dijo no sea que siendo uno de los discos que grabas en una carrera extensa como fue la suya que grabas más al principio podrías no darle esa cualidad no de tus favoritos sin embargo ella siempre lo lo defendió como nuestros favoritos yo creo por eso porque ese esa esa esa química entre los músicos funciona muy bien

Voz 0084 14:04 ni que te llama la atención de la selección de canciones aquí hay estándares que temas que han cantado también otras grandes voces como Ella Fitzgerald

Voz 11 14:12 sí sí claro son son estándar muy conocidos no pero yo creo que ya los eligió porque porque sabía que

Voz 31 14:19 podía aprovechar al máximo sus cualidades vocales no que ella veía que esas canciones tenían potencial es verdad que claro algunas como el You bueno pues han siguen siendo mucho más recordadas la voz de Billie Holiday no pero algunas de las canciones por ejemplo con la que empezabas el programa a Lula Bayo en su versión es la que quedaría como más recordada no y a mí pues solamente una versión que M

Voz 11 14:47 que me encanta que por cierto de esta canción hay una una anécdota que a mí me hace me hace bastante gracia con esta canción es conocida porque la la encargo Morris Levi's que era el dueño del no para promocionar su su local no para ponerla en la radio y bueno que el verla en fuera fuera sonando no entonces el encargo a George Chery Jocelyn dicen que bueno dice él no ha muchas veces que no se le ocurría nada y que estaba en casa intentando hacer la canción no se puso a comer se puso a comer y en medio de comer ahí el filete tuvo la inspiración corrió hacia el piano creó la canción no hizo sigue comiendo entonces la la anécdota que contaba siempre era que al día siguiente había vuelto a Carnicero y le había dicho que sí tenía un filete

Voz 13 15:31 exacto una copia exacta de aquel filete lo que está muy bien porque si existiera este tipo de carnicerías creativas pues estaría muy la larga cola yo yo estaría allí también

Voz 0084 15:43 lo cierto es que dejas Sarah Vaughan deja su marca en estas canciones temas que han cantado los grandes nombres del jazz como este Thiem versos boda

Voz 6 21:22 y te diré nos ha dado

Voz 43 22:03 no

Voz 0084 22:10 siempre de acuerdo con lo que nos explica la gran seis blanco y maravilloso Éluard note Caín que sonaba de fondo tú Noemí colocas a a Sara entre las grandes voces de la historia de la música yo te secundo en esto pero sin embargo su nombre no es conocido al nivel de otras grandes vocal estas como Billie Holiday o Nina Simona que crees que ese debe está está

Voz 11 22:33 deuda Si bueno la colocan los los expertos no súper expertos de ellas yo también no yo también claro pues no sabría decirte porque porque no están recordada quizá

Voz 31 22:44 yo pienso que que esa dualidad que de la que hemos hablado principió su carrera esas canciones así más o más más pegadizas que ha no le gustaban demasiado pero tenía mucho eco

Voz 11 22:54 éxito ir pues a veces encubre un poco

Voz 31 22:56 a parte la parte del jazz por lo menos al principio no

Voz 11 23:00 es verdad que después ella evolucionó hacia ese lado quién al suyo realmente no no se comparaba también con con las que comentas pues que alguien me dijo Li Nina Simone pues por le faltó un poco de

Voz 13 23:14 de no ser una vida más desgraciada que padezca no tuvo una vida tampoco muy buena pero bueno alada

Voz 11 23:20 de decimos hay pues salvo es quizá le faltó ese punto más mítico no sabían poco más desgraciada más corta también Vaughan tuvo una una carrera larguísima estuvo en España en el Festival de Vitoria de Barcelona y quizá pues yo qué sé tuvo una personalidad en este aspecto menos mal marcadas y menos marcada menos singular que que Holiday oxímoron aún aún a pesar de su calidad vocal no pero pero quizá esa persona había menos menos marcada menos definida aunque bueno trabajó muchísimo y grabó muchísimo no

Voz 0084 23:54 se siente totalmente sin embargo este este disco homónimo junto a Clifford un disco que marcó también un hito en su carrera

Voz 11 24:05 sí este este algún pues fíjate fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en el noventa y nueve usa que son uno de los discos que siempre va a aparecer él en cualquier caso en cualquier lista diría yo no que que hiciera de de ellas

Voz 0084 24:20 de grandes clásicos del jazz si para alguien que haya descubierto está en este rato la obra deshora Gauguin que otros discos suyos les recomendaría

Voz 11 24:29 pues la verdad que una discografía tan extensa tan amplia con más de cien discos pues mira en vez de recomendar ver a sólo uno venga por ir yo recomendaría la grabación que hizo en el setenta y tres en Japón que son los discos Blair in Japan porque yo creo que ahí en ese en ese concierto y que está acompañada por el clásico trío de jazz que era lo que más les gustaba es donde más se ve su voz

Voz 44 24:54 de todas las capacidades que tiene otras capacidades además que tiene que tiene en directo no además bueno el trío nutrió estupendo estaba causó al piano

Voz 11 25:02 no yo en Jany Le al contrabajo Jimmy Cobb en la batería

Voz 0084 25:05 no está mal buenas

Voz 11 25:06 la compañía y creo que es un concierto

Voz 44 25:08 todo magnífico y creo que ahí

Voz 11 25:11 más de su voz

Voz 44 25:14 la tan limpia Ai Se se escucha también y no sé yo recomendaría pues mira o además es este disco de un de un directo que no es lo habitual a veces en recomendar acciones no pero pero yo lo recomendaría

Voz 0084 25:25 pues tomamos nota ese decreto en Japón también obviamente el álbum con el que estamos abriendo el programa de esta noche pues no mi Sabugal muchas gracias por por este rato en el sofá Sonoro siempre es un placer charlar contigo gracias a vosotros

Voz 11 25:41 a pues

Voz 0084 26:38 el gran abogan murió en mil novecientos noventa como una leyenda del jazz entre mil novecientos cuarenta y siete y mil novecientos cincuenta y tres fue la mejor para las revistas más selectas para cabeceras como Esquire o Down Beat a lo largo de su carrera Sara tocó con todos los grandes nombres del género y se ganó el respeto de todos

Voz 11 27:00 el otro que la hazaña

Voz 46 27:04 además de la de Ipanema pagan que desean ser faldas

Voz 47 27:08 Boko con sus no la tenían la mejor voz el mejor sonido podía hacer más que nadie que haya oído su voz era exquisita hubiera podido cantar ópera hubiese querido ha sido la mejor voz eso que llamamos diseños voy a ver si hubo muy cómodo

Voz 0084 28:06 así la definía Nancy Wilson rendida talento de esta mujer que en mil novecientos cincuenta y cinco firmó este disco junto a Clifford Brown que figura entre los álbumes históricos del jazz una obra maestra por su capacidad de enganchar de cotizar incluso de curarnos ciertos males nos vamos ya tiene más contenido en sofá Sonoro punto com en nuestras redes sociales volvemos la semana que viene adiós

