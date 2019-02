Nadie Sabe Nada: NSN 'unplugged' (23/02/19)

Voz 1 00:00 bueno pues nada eh aquí estamos aquí está

Voz 2 00:03 hemos una semana más si una semana más en el Nadie sabe nada de la SER Hoy un programa muy

Voz 3 00:08 especial la verdad

Voz 2 00:10 si hay que contar que esto no no es broma bueno va a ser broma pero en realidad el motivo no no hacen ninguna gracia nace como no broma nosotros vamos a ir

Voz 0057 00:20 tal llevarlo a a la guasa estamos creo

Voz 2 00:23 queda entre uno de los retos más importantes que nos hemos planteado no en la historia del nadie hable veinte vamos a contar rápidamente no no funcionó nada

Voz 3 00:34 lo que sí está los micrófonos los dos jornadas los microondas ahora los micrófonos pero quizás lo único que estaba funcionar si nos comunica el departamento técnico del nadie

Voz 2 00:46 existen unas personas allí con sus dedos y sus cabezas dice no funciona nada no hay música no hay música

Voz 3 00:53 a mí me gustaría o una explicación un poquito más técnica que me digan si no funciona nada si me deja frío dejado fríos pero es lo que necesita saber si es como un avión que el piloto diga

Voz 2 01:05 la empero vuelo esto va eh como bajaremos ya veremos

Voz 3 01:13 a ver bajar vamos a bajar cae por su propio peso se ustedes

Voz 2 01:19 para bajar lo que igual no con la comodidad que están acostumbrados y eso es lo que ha pasado los pilotos pues son dos pilotos eh hay dos técnicos de sonido un piloto un copiloto

Voz 0057 01:28 a ti te cómo vería da a sí ida

Voz 3 01:32 no lo cuentes bueno que sepas que sólo va un micrófono de los dos habituales

Voz 4 01:37 bueno pues vamos ya entendiendo que materiales vamos

Voz 3 01:41 hasta entonces no está ni el señor ese Samuel que yo no sé nada nada nada

Voz 2 01:47 mira

Voz 0057 01:48 hay vamos con un vamos con sólo micrófono

Voz 5 01:51 a a comprueba que vayan no va no va había

Voz 3 01:55 son los micrófonos que no funciona esto y aún Pleiss de irme a mi casa pero pero como soy un profesional y también creo que estás ahí no vamos a ver yo yo no soy profesional yo hago las me dirá bah si bueno bueno vamos a dirigirnos al deporte más allá yo dejo hablar ahora porque el micrófono para mí ya eh venga hasta luego a ver compañero buenos días buenos días que que esta pasando de todo yo no pueden pasar más cosas tenemos un equipo estable fijo que lleva desde septiembre funcionando perfectamente hoy ha dejado de funcionar no no por algún motivo bueno pero una tormenta eléctrica no no no lo sé no hemos puesto en marcha no son narrando Bush a buscar otro y ahora estamos volcando archivos a este otro pero lleva su tiempo lo habéis actualizado

Voz 6 02:44 que a veces es eso que que te dice tienes

Voz 3 02:47 la actualidad

Voz 2 02:49 a pesar de los programas son

Voz 0057 02:52 son comprados OSE ha hecho un crack sabes

Voz 5 02:54 eh sea Hawn crack que a lo mejor

Voz 3 02:58 no lo sé no lo sé yo creo que eso es complicado muy bien porque que no lo es supongo pero bueno por lo menos todas estas pantallas hacen lucecitas yo he tenido sé si eso sí pero ya pero lo demás no aquí donde se va a demostrar el poderío de la Cadena Ser que no necesita nada para seguida de la ante claro cuando vosotros sí si volvéis a tener etc políticas muy bueno pues venga bien esto ya te tranquiliza mucho más pues entonces yo te propongo que tú hagas la voz de Samuel les Jackson iba con la música o Elvira saca ido cartel de la Ser habrá como como

Voz 7 03:38 ha hecho si de verdad como dimitiendo dice

Voz 3 03:41 el cartel del micrófono de Andreo más yo que como señal de duelo deberíamos girar no parece yo quiero yo creo que sí hoy es un programa de la SER pero que no se merece

Voz 0057 03:49 esta es ACB

Voz 3 03:51 será la cadena pinza la cadena

Voz 2 03:53 eh

Voz 0057 03:54 la Iglesia empieza con la sintonía y tu haces la

Voz 3 03:56 vale vale aplaude aplaudir sí sí podéis aplaudir no tengo la música daños que imagina que dijera el club de bancos eh he dices sostiene que eso sea así todo el público fue por ejemplo cien personas sí mancas cien personas a las que a todos les falta un brazo se aplauden

Voz 8 04:17 como un como un público de cincuenta personas porque

Voz 5 04:20 cada dos a Haifa es garaje de Haifa es verdad es verdad es que los dos a lo cual lo que hoy es que no hay problema que no sepa resolver si quieres le he todo yo veo

Voz 2 04:36 veo tu tu su me gustaría aplicarla entonces si aquí hay cien personas pediría sólo que aplaudieran cincuenta hombre pero es que no son más

Voz 3 04:44 Costa que para tener una sensación

Voz 5 04:46 es manca mancas eh

Voz 2 04:49 no te parece que eso estaría bien en el en el entorno de fallo semifallo en el que estamos trabajando

Voz 3 04:54 vale vale hablamos de tu Gere Fake a nuestro hace el Estado olía a nuestro compañero que tampoco esta vez tampoco está muy católico hoy cada uno busca un compañero compañera y aplaudir haciendo pues choca esos cinco vale si cada

Voz 5 05:12 tenéis probarlo antes que es muy nuevo esto hay gente que me da vergüenza e a mí y a mí me daría vergüenza yo vengo solo

Voz 3 05:19 yo soy muy pudo mira mira mira a ver si lo doy

Voz 5 05:21 Cara al de al lado hoy hacemos Andreo yo para que venga mira no es fácil El Patti no

Voz 4 05:31 ahora unos brazos muy raro hay que abordar ahora a probarlo

Voz 3 05:33 es una dos y tres una plaza

Voz 5 05:39 venga ya lo tenemos tenemos el el aplauso manco estuvo se hace la música sintonía si antes vale venga

Voz 9 05:48 ambas van mandan en Bam Bam Bam Bam Bam Bam

Voz 3 05:51 la cadena se da

Voz 9 05:53 se vamos a la Lamberto

Voz 5 05:56 el puente oye pues yo no noto la diferencia

Voz 3 06:17 a mí me parece casi mejor esto que sí sí sí

Voz 10 06:21 la la auténtica tengo la moto en modo método mutan modular que los llegó el otro día ya no va tampoco no sé

Voz 3 06:35 va a una falla eh suena como si tuviera la gripe no las piensas que te saliese

Voz 1035 06:43 eh a él

Voz 3 06:47 verdad es cuánto hace que cuando un Romeo no

Voz 1035 06:49 cuánto hace que no cuál fue la última gripe que tuviste

Voz 3 06:52 sí es verdad hombre Si sí me acuerdo

Voz 2 06:54 no lo hace un par de añitos pero sí se pues yo yo no me acuerdo e si pero protegido tío no me digas que no te has puesto pajarillo ni nada yo hace muchos enfermos pues Horace a estos días está poniendo la gente muy enferma

Voz 0057 07:08 no pero yo no pues soy una especie de héroe

Voz 2 07:10 vale vale vale muy bien yo la fiebre de mayor la muy mal

Voz 11 07:14 no no

Voz 3 07:18 de la gente mayor coge más fiebre sabes

Voz 0057 07:21 no

Voz 5 07:21 como los niños no tú no tú

Voz 0057 07:24 pero qué piensa que a medida que te vas haciendo mayor que esto es inexorable sí sí sí se luego te te coge una cebra Dagens

Voz 2 07:31 ya ya ya ya lo que llevase mal la la la la gestión de la fiebre un niño se pone y a las doce horas ya está correteando un adulto etapas aunque eh bueno qué lástima a vendía una música

Voz 5 07:46 yo le diría a Ramón

Voz 2 07:49 a esa esponja el programa no vale ahora no esto no va se va esponja esto es una piedra por comenzó oye

Voz 8 07:55 está seco como como Cullum

Voz 3 07:58 a Libia bueno vamos p'alante no que cosas más cruda Wu Yu You Tube ha llegado hoy a la música que es como la explico a exponer lo Houdini frío en el alma arenga pues empezamos con

Voz 0057 08:12 con las mismas escucha escucha es que da miedo eh mira si empezamos con las preguntas de los oyentes pues venga vamos allá

Voz 3 08:27 a ver empezamos como no no no no no Mario Díaz

Voz 0057 08:32 desde Sevilla hice un chino Chen entre paréntesis bazar

Voz 5 08:37 yo lleva parecido a la persona del negocio

Voz 0057 08:41 ha llevado pues es que es esta pregunta es buenísima un chino entre paréntesis bazar llevado por españoles como sea María coño azar

Voz 12 08:51 como el como si no pues llegó por chinos lo mismo

Voz 3 08:58 sí sí claro claro claro un bazar chino como sea María Bazán bazar oyes bazar o bazar hombre no es bazar como cuántas as una AIS que yo he visto baza pero es en inglés y que has visto pero eso es

Voz 0057 09:15 es una revista que se llama no sé qué vas

Voz 3 09:18 Harper Harper's Bazaar conservadoras ya haré tú como sólo lo lees cosas en inglés claro es que a veces pienso en inglés y tengo que traducir

Voz 1035 09:26 el bastado dejar ya Santa eh

Voz 0057 09:31 cuál era

Voz 3 09:34 sí voy vamos a seguir no es la gente mira Pedro Rubén Pulido de trece buje narices alguna vez habéis pensado que la ley de Murphy

Voz 0057 09:41 se estaba cebando con vosotros qué ocurrió

Voz 3 09:46 la ley de Murphy es lo de que si algo puede salir mal saldrá mal pero nosotros vamos ya a dejar ese acuerdo haría no sé yo creo que el programa de hoy pues no pero cuántos llevamos llevamos seis años no ha pasado nunca esto tantos pero llevamos aquí lo sabemos sabremos lleva nadie sabe nada y si no no no yo muchísimo por cierto si alguien del público quiere colaborar es un día increíble osea ves el día que más ayuda necesitamos de toda la historia de nadie y la gente es tan cabrones es a a ver cómo se están pan con toda la pareja no hay ese gozo ese gozo de Le

Voz 2 10:24 lo ver un vídeo de sabes el típico Ovidio skate

Voz 3 10:26 que pegarnos una pregunta más fea pasa que varios Bartomeu desde Valencia me gusta nombre edad dice el moco es mierda de dentro de fuera víctima asqueroso es de fuera hombre el moco es toda la porquería

Voz 0057 10:39 ya que entran por fuera el no que se quedan los pelillos no hace bola pero el mocos de verdad hay que hablar de mocos bueno lo hacemos no escuchamos una canción siquiera

Voz 5 11:00 bueno bueno bueno y hoy

Voz 3 11:04 por permitirá algo es dos exquisito con la pregunta ya ya es verdad también te digo que

Voz 2 11:09 cuál es si llegara a la música que este es un anhelo que tenemos como como cuando llegan los Reyes Magos no que ilusión cuando llega la música yo pido que los pagamos todos de pie no sabe lo hacemos

Voz 5 11:20 pero sólo con un brazo

Voz 3 11:23 sí exacto mucosidad

Voz 2 11:25 el concepto mucosidad algún médico algún fisiólogo Veterinario incluso sí sí sí pero

Voz 3 11:33 dice que no pero que confianza me da esta doctora Si ella misma cuando preguntan autora dice no no no porque no estaba de servicio hombre no quieres hablar no está vale ves tranquila tranquila doctora mudos y se muere alguien aquí eh aquí como jamás Cuco la doctor dan no que te lo poco que se sepas a lo mejor sólo diste reanimación pero no no como no lo tengo todo aprendido que se puede hasta oye ahora este programa que trabajaban

Voz 2 12:01 no vamos a a redundar en ella especular sobre qué es la mucosidad se ante una profesional que va a estar diciendo que contó con

Voz 3 12:09 estoy muy poquito que no sabe ella nada vale a mí siempre me lanzo un tema el otro muy bien duró es flipado nunca

Voz 2 12:16 no está resfriado la cantidad de mucosidad que pueden generar hombre

Voz 3 12:20 claro que llegó momento que dice es con quién estás hablando tú me has visto bien a mí

Voz 2 12:25 sí bueno pero eso es el dispensador tú narices el dispensador te estoy hablando de donde se fabrica ya pecho

Voz 0057 12:33 yo no el pecho yo yo

Voz 2 12:35 esta como una semana refería por detrás de la cabeza

Voz 0057 12:38 la cabeza ahí como huecos que hacen moco enseguida hombre la sinusitis que es que se te mete no como locos por ahí por pero aquí estoy no podía saber

Voz 13 12:45 no yo hago no lo podía saber la verdad

Voz 3 12:48 pese a que tengo razón si se hacen mocos ahí los huecos de la cabeza pues la cabeza por dentro y por eso tengo tanto yo porque claro con esta cabeza que tengo claro ahí recovecos madre ahí hay más moco que cerebro

Voz 5 13:03 ya tenemos frase que tenemos para ser para el programa de no tiene más mocos que cerebro

Voz 2 13:08 pues tío no te digo yo que no porque de verdad que yo lo he pensado en serio de estar en el sexto día becas saca producto o pero donde cómo se fabrica ya sabrá gota a uno

Voz 3 13:20 claro claro por ejemplo el semen

Voz 5 13:23 vos muy mira no me no me esperaba este giro

Voz 3 13:27 no tenía que haber visto porque por textura en la que estamos hablando productos que fabrica el propio cuerpo abrigan la cabeza también

Voz 0057 13:35 bueno algunos sí eh

Voz 2 13:38 es finito

Voz 0057 13:40 el mes que viene Finito Ametlla no Finito de Córdoba Finito de Córdoba

Voz 2 13:44 el momento que la naturaleza dijo mira yo te voy a dar una dosis como cuando aprietas un

Voz 3 13:50 en las manos se que te da una dosis

Voz 0057 13:53 es

Voz 5 13:55 no no aprieta insista a Gales

Voz 3 13:59 Lito Fini vale manito entendió que era como delicado suave no no no no yo pues hay día

Voz 2 14:07 ya hablando de la limitación que que la propia naturaleza dice no yo te mando una dosis que es la que Spain seminal oye perdona Báñez mira estoy hablando de semen

Voz 3 14:16 es que me gusta es hablar mirando al tendido pues que hay una

Voz 0057 14:18 personas detrás del cámara que no sé también que no

Voz 3 14:21 ya que no nos podemos ver bueno los compañeros siempre es que luego te dijo de coger muchos de perfil vale vale no no no es que más me ha empezado a sufrir por ellos va señora que ve ahí tan Monica que bebió media cara nada más pero luego vamos un ratito con ella

Voz 14 14:36 eh eh a ver la la ley

Voz 2 14:39 situación semántica Gemma semen Finito se limitación semántica

Voz 5 14:44 vale gracias hasta luego hombre

Voz 0057 14:46 hombre es que sino fuera Finito imagínate bueno

Voz 2 14:49 pero por qué no pasa lo mismo con la mucosidad que diga mira yo como resfriado valoro poco todo resfriado y te digo Tienes doscientos cincuenta gramos que te pueda ir lanzando eh hasta que ya nada yo mismo algún cálculo la bacteria o lo que sea ha generado esto pero no no esta cantidad ingente

Voz 0057 15:07 pero es consciente de que tú argumento tiene un lado oscuro que si tú no lo he visto yo por supuesto lo he visto

Voz 2 15:12 pues no lo he visto sabes que yo soy un ser de luz porque sí

Voz 0057 15:15 estamos hablando de de que el moco no tiene limitación Llorente planteó un posible escenario que es resfriado

Voz 5 15:21 por ejemplo saber que de repente hombre Berto no no que de repente

Voz 3 15:28 ya ya es verdad es verdad que es muy oscuro y enrevesado

Voz 2 15:32 yo ya está hasta enfermiza las tres fronterizo

Voz 0057 15:36 bueno pues ya lo mismo que de Hong Javier es que no para ajeno para que error imagínate que es que eso mismo ocurriera abajo Yves cierto no para no pero fíjate que la naturaleza

Voz 2 15:50 los fluidos los trabajos esta medida cintura

Voz 0057 15:52 pero luego vallada deja llevar que fluya libremente más muy bien muy bien música hasta ahora

Voz 7 16:00 una ya era echar eh baja la música

Voz 2 16:07 dice Carmen Pereira de Logroño que en una misma caja de mandarinas sólo hay unas pocas vueltas son las elegidas no sé dónde compra mandarinas sí hombre

Voz 0057 16:19 sabes que si eso sí igual naranjas también se hace que de vez en cuando te ponen unas que vienen envueltas en un papel como un papel cebolla si se entonces siempre tiene la sensación es decir esas son las buenas pero no qué criterios se sigue para envolver un uno cítricos u otras puf me explicó no yo no sé alguien alguien aquí empaquetada mandarín

Voz 3 16:48 a ver quién que empecé a estudiar empaquetada mandarinas pero pero dijo va no sigo hasta el final dice una si yo pero no quiere hablar como la doctora oye lo que sí si se les va a las manos con el encerado

Voz 2 17:01 no en el encerado ese tipo de productos que ponen para que la el cítrico la la fruta en general sea más vistosa a si eso se hace yo no no es eso no no yo luego debe yo yo yo yo fruta nunca eh tú te has comido más cera que fruta te lo digo yo una manzana por ejemplo que yo me las como o con con Lord of como me estoy comiendo

Voz 3 17:24 será

Voz 2 17:27 es una cera comestible sí hombre sí sí claro compré

Voz 5 17:30 no

Voz 2 17:32 qué te digo en serio tío cree creame sí sí hombre ya hay un movimiento cada vez más creciente que está en contra de eso de trabajar tanto la apariencia pero aquí entraríamos en lo vio no Gea Estudi

Voz 0057 17:44 sí que también hay sitio desvíos Henze que yo creo que me están vendiendo la fruta más fea que tienen como eje Anzhi claro se ha parado el el argumento contrario absoluta que saque

Voz 3 17:54 el camión no claro sea el argumento es oye

Voz 0057 17:56 qué te están vendiendo fruta que simplemente es apariencia no tiene tan buen sabor ya que sepas que la fruta que no tiene tan buena apariencia también puede tener buen sabor pero tampoco es que cuanto más feas sea la fruta para usted fue puede ser una fruta que se

Voz 3 18:12 es una mierda andando y también también también lo cual yo diría que no

Voz 2 18:15 la selección no pero pero sí es cierto yo estuve en un supermercado de

Voz 1035 18:19 sí eso bajarte al mundo de los mortales no

Voz 0057 18:22 sí sí joder una cantidad de de productos sustrato equipo de nutricionistas hoy me encargo yo sé voy al supermercado donde está Andrés está lleno de gente corriente no vaya no pero de esos que claro

Voz 2 18:37 aquí pasa una cosa es un supermercado culminó servicio buenísimo abierto veinticuatro horas casi a la petición unas hostias no voy a dar nombre porque tengo que ir mañana

Voz 0057 18:48 aquí en Madrid no en Madrid

Voz 2 18:50 qué caro es que claro es pero tío lo pagas a gusto los los y si tiene ese dinero si si los trabajadores una una amabilidad simpatía por probar este jamón de tres mil euros a aprobar no hizo compró dos cosas con veinte muy bien puesto hilo me Filippo la el tema encerado frutas o sea ahí estaban trabajando la acera muchedumbre debía ser cera buenísima noticia el Vaticano venía estamos hablando de manzanas de porcelana o sea una cosa que dice enorme la como la de Juan casa Illa pues mira no sabes antes había gente que

Voz 0057 19:26 tenían casa frutero con con fruta falsa

Voz 2 19:28 sí para qué

Voz 1 19:30 pues no sé para qué va para tener en fruta falsa

Voz 2 19:36 bueno tenerla pero la sensación de que siempre tienes fruta en casa no lo gol el libro falso te acuerdas del libro falso todavía se vende sí hombre eso es maravilloso

Voz 0057 19:44 no libro falso que era una cajita que las habría si dentro había un hueco

Voz 2 19:47 poner así secreto Si porque los ladrones eso no lo sabe nunca será socorrer a sacar los libros sabes

Voz 0057 19:56 en casa nunca tuvimos es porque en caso no había nada de valor para guardar entonces inmersa en un libro ya ya ya

Voz 15 20:10 madre mía lo de lo esperaba yo

Voz 1035 20:13 esperaba un reto tan grande a estas horas de este sábado

Voz 2 20:21 yo que se me acaba la canción

Voz 0057 20:23 Marina pico Lina de que tan bonita que piensa un rato que el público descanse

Voz 2 20:28 Barinas Piccoli Marina Piccoli no Miri pico Lina hoy me gusta más de Leganés mira aquí no Piqué ganas de que se lo decía a su madre en el mitin en línea

Voz 16 20:38 el Lin

Voz 1035 20:42 Medina pico Lina perdón que ganas de abrazarlo

Voz 0057 20:44 perdón hay algún vídeo de Youtube que no podáis

Voz 1035 20:47 dejar de ver tipo bricolaje manualidades

Voz 0057 20:50 yo estoy engancha disimulos de maquillaje y eso que no me mal

Voz 2 20:53 Quillo jugó vídeos de Youtube que no pueda dejar de ver tutorial es no yo es que no no no miro youtuber yo me he quitado un poquito también no esté viendo tú vas a lo que vas no eso de un ratito en Youtube viendo tutorial tutoría les son Nava oye dices Juncal Martínez de Irun Juncal Juncal soy la pequeña de cuatro hermanas estoy harta de que cada vez que lo digo la gente siempre conteste cuatro chicas pobrecito tu padre si es la gente que puedo responder a eso

Voz 0057 21:28 muerte

Voz 5 21:33 un poquito más fino

Voz 3 21:35 ajá sí lo ha leído un poquito fue si además es mentira es el es lo opuesto

Voz 0057 21:41 no sé pero no sé cómo claro es cómo son muy machistas repugnantes creen que que está rodeado de mujeres infernal claro pero no lo sé depende también como sea no como personas que son una disputa toda la ciudad le damos son buenas puede que sean mujeres buenas también nadie si no hay más mujeres bueno es que hombres buenos demográficamente bueno claro porque hay más mujeres también tanto yo no voy a para para ver cafés de

Voz 1035 22:16 esto lo hacemos durante el programa lo que pasa es que está sonando una canción no se entera es muy claro así en crudo lo ves todo

Voz 2 22:22 alguien ha tenido el instrumento musical hostigado y que haría falta mira hoy hoy de verdad hacíais tanta falta

Voz 3 22:28 hoy regalos instrumentos musicales anécdota graciosa mira por fin

Voz 5 22:34 que ha pasado hoy para a una persona

Voz 3 22:46 personas detectara persona detectara atención a micrófono abierto que no se escucha de momento eh

Voz 1 22:53 eh vamos a ver

Voz 0057 22:55 si esto está bien ahora sí ahora sí

Voz 1035 22:58 adelante era un problema de ellos sí sí hoy tan fatal estás fatal la cosa se hoy pones ahí don dos monos empapados en LSD vivo trabajos

Voz 5 23:08 no

Voz 1035 23:10 se llama Cristina verdad Christine Christina cómo vas a salvar

Voz 0057 23:15 esto me está yendo a endulzar no

Voz 17 23:17 la vida un poquito conecta galleta que es un cien por cien comestible pero dedicada a vosotros

Voz 3 23:25 hombre yo celebro que estáis sean cien por cien comestible pues y me dice que son un setenta por ciento yo no me la como agusto yo haré lo digo porque todo el mundo cuando

Voz 17 23:34 este tipo de productos siempre dice pero se come todo es papel comestible tinta comestible todo comestible

Voz 3 23:40 mira son muy bonitas son cuatro

Voz 1035 23:43 estas dos de ellas son iniciales AB Red que a poco que lo piense seguro que coincide con nuestras claros y luego unas fotos en galleta con foto y con letras que que esto dónde lo venden estas cosas Pacers yo estoy que tiene una impresora 3D de galletas

Voz 17 24:00 no yo no no la impresora imprime en la foto una mala galleta está hecha mano está amasada por mi manita a por mí

Voz 1035 24:08 pero la la foto es a la que se dedicara eso una las así una impresora normal de tinta

Voz 17 24:14 no he una impresora especial de tinta comestible

Voz 1035 24:17 es una osea tú tienes una impresora de tinta comestible

Voz 17 24:19 exactamente los cartuchos cuánto vale una pasta pasta lo que pasa ver al final la impresora una impresora normal lo único que sólo se utiliza exclusivamente con tinta comestible

Voz 0057 24:31 con papel comestible también exactamente el de baile

Voz 17 24:34 ella comestible tú pues tanto el día imprimiendo otra cosa

Voz 0057 24:36 soy comiendo en casa

Voz 17 24:38 pues hombre yo personalmente no pero mi hija siempre están te habrán algo por ahí

Voz 2 24:43 no me voy a imprimir yo que es una foto de Ashton Kutcher si se recibe la como o imagínate escribir escribir un libro de ochocientas páginas de lo imprime con papel comience élite y te lo comes tú

Voz 17 24:55 esto lo bueno que tiene que te puedes comer a quien quiera

Voz 3 24:58 Cristina muchas gracias yo me

Voz 1035 25:00 voy a comer me voy a comer

Voz 0057 25:03 comerme Andreo me da como manía

Voz 5 25:05 pero gracias muchas gracias no aplauso para esa señora uno

Voz 12 25:14 treinta como es Fislem vainilla

Voz 2 25:18 pues hoy qué bonito pero luego sabe mal comerte eso de eso también este tipo de regalos pero eso se lo preguntan no esto se come porque hasta que no vence es un poco el pudor no

Voz 1035 25:28 sabe mal toma la tuya anchas gracias a Andreu Buenafuente los bonito lo haremos ahora no

Voz 3 25:35 pues tengo que hacer programas hay bastante imagínense que

Voz 1035 25:38 era sólo se empieza a escucha gente comiendo

Voz 2 25:41 es decir aquí maquillando no

Voz 0057 25:44 sería también escucha yo creo que que crees que es que sacaba sacaban mundo no sí sí sí sí bueno mira esto que

Voz 2 25:53 tiene ahora es bastante socorro ruido

Voz 0057 25:56 es David Guillen de Elche dice por qué

Voz 2 25:59 quitar Bravo siempre tengo la sensación la tentación perdón la tentación de gritar rabo hombre eh por porque estoy tan tonto aquí el tio empieza ya a hablar bien del mismo no también nos pasa porque sois tan tanto da cómo varios giros

Voz 0057 26:18 Nuestro caso porque sacamos un rendimiento económico el creo que lo está haciendo a nivel

Voz 3 26:23 SER no importa pero es un tontos Mater David

Voz 0057 26:27 yo eso te acuerdas en tu programa cuando empecé una hubo una temporada que me dio por ahí

Voz 3 26:32 es verdad yo empecé a decirle al público que porque ella

Voz 0057 26:35 hacia la animación de público en el programa así

Voz 3 26:40 yo no me acuerdo de esas día estuve como dos años haciendo la animación de público también es creer que no me acordaba pues claro porque tú no prestar atención a tu camerino ahí dándote un masaje cada día

Voz 5 26:52 sí claro claro pero yo cuando entraba al público

Voz 0057 26:55 como les han tenido un show montado Sudanell hoy el guitarrista es verdad es que ambos

Voz 3 27:00 les hacemos un show allí para público la verdad

Voz 0057 27:03 quiero a mí me iba muy bien porque luego cuando yo salía en el programa iba a mí tenían cariño claro claro que había estado un rato con ellos antes yo soy yo soy muy muy muy manipuladora es decir pero sí

Voz 2 27:14 Macias ha dicho

Voz 0057 27:16 pues tenía chistes Gemma había escrito les tenía que explicar dónde estaban las salidas de emergencia lo explicamos con una canción a vale vale y le decía pues si en caso de de fuego como tenían que reaccionar siempre con con chistes y con guasa di etc etc picaba la mecánica árabe ir a qué venía esto lo de Ravasi

Voz 3 27:36 en medio puedo decirle oye cuando cuando aplaudió

Voz 0057 27:38 Saiz grite is Bravo nadie se van nadie deseaba dar cuenta si en lugar de Bravo decir rabo entonces vosotros os va a hacer gracia os vais a estar haciendo algo pues un poquito transgresor transgresor y contra cultural pero que nadie a no ser que todo sabe dijera ir

Voz 3 27:56 muy agresivo una sola vez dorado la gente

Voz 0057 28:00 y luego lo acabé diciendo en el programa también pero que tú no te acuerdes porque tú tienes muy piano

Voz 1035 28:06 a mucha gente por el programa

Voz 0057 28:08 yo pues claro yo de lo que de lo que yo hago es de lo que me acuerdo

Voz 2 28:12 claro que a cada uno se acuerda de los cada uno se acuerda de los que yo ahora me dan viniendo e me van viniendo insiste

Voz 0057 28:17 lo explica mi padre que era una señora que que iba al cementerio se ponía a orinar delante de la tumba de su marido cuando hasta que llamar la atención ya dijo abocada a una llora por donde lo siente no

Voz 3 28:37 a que acabo de descubrir estamos nadie sabe nada

Voz 2 28:41 John cruda cruda y de la SER acabo de descubrir que la son Machine que va con pilas es una maquinita esta que venden pues también los bazares no tiene efectos de sonido y tiene una música a lo mejor estaríamos ante la única música posible hoy si quieres la buscó tengo que apretar algo puedo

Voz 18 29:02 bueno no estoy de risa

Voz 1 29:04 perdona

Voz 0057 29:13 pues esto es lo único que hay para cada vez que acabemos en tema de oro

Voz 1035 29:17 qué bien

Voz 0057 29:18 si quieres hay una expectación que

Voz 5 29:27 bueno es como una celebración tienes que es peor el remedio ya está

Voz 3 29:33 esto es idea tengo una idea tengo una cita con muy buena prensa una cosa si ahora cuando salga el ascensor te la cuento mira si quieres te pongo esta pagando pienses tú te pongo esta vale como tu idea Eduardo Antonio desde Sabadell venga

Voz 0057 29:55 dice que cuando acaba de calentar el horno está muy caliente y el microondas estaba temperatura normal pues porque lo no hacer fuego el microondas magia porque ya me dirás tú y yo lo yo no tengo microondas en casa eh no siempre me dice sí te da miedo mi amigo porque no tío que me da miedo porque ambos porque es una Caja Mágica se ha caído el agua es una caja mágica en la que metes joder más que que si si no ves nada de lo que pasó nada

Voz 3 30:33 ha quedado dar vueltas sólo falta que esa contó con túnica y sacrificio

Voz 0057 30:38 es un chiquillo ayer en la cocina pero también te digo que menos mal que no se ve nada eh porque imagino

Voz 2 30:44 tuve el todas las partículas no

Voz 0057 30:46 existiera común remolino pues igual yo te compro el remolino sin unos rayos rayos huyendo hacia

Voz 1035 30:53 la taza como la como espectáculo aquellos de corriente alterna el alterna la continua lo que hacía Nikola Tesla te acuerdas bueno lo has visto verdad no no está en mayor si Alter

Voz 3 31:05 no

Voz 1035 31:05 P era alternan no lo sé pero

Voz 2 31:08 lo digo así con con seguridad cuando Nicolas

Voz 1035 31:10 Tesla estaba con lo de la corriente hay tal que hacían espectáculos por todo Estados Unidos de

Voz 0057 31:16 casi ese ruido sí sí sí sí hay un ruido que lo he escuchado yo si vamos nació inquieta tantísimo porque escucho por los agricultores

Voz 5 31:26 como lo has dado golpes el micro

Voz 3 31:29 lo puedes poner que lo escuche la gente no ve cómo va a poner eso Oberto es que también tú esto mira ha sabido así en mi cabeza digo ya está ya está ya está sea cual como empieza la locura poco mierdas así de repente la cabeza hasta atleta o una voz diciendo quema el cable pelado no el que hable Pilar osea que nos tenemos que ir a publicidad vale sí pero eso sí que va eso sí que hay esas disfunciones y presiona ese no te la música no operaran los anuncios llevan a escuchar de puta madre e ha mirado el sí sí bueno pues nada vamos a la publicidad y luego

Voz 2 32:06 los también pelados pelados desnudos hoy es como hacer el programa

Voz 3 32:09 desnudos la semana que viene espérate

Voz 5 32:25 bueno pues eh bueno pues nada

Voz 3 32:29 bueno pues nada aquí seguimos en el Nadie sabe nada de la Cadena SER Hoy versión crudeza rimas pero atención porque durante la publicidad atención atención porque durante la publicidad tenemos una buena no tenemos una buena noticia pero nos ha comunicado Ramón nuestro técnico que ya puede poner canciones pero dice que de una en una

Voz 5 32:58 que yo condicionó rabo eh cabrones

Voz 10 33:03 que yo le he dicho a Ramón me acuerdo como si fuera

Voz 2 33:06 en dos minutos digo pero es que eso las queremos de una en una dice no se pueden mezclar entonces mi cabeza a rebobinar cuando hemos mezclado canciones

Voz 0057 33:15 pero no quiere decir poner dos canciones árabes sino que acabado un ahí entra la otras hace ya eso que hace que la radio pareja profesional ya dinámica

Voz 2 33:23 bueno eso no hay no hay ningún problema ponemos una la llevamos para bajo desaparece y luego ponemos otra si la necesita vamos venga pues vale hoy a usted estoy nervioso mira estoy nervioso

Voz 3 33:35 hoy estamos asistiendo a un programa que llevamos

Voz 0057 33:37 dando poco a poco tacto

Voz 13 33:40 hombre mira mira mira a la hora de verdad

Voz 3 33:50 ahora por ejemplo yo te pidiera otra encima y no me la podría eso no me lo voy a poner otra tienes que parar esta vez para para eso ya está amortizado haya otra

Voz 1 33:59 además hay cual sale bueno no

Voz 1892 34:07 bueno pues seguimos aquí nada como prueba gatera no como como los gatos por la cátedra no hay pequeñitas venga muy bien

Voz 0057 34:14 a ver Juan Miguel Contreras de Alcázar de Alcázar de San Juan pero donde dice sí cuando un avión toma tierra decimos que aterriza y un cohete cuando llega la luna decimos que alunizaje cuando lleguemos a Júpiter que diremos que hemos aceptado aquí el Sputnik veintiocho llamando a tierra pedimos permiso para pitar si Juan Miguel lo único que espero es que a Júpiter no te envían a ti

Voz 1892 34:32 yo dice Israel de Twitter que espero que sea un nombre no todo el país y que se haya puesto de acuerdo en hacer una pregunta Israel yo páginas a una pregunta de Israel queremos hacer Eurovisión eso con eso eh en qué va a pasar ahora

Voz 3 34:52 es un movimiento anti Israel

Voz 1892 34:54 misión cuanto al pollo con Palestina

Voz 3 34:57 no vayan a Eurovisión sí sí sí sí sí que no vaya nadie Eurovisión

Voz 1892 35:00 que se queden ahí ellos solos esperando a él

Voz 0057 35:02 movimientos no es que no vaya Herrera Eurovisión Dance que no va a nadie que Israel sola joder no se ese detalle ya me parece mejor mucho mejor idea eh creo que el movimiento es bajen porque en realidad no les estamos vendiendo no lo estás negando la entrada a nada

Voz 3 35:16 simplemente llegaría a tocar lo que ves aquí me ha molestado musica ya ya ya

Voz 2 35:22 ahora te sobra no o muy bonito que sea que no vayas Eurovisión pero dilo el último día que sabes que lo preparan todo que un pastizal amanece

Voz 3 35:33 casi como los Goya

Voz 2 35:36 entonces sería jodido eh aquí y nada tú me pasa Rania vamos venir no hay ningún problema sea que hablarnos sino Ucrania

Voz 0057 35:44 las películas latinoamericanas

Voz 2 35:46 todo bien pero todos están con Chava se llama tienen un grupo de Whatsapp todos los países de Eurovisión

Voz 3 35:51 no me hable del grupo desguazado ya

Voz 20 35:54 bueno y se de

Voz 3 35:58 entonces pasa hace mucho eso eh claro no había hablado en este programa hasta hoy de eso claro claro claro fíjate si ha pasado días y nada pues eso que

Voz 2 36:07 temo día por lo que sea nadie va están los de Israel esperan no me gusta Se palo pero creo que no va por ahí se va a hacer todo se hace igual aunque protestas

Voz 5 36:18 bueno como tú lo veas

Voz 3 36:22 si ahora me ha apenado tiene música de pena sí pero no pero habría que usar esta uno como parar un coche iba a subir no parece el Challenge ese de de de que la gente al lado de los coches esa mierda que se han inventado alegaba no me cambian nada

Voz 2 36:40 ante

Voz 5 36:42 tú yo vale vale es que no sé si la hablado

Voz 3 36:44 hasta Ramona mi sí hablando contigo te digo yo que sé no está siendo fácil para mí no no no no Jorge Marcel de la Jujol porqué las personas

Voz 0057 36:54 más aún no nos hemos acostumbrado a comportarnos con naturalidad en ciertas ocasión por ejemplo si hubiera un ascenso con alguien desconocido que nos invade ese silencio incómodo o cuando vamos a comer a casa de alguien que no conocemos mucho y comemos menos cantidad o nos da por ser más recatado como menos cantidad yo cuando me invitan a comer comer menos no yo yo me fuerza comer lo todo

Voz 3 37:16 yo como como un cerdo cuando me invitan a comer hay lo que me da vergüenza es que me digan que no te gusta o eso es el ansia como cosas que me repugnan me acabo el plato los rebaños

Voz 2 37:27 es eso es el ansia me gustaría hacerte una anécdota si pudiéramos recuperar compañeros de sonido la música de bicicletas a lo mejor es un deseo que tengo yo

Voz 0057 37:37 bueno a ver si es posible y eso

Voz 2 37:40 te cuento de Lancia como invitado a una a una comida familiar

Voz 3 37:46 vale todavía no era mi familia Ban expresara cállate se y que cambie la música espérate uf

Voz 2 37:52 sí

Voz 3 37:52 dice el técnico con la mano madre mía así que no da seguridad eso eh no da seguridad sabes cómo un conductor de autobús que dijera no de una gira Mrs

Voz 21 38:04 en la Cadena Ser mi mente notas Berto Romero las dicho con con con con chulería

Voz 2 38:15 al dato no me de presentador como con superioridad y como sea que sino Viveiro dotadas con Berto Romero

Voz 5 38:22 no se escucha los escucho a algún locutor

Voz 3 38:24 sí diciendo el nombre con humildad e hoy Pepa Bueno Hoy por hoy con Pepa Bueno en Hoy por hoy con Pepa Bueno Pepa Bueno mismo no quiso ver esto Romero hoy Andreu Buenafuente como invitado como invitado buenas tardes buenas tardes estoy muy contento de hacer la selección con sintonías y a una sección Fantástico en qué bonita es la música cuando no la tienes es como la salud cuando no tiene la música echas de me que bonito eh sabido a cuenta de la importancia de la música se se que tenéis ahí que lo visto gratis escucháis ahí gratis siempre da importancia yo he visto lo que pasa o no se olvidarme mirarme cuando hablo de una puta cara perdón No mires para abajo perdón eh señor señor presentador el presentador no va aguantar la mirada eh señor presentador que se dígame subir invitado al público que domesticar lo ya ya te viene salvaje tienen que si pudiera poner usted el foco en sí cuando quiera vale ahora que está como Samuel está aún no te has visto cómo me he presentado ya sé toros pues es pues esto resulta esto fue una vez

Voz 2 39:38 de que a mí me invitaron por primera vez a casa de mi familia política pre política porque era una familia de la persona con la que ya empezaba a salir es como si

Voz 3 39:50 va a sentar en el PP pero primero vas a comer a FAES no yo creo que a FAES basar carajillo ya lo pasados los postres Nuevas Generaciones esta generación si entonces es dice Vera ven a mi casa

Voz 0057 40:04 eh qué pasa claro no a generaciones de la familia política como el PP y los a eso los suegros FAES quedas con tíos político

Voz 14 40:13 sí claro aquí

Voz 2 40:15 entonces voy allí voy a es que no sé hasta qué punto bajar el detalle de la inscripción ya total contar nuestra vida siempre aquí no

Voz 14 40:24 eh era era en el Levante español vale Levante Levante es muy grande pero no quieres dar la ciudad vale pero no digas sin sin

Voz 3 40:34 Porta demasiado no sé yo qué sé me he montado yo esta película es importante para la anécdota donde se produjo la un poquito porque se sirvió arroz eh pero una paella una paella paella eh entonces me dicen pues vamos a paella no arroz con cosas no

Voz 2 40:51 me paella para ella y me dice nos llevamos a casa de mi pariente que hace unas paellas que para morirse yo no sé si osaba pasaba vosotros en el primer contacto con tu futura familia política pues yo estaba nervioso

Voz 3 41:03 yo no no estaba no lo aparenta

Voz 2 41:05 lo disimulaba pero quería que

Voz 3 41:08 o bien tenía un ansia hablamos de de Silvia o de otra no no hablamos de Silvia no hablamos de decir estamos hablando de

Voz 1035 41:15 otra de otra pareja tuya anterior si vemos que todo ha sido una persona con una vida

Voz 14 41:20 la amorosa buf

Voz 3 41:22 densa intensísima unido se

Voz 14 41:25 muchas parejas se mucho en Buenos muchas una cosa en la media eh bueno la media tú

Voz 3 41:31 bueno si les parece no quisiera yo ir por ahí

Voz 5 41:34 sí

Voz 3 41:35 eh no no pero que es igual a éste tiene mucho carácter como presentador pero también es un maleducado

Voz 1035 41:39 sí

Voz 3 41:40 vamos pero no es poca bien los temas veces va un poco con el periodismo radical es verdad es verdad sí sí bueno ves que no es no es importante para el anécdota la cosa es ya decidiré yo lo que es importante

Voz 2 41:51 bueno eso también tenga razón eso su programa ahora yo cojo me levanto y me oye

Voz 1035 41:56 también puede hacerlo pero hacemos un Sálvame vale

Voz 2 41:58 venga a nada dice vamos a casa de mi mi pariente que hace un arroz que que te mueres yo estaba nervioso sirven la rojo

Voz 3 42:06 sí la verdad es que tienes que te puedes poner apoya y me dice ya allí en una en situación muy buena gente muy a ella

Voz 2 42:17 les ponían de su parte era yo el que estaban más tonto que todo negros si mierdas hice había quise comer de la de la paella directamente todos de la paella se

Voz 3 42:27 se hace a mí eso no me gusta dime

Voz 2 42:30 el osito pero él me gustó Mi plato aquí repetir como un perro no que sí

Voz 1035 42:35 para

Voz 2 42:37 mi escudo sí por lo que verás a continuación tenía yo razón porque entonces te sitúan te ponen en medio igual había pues nueve diez personas en la grande o de claro entonces tú cuando estás delante una para ella que compartes entre diez

Voz 0057 42:53 cuál es tu campo cuál es

Voz 2 42:56 la parte la porción del del queso pan

Voz 0057 42:59 así decirlo claro que una pizza que te gustaría que marcaran se que se delimitará los los los exacto

Voz 3 43:06 eso es eso hubiera evitado

Voz 2 43:08 así que yo no había comida hacía te hace que te porque los nervios que comer la inconcreción de tu ración la suma de todo yo empecé a hablar empecé a Kome estaba bueno juego está buenísimo yo empecé con timidez por la la orillita sabe lo mío ya vi que seguía y seguía y seguía ocho ya sabes que yo tengo un problema de con la glándula de la saciedad que no tengo la tenemos tropezones

Voz 3 43:42 no tiene no tiene nadie porque no existe

Voz 13 43:44 la glándula del saqueo da nuestra compañera metido doctora todos lo dirá

Voz 3 43:48 ya no que no habla que no habla que no habla pero pero se fija mucho Gyatso y con los ojos ha hecho que no ha hecho no a mi me gusta pensar muy expresiva pas a mi me gusta pensar que tengo algo

Voz 2 44:00 yo dentro tenemos que nos dice

Voz 0057 44:02 aquí sí pero sabes que tienen un retardo de

Voz 3 44:05 de quince minutos ya que el estómago se actividad con retardo grande das cuenta que estás hacia o quince minutos después puede saber metido ahí dentro de esos quince todo no camión locura total que yo

Voz 1892 44:17 yo ya esa ese trastorno ya lo vengo arrastrando todavía lo tengo eh y entonces bueno en ese momento y narrar a la radio

Voz 2 44:25 gente se ve que me comí mi parte te números no estoy exagerando me comí también en la parte de mí

Voz 3 44:33 novia

Voz 5 44:35 me estaba comiendo la la de su hermano y ellos les hacía gracia ciertas Guiral nada faena

Voz 12 44:44 la vueltas una ruleta no cabe

Voz 5 44:49 ha metido Tutto de vaca de la paella a todos

Voz 3 44:56 pues me hubiera venido de perlas eh

Voz 5 44:58 no

Voz 3 44:58 entonces había ya un Cachón de hito yo claro ebrio ebrio de arroz Se conoce que ya el almidón del arroz me estaba como emborrachándose te gusta muchísimo el me gusta muchísimo es que no no te te digo fue la tormenta perfecta ya como son muy caros

Voz 2 45:13 son dos cuando vieron que la cosa empezaba

Voz 3 45:16 a dejar de ser graciosa hasta a ser preocupante había gente con hambre él la besa a la anfitriona te está gustando la roto pero lo dijo de una manera que que creo que nunca lo había dicho no iba a otro las risas familiar baja yo no entendía nada estaba me su los ojos está disco te suda de de de la de Francia

Voz 6 45:42 yo eh que que

Voz 2 45:44 qué pasa no no leía la situación si es que es que te estás comiendo lo lo de los demás yo cuestión perdonar lleva gran ovación aplausos

Voz 5 45:55 nación no recuerdo una ovación Bravo Andreo era que maleducado eres pero qué gracioso

Voz 3 46:05 yo quise quitar hierro a decir pues yo me he quedado con hambre

Voz 5 46:08 pero

Voz 3 46:09 pero eso porque venía como directa no sé pues para llenar programas que bueno pues ya está ya está aquí vamos con espera vamos a darle tiempo para que prepare otra canción se claro no ibamos

Voz 1035 46:19 va a cambiar de tema en nadie sabe nada

Voz 13 46:31 lo sucedido con miedo eh vamos a cambiar

Voz 1035 46:36 la calentita de los oyentes que han enviado recordemos a Internet el Trulli ante desde Twitter vaya perdidas sin decir nombres cuál ha sido la reunión evento social en el que más parda sea aliados fuera de plató y cómo acabó la cosa más hombre yo yo siempre digo que no me pasan

Voz 3 46:53 esas pero es porque no me acuerdo bien pero soy soy

Voz 1035 46:56 el día antes ya

Voz 3 46:59 a mí me pasó una la conté pero habla de trabajo o del tu vida profesional

Voz 1035 47:03 ahora con tela de Nochevieja y mi niño que se quedó atrapar la silla ya contener sí

Voz 1892 47:08 el otro años estampó contra una pared si te pasan cosas en Nochevieja es pues entonces ya estás ya lo ha contado no revisan los programa

Voz 1035 47:16 pues ya dos cucharadas porque luego ya

Voz 1892 47:19 joder yo a mí me pasa una cosa que no va a favor de este programa

Voz 2 47:23 a medida que me hago mayor cosa que es muy lenta

Voz 14 47:26 y bueno muy lenta ya ya

Voz 2 47:29 me me voy borrando mi cabeza ya llegan momento que no da para más iba eliminando eso lo cuanta este un programa también no va como drenando

Voz 1035 47:38 otro recuerdos yo porque yo sólo conservo recuerdos de los últimos cinco años si se que tienen los otros en un disco externo los otros un disco externo es un amigo tuyo si Rafel Mi amigo del que hablo siempre no no pero un amigo imagínate que no pensáramos Murray él en mi disco duro pues muy bien el bien y me cuenta hoy te acuerdas cuando la facultad decimosexto quitar yo no pero ahora ya ya entonces como ese recuerdo que me ha introducido ya forma parte de los últimos cinco años si lo vuelvo a incorporar a qué guay

Voz 2 48:07 no yo te digo por ejemplo que tú hablo por mí que esto ya me noto muy saturado de cabeza tener personas aclara Cabezas

Voz 1035 48:15 he estado siempre no

Voz 1892 48:17 sí sí y tener personas que no hace falta que sean amigas bien fíjate lo que te digo Romero que personas que no hace falta que sean amigas sencillamente que tenga la cabeza clara y despejada jóvenes sin hito les digo mira yo te voy a pagar esto se paga eh y yo te voy a contar cosas de mi vida y te acuerdas tú yo me voy a olvidar yo dice hostia pero qué me estás contando estoy pagando eh me entiendes entonces le cuento pues por tramos mira los años ochenta ahora hay que dar una semana pobre persona por ejemplo el papel perecedera Le Pen una chapa que se queda doblado pero yo ya me olvido y entonces tú me preguntas debido cuando trabajaba semana espeta momento hayamos José María cuando yo trabajaba en la radio o sea un disco humano no sé lo de la es muy loco lo que he dicho no no no

Voz 1035 49:08 ya está en el estándar tuyo vale locura pero lo de la aquí hay alguien que tenga eso que llaman memoria fotográfica gente que no verdad hay gente que tiene eso mira el otro día estuve cenando con Juan Gómez Jurado desean Juan Gómez Jurado favor

Voz 0057 49:25 hemos escritor superventas Reina Roja sí sí

Voz 1035 49:27 la ostia todo poderoso saque dragones

Voz 0057 49:30 sí sí este tío tiene memoria fotográfica así si eso tanta rabia también pero yo pues que se acuerda del detalles

Voz 8 49:40 nimios mínimos minúsculos de cosas todo el rato

Voz 0057 49:46 yo no sé a mí la verdad me mintió tampoco es esa gente que te dice tu te acuerdas de mí

Voz 2 49:52 que no vimos en los años noventa dice llevaba eh

Voz 0057 49:54 una camisa roja claro yo conocí estuvimos hablando hablamos de tal y cual Gerión también pueden ser que es el invente podido como nadie

Voz 3 50:05 las tiene ya eso sí fan también trabaja eso es verdad

Voz 0057 50:08 si se llevaba la camisa roja quién lo puede confirma hoy que fuerte lo tuyo ya el otro día estaba cenando con él email

Voz 1035 50:14 todo notar una cosa que hago yo comiendo que no me había dado cuenta pero es verdad que lo hago que que yo reservado el plato

Voz 5 50:21 como si es eso como eh

Voz 1035 50:24 yo estábamos en un restaurante de comida china se vale

Voz 0057 50:29 hay uno que hay aquí al lado que se llama El Buda Feliz que están muy guay así sí sí está muy bien aquí habla del del de teatro la Gran Via vale in y entonces claro

Voz 1035 50:40 platos para compartir no a un arroz Narros tú te coges un poquito el Pla cuyo no a ese sitio

Voz 5 50:48 no no yo me como están chinos se y piernas papá vaga e entonces yo me pongo