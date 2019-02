Manu Carreño: "Se está siendo injustísimo con Setién"

Voz 1

00:00

que por fútbol y por resultados está ahí en general se está siendo injusto con Setién se está siendo injusto Setién y sobre todo en Sevilla nosotros no estamos ser yo estoy en Madrid no estoy en Sevilla pero doy mi opinión que para eso me pagan por resultados se está siendo injusto no muy justo conseller pero bueno no sé igual el siguiente entrenador que venga va a ganar la Copa seguro va a meter al equipo en Champions iba a pelear la Liga no es cuestión tampoco de que atraviese caiga mejor o peor pero sí es verdad que sí