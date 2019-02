"Hoy en día un hombre soltero y homosexual puede ser padre de acogida con toda la naturalidad del mundo"

Voz 0553

00:00

soy Alberto Roldán ya hablé con vosotros hace tres años para hablaros de que iba a acoger a un niño sacar algún verano nada después de esa experiencia pues tan positiva pues se decidió dar un paso más y había ser acogida en nación quería compartirlo con vosotros porque creo que es una figura que no se conoce muy importante y necesaria porque hay catorce mil niños en España con necesidad de tener un hogar no les han quitado la custodia a los padres están esperando puedes entrar en nada esto la formación aseo preciosa muy muy potente porque hemos visto casos reales ir kárate hablan de que hay momentos duros como toda la crianza pero las Teeparty don de ver a un niño que que ocurran Rosana pues es maravillosa no corre también quería visibilizar que yo soy soy soltero soy monoparental hizo homosexual en requiere también que se vea él sonó cómo ha evolucionado la sociedad española Lejeune día nombres al homosexual puede ser padre con toda la naturalidad del mundo que mucha gente lo que da yo donde te alarga meter con lo bien que vives tu libertad que va a cambiar mucho Tejerina explican sale en libertad no Ibarra necesita crear hogar como bueno como se actor también pues los central teatro Elena aparte que dice Yerma que dice tengo tanto amor de como no lo ve tan veneno yo creo que nos pasa un poco en esta sociedad no yo creo que en que habría que verlo la oportunidad con niños más