Las paparruchas de la semana

y los viernes también a esta hora con Marisol Rojas porque los viernes toca recuento de Papa muchas bulos Fake News de mentiras Marisol buenos días hola buenos días hacía mucho tiempo que no aparecía en la sección Vox

Voz 1508 00:35 pero veo que vuelve Javier Ortega Smith como el resto de políticos está en precampaña hay tiene que vender lo suyo el lunes estuvo en Espejo público hoy en su intervención explicó que Vox quiere prohibir los partidos independentistas ya y tendió una trampa a los espectadores porque lo justificó diciendo que Vox se inspira en la Constitución alemana vamos escucharle

el pelo veintiuno de la Constitución alemana dice todos aquellos partidos que tengan en su seno o en su acción en sus estatutos o su actividad política la el intento de ruptura de la unidad federal alemana son partido serán federal son partidos inconstitucionales es lo dice la francesa la portugués

Voz 3 01:17 proponer y quedamos a para los partidos que quieran romper la unidad de España y que encima se pueden traducir

Voz 1508 01:24 el artículo no habla de ruptura sino de poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania o eliminar la libertad o la democracia por ejemplo el partido de Baviera que reclama la independencia de este plan es perfectamente legal de hecho Baviera se denomina Estado Libre de Baviera quizás Vox no aceptaría esa denominación para Cataluña y un añadido importante que nos recuerda nuestra corresponsal Carmen Viñas en Alemania es muy difícil ilegalizar un partido ni siquiera lo han conseguido con el partido neonazi pero

Voz 1727 01:56 era Smith Marisol habla también de Italia de Portugal y de Fran

Voz 1508 01:59 sí también lo hemos comprobado la Constitución italiana sólo prohíbe expresamente la reconstitución del partido fascista nada más ningún artículo prohíbe la existencia de partidos independentistas por ejemplo la Liga Norte lo fue durante un tiempo nunca fue ilegal Francia es un Estado mucho más centralista que el Espanyol y aunque el primer artículo de su constitución dice que es una república indivisible los partidos independentistas funcionan con normalidad un ejemplo es el partido independentista de Córcega si encontramos más matices en el caso portugués la Constitución prohibe los partidos regionalistas pero ese artículo nunca se ha aplicado para eliminar formaciones políticas

Voz 1727 02:39 siempre es peligroso comparar constituciones no porque no hay una realidad política constitucional idéntica a otra e Inés siguieran en en países de contextos regionales como como Europa claro hacer una afirmación de esa rotundidad no existirían partidos independentistas en Alemania Francia o Portugal es correr mucho riesgo

Voz 1671 03:01 no lo es porque además muchas veces se tira el caso alemán porque hay poca gente que sabe Alemany por lo tanto no inspirándose en eso pero fíjate que hasta en Portugal en Azores y Madeira los partidos específicos de allí con compiten federados con partidos de ámbito territorial por luso sea desde la propia de la propia península pero ojo porque aquí hay que distinguir entre constituciones además militantes y no militantes porque ya son constituciones militantes que hay elementos que está en el núcleo de sus valores sobre los cuales no se permite impugnación reforma o competición

Voz 1508 03:30 según como uno interpretas constituir

Voz 1671 03:32 eso eres a lo mejor Vox está más cerca de la ilegalización que los partidos independentistas

Voz 5 03:36 sí aquí desde luego es enorme

Voz 6 03:38 Mariola no no efectivamente sagrado

Voz 5 03:41 famosa cláusula de debilidad que está en algunas constituciones desde luego la alemana que protege el Estado federal entre otras cosas pero también el estado de derecho y el Estado social y democrático de Derecho podría cuestionar la existencia de partidos de corte tipo box

Voz 6 04:01 se suele bañadores que además cómo se mezclan las dos cuestiones la designa constituciones militante a militante por otro lado esto de la descentralización que bastaría un ejemplo muy cercano a la materia de la que hablamos que es alguien imagina que aquí en España una decisión como la la de entregar a un político a otro país como el caso de pus de Mon a la inversa lo decidieron tribunal autonómico en Tribuna

Voz 1508 04:27 el régimen es decir

Voz 6 04:29 o lo decide la Audiencia Nacional pero la paralización alemana indica que el Tribunal de Lander en cuestión lo que ocurrió con el caso de Puigdemont oye aquí se empezó con esa historia de hombre pero cómo puede ser que un tribunal provincial tal no aclaremos que entiende por descentralización no por desmembrar el Estado hemos comprobado

Voz 1727 04:53 a los políticos les encanta ya lo sabéis citar a la Constitución si es para dar cuerpo a una promesa electoral Marisol mejor que mejor

Voz 1508 05:02 caso de Albert Rivera que se estrena en este repaso

Voz 1727 05:05 semanal si nosotros gobernamos la lengua

Voz 7 05:08 común de España el Espanyol va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España lo va a ser ya que no le guste que se aguante

Voz 1508 05:16 porque es lo que dice la Constitución pues no lo dice el artículo XXVII el dedicado a la educación no habla de lengua vehicular lo tres el que hace referencia al castellano dice que es la lengua oficial del Estado y añade que el resto de lenguas españolas serán también oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos de autonomía y que dice por ejemplo el Estatuto de Autonomía de Cataluña que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular de aprendizaje en la enseñanza fijaos que yo empiezo a

Voz 1727 05:46 acusa cierta impotencia no porque dedicamos los medios este programa por lo menos esta sección a aclarar cosas a a desmentir cifras datos texto de constituciones que son asuntos muy objetiva hables muy objetiva hables y no somos los únicos lo hace mucha más gente

Voz 5 06:05 sin embargo hay cuestiones que calan calan calan y no hay manera de

Voz 8 06:13 es mentiras es como esta porque no nos sé como ésta por ejemplo de las lenguas en la Constitución

Voz 6 06:18 pero yo creo que tiene que ser una labor bueno primero que es nuestra obligación debemos mantener el esto porque creo que con el tiempo nos acostumbra demos todos a que ya no se permitirá que cualquier político cojan micrófono lo que le parezca sin que pase nada en lugar de entrecomillar lo que dicen inmediatamente la comprobación

Voz 1727 06:39 espero que recuerdo Jesús Maraña que has empezado esta ahora de radio diciendo y una parte del electorado de ciudadanos que da por supuesto no

Voz 8 06:46 dónde quiere Rivera quiere liderar el da por hecho el hecho que cuando dice que no va a pactar con el PSOE no sé lo que esto es muy grave que la propia en el propio ejercicio político

Voz 6 06:55 yo ya se descuente la la incredulidad

Voz 8 06:59 de tu propio texto ante determinadas estoy contrastando que estimo que has dicho sí sí estoy contrastando con lo último que sí

Voz 5 07:05 sí Mariola no mira como hemos empezado antes también una iglesia ese mandamiento que dicen que no se utilice el nombre de Dios en vano pues en la vida civil estamos constantemente utilizando el nombre de la Constitución en vano no hay día que alguien eh en un ejercicio de verbo le sobre a ver si es más constitucionalista que el vecino apele a la Constitución para intentar enmarcar intentar blindar su argumento político e evitar lo que es simplemente una confrontación de ideas si Albert Rivera lo que quiere es un país que renuncie a su patrimonio lingüístico que exclusivamente hable un idioma y además como lo dice el muy bien el que quiera bien el que no también porque lo dice así el que no que se aguante Éstas son expresiones de una falta de respeto a la pluralidad que representa a España que no hay Constitución que sea capaz de recoger este carácter autoritario de lo que es la concepción de un espacio público en el que tengamos es espacio y capacidad para sentirnos todos representados y sentirnos

Voz 9 08:16 todos cómodos de todos modos fijaos que yo hablando

Voz 1671 08:18 María toda esperanza decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio por lo tanto es muy complicado por más que unos confrontaremos a esto que incluso principios constitucionales que están en paridad en artículo dos indisoluble unidad de la patria española reconocimiento autonomía de nacionalidades y regiones que están al lado las dos aquí sólo utilizamos la Constitución para tirarnos las a la cabeza los unos los

Voz 5 08:41 vamos a ver yo pediría que dejáramos que los políticos e dejaran de utilizar la Constitución para intentar argumentar o para intentar proteger su argumento o darle más valor a su argumento político que se dedicaran a poner en el debate argumentos de calidad que el resto la ciudadanía decida quién los quiere dejen en paz a la costa

Voz 1727 09:04 o en su defecto llevemos una Debolsillo y les sacamos cada vez la te digan dígame el artículo que voy a leerla o una aplicación en el móvil podía ser útil bueno me intentamos que esta sección la verdad no sea el rincón de Donald Trump lo intentamos de verdad pero esta semana Marisol has hecho una comprobación con una fuente directa así que adelante contra

Voz 1508 09:25 hace justo una semana el presidente de Estados Unidos habló de su buena relación con Kim Jong-Un el líder de Corea del Norte y metió de por medio a Barack Obama

Voz 5 09:34 a mí me

Voz 10 09:37 ni justo ahí en el Despacho Oval con el presidente Obama le pregunte cuál es el problema más importante y me dijo sin duda Corea del Norte no quiero hablar en su nombre pero creo que él habría ido a la guerra con Corea del Norte creo que estaba listo para ir a la guerra de hecho él me dijo que estuvo muy cerca de empezar una guerra con Corea del Norte

Voz 1508 09:57 no es que hemos aprovechado que ven Roach el ex consejero adjunto de Seguridad Nacional de Obama ha estado en Madrid le hemos preguntado si esa guerra estuvo cerca

Voz 11 10:07 en enero en

Voz 12 10:09 Javi miren Obama da no no no yo estuve en todas las reuniones con Obama sobre Corea del Norte no estábamos al borde de una guerra como dijo Trump creo que la razón por la que hizo ese comentario es porque ha abrazado esa diplomacia con Quillo Noone ha abrazado al propio Keane Jones sin conseguir nada Chick Corea del Norte no sea desechó de ninguna de sus armas nucleares de ninguno de esos misiles la forma en la que intenta que parezca un éxito diciendo que íbamos a tener una gran guerra con Corea del Norte la realidad es que la única vez en la que hacen ni una guerra con Corea del Norte fue en dos mil diecisiete cuando Trump tuiteó sobre entrar en guerra así que la única guerra que evitó es la que él estaba a punto de empezar no la que Obama estaba a punto de empezar

Voz 1508 10:52 pues ya lo veis Trump en estado puro Gracia

Voz 8 10:54 es Marisol hasta la semana que viene hasta luego contra no basta con llevar la Constitución en el bolsillo y no hay que llevar todos los tratados internacionales y una memoria de Fraga una memoria de Fraga para ir desmontando cada una de sus afirmaciones